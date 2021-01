OTSEBLOGI ja VIDEO | President Kaljulaid nimetas peaministrikandidaadiks Kaja Kallase. Parteid andsid ühise pressikonverentsi: tahe on olemas

Uued koalitsiooniläbirääkimised

Kaja Kallas: Alustame Eestile uue valitsuse moodustamiseks kõnelusi Keskerakonnaga. Valitsus on võimalik kokku panna nende jõudude vahel, kes on Riigikogus esindatud ja kes näitavad üles poliitilist koostöösoovi. Eilse päeva jooksul peetud vestlused viisid selleni, et toimiva valitsuse saab kokku panna Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Valik langes Keskerakonna kasuks, sest Isamaa praegune juht on selgelt öelnud, et Reformierakonnaga tema koostööd teha ei soovi. Ka eilne päev näitas, et Isamaa töötas EKREga koalitsiooni hoidmise nimel, mitte uue ehitamiseks. Mul on hea meel, et kaks Riigikogu suurimat erakonda on otsustanud valitsuse moodustada. Paljud inimesed on mulle viimase paari aasta jooksul öelnud, et Eesti poliitika vajab muutust. Et valitsus peaks ühiskonnas tüli ja vastuolusid tekitavate teemade asemel keskenduma meid ühendavale, rahulikule ja ennustatavale poliitikale. Seda muutust proovime koos Keskerakonnaga tuua. Uus valitsus peab ametisse astuma väga raskel ajal. Oleme koroonakriisi keskel ja meil on vaja kiiresti edasi liikuda, et säästa Eesti inimeste elu ja tervist ning hoida käigus meie majandust. Eesti ei saa endale praegu lubada poliitilist ummikseisu. Ma tunnen poliitilist vastutust, et viimaste aegade ühiskondlik pinge saaks maha võetud ja saaksime keskenduda sellele, mis on Eesti jaoks oluline.

Reformierakond alustab koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga Reformierakonna juhatus ja Riigikogu fraktsioon otsustasid täna ühisel koosolekul kutsuda koalitsioonikõnelustele Keskerakonna. Kõnelusteks moodustatud läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Kaja Kallas, Keit Pentus-Rosimannus, Mart Võrklaev ja Gerrit Mäesalu. “Eilse päeva jooksul peetud vestlused viisid selleni, et toimiv valitsus on võimalik kokku panna Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Mul on hea meel, et kaks riigikogu suurimat erakonda on otsustanud valitsuse moodustada,” ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas. “Uus valitsus peab ametisse astuma väga raskel ajal. Oleme koroonakriisi keskel ja meil vaja kiiresti edasi liikuda, et säästa Eesti inimeste elu ja tervist ning hoida käigus meie majandust. Eesti ei saa endale praegu lubada poliitilist ummikseisu. Ma tunnen poliitilist vastutust, et viimaste aegade ühiskondlik pinge saaks maha võetud ja saaksime keskenduda sellele, mis on Eesti jaoks oluline,” märkis Kallas.

Peaminister Jüri Ratas andis tänasel valitsuse istungil ametlikult teada omal algatusel tagasiastumise otsusest, mille tagajärjel astub tagasi kogu valitsus. „Tänan südamest nii Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, Isamaa erakonda kui ka Eesti Keskerakonda koostöö ja panuse eest, mida oleme valitsuse ametisse astumisest saati teinud. Samuti olen siiralt tänulik kõigile Eestimaa inimestele nende toetuse ning ka vajaliku tagasiside eest, mis on igale valitsusele oluline,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Oleme praeguse valitsuse ametiaja jooksul näidanud mitmeid märgilisi saavutusi ja teinud olulisi samme Eesti elu edasiviimisel. Nendeks on näiteks kaks erakorralist pensionitõusu, teadus- ja arendustegevuse rahastuse tõstmine ühe protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust ning loomulikult ka edukad Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ja taaskäivituskava läbirääkimised. Samuti nõudis meilt kõigilt suurt panust ja pühendunud tööd koroonaviiruse levikust tingitud iseseisvuse taastanud Eesti suurim tsiviilkriis ning kevadel kehtinud esimene eriolukord,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Järgnevad kuud ja aastad seavad uue valitsuse ette kaalukad väljakutsed jätkuva tervise- ja majanduskriisi lahendamisel ning kõigi inimeste ja terve riigi elu arendamisel. Me kõik peame igas Eestimaa nurgas iga päev tundma, et meie elu läheb kasvõi pisut paremaks.“ Tagasi astunud valitsus jätkab tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud. Vältimatu vajaduseta hoidub tagasi astunud valitsus põhimõtteliste või riigi eelarvekulusid suurendavate otsuste tegemisest.

