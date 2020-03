OTSEBLOGI ja VIDEO | Eestis on diagnoositud koroonaviirus 205 inimesel, valitsuse liikmed ja politsei peavad tegelema kulutulena leviva valeinfo ümberlükkamisega

Koroonaviirus Eestis ja välismaal

Head lugejad! Anname teada, et lisaks igal keskpäeval saadetavale igapäevasele uudiskirjale paneb meie toimetaja nüüd igal hilisõhtul kokku spetsiaalse eriolukorra teemalise Delfi uudiskirja, kus võtab kokku vaid kõige olulisemad päeva jooksul toimunud arengud, sündmused ja lood. LIITU UUDISKIRJA SAAMISEKS!

Esimest korda moodsas ajaloos kuulutati Saksamaal kogu Baieri liidumaa katastroofipiirkonnaks koroonaviiruse kriisiga tegelemiseks. Tegemist on Saksamaa rikkuselt teise liidumaaga, kus elab 13 miljonit inimest. Selliseid meetmeid on varem rakendatud ainult üksikutes Baieri osades näiteks üleujutuste ajal. Liidumaal on nüüd suletud kõik koolid ja lasteaiad. Tänavatel lubatakse liikuda vabalt, aga baarid, kinod ja ujulad on homsest suletud, samuti mitteelutähtsad ettevõtted. Toidu- ja muid esmatarbekaupu müüvad poed, apteegid, tanklad ja pangad võivad olla avatud kella 22-ni (pühapäeviti kella 18-ni). Restoranid ja kohvikud võivad olla avatud kell 6-15, kusjuures kliendid peavad istuma üksteisest eemal.

Belgias andis eile positiivse koroonaviiruse proovi 172 inimest. Kokku on nakatumisjuhtumeid seal 1058. Belgias on haiglas 252 inimest, kellest 53 on intensiivravil. Viis inimest on surnud.

Tühjad teed Itaalias: https://twitter.com/cnni/status/1239489946341314560?ref_src=twsrc%5Etfw

Pärast mitut kinnitatud koroonaviiruse juhtumit USA presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordis eelmisel nädalal tehakse seal põhjalik puhastus. Üks nakatunu osales rahakogumisüritusel ja teine oli Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro abi.

Tuletame siinkohal meelde, et kuigi sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistas, et valitsus arutab seoses koroonaviiruse pandeemiaga alkoholimüügi piirangute kehtestamist, siis ühtegi otsust pole veel tehtud. Seega pole hetkel põhjust ka poodidest alkoholi kokku osta. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/otsefotod-arutelu-alkohoolimuugi-piiramise-ule-on-inimesed-poodi-vagijooke-varuma-ajanud?id=89243607

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas täna täiendava korralduse kasiinode ja mänguautomaatide saalide sulgemise kohta. Samas korralduses nähakse Eesti olümpiasportlastele ette erand treeningute võimaldamiseks.Kasiinod ja mänguautomaatidega saalid suletakse, kuna kuna taolistes kohtades on nii lähikontaktid kui kontaktpindadega kokkupuude vältimatu. Lisaks võib prognoosida kasiinode külastamise märkimisväärset kasvu, kui muud asutused on kinni.Avalike asutuste sulgemisel tehakse suve olümpiamängudega seonduvalt kaks erandit. Erandina jääb avatuks olümpiaettevalmistuses osalevatele sportlastele, nende treeneritele ja abipersonalile treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskus ja Pärnu Kalevi Sõudebaas.„Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt,“ ütles eriolukorra juht Jüri Ratas. „Selleks, et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks.“

https://forte.delfi.ee/news/teadus/esimene-inimene-saab-koroonavaktsiini-susti-juba-tana?id=89242737

Täna kell 20 kõik koduaknale! https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2569448136661303#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kreml-pohjust-koroonaviiruse-tottu-eriolukorra-kehtestamiseks-venemaal-ei-ole?id=89243621

ITAKi invaabivahendite kett lühendab lahtiolekuaegu: Kaheksas Eesti linnas tegutsev invaabivahendite kett ITAK muudab kaupluste töökorraldust. Kõikides kauplustes teenindab kliente edaspidi üks teenindaja, seega palutakse külastajatel siseneda teenindussaali ühekaupa. Klientidel palutakse osta korraga terve kuu varu ja võimalusel mitte tagastada laenutatud esemeid. Võimalusel palutakse mitte laenutada kojukannet eeldavaid esemeid nagu näiteks hooldusvoodid. Kauplustes palutakse võimalusel tasuda kaardiga. See vähendab tõenäosust, et teenindaja koroonaviirusega kokku puutub. Muutuvad ka lahtiolekuajad. Jõhvi, Narva, Viljandi ja Tartu kauplused jätkavad edaspidi tööd esmaspäevast reedeni ning teenindavad kliente kell 11:00-17:00. Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru kauplused jäävad avatuks vaid teisipäeviti ja kolmapäeviti tavapärastel lahtiolekuaegadel. Kui klientidel on võimalus esitada tellimus e-kirjaga aadressil tellimus@itak.ee või telefoni teel numbril 7370075, siis ITAK on valmis võtma vastu ka neid tellimusi ning kuller toob kauba koju esimesel võimalusel. Tellimuse esitamisel e-kirjaga või telefonitsi palutakse klientidel mainida sotsiaalkindlustusameti soodustust juba tellimuse esitamisel.

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2569402889999161#w=500

Kuigi ärimeestel on niigi raske olukord, leidub ka neid, kes on endiselt nõus panustama viiruse leviku piiramiseks: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kristjan-rahu-annetab-saaremaale-100-000-eurot-koroonakriisi-lahendamiseks?id=89242783

https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1586200404851246&width=500

Venemaa otsustas sulgeda piiri Valgevenega, kuigi olukord seoses COVID-19 levikuga Valgevenes on parem kui Venemaal, teatas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka. „Valgevenes on suhteliselt rahulik olukord, aga Venemaa puha lõkendab koroonaviirusest. Nii et kes kelle eest peaks sulguma? Küsimus on retooriline,“ lausus Lukašenka, kelle sõnul pole Valgevenel vajadust sulgeda end ei poolakate, venelaste ega ukrainlaste eest. Valgevenes on ametlikult 27 nakatumisjuhtumit, Venemaal 63. Oma piirid on sulgenud kõik Valgevene naaberriigid.

Välismaalastel, kellel oli 12. märtsi seisuga seaduslik alus Eesti viibimiseks ja kellel on takistatud koju tagasipöördumine, on seaduslik alus Eestis ajutiselt edasi viibida. PPA-le viibimisaja pikendamise taotlust esitada ega PPA teenindussaali tulla pole vaja, teatas PPA. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-eestis-viibivad-valismaalased-ei-pea-eestist-lahkuma-kui-koju-minek-on-takistatud?id=89242785

Hiina riiklik ajaleht Global Times teatas petitsioonist Valge Maja veebilehel, milles kutsutakse USA valitsust avaldama rohkem informatsiooni Pentagonile alluva nakkushaiguste uurimislabori töö peatamise kohta. Global Times märkis, et Hiina internetikasutajad ja eksperdid nõuavad rohkem informatsiooni selle kohta, kas Fort Detricki labor oli seotud uue koroonaviirusega, viidates kokkusattumusele labori sulgemise ja COVID-19 puhangu vahel. Hiina diplomaadid ja riiklik meedia on ka varem õhutanud teooriat, et viirus ei pärinenud Hiinast, vaid ainult avastati seal.

Olulised küsimused:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/poletavad-kusimused-reisimise-kohta-kes-kuhu-paaseb-kes-maksab-tagasilennu-kinni-kuidas-aitab-valisministeerium?id=89242643

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/erinevate-riikide-andmed-koroonaviirusesse-nakatunute-kohta-pole-tegelikult-vorreldavad?id=89242395

https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156626888381386#w=500

Ka välisminister kinnitab, et kuuldused Tallinna lukkupanekust on valeinfo.https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438513272982827#w=500

Liikvele läinud kuulujutt ei vasta tõele!https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/photos/a.487525737961317/2830143173699550/?type=3#w=500

Mitmed sünnitushaiglad ei luba seoses koroonaohuga sünnitusele kaasa isasid ega tuguisikuid. See on tekitanud palju pahameelt peatsete lapsevanemate hulgas. Sünnitusmajade esindajad selgitavad, miks nad sellise otsuse tegid. https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/sunnitusmajad-selgitavad-miks-pole-isad-ega-tugiisikud-lubatud-sunnituse-juurde?id=89239889

Tallink peatab alates teisipäevast, 17. märtsist ajutiselt Tallinna-Helsingi liini laeva Silja Europa opereerimise, teiste laevadega meretransport Eesti ja Soome vahel jätkub https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-peatab-homsest-silja-europa-valjumised-helsingi-liinil-teised-laevad-soome-vahet-kaivad?id=89242127

Mis saab reisibroneeringutest? https://reisijuht.delfi.ee/news/news/lugejad-koroonaviiruse-tottu-tuhistatud-reisidest-tagasi-saan-ainult-40-makstud-rahast-ulejaanud-jaab-reisiburoole-n-o-trahviks?id=89218471

Ja ka esimene toidupoe kett Eestis lühendab oma lahtiolekuaegasid: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/comarket-luhendab-alates-tanasest-kaupluste-lahtiolekuaegu?id=89241619

Paraku saavad haiguse tagajärjed majandusele olema märkimisväärsed: https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/koroonaviiruse-moju-tallinna-sadamale-saab-olema-markimisvaarne?id=89240881

Pressikonverents on lõppenud, kuid Delfi jätkab jooksvalt sündmuste kajastamisega blogis ning uudistena.

Viimane küsimus oli AK-st haiglaravil olijate kohta. Terviseamet vastas, et eilse seisuga on kaks haiglat hospitaliseeritud, üks neist Pärnu haiglas ja teine Tartu Kliinikumis. Kumbki ei ole inetsiivis.

Küsiti kas, et kas eakatele seatakse liikumispiirangut, vastusena öeldi, et sellist otsust pole tehtud. Otsus on vaid piiride sulgemise kohta,

Küsimus: mis takistab hetkel kõigi soovijate testimist Eestis?Terviseameti vasrtus: Me ei räägi enam ainult otseselt haigusega seotud probleemidest, vaid selle tõttu palju suurematest probleemidest. Me peame ressursse säästma ja need suunama sinna, kus selles kõige rohkem kasu. Laustestimine tähendaks mitte ainult testide, vaid ka isikukaitsevahendite komplektide ja muu sellega seonduva vajaminekut.

Delfi esitas küsimuse terviseametile: kas on plaanis kiirabibrigaadide koormust kuidagi vähendada? Vastus: Tõesti, need on üle koormatud ja meie seisukoht on, et kui meil on kohapealne levik, siis peame ressursi ja tähelepanu suunama sinna, kus on sellest kasu. Hetkel on kõige rohkem kasu raskete või väga raskete juhtumite diagnoosimisel. Kodus oleval patsiendil ravi osas suurt ei muutu, kui näiteks gripi puhul. Et selline laialdane testimine ei oma suuremat eesmärki enam.

Välisministeeriumi rõhutatud sõnum: "Kui te liigute Eestist täna välja, siis tagasisaamine saab olema keeruline".

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks andis sõnumi, et välismaal olevad eestalsed peaksid püüdma täna-homme koju jõuda, sest edaspidi muutub see väga keeruliseks. Samuti üritatakse aru saada, palju selliseid kodanikke üldse on, sest väga vähesed kodanikud on endast välismaale minnes teada andnud.

Kriisikomisjon palus üle rõhutada, et noored ja lapsed EI TOHI koguneda kaubanduskeskustesse või parkidesse. Tuleb hoiduda kontaktidest teistega.

Haridusministeerium pöördus ka eraldi lasteaedade poole, et lasteaedu hoitakse võimalikult kaua lahti, aga need on väga tähelepaneliku jälgimise all. Ja loomulikult, haigeid lapsi ei tohi lasteaeda viia!

Haridus-ja teadusministeeriumi poolt tuli sõnum, et digiõppele ülemineku entusiasmi tõttu olid hommikul teadaolevalt haridusega seotud infosüsteemid maas. Hetkel töötavad paljud neist korralikult ja viimased tõrked eemaldatakse lähima tunni jooksul. Samuti soovitati õpetajatel läbi mõelda, et kuidas see digiprotsess peaks toimima. Haridusministeerium, HITSA ja kolleegid on kindlasti valmis nõu andma.

Rahvastikuministrilt tuli sõnum, et perekondlikud sündmused, nagu matused ja pulmad tuleks pidada väga väikseses pereringis. Siia alla lähevad ka sünnipäevad. Kui välismaalased tahavad siia matustele tulla, peavad nad taotlema viisat.

Siseministeeriumi poolt tuli sõnum, et homsest taastatakse piirikontroll ja see toimib ka sisepiiridel. Eestisse võib alates homsest tulla vaid Eesti kodanikud ja siin elavad inimesed, samuti tähtajalise elamisloaga inimesed. Erandi saavad Valga-Valka elanikud, kuna seal käiakse vastastikku tihedalt tööl. Viisaga või viisavabalt töötavad välismaalased Eestisse ei pääse, kui nad juba on siin, siis võivad nad lahkuda.

Kõlas ka manitsus veelkord käituda vastutustundlikult ning tasakaalukalt.

"See haigus on tulnud selleks, et jääda ringlusesse. Inimkond peab arvestama, et meil on üks uus haigus lihsalt juures. See tähendab, et haigete inimeste häbimärgistamine ei aita kuidagi kaasa. Häbimärgistatud inimesed hakkavad siis haigust varjama ja levik on suurem"

Terviseamet ei anna tänasest ka maakonnapõhist nakatunute ülevaadet, kuna nad lülituvad ümber statistikale, mis põhineb nakatunud inimese elukohapõhisusele, mitte enam kohale, kus temalt proov võeti. Samuti rõhutas amet üle kaugtöö vajalikkust ning ka sotsiaalse distantsi hodimist. Lisaks rõhutati veelkord üle, et suurim riskirühm on eakad inimesed. Neid tuleb kaitsta.

Terviseamet tuletas ka meelde täna käivitatud infotelefoni 1247. Kasutage seda, kui on vajadus!

Terviseamet: tänase seisuga oleme endiselt hospitaliseerinud 2 haiget, õnneks saime haigusele võimalikult vara järele, ei ole meil Itaaliaga sama seisu.

Tervisamet: Alates jaanuari lõpust oleme läbi viinud ca 1400 analüüsi, et arvestades Eesti rahvaarvu seisu, on see hea tulemus. Tänaseks on selge, et haiguse levik on kohaliku levikuga. Haigus levib ka üsna kergete sümptomitega, mistõttu ei pane paljud inimesed haigust tähelegi.

Terviseameti esindajad on kohal ja oleme valmis kohe alustama.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-tahtis-vaidetavalt-osta-ainuoigust-saksa-firma-koroonavaktsiinile?id=89241025

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/205-inimese-koroonaproov-on-positiivne-nakatunuid-on-toenaoliselt-rohkem?id=89240993

TERVISEAMETI TEADE: 16. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 205 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 COVID-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe. Kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste abistamisele ja testimisele. Viiruse testimise võimekus on Terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haiglas.Sümptomite avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.Eesti peamine fookus on vältida viiruse levikut eakate ja kroonilisi haigusi põdevad inimeste seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Lisaks tuleks vähendada lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele. Lapsed ise põevad haigust enamasti kergelt.Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.16. märtsist alustas tööd Häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta. Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.

Täna keskpäeval (kell 12) annab terviseamet pressikonverentsil ülevaate olukorrast Eestis. Delfi kajastab konverentsi loomulikult otsepildis ja blogina.

Medicum peatas täna tasulise koroonaviiruse testimise võimaluse, mis avanes eelmise nädala reedel. Otsus jätkamise asjus tuleb täna pärast valitsuse otsust testimise korraldamise kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/medicum-peatas-tasuliste-koroonaviiruse-testide-tegemise?id=89240595

Oleme täna saanud endiselt pilte kauplustest, kus toidupoodides on majapidamispaberite, kuivainete ja konservide jms riiulid täitmata. Tuletame siinkohal meelde kaupmeeste ja valitsuse sõnumit mitte varuda endale koju rohkem kaupa, kui teil paariks päevaks on tarvis. Ka täna hommikul kinnitasid mitme poeketi esindajad endiselt, et kõiki kaubagruppe jätkub piisavalt kõigile Eesti elanikele. Lihtsalt osades poodides võib mõningate kaubagruppide varude väljapanek rohkem aega võtta (kuni paar päeva). Kaubavood riikidega toimivad hästi (kuna piiridel pole tavareisijaid, siis ei ole ka nendel kaubavedude pikemat tõrget) ning kui mõne kaubagrupiga (näiteks eskootilised puuviljad) peakski tekkima ajutine defitsiit, siis kodumaist kaupa jagub enam kui küll. Tarbime arukalt!

Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutab koroonaviiruse puhangut täna Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, teatas Élysée palee.

Kriis toob paljudes välja ka helgema poole! Facebookis levib selline tore postitus (kirjapilt muutmata):"Meie toreda üürika omanik. Lasi järgnevaks kaheks kuuks hinda alla. Kuna vennaga mõlemad oleme nö kodused hetkel. Siis tuli ta meile vastu ISE TULI. Loodan, et Sinagi kes Sa üürid kellegile korterit ja oled teadlik, et üürniku sissetulek on piiratud järgnevad paar kuud(toitlustus, majutus, turism, üritusturundus, AV tehnikarent, meelelahuts ja kutuur üldiselt) siis loodan, et Sinul on samuti see võimalus vastu tulla ja kergendada koormat kuni ligimene pääseb tagasi oma endise sissetuleku juurde. Puhtaid käsi!"

Ülle ja Tarvo (nimed muudetud) suundusid 11. märtsil heas usus Novatoursi paketireisiga kaheks nädalaks Hispaaniasse, Tenerife saarele ning kuigi välisministeerium on andnud teate, et kõik eestlased peaksid esimesel võimalusel koju naasma, siis nemad seda hetkel veel teha ei plaani. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/fotod-ja-video-eestlased-novatoursi-paketireisiga-tenerifel-kui-lugeda-koduseid-uudiseid-siis-ega-seal-ka-midagi-head-ei-ole?id=89239457

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-saabusid-kolm-meest-korterisse-koroonakontrolli-tegema-ning-varastasid-raha-ja-vaarisesemeid?id=89240223

Kuidas kaitsta eakaid kronoonaviiruse eest? Perearstid on andnud soovitusi:

OLULINE! Jätke see number meelde: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-avas-eriolukorra-infotelefoni-1247?id=89240157

Tööinspektsioon on viimastel päevadel saanud nii ettevõtjatelt kui töötajatelt väga palju küsimusi ja ei ole oodata, et see laviin väheneks. Seni on pöördujateks olnud peamiselt tööandjad, kuid üha enam on probleeme ka töövõtjatel. Üheks olulisemaks on kujunemas olukorrad, kus töötajad astuvad liiga kergekäelisi samme töölepingu lõpetamisel. Pikemalt siit: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/inspektsioon-tootab-taistuuridel-tooandjad-kusivad-koondamise-kohta-tootajate-suurim-oht-on-samuti-valja-tulnud?id=89239869

EKooli juht selgitab hommikusi probleeme:https://forte.delfi.ee/news/tehnika/ekooli-juht-keskkond-tuli-ajutiselt-taielikult-maha-votta?id=89239951

Raamatuid on Tallinnas võimalik kohevarsti saada ajutistest teeninduspunktidest. Karantiin on hea võimalus lugemiseks! https://www.facebook.com/keskraamatukogu/posts/2934802446558165#w=500

Hollandis seisti aga enne riigi lukku minemist kanepijärjekorras. https://twitter.com/trbrtc/status/1239250523267661826?ref_src=twsrc%5Etfw

USA California osariigis moodustus toidupoe ukse taha tohutu järjekord hoolimata sellest, et Valge Maja kutsus inimesi üles mitte poodidesse tormama. https://twitter.com/ABC7/status/1239420485428867075?ref_src=twsrc%5Etfw

Koroonaviirusealane olukord Prantsusmaal on väga murettekitav ja halveneb väga kiiresti, teatas riigi tervishoiuteenistuse juht Jérôme Salomon. Tõsiselt haigete patsientide ja intensiivravi vajajate arv on tema sõnul sadades. Prantsusmaal on üle 5000 nakatumisjuhtumi ja 127 surmajuhtumit.

Värsked numbrid koroona levikust maailmas graafiliselt saadaval siit: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-palju-inimesi-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-ulejaanud-maailma-riikides?id=88770709

Hondurases otsustas valitsus saata avaliku ja erasektori töötajad koju, tühistada ajutiselt kõik lennud ja peatada ühistransport. Meetmed kehtivad esialgu seitse päeva. Erandiks avaliku sektori töötajate hulgas on tervishoid, hädaabiteenistused, julgeolek ja riigikaitse, toll, migratsiooniteenistus, sadamad ja lennuväljad. Erasektoris jätkavad tööd pangad, haiglad, farmaatsiafirmad, tanklad, kaubavedajad ja veel mõned sektorid. Kesk-Ameerika riigis on seni kuus koroonaviirusesse nakatunut.

Kas rahvatarkus aitab ka koroona vastu? Maaleht uuris asja:https://maaleht.delfi.ee/uudised/rahvatarkus-kas-alkohol-ja-saun-paastavad-koroonast?id=89239439

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-demokraatide-presidendikandidaadid-puudsid-debatil-toestada-et-on-paremad-kriisijuhid-kui-trump?id=89239525

Saaremaa läheb kriisirežiimile: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/keskpaevast-viiakse-saaremaa-parvlaevagraafik-ule-kriisireziimile?id=89239537

Eesti pangad kutsuvad kasutama pangateenuseid eelkõige digitaalselt Koroonaviiruse ohu ja kehtestatud eriolukorra ajal jäävad pangateenused Eestis kättesaadavaks. Pangaliidu liikmespangad tunnustavad kliente vastutustundliku käitumise eest pangateenuste kasutamisel, kuna inimesed eelistavad elektroonilisi teeninduskanaleid. Pangad toetavad kliente lahenduste leidmisel digitaalselt. Pankade sõnum: • Eestis on igapäevapanganduse teenused kättesaadavad e-kanalite kaudu nii mobiiltelefoni kui arvuti vahendusel. Keerulisematele muredele on võimalik leida lahendused ka telefoni teel.• Soovitame viiruse leviku tõkestamiseks kasutada võimalusel elektroonilisi maksevahendeid sularaha asemel, mille kaudu võib viirus edasi kanduda. Kõige ohutum on maksta viipega mobiiltelefoni või pangakaardi abiga. Juhul, kui kasutate siiski sularaha, soovitame pärast sularaha kasutamist käsi pesta ja/või desinfitseerida.• Sularahaautomaadid töötavad kõikjal Eestis tavapäraselt. Kuigi pangaautomaate puhastatakse regulaarselt, ei ole seda võimalik teha pärast iga kliendi teenindamist. Seetõttu soovitame pärast pangaautomaadi kasutamist käsi pesta ja/või desinfisteerida. Enamikku pangaautomaatidest saab kasutada ka kinnastega, mis vähendab viiruse leviku ohtu.• Oleme tänulikud, kui mõtlete enne pangakontori külastamist põhjalikult läbi, kas see on hädavajalik ja kaalute alternatiivseid võimalusi. Palume kontoreid külastada vaid hädavajadusel ja tervena, et hoida nii enda kui ka teenindajate tervist. • Pankade töötajate ja klientide kaitsmiseks on Eesti pangad astunud mitmeid samme – eelistame kohtumiste korraldamisel kaugtöö vahendeid, tühistame välisreise ning võimaldame kodukontoris töötamist inimestel, kes ise või kelle pereliige on naasnud reisilt riskipiirkonnast.• Mõistame, et koroonaviiruse levikust tingituna seisavad ettevõtete ja eraisikute ees keerulised majanduslikud valikud. Eesti pangad julgustavad kliente pöörduma võimalike makseraskuste korral kohe, enne olukorra halvenemist, panga poole, kuna pangad on valmis võimaldama maksepuhkusi.• Kutsume kliente üles tähelepanelikkusele, sest tavapärasest keerulisemal ajal võib suurenenda ka erinevate pettuskatsete hulk. Oluline on teha vahet panga poolt saadetud ja valel infol!

Igaksjuhuseks kordame veel riigi infotelefonid üle: https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156625388946386#w=500

Kuna Eestis võiks esimene nn karantiini rõdukontsert tulla? Näiteks Kalamaja Facebooki grupis oli eile juba teema täitsa arutluse all. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-rodudel-laulmise-ja-muusika-mangimisega-lahevad-kaasa-ka-teised-rahvused?id=89239203

Väga hea ja aktuaalne teema: https://maaleht.delfi.ee/uudised/strong-miks-inimese-immuunsusteem-vanusega-alla-kaib-strong?id=89236765

Tallinna linna-ja maakonnabussides avanes täna hommikul sellne vaatepilt: kaks esimest bussirida oli blokeeritud, ka ei müüda bussides ja rongides pileteid.

"Kui neljapäeval oli veel teada, et saame hooajale rahulikult uueks nädalaks kriipsu peale tõmmata, andis Austria liidukantsler reedel teada, et leviku peatamiseks tuleb käsile võtta ekstreemsemad meetmed ja seda kohe," räägivad Austria suusakeskuses St. Anton hooajatööd tegevad eestlased Marta ja Adam Georg, kelle töö ootamatult otsa lõppes, sest suusakeskus pandi viirusehirmus kinni. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/eestlased-austria-suusakuurortis-karantiinis-kui-uudised-teatavaks-tehti-aeti-koik-magedelt-minema-ja-linn-oli-tais-paanikas-turiste?id=89226803

Pärast haiguspuhangu algust on Hiina Riiklik Tervishoiukomisjon registreerinud 80 860 nakatumisjuhtumit, sealhulgas 3213 surmajuhtumit. 67 749 patsienti on paranenud ja haiglast välja saanud. Seega jääb patsientide praeguseks arvuks 9898. Neist 3032 on tõsises seisundis.

