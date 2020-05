OTSEBLOGI JA -PILT | Linnapea Kõlvart tutvustab Tallinna kriisist väljumise plaani

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

Hiinas levima hakanud uus koroonaviirus võimutseb nüüd suuremas osas riikidest, sealhulgas kasvab nakatatute arv hoogsalt Eestis. Vaata Forte iga päev uuendatavalt kaardilt, kui palju kus nakatatuid leidub! https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

18. maist hakatake avama ka haridusautusi ja muid avalikke ruume. Õppetöö jätkub ka Tallinnas kooliaasta lõpuni distantsõppena, kuid ülejärgmisest esmaspäevast on võimalik teha ka kontaktseid õppetegevusi: seda siis vaid vormis, kus kohtuvad õpetaja ja üks õpilane või tehakse tööd maksimaalselt viie inimesega grupis. 1. juunist alates saab avada ka Tallinna Loomaaia siseruumid. Samast ajast taastub ka regulaarühendus Aegna saarega, avatakse ka avalikud rannad.

Kõlvart: esimene sotsiaalasutus, mille Tallinn avab on Vaimse Tervise Keskus. Alates esmaspäevast saab tagastada ka Tallinna raamatukogudele raamatuid. Botaanikaaed hakkab esmaspäevast müüma pileteid.

Linnapea Mihhail Kõlvart pressikonverentsil: Tallinn alustab enda avamist 11. maikuust ja seda tehakse vastavalt riigilt ning Terveametilt saadud nõuete kohaselt. Esmaselt on fookuses õues aktiivset tegevust pakkuvate mänguplatside avamine. Tallinnas on 330 mänguväljakut ja 55 jõulinnakut, mis enne avamist korrektselt pestakse ja loodetakse kõik platsid avada nädala jooksul. Samuti saab esmaspäevast avada ka staadione.

Kell 10 algab Tallinna linnavalitsuse pressikonverents, mille teemadeks on eriolukorrast väljumise kava Tallinnas ja koroonaviiruse leviku vältimine. Eestikeelsel pressikonverentsil osaleb linnapea Mihhail Kõlvart, Põhja prefekt Kristian Jaani ja Terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik. Venekeelsel pressikonverentsil, mis algab kell 11, osaleb linnapea Mihhail Kõlvart, politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko ja Terviseameti vanemepidemioloog Natalja Võželevskaja.

E-residentsuse programmi värske uuring näitas, et COVID-19 pandeemia on pannud välisriikides elavaid ettevõtjaid enam huvituma e-residentsuse taotlemisest. Samuti selgus, et Eestisse ettevõtte loonud e-residendid on tänu Eesti e-teenustele saanud oma ettevõtteid eriolukorras tõhusamalt juhtida ja suutnud seeläbi kriisiga paremini toime tulla.

Venemaa on pikka aega väitnud, et ei saa naftatootmist nii lihtsalt vähendada nagu kõrberiigid. Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC, mida juhib Saudi Araabia, on Moskval juba aastaid palunud tootmist vähendada, kuid sealt on järjekindlalt vastatud, et külm kliima seda kahjuks ei võimalda. Nüüd kavatseb Venemaa siiski osa puurkaeve sulgeda. https://epl.delfi.ee/valismaa/venelased-paljastasid-oma-pikaajalise-naftablufi?id=89763337

„Kriis on tõestanud, kui vajalik on ühiskonna toimimise jaoks usaldusväärne ja tasakaalustatud informatsioon. Eesti ajakirjandus on inimesi hästi teeninud ja aidanud neil kriisiajal paremini toime tulla. Nüüd on riigi kohus aidata meediat, et majanduslikud tagasilöögid ei saaks mõnele väljaandele saatuslikuks. Vaba ajakirjanduse päästmine on meie ühine asi,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Piirangute leevendamisega lubab Vabariigi Valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Maanteeamet jätkab 7. maist ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega. „Õnneks on epidemioloogiline olukord läinud paremaks ning autokoolide õpetajad, kes jäid õppesõitude peatamise järel sissetulekuta, saavad nüüdsest tööga jätkata,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Mulle meeldib see kriisi puhastustuli. Paljud finantsevangelistid rääkisid: sinu pensionipõlve tagatis on 20-ruutmeetrine üürikorter Mustamäel. Mul oli väga raske end sellega samastada," ütleb Viljar Arakas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viljar-arakas-burooklientidele-on-uurihinna-allakauplemine-kujunenud-uueks-spordialaks-arvatakse-et-kui-sa-alla-ei-kusi-oled-rumal?id=89767665

Iga kord, kui keegi annab positiivse proovi, püüab terviseamet välja uurida, kust inimene nakkuse võis saada ning kellega ta omakorda haigena kokku puutus. See on vajalik, et mõista, kuidas haigus levib. Samuti peavad viirusega kokku puutunud end kiiresti isoleerima, et mitte haigust edasi kanda. https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/nakkusohtlikud-sunnipaevad-ja-karsitud-vanainimesed-tegelikud-juhtumid-kuidas-eestis-viirusepuhangud-tekkisid?id=89754389

Aprilli keskel otsustas valitsus toetada Hispaaniat ja Itaaliat koroonaviiruse leviku tõkestamisel rahvusvahelise punase risti liikumise kaudu. Valitsuse otsusega eraldas Eesti Itaaliale ja Hispaaniale koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamiseks kokku 200 000 eurot. Eesti Punane Rist kinnitab, et toetused summas 100 000 eurot on mõlemale riigile punase risti vahendusel üle kantud.

Valitsus kiitis tänasel e-istungil heaks otsuse, millega lubatakse eritingimustel kontaktõpe, muuseumite ja näitusasutuste avamine ning tippsportlastel laienevad treenimisvõimalused. Samuti lubatakse taas pidama hakata jumalateenistusi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriteade-valitsus-leevendab-piiranguid-hariduse-kultuuri-ja-spordi-valdkonnas?id=89772059

Itaalias laineid löönud uuring, mille järgi oli võrkpall kõige nakkusohtlikum spordiala, tehti ümber. Nüüd on tulemused teistsugused. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/skandaalne-uuring-tehti-umber-vorkpall-ei-ole-enam-koige-nakkusohtlikum-spordiala?id=89774561

Donald Trump ütles pühapäeval, et kaalub Hiina eksitava käitumise tõttu kokkuleppest taganemist ja tariifide taaskehtestamist. Samal ajal lekkis meediasse USA sisejulgeoleku ministeeriumi luureraport, mille järgi püüdis Hiina epideemia alguses olukorda pisendada, et enne nõudluse kasvu hankida odavamalt kaitsemaske ja muud meditsiinivarustust. https://epl.delfi.ee/valismaa/usa-lubab-hiinat-epideemia-parast-majanduslikult-karistada?id=89766409

Koroonapuhang hakkab küll vaibuma, kuid isolatsiooniga oleme endale lihtsalt aega juurde ostnud. Viirus pole kuhugi kadunud ja naaseb varem või hiljem. Küsimus on selles, kas suudame seda paremini kontrolli all hoida. Riigi ja IT-firmade koostöös valmib selleks koroonarakendus. Põhimõte on lihtne: äpi kasutaja saab teate, kui on registreeritud viiruskandja läheduses olnud, ja soovitused, mida edasi teha. https://epl.delfi.ee/uudised/peagi-utleb-telefon-kas-oled-viiruskandja-lahedal-olnud?id=89769557

„Ma ei jõua rääkida.“ Need sõnad ütles Enn Veskimägi Eesti Ekspressile laupäeval, 22. märtsil. Veskimägi oli siis neljandat päeva Lääne-Tallinna Keskhaiglas, tal oli diagnoositud Covid-19 ja rääkida ei saanud ta hingeldamise tõttu. Tema raske hingamine oli kuulda ka telefonitorusse. Kaheksa päeva hiljem ei suutnud Veskimägi enam iseseisvalt hingata ning viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. https://ekspress.delfi.ee/persoon/suurettevotja-enn-veskimagi-dramaatiline-koroonavoitlus-elu-ja-surma-peale?id=89760713

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/popov-oleme-teiseks-laineks-paremini-valmis?id=89773881

Peaminister Ratas: ELi tulevane eelarve peab andma tõuke majanduse taaskäivitamiselePeaminister Jüri Ratas ütles täna telefonivestluses Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Johannes Hahniga, et Euroopa Liidu tulevane pikaajaline eelarve peab aitama liikmesriikidel tervisekriisi järel investeeringutega majandust taas käivitada.Peaminister Jüri Ratase sõnul seisavad liikmesriigid tervisekriisi tõttu silmitsi majanduslike ja sotsiaalsete küsimustega, mille lahendamist peab ELi tulevane pikaajaline eelarve ja Euroopa taaskäivitamise fond toetama. „Uus eelarve peab toetama investeeringuid Euroopa Liidu nelja põhivabadusse, aitama tugevdada siseturgu, looma ühendusi ning tagama säilenõtkust ja kriisikindlust. Samuti peab see toetama liikmesriike kliimaeesmärkide saavutamisel,“ lausus peaminister.Ratas ja Hahn arutasid ka ELi piiriüleste transpordi-, energia- ja digiühenduste taristuprojektide rahastust tulevasest pikaajalisest eelarvest. „Investeeringud nendesse projektidesse aitavad kaasa siseturu toimimisele, mis on väga oluline majanduse elavdamiseks, Euroopa tööstusele nõudluse tekitamiseks ja uute töökohtade loomiseks,“ sõnas Ratas ning tõi näidetena Rail Balticu ja Balti riikide energiavõrkude sünkroniseerimine Kesk-Euroopaga.Peaminister lisas, et ainult laenudest ei piisa taaskäivitamiseks ja investeeringute hoogustamiseks, eriti piiriüleste projektide puhul. „Nende investeeringute motiveerimiseks ja julgustamiseks vajame ka toetusi,“ lausus Ratas.Euroopa Komisjon esitab sel kuul ettepanekud ELi tulevase pikaajalise eelarve ja Euroopa taaskäivitamise fondi kohta.