President Kersti Kaljulaid ja Reformierakonna juht Kaja Kallas kohtuvad Kadriorus täna hommikul kell 10.00. Selle järel võib usutavasti oodata ka esimesi ametlikke teateid võimuläbirääkimistest.

Täna õhtul kogunenud Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liikmed toetasid pärast põhjalikku arutelu mitteametlike koalitsiooniläbirääkimiste alustamist Reformierakonnaga. Delegatsiooni juhtideks usaldati Keskerakonna aseesimehed Mailis Reps ja Tanel Kiik.

Keskerakondlane Andrei Korobeinik ühismeedias: Peale Jüri Ratase tagasiastumist peaministri kohalt lõpetas tööd Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon. Reformierakond tegi Keskerakonnale ettepaneku uue koalitsiooni moodustamiseks ja pika kaalumise järel võtsime ettepaneku vastu. Vanas koalitsioonis oli nii head kui halba, aga need olid igal juhul huvitavad pea kaks aastat. Loodan, et Reformierakonna ja Keskerakonna kaolitsioon sünnib ja töötab Eesti heaks efektiivselt

Esimene stuudio lõpetas.

Ühtsus on kasvanud paljudes tähtsates küsimustes, vastab Ratas.

Kas tunnete süüd ühiskonna lõhestamises?

Olen kõik see neli aastat lähtunud sellest, et Jüri Ratas on kõigi eestlaste peaminister. See on paljudes kohtades toonud ka edasiminekuid. See on olnud suur au ja ma tänan selle võimaluse eest.

Kooseluseaduse rakendusaktid tuleks vastu võtta, meie küpsus ühiskonnas on kasvanud selles osas, et kõik perekonna mudelid peavad olema Eesti ühiskonnas kaitstud.

See tohuvabohu, kus on olnud palju ütlemisi, on olnud väga keeruline. Millest see on tekkinud – abielureferendumi tuhanded muudatusettepanekud oleksid halvanud riigikogu aastateks. Ma pean ka obstruktisoonivõimalust tähtsaks, aga riigikogu kodukorra muutmise vajaduse asjus tekitab see küsimusi.

Kas plaanite kriitiliselt viimased laekumised üle vaadata? Meil on vastav süsteem juba suvest loodud.

Mitte iganädalaselt, tunnistab Ratas.

Kui täpselt olete erakonna raha-asjadel silma peal hoidnud?

Kas Kõlvart peaks tagasi astuma nagu teiegi? Alati kannab vastutust peaminister, kõik keskerakondlased ei pea tagasi astuma.

Miks Porto Francot toetati - see on suur ehitustanner paljude töökohtadega, kust tuleb ka riigimakse. Need olid need argumendid, miks otsustasime seda KredExi kaudu toetada.

Ma ei toeta sellist lähenemist, vaid nulltolerantsi korruptsiooni osas.

Kas uskusite siiralt, et Hillar Teder andis Keskerakonnale raha selle eest, et korraldasite Rally Estoniat?

Aga kas kapo pressikonverentsi ajastus oli "süvariigi" töö? Ratas: Miks sellisel päeval ja ajal - ju siis pidasid prokurör ja uurijad seda õigeks, ma usaldan õiguskaitseorganeid.