Oleme täna hommikul saanud lugejatel massiliselt teateid, et kuigi kella 9st peaksid õpilased ekooli vahendusel õppetööga tegelema, siis paraku on ekooli töö tugevalt häiritud: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/distantsope-on-ekooli-maha-murdnud?id=89238819

Aafrika riigid kehtestavad samuti reisipiiranguid. Viimati keelas Ghana väliskülaliste sisenemise suure nakatunute arvuga riikidest. Lõuna-Aafrika Vabariik kuulutas varem välja katastroofiolukorra ja sulges piirid suure nakatunute arvuga riikide kodanikele. Ka Kenya on kehtestanud karmid reisipiirangud, blokeerides sisenemise kõigile nakatumisjuhtumitega riikide kodanikele. Kenyas endas on kolm nakatunut. Djibouti ja Tansaania , kus nakatunuid ei ole, peatasid rahvusvahelised lennud. Rahvusvahelised lennud on peatanud ka Maroko, kus on 28 nakatumis- ja üks surmajuhtum. Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud peaminister Fayez Sarraj teatas õhuruumi ja maismaapiiride sulgemisest. 48 nakatunuga Alžeeria peatab homsest lennuühenduse Prantsusmaaga. Tuneesia peaminister Elyes Fakhfakh andis käsu kõigi piiride sulgemiseks ja keelas suured kogunemised, sealhulgas ühispalved mošeedes. Tuneesias on 20 nakatunut. Mosambiigi president Filipe Nyusi keelas enam kui 300 inimese kogunemised. Viirus on jõudnud vähemalt 26 Aafrika riiki.

Vapiano Eesti andis täna hommikul oma klientidel teada, et alates eilsest on kõik restoranid koroonaviiruse tõkestamiseks suletud. Ka lõpetab ettevõte toidu müügi läbi kullerteenuse. Eilseks kogunenud toidu annetas aga restoran Toidupangale. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-vapiano-annetas-suletud-restoranidesse-varutud-toidu-toidupangale-ettevote-lopetab-ka-ka-kullerteenuse-kaudu-muugi?id=89238731

Mida sellest ettepanekust arvata? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213163609603667&set=a.1049732222376&type=3#w=500

Suurbritannia valitsus hakkab andma igapäevaseid briifinguid televisioonis, et hoida avalikkust olukorra kohta informeerituna. Downing Street 10 on kritiseeritud läbipaistvuse puudumise eest viiruse leviku piiramise plaanide asjus.

Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis toimus nakatumisjuhtumite „dramaatiline kasv“ , teatas kohalik meedia tervishoiuminister Brad Hazzardile viidates. Viimase 24 tunniga andis positiivse proovi 37 inimest ja kokku on nakatunuid nüüd 171.

Karl Laasi Covid-19 testi tulemus on positiivne. Ta on olnud koos perega koduses karantiinis alates 29.02. Peres on kolm koolis käivat last Riia(13), Kauko(12) ja Säde(7). Vanem poeg Otto(21) elab eraldi ja on samuti karantiinis. Karl räägib, kuidas karantiinis olles hakkama saada — teha kodukontoris enda tööd, tagada, et kolm last saaks distantsõppel hakkama ja proovida karantiinitingimustes omavahel mitte tülli minna: https://lood.delfi.ee/perejakodu/peresuhted/kaks-nadalat-karantiinis-olnud-kolme-lapsega-pere-jagab-kogemusi-kuidas-hakkama-saada?id=89238219

https://twitter.com/rainkooli/status/1239437105169862656

Aeroflot katkestab neljapäevast Moskva-Tallinna lennud Venemaa lennufirma Aeroflot katkestab alates neljapäevast, 19. märtsist kuni 30. aprillini lennud Moskva ja Tallinna vahel. Kõigil reisijatel, kellel on broneeritud Aerofloti lend pärast 19. märtsi, palume võtta kiiresti ühendust Aerofloti klienditeeninduse või oma reisikorraldajaga.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/new-york-sulgeb-koolid-soogikohad-ja-lobustusasutused?id=89238439

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kolm-euroopa-suurimat-nakkuskollet-teatasid-rekordilisest-surnute-arvust?id=89238113

Koroonaviiruse põhjustatud nakatumised ja surmajuhtumid Hiinas jäid esmakordselt alla muude riikide vastavatele näitajatele, seda alates viirusepuhangu algusest. USA Johns Hopkinsi ülikooli teatel on nakkuste arv maailmas (v. a Hiina) kasvanud enam kui 86 000ni, samas kui esmaspäeva seisuga oli Hiinas nakatumisi 80 860. Surmajuhtumeid on Hiinas olnud 3030, aga väljaspool Hiinat 3241.

New Yorgis suletakse koolid esialgu kaheks nädalaks, läheduses asuvas Bostonis kolmeks nädalaks. Los Angeleses pandi vähemalt märtsi lõpuni kinni kõik baarid, restoranid ja ööklubid. Ka Las Vegase kasiinod ning muud meelelahutusasutused suletakse. Samamoodi New Yorgis: kinni lähevad söögikohad, kinod, teatrid, kontserdipaigad.

Tallinna volikogu sotside fraktsiooni esimees Rainer Vakra tegi linnajuhtidele ettepaneku, et pealinn vabastaks eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust pered, kes lapsed koju jätavad ja seeläbi panustavad viiruse leviku peatamisse. "Tallinnas on lasteaia kohatasu üle 70 euro. Seda peab tasuma sõltumata sellest, kas laps käib lasteaias kohal või mitte. Ja kuna on tungivalt palutud, et koju jäetaks kõik need lapsed, kelle puhul on see vähegi võimalik, siis on vaja koheselt vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest. Ühtlasi motiveeriks see omakorda koju jääma veelgi enam lapsevanemaid ning annaks võimaluse ka ennetava meetmena sulgeda Tallinna lasteaedu," ütles Vakra. Kui kõik Tallinna lapsed eriolukorra lõpuni koju jääksid, maksaks see linnale kuni 1,6 miljonit eurot kuus.

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) koostas valitsusele rea ettepanekuid koroonaviiruse mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile. Need jagunevad alajaotustesse: a) töötajate sissetuleku kaotuse kompenseerimise abinõud, b) koondamine majandussektori või konkreetse tegevuspiirkonna majandustegevuse olulise häirumise või täieliku seiskumise tõttu, c) töölepingu seaduse muutmine pankrotilaine ärahoidmiseks, d) konkreetse tegevuspiirkonna või –sektori tegevuse olulise häirumise tõttu (nt ettevõtte käibe langus 30% või rohkem) ettevõtetel tekkivate raskuste leevendamine, pankrotilaine vältimine, e) toetusmeetmed üksikisikutele, f) teavitusmeetmed ja teised olulised meetmed.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil eriolukorra meetmeid ja koormust eelarvele. "Peame hindama nii õiguslikke piiranguid olukorras tegutsemisel kui majanduslikke ja rahanduslikke tagajärgi," ütles komisjoni esimees Jürgen Ligi. "Samuti soovime kuulda riikide koostööst ning nende reaktsioonide erinevuste põhjustest," lisas ta. Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida riigikogu kodulehel.

Seoses eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee tänasest ka ise avada. Endiselt võib küll helistada ka perearstile, kuid nende töökoormuse järsu tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud. Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse siis automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar teatas, et eile saadi kinnitus, et Saaremaa politseinikule tehtud koroonaviiruse test oli negatiivne. "Ennetavalt olime reedel alustanud jaoskonna ruumide desinfitseerimist ning need tööd viisime lõpule. Järgime ka edaspidi terviseameti soovitusi nakkuse vältimiseks ning võimalusel soovitame inimestel teha kaugtööd, vältida otsekontakte teiste inimestega ning püsida kodus,“ ütles Antsaar.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/ametiuhingud-tooandjad-arge-kiirustage-koondamistega?id=89237301

Välisministeeriumist hea uudis eestlastele, kel kodutee vahele Poola jääb. Homme eskorditakse Balti riikide kodanikud läbi Poola!https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438100229690798#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/hadavajalik-algatus-aita-neid-opilasi-kellel-puudub-oma-arvuti?id=89236771

https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708954966308072#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-koroonahaigete-tegelikust-arvust-toenaoliselt-on-neid-sadu-mitte-tuhandeid?id=89237053

Margus Saar küsis Aktuaalse Kaamera stuudios sotsiaalminister Tanel Kiigelt nõudlikult, milliseks ta hindab tegelikult koroonahaigete arvu Eestis. Kiik: "Arvestades seda, et on teatud peiteperiood sellel haigusel, arvestades seda, et loomulikult ei ole võimalik testida kõiki inimesi, kellel võib olla see kahtlus, tõenäoliselt me räägime sadadest inimestest. Lähiajal see arv tõenäoliselt kasvab, kuna sümptomid hakkavad avalduma.""Nii et te arvate, et neid on sadu, mitte tuhandeid?" küsis Saar. "Esialgu tõenäoliselt sadu, aga kui te küsite, kas ma saan välistada, et neid on tuhandeid, välistada seda loomulikult ei ole võimalik."

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/etv-spordiuudised-lahevad-suure-toenaosusega-pikale-pausile?id=89236933

https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438039623030192#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-toi-inimesed-oue-vaba-aega-veetma?id=89235491

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-terviseamet-on-abitus-olukorras-valitsus-peaks-haarama-ohjad?id=89236303

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/valga-vallavanem-ester-karuse-palun-valitsusel-kaaluda-voimalust-anda-kaksiklinna-valgavalka-jaoks-eriluba?id=89236301

https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-lepp-etv-ei-pea-naitama-korduskoerasaateid-ega-krimiseriaale-kui-rahvas-vajab-informatsiooni?id=89235649

Seoses koroonaviiruse leviku ohuga kehtivad vanglates alates esmaspäevast, 16. märtsist täiendavad liikumispiirangud https://www.facebook.com/1637856959636817/posts/2754069474682221/

Kersti Kaljulaid: Saaremaa on astunud ka väga olulisi samme olukorra kontrolli alla saamiseks President Kersti Kaljualaid vestles täna Saaremaa vallavanema Madis Kallasega ja Hiiumaa vallavolikogu esimehe Aivar Viidikuga. "Mõlemad saared on nüüd mandrist suures osas isoleeritud ning pingutavad, et kriisiga toime tulla. Rannarahvas on muidugi keeruliste oludega harjunud ning saared isoleerida oli ka mõlema saare enda soov," ütles Kaljulaid. "Saaremaa, mis on viirusega võrreldes teiste maakondadega tänaseks vaat et kõige valusamalt pihta saanud, on astunud ka väga olulisi samme olukorra kontrolli alla saamiseks. Poodides ja apteekides kantakse maske, haigla ümbrust desinfitseeritakse, avati läbisõidutestla, veel mitmeid teisigi samme. Hiiumaal täna veel ühtegi teadaolevat viirusjuhtu ei ole. Saarte meetmed on suunatud leviku allasurumiseks ja Hiiumaa puhul võimalikult kaugesse tulevikku lükkamiseks. Hoiame neile pöialt!" sõnas Kaljulaid. https://www.facebook.com/1777496589189799/posts/2568905206715596/

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lugejad-pahandavad-miks-meie-kutusemuujad-hinda-ei-langeta-kaua-need-kallid-varud-kestavad?id=89235727

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/koroonakriis-voib-kaasa-tuua-ka-alkoholimuugi-keelu?id=89236269

Aplaus ja jõudu ka tublidele Eesti meditsiinitöötajatele!https://reisijuht.delfi.ee/news/news/videod-positiivne-suhtumine-levib-ule-maailma-ka-hispaanlased-aplodeerisid-rodudel-meditsiinitootajatele?id=89236099

https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-kati-lindstrom-jaapan-matsiks-koik-kinni-kui-saaks-vaid-olumpiamangud-ara-pidada?id=89235941

"Eesti riigipiir on Eesti kodanikele alati avatud, ka peale 17. märtsi, kuid silmas tuleb pidada eeskätt teiste riikide turvameetmeid ja reisiliikluse toimimist," selgitas välisministeeriumi meedianõunik Britta Tarvis. Alates teisipäevast peavad kõik Eestisse tulijad jääma koju isolatsiooni. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-soovitab-neil-kes-soovivad-valismaalt-eestisse-naasta-teha-seda-kohe?id=89235063

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pzu-kindlustus-sulgeb-homsest-ajutiselt-kontorid?id=89235985

171 tuvastatud nakatunut EestisTänaõhtuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 171 inimest, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1133 COVID-19 testi.Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri korraldusega üle viidud teisele valmisolekutasemele, mille kohaselt saavad tervishoiuasutused võimaluse plaaniline ravitegevus edasi lükata ja keskenduda raskelt haigestunud inimeste ravimisele. Ka kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste teenindamisele. Sarnasele töörütmile läks paari päeva eest üle ka Ühendkuningriigi tervishoiusüsteem.Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas (eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed). Jätkuvalt on oluline elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmine.Terviseameti riskihinnangu seisukohalt on haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus keskmine.Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.Välismaalt saabunutel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel tuleb 14 päeva jooksul püsida kodus, vältida kontakte teiste inimestega ja jälgida oma tervist. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.Sümptomite avaldumisel ei ole õige minna perearsti vastuvõtule ega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haigustunnused on sarnased paljude viirushaiguste puhul ning haigena ringi liikudes võime nakatada teisi.Koroonaviiruse riigisisese leviku tingimustes on väga suur võimalus tervishoiuasutuse järjekorras viirusesse nakatuda ka sellisel inimesel, kellel viirust varem ei olnud.- Terviseamet koostöös kiirabi ja haiglatega omab olukorra ülevaadet ning on kursis patsientide seisundiga.- Praegu on kõik koroonaviiruse patsiendid (peale kahe) kodusel ravil.- Koroonaviiruse leviku trend maailmas on vähenemas (nt Hiina langustrendis ja Lõuna-Korea stabiliseerumas).- Arvestades viiruse kohapealset levikut lisandub Eestis kindlasti veel haigestunuid.- Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning vähendada lävimist lastega, kelle puhul avalduvad koroonaviiruse tunnused reeglina kergelt, kuid viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele sugulastele.- 80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, 10-15 protsenti võivad vajada intensiivravi ning 2 protsenti juhtudest võib lõppeda surmaga (riskirühmad: eakad, nõrgenenud vastupanuvõime ja krooniliste haigustega inimesed).- Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine), vältida reisimist ja haiguse korral püsida kodus.

"Olukorras, kus väga suur hulk inimesi töötab kodust, on ID-kaart paljudele hädavajalik. Samuti on edasilükkamatud osad välismaalastega seotud toimingud. Seetõttu avame kriitilise vajadusega toimingute tegemiseks esmaspäevast Politsei- ja Piirivalveameti teenindused." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/ppa-teenindused-on-edasilukkamatute-toimingute-jaoks-esmaspaevast-avatud?id=89235493

Ajaleht Meie Maa teatab, et kaks haiglaravil viibivat koroonaviirusesse nakatunut on Saaremaa elanikud. Need kaks inimest on rahuldavas seisus ning pole haiglas intensiivraviosakonnas, vaid isolaatoris, ütles Ragnar Vaiknemets Terviseametist.

Ametiühingud kutsuvad tööandjaid koondamistega mitte kiirustamaAmetiühingute keskliit kutsub tööandjaid üles ootama koondamiste ja palgavähendamistega vähemalt teisipäevani, mil töötukassa teeb ilmselt teatavaks leevendusmeetmed."See kriis on teistsugune ja oluline on mitte lasta kõiki sektoreid vabalangusse. Usun, et teisipäevased otsused töötukassa nõukogus toovad uusi ideid, kuidas ettevõtete ees seisvaid probleeme lahendada viisil, et töötajate olukord oluliselt ei halvene," ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.Valitsus on teavitanud partnereid kavatsusest luua kiired mehhanismid koduses karantiinis olevate inimeste ja ettevõtete toetamiseks. Muudatused on töötukassa nõukogu teisipäevahommikuse koosoleku päevakorras ja kuna nende rakendamiseks pole vaja seadusi muuta, on nende rakendumiskiirus suur.Peterson juhtis lisaks tööandjate tähelepanu sellele, et seaduse järgi tuleb suuremad koondamised ja töötasu ajutised vähendamised kollektiivselt läbi arutada ja seal on omad tähtajad. Informeerimise-konsulteerimiseta võivad muudatused osutuda ebaseaduslikeks, selgitas Peterson.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/voru-gumnaasiumi-opilasel-tuvastati-koroonaviirus-ta-kais-loppeval-nadalal-koolis?id=89235495

"Viirusega nakatunute arvu suurusjärgu võrra alaraporteerimine on ohtlik kommunikatsiooniviga. Niigi on palju inimesi, kes praeguseid meetmeid tõsiselt ei võta... Et säiliks võimekus ravida haigust raskelt põdevaid inimesi, aga ka kõiki muid tervisemuresid, millega tegelemine koroona kõrval tahaplaanile jääb, tuleb nakkuse levikuvõimalused kiiresti alla suruda." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/tartu-ulikooli-vanemteadur-positiivsete-testide-arv-ei-ole-nakatunute-arv-riigis?id=89235391

Lux Express säilitab Eesti-siseselt bussiühenduse kõikide piirkondadega, kuid vähendatud mahus. Tühistatakse kümneid väljumisi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lux-express-vahendab-siseriiklike-soitude-mahtu-ja-peatab-ajutiselt-rahvusvahelised-valjumised?id=89235345

"Me kõik peame jälgima tervishoiutöötajate juhiseid, pidama kinni hügieenireeglitest ning vältima nii palju kui vähegi võimalik lähikontakte teiste inimestega. Samuti on mõistlik vältida pindade ja esemete katsumist, mis võivad olla viirusega saastunud ning sularaha asemel kasutada võimalusel teisi maksevõimalusi." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/peaminister-juri-ratas-kulub-veel-nadalaid-ja-kuid-kuni-saame-naasta-oma-tavaparase-elurutmi-juurde?id=89235283

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ergo-sulgeb-esindused-martsi-lopuni?id=89235281

https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/a.420744244730207/1585462084925078/?type=3&theater

Valdava enamuse fotograafide hinnangul on oodata tellimuste langust enam kui poole ulatuses, järgneva kuu jooksul isegi vahemikus 75-95%. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kriis-tabas-valusalt-veel-uhe-ameti-pidajaid-tellimuste-arv-on-kukkunud-kivina?id=89234157

Andke see sõnum edasi ka oma lähedastele, kui nad plaanivad tulla autoga läbi Poola Eestisse.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/valisministeerium-eesti-kodanikud-kes-on-saksa-poola-piiril-teel-eestisse-andke-endast-teada?id=89234997

Omniva palub kodukontorist töötavatel ettevõtetel suunata kullersaadetised pakiautomaatidesse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/omniva-kasutage-kullerteenuse-asemel-pakiautomaate?id=89235117

Saksamaa sulgeb piirid osaliseltAlates 16. märtsist sulgeb Saksamaa koroonaviiruse pandeemia leviku tõkestamiseks oma maismaapiirid Austria, Prantsusmaa ja Šveitsiga, vahendab uudistekanal BBC News Saksa ajakirjandust.Osaline Saksamaa piiride sulgemine hakkab kehtima esmaspäeva hommikul kella 8-st. Kaubavedu Saksamaa ja naaberriikide vahel ei peatata ning ka üle piiri käivatel nn pendeltöötajatel on jätkuvalt võimalik piiri ületada.Ametlikult ei ole valitsus sellistest piirangutest veel teada andnud.

Töötukassa bürood jäävad homsest suletuksEesti Töötukassa peatab 16. märtsist 2020 seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vähemalt kaheks nädalaks oma büroodes kohapeal klientide nõustamise ja teenindamise. Töö liigub eelkõige e-kanalitesse ja klientidega suheldakse ka telefoni teel. Kõik töötukassa töötajad on tööl ja valmis kliente aitama ja telefoni ning kirja teel küsimustele vastama.Töötukassa palub inimestel võimalusel kasutada e-kanaleid, kus saab end töötuks registreerida, hüvitist taotleda, tööpakkumisi sisestada ja kandideerida. Avaldusi võetakse vastu ka e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti või telefoni teel. Kui inimene vajab abi mõne toimingu juures, siis juhendatakse teda kirja või telefoni teel. Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik avaldus ka posti teel.Kliente nõustatakse telefoni teel, e-kanalites (Skype, e-töötukassa, e-kiri) või posti teel. Nende klientidega, kellega oli lähiajaks kokkulepitud kohtumine, võetakse ühendust. Vähemalt märtsi lõpuni on peatatud ka klientide osalemine mitmetel teenustel, näiteks koolitustel.Kõik töötukassa infokanalid töötavad tavapäraselt, peatatakse klientide teenindamine büroodes.

Eesti riiklik turismiinfokanal Visit Estonia: "Külastage Eestit hiljem. Jääge koju."https://twitter.com/visitestonia/status/1238885142237773838

Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas andis reede õhtul kohalikele omavalitsustele korralduse esimesel võimalusel töötada välja ja pakkuda lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-valmistub-lasteaedade-sulgemiseks-omavalitsused-peavad-imekiiresti-valja-motlema-kuidas-laste-hoid-tagada?id=89234935

Tuhanded inimesed läksid Inglimaal jooksmaSuurbritannias on hoolimata murest koroonaviiruse pandeemia pärast otsustanud täna tuhanded jooksjad osa võtta iga-aastasest Inglismaal Bathi linnas toimuvast poolmaratonist.Korraldajad said üleskutseid ürituse edasilükkamiseks või tühistamiseks, sh parlamendiliikmelt, kuid otsustasid, et üritus peab siiski plaanipäraselt toimuma.Jooksust võttis osa kokku 6200 inimest, mida on umbes poole vähem kui tavapäraselt. Korraldajad ütlesid, et nad olid oma otsuse „hoolikalt läbi mõelnud, mured ära kuulanud ja nõu pidanud“, jõudes järeldusele, et suurt ohtu see ei kujuta.Mujal Euroopas on ametivõimud käskinud rahvakogunemisi vältida.

https://epl.delfi.ee/arvamus/direktor-lasteaedade-lahtijatmisest-miks-peetakse-meid-jalle-teisejargulisteks?id=89233291

Kohtud jätkavad töödSeoses COVID-19 kiire leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga annavad kohtud teada, et 16. märtsile planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti. Eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata.Kui menetlusosalised on haiged või neil on kahtlus, et nad on viirusekandjaga kokku puutunud, tuleb sellest kohtule koheselt teada anda. Kohtutes võidakse inimestelt küsida nende tervisliku seisundi ja äsjase reisimise kohta. Kui kohtusse kutsutu hinnangul võib istungile ilmumine tema tervist ohustada, peab ta sellest samuti kohut koheselt teavitama ning oma hinnangut põhjendama.Edaspidi vaatab kohus kõik üksikjuhtumid üle ning otsustab, kas pidada istung kohtusaalis, minna üle kirjalikule menetlusele või kasutada istungi pidamiseks digitaalseid lahendusi.Homme annab Kohtute Haldamise Nõukoda oma täpsemad juhised lähiaja kohtupidamise kohta, millest teavitame operatiivselt ka avalikkust.Alates homsest on kõigi Eesti kohtumajade kantseleid avatud tööpäevadel vahemikus kell 9-13. Kohtute infotelefonid töötavad tavaajal, ning need on leitavad kohus.ee lehelt.Kohtud paluvad, et inimesed esitaksid kohtule dokumente eelistatult elektrooniliselt, e-posti teel või jätaksid need kohtumaja postkasti, vältides kantseleisse kohaletulekut. Kohus vaatab esitatud dokumendid läbi ja võtab vajadusel inimesega ise ühendust. Samuti saab paluda ka dokumendi väljastamist elektroonselt või posti teel.