Haigla märgib teates ka seda, et koos Kõlliga esitati kandidaadiks teinegi haigla juhatuse liige, ravijuht dr Edward Laane, kuid tema puhul osutus saatuslikuks tõik, et tema elukohajärgne sissekirjutus ei ole Kuressaares. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-teenetemargi-saab-kohaliku-haigla-juht-mart-kolli?id=89770265

Rahanduskomisjon arutas riigieelarvega seotud küsimusiRiigikogu rahanduskomisjon arutas tänasel videoistungil eelarvenõukogu esitatud arvamust eelarve eesmärkide täitmise ja rahandusministeeriumi kevadist hinnangut rahanduse olukorra kohta.Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) märkis, et valitsuse eesmärk 2019. aasta eelarvepositsiooni kujundamisel oli tagada, et valitsussektori struktuurne puudujääk väheneks vähemalt 0,5 protsenti SKPst võrreldes 2018. aastaga. Rahandusministeeriumi 2020. aasta kevadise hinnangu järgi oli valitsussektori struktuurne eelarvepuudujääk 2019. aastal 1,9 protsenti SKPst."Kuigi koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra tõttu valitsusel sel aastal eelarvepositsiooni parandamise kohustust ei ole, tuleb kindlasti jälgida, et lisaeelarvest eraldatud toetusmeetmed ja investeeringud oleks õigesti sihitatud, et aidata meie ettevõtetel ja inimestel võimalikult valutult väljuda tänasest kriisist," selgitas Kokk.Kokk ütles, et rahanduskomisjon ootab valitsuselt sügiseks riigi rahanduse pikemaajalisemat vaadet ja kavandatavaid samme eelarvepoliitika kavandamisel. Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond) märkis, et vajalikud eelarvepuhvrid jäid 2019. aasta soodsat olukorda arvestades loomata. "Riik sisuliselt elas heal ajal üle jõu," ütles Sõerd.Sõerd tõi esile, et 2019. aasta riigieelarve oli nii struktuurses kui ka nominaalses defitsiidis. Komisjoni videoistungil osales eelarvenõukogu esimees Raul Eamets.

Spordivaldkonda tabavad täna vist ainult head uudised! https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/juri-ratas-lubas-jargmisel-aastal-rally-estoniat-kindlasti-toetada?id=89770661

Otsus tehtud! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/peaminister-kinnitas-premium-liiga-taasalustab-mais?id=89770311

Iga kord, kui keegi annab positiivse proovi, püüab terviseamet välja uurida, kust inimene nakkuse võis saada ning kellega ta omakorda haigena kokku puutus. See on vajalik, et mõista, kuidas haigus levib. Samuti peavad viirusega kokku puutunud end kiiresti isoleerima, et mitte haigust edasi kanda.Siin on mõned iseloomulikud näited sellest, kuidas koroonaviirus võib pereliikmete, kolleegide ja sõprade seas levida.https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/nakkusohtlikud-sunnipaevad-ja-karsitud-vanainimesed-tegelikud-juhtumid-kuidas-eestis-viirusepuhangud-tekkisid?id=89754389

Tänaõhtune erisaade on teie ees! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-hambaarst-moned-patsiendid-teatavadki-et-nemad-kaitsevarustust-kinni-ei-maksa-ei-moisteta-et-see-on-koigi-heaks?id=89768799

Koondamisega jätkatakse.. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/veel-uks-uleilmse-haardega-eesti-idufirma-asus-koroonakriisi-tottu-tootajaid-koondama?id=89769003

Kartulikasvatajad tänavu oma põllupinda ei suurenda, kuna ei soovi riskida, et peaks jälle osa ületalve hoitud saagist sigadele söötma. „Soovitan tänavu inimestel, kel võimalik, kuigipalju kartuleid maha panna. Inimesed, kes nüüd kriisiajal on suvilatesse läinud, võiksid kas või ämbritäie varajast kartulit aiamaale panna,“ innustas Luule Tartlan. https://maaleht.delfi.ee/maamajandus/pollumehed-me-ei-pane-rohkem-kartulit-maha-jatkub-sellestki?id=89756897

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haigla-ullatas-ammaemandaid-valikontserdiga?id=89768123

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/viru-keskus-teeb-ettevalmistusi-avamiseks-kasutusele-voetakse-nii-nanotehnoloogia-kui-kulma-uduga-desinfitseerimise?id=89768557

Spordi asekantsler Tarvi Pürn täpsustas, et baasid, kuhu sportlasi eritingimustel treenima lubatakse, valivad alaliidud ise. https://sport.delfi.ee/news/varia/ujumine/valitsus-lubab-eritingimustel-avada-spordibaasid-eesti-tippsportlastele?id=89767835

Oluline reisiteave. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/enne-saab-latti-kui-soome?id=89766713

EL plaanib naabritele 3 miljardit eurot laenu andaEuroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul saavad ELi laienemisega seotud riigid ja naabruspoliitika riigid ELilt kiireloomuliselt 3 miljardit eurot laenu, et olla neile toeks praeguse kriisi ajal. Euroopa Parlament plaanib ettepaneku järgmisel nädalal heaks kiita. "Olen Euroopa Parlamendis nimetatud sellel teemal vastutavaks saadikuks oma fraktsioonis ning toetan laenu andmist ja naabrite aitamist," ütles Paet. "Kui EL ei suudaks oma naabruskonnas edukat poliitikat ajada, siis pole mõtet suuri lootusi panna ka laiemale edukale geopoliitikale," lisas ta.Kokku on laenuks ette nähtud 3 miljardit eurot. Laenu saajateks on kümme riiki: Ukraina, Tuneesia, Bosnia ja Hertsegoviina, Jordaania, Albaania, Põhja-Makedoonia, Gruusia, Kosovo, Moldova ja Montenegro. "Euroopa Parlament annab Euroopa Komisjoni ettepanekule oma heakskiidu andma ning teeme seda juba järgmisel nädalal täiskogu istungil," lisas Paet.

"Kui nakkuse levik ei hoogustu, saame eritingimusi jälgides 5. maist laiendada tippsportlaste treenimisvõimalusi nii sise- kui ka välitingimustes Eesti koondise kandidaatidele ja võistkondlike spordialade meistriliiga klubidele," ütles Ratas. https://sport.delfi.ee/news/varia/ujumine/valitsus-lubab-eritingimustel-avada-spordibaasid-eesti-tippsportlastele?id=89767835

"Pooleteise kuuga on digivõõramadki õpetajad kodust laste õpetamise päris hästi kätte saanud. Ehk tasub aeg-ajalt distantsõpet kasutada ka siis, kui (kooli)elu taas tavapärastes rööbastes?" küsib Õpetajate Lehes Sirje Pärismaa. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/distantsope-kui-uus-normaalsus-opetajad-ja-koolijuhid-on-valmis-osalist-distantsopet-ka-edaspidi-kasutama?id=89754735

Enne vahistamist oli Haagi linnapea andnud käsu meeleavaldusele lõpp teha. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hollandis-haagis-vahistati-kumneid-karantiinivastaseid-meeleavaldajaid?id=89767479

Muutunud olukorras toob Tallink Grupp Tallinna-Helsingi liinile alates reedest, 15. maist 2020 nädalavahetuste tippväljumisteks tagasi ka ettevõtte teise shuttle laeva Star, mis on aprilli keskpaigast seisnud Helsingi sadamas. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/tallink-taastab-tanasest-piletimuugi-reisijatele-soome-suunal-esimesed-reisijad-saavad-soome-jargmisel-nadalal?id=89766771

„Ma arvan, et üksikuid juhtumeid võis leiduda eelmise aasta novembris-detsembris Wuhanis reisinute hulgas. See ei kõla üldse kummaliselt, vaid vastupidi, väga loomulikult,” ütles Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/riigiepidemioloog-tegnell-koroonaviirus-vois-rootsi-jouda-juba-novembris?id=89766749

Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt selgitas, et mupo on nädalavahetusel väljas suurendatud jõududega, sest patrullidel on tarvis kontrollida mängu- ja spordiväljakuid ning noorte kogunemiskohti. “Vajadusel saame oma patrullid ringi tõsta ja anda uued tööülesanded,” ütles Hunt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-ja-mupo-hoiavad-9-mail-voimalikel-rahvarohketel-kohtadel-silma-peal?id=89766675

Lätis ei lisandunud ööpäevaga ühtki nakatunutLäti haiguste kontrolli ja ennetuse keskus teatas teisipäeval, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Lätis 686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi, millest ükski ei osutunud positiivseks.Teisipäeval jättis elu üks COVID-19 patsient, millega ohvrite koguarv kasvas 17-ni. Haiglaravil on viimase seisuga 33 koroonaviiruse patsienti, kellest nelja seisund on raske.Lätis on kokku tehtud 66 150 esmast testi, neist 896 on osutunud positiivseks.

Inglismaa profijalgpallurite assotsiatsiooni tegevjuht Gordon Taylor ütles, et turvalisuse huvides on kaalumisel mitmed võimalused. "Nad (mängijad) pole rumalad ja tahavad veenduda, et mängude jätkamine on turvaline. Me ei saa tulevikku ette ennustada, kuid võime kaaluda erinevaid ideid - rohkem vahetusi, lühem kui 45-minutilini poolaeg, neutraalsed staadionid," loetles ta. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/inglismaa-premier-leagueis-kaalutakse-jalgpallimangude-luhendamist?id=89766121

Veel mitu leevendustEriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas teatas oma Facebooki kontol, et valitsus otsustas täna, et alates 5. maist tohib jätkata ka sõiduõppe koolitusi ja eksameid, 10. maist võib pidada jumalateenistusi ja viia läbi usulisi talitusi, 11. maist võib teha lahti muuseumid ja näitusasutused, 15. maist taastatakse kontaktõpe koolides ja avatakse noortekeskused ning alates 18. maist võib pidada avalikke koosolekuid. Hoolimata lõdvendustest, tuleb aga endiselt järgida 2+2 reeglit.https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1631683100302976

„Ma ei arva, et keskuste avamisega toimub haigestumiste hüpe," sõnas Ülemiste keskuse juht ja märkis, et kaubanduskeskuste haldajad käituvad vastutustundlikult ja väldivad kampaaniate korraldamist või kampade kogunemise tolereerimist. „Ma usun, et otsuse tegijad ei pea seda hiljem kahetsema." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ulemiste-juht-kaubanduskeskuste-avamisest-usun-et-otsuse-tegijad-ei-pea-seda-hiljem-kahetsema?id=89765867

Tallinna lennujaamas läheb liiklus eriolukorra laabudes tihedamaks ja 13. maist lisandub praegusele kolmele sihtkohale Tallinnast lendamiseks veel kaks sihtkohta. Lennujaam on optimistlik, et juuni algusest laieneb lennuliiklus veelgi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lennuliiklus-hakkab-aeglaselt-taastuma-keskpaigast-saab-tallinnast-viide-sihtkohta?id=89765235

Saksamaa valmistub COVID-19 teiseks laineksSaksamaa liidukantsleri Angela Merkeli valitsus avaldas äsja kriteeriumid, mille järgi tuleb omavalitsustel toimida viiruse teise laine puhul. Juhul, kui uute juhtumite arv tõuseb seitsmepäevase perioodi jooksul enam kui 35 juhtumini 100 000 elaniku kohta, peavad kohalikud võimud pöörduma tagasi 20. aprillil kehtestatud piirangute juurde. See tähendaks, et kõik asutused, sh koolid, juuksurid, muuseumid ja loomaaiad piirkonnas suletaks ja lahti jääks vaid hädavajalikud kauplused.