Kui pole kõik kokku lepitud, pole midagi kokku lepitud, vastab Ratas.

Kas ja kui kindlalt Kaja Kallasega käed on löödud?

Me pole tavalises poliitilises olukorras, meil on pandeemiakriis. Aega on vähe.

Mõlemad pooled peavad astuma samme tagasi, selline on Eesti poliitiline kultuur.

Kaja Kallas ei ole olnud peaminister, aga need eeldused on tal olemas.

On suur võimalus, et Eesti liigub edasi kahe erakonna koalitsiooniga.

Aga miks Isamaa peaks sellega kaasa tulema?

Ma arvan, et kui koalitsioon nüüd moodustada, tuleks vaadata partnereid, kes peaksid vastu 24 kuud. Aga seda koalitsiooni ei moodusta Keskerakond.

Andres Kuusk: miks küsib Keskerakond koalitsiooni just koos Isamaaga?

Keskerakond on valmis kõnelusi alustama, oma põhimõtteid kaitstes.

Lagunemine oli kõigile halb üllatus.

Miks koalitsioon lõppes – ikka selle info tõttu, mis tuli eile Porto Franco kohta. EKRE hinnangud, et see on vandenõu abielureferendumi vastu, pole õiged.

Poliitilisi kriise on olnud liiga palju, tunnistas Jüri Ratas.

Kui otsus sündis, oli kell kolme tuuris. Nii EKRE-le kui ka Isamaale - kellega me oleme olnud head koostöös - suur tänu.

Magasin öösel kaks tundi. Tagasiastumisotsus tuli minu seest, erakond läheb edasi.

Peaminister Jüri Ratas on ERR otseeetris. Keskerakond võib olla nii koalitsioonis kui ka opositsioonis, teatas Ratas.

Imre Sooäär väljendab oma tundeid abielureferendumi nurjumise puhul:

Ametlikud konsultatsioonid uue võimuliidu loomiseks algavad homme pärast presidendi juures käimist, ütles Kaja Kallas.

Tagasiastumisest teatanud peaminister Jüri Ratas kinnitas ERR-ile, et senise koosseisuga valitsuskoalitsioon uues valitsuses ei jätka. "Kui me räägime tagasiastunud valitsusest, siis ma arvan, et on üpris selge, et see koalitsioon, mis oli EKRE, Isamaa, Keskerakond, tänasel poliitmaastikul ei jätka," ütles Ratas. "Keskerakond kindlasti peab selles poliitilises olukorras arvestama sellega, et võime olla nii opositsioonis kui ka koalitsioonis. Loomulikult me peame võimalikuks alustada koalitsioonikonsultatsioone kõigi erakondadega. Ja ma arvan seda, et meie jaoks on ka oluline, et see koalitsioon oleks võimalikult laiapindne," lisas ta. Ratas avaldas lootust, et uus koalitsioon saadakse kokku võimalikult kiiresti.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond pole enda jaoks välistanud ühtegi parteid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-helir-valdor-seeder-reformierakond-ei-ole-isamaale-mingit-ettepanekut-teinud?id=92249543

Martin Helme (EKRE) kommenteeris ennist, et pidu pole läbi, kuni paks naine laulab. Samasugust optimismi näitas üles Helme parteikaaslane Henn Põlluaas, kes kinnitas, et peab rahulikult jälgima, kuidas olukord kujuneb. Põhjapanevaid järeldusi tulevasest võimalikust koalitsioonist Põlluaas jagada ei tahtnud.

Vähem kui tunni pärast koguneb Isamaa eestseisus, et arutada, mis on Isamaa plaanid edasi. Kas otsustatakse lüüa käed Reformierakonna ja Keskerakonnaga - kui see plaan üldse nende poolt käiku läheb - või tuleb opositsiooni minna?