"Tallinna Keskraamatukogus on sulgemise aeg: inimesed järjekorras paanika-laenutamas. Enam kui pool Dostojevski raamatutest on juba kadunud, nii et ma ei saa erinevate tõlgete vahel valida, vaid pean võtma selle, mis on järele jäänud." https://twitter.com/KadriLiik/status/1238843976620400645

Ootel on mitmed inimesed, kes tegid testi juba kolm päeva tagasi. Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et ka temani on jõudnud mitmeid sellekohaseid päringuid ja need on edasi saadetud kõikvõimalikele tasanditele, et probleem lahenduse saaks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saarlased-teadmatuses-mitu-paeva-tagasi-tehtud-testide-tulemused-pole-seni-teada?id=89234743

USA lennujaamades seisavad koos järjekorras tuhanded inimesedAmeerika Ühendriikides on avatud vaid 13 lennujaama, mis teenindavad reisikeelu alla läinud Euroopast tagasi kodumaale saabuvaid inimesi ning ametnikud on hädas, sest ei tule toime ootamatult suurte rahvamassidega. New Yorgi John F, Kennedy nimelises lennujaamas ja Chicago O'Hare'i lennujaamas võis seoses täiendavate tervisekontrollidega näha pikki järjekordi kulgemas mööda koridore ja eskalaatoreid. Vaatepilt oli samasugune ka Dallase Fort Worthi lennujaamas, kus reisijatel tuli oodata tunde ja paljud otsustasid kurnatusest põrandale istuda.Järjekordades seisnud inimesed avaldasid sotsiaalmeedias muret, et nad peavad koroonaviiruse puhangu ajal teistele nii lähedal seisma - olukord, mida tuleks terviseekspertide sõnul kindlasti vältida.https://twitter.com/JasonWhitely/status/1238986444615618561

https://twitter.com/medtootajad/status/1238845151260352520

Olulistest piirangutest Eesti lähiriikides ja populaarsetes sihtkohtades:* Lätis suletakse alates 17. märtsist kl 00:00 rahvusvaheline reisijate liiklus lennujaamades ja sadamates ning rahvusvaheline bussi- ja rongiliiklus. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel, va erandjuhtudel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja Läti elamisloaga inimesed, kel on õigus tagasi pöörduda Lätti. Läti testib kõiki, kes naasevad nakkusohtlikest riikidest ja kel on avaldunud sümptomid.* Leedus rakenduvad karantiini tõttu piirangud piiriületusele isikutele, kes saabuvad õhu, raudtee või maismaatranspordiga Leetu, välja arvatud need Leedu kodanikud ja isikud, kellel on Leedu elamisluba.* Transiiti lubatakse kuni 19. märtsi südaööni, piiratakse ka riigisisest transporti. Kaupade liikumisele takistusi ei tehta. Eile lõunal teatas Leedu, et sulgeb piirid välismaalastele, välja arvatud elamisloaga. Leedu taaskehtestab piirikontrolli ELi sisepiiridel ehk Poola ja Lätiga kümneks päevaks, kaalutakse sisenemiskeelu kehtestamist välismaalastele. Riigist lahkumiseks välismaalastele piiranguid ei tehta.* Poolaga on avatud vaid läbipääs Kalvarija – Budzisko. Kõigi reisijate suhtes, kes saabuvad Leetu lennukiga, viiakse läbi registreerimine ja tervisekontroll. Kõik reisijad, kes saabuvad mööda maismaad ja meritsi organiseeritud transpordiga, peavad läbima tervisekontrolli.* Poolas taastati südaööl vastu tänast piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Rahvusvahelisele kaubaveole piiranguid ei ole, piiriületuseks avatud piiripunktide loetelu on kättesaadav veebilehel warsaw.mfa.ee/et/tahelepanu/. Laupäeva südaööl vastu pühapäeva lõpetatakse kõik kommertslennud.* Ukraina valitsus astub samuti ennetavaid samme, et pidurdada viiruse levikut, ööl vastu esmaspäeva piiratakse välismaalaste saabumist riiki. Ukrainasse siseneda ja väljuda saab alates 17.03 vaid 107 maismaa piiripunkti kaudu. Ukraina peatas ööl vastu pühapäeva reisirongiliikluse Poolaga ja alates 17.03 südaööst katkestab Ukraina õhureisid.* Türgi on peatanud lennuliikluse järgmiste riikidega: Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Hiina, Hispaania, Holland, Iisrael, Iraak, Iraan, Itaalia, Korea Vabariik, Mongoolia, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Saudi-Araabia, Taani. Lennuühendus teiste Euroopa riikidega, sealhulgas Eestiga veel toimub, kuid arvestama peab sellega, et ühendus võib katkeda väga lühikese etteteatamisega. Näiteks on praeguse seisuga mitmed Türgi ja Eesti vahele jäävad riigid juba keelanud riiki sisenemise riigis mitteelavatele välismaalastele – Läti katkestab 17. märtsil reisijate liikluse läbi Riia lennujaama ja ka Poola lennukompanii LOT peatas alates 15. märtsist kõik rahvusvahelised lennud.

"Kui küsida, kas tulevad mingid drakoonilised karistusmehhanismid ja jälitusmehhanismid, siis ma ütlen nii, et riik vastavalt vajadusele end kehtestab. Õiguslikud võimalused ka inimeste survestamiseks on olemas," rõhutas Reinsalu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuidas-on-tagatud-et-karantiinis-isikud-linna-peal-ei-uitaks-reinsalu-oiguslikud-voimalused-inimeste-survestamiseks-on-olemas?id=89234487&fbclid=IwAR3YqbapuQL8G-tfxTh17Ugr4Vwx5cGHYiib9zHzTmdfm9bepw7wGekBmSM

Hiina saadab pealinna saabujad karantiinikeskustesseHiina võimud rakendavad taas kõige rangemaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, hakates alates homsest pealinna Pekingisse saabuvaid rahvusvahelisi reisijad 14 päevaks karantiinikeskustesse majutama. Asümptomaatilised reisijad, kes jõuavad pealinna välismaalt, saadetakse keskustesse oma kulul, teatas Pekingi ametnik pressikonverentsil. Mõnel erandlikul juhul lubatakse saabuvatel reisijatel kodus karantiinis olla. Juhtumeid välismaalaste seas olid reedel Hiinas esmakordselt enam kui kohalikke nakatunuid.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/tele2-sulgeb-koik-esindused-ule-eesti?id=89234489

Võimalused Saaremaal abi saada on loodud, teatab Kuressaare Haigla. https://www.facebook.com/saarehaigla/videos/761947734332321/

Viimsi vald teatab, et viimase seisuga on seal nakatunuid tuvastatud vähemalt 6. https://www.facebook.com/ViimsiVald/posts/2730828093652078

Hispaania teatas uute juhtumite suurest hüppestÖöpäeva jooksul on Hispaanias tuvastatud 2000 uut viirusejuhtumit ja rohkem kui 100 surma. Juhtumite arv riigis on tõusnud 7753-ni, mida on 35% rohkem kui eelmisel päeval (5753).Tänaseks on surnud 288 inimest - seda on enam kui kaks korda rohkem kui laupäeval. Viimase seisuga on intensiivravis 382 inimest, 517 inimest on aga paranenud. Juhtumeid on enim esinenud Madridis: 3544.Riik on palunud kõigil elanikel püsida kodus ja lahkuda sealt vaid hädajuhtumil.

Tallinna sadama D-terminalis Eesti piiril käib vilgas kontroll. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257279

Välisministeerium soovitab reisil olijatel suhelda tagasitulekuks reisi- või lennufirmadegaSeoses võimalike uute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega palub välisministeerium kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta kiiremas korras koju, konsulteerides reisi- või lennufirmadega. Samuti ei soovita välisministeerium Eesti kodanikel minna ühelegi välisreisile.„Meie prioriteet on eestlaste turvalisus üle maailma. Eestlastele, kes parasjagu reisivad, on mul üks selge sõnum: riigipiirid on Eesti kodanikele alati avatud, ka pärast 17. märtsi, aga reisipiirangute ja transpordiühenduste tõttu ei pruugi varsti tehniliselt olla võimalik siia hõlpsasti saada. Konsulteerige viivitamata oma reisi- või lennufirmaga ja leidke esimesel võimalusel parim võimalik marsruut tagasi pöördumiseks,“ rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.Juba lähipäevadel võib Eestisse jõudmine kujuneda äärmiselt keeruliseks transpordiühenduste katkemise ja riigipiiride sulgemiste tõttu.Välisministeerium on pöördunud Poola ametivõimude poole, et tagada võimalused tagasipöördumiseks maismaa transpordivahendeid kasutades. „Oleme teinud pöördumised ametlike kanalite kaudu ja vajadusel teeme koostööd teiste riikidega,“ rõhutas välisminister Reinsalu.Soovitus esimesel võimalusel tagasi tulla ei kehti Eesti kodanikele, kes elavad alaliselt välismaal – juhul kui elate välismaal, soovitame järgida kohalike võimude juhiseid.Reisitõrgete ja kindlustusega seotud tarbijaõiguste küsimustes palume helistada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoliinile +372 620 1707.

Majanduskeskkonna elavdamiseks kaalutakse mitmeid lahendusiRiigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (Kokk) sõnul on tänases situatsioonis oluline lisaks rahva tervise hoidmisele ka majanduse elavdamine läbi erinevate meetmete. See aitab ennetada võimalikku tekkivat kahju meie ettevõtluskeskkonnale.Laual on mitmeid võimalikke lahendusi:„Koduses majapidamises ja ettevõtluses on üks suuremaid kulusid elekter, soojamajandus ning kulu transpordile. Seega peaksime üle vaatama gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisid ja kaaluma nende kiireloomulist langetamist. Selleks, et säästa Eesti inimesi ja ettevõtjaid koondamisest tuleb kaaluda vajaduse korral riigipoolset pikaajalist laenude refinantseerimist ning maksupuhkust. Riiklike maksude edasi lükkamine või nende ajatamine pikema perioodi peale aitavad kulusid tekkinud ootamatus olukorras märkimisväärselt kokku hoida,“ ütles Kokk.„Sellele lisaks on arutelu all Töötukassa reservide kasutamise võimalused ning toetusmeetmed nendele ettevõtetele, keda viirusepuhang ja eriolukorra väljakuulutamine on enim mõjutanud nagu näiteks turismi- ja transpordisektor. Ühtlasi tuleb üle vaadata järgmiste aastate riigipoolsed investeeringud ja plaanitavad projektid. Kui meil õnnestub need liigutada ettepoole ja suurt osa neist alustada juba käesoleval aastal annab see teatud sektoritele täiendavad vahendid kriisiolukorras toimetulekuks,“ ütles ta.„Eelpool mainitud meetmete rakendamisega hoiame Eesti majanduse usaldusväärsena ja reageerimisvõimelisena. Samuti aitavad need Eesti inimestel säilitada keerulistel aegadel senise elatustaseme. Riik peab olema praeguses olukorras paindlik ja vajadusel kaaluma ka täiendavaid meetmeid,“ lisas Kokk.

https://epl.delfi.ee/arvamus/siim-kallas-eestis-pole-kaost-riik-toimib-piiratud-moel-aga-toimib-see-on-kriisi-puhul-ulioluline?id=89234355

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/doktor-margus-punab-koige-olulisem-on-sotsiaalse-suhtluse-piiramine?id=89234155

ISIS hoiab Euroopast eemaleIslamiriik (ISIS) on koroonaviiruse pandeemia tõttu kasutusele võtnud ohutuse põhimõtte ja soovitab oma liikmetel Euroopasse hetkel mitte reisida, vahendab uudistekanal Politico.Terrorirühmituse propagandaväljaandes al-Naba, kus tavaliselt kutsutakse järgijaid üles korraldama rünnakuid läänes, sh Euroopas, teatab nüüd, et "epideemiamaast tuleks eemale hoida".ISIS-e liikmetel soovitatakse "usaldada Allahit ja otsida temalt haiguste eest varjupaika", aga ka "katta kinni suu, kui haigutate või aevastate", ning pesta sageli käsi.

Austria keelab enam kui viie inimesega koosviibimisedAustria karmistas pühapäeval veelgi avaliku elu piiranguid, keelates enam kui viie inimesega avalikud koosviibimised, sulgedes teisipäevast restoranid ja kutsudes kõiki inimesi üles end isoleerima, peatamaks laienevat koroonaviiruse levikut."Kutsun kõiki austerlasi end isoleerima," ütles liidukantsler Sebastian Kurz oma Twitteri kontol. "Me teame, et need on suured piirangud, kuid need on vajalikud austerlaste tervise kaitsmiseks ja Covid-19 väljasuretamiseks."Kurz ütles, et inimesed peaksid kodust lahkuma ainult selleks, et minna tööle, täiendada toiduvarusid või teha muid hädavajalikke asjatoimetusi teha või aidata teisi inimesi. Võimud hakkavad keelu jõustama juba täna ning sulgema mänguväljakuid, spordirajatisi ja muid avalikke kohti, teatas liidukantsler.Austria keelab riiki siseneda Ühendkuningriigist, Hollandist, Venemaalt ja Ukrainast pärit reisijatel, laiendades juba Itaalia ja Šveitsi suhtes kehtivaid reisipiiranguid.Meetmed lähevad kaugemale sellest, millest valitsus teatas reedel, sest viimase ööpäeva jooksul tõusis kinnitatud juhtumite arv 800-ni, mida oli pea 200 võrra rohkem kui päev varem. Austria parlament tuleb Viinis lähitundidel kokku, et kinnitada viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud seadused, sealhulgas 4 miljardi euro suurune abipakett.

https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/maailma-terviseorganisatsiooni-nouanded-kuidas-aidata-lastel-koroonaviiruse-puhangu-ajal-stressiga-toime-tulla?id=89228435

https://twitter.com/SandraS2rav/status/1239141637634363393

https://twitter.com/mattiasnaan/status/1239149421411086342

"Me peame õppima selle viirusega elama nii, et tema tehtud kahju meile võimalikult väike oleks. Lõpptulemus sõltub suures osas sellest kui hästi me oskame koroonaviiruse eemale hoida vanematest populatsioonides: ennekõike 70 aastat ja vanemad. Ehk teisisõnu, kuidas me saame noored, kes on potentsiaalsed viiruse kandjad, vanematest inimestest eemale hoida." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viroloog-irja-lutsar-annab-pohjaliku-ulevaate-praegusest-seisust-jargmise-neli-kuni-kuus-nadalat-saavad-vaga-rasked-olema?id=89233907

Worldometersi andmeist selgub, et Eesti tõuseb oma 135 koroonaviirusesse nakatunuga kõige raskemalt mõjutatud riikide esikümnesse. Vastav suhtarv – haigusjuhtu miljoni elaniku kohta - on Eesti puhul 101,8. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-on-koroonaviiruse-leviku-poolest-uks-maailma-tippriike?id=89233783

Viru rabas ja Pirita jõe orus on tänasel päikeselisel päeval rahvast murdu. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257275

240 tuvastatud nakatunut SoomesÖöpäevaga tuvastati Soomes vähemalt 30 uut koroonaviirusesse nakatunut, neist 22 Helsingi ja Uudenmaa tervishoiupiirkonnas, mis kasvatas Covid-19 juhtumite koguarvu riigis 240-ni.Helsingi ja Uudenmaa tervishoiupiirkonna (HUS) nakkushaiguste juht Asko Järvinen ütles Yle-le, et nakatunute arvu jälgimine pole enam mõistlik, sest kõiki neid, kellel on sümptomeid, ei saa enam testida."Testimisstrateegia on muutunud. Nüüd on testimise all palju murettekitavaid tervishoiutöötajaid," ütles Järvinen. "Näiteks võib juhtuda, et reisidelt naasjaid ei saa testidele viia, rääkimata kõigist gripisümptomeid põdevatest haigetest."

Laevad jätkavad opereerimist tagamaks eestlastele koju tagasi saamise võimalus läbi Soome ning tagamaks naaberriikides elavate inimeste koju suundumine läbi Eesti transiidikoridori. Laevaliikluse jätkamine aitab tagada ka piisavas mahus kaubaveo võimekuse Eesti ja Soome vahel. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallinki-laevad-jatkavad-eesti-ja-soome-vahel-soitmist?id=89233939

https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-daria-kostenko-iisraelis-laks-haigete-jalgimiseks-kaiku-terrorismivastane-tehnoloogia?id=89232379

Kui palju inimesi Euroopas nakatub? Euroopa riikide valitsused on andnud erinevaid hinnanguid selle kohta, kui palju inimesi nende riikides nende arvates viirusesse nakatub. Ka Terviseamet tõdes täna, et viiruse levik hakkab Eestis olema laiaulatuslik ja see on vältimatu. Pühapäeval ütles Prantsuse haridusminister Jean-Michel Blanquer, et umbes pooled Prantsuse elanikest nakatuvad. "Algusest peale ei ole strateegia olnud viiruse leviku takistamine - me teame, et see levib tõenäoliselt enam kui pooltele meist -, kuid me peame jälgima, et see leviks nii pika aja jooksul kui võimalik," ütles ta. Saksamaal hoiatas liidukantsler Angela Merkel selle nädala alguses, et 60% kuni 70% riigi elanikkonnast - see tähendab umbes 58 miljonit inimest - võib viirusesse nakatuda. Suurbritannia valitsus on varem öelnud, et halvimal juhul võib epideemia kõrghetkel kuni viiendik töötajatest haiged olla ja kokku võib nakatuda kuni 80% brittidest.

Kasahstan paneb piirid kinniKasahstan, kus on tuvastatud kaheksa koroonaviirusesse nakatunut, otsustas täna hommikul välja kuulutada eriolukorra, mis keelab peaaegu kõik reisid riiki ja riigist välja.President Kassym-Jomart Tokajev on avaldanud määruse, millega piiratakse riiki sisenemist ja riigist lahkumist, välja arvatud diplomaatidele ja valitsuse poolt eriloa saanud inimestele.Samuti piiratakse dekreediga suurte jaekaubandusettevõtete tööd ning tehakse piirkondlikele ametnikele ülesandeks tugevdada võtmetähtsusega hoonete ja rajatiste turvalisust.Meetmeid kavatsetakse kohaldada kuni 15. aprillini.

https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1239145288591462402

https://twitter.com/viljararakas/status/1239120254187589633

Teated karantiinis Saaremaalt, kus kogunes valla kriisikomisjon. Homsest, 15. märtsist võtab seal kriisijuhtimise üle Päästeamet ning kriisistaap seatakse üles Päästeameti Kuressaare ruumides. Vallavalitsus tõdeb, et maskidest on saarel suur puudus, mistõttu julgustatakse inimesi kodus ise marlimaske õmblema. Kaitsevägi eraldas täna ametkondliku abi korras Saaremaa vallale ka 10 000 maski ning need on oluline leevendus Kuressaare Haigla SA-le ja väärtuslik ressurss teistele teenindussektori töötajatele. Ühtlasi teatab vallavalitsus, et juba täna saabuvad Saaremaale Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise välihaigla telgid, kus seatakse üles mobiilsed laborid proovide võtmiseks. https://www.facebook.com/saaremaavald/photos/a.718653098312472/1521421491368958/?type=3&theater

Just nüüd on aeg eelistada eestimaist! https://maaleht.delfi.ee/uudised/kuidas-paasta-tookohti-10-lihtsat-nouannet?id=89233421

Toyota noor ralliäss Kalle Rovanperä kiitis Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) otsust Mehhiko ralli koroonaviiruse pandeemia tõttu poole pealt lõpetada. Otsus tehti selleks, et meeskonnad saaksid võimalikult kiiresti, veel enne piiride sulgemist Euroopasse naasta. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kalle-rovanpera-mehhiko-rallist-olime-vist-ainsad-maailmas-kes-veel-sporti-tegid?id=89233533

"Infoks inimestele, kes püüavad hädaabis löögile pääseda, ent proovile ei lasta. Niisugune on hetkel olukord," tõdeb Kuresaare Haigla, jagades Terviseameti otsust laialdane testimine lõpetada. "Seega veel kord rõhutame - kellel pole otsest kiiret ja tõsist terviseprobleemi, püüame lasta kiirabil sel raskel ajal tegutseda abi vajavate inimestega. Aga loomulikult, kui olukord süveneb, andke endast uuesti märku!" https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708640436339525

https://twitter.com/harrystoteles/status/1239133396774932481

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viljar-arakas-teisipaevast-sulgeme-hotel-palacei-kui-inimeste-sissetulek-langeb-kivina-oleks-maksepuhkusest-suur-abi?id=89233169

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uleskutse-hea-lugeja-anna-teada-kuidas-sinu-tooandja-on-kriisile-reageerinud?id=89233325

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets Eesti Ekspressi loost, et Terviseamet pole suutnud vastata jaanuarist saadik erinevate ettevõtete ja asutuste päringutele: alati saab paremini, aga nagu te teate, siis muutused on juba tundide, mitte päevade lõikes. Kas Terviseamet on riski alahinnanud? Ma ei usu, et me oleme alahinnanud seda. Meetmed, mis me oleme võtnud, on kooskõlas selle taktikaga, mis meil Terviseametis on, aga ka teiste riikide praktikatega. Milline on haiglaravil viibivate patsientide seisund? Terviseametile teadaolevalt ei ole need kaks patisenti intensiivravis, vaid isolatsioonis ja nende seisund on rahuldav.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: me saame ikka soovitada seda, et vältida rahvarohkeid kohti, kus tekib see lähikontakt teiste inimestega võib tekkida. Viiruse levik meie riigis hakkab olema laiaulatuslik ja see on vältimatu. Et viiruse levikut pehmendada ja tõkestada, oleme öelnud, et vältige rahvarohkeid kohti ja kontakte.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik: igasugune välimaalt tulnu peaks vähendama oma kontakte.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: testimine käib sellele võimsusele, mis meil hetkel on. Ja loomulikult me saadame sinna, näiteks Saaremaale, kus see vajadus on, vajadusel rohkem ressurssi.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: arvestades viiruse kohapealset levikut, tuleb neid juhtumeid igatahes juurde ja me peame mõtlema, kes on kõige riskantsem rühm: see on 60-aastased ja üle selle ning neile me oleme kommunikeerinud ja kommunikeerime, et nad vähendaks oma kokkupuuteid teiste inimestega ja viibimist rahvarohketes kohtades, ning ka kui on vaja külastada vanavanemaid, siis pigem lükata see edasi ja rääkida näiteks telefoni teel. Miks me ei testi kõiki? Sest nii nagu meil ja ka teistel riikidel on piirid, milles üle minna ei saa, sest meil on ka teised haiged, kes vajavad ravi.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: nagu muude viiruste puhul ei testi me kõiki sümptomitega inimesi. Testimisvõimekus on väga hea, seda saab teha nii Tartu Ülikooli Kliinikumis, Synlabis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ja Pärnu Haiglas laborites. Testimises on tekkinud ka ootejärjekord ja see on kuskil sadades. Jooskvalt tehakse ja jooksvalt tuleb ka juurde. Kiirabid töötavad hetkel suure võimsusega. Tallinna kiirabil on väljas näiteks kolm brigaadi, kes tegelevad ainult testimisega.

Terviseametist, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise nõunik Ragnar Vaiknemets: arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate sümptomitega patsientide testimine enam otstarbekaks. Eesti tervishoiusüsteem on üle viidud teisele valmisoleku tasemele, mille kohaselt saavad raviasutused plaanilise ravi edasi lükata ja keskenduda raskes seisundis patsientidele, sama on ka kiirabiga, kes keskendub rasketele juhtumitele.

Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: haiglaravil on meile teadaolevalt hetkel kaks inimest. Tuvastatud haigete statistika (vanus, varasem haiguslugu jne) on hetkel väljatöötamisel ja konkreetseid numbreid me hetkel öelda ei oska. Aga väljajoonistunud statistika näitab, et eakad on riskirühm.

Kohe algab Terviseameti pressikonverents.

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/bc-kalevcramoga-kohtunud-venema-tippklubi-pani-end-karantiini?id=89232975

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kodumaise-suurima-munatoostuse-juht-ostupaanikaks-pole-pohjust-toitu-jagub?id=89232977

https://twitter.com/anettzz/status/1239118004706820098

Ööpäeva jooksul saadi vastus 128 proovile ja nakatunute arv kasvas sellega 26 võrra 135-ni.

https://epl.delfi.ee/kultuur/rahvusraamatukogu-e-laenutus-ja-raamatukapp-tootavad-edasi?id=89232785

Tuvastatud on 135 koroonaviirusesse nakatunut, üks patsient haiglaravilTänahommikuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 135 inimest. Positiivsetest proovidest on 62 võetud Harjumaal, 37 Saaremaal, 13 Pärnumaal, 9 Võrumaal, 6 Tartumaal ja 8 Virumaal. Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 971 COVID-19 testi.Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas, tervishoiuteenuse ressursside säästmiseks ja elutähtsate teenuste tagamiseks keskendutakse riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri korraldusega üle viidud teisele valmisolekutasemele, mille kohaselt saavad tervishoiuasutused võimaluse plaaniline ravitegevus edasi lükata ja keskenduda raskelt haigestunud inimeste ravimisele. Ka kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste teenindamisele. Sarnasele töörütmile läks paari päeva eest üle ka Ühendkuningriigi tervishoiusüsteem.Tervisamet ei pea enam otstarbekaks jagada riike koroonaviiruse leviku mõttes riskipiirkondadeks, sest viirus on levinud igasse Euroopa Liidu liikmesriiki. Praeguseks on kõrge risk nakatumiseks igal pool rahvarohketes kohtades, seetõttu soovitame reisimist ja rahvarohketes kohtades viibimist vältida.Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas (eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed). Jätkuvalt on oluline elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmine.Terviseameti riskihinnangu seisukohalt on haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus keskmine. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.Välismaalt saabunutel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel tuleb 14 päeva jooksul püsida kodus, vältida kontakte teiste inimestega ja jälgida oma tervist. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.Sümptomite avaldumisel ei ole õige minna perearsti vastuvõtule ega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haigustunnused on sarnased paljude viirushaiguste puhul ning haigena ringi liikudes võime nakatada teisi.Koroonaviiruse riigisisese leviku tingimustes on väga suur võimalus tervishoiuasutuse järjekorras viirusesse nakatuda ka sellisel inimesel, kellel viirust varem ei olnud.- Terviseamet koostöös kiirabi ja haiglatega omab olukorra ülevaadet ning on kursis patsientide seisundiga.- Praegu on kõik koroonaviiruse patsiendid (peale ühe) kodusel ravil.- Koroonaviiruse leviku trend maailmas on vähenemas (nt Hiina langustrendis ja Lõuna-Korea stabiliseerumas).- Arvestades viiruse kohapealset levikut lisandub Eestis kindlasti veel haigestunuid.- Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning vähendada lävimist lastega, kelle puhul avalduvad koroonaviiruse tunnused reeglina kergelt, kuid viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele sugulastele.- 80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, 10-15 protsenti võivad vajada intensiivravi ning 2 protsenti juhtudest võib lõppeda surmaga (riskirühmad: eakad, nõrgenenud vastupanuvõime ja krooniliste haigustega inimesed).- Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine), vältida reisimist ja haiguse korral püsida kodus.Terviseamet tänab kõiki asutusi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid, kes on omalt poolt erinevate meetmete rakendamisega kaasa aitamas viiruse leviku piiramisele.Valitsus teatas laupäeva õhtul, et Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda. Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Ühtlasi anti korraldus sulgeda spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellides ja majutusasutustes.Terviseameti staap töötab alates 28. jaanuarist, veebruari keskelt hakkas staap tööle igapäevaselt k 9-21. Ametkondlikuks kasutamiseks on terviseametil 24/7 staabivalve ja epidemioloogiline konsultatsioon. Terviseamet monitoorib igapäevaselt olukorda maailmas ja võrdleb seda Eestiga, jälgib iga päev iga nakatanu tervislikku seisundit neile helistades ning nõustab patsiente ja nende lähedasi. Tulenevalt siseriikliku leviku tekkimiseks terviseamet praeguseks enam iga nakatunu lähikontaktseid ei jälgi.

https://twitter.com/runnel/status/1239096195395596290

Suurbritannia hakkab vanureid isoleerimaÜhendkuningriik kavatseb lähinädalatel võtta tarvitusele meetme üle 70-aastaste elanike isoleerimiseks pikemaks ajaks, kaitsmaks neid koroonaviiruse eest, ütles sealne tervishoiuminister Matt Hancock.Ta tõdes, et see meede nõuab eakatelt ja haavatavatelt inimestelt väga suurt ohverdust, kuid on mõeldud nende endi kaitseks.Võimud teatasid laupäeval hukkunute arvu pea kahekordistumisest 21-ni, survestades peaminister Boris Johnsoni valitsust tegema senisest enam epideemiaga võitlemiseks. Viimastel andmetel on elu jätnud üle 60-aastased ja/või varasemate terviseprobleemidega inimesed.Isolatsioonimeede tähendaks, et inimestel palutakse jääda koju ilma, et keegi tuleks neile külla. Toidukaubad ja elutähtsad tarvikud toimetataks kuni olukorra lahenemiseni nende koduuksele.