Uudisteagentuur Reuters teatab, et Merkel kavatseb täna teha otsuse, mis lubaks Bundesliga kahel divisjonil mängudega uuesti alustada nädal hiljem ehk 15. mail. Mõistagi peetakse kõik mängud tühjade tribüünide ees ning eritingimustes, mis tähendab ka pidevat koroonatestide tegemist. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/saksamaa-bundesliga-saab-tana-ilmselt-rohelise-tule-et-jatkata-mangudega-15-mail?id=89764805

„COVID-19 testimist jätkatakse, positiivsete testide kohta jõuab info terviseametisse ja iga haigusjuhuga tegeletakse edasi samamoodi nagu seni. Perearstidel on endiselt võimalik saata testimisele kõiki inimesi, kel on COVID-19 või mõnele teisele nakkushaigusele viitavad sümptomid," ütles Fortele sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.https://forte.delfi.ee/news/varia/otsus-tehtud-eesti-jatkab-koroonatestide-tegemist-ka-parast-eriolukorra-loppemist?id=89764663

COVID-19 ohvreid Euroopas enim Suurbritannias Suurbritannia läks täna pärastlõunal Itaaliast ette sünges statistikas, kui sellest sai suurima koroonaviiruse surmade arvuga riik Euroopas. Tänaseks on Suurbritannias elu jätnud enam kui 32 000 inimest, kellest vähemalt 29 000 Inglismaal ja Walesis ning 3000 Šotimaal ja Põhja-Iirimaal, teatab Suurbritannia statistikaamet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannia-tousis-enam-kui-32-000-koroonasurmaga-euroopas-esikohale?id=89764737

Veel häid uudiseid! 8.-10. maini koroonaviiruse tõttu internetis toimuv HÕFF pakub koguni 16 seansijärgset otseintervjuud filmitegijatega, kes on valmis vaatajatega suhtlema nii kaugelt kui Ameerikast, Aafrikast ja Austraaliast. https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/virtuaalset-hoffi-kulastab-rekordarv-filmitegijaid?id=89764225

Alates 11. maist ehk järgmisest esmaspäevast on lubatud avada kõik kauplused ja teeninduspunktid ning ka restoranid ja toitlustusasutused (sh toidu kohapeal tarbimiseks), samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapealne tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida inimeste õhtust kogunemist. Kaubanduskeskustes asuvad laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad (nt kinod, kasiinod, bowling, mängutoad jm) jäävad endiselt suletuks.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ametlik-kaubanduskeskused-avatakse-piiratud-tingimustel-11-mail?id=89764377

Elroni teatel on rongides kõige rohkem inimesi just Tallinna ümbruses, mistõttu tihendatakse plaanitust varem eelkõige Tallinna linnalähiliikluse sõiduplaane kõikidel suundadel. Tavapärast sõiduplaani aga veel kasutusele ei võeta, tõdeb ettevõte.https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/hea-uudis-reisijatele-alates-tulevast-nadalast-tihendab-elron-soiduplaani?id=89764037

"Kui te kuskilt loete, et Lukašenka on hulluks läinud ja teeb valesti, ärge kuulake ja ärge lugege seda. Me ei ole rumalad, et poosetada ja näidata oma taset. Inimeste tervisega ei tehta seda kunagi. Te tunnete mind hästi, ma ei läheks kunagi selle peale välja,” lausus Valgevene president kohtumisel oma Moldova kolleegiga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/moldova-president-dodon-toi-lukasenka-lahenemise-koroonaviirusele-erinevatele-tarkpeadele-eeskujuks?id=89763581

Tänases Eesti Päevalehes avaldatud ühe ema ebameeldivat vahejuhtumit Lastehaiglas ise pealt näinud Kerli ütleb, et tema meelest oli arst naisega küll resoluutne, ent pani jällegi teda kui 1,3-aastase lapse ema tundma, et teda ja tema last kaitsti võimaliku viiruseohu eest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tagasiside-emalt-end-katkuhaigena-tundnud-teisele-emale-mina-jalle-tundsin-et-mind-kaitsti?id=89763577

Eesti õlletootja Õllenaut ja Eesti folk metal muusika lipulaev Metsatöll alustasid viirusest räsitud ja enamjaolt suletud majandusruumis koostööd pruulides koos õlle „Saaremaa Vägimees“. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ollenaut-ja-metsatoll-panid-seljad-kokku?id=89763579

Hiina avas Pekingi Keelatud linna 1. mail pärast kolme kuud suletud olekut. Päevas tohib hoonetekompleksi siseneda varasema 80000 asemel küll vaid 5000 inimest, kuid siiski on esialgu võõrastav vaadata videot, kus inimesed mõne vaatamisväärsuse ümber tunglevad. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-hiina-avas-1-maist-taas-pekingi-olulisima-vaatamisvaarsuse-keelatud-linna-rahvast-on-murdu?id=89762683

Tänases eriolukorra Erisaates rääkisid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni asepresident Marina Kaas ja Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi senistest valitsuse tegemistest. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-ettevotjate-esindajad-utlevad-millised-on-olnud-seniste-meetmete-suurimad-vead-ja-mida-on-ellujaamiseks-kindlasti-vaja?id=89761079

Tartu Ülikooli läbiviidava koroonaviiruse levimust jälgiva seireuuringu esimese nädala tulemuste põhjal saab teha üldistatud järelduse, et hinnanguliselt on hetkel riigis ligikaudu 1400 täisealist COVID-19 positiivset elanikku ning viiruse levik hästi kontrolli all. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/seireuuring-eestis-on-hetkel-ligikaudu-1400-inimest-kel-koroonaviirus-haiguse-levik-on-hasti-kontrolli-all?id=89762871

Ida-Tallinna keskhaigla klienditeenindusjuht Lea Karik ütles, et haigla alustas eelmisest esmaspäevast patsientide kutsumisega reaalselt vastuvõttudele ja kui esimesel nädalal käis vastuvõttudel keskmiselt päevas 700 -800 patsienti, siis juba selle nädala alguseks jõuti 1200 patsiendini päevas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-tallinna-keskhaigla-plaanib-jouda-kuu-lopuks-tavaparase-vastuvottude-arvuni-jarjekordadega-tuleb-arvestada?id=89762735

Uganda teatas COVID-19 "taltsutamisest"Uganda president Yoweri Museveni kuulutas täna koroonaviiruse seal "taltsutatuks" ning teatas, et riik asub lõdvendama oma piiranguid, mis olid ühed Aafrika mandri rangemaid.42 miljoni elanikuga riik on viimase 45 päeva jooksul teatanud 97-st kinnitatud juhtumist ja mitte ühestki surmast. Museveni sõnul on Uganda nüüd paremini ette valmistunud uute juhtumite kiiremaks jälgimiseks ja avastamiseks."Oleme viiruse kuidagi taltsutanud," ütles Museveni esmaspäeval hilisõhtul telepöördumises. "On viimane aeg hakata riiki aeglaselt ja hoolikalt avama, tehes seda oma saavutusi tagasi pööramata."

Üritusele loodetakse leida uus toimumisaeg. https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaale-planeeritud-enduro-mm-etapp-lukkub-edasi?id=89762541

Iisrael teatas olulisest läbimurdest Covid-19 ravis Iisraeli kaitseminister Naftali Bennett väidab, et riigi teadlased on teinud Covid-19 patsientide võimaliku ravi osas "olulise läbimurde". Tema sõnul töötati Iisraeli Bioloogiliste Uuringute Instituudis (IIBR) välja antikehad, mis "võivad (koroonaviiruse) kandjad kehades neutraliseerida". 48-aastane Bennett külastas oma kantselei teatel IIBR-i esmaspäeval, kus teda teavitati "olulisest läbimurdest vastumürgi leidmisel". Väidetavalt on ravim patenteeritud ja IIBR soovib seda massiliselt toota. Jääb siiski selgusetuks, kui kaua läheb aega, et see muutuks laialdaselt kättesaadavaks või kas katsed loomade ja inimeste peal peavad veel toimuma. Teade järgneb Hollandi teadlaste sarnasele uuringule, mille kohaselt on laboris välja töötatud antikeha, mis võib viiruse tappa. Ligikaudu 100 muud uurimisrühma üle kogu maailma tegelevad praegu vaktsiinidega, mis tagaksid nakkuse vastu immuunsuse.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ütles, et järgnevatel kvartalitel seisab enamik riike silmitsi majanduskriisiga, millel on energia tarbimisele ja hindadele otsene mõju. „Eesootavas olukorras peame jätkama efektiivsuse tõstmisega ning üles leidma kokkuhoiukohad, et kriisifaas edukalt läbida.“ https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kumnendi-madalaim-elektrihind-viis-eesti-energia-kahjumisse?id=89762419

Venemaa teatas 10 102 uuest Covid-19 juhtumist Venemaa kriisikeskuse teatel kasvas koroonaviiruse juhtumite arv taas enam kui 10 000 võrra, kui viimase ööpäeva jooksul tuvastati 10 102 nakatunut, millega nende koguarv kasvas 155 370-ni. Juurde tulnud juhtumite arv oli siiski umbes 400 võrra väiksem kui ööpäev varem. Ühtlasi jättis viimase 24 tunni jooksul elu 95 haigestunut, mis kasvatas surmajuhtumite koguarvu 1451-ni. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-oli-oopaevane-viirusega-nakatunute-arv-endiselt-ule-10-000?id=89762387

Täna kell 11 algas Ülemiste City veebiseminar "Talendid – uus normaalsus", millel astuvad üles Eesti suurettevõtete juhtfiguurid, kes püüavad tööturu tuleviku trendide osas selgust luua. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/otsepilt-tippjuhid-arutlevad-tooturu-tuleviku-ule-mis-on-tooandjate-valjavaated-ja-kuidas-motiveerida-inimesi-tagasi-kontorisse-tulema?id=89761853

Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kivibergi sõnul on festivali korraldajad paindlikud ja soovivad publikule rõõmu pakkuda ka praegusel keerulisel ajal. “On selge, et harjumuspärasel kujul ehk rohkete välisesinejate ning nii suure publikuga, nagu varem, folki sel suvel korraldada ei saa,” sõnas Kiviberg. https://maaleht.delfi.ee/uudised/loplik-otsus-viljandi-folgi-toimumise-osas-tuleb-22-maiks?id=89762145

"Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson on taas otse-eetris ja arutavad muu seas, kas Eesti tippsportlased jäid koroonakriisis ula peale. Audenteses harjutada ei saa, aga uusi baase pole ka nende jaoks avatud…https://sport.delfi.ee/news/melu/mehedeinuta/otse-delfi-tv-s-mehed-ei-nuta-arutleb-eesti-tippsportlased-jaeti-ula-peale-kas-hunt-saab-meistrisormuse?id=89761201

Kas lapsed tõesti ei levita koroonaviirust? Millised on viimased andmed viiruse „eluspüsimise" kohta pindadel? Kas viinajoomine tapab koroonaviiruse organismis?https://forte.delfi.ee/news/varia/uued-kusimused-ja-vastused-koroonaviiruse-kohta-saaskedest-viinani?id=89762101

"Ootame edasisi juhiseid Soome valitsuselt turismireiside osas," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link teisipäeva hommikul ERR-ile. Tema kinnitusel valmistub Eesti laevafirma praeguse seisuga võimaluseks, et piletimüük võib olla 14. maist avatud ka turismireisideks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-plaanib-toorande-jaoks-piletimuugi-teisipaeval-avada?id=89761729

Valitsus teatab, et täna pressibriifi tavalises formaadis ja tavapärasel' kellaajal ei toimu.