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles intervjuus Delfile, et ta loodab, et koalitsiooniläbirääkimised tulevad avatud kaartide ja avatud motivatsioonidega kogu ühiskonna jaoks. Saar nentis, et ükskõik millise valitsuse jaoks saab olema keeruline ühiskonna usaldus tagasi võita. http://www.delfi.ee/a/92246365

Riigikogus sahistatakse, et suur küsimärk on, kas Reformierakond ikka soovib Isamaad valitsusse kaasata. Ka ilma nendeta oleks koos Keskerakonnaga 59 saadikut ehk selge enamus. Isamaa poolt on Delfile viidatud, et Keskerakonna soov neid kaasata on pigem formaalne - sel pole sisu ja Isamaal oleks taolises koosluses üliväike roll. Veel hommikul räägiti poliitringkondades ka võimalikust koalitsioonist sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Reformierakonna vahel, ent see variant on praeguseks suure tõenäosusega laualt maas. Allikad on Delfile viidanud, et Reformierakonna selge eesmärk on siiski teha liit Keskerakonnaga.

Värske siseinfo riigikogu koridoridest: EKRE-le näidati ust, Keskerakond tahaks uues valitsuses olla koos Isamaa ja Reformierakonnaga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskerakond-naeks-ideaalis-koalitsiooni-reformierakonna-ja-isamaaga-ekre-on-mangust-valjas?id=92247099

Lahkumisteate teinud Jüri Ratas on hetkel riigikogu plaanilises infotunnis, vastamas küsimustele näiteks vaktsineerimiskavast.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-riigikogu-infotunnis-annavad-aru-peaminister-haridusminister-ning-keskkonnaminister?id=92244581

Riigikogu koridorides räägitakse üha enam Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni võimalikkusest.

Eesti 200 juht Kristina Kallas läks presidendiga kõnelema.

Pressikonverents lõppes.

Kahe kahtlusaluse nimed pole välja öeldud. Kaljulaid kinnitas, et on informeeritud toimuvast.

Delfi uurib, kas ametist lahkuv peaminister Ratas pakkus presidendile, missugused koalitsioonivariandid oleksid teostavad. "Arutasime, kuidas kriisitingimustes tagada see, et tagada vaktsineerimine, juhtida viiruskriisi ja hoida riik vee peal."

Kaljulaid ei pea abielureferendumit praegu vajalikuks.

Postimees uurib, millest Kaljulaid räägib Eesti 200 juhiga. "Eestis on mitmeid erakondi, kes ei kuulu praegu riigikokku. Kes on meie poliitilisel mänguväljal olnud olulised tegijad. Presidendina on oluline vestelda kõikide erakondade juhtidega. Kohtun nii Kristina Kallase kui Eestimaa Rohelistega."

Lisaks küsitakse presidendilt, kas tal on sõnum tumedate jõudude nägijatele. "Eesti vabariigi institutsioonid on vabad ja sõltumatud ja selgitavad oma otsuseid ise. Mina usun, et meie riik on tugev ja tema institutsioonid toimivad."

Õhtuleht uurib, et kuna uued poliitilised kokkulepped on võimalikud, siis kas ta on välistanud uue ametiaja presidendina. "Mul pole olnud tahtmist ega aega mõelda muule kui sellele, kuidas sellest kriisist väljume."

TV3 uurib, kas erakorralised valimised oleksid lahendus. "Ma ei pidanud erakorralisi valimisi vajalikuks, pidasin vajalikuks usu taastamist Eesti poliitikasse. Selleks on alati mitmeid võimalusi."

Delfi/EPL uurib, kas president ei pane Kallast ebamugavasse olukorda. "Me kõik oleme täna keerulises olukorras. Iga viimane kui inimene on keerulises olukorras ja poliitikud peavad suutma selles olukorras kiiresti läbi rääkima, et ületaksime valitsuskriisi võimalikult kiiresti."

President ütles, et ta on põhiseaduse valvur ja tema peab esitama palve moodustada uus valitsus ja kõik muu on 101 inimese käes.

Kanal 2 uurib, et Kaja Kallasel on vähe võimalusi koalitsiooniks. "Kas vähemusvalitsus oleks toimiv?"