„Testimine ei ole eesmärk omaette.” Viiruse levik on juba nii laialdane, et [laialdasel testimisel] enam mõtet pole. Kiirabibrigaad tuleks ennast testima kutsuda siiski ainult juhul, kui asi on tõsine, ütles Terviseameti pressijuht Simmo Saar. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/niisama-uudishimu-ja-hirmu-parast-pole-vaja-koroonatesti-teha?id=89232535

"Euroopa Liidu liikmesriigid tegutsevad oma riiklikes seiskamistes ilma nähtava koordineerimiseta. See on EL-i tuleviku jaoks tõsine stressitest. Meie kodanikud peavad nägema ja tundma EL-ilt tõelist abi ja tegutsemist Covid-19 puhanguga tegelemisel," leiab Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson. https://twitter.com/markomihkelson/status/1239103832560369664

Juhul, kui näete liikluses kahtlaselt käituvat juhti, helistage hädaabinumbril 112. https://twitter.com/KristianJaani/status/1239096808367894533

Ekspressi andmetel saabus esimene koroonaviiruse teemaline järelepärimine terviseametisse 31. jaanuaril. Samal päeval tuvastati Itaalias kaks esimest koroonaviiruse juhtu Euroopas. Terviseameti dokumendiregistri kohaselt pole sellele kirjale siiani vastatud, ehkki viimane tähtaeg oli 2. märtsil.https://ekspress.delfi.ee/kuum/67-appihuuet-terviseametile-seoses-koroonakriisiga-moned-ootavad-vastamist-siiani?id=89230355

Tähelepanu lapsevanemad: kuidas eriolukorras koduõppega hakkama saada?Täna kell 12 saab HITSA Youtube’i kanalilt vaadata veebiseminari, kus haridustehnoloogid ja nõustajad jagavad nõuandeid, kuidas saavad lapsevanemad toetada koduõppel olevaid lapsi. Veebiseminaril räägivad spetsialistid, milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutada, millistele ohtudele tähelepanu pöörata ehk kuidas last distantsõppes toetada.“Uues olukorras on kõigil väga palju küsimusi, millele püüamegi vastata,” ütles üks seminaril esinejaid, Pärnu Vanalinna Kooli haridustehnoloog Diana Veskimägi. “Mida teha, kui minu laps ei saa iseseisva õppimisega hakkama? Milliseid suhtluskanaleid kasutada? Kuidas korraldada õppimist, kui lapsel on nutisõltuvus?”• Veebiseminar on jälgitav HITSA Youtube’i kanalilt.• Lapsevanemad saavad saata küsimusi Slido keskkonnas, minna veebilehele www.slido.com, sisestada kood 7989 ja kirjutada oma küsimus või idee• Seminar jääb järelvaadatavaks ning sellele lisatakse esimesel võimalusel ka venekeelsed subtiitrid.“Räägime koduõppe erinevatest külgedest. Kõige tähtsam on praegu koostöö ja mul on olnud suur rõõm näha, kui tihedat koostööd kõik teevad. Õpetajad ja lapsevanemad, riigiasutused ja eraettevõtted. Kõik tahavad aidata. Kõigi jaoks on tähtis, et me sellest katsumusest edukalt läbi tuleksime,” lisas Diana Veskimägi.Veebiseminari korraldavad koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liit, Innove Rajaleidja ja HITSA, sellel annavad nõu Rajaleidja spetsialistid Lea Mardik (Pärnu, Viljandi, Rapla piirkonna juht), Kristin Veltri (õppenõustamisteenuste arenduskeskuse eripedagoogika peaspetsialist) ja Natalja Mjalitsina (Innove õppekava- ja metoodika agentuuri juht) ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu esindajad, haridustehnoloogid Diana Veskimägi (Pärnu Vanalinna Kool) ning Ele Sööl (Rakvere Reaalgümnaasium).https://www.youtube.com/watch?v=_EmMPzQlljg

Trump andis negatiivse proovi USA president Donald Trump andis sel nädalavahetusel koroonaviiruse proovi pärast seda, kui ta puutus kokku mitme nakatunud inimesega. Tema proov osutus negatiivseks, teatas ööl vastu tänast Valge Maja arst Sean Conley. 73-aastane Trump puutus eelmisel nädalal kokku mitme Brasiilia president Jair Bolsonaro delegatsiooni liikmega, kes külastasid tema Mar-a-Lago residentsi ja kodumaale naastes andsid koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Trump, kes on öelnud, et tunneb end suurepäraselt, ei soovinud proovi anda kuni selle nädalavahetuseni, mil ta avalikkuse survel sellega viimaks nõus oli. Tema arsti Conley sõnul ei ole riigipeal nädal pärast brasiillastega kohtumist mingeid sümptomeid ja ka värske proov näitas, et tal koroonaviirust ei ole, teatas Valge Maja.

Regionaalhaigla piirab plaanilist tegevustSeoses tervishoiu hädaolukorraga piirab Regionaalhaigla plaanilist ravitööd, kuna kõrgema etapi haiglana tuleb meil valmistuda COVID-19 haiguse leviku kasvuga kaasnevaks. Regionaalhaiglal tuleb tagada valmidus võtta vajadusel vastu COVID-19 nakatunud intensiivravi vajavaid patsiente üle Eesti.Terviseameti ettepanekul on sotsiaalminister nimetanud praeguse olukorra tervishoiu hädaolukorraks ning on tõstnud tervishoiu valmisoleku tase 1 tervishoiu valmisoleku tasemele 2. „See tähendab, et haiglad peavad plaanilise ravi kättesaadavust piirama või katkestama selleks, et olla valmis eriolukorrast tingitud muutusteks,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Plaanilise töö piiramise ettevalmistustega on meie infektsioonikontrolli juhtgrupp tegelenud mitu viimast ööpäeva.“ Peedu sõnul tuleb haiglal eelkõige tagada abi aegkriitilist ravi vajavatele patsientidele, viiruse efektiivne tõkestamine haiglas ning loomulikult meie patsientide ning töötajate ohutus. Alates teisipäevast, 17.03.2020, kuni eriolukorra lõppemiseni, piiratakse Põhja-Eesti Regionaalhaiglas plaanilist tööd statsionaarsetes osakondades, päevakirurgias, päevaravis ning ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes. Piiramine võib tähendada ka plaanilise vastuvõtu, uuringu, operatsiooni põhjendatud edasilükkamist või vastuvõtu läbiviimist kaugvastuvõtu kaudu. Mõnel eriala võidakse piiranguid rakendada ka juba 16.03.2020.„Patsientidega võtab ühendust raviarst, kes teeb otsuse, kuidas konkreetse patsiendiga edasi toimitakse. Ühendust võetakse telefoni teel vähemalt üks päev enne planeeritud Regionaalhaigla külastust,“ kinnitas Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker. Dr Pokkeri sõnul oleme juba patsientidega kontakteerumist alustanud ja seda eelkõige riskirühmades olevate patsientidega nende enda tervise ohutuse tagamiseks. „Meil on hea meel patsientide toetavast ja mõistvast suhtumisest,“ ütles dr Pokker ja kinnitas: „Iga inimese haiguslugu vaatame eraldi ja leiame tema jaoks parima lahenduse“. Iga kuu rohkem kui 10000 patsienti teenindava haigla puhul nõuavad vajalikud ümberkorraldused aega ja paljude töötajate panust.„Kui teiega juhtumisi ei võeta ühendust ja saabub vastuvõtu kuupäev, siis palun ärge tulge haiglasse kohale, vaid kirjutage kas info@regionaalhaigla.ee või helistage telefonil 617 1300,“ rõhutab dr Pokker.Regionaalhaigla tagab jätkuvalt tõsiselt tervist- ja elu ohustavate seisundite planeeritud raviga ning jätkab erakorralist ravitegevust.Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on jätkuvalt keelatud patsientide külastamine vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele.Tuletame meelde, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19 nakatunu või isik, kellel ilmnevad haigusele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinile 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palume tungivalt kergemate viirushaiguste tunnustega EMO-sse mitte pöörduda.Regionaalhaigla jagab operatiivselt infot oma kodulehel regionaalhaigla.ee ja Facebooki lehel.Hoidke end ja oma lähedasi!

Kui mujal Eestis võib tekkida proovide andmisega raskusi, siis Kuressaare Haigla oma inimesi teadmatusse ei jäta ja on võtnud selge seisukoha: kõik, kes seda tahavad, peavad testida saama. Teadaolevalt on Saaremaalt viidud juba üks koroonapatsient ka Pärnu haiglasse. https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708595506344018

Hoolimata piirikontrollist, pääseb riiki rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. "Tagame ka vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid," ütles peaminister Jüri Ratas ööl vastu tänast. https://twitter.com/lobjakas/status/1239100030956552192

https://epl.delfi.ee/arvamus/ara-keelatud-kontserdid-etendused-ja-voistlused-kes-kannab-kahjud?id=89231891

Hispaania ja Prantsusmaa panevad end lukkuKaks Euroopa Liidu suurimat riiki, Hispaania ja Prantsusmaa, on otsustanud järgida Itaalia eeskuju erakorraliste piirangute väljakuulutamisel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.Hispaanias keelatakse inimestel kodust lahkuda, välja arvatud hädavajalike tarvikute ja ravimite ostmiseks või tööle minemiseks. 191 surmajuhtumiga Hispaania on Itaalia järel kõige enam kannatanud riik, vahendab uudistekanal BBC News.Valitsus kinnitas ööl vastu tänast, et peaminister Pedro Sánchez'i naine Begoña Gómez andis samuti koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Viimane ütles, et nad mõlemad viibivad peaministri residentuuris Madridis La Moncloa'is ja saavad suurepäraselt hakkama.Ainuüksi reedel tuvastati Hispaanias 1800 uut koroonaviiruse juhtumit. Kõik muuseumid, kultuurikeskused ja spordikohad Hispaanias suletakse. Restoranid ja kohvikud teevad ainult kaasa-tellimusi. Sellised olulised teenused nagu pangad ja tanklad jäävad avatuks. Koolid on kõikjal Hispaanias juba suletud.Prantsusmaal, kus koroonaviirus on nõudnud 91 inimese elu, on kohvikud, restoranid, kinod ja enamik poode suletud. Peaminister Édouard Philippe ütles, et intensiivravis viibivate inimeste arv Prantsusmaal kasvab ja varasemaid üldsusele antud suuniseid eirati. Laupäeval kella 23.00-st jõus olev sulgemine kehtib restoranidele, kohvikutele, kinodele ja ööklubidele, aga ka kõigile teistele nn mitteolulistele ettevõtetele. Philippe ütles, et see ei mõjuta hädavajalikke ettevõtteid, nagu toidupoode, apteeke, panku, tubakakauplusi ja bensiinijaamu.Philippe palus ka inimestel vähendada reisimist, eriti linnade vahel. "Parim viis epideemia aeglustamiseks" on tema sõnul "sotsiaalne distantseerumine". "Ma ütlen seda tõsiselt - me kõik peame nende meetmete rakendamisel üles näitama suuremat distsipliini," lisas peaminister.Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on Euroopa nüüd pandeemia epitsenter. WHO juht dr Tedros Adhanom Ghebreyesus on kutsunud riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivsemaid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/urituste-korraldajad-pakuvad-oma-tehnikat-terviseametile-appi-ja-ootavad-samas-valitsuselt-abi-hetkega-jai-toota-tuhat-inimest?id=89229543

https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/itk-sunnitusmaja-ammaemandusjuht-koroonaviirusest-patsient-peab-personaliga-suhtlemisel-olema-absoluutselt-aus?id=89229815

https://maaleht.delfi.ee/uudised/jumalateenistused-toimuvad-uuel-viisil-vaimulikud-omapai-kirikus-vaatajad-netis?id=89231359

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/apollo-group-sulgeb-ajutiselt-koik-oma-arid-nii-raamatupoed-kfc-kui-vapiano?id=89231725

Begoña Gómez, Hispaania peaministri Pedro Sánchezi abikaasa, on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.

Äsja pea viietunnise erakorralise istungi lõpetanud valitsus teatas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Schengeni sise- ja välispiiri ületamise piiramisest ning piirikontrolli taastamisest alates 17. märtsist:- Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.- Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.- Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.- Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.- Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järelhttps://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156622957766386#w=500

Valge Maja teatas, et president Donald Trumpi koroonaviiruse proov osutus negatiivseks. Trump on olnud kontaktis mitme inimesega, kes hiljem osutunud nakatunuks.

President Toomas Hendrik Ilves jagab Washington Posti efektsete visuaalidega analüüsi, mis kordab nii Eesti kui ka kogu maailma teadlaste viimase paari päeva aina valjuhäälsemaid soovitusi: ülekaalukalt parim moodus viiruse leviku ja kahjude piiramiseks on hoida distantsi ja viia miinimumini kontaktid teiste inimestega. See nõue puudutab ka pealtnäha terveid inimesi! Just sarnased korraldused-soovitused on täna õhtul oma elanikele välja jaganud näiteks Hispaania ja Prantsusmaa.https://twitter.com/IlvesToomas/status/1238954380793008128

Rahvusvaheline Autospordiföderatsioon FIA teatas pressikonverentsil infot: tänased kiiruskatsed sõidetakse Mehhiko MM-rallil lõpuni ja siis hakkavad meeskonnad kohvreid pakkima, et Euroopasse tagasi minna. WRC tiimid olid kõik ühehäälselt otsuse poolt. Ott Tänak asub Mehhiko rallil hetkel kolmandal kohal. Jälgi tema käekäiku ralliblogist:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ametlik-mehhiko-ralli-tanane-paev-soidetakse-lopuni-puhapaevased-katsed-jaavad-ara?id=89228591

Hispaanias on riik äsja andnud elanikele korralduse püsida kodus nii palju kui võimalik, teatades, koolide, restoranide, baaride sulgemisest. Prantsusmaa teatas, et sulgeb kõik "mitte-hädavajalikud" asutused alates keskööst, sealhulgas restoranid, baarid ja kinod. Peaministri sõnul jäävad ainsateks eranditeks toidupoed, apteegid, pangad, bensiinijaamad ja tubakapoed. Worldometers.info andmetel on Hispaanias ööpäevaga lisandunud 1083, Prantsusmaal 808 kinnitatud haigusjuhtumit.

Kuressaares lõpetasid koroonaproovide võtjad tänaseks töö. Jõudu teile, kallid meedikud, üle Eestimaa!!! https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708277593042476#w=500

Ralliportaal Dirtfish andmetel sõidetakse Mehhiko rallil tänane võistluspäev lõpuni (Eesti aja järgi öötundidel) ja pannakse koroonaviiruse tõttu rallile punkt. Ametlikku otsust selle kohta oodatakse kell 23.

Haiglad teatavad, et isad ei saa enam olla sünnituste juures. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mehed-ei-saa-eriolukorra-tottu-sunnituse-juures-olla?id=89230711

Leedu peaminister Saulius Skvernelis ütles täna õhtul, et peab Poolaga kõnelusi humanitaarkoridori üle, mis võimaldaks Leedu elanikel naasta 72 tunni jooksul kodumaale. "Ma loodan, et valitsuse istungi ajaks on meil juba olemas ametlik kinnitus nõndanimetatud humanitaarkoridori kohta läbisõiduks Poolast. Kuid see saab olema ajaliselt piiratud, tõenäoliselt käib jutt praegu 72 tunnist," ütles Skvernelis. Ta kutsus kodanikke üles kiirustama, kui neil on soov kodumaale naasta. Ühtlasi lubas peaminister Skvernelis, et ka Leedu seab sisse humanitaarkoridori, mille kaudu lätlastel ja eestlastel on võimalik pärast piiride sulgemist kodumaale jõuda. Leedu valitsus teatas hilisõhtul otsusest kehtestada alates esmaspäevast kogu riigis karantiin, tõkestamaks koroonaviiruse levikut. "Leedu valitsus otsustab .... kuulutada välja karantiini kogu Leedu vabariigis," ütles peaminister valitsuse istungil. Sellega keelatakse Leedusse sisenemine enamikule välismaalastest ja suletakse suurem osa kauplusi, va toidupoed ja apteegid. Keelud ei puuduta kaupade liikumist.

Värske info meie Mehhikos asuvalt reporterilt Jaan Martinsonilt: Delfile teadaolevalt katkestatakse Mehhiko ralli täna igal juhul. Tunni aja pärast antakse teada, kas tänased katsed sõidetakse lõpuni või mitte.

Lennufirma airBaltic teatas, et tulenevalt Läti Vabariigi valitsuse otsusest tõhustada ohutuse tagamise abinõusid ja piirata rahvusvahelist liikumist, peatab airBaltic kõikide lennutegevuse alates 17. märtsist. Meede puudutab kõiki ettevõtte opereeritavaid lende Riiast, Tallinnast ja Vilniusest ja kestab 14. aprillini k.a.

Rallitiimid peavad hetkel MM-rallil Mehhikos koosolekut, arutamaks, kas jätta Mehhiko ralli siinkohal katki, et inimesed saaksid turvaliselt oma kodumaale pöörduda. Kuna otsust veel ei ole, valmistuvad sõitjad ja mehaanikud pärastlõunasteks katseteks, nagu poleks midagi juhtunud. Delfile kinnitas infot Hyundai pressiesindaja.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-wrc-tiimid-kaaluvad-mehhiko-ralli-katkestamist-et-inimesed-saaks-kodumaale-poorduda?id=89228591

Ilukirurgia kliiniku juhil tuvastati koroonaviirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-kirurgiakliiniku-juhatajal-tuvastati-koroonaviirus-nakatumise-hetkest-joudis-ta-mitu-paeva-veel-tool-kaia?id=89230353

Õhtul lisandus Terviseameti ametlikku statistikasse vaid kuus uut haigestunut, ent sellele on lihtne seletus - kell 18.30 seisuga oli saadud analüüsi tulemused vaid kümnelt uuelt proovilt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimased-6-juhtu-moodustasid-60-tehtud-proovidest?id=89230239

Kriisil on inimestele väga erinev mõju.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/kuidas-kriis-meie-tooelu-mojutab-kellel-kasvab-koormus-ule-pea-kelle-jaoks-on-teadmatus-veel-hullem-kui-ulekoormus?id=89227273

Täna õhtupoolikul Ülemiste Keskuses. Nii hõredat laupäevast vaatepilti pole seal ilmselt ammu nähtud. Keskuses käis tavapärane tegevus, ent kodust avalikesse kohtadesse välja tulevate hulk on kahanenud - nagu on ka Terviseameti soovitus.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadiburoo-kolm-soovitust-lepingute-taitmiseks-covid-19-valguses-eriolukorra-kehtestamine-ei-tahenda-automaatselt-et-voib-kohustused-taitmata-jatt?id=89226253

Läti paneb piirid reisijateveole kinni Läti sulgeb valitsuskabineti hädaolukordade ja kriisiohjamise nõukogu otsusega teisipäeval oma piirid maa-, mere- ja õhutranspordile ning keelab avalikud üritused, et inimeste liikumist märkimisväärselt piirata, vahendab Läti Delfi. Valitsus otsustas tühistada ja keelata kõik avalikud üritused, sealhulgas sulgeda basseinid, ööklubid, diskoteegid, spordiklubid, koosolekud, paraadid ja piketid. Alates 17. märtsist lõpetatakse rahvusvaheline reisijatevedu lennujaama kaudu ning 16. märtsist sadamate ja piiriületuspunktide kaudu. Samuti keelatakse alates 17. märtsist rahvusvaheline reisijatevedu rongide ja bussidega läbi Läti. Ühtlasi keelatakse inimeste ja sõidukite liikumine lennujaama, sadama, raudtee ja maantee piiripunktide kaudu Läti Euroopa Liidu välispiiridel, samuti piiriüleneliiklus, välja arvatud kaubavedu. Hetkel Lätis viibivatel välismaa kodanikel on võimalik riigist lahkuda.

Peaminister Jüri Ratase saartevahelist liiklemist piirava korralduse täistekst:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loe-taismahus-juri-ratase-korraldus-saaremaa-hiiumaa-vormsi-ruhnu-kihnu-ja-muhu-valla-territooriumil-liikumisvabaduse-piirangute-kehtestamise-kohta?id=89229865

Peaminister Jüri Ratase spordiklubide sulgemist puudutavata korralduse täistekst.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loe-taismahus-juri-ratase-korraldus-seoses-avalikuks-kasutamiseks-moeldud-asutustele-kehtestatavate-piirangutega?id=89229967

PPA alustas Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel reisivate inimeste kontrolli Politsei kontrollib kõiki nii jalgsi kui autoga reisijaid Rohuküla, Heltermaa, Virtsu, Kuivastu, Munalaiu, Sõru ja Triigi sadamates. „Kontrollime reisijaid vabariigi valitsuskomisjoni otsusest lähtuvalt ning saartele või sealt ära lubame liikuda vaid selleks õigust omavatel inimestel. Seda kõike selle nimel, et tõkestada viiruse levikut Eestis,“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. „Palume kõigilt mõistvat suhtumist, sest praegu on oluline igaühe panus inimeste tervena hoidmisel,“ lisas Kõplas.

Itaalia koroonaviiruse surmajuhtumite arv tõusis ametlike andmete kohaselt reedel 1 266-st 1441-ni. Kinnitatud juhtumite arv on samal perioodil kasvanud 17 660-st 21 157-ni.

115 tuvastatud nakatunut EestisTerviseamet teatab, et kella 18.15-ks oli testitud analüüside hulka lisandunud 6 positiivset proovi Pärnust, kokku on sellega Eestis 115 nakatunut. Täna said vastuse 10 proovi. Ülejäänud täna võetud proovid on hetkel analüüsimisel ning tulemustest teavitab Terviseamet homme hommikul. Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 853 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist. Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madrid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.

USA president Donald Trump ütles äsja pressikonverentsil, et ka talle tehti reede õhtul koroonaviiruse test pärast seda, kui tuli välja, et ta on kokku puutunud mitme nakatunuga. Ta loodab tulemused saada järgmise ühe kuni kahe päeva jooksul. Trumpilt küsiti ka, kas ta kavatseb nn Euroopa reisikeeldu laiendada Suurbritanniale ja Iirimaale. Ta vastas: „Me kaalume seda väga tõsiselt, kuna neil on kahjuks natuke tegevust olnud. Oleme seda juba tegelikult vaadanud ja sellest antakse teada.”

https://reisijuht.delfi.ee/news/news/videod-itaallased-votavad-koduarestist-maksimumi-inimesed-mangivad-rodudel-muusikat-paarid-tantsivad?id=89229523

Itaalia Lombardia piirkonna kõrgema tervishoiuametniku Giulio Gallera sõnul kasvas koroonaviiruse tagajärel elujätnute arv regioonis laupäeval 766-lt 966-ni. Uute juhtumite arv tõusis Lombardias 1865 võrra 11 685-ni. Üleriigilised numbrid avaldatakse hiljem.

Taani, mis sulgeb täna piirid välismaalastele, teatas esimesest koroonaviiruse surmast.