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 70 inimest, neist 6 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 254 inimest, lõpetatud 261 haigusjuhtumit. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-oopaevaga-lisandus-kaheksa-positiivset-koroonatesti-surmajuhtumeid-polnud?id=89761517

„Võttes arvesse tekkinud olukorda nii maailmas kui ka Eestis, otsustasime tulla vastu enda klientidele ning pikendada tehase garantii kehtivust, mis märtsis, aprillis ja mais aeguvad,“ ütles Volkswageni maaletooja tegevjuht Ilze Grase-Ķibilde. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/volkswagen-pikendab-eriolukorra-ajal-uute-soidukite-garantiiaega?id=89761421

FatLabi esindava Kalmeti mittetreeninvideos näitab näitleja, kuidas eriti mugavalt end diivanile pikali seada, et siis rahulikult mitte midagi teha. "Seda võib teha pool tundi, võib teha tund aega, kuidas võhma on," selgitab Kalmet esimest harjutust. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/video-naitleja-henrik-kalmet-annab-suureparaseid-juhiseid-kuidas-kodus-koige-nutikamalt-aega-veeta-tule-minuga-kaasa?id=89760737

Coopi e-kaubanduse juht Mait Mäesalu kutsus inimesi jätkuvalt võimalusel kodus püsima, öeldes, et tänu suurendatud teenindusvõimekusele pakutakse vähemalt eriolukorra lõpuni poekaupade tasuta kojuvedu.https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ecoop-toob-kaupa-transporditasuta?id=89761847

Turvamees sattus konflikti pärast seda, kui käskis ostjal maski kanda.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-michiganis-lasti-maha-kaitsemaski-noudnud-poe-turvamees?id=89761679

23. juunil Paides marsitav paraad lükkub siiski edasi aastasse 2021. https://maaleht.delfi.ee/uudised/voidupuha-tahistamine-eriolukorra-tottu-ara-ei-jaa?id=89761451

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul soovib Tallinna Sadam täita aktsionäridele antud lubadust. „2019. aasta positiivsed majandustulemused võimaldavad meil kinni pidada kinnitatud dividendipoliitikast ning maksta ka sel aastal IPO käigus väljalubatud suurusjärgus dividendi,“ kinnitas ta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/karpis-ligi-kumme-miljonit-kuid-peab-lubadusest-kinni-tallinna-sadama-juhatus-tegi-ettepaneku-maksta-30-miljonit-dividendi?id=89761419

WHO: tõendeid USA süüdistuste kinnituseks poleMaailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas esmaspäeval, et Washington ei ole esitanud tõendeid USA presidendi Donald Trumpi ja välisminister Mike Pompeo "spekulatiivsete" väidete toetuseks, et uudne koroonaviirus pärineb Hiina laborist.Ka USA peamine nakkushaiguste ekspert ja Donald Trumpi koroonaviiruse töörühma võtmeliige dr Anthony Fauci ütles National Geographicule antud intervjuus, et levima läinud teooriatel, mille kohaselt COVID-19 loodi inimeste poolt Hiina laboris või et see pääses sealt välja, pole mingit teaduslikku alust.Hiina riigimeedia aga nimetas USA välisminister Pompeot esmaspäeval "hullumeelseks", kui viimane väitis, et on "väga palju tõendeid" selle kohta, et koroonaviiruse pandeemia sai alguse Hiinas Wuhani linnas asuvast laboratooriumist.

COVID-19 tagajärjel on elu jätnud 250 000 inimestViiruse statistika pidava Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviirusega seotud surmade arv üleilmselt ületanud 250 000 piiri. Ohvreid on enim - peaaegu 69 000 inimest - USA-s, millele järgneb Itaalia 29 000 surma ja Ühendkuningriik pea 29 000 ohvriga.Võrdlused on keerulised, kuna riigid kasutavad arvnäitajate esitamisel erinevaid meetodeid, näiteks osa arvestavad statistikasse ainult haiglates esinenud surmajuhtumid. Testide puudumine, mis on probleemiks paljudes riikides, võib varjata ka puhangu tõelist ulatust.

Avastus: COVID-19 võis Prantsusmaale jõuda juba mulluPrantsusmaal selgus detsembrikuiseid gripiproove üle analüüsides, et vähemalt ühel patsiendil oli COVID-19 juba 27. detsembril. Toona jäi see avastamata. Pariisi intensiivravi arst dr Yves Cohen ütles, et toonast proovi testiti nüüd mitu korda ja vastus oli endiselt positiivne, mis näib viitavat, et koroonaviirus oli Prantsusmaal kohal juba vahetult peale jõule.50-ndates eluaastates mees, kes on tänaseks täielikult tervenenud, ütles, et tal pole aimugi, kust ta viiruse toona sai, kuna ta ei käinud üheski viiruse leviku piirkonnas. Asjaolu arvestades, kutsub Cohen üles kontrollima ka teisi toona võetud proove.

Kreekas võib taas ilma loata väljas käiaKreeka alustas esmaspäevast COVID-19-ga seotud piirangute leevendamist, andes juuksuritele, raamatu-, spordi- ja lillekauplustele taas võimaluse uksed avada. Varasemalt vajalikku kirjalikku luba väljas liikumiseks enam vaja ei ole, kuid ühistranspordis tuleb hakata kandma maski ning väljas liikudes jätkata teistega piisava distantsi hoidmist.Juba järgmisel nädalal hakkavad koolidesse naasma lõpuklasside õpilased, samas kui ülejäänutel avaneb see võimalus taas mai lõpus, mil peaks taas pääsema ka restoranidesse ja baaridesse. Alates 1. juunist aga võivad külalisi võõrustama hakata majutusasutused.

"Ilma publikuta matšid on väga kummalised. Fännid on jalgpalli olemus, nad loovad õige atmosfääri. Kõik mängivad fännide nimel. See on nii veider, kui sa ei kuule mängu ajal laule ega kaasaelamist," lisas 24-aastane Tottenham Hotspuri poolkaitsja Harry Winks. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/inglismaa-koondislane-ma-ei-tea-uhtegi-jalgpallurit-kes-tahaks-mangida-tuhjade-tribuunide-ees?id=89760885

Türgi põhjaosas koroonapiirangute tõttu tühjaks jäänud Samsuni tänavad leidsid nädalavahetusel taas kasutust, kui 1,3 miljoni elanikuga linna läbis hiiglaslik lambakari. Ühismeedias jagatud videotes on näha loomi, kes järgnevad lambakoerale mööda metropoli tühje tänavaid, peatudes aeg-ajalt tee-äärsetel muruplatsidel.https://www.youtube.com/watch?v=kq8tXX0846A

Indias tõi alkoholipoodide taasavamine suured sabadIndia linnade alkoholipoodide ees looklesid esmaspäeva õhtul pikad järjekorrad pärast seda, kui uued leevendused võimaldasid mõned neist taas avada. Ühismeedias jagati hulgaliselt fotosid ja videoid poodide ees rahmeldavatest rahvahulkatest, süvendades võimudes muret sotsiaalse distantseerimise meetme järgmise pärast. India pealinn Delhi otsustas tunglemise vältimiseks kehtestada alkohoolsetele jookidele 70% "koroonatasu". Ühtlasi sulges Delhi valitsus mõnedes linnaosades alkoholipoed vaid mõned tunnid pärast nende esmakordset taasavamist alates 24. märtsist. Osariigid olid juba nädalaid nõudnud alkoholipoodide taasavamist, kuna alkoholiaktsiis on nende peamine sissetulekuallikas. Et India majandus tõotab tänavu järsult kukkuda, on tekkinud valitsusele surve osaliselt piiranguid leevendada.

Uus-Meremaa turiste veel nii pea ei ootaUus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles täna hommikul, et riik ei ava ülejäänud maailmaga piire "veel pikka aega". Ardern ütles seda pärast Austraalia valitsuse istungil osalemist video teel. Kohtumisel arutati võimalikku erandit, kus inimesed saaksid Austraalia ja Uus-Meremaa vahel vabalt ja ilma karantiinita liikuda. Kuigi selle osas ollaks valmis tegema järeleandmisi, ei ole kaugemate riikide elanikel endiselt võimalik veel lähiajal Uus-Meremaale tulla, tõdes peaminister. Nii Austraalia kui Uus-Meremaa on seoses Covid-19 vastase võitlusega sulgenud oma piirid peaaegu kõigile välismaalastele.

Juhtumite arvu kasv mõlemas mudelis on seotud lõdvendatud sotsiaalse distantsi hoidmise ja suurenenud liikuvusega USA-s. Osariigid, sealhulgas Florida, Colorado, Indiana, Nebraska ja Lõuna-Carolina on lõdvendanud piiranguid, et elustada majandust ja rahustada rahutuid elanikke. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviiruse-mudel-ennustab-nuud-usa-s-134-000-surmajuhtumit-mida-on-pea-kaks-korda-rohkem-kui-varem?id=89760579

Arstid ja teadlased kutsuvad COVID-19-st paranenud inimesi loovutama vereplasmat, mis sisaldab antikehasid, et hinnata, kuidas toimib haigusest taastunud inimeste plasma manustamine koroonaviirusega nakatunud patsientide ravikulule ning nende viroloogiliste ja immunoloogiliste näitajate muutustele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-hakatakse-uurima-koroonaviiruse-haigusest-paranenud-inimeste-vereplasmat?id=89760103

"Isegi juhul kui noorel pole veel kindlat kavatsust edasi õppida, tasub riigieksamid praegu ära teha. Aasta või paari pärast, kui see soov võib tekkida, pole ennast lihtsam eksami tarvis vormi ajada." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-noored-tehke-ikka-riigieksameid?id=89757975

Venemaa president Vladimir Putin jääb neil päevil kaamera ette eelkõige oma Novo-Ogarjovo residentsis. https://epl.delfi.ee/valismaa/putin-jatab-koroonapandeemiaga-voitlemise-teistele?id=89756047

Hoolime ja tunnustame? Eesti teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu esimees Elle Pütsepp ütles, et Eesti kaubandusketid jätsid oma töötajad vähemalt kriisi alguses üksi ja praegugi on avastatud palju puudusi. https://epl.delfi.ee/uudised/supermarketite-kassiirid-me-pole-kangelased-vaid-orjad?id=89757475

Kergejõustikus on sisuliselt vaheaasta. Pidi tulema eriti vinge aasta, aga nüüd... Nanjingi sise-MM lükkus edasi, Tokyo olümpia samuti, viimase lootuskiirena sportlasi motiveerinud Pariisi EM jääb sootuks ära. See on unikaalne olukord, viimati ei toimunud ühtegi suuremat kergejõustiku tiitlivõistlust 1965. aastal. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/kergejoustiku-tuhi-aasta-kes-ravib-vigastust-kes-laob-olumpiaks-pohja-kes-otsib-tood?id=89754737