Algab küsimuste voor.

Kaljulaid ütles, et nüüd pole aega venitada. "Eesti inimestel on vaja toimivat riigijuhtimist. Kohtun juba täna Kaja Kallasega, et muutunud olukorda arutada, ja pöördun kõigi 101 liikme poole – teie otsustate, millise suuna Eesti võtab. Lähtuge oma sisemisest kompassist, selle järgi on rahvas teid valinud. Teie mandaat on vaba, teie olete vabad omades otsustes. Lähtuge selles, mis on parim Eestile täna, homme ja pikaajalises tulevikus."

Kaljulaid ütles, et tuleb vaadata taustsüsteemi. "Meil on viiruskriis, meil on majanduskriis, meil on ka riigi usaldusväärsuse küsimus. Seda tuleb hoida ja paljudes kohtades uuesti ehitada meie partnerite silmis. Seepärast teen juba täna Kaja Kallasele ettepaneku asuda peaministrikandidaadiks ja asuda uut toimivat valitsust koostama."

Kaljulaid ütles, et viimaste riigikogu valimiste tulemused näitasid inimeste soovi. Toona võitsid valimised Reformierakond. "Riigikogus on 101 liiget ja selle piires on võimalik moodustada väga erinevaid koalitsioone."

"Nagu peaminister ütles täna öösel, siis kui valitsus on tagasi astunud, ei tehta enam suuri poliitilisi otsuseid," ütles Kaljulaid ja avaldas lootust, et edasi ei arutata "ebavajalikku" abielureferendumi eelnõu.

Kaljulaid tänas Ratast koostöö eest. "Nende aastate jooksul oleme näinud kahte Jüri Ratase valitsust, neil kahel on olnud väga erinev nägu."

Kaljulaid nentis, et Rattal oli keeruline teha teistsugune otsus. "Eilsed kahtlustused annavad meile kätte ühe väga selge niidiotsa, mille arutamisega tuleb kohe hakata tegelema, olenemata, milline on tulevane koalitsioon. Erakondade rahastamine vajab ülevaatamist, selgeid reegleid, ja loodan, et saab parlamendi üheks sisuliseks aruteluks."

"Kohtusin täna hommikul peaminister Jüri Ratasega, kes esitas mulle oma tagasiastumispalve. See jõustub homse valitsusistungiga."

"Tänane hommik tõi meile ühe väga kurva uudise - Lüganuse valla põlengus hukkus kolm inimest," ütles Kaljulaid ja avaldas kaastunnet nende lähedastele.

Presidendi pressikonverents algas.

Nii Kersti Kracht kui ka Hillar Teder olid veel tund aega tagasi kinni peetud. Nende vahistamise taotlemine pole veel otsustatud, ütles prokuratuuri esindaja.

Kell 10.30 annab president Kersti Kaljulaid pressikonverentsi. Kui esialgu oli tal plaanis kõneleda poliitilisest olukorrast ja erakondade koostöövõimest, siis viimaste uudiste valguses puudutab ta kindlasti ka peaminister Jüri Ratta tagasiastumist.

Erakond Eestimaa Rohelised andsid pressiteate vahendusel teada, et nad tunnustavad Ratast tagasiastumise eest. “Tasub meeles pidada, et Hillar Tederilt on kõige suuremad annetused saanud hoopis Reformierakond, seda aastatel 2013–2015, mil oldi peaministripartei,” sõnas roheliste esimees Kaspar Kurve. “Tänaste sündmuste valguses on selge, et ka neile summadele tuleks veidi enam valgust heita. Kas ja kui, siis mida sai selliste annetuste eest Teder Reformierakonnalt, on kindlasti väärt uurimist.”