Vastavalt eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusele Saaremaa, Hiiumaa, ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta toimub parvlaevaliiklus TS Laevade teatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel järgmiselt:1. Suursaarele on lubatud parvlaevaühenduste kaudu reisida ainult vastava saare püsielanikel. Püsielanikel liikumine saarelt mandrile on keelatud.2. Tavareisijatele on peatatud liiklemine suursaartele. Saarel viibijad saavad väljuda politseiametniku otsusega.3. Ülesõidu ajal on reisijaid kohustatud jääma sõidukitesse (sh.bussidesse)4. Reisijate salongid on suletud.5. Tagatud on elutähtsate teenuste osutamine ja kaupade vedu.6. Saarelt mandrile lubatakse arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusega.7. Sadamates kontrollivad reisijaid politsei- ja piirivalveameti ametnikud ja lubavad laevale eriotsuste alusel.8. Eriolukorra perioodiks ostetud piletite tagastamisel teenustasu ei rakendata.9. Hetkel sõidavad parvlaevad vastavalt kehtestatud sõiduplaanile. Võimalikest muudatustest annab TS Laevad teada nii pea kui see on võimalik.

USA president Donald Trump lisas reisikeelu alla ka Suurbritannia ja Iirimaa.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/piirid-umbes-ppa-ja-ta-paluvad-narva-elanikel-hoiduda-piiri-uletamisest-ilma-kriitilise-vajaduseta?id=89229203

“Oleme praegu olukorras, kus viiruse levik on väga kiire. Inimeste tervise kaitseks tuleb piirata igasugust tegevust, kus on suur inimeste omavaheline kokkupuude ja nakkuse leviku oht kõrge,” ütles peaminister Jüri Ratas. “Seepärast kehtestame saarte enda soovil seal liikumispiirangud ja sulgeme spordisaalid, veekeskused ja spaad ning päevakeskused, et kontakte võimalikult palju vähendada.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-mandrilastel-saartele-asja-pole?id=89229061

Eesti suursaatkond Londonis soovitab kodanikel naasta kodumaale veel sel nädalavahetusel, märkides "teadmiseks, et me ei saa korraldada eritransporti, sest üle Euroopa rakendatud piirangud ei luba seda teha". https://www.facebook.com/estemb.london/posts/10163051414780507

Otsus sulgeda spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad jõustub koheselt. Keeld tegevust jätkata ei kohaldu sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumisele, nagu toiduabi, hoolekandeteenused, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused, teatab valitsus Valitsuskomisjon arutab sektorit toetavaid majandusmeetmeid uuel nädalal.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/restoraninadal-toimub-eriolukorrast-hoolimata?id=89229095

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisminister-reinsalu-arge-reisige-ja-kes-on-valismaal-naaske-viivitamatult-koju?id=89229111

Valitsus teatab, et sulgeda tuleb spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellidel ja majutusasutustel.

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/mitmed-eesti-reisikorraldajad-peatasid-koik-valisreisid?id=89229093

Eesti saared lähevad lukkuValitsus teatab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on saartele kehtestatud liikumispiirangud:Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda. Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.Lähikontakti vältimiseks peavad reisijad jääma parvlaeva lahtisel autotekil autosse või bussi. Saarte elanikud saavad vajaliku lisainformatsiooni enda kohaliku omavalitsuse infokanalitest. Piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni.Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-linnapea-peaministrile-rakendatud-meetmetest-ei-piisa-avatuks-peaks-jaama-uksnes-apteegid-ja-toidupoed?id=89228945

Itaalia teatas laupäeval reast meetmetest, et parandada tervisekontrolli tehastes, kontorites ja muudes töökohtades, millel on lubatud jääda avatuks. Meetmed hõlmavad töönõuete ja puhastusprotokollide rangemat kontrolli ning samme kodust töötamise soodustamiseks, teatas majandusministeeriumi asekantsler Pier Paolo Baretta. Abi pakutakse ka inimestele, kes on eelmisel nädalal riigis väljakuulutatud karantiini tõttu oma sissetuleku kaotanud.

Inglismaal teatati veel 10 surmast, mis tähendab surmajuhtumite arvu pea kahekordistumist. 10 patsienti, kelle koroonaviiruse proov andis hiljuti positiivse tulemuse, on jätnud elu, kasvatades koguarvu 21-ni, teatas riiklik tervishoiusüsteem.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/terviseameti-juhised-kuidas-poodi-minnes-kaituda-et-enda-ning-teiste-tervist-hoida?id=89228783

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vorus-suleti-kaubanduskeskus-on-alust-arvata-et-tootajad-on-nakatunutega-kokku-puutunud?id=89228717

Kuressaare haigla teatas kiirabi koormuse vähendamiseks drive-in testimise käivitamisest.https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/707983933071842/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAw5e7YZpwd9PlRmcKh-ERGV_9tzwCPhavgFdQ9Rjp7-UtZpGZ0o5nHxamPTuch3X-_1Mcb8ht3MABelz6ujimqQjbs_Mqf7BjOfln5nquhUdHN9m_ZxRe_uLZVlDDC_T0bStGVThDRt_VCVsEtIkEUkRR3TgPaeKLRJzieD7xWAllAIfgpkqLhvEy4TXdVst1ZenIWotQZPoaQt36SbG06iZiFlarOpRVhIo_dqJL0Rby9x4FwfHX_zpCljRwI1TI8xnMJmCT7JksN2IVLC-ks06uH18VpkPulyTIUuh_wrDcVQx1IojO7Rbhla0gK6FcSXEgRK0Yq1d9dTziTsG4&__tn__=-R

Hispaania valitsus on koostanud dekreedi riigi sulgemiseks, teatab Reuters.Võimud käsivad selle kohaselt kõigil elanikel koju jääda, välja arvatud toidu või meditsiinitarvete ostmiseks, tööle või haiglasse minekuks või muude hädaolukordade korral. On veel teadamata, millal piirangud kehtestatakse.

Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeeriumi ühemõttelised ja selged soovitused on: ärge reisige välismaale, ärge kutsuge välisriikide kodanikke Eestisse, naaske viivitamatult Eestisse.

Välisminister Reinsalu: hetkel ei ole teada, et Venemaa võiks piiri Eestiga sulgeda. Aga kõik need riikide otsused tulevad reaalajas ja midagi ei saa välistada. Mis puudutab rahvusvahelist kaubavahetust, siis eeldatavasti see ei katke.

https://epl.delfi.ee/arvamus/kersti-kaljulaid-tana-soltub-hasti-palju-igauhe-enda-initsiatiivist?id=89228343

Välisminister Reinsalu sõnul oli valitsuse kohtumisel kaalumisel rida nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist liikumist hõlmavaid piiranguid. Need võivad kõige lähemas tulevikus aset leida.

Urmas Reinsalu Taani piirangute kohta: hetke info kohaselt saab väita seda, et rongi- lennu ja praamiliiklus Taanisse saab olema täielikult peatatud. Teadaolevalt riigist lahkumine on aga võimalik. Kui lennuk on Kopenhaagenis juba maandunud, siis on reisijatel eeldatavasti võimalik sealt ka lahkuda.

Välisminister Reinsalu küsimusele, kas eestlastel on võimalik Saksamaalt maismaad kaudu Eestisse jõuda: hetkel ei ole meil informatsiooni, et Poola võimaldaks transiiti välisriikide kodanikele ja seda täpsustatakse. Hetkel peavad olema inimesed valmis, et nad ei saa tulla Saksamaalt Poolasse ega Poolast Leetu.

Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeeriumi ühemõtteline ja selge soovitus on: ärge minge välismaale, ärge kutsuge välisriikide kodanikke Eestisse, naaske Eestisse viivitamatult.

Reinsalu: Läti ei ole praeguse seisuga langetanud piiride sulgemise otsuseid.

Välisminister rõhutab, et piirangud muutuvad reaalajas, mistõttu ka nende lehel (Reisi Targalt) ei pruugi olla kogu aeg õige teave, kuid seda jälgitakse ja uuendatakse jooskvalt.

Urmas Reinsalu: Tallink peatab homsest reisiliikluse Tallinn-Stockholmi liinil. Kui nüüd vaadata neid riike, mis piirangud on seadnud, siis olulised maismaapiirangud, mis meid puudutavad, tulevad Leedust: sinna ei saa välismaalased, kellele ei ole elamisluba, alates täna õhtust siseneda. Kõik Eesti inimesed, kes on Leedus, saavad sealt läbi Läti lahkuda. Teiselt poolt piirneb Leedu Poolaga. Poola kehtestab täna öösel välismaalastele riiki sisenemise keelu. Poolast saab maismaad kaudu lahkuda, kuid tuleb arvestada pikkade järjekordadega piiril. Piirangud ei puuduta kaubavedu.

Urmas Reinsalu: ettevõtetele, kes on kutsunud välismaalasi Eestisse: lükake nende reisid edasi.

Urmas Reinsalu: Kui me vaatame praegu sündmuste käiku, siis ratsionaalne hinnang on, et see on ülemaailmse mõjuga kriis. Sõnum kõigile Eesti inimestele on: naaske viivitamatult Eestisse. Esiteks, paljud maailma riigid on asunud rakendama piiranguid, teiseks, mitmed riigid on juba kaalunud ja otsustanud rahvusvaheliste lennuliinide lõpetamise. See tähendab, et inimestel, kes viibivad praegu välismaal, ei pruugi enam olla võimalik kodumaale praktiliselt naasta. Sama sõnum on neile, kes kaaluvad välismaale reisimist: palun ärge reisige välismaale. Kolmandaks, kõigile välisriikide kodanikele soovitus: palun lükake Eesti külastamine edasi.

Õige pea annab reisipiirangutest ülevaate ka Eesti välisministeerium.

Madridi võimud paluvad viiruse agressivse leviku tõttu kõigil elanikel koju jääda. Hispaania tervishoiuministeeriumi teatel tuvastati reedel riigis 1500 uut koroonaviirusesse nakatunut, sh pea 1000 pealinnas Madridis. Juhtumite koguarv kasvas sellega 5753-ni.

Venemaa sulgeb piireVenemaa sulgeb oma maismaapiirid Poola ja Norraga, piiramaks uue koroonaviiruse levikut, ütles peaminister Mihhail Mishustin laupäeval. Piirangud ei kehti kaubaveole.Keeld jõustub laupäeva südaööl ja kehtib kõigile välismaalastele, kes reisivad "ametialastel, era-, õppe- või turismilistel põhjustel", ütles ta, lisades, et erandiks on valgevenelased, ametlike delegatsioonide liikmed ja Venemaa elanikud.Venemaa on teatanud seni 45 koroonaviiruse juhtumi tuvastamisest.Reedel teatas Venemaa, et vähendab viiruse leviku peatamiseks lendude arvu Euroopa Liitu. Juba mitu nädala tagasi sulges riik oma piiri Hiinaga ning piiras saabuvate inimeste arvu Iraanist ja Lõuna-Koreast.

Tallink peatab opereerimise Tallinna-Stockholmi liinilTallink Grupp annab teada, et peatab kehtestatud eriolukorras ning kõigi Läänemerepiirkonna inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks ajutiselt reisiparvlaevade opereerimise Tallinna-Stockholmi liinil alates pühapäevast, 15. märtsist 2020.Baltic Queen väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Stockholmist graafikujärgselt. Alates 15. märtsist on kõik Baltic Queeni väljumised tühistatud. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Baltic Queen ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Baltic Queenil Tallinnast eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Tallinna. Alates homsest jääb Tallink Grupi laev Baltic Queen Tallinna Sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.Victoria I väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Tallinnast graafikujärgselt. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Victoria I ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Victoria I Stockholmist eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Stockholmi.Stockholmist tagasi pääsevad laevaga vaid üheotsapiletiga reisijad. Peale Tallinna saabumist jääb ka Victoria I Tallinna Sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.Eesti ja Rootsi vahel jätkab hetkel opereerimist Paldiski-Kappelskäri liinil opereeriv laev Regal Star, tagamaks kaubaveo jätkumise Eesti ja Rootsi vahel. Laev opereerib vaba graafiku kohaselt.Reisid taastuvad peale riskipiirkondade muutumist.Tallink võtab reisijatega, keda need muudatused puudutavad, ühendust esimesel võimalusel. Reisijatel, kellel on broneeringud Baltic Queeni reisidele alates 15. märtsist, palume ühendust võtta Tallinki klienditeenindusega broneeringute muutmiseks.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ametiuhingujuht-eesliinitootajad-vajavad-taiendavat-kaitset?id=89227885

Hispaania tervishoiuministeeriumi teatel tuvastati reedel riigis 1500 uut koroonaviirusesse nakatunut, sh ligi 1000 pealinnas Madridis, mis kasvastas juhtumite koguarvu 5753-ni. Hukkunud on 136 inimest, samal ajal kui 517 on kuulutatud terveteks. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas reedel välja riikliku "häireseisundi", mis annab tema valitsusele volituse astuda erakorralisi samme koroonaviiruse pandeemia tõkestamiseks. Meede võimaldab piirata inimeste vaba liikumist kogu riigis ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed kaubatarnete tagamiseks. Juba on palutud sulgeda kõik mitte hädavajalikud ettevõtted. Häireseisund kestab 15 päeva, kuid seda saab seejärel pikendada Hispaania parlamendi nõusolekul.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearsti-nouandeliin-on-ulekoormatud-palun-helistage-ainult-olulistes-tervisekusimustes?id=89227795

Jaapan teatas täna oma esimesest juhtumist, kus inimene on Covid-19-sse teistkordselt haigestunud pärast seda kui näis, et ta on juba täielikult tervenenud, vahendab Reuters.Osaka prefektuuri valitsus kinnitas kolmapäeval, et ekskursioonibussi giidina töötanud naine on teist korda pärast kurguvalu ilmnemist andnud koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Naist, kes on väidetavalt 40-aastane, testiti esimest korda jaanuari lõpus. 1. veebruariks näitasid proovid, et ta on paranenud ning ta kirjutati haiglast välja.Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato ütles, et valitsus peaks jälgima ka teiste nakatunud ja hiljem terveks kuulutatud inimeste seisundit vähemalt ajani, mil terviseeksperdid uurivad juhtumi tagamaid.Viiruse kohta on veel palju teadmata ning taasnakatumise juhtumid süvendavad terviseekspertides muret, et pärast näilist paranemist võib viirus taaselustuda."Kui nakkus on juba saadud, võib see jääda unerežiimi minimaalsete sümptomitega," ütles New Yorgi ülikooli mikrobioloogia ja patoloogia professor Philip Tierno Reutersile. "Ja see võib taas ägeneda, kui leiab tee kopsudesse."

https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/puhapaeval-kell-12-toimub-lapsevanematele-veebiseminar-eesootavast-e-oppest?id=89226957

Leedu piirivalveameti juht Rustamas Liubajevas täpsustas BNS-ile, et sisenemiskeeld kõigile välismaalastele, nagu varem teatati, on alles kaalumisel ning täna õhtul keelatakse riiki siseneda ainult neil, kellel on koroonaviiruse sümptomid.„Me ei luba juba praegu riiki välismaalasi, kellel ilmnevad haiguse sümptomid ning see korraldus jääb kehtima ka pärast tänast otsust. Kuid me kaalume karmimate piirangute kehtestamist välismaalastele, sealhulgas võimalust keelata välismaalastel täielikult siseneda," ütles ta.Isegi sellisel juhul on võimalikud erandid, et tagada transiitkoridorid Poolast saabuvate Läti või Eesti kodanike pääsemiseks kodumaale, lisas piirivalveameti juht. Leedu siseminister Rita Tamašunienė teatas täna hommikul, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks taastatakse ajutiselt piirikontroll. Samal ajal teatas Poola otsusest sulgeda oma piir välismaalastele kümneks päevaks ning sama on teinud ka Tšehhi ja Slovakkia. Need piirangud ei hõlma kaubavedusid.

Hiinas on ülemeremaadest riiki saabunud uute koroonaviirusesse nakatunute arv esmakordselt ületanud kohapealsete juhtumite arvu, näitasid reedel riikliku tervisekomisjoni andmed. Mandri-Hiinas tuvastati reedel 11 uut kinnitatud juhtumit, võrreldes kaheksa juhtumiga päev varem, kuid ainult neli nakatumist, kõik Hubei provintsis, leidsid aset Hiinas. Ülejäänud seitse - neli Shanghais, üks Pekingis ja kaks Gansus - pärinesid Hiinassse saabunud reisijatelt Itaaliast, USA-st ja Saudi Araabiast.

https://twitter.com/Urmaspaet/status/1238786356651986944

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-muudatused-emo-sse-saabujatele-perh-paigaldab-parklasse-triaazitelgi-muudatusi-tehakse-ka-kuressaare-haiglas?id=89227293

Indoneesia pealinn Jakarta sulgeb koroonaviiruse leviku peatamiseks tänasest koolid ja seab esialgu vähemalt kaheks nädalaks sisse kaugõppe. Jakarta kuberner teatas täna veel 27 juhtumi tuvastamisest, mis kasvatas nende koguarvu 96-ni. Hukkunute arv kasvas viieni. Kuigi enamik juhtumeid on Jakartas, teatati juhtumitest ka Java lääne- ja keskosas asuvates linnades, Sadowesi saarel asuvas Manados ja Borneo saarel asuvas Pontianakis. "Meil tuleb massiliselt, integreeritud viisil ja ilma paanikata otsida ja leida ning teistest eraldada nakatunud inimesed," ütles Yurianto. Ta lisas, et tervete inimeste haigestumise ärahoidmiseks võeti kasutusele kogukonnapõhine lähenemisviis.

Soome tervishoiuamet teatas äsja, et reedel tuvastati 55 uut nakatunut, mis tähendab, et tänaseks on seal teada 215 koroonaviiruse juhtumist - enam kui pooled neist on Helsingi piirkonnast. Ameti teatel on suurem osa sealseid haigestunuid tulnud riiki mujalt Euroopast, näiteks Austria suusakuurortidest.

Apple sulgeb kõik oma kauplused väljaspool Hiinat 27. märtsini eesmärgiga aeglustada koroonaviiruse puhangu levikut, ütles tegevjuht Tim Cook, lisades, et ettevõte on õppinud sammudest Hiinas, kus ta just jaemüügipoed taasavas.

Leedu kehtsetab piirikontrolli Vastuseks koroonaviiruse levikule taasalustab Leedu ajutiselt piirikontrolli, teatas siseminister Rita Tamašunienė laupäeva hommikul. “Covid-19 ohtude ohjeldamiseks kehtestab Leedu siseministri korraldusega alates tänasest kontrolli Euroopa Liidu sisepiiride üle,” ütles Tamašunienė pressikonverentsil, täpsustades, et meede jõustub kell 18:00. Tamašunienė märkis, et Schengeni leping, mis tagab inimeste vaba liikumise suuremas osas Euroopa Liidus, võimaldab piirikontrolli taaskehtestada kümneks päevaks koos võimalusega seda perioodi pikendada. "Reisijate vedu lennu- ja raudteed pidi peatatakse, kuid vabakaubanduse režiim jätkub, kaubaautodel lubatakse piiri ületada," ütles minister. "Mõistame, et meetmed on karmid, kuid vaba liikumine, mis on Schengeni tsooni suur eelis, on nüüd risk." Leedu riigi piirivalveameti juht Rustamas Liubajevas ütles omalt poolt, et igasugune liikumine Poola ja Leedu vahel on võimalik ainult Kalvarija kontrollpunkti kaudu. Viimati teatas reedel Poola otsusest sulgeda oma piir välismaalastele kümneks päevaks ning sama on teinud ka Tšehhi ja Slovakkia. Need piirangud ei hõlma kaubavedusid.

https://epl.delfi.ee/arvamus/paevarepliik-krister-paris-presidendi-sona-laskis-koroonahirmus-jalga?id=89226547

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaad-vaisanud-milano-vorkpalliklubi-esindaja-delfile-meie-mehed-on-terved-koroonaviiruse-testimiseks-puudub-ajend?id=89227057

Ülevaade viimastest arengutestTerviseameti laborid tuvastasid reedel 68 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 109 inimesel, nendest Harjumaal 54, Saaremaal 31, Võrumaal 9, Tartumaal 6, Pärnumaal 6 ja Virumaal 3 inimesel.Tänaseks on esimene koroonaviirusesse haigestunud patsient ka tervenenud. Terviseameti eksperdi Ester Öpiku sõnul on selliseid inimesi veel. Ülejäänud nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei ole neist eilse õhtuse seisuga keegi. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles ööl vastu tänast, et Euroopa on nüüd ülemaailmse pandeemia epitsenter. Ta kutsus riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivseid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist.Koroonaviiruse kiire leviku tõttu rakendavad paljud riigid erimeetmeid, millega peavad Eesti inimesed reisimisel kindlasti arvestama. Näiteks on riiki sisenemisel kehtestanud piirangud Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austria, Hiina, Hongkong, Leedu, Iisrael, Küpros, Malta, Norra, Pakistan, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa ja Vietnam. Tuleb arvestada, et nendesse riikides sisenemisel kehtivad erimeetmed – riiki ei saa siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini. Erimeetmeid kehtestavate riikide arv suureneb pidevalt. Oht sattuda reisides karantiini või olukorda, kus transport Eestisse ei ole enam võimalik, võib tekkida ootamatult.Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia haru Live Music Estonia ning Eesti suurimad piletimüügivõrgud Piletilevi ja Ticketer kutsuvad inimesi viivitama palvega, et praegu ära jäetud või edasi lükatud sündmustele soetatud piletid ostetaks tagasi. Sellega soovitatakse oodata, kuni koroonaviirusest tingitud eriolukord on stabiliseerunud. Nii toimides saavad kõik kultuurisõbrad panustada Eesti muusikaelu jätkusuutlikusse.

https://maaleht.delfi.ee/uudised/usa-asub-voitlusse-massilise-viiruse-levikuga-tagajarjed-on-gripiga-vorreldes-tunduvalt-tosisemad?id=89226893

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-palju-inimesi-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-ulejaanud-maailma-riikides?id=88770709

Seoses koroonaviiruse levikuga ja vajadusega hoida ning kaitsta klientide ja töötajate tervist kutsub SEB oma kliente kasutama kontorikülastuse asemel pangateenuseid digitaalselt, samuti asendama füüsilised kohtumised videonõustamistega. Videonõustamise võimalust saavad kasutada era- kui ka ärikliendid.

Iraanis kasvas koroonaviiruse tagajärjel hukkunute arv 97 võrra, jõudes 611-ni, teatab sealne riigitelevisioon. Terviseametnike sõnul on tuvsatatud 12 729 nakatunut.

Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna kutsub üles piire sulgema ja kõiki koju jääma. "Riigil laenuvõimekust on, see tuleb lihtsalt kinni maksta, vastasel juhul on tulemus 70% haigeid, nagu Merkel paar päeva tagasi ütles," kirjutas Tsahkna oma Facebooki lehel. https://www.facebook.com/margus.tsahkna.3/posts/2699469003618660

Saksamaa ja Itaalia suurendavad meditsiiniliste ventilaatorite tootmist, et rahuldada eeldatavat epideemia tippnõudlust. Üks ventilaator maksab 17 000 dollarit. Reutersi andmetel on Saksamaa tellinud 10 000 ja Itaalia 5000 ventilaatorit.

Terviseamet jagab nakatunute kohta uut teavet täna kell 18:30.

Terviseameti ekspert Ester Öpik: Täna me näeme küll, et tasuks valmis olla haigusnumbrite mitmekordistumiseks.

Öpik: Täna hommikuse seisuga võtame proove endiselt nii, nagu varem (kiirabi). Me kaalume ka erinevaid alternatiive, kuidas proovivõtmisi ümberkujundada, et see oleks asjakohane. Hommikust peale meie eksperdid selle väljatöötamisega juba tegelevad.

Terviseameti soovitus reisijatele: tõsiselt tuleb kaaluda, kas teie reis on otstarbekas. Tervist ei ole võimalik rahaga mõõta ega raha eest osta. Kui täna on öeldud, et reisimine tuleb pigem ära jätta, kui see ei ole just hädavajalik, siis tuleb sellest ka lähtuda.

Terviseametile teadaolevalt on veel mõned inimesed saanud vahepeal koroonaviirusest terveks. Ametlikult on seni teatatud ühest tervenenust.

Öpik: Hetkel ei ole me käsitlenud sellist mõistet nagu (nakkus)kolle, küll on aga näha, et selle eile mainitud Saaremaa leviku juured on ulatunud ka teistesse maakondadesse.

Terviseameti ekspert Ester Öpik: Tänases nakatunute piiramise valguses on loomulikult väga oluline, et kõik inimesed teadvustaksid, mida nemad saavad ise haiguse leviku piiramiseks teha. Soovitused, mida Terviseamet on jaganud, on täitmiseks. Me ka teame, et eriolukorra seadus võimaldab karistada inimesi, kes seavad ohtu teiste inimeste tervise.

Juhul, kui esinevad kerged sümptomid, on inimestel ennekõike võimalik konsulteerida perearsti või perearsti nõustamisliiniga, et saada kindlus, kas tasub kiirabi poole pöörduda.

Terviseameti ekspert Ester Öpik: Püüame vältida kontakti nende inimestega, kellel on haigussümptomid. Haiguse vältimiseks on oluline pidada kinni hügieeninõuetest: peseme ikka oma käsi. Kuna selle viiruse puhul kuuluvad riskirühma eakad, tahaks südamele panna sõnumi vanematele: palun kaalume täna tõsiselt seda, kas tasub viia oma lapsi vanavanemate juurde kas hoiule või lihtsalt külastama. Me teame, et see viirus võib avalduda lastel väga väheste sümptomitega, aga nad võivad nakatada vanemaid inimesi. Need inimesed, kellel täna sümptomid puuduvad, ärme ehk lähe täna üleliia rahvarohketesse kohtadesse. Lähme loodusesse, see on väga oluline haiguse vältimise viis. Liigume väljas - tuleme siseruumidest välja, nii suudame aidata kaasa sellele, et meie tervis oleks hea.