Premier League’i juhid pidasid meeskondadega möödunud reedel videokonverentsi, kus ei tehtud ühtegi otsust hooaja jätkamise ega lõpetamise kohta. Ainsana määrati kindlaks, et juhul kui hooaeg jätkub, siis neutraalsetel platsidel. Seni pidamata 92 kohtumist toimuksid kuni kümnel väljakul. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/kas-inglismaa-meistriliiga-jaab-pooleli?id=89755811

Restoranid võivad Soomes uksed avada juuni alguses, kuid mõned piirangud jäävad kehtima. Juunist võivad kogunemised olla senise kümne asemel 50 inimese suurused. See kehtib ka kultuuri-, spordi-, hobi-, ja usuürituste kohta. https://epl.delfi.ee/valismaa/soome-lubab-toolised-tagasi-kuid-turiste-veel-mitte?id=89757699

"Arst oli nii keskendunud nakkusohule ja õpetas õde, kuidas oma kaitsevahendeid ära võtta. Peale selle mainis arst mulle üleolevalt: mis te arvate, et mul on mugav niiviisi riietatud olla? Ütlesin vastu, et kas mul on mugav olla siin olukorras kaheaastase lapsega, kellel on lõhkine haav," kurdab Eesti Päevalehele üks Eesti ema.https://epl.delfi.ee/uudised/covid-19-labipodenud-lapse-ema-meid-koheldi-haiglas-nagu-katkuhaigeid?id=89756549

Terviseameti statistikast nähtub, et tipp oli 13. aprillil, mil haiglaravil 157 inimest. Number vähenes iga päev kuni 1. maini (haiglas 72 inimest). Seejärel on iga päev haiglaravil viibijate arv veidi kasvanud, olles tänase seisuga 77. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-koroonaviiruse-parast-haiglas-viibijate-arv-ruhib-tasapisi-taas-ulespoole-terviseamet-muretsemiseks-pohjust-ei-nae?id=89758273

Võikad aknast allakukkumised tekitavad küsimusi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-on-kolm-arsti-haigla-aknast-alla-kukkunud-kaks-neist-on-surnud?id=89760349

Sven Sester: perede tugilaen on paindlikum lahendus kui laenumaksete moratooriumEile anti Riigikogus üle petitsioon laenumaksete ja intresside peatamiseks kuni käesoleva aasta augustini. Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul ei ole augustini kehtiv moratoorium laenudele piisavalt paindlik lahendus. Küll oleks seda aga perede tugilaen."Petitsiooniga juhitakse tähelepanu õigele probleemile, et inimestel, kelle sissetulek väheneb, võivad kriisi tõttu tekkida ajutised makseraskused," ütles Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester petitsiooni kommenteerides, kuid lisas, et Isamaa näeb paindlikuma lahendusena ennekõike peredele tugilaenu andmist paari kuu sissetuleku ulatuses.Sester meenutas, et võrreldes eelmise majanduskriisiga on finantsasutused täna valmis oma klientidega rohkem suhtlema. "Olukord läheb keerulisemaks just aasta lõpu poole. Kriis kujuneb keeruliseks just keskklassile ja lastega peredele, kellel ei ole võimalik enda kohustusi suures mahus ja kiiresti ümber korraldada. Lisaks on peredel ka muid kohustusi lisaks pangalaenudele. Seetõttu olemegi välja pakkunud, et nendele inimestele, kellel oli enne püsiv sissetulek ning kes on aastate jooksul meie ühiskonda maksude näol panustanud, võiks pakkuda riigipoolset madala intressiga laenu. Laenu intress oleks esimesel aastal 0 ning laenu ülempiir sõltuks inimese varasemast sissetulekust," kirjeldas ta ettepanekut.Sesteri sõnul on koalitsioonipartnerid seda Isamaa ettepanekut toetanud ning seaduseelnõu peaks valmima hiljemalt mai lõpuks.

Keenias harjutav maratoonar Roman Fosti on nüüdseks terviseprobleemid õnneks seljatanud ja kavatseb rünnata olümpianormi detsembri alguses Valencias. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/roman-fosti-jai-keenias-maski-kandmise-tottu-haigeks-bakter-tekitas-organismis-luhise?id=89755093

Südameapteek ja USS Security toimetavad ravimid ja muud apteegikaubad kiirelt ja kontaktivabalt kodudesse samal päeval nii Tallinnas kui lähiümbruses. Eesmärk on teenust laiendada ka teistesse maakondadesse. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sudameapteek-ja-uss-security-eesti-alustasid-koostood-ravimite-ja-apteegikaupade-kiirkulleri-teenuse-osutamiseks?id=89754787

Riigikogu maaelukomisjon arutas koos Maaeluministeeriumi ja teiste asjaomaste asutuste esindajatega võõrtööjõu kasutamise võimalusi hooajatöödel põllumajandussektoris. Peeti vajalikuks paindliku üleminekuperioodi tagamist ja seadusandliku aluse leidmist probleemi lahendamiseks. Maaelukomisjon otsustas sama teemat käsitleda järgmisel töönädalal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maaelukomisjon-arutles-valistoojou-teemadel-tarvis-oleks-uleminekuperioodi-ja-koolitusmeetmeid?id=89753299

Veebruari viimasel nädalal said noortaimed mulda pistetud ja nüüd on Noarootsi kasvuhoonetes õieparaad. Lilleparuni suvelilleäril on sügiseni kestev eriolukord ehk see kõige kiirem müügiaeg. https://maaleht.delfi.ee/uudised/reportaaz-koroona-voi-mitte-lillekasvatajail-on-igakevadine-eriolukord?id=89752555

Korvpalliliiga NBA klubi Orlando Magicu nimekirja kuuluva prantslase Evan Fournier' sõnul tuleks tänavusele hooajale joon alla tõmmata. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-pallur-tahab-hooaja-lopetamist-me-ei-soovi-oma-eludega-riskida?id=89754083

Ega loodus tühja kohta salli... https://reisijuht.delfi.ee/news/news/turisti-asemel-vaata-millised-loomad-naudivad-linnaelu-volusid-nuud-kui-inimloom-on-taandunud?id=89753495

Veebikaubamaja Amazon muutis selle asutaja ja juhi Jeff Bezosi maailma rikkaimaks meheks, aga avalikkuse ette on korduvalt jõudnud uudised, et hästi koheldakse firmas pigem kõrgema staatusega töötajaid. https://forte.delfi.ee/news/digi/aitab-arakasutamisest-amazoni-tootajad-nouavad-koroonakriisi-toel-endile-paremaid-tootingimusi?id=89751129

Kui kaugel me näljast olime? Kas tasus poodidest inimestel ikka igasugust kraami kokku krahmata? https://ekspress.delfi.ee/kuum/kui-kaugel-me-naljast-olime-piiride-taielikul-sulgumisel-kadunuks-lettidelt-puuviljad-beebitoit-ja-vooramaine-alkohol?id=89696777

Tartu ülikooli teadlased ja Eesti-Saksa ettevõte Selfdiagnostics on jõudnud juba kliiniliste uuringute faasi praegu kasutatavatega võrreldes märksa odavamate ja kiiremaid tulemusi andvate SARS-Cov-2 kiirtestide loomisel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/kova-sona-tartus-asuti-looma-koroona-kiirteste?id=89753711

Mis saab meie lemmikkohtadest? https://lood.delfi.ee/omamaitse/podcast/kuula-erisaadet-joogisaade-vala-valja-31-kas-meie-lemmikbaarid-ja-vinoteegid-jaavad-ellu?id=89753125

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab neil minuteil avalikul istungil rahandusminister Martin Helme ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga majanduse ja riigirahanduse olukorda. Ärileht toob otsepildi ka lugejateni. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/otsepilt-jurgen-ligi-komisjon-kusib-martin-helmelt-ja-raul-siemilt-teravaid-kusimusi-miks-ei-tehta-turuosaliste-ja-ekspertidega-koostood?id=89751431

Täna Nordic Hotel Forumis toimunud emadepäeva veebikonverentsil „Viimane õnnelik suhe“ rääkis ajakirjanik Ingrid Veidenberg, et kõige enam loetud lood on räägivad armastuse leidmisest või selle purunemisest — ükski poliitiline intriig ei konkureeri nendega. https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/ajakirjanik-ingrid-veidenberg-koroona-ajastu-ei-ole-toonud-veel-uhtegi-lahutuse-lugu-kas-see-jaab-nii?id=89752999

"Lastearstina olen täheldanud, et koroonakriisi ajal on vaktsineerimise vastased millegipärast vait jäänud." https://epl.delfi.ee/arvamus/adik-levin-piisas-usna-leebest-koroonaviirusest-et-vaktsineerimisvastastele-koht-katte-naidata?id=89752827

Mis saab Soome rallist? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/soome-ralli-saatus-selgub-juuni-keskpaigaks?id=89752729

Aasta jagu tööandjate keskliitu juhtinud Arto Aas astub üles täna kell 14.15 algavas otsesaates, et arutleda kriisi mõjude üle tööturule ning majandusele nii lähemas kui ka pikemaajalisemas vaates. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vilja-kiisler-kusib-arto-aas-vastab-mis-saab-parast-seda-kui-kriis-on-majanduses-laastamistooga-uhele-poole-saanud?id=89744453

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) alustas möödunud nädala alguses järkjärgulise plaanilise ravi taastamisega. Patsiendid peavad enne vastuvõttu läbima haigla õuel asuva kontrollpunkti, kus kontrollitakse inimeste tervislikku seisundit ja antakse mask. Täna keskpäeval oli ITK Magdaleena üksuse juures mõni inimene vastuvõtule pääsemist ootamas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-plaanilise-ravi-taastamine-arsti-vastuvotule-suunduvad-patsiendid-peavad-haigla-ees-kontrollpunkti-labima?id=89752189

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-oli-uusi-koroonaviirusega-nakatunuid-teist-paeva-ule-10-000?id=89752323

Kes said enim hüvitist? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/suured-taotlejad-tootasu-huvitise-saajate-nimekirja-tippu-tulid-uued-nimed-voimsa-esikoha-haaras-transpordiettevote-toetust-said-ka-bolt-ja-tallink?id=89752159

Täna südapäeval kattus Eesti kirikukelladega: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-kogudused-helistasid-tana-kell-12-kirikukelli-noudmaks-valitsuselt-piirangute-lopetamist?id=89752027

Värsked töötuse andmed Eestis, hotellid alustasid koondamisi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/varsked-andmed-tootuid-tuli-juurde-enam-kui-1500-koondamist-alustasid-suured-hotellid?id=89750557

Värske foto Muhumaalt Kuivastu sadamast. Pikka aega range kontrolli all olnud sadam on tänasest saarte elanikele ja nende lähedastele edasi-tagasi käimiseks avatud.

Lennud Tallinna-Helsingi suunal toimuvad alates 5. maist kahel korral nädalas, kinnitas Finnair.Ettevõte ütles esmaspäeval ERR-ile, et alates 14. maist hakkavad lennud toimuma juba igapäevaselt ning alates 18. maist kahel korral päevas.Erandiks jäävad laupäevad, mil hakkab päevas toimuma vaid üks lend.