Jüri Ratas kõneles tagasiastumisest ja väitis, et Keskerakonna rahaasjad on juba puhtamaks muutunud. https://www.delfi.ee/article.php?id=92241817

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart "Terevisioonis" uue valitsuse moodustamisest ja küsimusest, kas Keskerakond võiks skandaalist hoolimata olla ikkagi ise osaline uues valitsuses Reformierakonnaga: "Täna oleks aus lähtuda sellest, et kui on selline otsus tehtud, siis esimene valik on opositsioon. Keskerakond seda protsessi enam ei juhi. See on Reformierakond. Ja väga palju valikuid ei ole."

Puhas kohtade matemaatika praeguses riigikogus ning Keskerakonna asumine Porto Franco skandaali keskmes jätab uue valitsuse moodustamiseks sisuliselt vaid ühe võimaluse: juba tuttava Reformierakonna, sotside ja Isamaa koalitsiooni. Sama, mida Kaja Kallas üritas kokku panna ka pärast 2019. aasta alguse valimisi, ent mis ebaõnnestus, kui Isamaa siirdus hoopis Keskerakonna ja EKRE valitsusse. Kuidas osalised pärast äärmiselt kirglikku (ja mitte heas mõttes) ühist "lähiajalugu" uuesti kokkuleppele ja koostööle saavad? Või on Jüri Ratase tagasiastumise järel õhus ikkagi ka võimalus, et sünnib Reformierakonna ja Keskerakonna kokkulepe?

Esimesi öiseid sotsiaalmeedia-reaktsioone Jüri Ratase tagasiastumisele ettevõtja Viljar Arakaselt.https://twitter.com/viljararakas/status/1349203519312695297

Fotod Jüri Ratase lahkumisest riigikogust pärast oma tagasiastumisest teatamist.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas teatas pärast tundidepikkust partei juhatuse koosolekut, et astub ametist tagasi.

Keskerakonna juhatuse maratonistung kestab endiselt, kuid partei esimees Jüri Ratas ei näi kuigi väsinud olevat. Samuti ei loe tema pilgust ega üldisest meeleolust välja, milline võiks olla partei avaldus seoses korruptsiooniskandaaliga. Seega - kõik on veel lahtine.

Kuigi öö on juba käes, pole keskerakondlased endiselt koosolekut lõpetanud.

Urmas Paet: igas arenenud poliitilise kultuuriga riigis oleks valitsus praeguseks teatanud lahkumisest"Igas arenenud demokraatia ja poliitilise kultuuriga riigis oleks Eestiga samas olukorras olev valitsus praeguseks teatanud ametist lahkumisest," leidis reformierakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet."Eriti võttes arvesse valitsuse juhtpartei juba varasemat katseajal olekut ja varasemat karistatust. Rääkimata sellest, et praegu on jutt rahast, mis oli mõeldud kriisiabiks. Ja see on eriti nukker," märkis ta."Lisaks tuleb silmas pidada ka jätkuvat tervishoiukriisi koos piirangute ja kahjukannatajatega. Selles olukorras on vaja ühiskonnale otsuseid ja sõnumeid valitsuselt, kes oleks autoriteetne ja tõsiseltvõetav," lisas Paet.

Keskerakonna juhatuse koosolek kestab endiselt. Ruumist kostvate helide järgi võiks öelda, et meeleolu on paranenud.

Keskerakonna juhatuse koosolekul oli väike paus, kuid see jätkub veel endiselt.

Ettevõtja Hillar Teder viidi kaposse ülekuulamisele.

Keskerakonna juhatus kogunes riigikogu hoones, et arutada tekkinud korruptsiooniskandaali ja edasisi samme. Paistab, et kell 19.30 alanud arutelu kujuneb pikaks, sest erakonna riigikogu fraktsiooni ruumidesse toodi ka pitsat ja muud söödavat.