Terviseameti ekspert Ester Öpik: on oluline mainida, et nakatunud ei ole raskete sümpotmitega ja esimesed haigestunud on ka tänaseks paranenud. Meie jaoks on tänases olukorras mainida ka, et kõiki inimesed jälgiksid ise oma tervist. Juhul, kui on rasked sümptomid, tuleb kutsuda kiirabi.

Täna kell 12 annab Terviseamet pressibriifingul ülevaate koroonaviiruse levikust Eestis.

Täna kell 15 annab välisministeerium pressibriifingu seoses välisministeeriumi poolt avaldatud reisihoiatustega ja väga kiiresti muutuva olukorraga üle maailma. Täiendavat infot annavad välisminister Urmas Reinsalu ja konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk.

Tšehhi Vabariigis suleti täna kella 6-st kuni teisipäevani, 24. märtsini kõik kauplused, va apteegid, toidu-, looma- ja prillipoed.

Suurbritannia lükkab mais toimuma pidanud kohalikud valimised, nende seas ka Londoni linnapea omad, koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi. Ühtlasi kavandatakse kõigi massiürituste keelamist järgmise nädala jooksul.

Londonist Varssavi lennukile läinud ajakirjanik teatab, et Poola lennata soovijatele jagatakse segast teavet. Varssavi teatas nimelt pühapäeval algavatest reisipiirangutest, märkides, et keelab mittekodanikel vähemalt 10 päevaks riiki siseneda. Ajakirjanik Anne Applebaum kirjeldas, et tema lennu kapten küsis hommikul reisijatelt, kas nad ikka soovivad Poola lennata, "arvestades, et pole selge, kas ja millal nad saavad uuesti lahkuda". https://twitter.com/anneapplebaum/status/1238748067928649729

Kontserdikorraldajad ja piletimüüjad soovitavad piletite tagasiostmise palvega oodataEesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia haru Live Music Estonia ning Eesti suurimad piletimüügivõrgud Piletilevi ja Ticketer kutsuvad inimesi viivitama palvega, et praegu ära jäetud või edasi lükatud sündmustele soetatud piletid ostetaks tagasi. Sellega soovitatakse oodata, kuni koroonaviirusest tingitud eriolukord on stabiliseerunud. Nii toimides saavad kõik kultuurisõbrad panustada Eesti muusikaelu jätkusuutlikusse.COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga on valitsus võtnud vastu otsuse seada esikohale inimeste tervis ning keelanud avalike ürituste korraldamise. Kontserdikorraldajad ja Eesti suurimad piletite müügivõrgud Piletilevi ja Ticketer tunnustavad seda otsust, sest eriolukorra väljakuulutamine aitas muuhulgas kiiresti lahendada muusikaelu korralduses tekkinud segaduse. Paljud kontserdikorraldajad on pidanud plaanitud sündmused kas edasi lükkama või ära jätma, mis paneb mitmed muusikaettevõtted rahaliselt keerulisse olukorda. Sellega seoses on kontserdikorraldajatel ja piletimüüjatel palve piletiraha tagasi nõudmisega viivitada olukorra stabiliseerumiseni, et toetada Eesti muusikaettevõtteid ja kultuuri.“Palun toetage praeguses keerulises olukorras muusikaelu ja kui võimalik, ärge küsige piletiraha kohe tagasi, vaid oodake olukorra stabiliseerumiseni. Valdkonna kiire rahast tühjaks voolamine tähendaks suurele osale Eesti muusikaettevõtlusest ja kultuurisektorist kiiret kokkuvarisemist - kontserdikorraldajate järel satuksid raskustesse ka kontserdikohad, tehnikarendifirmad, muusikud jpt,” juhtis Live Music Estonia juht Henri Roosipõld valupunktile tähelepanu. “Meie liikmete hulgas on väljendatud muret, et kiire ja ulatuslik piletite tagasiostmine olukorras, kus ettemaksed on juba tehtud, aga kindlustus viirusejuhtumit ei kata, seab korraldajad finantsilise surve alla, millest ei pruugita taastuda.”Music Estonia haru Live Music Estonia toob kokku Eesti kontserdi- ja festivalikorraldajad, kontserdiklubid ja -paigad. Selle eesmärk on Eesti kontserdikultuuri edendajate esindamine ning nende tegevuse ja arengu mitmekülgne toetamine. Live Music Estonia liikmed on Damn.Loud, Disco Tallinn, Erinevate Tubade Klubi, Genialistide Klubi, Intsikurmu Festival, Jazzkaar, Kroks/Skeneraator, kultuuriklubi BAAS, kultuuriklubi Tempel, Noortebänd, OOPUS/Ajamasin, Philly Joe’s, ProSolutions, Saku Suurhall, Sveta baar, Tallinn Music Week. Lisaks toetavad üleskutset kontserdikorraldajad Live Nation Estonia, Sõru Jazz ja Esmaspäeva Jazz.

Türgi on teatanud, et peatab kuni 17. aprillini lennud üheksasse Euroopa riiki, sealhulgas Saksamaale ja Prantsusmaale, vahendab uudisteagentuur Reuters.Keeld hakkab kehtima täna. Muud keelu alla minevad riigid on Hispaania, Norra, Taani, Austria, Rootsi, Belgia ja Holland. Türgi on juba keelanud lennud Itaaliast.Türgis on seni tuvastatud viis nakkusjuhtumit.

Vähemalt 109 nakatunut Eestis: eile tuvastati 68 uut koroonaviiruse juhtumit Laborid tuvastas eile 68 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 109 inimesel, nendest Harjumaal 54 (50%) Saaremaal 31 (28%), Võrumaal 9 (8%), Tartumaa 6 (7%), Pärnumaal 6 (6%) ja Virumaal 3 (6%) (NB! maakondlik jaotus on labori esmaste andmete alusel ehk ei ole seotud rahvastikuregistri elukoha andmetega ja sellest tulenevalt võib maakondlik jaotus järelkontrolli käigus täpsustuda). Kõik nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei ole neist keegi (eilse õhtuse seisuga). Esimene haigestunud patsient on haiglas välja kirjutatud. Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 843 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites. Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist. Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik. Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse. Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid näiteks on alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile. Kõik avalikud kogunemised on keelatud ja kuni 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ning konverentsid keelatakse. Spordivõistlused on keelatud 1. maini. Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll. Lisaks peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile. Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses.

Terviseamet teatab, et viimase seisuga on Eestis tuvastatud 109 nakatunut.

Peaminister Jüri Ratas külastab täna eriolukorras Eesti piiripunkte, teatab valitsus.

Saudi Araabia peatab alates pühapäevast lennud kuningriiki kaheks nädalaks. Keeld kehtib kõikidele reisidele, väljaarvatud "erandjuhtudel", teatas Saudi Pressiagentuur. Riigis on teatatud 86 juhtumist, kuid seni pole surmajuhtumeid olnud. Lähis-Ida riikidele tekitab muret aga Iraan, kus enam kui 10 000 nakatunust on hukkunud juba üle 500. Arvatakse, et tegelik number on oluliselt suurem ja satelliidipiltidelt on näha ka massihaudade rajamist.

Välisministeeriumi reisiinfo eriteadeKoroonaviiruse kiire leviku tõttu rakendavad paljud riigid erimeetmeid, millega peavad Eesti inimesed reisimisel kindlasti arvestama. Näiteks on riiki sisenemisel kehtestanud piirangud Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austria, Hiina, Hongkong, Leedu, Iisrael, Küpros, Malta, Norra, Pakistan, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa ja Vietnam. Tuleb arvestada, et nendesse riikides sisenemisel kehtivad erimeetmed – riiki ei saa siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini.Koroonaviiruse tõkestamiseks erimeetmeid kehtestavate riikide arv suureneb pidevalt. Oht sattuda reisides karantiini või olukorda, kus transport Eestisse ei ole enam võimalik, võib tekkida ootamatult.Seoses kiiresti areneva olukorraga üle maailma ja võimalike ootamatute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega ei soovita välisministeerium praegu kellelgi välisreisile suunduda. Samuti palume kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju. „Olukord koroonaviiruse levikuga ja selle nakatumise ohtu piiravate meetmetega muutub maailmas ülimalt kiiresti. Eestisse jõudmine võib kujuneda keerulisemaks transpordiühenduste katkemise tõttu,“ sõnas Reinsalu. Eesti kodanikud, kes elavad alaliselt välismaal, peaksid järgima kohalike võimude juhiseid.Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et vajaduse tõttu piirata COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku laienemist ja hoida ära massilise nakatumise ohtu, peavad riikliku eriolukorra juhi korralduse kohaselt Eestisse saabudes 14 päevaks jääma isolatsiooni kõik inimesed, kes saabuvad tagasi kõrge viiruse levikuga piirkondadest nagu Hiina, Lõuna-Korea, Singapur, Iraan, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Belgia, Taani, Norra, Rootsi ja Egiptus. Isolatsiooni reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.Eestisse reisimise peavad edasi lükkama kõik Eestit külastada soovivad turistid, kes on viibinud viiruse leviku riskipiirkonnas või on olnud viiruse levitajatega lähikontaktis. Ka välisriikide kodanikud, kes vältimatult peavad tulema Eestisse, peavad jääma 14 päevaks isolatsiooni. Kui Eesti kodanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).Välisministeeriumi reisiinfo leiab Reisi Targalt portaalist ja välisministeeriumi kodulehelt.

Õige pea annab Terviseamet viimase info nakatunute kohta Eestis.

https://www.facebook.com/linnatransport/videos/205506900716554/UzpfSTEwMDAxNDM2NjA0NzM0MDpWSzoyNTE2NzU2Nzg4NDI4NjMx/?multi_permalinks=2516756788428631¬if_id=1584172459351340¬if_t=group_activity

Norra hakkab välismaalasi piirilt tagasi saatma. Oslo Gardermoeni lennujaama saabuvad lennureisijad saadetakse laupäeval tagasi sihtriikidesse, teatas Norra meedia. Välismaalased lubatakse Norrasse vaid siis, kui neil on korter või muu koht, kus nad saavad 14 päeva karantiinis veeta. Piirangud ei kehti reisijatele, kes saabuvad teistest Põhjamaadest. Samuti käsib Norra oma kodanikel katkestada kõik välisreisid väljaspool Põhjamaid ja naasta viivitamatult kodumaale. Kõik saabujad paigutatakse kaheks nädalaks karantiini.

Terviseamet jagab viimast infot nakatunute kohta Eestis täna hommikul kella 10.30 ajal. Pressikonverents toimub kell 13.

Itaalias, kus inimestel tuleb koroonaviiruse tõttu kodus karantiinis viibida, ei lasta tujul langeda. Inimesed on kogunenud oma akendele ja rõdudele, et seal laulda ja muidu musitseerida. https://twitter.com/restivogab/status/1238534135318265860

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas reedel välja riikliku "häireseisundi", mis annab tema valitsusele volituse astuda erakorralisi samme koroonaviiruse pandeemia tõkestamiseks. Viimase seisuga oli Hispaania kinnitanud 4209 koroonaviiruse juhtumit ja registreerinud 120 surma. Äärmuslikes olukordades - sealhulgas tervisekriiside ajal - lubab Hispaania põhiseaduse artikkel 116 täidesaatval võimul kuulutada välja häireseisundi - meede, mis võimaldab piirata inimeste vaba liikumist kogu riigis ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed kaubatarnete tagamiseks. Häireseisund kestab 15 päeva, kuid seda saab seejärel pikendada Hispaania parlamendi nõusolekul.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/150-tootajaga-saaremaa-vabriku-tootajal-leiti-kolmapaeval-koroona-tehase-juht-loomulikult-oli-tal-kokkupuude-ka-teiste-tootajatega?id=89225127&fbclid=IwAR3-8zEWrtoAwzjo9ZReUG1MDI7WJ1PsYN3UEtctlx4PBV6XS_vxVq_mz28

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht teatas reedel, et Euroopa on nüüd ülemaailmse pandeemia epitsenter.Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivseid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist. "Ärge laske sellel tulekahjul lihtsalt põleda," ütles ta.Tema avaldus tuli ajal, mil mitmed Euroopa riigid teatasid nakkuste ja surmajuhtumite järsust tõusust. Ka Eestis kasvas nakatunute arv pea kaks korda, olles eile õhtuse seisuga 79.

Tänasest ei ole Eesti kodanikel enam võimalik USA-sse siseneda. USA president Donald Trump kehtestas sel nädalal 26-le Euroopa riigile reisikeelu ja see jõustus ööl vastu tänast. See ei hõlma Ühendkuningriiki, Iirimaa Vabariiki ega muid Schengeni piirkonnast väljaspool asuvaid riike ega ka kodumaale tagasipöörduvaid USA kodanikke.Trump on välja kuulutanud ka riikliku hädaolukorra, vabastades kuni 50 miljardit dollarit abifondidest. USA-s on kinnitatud ligi 2000 Covid-19 juhtumit ja 43 surma.

Uus-Meremaa sulges piiri kõigile välismaalastele vähemalt 14 päevaks.

Täna hommikul, mil kiirabi jätkas Saaremaal koroonaviiruse proovide võtmist, oli nende andmise ooteaeg ligikaudu 36 tundi, teatas Kuressaare Haigla oma Facebooki lehel. Haigla tegi neljapäeva õhtul taotluse Terviseametile täiendava õebrigaadi saatmiseks, kes aitaks koroonaviiruse proove võtta. 24 tundi hiljem ei olnud haigla saanud Terviseametilt aga mingit tagasisidet. Inimestel palutakse sümptomite leevendamiseks kasutada tavapäraseid vahendeid ning püsida kodus, et kiirabi saaks pühendada oma energia sellele, et teenindada kriitilisema tähtsusega kutseid. https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/707614403108795/?type=3&theater

Nagu on soovitatud, siis viibida tuleks teistest eraldi ja soovitatavalt teha tiir metsas või värskes õhus.Täna hommikul Pirital:https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257263

Poola rakendab karme piiranguidTänasest kehtestatakse piirikontroll ja alates homsest peatatakse kogu rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Peaminister Morawiecki rõhutas, et kaubaliiklusele jäävad piirid endiselt siiski avatuks. Meedet kohaldatakse esialgu kümneks päevaks, misjärel seda võidakse pikendada. Jääb aga esialgu selgusetuks, kas hetkel Kesk- ja Lääne-Euroopas viibivatel eestlastel on võimalik läbi Poola kodumaale naasta.Samuti sulgeb Poola kõik kaubanduskeskused - välja arvatud toidupoed ja apteegid. Samuti suletakse pubid, baarid, kasiinod ja restoranid. Kohalikel lubatakse siiski osutada toidu kohaletoimetamise teenust, ütles Morawiecki. Samuti on keelatud üritused, kus osaleb üle 50 osaleja. "Need on rasked otsused, kuid koos nendega saame vältida veelgi raskemaid aegu," sõnas Morawiecki. Mitmetes lääneriikides võeti kaitsemeetmed kasutusele liiga hilja, ütles ta, ja see on viga, mida tuleb vältida. Poolas on praegu tuvastatud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest, kellest üks on surnud.

Mustamäel asuv abivahendikeskus on ajutiselt suletud Eesti suurima abivahendikeskuse Invaru teenindus Mustamäel on seoses koroonaviiruse leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni olukorra stabiliseerumiseni suletud. Abivahendite soetamiseks või tagastamiseks saab seni pöörduda Invaru teise teenindusse Tallinnas Peterburi teel.

Kuidas käib Eestisse sisenevate inimeste kontrollimine?https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuhu-reisite-kuidas-tervis-on-politsei-alustas-eestisse-sisenevate-inimeste-kontrolli?id=89224249

Esimene juhtum ka Viljandimaal:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viljandimaal-diagnoositi-esimene-viirusjuhtum-tegemist-on-kooliopetajaga?id=89224245

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakond ja Rakvere Sotsiaalkeskus on valmis pakkuma suuremas mahus tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket on ööpäevaringselt kättesaadav telefonil 515 8185.

USA-s on olnud mure ka koroonatestide kättesaadavuse pärast, kuid Trump ütles äsja, et järgmise nädala alguses on saadaval pool miljonit lisatesti. "Meie peamiseks eesmärgiks on viiruse levik peatada," lisas Trump.

Trump teatas oma erakorralises pöördumises veel, et USA on maailma teiste riikidega võrreldes teinud koroonaviirusega võitlemisel üüratuid edusamme. Eriolukorra väljakuulutamine annab USA-s võimaluse juurde pääseda 50 miljardi dollari suurusele katastroofiabi fondile.

USA president Donald Trump teatas äsja, et kuulutab välja eriolukorra.

Itaalias kasvas koroonaviiruse ohvrite arv ühe päevaga 250 inimese võrra ja jõudis 1266-ni. Nakatunute koguarv on riigis ületanud 17 600 piiri.

Taani peaminister Mette Frederiksen teatas just, et alates homsest on Taani piirid välismaalastele suletud. Taani kodanikud võivad kodumaale tagasi tulla, aga kõigil teistel peab olema sisenemiseks hea põhjus. Meede kehtib kuu aega.

Tartu Ülikooli Kliinikum teatas, et seal on haigestunud koroonaviirusesse üks töötaja, kes ei ole kokku puutunud patsientidega ning viibib kodusel ravil. Töötaja kontaktsete väljaselgitamise ja teavitamisega on tegelenud nii Terviseamet kui ka kliinikum ning kõik asjaomaseid on teavitatud ning vajalikud meetmed kasutusele võetud. Kliinikum esitas Terviseametile ettepaneku lõpetada nii plaaniline ambulatoorne kui statsionaarne töö Tartu Ülikooli Kliinikumis perioodiks 18.–31.03.2020 võimalusega pikendada seda kuni eriorukorra lõppemiseni.

Sotsiaalministeerium teatab, et Terviseamet tõstis koroonaviiruse riigisisese levikuga toimetulekuks tervishoiu valmisoleku tasemele 2. Haiglatele anti korraldus piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, olla valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid viirushaigete raviks. "Eestis on tuvastatud riigisisene koroonaviiruse levik ja riigis kehtestatud eriolukord. Peame olema valmis, et arstiabi vajadus võib lähinädalatel märkimisväärselt kasvada," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Kuna ekspertide hinnangul vajavad tervishoiutöötajate tähelepanu eelkõige raskelt haiged ja riskirühmas olevad – vanemaealised, nõrga immuunsusega ja krooniliste haigustega inimesed, siis tuleb kergemate haigusnähtude korral lähtuda perearsti nõuannetest ning püsida kodus kuni tervenemiseni. Enda ja oma lähedaste tervise hoidmiseks järgigem kõik terviseameti juhiseid." Terviseamet andis haiglavõrgu haiglatele korralduse piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, hinnates individuaalselt iga üksikut juhtu ja edasi lükkamise võimalikku mõju inimese tervisele. Ühtlasi peavad haiglad olema valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid ümber viirushaigete raviks. "COVID-19 Eesti sisene levik on ulatuslik ning seetõttu oleme tervishoius kõrgendatud valmisolekus nii esmatasandil kui haiglates," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Tervishoiu valmisoleku tõstmine 2. tasemele võimaldab vajadusel korraldada haiglates ümber plaanilise tegevuse, et tagada abi kättesaadavus neile inimestele, kes seda kõige kiiremini vajavad." Tervishoiu tase 2 võimaldab seada ajutisi piiranguid tervishoiu kättesaadavusele ning kehtestada tervishoiuteenuste osutamisele ajutiselt tavapärasest erinevaid nõudeid. Samuti on alates esmaspäevast, 16. märtsist ümber korraldatud perearstide töö. "Peatame plaanilised vastuvõtud ja ennetustöö, kindlasti jätkame imikutega ja keskendume raskete patsientidega tegelemisele. Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni teel ja ainult tervisemuredega. Töövõimetus- ja hoolduslehtede avamiseks püüame koostöös haigekassaga töötada tuleva nädala alguseks välja digilahenduse," ütles Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller. "Perearstikeskusest saab telefoni teel nõu, kas pöörduda kiirabisse, tulla perearstikeskusesse kohale või jälgida oma tervist kodus ja leevendada sümptomeid." Tervisesüsteemi valmisoleku tase 2 tähendab, et eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja selle lähedal asuvate raviasutuste tavapärase abi osutamise võimekuse.

Veel värskeid teateid ookeani tagant: USA kutsus Hiina suursaadiku aru andma, miks väitis Hiina välisministeerium, nagu oleks USA sõjaväelased võinud COVID-19 viiruse Wuhani linna tuua.

BBC võtab kokku viiruse mõjud lennufirmadele:British Airways teatas, et oodata on koondamisiSaksa au ja uhkus Lufthansa on kaks kolmandikku oma lennukipargist maale jätnud ja võib Euroopa valitsustelt abi küsida Norwegian Air hoiatas, et ettevõte võib ilma riikliku abita kokku kukkudaUSA lennufirma Delta tegi avalduse ja ütles, et peab Valge Majaga võimaliku abi osas läbirääkimisi.

Ka üks Pärnu Ülejõe põhikooli õpetaja käis Saaremaal võrkpallimängul ja on jäänud tänaseks haigeks. Nüüd on kohustuslikus karantiinis kõik kooli õpetajad.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/parnu-ulejoe-pohikooli-opetaja-oli-nadalavahetusel-saaremaal-kais-seniajani-tool-ja-tana-diagnoositi-tal-koroonaviirus?id=89223285

Koos täna kella 19 seisuga kinnitatud haigusjuhtumitega näeb Eesti koroonaviirusesse nakatunute aegrida, kus näidatud juhtumeid kokku ja iga päev lisandunud juhtumeid, välja selline:

USA meediast saabub mitmelt poolt teateid, et Valge Maja töötajad on kutsutud kriisikohtumisele, sest väidetavalt on riigipea Donald Trumpiga hiljuti kohtunud Brasiilia president Jair Bolsonaro nakatunud koroonaviirusesse. Bolsonaro teatas küll ise, et test osutus negatiivseks. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1238490282385080322?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238490282385080322&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fjair-bolsonaro-brazil-president-coronavirus-test-positive-2020-3

Olympic Casinost kinnitati, et nende uksed on kundedele jätkuvalt avatud. Öeldi ka, et uksel tervitatakse kundesid termomeetriga ehk mõõdetakse nende temperatuuri. Kel palavik, see sisse ei saa. Lisati, et jälgitakse jooksvalt olukorda. Ühtegi keeldu, mis puudutaks meelalahutuskohti (näiteks baarid) või kasiinod, pole riigi poolt veel tulnud.

Võru linn, kus täna tuvastatud mitmeid värskeid koroonahaigeid, palub elanikel säilitada rahu ja mitte üle koormata kiirabi, kui pole selgeid haigusnähte.https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/3218872304790286?__xts__[0]=68.ARDujR3Im9-vSpyfp64B4yRveWkQRJaP7HvfMc7Vj9QUWeS76um7JU4QmWb-iH_9XfgJQASRc8CMQHqVgiCjMzV-fatnnZrToue-toUx27MAkOVoZjZA3MdF7R_WT-VY1kzTPdQLE8g51gWy8j3tA76fbDoDDnoOxFxO3iTO8eRfdxJ0Pf4r_4oaAkz0WvYIC0g2ekcODqqrFhzIBKUAsblmVJsLMFsgzxjcyRq3Sdpn5YyBOppyyBth62AYJzAzJyP9ldS1bwicJIC4hJ7z3fB7Sc9ywpPctW5QsLdJF3-mYkATnCJ2W01-yAImKPjj-qmh-5eNEi4T4Uv4uxrvLxw71Q&__tn__=-R

New York Timesi andmetel on Donald Trump Eesti aja järgi täna õhtul kuulutamas välja ka USAs üleriiklikku eriolukorda. See samm võimaldaks talle ligipääsu 40 miljardi suurusele hädaabifondile koroonaviiruse tekitatud kahjudega võitlemiseks.

Terviseamet on kinnitanud, et hetkeseisuga on Eestis 79 ametlikku nakatumisjuhtumit. Seega on päeva jooksul number kasvanud 41-lt ligikaudu kaks korda ning päev pole veel lõppenud.

Värskes Delfi Erisaate podcastis arutasid koroonateemadel Raimo Poom, Kärt Anvelt ja Ann-Marii Nergi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-valitsus-voinuks-eriolukorra-varemgi-kehtestada-nakatunuid-on-teadaolevast-rohkem?id=89222359

Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts manitseb oma iroonilisel moel eestlasi kainele mõistlusele.https://twitter.com/JanekLuts/status/1238505876182482948

Kaks uut koroonaviirusesse nakatunut on tuvastatud ka Pärnust.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/parnus-kinnitati-kaks-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89222831

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et Euroopa on muutunud ametlikult koroonaviiruse leviku epitsentriks.https://twitter.com/WHO/status/1238494220807213057

Võrus toimunud sünnipäevakülaliste seas on saanud kinnitust koroonaviirusesse nakatumisi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviirus-on-vorus-laiali-lainud-koik-12-martsil-sunnipaeval-kainud-peavad-jaama-karantiini?id=89221767

Lennujaamas on tuvastatud viirus lisaks poemüüjale ka ühel turvatöötajal.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kaks-nakatumist-lennujaama-kollektiivis-koroonaviirus-avastati-poemuujal-ja-turvatootajal?id=89221491

Ühel Kalevi jalaväepataljoni ajateenijal, kes viibis samuti eelmisel nädalal Saaremaal võrkpallimängul, tuvastati viirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kalevi-jalavaepataljoni-uhel-ajateenijal-tuvastati-koroonaviirus?id=89222197

Terviseamet kinnitas ERRile, et hetkel on ametlik positiivsete koroonaproovide number Eestis 68.