Hoia alt, viirus. Koroonakoerad on tulekul! https://reisijuht.delfi.ee/news/news/narkokoertele-lisanduvad-koroonakoerad-inimese-parimaid-sopru-treenitakse-lennujaamas-viirusekandjaid-tuvastama?id=89734893

Maskide kandmisel tekib uus probleem... https://maaleht.delfi.ee/targutalita/mask-paastab-viirusest-aga-kuidas-vaegkuuljad-huultelt-lugeda-saavad?id=89685821

Hispaanias kohusetundlikult karantiini pidanud Antonio Banderast pahandas hingepõhjani külje alla trüginud kõmufotograaf. https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/karantiinist-paasenud-banderas-vihastas-hoolimatu-paparatso-peale?id=89748227

VÄRSKE INFO: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 580 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi, millest 3 ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kaks positiivset testi Harju maakonda (mõlemad Tallinnasse) ja üks Hiiu maakonda. 04. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, neist 6 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu. Eestis on kokku tehtud 55 784 esmast testi, nendest 1 703 ehk 3,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-3-positiivset-testi?id=89751161

Delfi „Eriolukorra erisaate“ otseliinil on Katri Raik, kes räägib, milline on praegu Ida-Virumaa majanduse olukord ja mida seal peaks ette võtma. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-katri-raik-ida-virumaal-on-luhinagelik-keskenduda-vaid-polevkiviolile-vaja-on-agroparki-kruiisisadamat-laenusid-firmadele-ja-uhistutele?id=89749685

Eriolukorra vältel on Euroopas lõviosa jalgpalliliigadest sunnitud pausil. Erandiks pole ka Armeenia kõrgliiga, kus pallivad tabeli tipus asetsevates meeskondades Ilja Antonov ja Nikita Baranov, kes on olnud keerulisel perioodil teineteisele toeks. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpallurid-karantiinielust-armeenias-otsustasime-et-oleme-sellel-perioodil-nagu-uks-suur-pere?id=89750641

"See on ilmselgelt üsnagi raketiteadus, mis kell ja kes praegu Hispaanias õues võivad käia, seoses kogu selle koroonakriisist väjumise faasidega. Aga lõppkokkuvõttes on lihtsalt hea ja inimlik, et võib lõpuks õue jalutama minna ja las need faasid ja kogu muu absurdsus siis jääb." https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/nuud-voivad-lopuks-hispaanias-ka-need-vaesekesed-kellel-pole-ei-koera-ega-lapsi-oue-minna?id=89750261

Ida-Virumaal asuva Ontika mõisa omanik, Soome kuulsaim mäesuusataja Kalle Palander on finantsiliselt väga keerulises seisus. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on soomlase sissetulekud kokku sulanud. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/maailm/ontika-moisa-omava-soome-spordikuulsuse-sissetulekud-on-kokku-kuivanud-puuame-ellu-jaada?id=89749915

Mobiilides, lennujaamades, töökohtadel, koolides ja isegi tänavatel ühe laialdasemat kasutust leidev näotuvastustehnoloogia on uue väljakutse ees: kuidas kohandada algoritmid viirusepandeemiate ajastuga, kus paljud inimesed katavad oma nägu kõikjal avalikes kohtades maskidega. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/naotuvastusalgoritmide-porgulik-valjakutse-kuidas-tunda-ara-maskis-nagu?id=89750237

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valitsus-ei-joudnud-eile-koroonapiirangute-kaotamises-kokkuleppele-ja-labiraakimised-jatkuvad?id=89749881

Pidu katku ajal või tulevikku vaatav mõistlik samm? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ootamatu-uudis-kriisiajal-ts-laevad-soetab-uue-parvlaeva?id=89749809

INFOKS: Täna ei toimu juba viimastel kuudel tavapäraseks saanud keskpäevast pressibriifi. Eileõhtune sõnum valitsuselt: "Esmaspäeval praeguse seisuga plaanilist kriisibriifi ei toimu. Tulenevalt oludest võib see muutuda, millest anname teada esimesel võimalusel. Teisipäevase briifingu kohta saadame info välja esmaspäeva õhtul."

Saaremaa kriisikomisjoni soovitused saarlastele ja nende sõpradele: https://www.facebook.com/saaremaavald/photos/a.718653098312472/1567923360052104/?type=3#w=500

Forte uuris rahvusvaheliste suhete eksperdilt ja endiselt BBC Venemaa toimetuse juhilt Konstantin von Eggertilt kas lääneriikidel on lootust Hiina kahju hüvitama panna. https://forte.delfi.ee/news/varia/forte-intervjuu-konstantin-von-eggert-hiina-juhtkond-on-maailmale-volgu-200-000-surma?id=89749323

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsuse-arsti-vaitel-oli-koroonaviirus-kohal-juba-detsembris?id=89749175

„Meile on see kriis väga positiivselt mõjunud — oleme kogu aeg ninapidi koos, teeme koos rohkem asju ja ka vanematena on meis kasvanud motivatsioon panustada rohkem oma lastesse ja kodusse,“ sõnas Aasta Suurpere 2018 tiitli võitnud pereisa Taavi-Aadu Ait, kelle pere on tänaseks kasvanud viielapseliseks. https://naistekas.delfi.ee/kodu/peresuhted/viielapselise-pere-isa-taavi-aadu-ait-meile-on-see-kriis-vaga-positiivselt-mojunud?id=89748945

"48 päeva on Eesti piirid nüüdseks olnud suletud. Mitte päris külma sõja aegse raudse eesriide tiheduse ja karmusega, aga tööränne, rääkimata puhkusereisidest, pole võimalik. Eesti kui väikese riigi majandusele teeb iga suletud piiridega päev suhteliselt rohkem kahju kui suurriikidele. Niivõrd kui pandeemia lubab, peaks Eesti olema piiride taasavamise eestvedajate seas." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-koroonaeesriidel-ei-voi-lasta-polistuda?id=89747805

Valitsuse kriisikomisjon koguneb täna taas arutama koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud eriolukorra meetmete leevendamist ning fookuses on kaubanduskeskuste avamine 11. maist. Majandusminister Taavi Aasa sõnul peaks tehtavad leevendused olema ühesugused üle Eesti.Aas ütles "Vikerhommikus", et valitsus kuulab otsuste tegemiseks taas ära teadusnõukoja, kes on olnud seda meelt, et piiranguid võiks leevendada, ka kaubanduskeskuste osas."Mitte küll täielikult. Eks me täna arutame, mis ulatuses: juttu on olnud toidupoodidest, toitlustuskohtadest. Mis saab olukord olema näiteks kaubanduskeskuste mängusaalidega või meelelahutuskohtadega, see on nüüd küll iseküsimus," avas ta lähipäevade plaane, lisades, et kui valitsus esmaspäeval või teisipäeval otsustab positiivselt, siis jääb kaubanduskeskustele ka piisavalt ettevalmistusaega avamiseks.Loe rohkem ERRist.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-raporti-jargi-varjas-hiina-tahtlikult-koroonaviiruse-tosidust?id=89748943

Mis saab tänavu parima sportlase valimisest? Kui tiitlid antakse välja, siis kellele? Sporti ju pole eriti tehtud... https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/mis-saab-tanavu-parima-sportlase-valimisest-kui-tiitlid-antakse-valja-siis-kellele?id=89746609

Hooldekodude juhid ja terviseamet mõistavad lähedaste muret, sest eriolukorra ajal ei saa minna hooldekodusse vaatama, kas kõik on korras. Nad rahustavad inimesi: uskuge, me tegeleme hoolealustega. Kuid kas alati seda ikka tehakse? https://epl.delfi.ee/uudised/tutar-ma-ei-tea-mis-mind-ees-ootab-kui-taas-ema-vaatama-paasen?id=89742229

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel on 204 tööandjat teinud vabatahtliku ravikindlustuse, millega on kindlustatud kokku 6200 töötajat. Eriolukorra ajal on kasvanud vajadus eriarstiabi ja psühholoogilise nõustamise vastu. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooandja-ravikindlustus-on-tanavu-huppeliselt-kasvanud?id=89748745

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-nihutas-koroonaviiruse-tottu-usa-s-surevate-inimeste-hinnangulist-koguarvu-ulespoole?id=89748741

Kuigi täna oli ilm valdavalt päikeseline, kattis pärastlõunal Stroomi randa hoopis tihe udu, mis püsis seal mitu tundi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-22-udus-stroomi-rannal-laius-tana-imeline-vaatepilt?id=89747149

2. maist kuni 17. maini on taas avatud vabaõhumuuseumi õueala: uitama võib minna nii külatänavatele kui taluõuedele, kuid sisse veel ei lasta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vabaohumuusemi-oueala-on-kulastajatele-avatud-parkla-oli-tana-autosid-tais?id=89747115

Üldiselt pidasid inimesed kenasti kinni 2+2 reeglist, kuid mitte kõigis vanalinna kohvikutes. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kevadine-ilm-meelitas-valikohvikutesse-ja-vabaohumuuseumisse?id=89746637

Nüüd, kus suurem kiire on möödas ning paljudele eeltoodud küsimustele esmased kiired lahendused leitud, on järgmiseks suureks väljakutseks - kuidas edasi? Mis on meie pikem vaade? https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/andrus-hiiepuu-ule-kuu-oleme-kriisis-hakkama-saanud-kuidas-nuud-edasi-meil-on-kolm-valikut?id=89743991

Kui me suudame kogu ühiskonna mobiliseerida koroonaepideemia vastasesse võitlusesse, siis meil peaks olema ka piisavalt võimekust lahendada autostumise probleem ja säästa sellega sadu inimelusid, leiab Niibo. https://epl.delfi.ee/arvamus/indrek-niibo-koroonakriisi-ainulaadne-voimalus-tallinnal-oleks-aeg-peatanava-projekt-tolmust-puhtaks-luua?id=89743335

Turu väravale on kinnitatud eriolukorra mõõtmeid arvestades ebaproportsionaalselt pisike mustvalge paber: “Hoia teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet”. See silt jääb tähelepanuta niisamuti kui kuu aega tagasi toimunud ürituste vettinud plakatid külapoeäärsel teadetetahvlil. Seda ei märgata, ei vaadata, seal juures ei peatuta. https://epl.delfi.ee/uudised/reportaaz-balti-jaama-turul-kaib-niisugune-melu-nagu-viirust-poleks-enam-olemaski?id=89746023

Soome valitsuse istung, kus arutatakse kehtivate piirangute üle, kestab juba seitsmendat tundi, kuid selle lõppu pole endiselt näha. Tõenäoliselt venivad arutelud hiliste õhtutundideni, kui loodetavasti ka selgub, kas Soome otsustab piiri Eestiga avada või jääb see veel lähiajal suletuks.