Täna õhtul kogunenud Isamaa eestseisus mõistab hukka korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemise."Avaliku võimu teostamisel peavad asjad olema ausad ja näima ka ausad. Isamaa mõjuvõimuga kauplemist ei tolereeri. Täna prokuratuuri poolt esitatud kahtlustused Keskerakonna ja EKRE poliitikutele on äärmiselt tõsised.""Ootame Keskerakonna ja EKRE selgitusi ja konkreetseid samme," ütles Helir-Valdor Seeder.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütleb, et täna avalikuks tulnud kahtlused seoses Porto Franco kinnisvaraarendusega on äärmiselt tõsised ja Eesti kodanikuna on neid masendav lugeda. "Need kuriteokahtlused on esitatud kõige kõrgemal tasemel, ehk valitsuse tasemel. Juba nende kahtluste tekkimine väärib ühemõttelist hukkamõistu," nentis Kallas. Ta lisas, et ootab nüüd riigimehelikku käitumist, tõe jalgele seadmist ja igasugusest keerutamisest hoidumist. "Ma loodan, et valitsuse esindajad mõistavad olukorra tõsidust ja käituvad vastavalt," lõpetas Reformierakonna juht.

Taavi Aas vastas Delfi küsimusele, kas ta teadis midagi ühest miljonist eurost, mis pidi erakonnani jõudma: "Ei, see on uskumatu number."

Kas valitsusliit elab üheskoos ka selle skandaali üle? Vähemasti Korobeinik nii arvab. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andrei-korobeinik-ei-pea-kahtlustust-keskerakonnale-piisavaks-pohjuseks-koalitsioonist-lahkumiseks?id=92237525

Taustaks ka võimalikest karistustest. Tederi ja Krachti puhul saab rääkida esimese astme kuriteost. Võimaliku süüdimõistmise korral ootaks neid kuni 10 aastat vangistust. Keskerakonnale esitatud kahtlustus on seotud teoga, mis pandud toime katseajal, mistap Keskerakonda võidakse teoreetiliselt karistada rahalise karistusega, mis liidetakse varasemale karistusele. Korbile esitati kahtlustus teise astme kuriteos ehk see pole nii raske süütegu kui Tederi ja Krachti puhul.

Samal ajal teateid ka Kadriorust: Isamaa juht Seeder kohtus president Kersti Kaljulaidiga. Ta ütles pärast arutelu, et kuulis ajakirjanike käest, et ka Keskerakond sai kahtlustuse. Ta ütles, et kui tõesti vastab kahtlustus tõele, mõistab ta sellise käitumise hukka.

Ta rõhutas ka, et Korbist räägitakse praegu kui kahtlusalusest - ametlikku süüdistust pole esitatud.

KredExis teostati läbiotsimine, et kahtlustuste osas asitõendeid koguda.

Pern ütles, et avaliku võimu esindajatest on kahtlustatavad vaid Korb ning Kracht.

Kas rahandusminister Martin Helme ka seotud, on teda üle kuulatatud? Kas ja mis tõendeid on kogutud, hetkel ei kommenteerita.

Kas kahtlusaluste ring võib laieneda? Pern ütles, et seda välistada ei saa, lähtutakse tõenditest. Kogu uurimist alustati juba eelmise aasta alguses.

Ülejäänud kahe kahtlusaluse nimesid ei avaldatud. Pern rääkis, et üks neist aitas kaasa altkäemaksu võtmisele ja andmisele; teine oli seotud mõjuvõimuga kauplemisega.

Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern täpsustas, et kahtlustuse on saanud viis inimest ja Keskerakond. Lisaks juba mainitud Korbile ja Tederile ka Kersti Kracht. Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Teder ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul juhivad värsked uudised tähelepanu valitsuserakondade omakasupüüdlikkusele kriisitoetuste jagamisel. "KredEx allub oma tegevuses väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministrile ja EKRE on seda positsiooni hoidnud alates käesoleva valitsuse loomisest. Kuigi ma juba kevadel rõhutasin, et valitsuserakonna suusponsori arendatav Porto Franco projekti rahastamine kriisilaenude abipaketi raames on kahtlusi äratav, leidis valitsus, et väljastatav laen vastab kõigile tingimustele. Täna on alust kahtlustada, et soosis sponsorit ja rahvale on valetatud."