Lennujaam teatas ametlikult: "Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suleti Tallinna Lennujaamas asuvad Duty Free kauplused, tehnikapood ja apteek. Reisijate teenindamiseks vajalikud teenused säilivad. Täna suleti lennujaamas Baltona Duty Free kauplused, sest üks töötajatest on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Baltona Duty Free teavitas juhtunust koheselt nii lennujaama kui ka Terviseametit ning on saanud täiendavaid juhiseid ruumide ja pindade desinfitseerimiseks ning personali jälgimiseks. Kauplused jäävad esialgu suletuks kuni märtsi lõpuni. Ettevaatusabinõuna suleti ka Südameapteek, kus ühel töötajal ilmnesid haigussümptomid ning tehnikapood Klick, mis asub apteegi ja Duty Free poe lähedal. Pärastlõunal sai lennujaama juhtkond teada, et positiivse koroonaviiruse proovi andis ka üks G4S töötaja, kes on juba kodusel ravil ning kelle lähikontaktsetega on ühendust võetud. Ta ei puutu oma tööülesandeid täites kokku lennureisijatega ja sellest hetkest kui tal haigussümptomid avaldusid ei puutunud ta kokku ka G4S julgestustöötajatega. Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike kinnitas, et reisijate ja töötajate tervise kaitsmine on praegu prioriteet number üks ning poodide ja apteegi sulgemine tuleneb ettevaatusabinõust: “Oleme pidevalt kontaktis Terviseametiga, kes aitab välja selgitada haigestunutega kontaktis olnud inimesed ning on andnud meile selged suunised terviseohutust tagavate toimingute läbiviimiseks. Meile teadaolevalt ei toimunud Baltona Duty Free ega G4Si töötaja nakatumine Tallinna lennujaamas. Kuivõrd lennujaamast liigub igapäevaselt läbi tuhandeid inimesi, peame arvestama võimalusega, et nakatunute arv lennujaamas kasvab,” rääkis Tuvike. “Ennetavate meetmetena on meil juba veebruaris loodud töötajatele ja reisijatele võimalused käte desinfitseerimiseks ning terminali töötajatele oleme jaganud nii isikukaitsevahendeid kui ka juhiseid nende kasutamiseks. Samuti toimub kõikide pindade puhastamine ja desinfitseerimine tavapärasest tihedama graafiku alusel.”

Kokkuvõte Martin Helme ja Tanel Kiige pressikonverentsilt, mille peamised sõnumid: nakatunute arv on täna jooksva seisuga "70 kanti", riik kavatseb võtta suure laenu majanduskahjude lappimiseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-otseblogi-martin-helme-eestis-on-koroonaviirusesse-nakatunud-inimesi-umbes-70-viirusega-voitlemiseks-votab-eesti-riik-vahemalt-miljard-eurot?id=89220563

Lennujaama pressiesindaja sõnas Delfile, et lennujaama sulgemist hetkel ei plaanita, nende hinnangul pole selleks vajadust. Täpsem info lubati saata umbes poole tunni pärast. Delfi ajakirjanik teatab lennujaamast, et neil hetkil on seal üpris vaikne: ei ole midagi ebatavalist peale selle, et keskmiselt igal kümnendal reisijal mask peas. Desinfitseerijaid ega koristusmeeskonda esialgu kusagil näha ei ole, rahvast on hõredalt.

Koroonaviirusest on saanud värskelt puutuda ka Tallinna lennujaam.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lennujaama-poemuujal-tuvastati-koroona?id=89221491

Bauhofi juhtkond teatas Jõhvi poe sulgemisest, kuna sealsel töötajal tuvastati viirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroona-joudis-itta-johvi-bahuofi-tootajal-tuvastati-viirus-kauplus-karantiinis?id=89221557

Martin Helme avaldas hetkel käival pressikonverentsil, et kui hommikul oli ametlik nakatunute number 41, siis hetkel on see kerkinud "70 kanti". Tanel Kiik lisas, et on aja küsimus, kui see number kerkib üle 100. Kiige sõnul on numbrid kerkinud mitmes piirkonnas korraga ja "on üksteisest sõltumatud".

Taavi Aas: Me ei lähe kärpimise teed, vaid püüame säilitada inimeste sissetulekut. Selleks on meetmed läbi töötukassa. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/intervjuu-taavi-aas-koondamiste-valtimiseks-moeldud-palgatoetusteks-voib-riigil-kuluda-sada-miljonit-eurot?id=89220135

Tanel Kiik ütleb pressikonverentsil, et päevas tehakse Eestis üle saja koroonaviiruse testi. Analüüsivõimekus on tema kinnitusel kasvanud. Ta toob samas näiteks, et Eestis on olnud juhtum, kus peiteajal tehtud test oli negatiivne, hiljem sümptomite ilmnemisel aga selgunud, et koroonaviirus siiski olemas. Kiik toonitab, et enne kindlaid sümptomeid pole mõtet testi teha.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajateenistusse-minejate-arstlikud-komisjonid-jaavad-ara-kuni-kuu-lopuni?id=89221189

Äsja alanud pressikonverentsil annavad olukorrast ülevaate sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahandusminister Martin Helme.- Kiik kinnitas, et Saaremaa ja mandri vahelist ühendust ei plaanita katkestada.- Helme sõnul ütleb kiirhinnang, et kriisi leebe mõju majandusele võib olla kaks protsendipunkti, karm mõju viis protsenti. "See on juhul, kui me ei tee midagi."- Helme sõnul plaanitakse kriisi mõjude vähendamiseks maksuleevendusi ja osade kahjude kompenseerimist. Tänavu ja järgmisel aastal võib sellele tema hinnangul kuluda 1,5-2 miljardit eurot.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-juri-ratas-annab-ulevaate-koroonaviiruse-levikust-kas-nakatunute-arv-on-kasvanud-kuidas-lahendatakse-majandusprobleemid?id=89220563

https://twitter.com/imrekaas/status/1238461711465799680

Iga hetk peaks algama valitsusel pressikonverents, kus antakse ülevaade uutest arengutest. Vaata:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-juri-ratas-annab-ulevaate-koroonaviiruse-levikust-kas-nakatunute-arv-on-kasvanud-kuidas-lahendatakse-majandusprobleemid?id=89220563

Taltech on seoses eriolukorraga spordihoone märtsi lõpuni sulgenud. Viirust sealt küll leitud ei ole, tegemist on ennetava meetmega.https://www.facebook.com/ttuspordihoone/posts/1288692917988576#w=500

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe teatas televisioonis enam kui saja inimese avaliku kogunemise keelamisest viiruse leviku ärahoidmiseks. Prantsusmaal on seni 2800 kinnitatud nakatumisjuhtumit ja surnud on 61 inimest.

Euroopa Liit hoiatas liikmesriike ühepoolsete reisipiirangute kehtestamise eest koroonaviiruse pandeemiaga võitlemiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Maailma Terviseorganisatsioon ei pea üldiseid reisikeelde kõige efektiivsemaks. Selle asemel kutsus von der Leyen kontrollima inimeste tervist piiridel. Piirid on Euroopa Liidu riikidest välismaalastele täielikult sulgenud seni Tšehhi ja Slovakkia.

Info tartlastele:14. märtsist on suletud kõik Tartu linnale kuuluvad spordibaasid, mida haldab linna allasutus Tartu Sport (A.Le Coq Sport spordimaja, Turu tn spordihoone, Variku spordihoone, Tamme staadion, Tamme staadioni olmehoone matisaal, Visa hall, Annelinna kunstmuruväljak, Mart Reiniku staadion, Tarbuse spordihall, Ilmatsalu spordihoone, Tartu laululava peahoone). Täna suleti külastajatele ka Aura veekeskus. Avatuks jääb Anne saun, kus korraldatakse senisest veelgi tihedam desinfitseerimine ja kasutajate arvu reguleerimine sauna avamisaegadel. Kindlasti ei tohi minna sauna haigustunnustega inimesed. Tartu turu turuhoone jääb avatuks, kuid kõikidel külastajatel soovitatakse järgida tervisenõudeid, arvestades pakendamata toidukaupadega seotud ohtusid ja suuremaid võimalusi viiruste levikuks. Linna ühistranspordi korraldamises otsustati hakata busse lõpp-peatustes desinfitseerima ning bussijuhtide tervise huvides lõpetada piletite müük bussijuhtidelt ning jätta suletuks ka busside esiuksed. Linnavalitsuse osakondade tööruumides (sh Tartu raekoja infokeskuses) peatatakse kodanike vastuvõtt. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, dementsete päevahoid jt). Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused on avatud E 15-18 ja K 8-12. Linnavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel esmalt võtta kontakti telefoni või e-posti teel. Samuti jätkuva need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohale tulemist (nt abielu sõlmimine, lahutuse registreerimine). Abielu registreerimisel pidulikke tseremooniaid ei toimu. Ka matusetseremooniate puhul palutakse rahvarohkeid tseremooniaid vältida.

Tallinnas lasteaedu kinni ei panda.http://www.delfi.ee/article.php?id=89219651

Kenya teatas kahest esimesest koroonaviiruse juhtumist ja tervishoiuminister pidi ühtlasi kummutama kuuldused, et viirus ei hakka külge mustanahalistele inimestele.

PERH sai hakkama suure prohmakaga. http://www.delfi.ee/article.php?id=89218685

https://twitter.com/HUUGAJA/status/1238414293231636480

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/tsehhi-pani-ennast-taiesti-lukku-kedagi-ei-lasta-sisse-ega-valja?id=89220077

Bangladeshis vahistati kaks inimest, kes müüsid koroonaviiruse „vaktsiini“, teatas kohalik meedia. Politsei teatel reklaamis üks mees vaktsiini megafoni abil Netrokona piirkonnas ja teine alustas „ravimi“ müüki eile pärastlõunal. Teadete kohaselt mõisteti nad kaheks aastaks vangi.

USA Ohio osariigi tervishoiuameti direktor Amy Acton ütles, et osariigis on koroonaviirus tõenäoliselt enam kui 100 000 inimesel. „Me teame praegu, et ainuüksi kogukonnas levimise fakt ütleb, et vähemalt 1%, kõige vähem 1% meie elanikkonnast kannab täna Ohios viirust,“ ütles Acton. „Meil on 11,7 miljonit inimest. Seega matemaatika on üle 100 000. Nii et see annab ainult aimu, kuidas see viirus levib ja levib kiiresti.“ Ohios on praegu viis kinnitatud nakatumisjuhtumit.

New Yorgi peaprokurör andis vandenõuteoreetik Alex Jonesile korralduse lõpetada „koroonaviirust tapva“ kolloidhõbedat sisaldava hambapasta müük.

Kliimaaktivist Greta Thunberg teatas, et koolistreigid kolivad koroonaviiruse tingimustes internetti ja muutuvad digitaalseteks. https://twitter.com/GretaThunberg/status/1238377012235927554?ref_src=twsrc%5Etfw

Kreml käskis Venemaa president Vladimir Putini tegemisi kajastavatel ajakirjanikel eemale hoida, kui nad end hästi ei tunne. Pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on presidendi meditsiiniteenistus kõrgel tasemel, aga ta keeldus ütlemast, kas Putinilt on koroonaviiruse proov võetud. 145 miljoni elanikuga Venemaal on ametlikult vaid 34 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit.

Austrias lapsi esmaspäevast kooli ei oodata, aga koolid jäävad minimaalse personaliga avatuks, et sinna võiksid tulla alla 14-aastased lapsed, kelle vanemad ei saa kodus olla. Eesmärk on hoida lapsi, kes võivad olla viirusekandjad, eemal vanavanematest.

Sotsiaalministeerium vahendab WHO soovitusi: kuidas kriisiolukorras stressiga toime tulla?https://twitter.com/SoMinEstonia/status/1238396092703748096

https://epl.delfi.ee/kultuur/otseblogi-nimekiri-uritustest-mis-koroonaviiruse-leviku-valtimiseks-on-edasi-lukatud-voi-ara-jaetud?id=89205553

Forum Cinemas sulges alates tänasest oma Tallinna, Tartu ja Viljandi kinod ning piletimüük on peatatud kuni valitsus otsustab leevendada kehtestatud eriolukorda. Juba müüdud kinopiletid ostab kino klientidelt tagasi.

Sotsiaalkindlustusamet sulgeb esmaspäevast kõik oma klienditeenindused Seoses kehtestatud eriolukorraga ning vajadusega takistada viiruste levikut, sulgeb sotsiaalkindlustusamet esmaspäevast, 16. märtsist kõik oma teenindusbürood üle Eesti. Klienditeenindused jäävad suletuks kuni 29. märtsini (k.a).

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-terviseinstituudi-juht-pidi-vabandama-pressikonverentsil-korduvalt-uhte-taskuratti-nuuskamise-eest?id=89218589

HÕFF lükkub edasi või toimub internetis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival lükkub seoses riikliku eriolukorra kehtestamisega edasi või leiab aset hoopis internetis.

Alates homsest, 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292.

https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/707363026467266#w=500

Terviseameti pressikonverentsil kell 13 öeldi, et Eestis on 41 kinnitatud haigusjuhtu. Neist 21 on Harjumaal, 16 Saaremaal ja 4 Tartumaal. Kõik juhud on seni kerged, haiglaravi ei vaja praegu keegi. Pole infot selle kohta, et haigusekolle oleks ka Võrumaal.

Terviseamet teatas pressikonverentsil, et endiselt on teadaolevalt 41 inimest nakatunud ning kuna riigisisene levik on tõusnud, on nad muutnud oma meetmeid.

Poed kinnitavad, et laod on toitu täis. Valitsus kinnitab, et kaubavahetus jätkub. Ostlejad siiski ei heitu ja varuvad paari aasta jao hapukurke korraga kokku.

Piiripunktides käib usin tervisekontroll.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257241

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeb PPA tänasest kõik teenindussaalid üle Eesti. Esialgu jäävad teenindussaalid suletuks järgmise esmaspäevani, 16. märtsi õhtuni. „Et teha kõik võimalik viiruse leviku tõkestamiseks ja kaitsta inimeste tervist, sulgeme tänasest ajutiselt PPA teenindussaalid, mida külastab iga päev tuhandeid inimesi,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratnik. Teenindused on suletud täna, 13. märtsil ja esmaspäeval, 16. märtsil. Anname meedia kaudu ja veebilehel politsei.ee teada, kuidas korraldame teeninduste töö alates 17. märtsist. Paljusid teenuseid saab inimene kasutada kodust lahkumata politsei iseteeninduskeskkonnas aadressil.

USA-s on nüüdseks vähemalt 1666 koroonaviiruse juhtumit, teatasid osariikide ja kohalikud tervishoiuagentuurid, valitsused ja USA Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC). Surnud on 41 inimest.

Kataloonias on valitsuse korraldusel koroonaviiruse leviku piiramiseks karantiini pandud neli linna. Politsei saadeti patrullima Igualadasse, Vilanova del Camísse, Santa Margarida de Montbuisse ja Òdenasse viivatele teedele pärast seda, kui Igualada haiglas suri kolm eakat inimest ja veel 49 inimest nakatus. Üle 30 nakatunu on tervishoiutöötajad. Ainsad autod, mida sellesse Barcelonast loodes asuvasse piirkonda lastakse, on toitu ja ravimeid vedavad autod. Nelja linna 70 000 elanikku kutsuti kodus püsima.

Koosolekule-koosolekule! Ministrid hõõruvad samuti enne kohtumist käed desoainega viirusvabaks.

Londonis andis positiivse koroonaviiruse proovi metroorongi juht. Londoni metroos tehakse päevas umbes viis miljonit reisi.

Londonis jäetakse ära Püha Patricku päeva paraad ja muud üritused, mis pidid toimuma pühapäeval, teatas linnapea Sadiq Khan. Püha Patricku päeva üritused on ära jäetud üle maailma, sealhulgas Dublinis ja New Yorgis. Londonis on seni avastatud 136 koroonaviiruse juhtumit.

Tai tervishoiuminister Anutin Charvirakul on teinud omale koroonaviiruse puhangu ajal nime mitte olukorra kontrolli all hoidmise, vaid sõnavõttudega välismaalaste aadressil. Eelmisel kuul kutsus ta „neid neetud läänlasi“ riigist välja viskama, kui mõned turistid keeldusid vastu võtmast näomaske, mida ta raudteejaamas jagas. Nüüd teatas ta Twitteris, et välismaalastega tuleb ettevaatlik olla, sest nad ei kanna näomaske, kannavad räpaseid riideid ja ei käi duši all. Säuts hiljem kustutati.

Terviseamet teadvat juba koroonaviiruse kulgu ja kontaktseid, aga infot ei jagata..http://www.delfi.ee/article.php?id=89216579

Seoses riigis kujunenud eriolukorraga pakub Selver tööd kriisi poolt enim räsitud valdkondade töötajatele, kes on jäänud palgata puhkusele. Oodatud on teenindusettevõtete töötajad nii restoranidest, hotellidest kui laevafirmadest.

Tähtis küsimus - otsustati ju koolid sulgeda, aga lasteaialapsed jäeti ohtu. Miks küll? http://www.delfi.ee/article.php?id=89216013

Lätis toimus eile nakatumine koroonaviirusesse sugulaselt sugulasele. Esimene nakatunu oli toonud viiruse kaasa Itaaliast. Tegemist on juba teise Läti-sisese nakatumisega. Kokku on Lätis kinnitust leidnud 17 nakatumisjuhtumit. Täna jõustus Lätis eriolukord. Koolid on suletud ja üle 200 osavõtjaga üritused keelatud.

Vallasisene levik on päris jõuline. Saaremaa vallavanem: meil on nakatunuid juurde tulnud kümne ringis. Kõik nad võrkpallimänguga seotud pole olnud. Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on saarel vaikus ning inimkontaktid on saadud miinimumini viidud. "Oleme saanud aru, et kusagil kümne ringis on juurde tulnud," annab Kallas edasi mitteametliku info. "Selle peab terviseamet kinnitama, aga eks see info ringleb juba." Üha enam tuleb ta sõnul infot, et nii, nagu Võrus oli nakataja tegelikult Tais reisinud inimene, mitte Saaremaalt tulnud võrkpallur, siis ka saarel pole kõik nakatunud enam seotud olnud võrkpallimänguga. Kuna on reede ja nädala lõpp, siis ütleb Kallas, et vald on efektselt saanud kõik inimkontaktid miinimumini viia. "Püüame asja normaliseerida. Meie sõnum on inimestele, et vältige võimalikult palju kontakte teistega." Poodides on samuti ta sõnul asi maha rahunenud. Et eile tehti palju pilte tühjadest riiulitest ning inimesed tormasid vallavanema sõnul seda enam meedia võimenduse peale poodidesse varusid ostma, siis seda kommenteerib Kallas väikese teravmeelsusega: "Sõltub, mis riiulist pilti tehakse." Mõned tühjad riiulid on ta sõnul saarele tavapärane rutiin ka muidu nädalavahetuste lõppudel. Samas ei tauni ta poest asjade varumist, kuna mitte ainult koroona pärast, vaid ka muidu võib varusid vaja minna. Poed saavad ta sõnul tarnimisega hakkama.

Agentuuri Kyodo teatel tahtis üks Jaapani mees tahtlikult viirust levitada. Mehel avastati viirus teadete kohaselt 4. märtsil päev pärast seda, kui viirus avastati tema vanematel. Mees ütles vanematele, et kavatseb viirust levitada ning läks samal õhtul baari ja pubisse. Ta ütles pubi töötajale, et tal on viirus ja talle kutsuti politsei. Pubi desinfitseeriti. Nakatus aga pubis olnud naine, kellel tekkis paar päeva hiljem palavik. Nüüd on ta stabiilses seisundis.

Austraalia koroonaviirusesse nakatunud siseminister Peter Dutton kohtus eelmisel reedel USA presidendi Donald Trumpi tütre ja vanemnõuniku Ivanka Trumpi ning USA peaprokuröri William Barriga. https://twitter.com/AusintheUS/status/1235997767476097026?ref_src=twsrc%5Etfw

Slovakkia keelas alates tänasest kõigile välisriikide kodanikele, kellel ei ole alalist või ajutist elamisluba, sissesõidu riiki. Reisirongiühendus naaberriikidega on peatatud. Tänahommikuse seisuga on Slovakkias 21 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit.

Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) teatel on Soomes nüüdseks 155 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja ollakse epideemiakünnise lähedal.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on koroonaviirusesse nakatumise juhtumeid nüüd üle maailma 132 567. Surnute arv üle maailma on 4947. Enamik juhtumeid on endiselt Hiinas – 80 981. Järgneb Itaalia enam kui 15 000 juhtumiga ja kolmas on Iraan enam kui 10 000 juhtumiga. Vähemalt 64 000 patsienti on tervenenud ja haiglast välja lastud, teatas Hiina Riiklik Tervishoiukomisjon. Johns Hopkinsi ülikooli hinnangul on üle maailma paranenud üle 68 000 inimese.

Itaalias desinfitseeritakse tänavaid: https://twitter.com/ABC/status/1238374741922242560?ref_src=twsrc%5Etfw

Viis USA osariiki sulgevad kõik koolid: Maryland 16.-27.03, Ohio 16.03-3.04, Kentucky alates 16.03 kaheks nädalaks, New Mexico alates 16.03 kolmeks nädalaks, Michigan 16.03-6.04. Lisaks sellele on koolide sulgemisest teatanud linnad: San Francisco, Denver, Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Seattle ja New Rochelle New Yorgi osariigis.

Tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas küsib: kas Eestis hakkab haigestunute kõver liikuma Lõuna-Kora või Itaalia mudeli järgi?https://twitter.com/hanskan/status/1238373349690085378

Kui Mailis Reps ütles eile, et Võrus on nakkus tuvastatud, siis Võru linnapead sellega kurssi pole veel viidud.http://www.delfi.ee/a/89215603

Valitsuse pressikonverents on läbi.

Helme: päästeamet rõõmustab, et inimesed lõpuks ometi kogusid omale varusid. Päästeamet on igasugu kampaaniaid teinud, aga inimesed ikka ei kogunud. Nüüd lõpuks kogusid, et kui tuleb uuesti sama torm mis Lõuna-Eestis, siis inimesed saavad paar päeva hakkama.

Ratas: oleme suhelnud kaubanduskettidega, täna hommikune info oli, et eile ei jõutud kaupa välja panna ja täna pannakse kaup välja. Riigil plaanid olemas toiduvarude osas. Paanikaks põhjust tänase seisukohaga ei ole. Ei pea minema poodi järjekorda seisma. Kui keegi soovib mingeid kaupu ette varuda, siis selleks põhjust pole.

Kiik: teiste riikide kogemus näitab, et esimese juhtumi avastamisele järgneb juhtude kiire kasvu. Meil on nakatunuid tuvastatud rohkem võrreldes lähiriikidega ka seetõttu, et meil on tehtud palju teste.

Helme: Rootsiga laevaliiklust ei saa täielikult kinni panna seetõttu, et me ei taha kinni panna kaubavedu. Tallink ja lennujaam olnud head koostööpartnerid. Tallink pakkus välja rea meetmeid, mida laevadel pakkuda. Tallink lõpetas kruiisipakettide pakkumise, selle arvelt reisijate arv drastiliselt kukkus.

Helme: piiripunktid kõik erinevad. Sadam, lennujaamad, maismaapiiripunktid. Igas oma spetsiifika. Küsitakse kontaktandmeid, et teavitada neid, kui selgub, et sellel reisil oli nakatanu. Teeme koostööd lennufirmade ja laevafirmadega, kes jagavad ankeedid laiali juba reisil, et piiril ei teki troppi. Riskiriikide reisijad lähevad tihedama kontrolli alla. Igasse piiripunkti tuleb meditsiinitöötaja. See väga suur väljakutse, aga leiame selle juurde. Politsei saab paluda inimesel kõrvale astuda, aga protseduure saab läbi viia vaid meditsiinitöötaja.

Kiik: viirusega viiruse saanud 41 inimest, Harju ja Tartumaa, samuti Saaremaa. Kõigi terviseandmetega minister kursis pole, seni pole riskirühma inimeste ega raskete sümptomitega. Enamasti määratud kodune ravi. Plaanilist ravi pole veel peatatud. Kui haiglasse tuleb viia kümneid inimesi, hakatakse plaanilist ravi ümber korraldama. Praegu tervishoid töötab tavarežiimil, kõik saavad ravi.

Ratas: inimese enda vastutus siin oluline. Me pole tavaolukorras, oleme eriolukorras. Rakendusmeetmed tulevad. Inimene annab allkirja, teeme pistelisi kontrolle. Kui karantiin 2 nädalat, siis sellest tuleb lähtuda.

Helme: oleme põgusalt kaalunud. Üks variant on allkirja küsimine selle kohta, et ta on mingil aadressil ja ei lahku sealt. Küsimus, kuidas ta saab näiteks poest oma kauba kätte. Need inimesed peavad abi saama KOV sotsiaaltöötajatelt. Kui koolid lõpetavad igapäevase õppetöö, siis teame teiste riikide kogemusest, et lapsed hakkavad hulkuma tänavatel ja kaubanduskeskustel. Kaalume koostööd turvafirmadega, et saaksime teada, kes nad on ja saaksime neid koju ära saata ja nende vanemaid teavitada. Kõige drastilisem meetod on mobiilide positsioneerimine. Piisavalt ohtlikel juhtudel saame seda teha.

Helme: 12. märts oli 1934 Pätsi-Laidoneri riigipöörde kuupäev. Palun selliseid paralleele mitte tõmmata, see on meelevaldne ja pahatahtlik.

Kuidas vältida pankrotte turismi, transpordi ja meelelahutusvaldkonnas? Ratas: majandusmeetmed meile olulised. On teatud tagatised, mida riik saab anda. Oluline on koostöö panganduse ka Kredexiga. Oleme võtnud valitsuses suuna, et saame suurendada avalikke investeeringuid.