Inimesed on krampis ja lükkavad tehinguid võimalusel edasi, sest ebakindlust on õhus palju. Kellel kuu või kolme pärast töökohad alles on, ei tea mitte keegi. Ja sellises teadmatuses lükatakse laenu võtmine ja kinnisvara ostmine lihtsalt edasi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/nadal-kinnisvaraturul-hipistunud-ettevotjad-puuavad-niigi-poolkoomas-uhiskonnale-lillelohnalisi-rahusteid-sustida?id=89745665

Aastatel 1997-2010 NHL-is mänginud Laraque'l avastati koroonaviirus möödunud neljapäeval ning nüüd võitleb ta viirusega Montreali haiglas. "See kõik on hullumeelne, sest ma jooksin kuuel päeval nädalas 10 km päevas, et maratoniks valmistuda," rääkis kanadalane, kes ühtlasi põeb astmat. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/endine-nhl-i-mangija-on-kopsupoletiku-ja-koroonaviirusega-haiglas-mul-on-isegi-hammaste-pesemisega-raskusi?id=89745915

"Lugedes kõiki neid soovitusi, mismoodi eriolukorras elada, et oleks kultuurne, näib et enamikul meist on jõudnud tekkida Stockholmi sündroom. Väidetakse: eriolukorrata poleks nii palju lugenud, poleks saanud perega koos olla, headest filmidest ja teatrietendustest rääkimata," muretseb Margus Mikomägi. https://maaleht.delfi.ee/elu/margus-mikomagi-kultuuri-veebi-vedamisega-ja-selle-kiitmisega-on-liiale-mindud?id=89745859

Ajal, mil Soome valitsus on kogunenud arutama piirangute leevendamist, teatas sealne terviseamet, et viimase ööpäeva jooksul jättis Soomes COVID-19 tagajärjel elu kümme inimest, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 230-ni. Haiglaravil on viimase seisuga 185 inimest, neist 49 intensiivravil. COVID-19 diagnoosi sai 24 tunni jooksul 78 inimest.

Üha langev suremus on julgustav märk Hispaaniale, kes astus laupäeval suure sammu oma jäikade piirangute lõdvendamiseks, lubades täiskasvanutel esimest korda seitsme nädala jooksul õues sporti teha. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-teatas-kuue-nadala-vaikseimast-oopaevasest-surmade-arvust?id=89745587

WHO eksperdi sõnul on olukorrad, kus inimene annab nädalaid pärast tervenemist koroonaviiruse suhtes teistkordselt positiivse proovi, tegelikult põhjustatud surnud rakkudest inimese taastuvates kopsudes. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-ekspert-inimesed-pole-seni-covid-19-sse-korduvalt-nakatunud?id=89745363

Warren Buffett teatas, et on müünud maha kõik portfellis olnud USA lennufirmade aktsiad. https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/miljardarist-legendaarne-investor-muus-koik-lennufirmade-aktsiad-maailm-on-muutunud?id=89745229

Ajaleht The Sun kirjutab, et Austraalias hooaja lõpetamise idee tõi avalikkuse ette Perthis elav Inglise agent Gary Williams, kes olevat sellele saanud juba Perthi senaatori toetuse. Williams on ühenduses ka Austraalia valitsuse ja spordiministeeriumiga, et kuulda ka nende arvamust. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/premier-leagueile-pakutakse-voimalust-lopetada-hooaeg-teisel-pool-maakera?id=89744789

"On selge, et tagasipöördumist päris endisesse olukorda ei toimu, enamgi veel, osasid majandusvaldkondasid saame edaspidi nägema vaid teemaparkides museaalidena. Midagi pole teha, maailm muutub ja meie ning majandus koos sellega." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/majandusanaluutik-vajadused-on-muutunud-koikidel-on-praegu-voimalus-on-nimi-jeff-bezose-bill-gatesi-ja-mark-zuckerbergi-korvale-kirjutada?id=89742813

Moskva linnapea Sergei Sobjanin kutsus elanikke laupäeval üles pikkade pühade ajal jätkama ranget isoleeritust. Ta hoiatas, et kriitiliselt haigete patsientide arv kasvab, ehkki mitte nii järsult, kui nägi ette halvim prognoos. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-ei-nai-epideemia-vaibuvat-nakatunute-arv-kasvas-oopaevaga-taas-ule-10-000-vorra?id=89744773

"Alguses oli nii hea kuulda, et selliseid pakke jagatakse, kuid viimasel ajal tõmbub mu süda selle info peale valulikult kokku, sest üha rohkem olen kuulnud vanematest, kes on majanduslikult palju raskemas olukorras, kuid kellele pole koolitoitu üldse pakutud või kellel palutakse toiduabi saamiseks lausa esitada pangakonto väljavõte, et tõestada oma abivajadust," kirjutab pedagoog. https://epl.delfi.ee/arvamus/mari-vivian-ellam-miks-peab-koolitoidu-pakki-valja-nuruma?id=89738969

USAs on kaks suurimat tegijat - Johnson & Johnson ning Moderna - teatanud lepetest tootmisettevõtetega seni veel väljatöötamata vaktsiini masstootmiseks, neist esimene lubab miljardit doosi vaktsiini järgmise aasta lõpuks. https://forte.delfi.ee/news/teadus/vaktsiinitootjad-on-valmisolekus-nr-1?id=89744791

Kuidas minna tänase olukorraga edasi pikemas perspektiivis? "Räägitakse sellest, et karjaimmuunsus on vältimatu. Mina ei ole sellega nõus," leiab matemaatik Krista Fischer.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/krista-fischer-eesti-on-lainud-epideemia-efektiivse-tokestamise-teed-karjaimmuunsuse-planeerimisega-tombaksime-sellele-kriipsu-peale?id=89744557

Välisriikidesse reisivatele hooajatöölistele peab tagama vähemalt kolme kuu pikkuse töö, terviseteenused ja vajalikud kindlustused, vahendab ERR Ukraina valitsuse teadet. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ukraina-lubab-siiski-hooajatoolistel-riigist-lahkuda?id=89744407

Johnson kirjeldas intervjuus, et oli haiglas monitoride külge aheldatud, kui talle teatati, et tema "näitajad liiguvad vales suunas". "See hetk oli raske, ma ei eita seda," tunnistas peaminister, lisades, et küsis tol hetkel endalt: "Kuidas ma sellest küll võitu saan?". https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/johnson-sain-haiglas-ellu-jaamiseks-mitmeid-liitreid-hapnikku?id=89743987

Hetkel arutab Soome valitsus kriisiga seotud meetmeid ning piiranguid. Iltalehti vahendab, et kohtumise eel sõnas välisminister Pekka Haavisto ajakirjanikele, et ei hakka ette prognoosima, kas Eesti ja Soome vahet liikumine lubatakse. Samas ütles ta, et küsimus on Eestis "põletav teema", kuna paljud perekonnad on praegu lõhki, sest osa töölisi on eriolukorra ajaks Soome jäänud.

Mis aga saab Eestis siis, kui ikkagi lähebki nii, et enne sügist avada ei saa? Tuleb sulgemisi? Kongo märgib, et seda on räägitud ja spekuleeritud palju, aga kõik sõltub sulgemise pikkusest. "Kohustused meil kõigil peal, keegi kinni ei maksa." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kinoketi-juht-koikide-kinode-jaoks-negatiivne-stsenaarium-on-see-et-jaadaksegi-suletuks-mina-olen-siiski-optimistlik?id=89743731

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-oopaevaga-lisandus-uks-positiivne-test-suri-kaks-nakatunut?id=89744041

Just neil minutitel koguneb Helsingis Soome valitsus, et arutada koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud piirangute järk-järgulist leevendamist järgmistel nädalatel, muu seas arutatakse osalises mahus piiride avamist Eestiga. Arutelud vältavad tõenäoliselt õhtuni, usub Yle.Valitsus hakkab vaagima ka näiteks raamatukogude ja randade avamist ning enam kui 10 inimesega kogunemiste lubamist. Avalikud suurüritused (üle 500 inimese) lükatakse tõenäoliselt suve teise poolde või sügisesse. Kõiki piiranguid ei kaotata ühe korraga, ütles nõupidamise eel peaminister Sanna Marin.Arutelud põhinevad riigisekretär Martti Hetemäki juhitud ekspert-töörühma raportil, mis valmis laupäeva hilisõhtul. Töörühma ülesandeks oli koostada plaan Soome väljumiseks koroonakriisist.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo nentis, et omavalitsustele neil häid sõnumeid ei ole. "Ilmselt jäävad selle aasta kaevandusmahud alla eelmise aasta mahtudele. Ja ka nafta hind on teine. Ilmselt see tulu, mis omavalitsused eelmisel aastal said, jääb nüüd väiksemaks," lausus Pajo. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vahenenud-kaevandustasud-sunnivad-ida-virumaad-karbeteks?id=89743601

Rootsi ravimiameti nakkusosakonna juhataja Charlotta Bergqvist ütles kohalikule TV4-le, et remdesiviri kasutuselevõtu uuringud on eriti kõrge prioriteediga ning heakskiitev otsus võib tulla lähipäevade jooksul. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-ravimiamet-euroopa-liit-voib-remdesiviri-koroonaraviks-lahipaevil-heaks-kiita?id=89743595

Eeloleval kuul tunneb end suurest kolmikust kõige kindlamalt Hiina ladvik, leiab analüütik Toomas Alatalu. https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-trump-puhkab-putin-hadas-ja-hiina-hingab-kindlalt?id=89743597

Soome valitsus koguneb piiriküsimust arutama täna hommikul kell 10.

Kui minister pakub, et septembris hakkavad põldudel kapsaid korjama õppimise õhtutesse ja nädalavahetustesse lükkavad koolilapsed, siis vabatahtlikke soovijaid leiduks kindlasti - paljud senised tööotsad on ju koolilastel ära kukkunud, leiab võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta. https://epl.delfi.ee/arvamus/kolumn-liisa-pakosta-lapstoorahvapuha-eesti-pingutab-kovasti-et-lapsi-toost-eemal-hoida?id=89733061

20. veebruarile järgneva kahe kuuga tegi firma müügirekordi- toidupakkide käive kasvas ajast, mil koroonaviiruse pandeemia Euroopas lahvatas 270 000 euroni. Terve eelmise aasta kokkuvõttes oli 2016. aasta mais asutatud firma käive väiksem- vaid 238 000 eurot. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kriis-annab-nutikatele-voimaluse-viljandimaa-firma-on-muuki-huppeliselt-kasvatanud?id=89726937

Avalda oma arvamus! https://maaleht.delfi.ee/arvamus/kusitlus-kas-peate-oigeks-maskikandmise-kohustust-et-peatada-koroonaviiruse-levik?id=89725063

"Mõelgem veidi ja siinkohal täiesti heatahtlikult - täna on lubatud väikese grupiga vabaõhuüritused ja sportimine, kui täidetakse 2+10 reeglit. Kui vabaõhutegevused on lubatud, peavad seda olema kindlasti ka vabaõhuteenistused," pakub rahvastikuminister kirikutele lahenduse. https://epl.delfi.ee/arvamus/riina-solman-vastuseks-peapiiskop-viilma-uleskutsele-vabaohuteenistused-peavad-olema-lubatud?id=89743051