Kiik: iga testi võtmine tähendab isikukaitsevahendite kasutamist, mis ühekordsed. See on ka ressurss. Samal ajal on ka muid väljakutseid kiirabiile. Seetõttu tuleb test teha vaid vajaduse korral. Kui sümptomid on kerged, võidakse talle öelda, et tema juurde tullakse võibolla homme-ülehomme. Ravi saab alustada enne testi tegemist. Alustada tuleb kiireloomulistest juhtumitest. Mõnikord on vaja oodata kuni sümptomid ilmnevad, et vältida valenegatiivseid teste, mis ütleb inimesele, et ta on terve, kuigi tegelikult on haige. Oht on, et valenegatiivse tulemuse saanud inimesed lähevad inimeste sekka.

Ratas: oleme valmis rakendama vajaduse korral igasuguseid inimeste lähikontakte piiravaid meetmeid. Sama küsimus mis on jõusaalide kohta kerkib ka näiteks päevakeskuste osas.

Kiik: täna oleme andnud suunise paljudele riigiasutustele võimalusel teha kaugtööd. Kus on võimalik kaugtööd teha, seal palume seda teha. Kui näeme kohapealse leviku kasvu, võime tulevikus sulgeda ka jõusaalid.

Reinalu: drakoonilisi, elu seiskavaid meetmeid meil tagataskus pole. Teiste riikide praktika analüüsimine ütleb, et meie meetmed on teiste riikide praktikaga kooskõlas.

Võimalikud lisameetmed? Helme: siseministeeriumi vaates lisameetmed võivad tähendada, et millalgi tuleb rakendada piirikontrolli rohelisel piiril. Kui kriis süveneb ja karantiine tuleb rakendada siseriiklikult, see üks võimalus. Tegeleme sellega, et meie töötajad ei nakatuks. PPAs on veel piisavalt isikukaitsevahendeid. Itaalias näeme, kuidas tervishoiusüsteem ähvardab kokku variseda, sest ka tervishoiutöötajad haigestuvad.

Kuidas on pulmade ja matustega, jõusaalide, spaadega? Ratas: Pulmasid ja matuseid otsus ei puuduta. Kui räägime suurtes perekonna või suguvõsa kohtumistest, siis võimaluse korral tuleks need edasi lükata. Peiesid tõesti edasi lükata ei saa, seal tuleb tagada hügieen ja vähendada lähedasi kontakte. Spaasid või jõusaale eile ei suletud. Kiik: kui üritused, mida saab edasi lükata, on mõistlik edasi lükata. Mõistlikum on käia metsa all jooksmas praegusel ajal.

Välismaalaste karantiin? Helme: nad peavad olema 2 nädalat isoleeritud, täpse lahendusega töötame veel. Hakkame tegema teavitustööd nende asutuste kaudu, kes müüvad pileteid. Nemad peavad hoiatama tulijaid, et võib ees oodata karantiin. Me tahame vältida olukorda, kus Eesti inimesed ei saa koju.

Lasteaedade sulgemine? Kiik: eile tegime lasteaedadele erisuse, sest see haigus pole noortele lastele nii ohtlik kui täiskasvanutele või eakatele. Kuna lapsevanemad peavad käima tööl, siis me ei taha, et lapsed jääksid vanavanemate juurde või eluliselt olulise teenuse pakkuja peab jääma koju lapsi hoidma. Lasteaiad KOV otsustada, kui nakkusoht, tuleb konkreetne rühm või lasteaed sulgeda. Arutame edasi võimalikke meetmeid. Hetkeseisuga need mõistlikud seisukohad. Ei välista, et millalgi tuleb minna lasteaedade sulgemisele, aga praegu pole see mõistlik.

Kiik: praegu pole aeg lõbutseda ja tavalist kultuurielu nautida. Kõik saavad vajaliku meditsiiniabi, neil on võimalik käia tööl või käia poes. Kes on garantiini määratud, saavad abi näiteks poes või apteegis käimiseks kohalikust omavalitsusest.

Kiik: Itaalias üks suuremaid probleeme oli tervishoitöötajate nakatumine ja meditsiinivahendite otsalõppemine. Töötukassa nõukogu päevakorda palusin panna võimalikud meetmed tööpuuduse kasvu vastu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: hoolekandeasutustes ja haiglates on külastuskeeld, et säästa neid asutusi nakatumise ohu eest.

Reinsalu: Oluline, et nüüd oleksime ühtsed. Valitsus on üks tiim ja usun, et kogu Eesti rahvas käitub nagu üks tiim. Üheskoos saame sellega hakkama.

Välisminister Urmas Reinsalu: kõik piirangud on astud teadmisega, et kui nüüd neid ei astu, oleme hiljem silmitsi suuremate probleemidega ja peame astuma drakoonilisemaid samme. Kahtlemata muudab see ettevõtete ja perede tegevust. Peame olema üksteisele toeks. Üheskoos tuleme sellest välja. Palume kaaluda välisreisidest loobumist ja palume viiruspiirkonna elanikel edasi lükata reisi Eestisse. Vastasel juhul suuname need inimesed karantiini.

Mart Helme: valitsus ei tegutse uisapäisa, vaid läheneb probleemile süsteemselt. Kuigi tähtajaks esimene mai, loodame, et selle aja jooksul õnnestub kriisist üle saada, oleme valmis seda pikendama. Mõistame koormat, mida eriolukord toob majandusele ja kultuurisfäärile. Meie ees küsimus, kas eelistame raha või inimesi. Valitsus otsustas eelistada inimesi.

Austraalia siseminister Peter Dutton teatas, et on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Duttoni sõnul ärkas ta täna palaviku ja valusa kurguga ning võttis kohe ühendust tervishoiuministeeriumiga. Dutton paigutati haiglasse.

Mart Helme: valitsus töötanud nende teemadega pikemat aega. Eile vormistasime otsusteks mitme nädala töö. Töö jätkub, kell 2 koguneme uuesti, sest otsuste rakendamine kinni sadades ja tuhandetes üksikasjades, juriidilistes detailides, rahas, inimressursis. Pikka valmistumist näitab, et piiridel algas tegevus juba öösel. Tegevus süveneb ja laieneb. Juba mitme päeva eest laual aruanne, millistes piiripunktides kui palju inimesi vaja läheb, kas vaja appi ka abipolitseinikke ja kaitseliitlasi.

Ratas: me kõik peame koos pingutama ja siis saame sellest viirusest ühiselt võitu. Peamine anda endast kõik, et inimeste tervis oleks kaitstud ja majanduslangus võimalikult pehme.

Saksamaa Baieri liidumaa sulgeb alates esmaspäevast kõik koolid. Samuti sulgeb Saksamaal koolid Saarimaa. Koolide sulgemist kaalub veel kolm liidumaad, sealhulgas suurima elanike arvuga Nordrhein-Westfalen. Berliini võimud arutavad täna kõigi baaride ja klubide sulgemist.

Ratas: muuseumid kinod suletud 1. maini. Eestis piisavad toiduvarud, toidupoes järjekorras seista pole vaja.

Valitsuse pressikonverents. Ratas: eriolukorra juht on peaminister. Viirusest põhjustatud haigus Itaalias kaasa toonud üle 1000 surma. Eile sai kinnitust viiruse levik Eestis. Eriolukord tekitab ebamugavust, aga kaalul on Eesti inimeste elude kaitse. Valitsus toetas eriolukorra meetmeid, avalike kogunemiste ja spordivõistluste keeldu, õppeasutuste sulgemist ja kooliõppe toimumist kodus läbi e-kooli. Täiendav kontroll maismaapiiridel, sadamas ja lennujaamas, inimesed peavad täitma ankeete, et me teaksime, kust nad tulevad.

Nepal tühistas selleks hooajaks kõik ekspeditsioonid Mount Everestile, teatas turismiminister Kedar Bahadur Adhikari. See võib anda tohutu löögi Nepali niigi nõrgale majandusele.

Maailma Reisi- ja Turisminõukogu teatas, et viirusepuhangu tõttu võib ohus olla kuni 50 miljonit turismitöökohta. Tuhanded rahvusvahelised lennud on tühistatud, ristluslaevad seisavad sadamates ja riigid on kehtestanud hulgaliselt reisipiiranguid.

Sotsiaalministeeriumile helistas üks murelik kinnipeetav, kes märkis, et vanglas ei kanna vangivalvurid maske. "Valvurid osalevad aktiivselt ka ühiskondlikus ja sotsiaalses elus ning koroonaviiruse nakkuse kandluse võimalus on kinnipeetavatele väga suure riskiga," kirjutas kinnipeetav.Murelik kinnipeetav tagasisidet ei soovinud.

Odavlennufirma EasyJet teatas, et lubab klientidel tasuta kanda lende üle teisele ajale või teise sihtkohta. See kehtib nii uutele kui ka olemasolevatele broneeringutele kuni edasise teadaandeni.

Türgi teatas teisest nakatumisjuhtumist.

Lõuna-Korea ookeanide ja kalandusministeeriumis teatati 24 uuest nakatumisjuhtumist töötajate ja nende perekonnaliikmete hulgas.

Terroriorganisatsioon Islamiriik andis välja juhised, kuidas end epideemia eest kaitsta, mainimata seejuures koroonaviirust. Nimelt tuleb haigetest inimestest eemale hoida, vältida reisimist ja epideemiapiirkondi, katta köhides ja haigutades suu ning pesta enne söömist ja joomist käsi. Lootus tuleb panna Allahile ja otsida temas varjupaika.

Viirus on jõudnud Vaikse ookeani saarestikesse. Kolmas juhtum avastati Prantsuse Polüneesias. Parlamendiliige tõi viiruse kaasa Pariisist. Uus-Meremaal on viis nakatunut.

Disney teatas teemaparkide sulgemisest USA-s Floridas ja Pariisis. Enne seda suleti park Californias. Pargid on suletud pühapäevast vähemalt märtsi lõpuni. Juba jaanuaris suleti Disney pargid Hiinas Shanghais ja Hongkongis.

Lõuna-Koreas on viimase 24 tunni jooksul teatatud 110 uuest nakatumisjuhtumist, mis on väikseim arv enam kui kahe nädala jooksul, teatas Yonhap. Juhtumeid on seal nüüd 7979. Samas on uus haiguskolle Souli telefonikeskuses, mis tekitab mure haiguspuhangu üle pealinnas.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/boris-johnson-koroonaviirus-on-polvkonna-suurim-rahvatervisekriis-sureb-veel-palju-inimesi?id=89214843

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirus-joudis-ka-urosse-ja-inglise-premier-leaguei?id=89214691

https://epl.delfi.ee/valismaa/1918-aasta-gripi-oppetund-miks-jaadi-pandeemia-piiramisega-hatta?id=89204163

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirusesse-haigestus-kanada-peaministri-justin-trudeau-naine?id=89214671

Haridus- ja teadusministeerium täiendas valitsuse saadetud infot värskes pressiteates, kus rõhutas, et koolide sulgemise otsus tähendab, et alates esmaspäevast ei toimu ka huviringe ja treeninguid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeerium-koolide-sulgemisest-toimuda-ei-tohi-ka-huviringid-ja-treeningud?id=89213607

Reede hommikul kell 9 toimub Stenbocki majas pressikonverents, kus osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik.https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156617068456386

Täpeim ja värskeim info valitsuselt selle kohta, mida toob kaasa 1. maini kehtestatud eriolukord.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-kehtestati-eriolukord-avalikud-kogunemised-on-keelatud-koolid-kinod-ja-teatrid-kinni-piiridel-kontroll?id=89207583

Hommikul riigikogu ees esinedes rääkis peaminister Jüri Ratas meetmetest, mida koroonaviiruse puhul võib juurde anda eriolukorra kehtestamine:"Kõigepealt, punkt 1, kehtestada viibimiskeeld ja muud liikumisvabaduste piirangud, saab kohustada isikut eriolukorra piirkonnast või selle osast lahkuma ning keelata tal eriolukorra piirkonnas või selle osas viibida. Punkt 2, avalike koosolekute ja avalike ürituste pidamise piirangud, võimaldab piirata avalikke koosolekuid ja avalike ürituste pidamist eriolukorra piirkonnas.Punkt 3, kui riigieelarve muutmise või lisaeelarve algatamise põhjuseks on eriolukord, siis ei kehti riigieelarve seaduses toodud ajalised piirangud riigieelarve seaduse muutmise osas ja lisaeelarve eelnõu algatamise osas. Punkt 4, samuti saab kulude katmiseks kasutada stabiliseerimisreservi vahendeid."

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid: 📌 Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile 📌 Kõik avalikud kogunemised on keelatud 📌 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse 📌 Spordivõistlused on keelatud 1. maini 📌 Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll 📌 Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile 📌 Raamatukogud jäävad avatuks Täiendav info reedel kell 9.

Delfi andmetel on valitsuse erikomisjon äsja lõppenud istungil otsustanud kuulutada riigis välja eriolukorra. Täpsem info on tulekul lähiminutitel valitsuse ametlikus teadaandes!

NUKU teater, muuseum, kassa ja Hendriku kohvik on alates 13. märtsist külastajatele suletud. Esialgu hoitakse uksed avalikkusele kinni kaks nädalat või kuni viiruseohu taandumiseni. Ära jäänud etenduste piletid ostetakse tagasi või vahetatakse ümber. Täiendav info kl 10-18 telefonil 6679 555 ja aadressil kassa@nuku.ee.

Rakvere linnavalitsus soovitab õpilastel homme koju jääda, ehkki koolimajad on avatud. Lasteaiad ja -hoiud jäävad esialgu siiski avatuks, aga juhul kui vanematel on võimalik laps koju jätta, palume seda kaaluda, teatas linnavalitsus.

Viimsi vald sulges täna õhtul ennetava meetmena Viimsi Kooli ja MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja kuni 29. märtsini.

Eesti Päevalehe poliitikaekspert Raimo Poom kritiseerib valitsuse õhtuseid samme. https://twitter.com/RaimoPoom/status/1238183508578893824

Kõige olulisem on jätkata normaalset elu, hoida eemale suurematest massiüritustest, ütleb Mailis Reps lõpetuseks.

Miks inimesed kraami kokku ostavad? Reps kinnitab, et nälga Eestisse ei tule, meil ei ole toiduainete tarneraskusi.

Mis saab kodulaenudest, kui inimesed koju jäävad? Kas riik tuleb appi, nagu näiteks Itaalia? Reps selget vastust ei anna, kinnitab ent, et eelmise kriisi vigu ei korrata. Eesti riigi laenuvõimekus olevat väga väga suur, reservidki kopsakad.

Kui on mingid sektorid, mis saavad kõige rohkem haiget, siis neile oleme me kindlasti valmis appi tulema, ütles Reps kroonaviiruse majanduslike tagajärgede kohta.

Mailis Reps ütles ETV otse-eetris, et välistatud pole ka näiteks baaride ja ööklubide sulgemine.

"Kuivõrd samal ajal oleme seda stsenaariumit ette näinud, oleme teinud olulisi otsusi. Piirame üritusi, hooldekodude külastamisi," lisas Öpik. Proovide tegemiseks pole veel järjekorda, tänaseks on kõik proovid tehtud, mis vaja. Ennekõike on vaja kaitsta tervisetöötajaid, seega on tervisetöötajad koroonaviiruse testimisel prioriteet, et nad teisi ei nakataks.

Öpik selgitas, et varem oli fookus uutel juhtudel, siis täna uue strateegia kohaselt käsitlus muutub ning keskendutakse haiguse leviku piiramisele. See tähendab, et ei keskenduta üksikutele juhtudele.

Terviseameti Põhja osakonna juhataja Ester Öpik ütles, et on analüüsitud üle 500 proovi ja lisandunud on 10 haigusjuhtu. Seega on Eestis 27 kinnitatud koroonaviiruse juhtu.

Reps ütles, et olulised otsused on langetatud, vaidlus käib juriidika üle. "Tegelikkuses on küsimus põhiseaduse tõlgendamise ümber. Aga ütlen, et otsus on põhimõtteliselt tehtud," ütles Reps.

"Esmaspäevast on kõik koolid, huvikoolid, ülikoolid suletud. See tähendab, et õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppele. Erandiks jäävad lasteaiad, aga palume kõigil vanematel, kellel võimalik, jätta lapsed koju," ütles Reps. Ta lisas: - Otsus koolid koduõppele jätta kehtib olukorra normaliseerumiseni. Reps ütles, et iga kahe nädala tagant vaadatakse olukord üle. - Piire ei suleta, kuid kehtestatakse kontroll, inimesed peavad täitma piiril ankeedi, et saaks selgeks, kust inimesed tulid. - Kruiisituriste vedavad laevad lõpetavad ajutiselt töö. Soome ja Rootsi vahel jätkub laevaliiklus, jätkub ka kaubavedu. - Saaremaad ei isoleerita. - Valitsus ei soovi, et lapsed kaubanduskeskustes koguneksid, seega pannakse piirangud suurematele kogunemistele kaubamajades.

Haridusminister Mailis Reps selgitab, mis toimub valitsusistungil. "Kriisikomisjon töötab nii kaua, kui vaja," ütles ta.

Kohe algab "Aktuaalne kaamera", kus võtab ilmselt sõna ka mõni valitsusliige.

Poed on esmakaubast üpris lagedaks ostetud - eelkõige kuivainetest ja WC-paberist, aga kartulist, saiast-leivast. Samas on suured poeketid teatanud, et inimestel ei tasu varumisega liiale minna, sest kaubapuudust pole karta. Kui tegid pilti, saada palun vihje@delfi.ee!

Suurbritannias, kus hetkel 459 ametlikult nakatunut, anti rangemaid korraldusi: kel püsiv köha või palavik, peab end ise isoleerima seitsmeks päevaks.https://twitter.com/BBCBreaking/status/1238148385368129543

Lätis kehtestati eriolukord. Kas sama otsustab ka Eesti valitsuse erikomisjon, mis on koos istunud juba kella 14-st ehk hetkel käimas kuues tund.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/latis-kuulutati-valja-eriolukord?id=89210115

https://twitter.com/RosannaKevade/status/1238150041115734016

https://twitter.com/Bambusest_laev/status/1238149250782986240

Neil hetkedel Tallinnas Kalevi spordihallis.https://twitter.com/PeepPahv/status/1238142705026371592

Terviseamet kinnitas kaks värsket haigusjuhtumit Tartus ja ülikoolilinn on reageerinud värskelt meetmetega. Tartus oli varasemast teada kaks haigestunut.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-paneb-linna-lukku-koolid-koduoppele-muuseumid-teatrid-allasutused-kinni?id=89210717

Veel üks bussijuht, kes on meetmed tarvitusele võtnud.

Tallinna bussijuht kaitseb end selmoel usutavasti viiruse eest.

https://twitter.com/AinMannik/status/1238127287830294533

Filipp Kirkorovi oodatud kontsert reede õhtul Tondiraba jäähallis jääb ikkagi ära.https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/palju-komu-tekitanud-filipp-kirkorovi-tondiraba-kontsert-jaab-ikkagi-ara?id=89210309

Forum Cinemas teatab, et üle 100 inimese ühelegi seansile ei luba.https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/koroonaviirus-forum-cinemas-lubab-uhele-kinoseansile-kuni-100-inimest?id=89210307

Võru linn on ärevuses, kui selgus, et mitmed nädalavahetusel toimunud võrkpallitreener Urmas Tali juubelit külastanud inimesed haigestusid ja ühel külalisel tuvastati hiljem koroonaviirus. Nüüd ootavad mitmed haigeks jäänud võrukad täna tehtud testide tulemusi - kas neil on koroonaviirus või mitte? Linn on sulgenud kõik lasteasutused, aga manitseb samas inimesi rahu säilitama.https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/3216349498375900#w=500

Forte pani seni teadlastele teada olevate teadmiste põhjal kokku kõige olulisema info viiruse kohta:https://forte.delfi.ee/news/teadus/kordame-ule-kumme-kusimust-ja-vastust-koroonaviiruse-kohta?id=89207791

Paljud koolid sulgesid täna uksed ja nimekiri aina pikeneb.http://www.delfi.ee/article.php?id=89207069

Lõunanaaber otsustas nii. http://www.delfi.ee/article.php?id=89210115

"Imelised päevad moe-, ilu-, tervise- ning heaolumullis," reklaamib end eelmisel nädalavahetusel Kuressaares toimunud NOM festival. Ja siis tuli eile uudis, et festivalil käis ka koroonasse nakatunud inimene.http://www.delfi.ee/article.php?id=89206929

Ennast saab testida soovi korral ka raha eest. http://www.delfi.ee/article.php?id=89208997

Koroona mõjutab ka üritusi. http://www.delfi.ee/article.php?id=89208767

Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud.http://www.delfi.ee/article.php?id=89209543

Isikukaitsevahendite hulk meditsiinipersonali jaoks on PERH-s rahuldav, peamine murekoht on respiraatorid.http://www.delfi.ee/article.php?id=89209487

Teeme vahekokkuvõtte tänastest arengutest:- Terviseamet teatas, et eile tuvastati Eestis kokku neli uut koroonaviiruse juhtumit, seega kokku on ametlik arv 17. Lisaks eile õhtul teada antud kahele saarlasele ja ühele tallinlasele lisandus viimaste analüüsidega nakatunud Tartust, kes oli 7. märtsil saabunud Milano-Riia Bergamo lennuga ja sealt liikunud isikliku transpordiga Tartusse.- Peaminister Jüri Ratas esines hommikul riigikogu ees poliitilise avaldusega, kus teatas koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni loomisest, soovitusest ära jätta kõik enam kui 100 osalejaga üritused. "Oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda, aga me saame sellest ühiskonnana ja igaühe kaasabil üle!" ütles Ratas. Hoolimata prognoosidest ei kuulutanud Jüri Ratas välja eriolukorda. Loodud valitsuskomisjon kogunes kell 14. Enne seda saatis EKRE koalitsioonipartneritele avaliku üleskutse, kus teatas, et peab vajalikuks karmimaid meetmeid viirusega võitlemiseks.- Täna pärast valitsuse istungit toimunud kabinetinõupidamisel toetas valitsus rida meetmeid:- lükata kruiisilaevade vastuvõtt edasi kuni 1. maini;- riigiasutuste töötajate, kohalike omavalitsuste, aga ka era- ja mittetulundussektori lähetuste ja sissetulevate visiitide korraldamisel tuleb lähtuda välisministeeriumi soovitustest;- enam kui 100 osalejaga avalikud üritused on tungivalt soovitatud edasi lükata;- enam kui 100 osalejaga ürituse korraldamisel tuleb selle toimumise luba kooskõlastada terviseametiga;- alates tänasest tuleb lükata edasi kõik riigiasutustes planeeritud ekskursioonid;- hiljemalt 16. märtsist peab hakkama tööle koroonaviiruse kriisitelefon numbriga 1247- Võru linnavalitsus otsustas, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid jt avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse. Võru linnale andis ärevuseks alust uudis, et mitu laupäeval linnas toimunud võrkpallitreener Urmas Tali juubeli külastajat on tänaseks haigestunud, lisaks on ühel külalisel tuvastatud hiljem koroonaviirus. Nüüd ootavad täna proovi andnud ärevusega, kas nende tervisehädade põhjuseks on samuti koroonaviirus või miski muu.- Kolmapäeva õhtul oli kõikide koolide sulgemisest teatanud Saaremaa vallavalitsus. Saaremaa sammud põhjustas uudis kahe saarlase nakatumisest koroonaviirusesse, nende seas ka Saaremaa Võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp. Kahtlustatakse, et viiruse tõid saarele eelmisel nädalal Saaremaal mänginud Milano võrkpallurid. Saaremaal on läbi päeva toimunud kriisikoosolekud ning Kuressaare Haigla saanud massiliselt kõnesid inimestelt, kes soovivad, et neid testitaks viiruse suhtes. Haigla on teinud üleskutse saarlastele, et inimesed ei kiirustaks kiirabi väljakutsumisega, kui nad polnud ise võrkpallimängudel või otseses kontaktis haigestunutega.- Mitmed ettevõtted on terviseriskide vältimiseks suunanud ajutiselt töö kodukontoritesse, sealhulgas Ekspress Meedia. Mitmed meediaettevõtted on otsustanud ettevaatusabinõude kasuks, sest kolmapäeva õhtul selgus, et üks eelmisel reedel Meedialiidu pressipeol viibinu haigestus koroonaviirusesse.- Üle Eesti lisandub uudiseid kümnetest koolidest ja muudest lasteasutustest, mis otsustanud ettevaatusabinõuna ajutiselt uksed sulgeda.- Üle Eesti (ja üle maailma) lisandub teateid ära jäävatest või edasi lükatud spordi- ja kultuuriüritustest. Täna on sellekohase teate teinud näiteks Tallinn Fashion Week, Kuldmuna gala, hooaja otsustasid peatada Eesti Võrkpalli ja Käsipalliliidud, Eesti Olümpiakomitee on soovitanud Eestis võistlused kaheks kuuks edasi lükata, reedel jääb Tondiraba hallis ära Filipp Kirkorovi kontsert, Ugala teater sulges uksed vähemalt esmaspäevani, ära jäävad ERSO lähiaja kontserdid, edasi lükkub 2. aprillile planeeritud EFTA 2020 gala. BC Kalev/Cramo mängib oma tänaõhtuse VTB-liiga mängu publikuta.- USA president Donald Trump, kes seni polnud viiruse leviku piiramises agressiivseid samme astunud, teatas, et keelab kuuks ajaks reisimise Euroopast Schengeni viisaruumist USA-sse.