Head uudised Saaremaalt: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haiglas-suleti-uks-koroonaviiruse-osakond-paari-nadala-parast-loodetakse-sulgeda-jargmine?id=89742357

Karantiin on olnud peidetud õnnistus, sedastavad mõlemad: https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/gerli-padar-ja-martin-parmas-suhte-algusest-kui-kalli-kingi-tegid-said-sellega-kohe-teiselt-vastu-pead?id=89742079

Seekordses "Südamelt ära" saates pihivad neli tuntud ema, kuidas on nende lapsed hakkama saanud koduõppel: https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/vaata-neli-tuntud-ema-raagivad-distantsoppe-teemadel-sudamelt-ara-kes-kaotas-narvid-kes-usaldab-opetajaid-kes-naudib-hoopis-olukorda?id=89737071

Peapiiskop soovib, et kogudused helistaksid oma meelsuse näitamiseks kirikukelli. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peapiiskop-urmas-viilma-kutsub-kogudusi-ules-valitsust-survestama-et-saada-luba-avalike-jumalateenistuste-pidamiseks?id=89742413

Inimkontakt on oluline, leidis ärijuht: https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/neli-nadalat-karantiinis-arijuht-jagab-saadud-oppetunde?id=89738909

Ipsos uuris 14 riigis, mida arvavad sealsed elanikud sellest, kas majanduse peaks avama vaatamata sellele, et koroonaviirusest veel täielikult võitu saadud ei ole. Selgus, et majandusele uue stardi andmise suhtes on kõige positiivsemad venelased. Nemad on ühtlasi selles osas ka kõige kartmatumad. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/raha-voi-elu-kas-oleks-aeg-hakata-majandusi-lukust-lahti-keerama-arvamustes-on-riigiti-suured-erinevused?id=89715793

Seekordses "Südamelt ära" saates pihivad neli tuntud ema - Eesti 200 juht Kristina Kallas, võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, tšellist Silvia Ilves ja Heti Tulve -, kuidas on nende lapsed hakkama saanud koduõppel ning mis on olnud selle uudse teekonna plussid ja miinused. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/vaata-neli-tuntud-ema-raagivad-distantsoppe-teemadel-sudamelt-ara-kes-kaotas-narvid-kes-usaldab-opetajaid-kes-naudib-hoopis-olukorda?id=89737071

Muret pole põhjust tunda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-kohal-tiirutab-nurja-jarjekindlusega-logodeta-reisilennuk-paanikaks-pole-pohjust-see-on-oppelend?id=89741589

Vähem kui minutilises videoklipis tänavad üliõpilased meie põllumehi nende igapäevase töö eest. https://maaleht.delfi.ee/elu/video-maaulikooli-tudengid-tegid-pollumeestele-tanuvideo?id=89741583

Tarbijate pöördumisest nähtub, et liikvel on erinevad petuskeemid, mille lõksu on koroonahirmus tarbijal oht sattuda. Näiteks pakuvad petturid võltsravimeid, võltsitud kaitsemaske ja muid isikukaitse vahendeid ning liikvel on pahavara, mis lukustavad nutiseadmeid. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/el-tarbija-noustamiskeskus-petturid-seavad-heausklikele-tarbijatele-lokse?id=89741159

"Hoolimata pandeemiast ei tohi kasutada ravimeid, mis ei tööta või millel on tõsised kõrvalnähud," hoiatas Lutsar. Inimesed ootavad ravimit, mis neid aitab, mitte ravimit, mis võib neid tappa või invaliidistada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lutsar-remdesivir-pole-imeravim?id=89740959

Kuigi välitingimustes sportimine on taas lubatud, kutsus peaminister Pedro Sánchez inimesi üles jätkuvalt järgima sotsiaalse distantseerumise juhiseid ning tegutsema ettevaatlikult. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/adios-karantiin-hispaanlased-said-ule-kahe-kuu-taas-valjas-trenni-teha?id=89741027

Eriolukorra tingimustes mõõdetakse enne väljakule siirdumist jalgpallurite kehatemperatuuri. Trenni võib teha kümnestes gruppides, pallurid peavad hoidma vähemalt kahemeetrist distantsi. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-video-ja-fotod-eesti-jalgpalliklubid-tulid-pika-pausi-jarel-kokku-kuidas-nagi-eriolukorra-tingimustes-valja-valitseva-meistri-flora-treening?id=89740529

Venemaaga piirneva Heilongjiangi provintsi pealinn Harbin teatas laupäeval, et keelab ajutiselt väljas söömas käimise, vahendab riigimeedia, viidates epideemia ennetamiseks välja antud värskele korraldusele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hiina-harbini-linn-keelas-koroonariski-tottu-valjas-soomise?id=89740549

Eurostati värskete andmete kohaselt vähenes euroliidu majandus selle aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes 3,5%. Samas tempos jätkates on aastane kukkumine 13% ning Euroopa kaotab ligi 2 triljonit eurot. Seejuures tuleb koroonaviirusega ning kriisiga võitluses kulutada veel umbes samapalju. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroopa-luges-koroonaviiruse-kahjud-kokku-koige-hullemad-prognoosid-on-toeks-osutunud?id=89740629

Delfi „Eriolukorra erisaate“ otsesaates oli laupäeval rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe, kes rääkis, kuidas saab teater ja teatrimaailm toime tulla sügiseni suletud saalidega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-rahvusooperis-on-lootused-riigi-teisel-toetuspaketil-muidu-toimuvad-teatris-karmimad-karpemeetmed-miinimumpalgani-valja?id=89739431

Venemaa valitsus teatas reedel 7933 uuest haigusjuhtumist - rohkem kui ühelgi päeval terve kriisi vältel -, millega diagnoositud nakatunute koguarv kasvas 114 431-ni. COVID-19 tagajärjel on Venemaal elu jätnud 1196 inimest, neist 96 viimase ööpäeva jooksul. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaa-ootab-pandeemia-tippu-oopaevaga-tousis-nakatunute-arv-7933-vorra?id=89739829

Pärnumaal Kabli liivaranna ääres asuva Tuisuliiva Puhkemaja perenaise Margit Eicheni sõnul on nende olukord nutune. “Meil on väike perefirma, tegeleme õnneks ka ehitusega, kui seda sissetulekut poleks, oleks ikka väga raske, sest mingeid suuremaid varusid pole.” https://maaleht.delfi.ee/uudised/vaiksed-majutusasutused-ja-puhkemajad-langetavad-hindu-ja-loodavad-eestlastele-endile?id=89739929

Mehed startisid ja finišeerusid sümboolselt Kuressaare kiirabiautode saatel. Heategevusliku sõidu jooksul läbiti järgmised vahefinišid: Sandla, Tornimäe, Orissaare, Leisi, Võhma, Mustjala, Kaugatoma, Sääre, Salme. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/ratturid-aitasid-kuressaare-haigla-toetuseks-koguda-ule-10-000-euro?id=89739409

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 74 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 244 inimest, lõpetatud 256 haigusjuhtu (täpsustuseks - eilsega seisuga oli koju saadetud 240 inimest, lõpetatud 252 haigusjuhtu). https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-suri-koroonaviiruse-tagajarjel-uks-inimene?id=89739359

Ogier rääkis pikka aega, et 2020. aasta jääb tema jaoks viimaseks, aga aprilli alguses ta seda enam nii kindlas kõneviisis ei väitnud. Reedel Red Bulli kanalile intervjuu andnud prantslane selgitas, et mõnes mõttes pole tema saatus enda kätes, vaid palju sõltub ka koroonakriisist. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-minu-jatkamine-wrc-sarjas-soltub-koroonaviirusest?id=89739207

Tallinn jätab välijõusaalid kinni, Tartu avabTallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles sel nädalal, et erinevalt muust Eestist ei avata pealinnas välijõusaale ja spordiväljakuid enne eriolukorra lõppu. Tema sõnul peab pealinn mõne meetme puhul olema konservatiivsem ning linnal pole võimalik tagada välijõusaalide ja spordiväljakute pidevat desinfitseerimist, mistõttu ei saa neid enne 18. maid avada.Algselt teatas ka Tartu linnapea Urmas Klaas, et jätab välijõusaalid linnas esialgu suletuks, kuid pärast desinfitseerimisnõuete leevendamist otsustati need alates tänasest siiski avada.Valitsuse korralduse alusel on kohalikul omavalitsusel võimalik lubada välijõusaalides treenimist alates 2. maist, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise vähemalt kord päevas.

Meie kahepoolne koostöö Soome kolleegiga on olnud rajanenud sellel, et oma valitsuse sammudest oleme üksteist eelnevalt teavitanud ning mitmetel juhtudel oleme saanud Soomelt praktilist abi, olgu siin näiteks toodud Eesti kodanike kodanike naasmine Finnairi lendudel, selgitas välisminister Urmas Reinsalu. https://epl.delfi.ee/arvamus/reinsalu-eesti-soome-toorande-taastamine-eeldab-moistlikke-usaldusmeetmeid-jatkame-labiraakimisi?id=89738967

Ines paneb karantiini ajal puslesid kokku - tegevus, mis on tema lemmik juba lapsepõlvest.https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/eda-ines-etti-tegevustest-karantiini-ajal-see-ei-ole-uldse-unikaalne?id=89738519

Saaremaal käinud Milano Powervolley võrkpalliklubi mängija Linus Weber ütles, et koroonaviiruse testi ta ei andnud, aga enda sõnul oli ta mitu nädalat haige, sakslast kimbutas angiin ja enam kui 39-kraadine palavik.https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/saaremaal-kainud-milano-vorkpalliklubi-mangija-oli-mitu-nadalat-haige-tundsin-ennast-nagu-vangis?id=89738599

Tööturg näeb esimesi muutuseid juba praegu, konkursid kandideerimistel on mitmekordistunud. Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu ütles, et suure tõenäosusega toob kriis senisest suurema huvi ümberõppe ja täiendkoolituste vastu. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/konkursid-vabadele-tookohtadele-on-mitmekordistunud-parast-kriisi-saab-pigem-tood-noor-kelle-palgaootused-on-vaiksemad?id=89738259

Varem suhteliselt edutult ebola, hepatiidi ja hingamisteede viiruslike nakkuste ravimisel kasutatud remdesiviri tohib väljastatud loa kohaselt koroonahaiguse puhul kasutada vaid lühiajaliselt ja raskete haigusjuhtumite puhul. https://forte.delfi.ee/news/varia/usa-andis-valja-esimese-ametliku-koroonaravimi-loa?id=89738571

Icke kuulub nende sekka, kes väidavad, et 5G-sidetehnoloogia levitab koroonaviirust. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/vandenouteoreetik-david-icke-eemaldati-facebookist?id=89738455

Tänavune suvi tuleb teisiti: kas peale kodumaal puhkamise on üldse muid võimalusi? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ulevaade-kas-euroopas-puhkajatele-terendab-sel-suvel-ees-vaikne-sesoon?id=89723311

"Uudiseid jälgides on üha tihemini tunne, et kindlustunde asemel tahaks haarata kahe käega peast ja küsida, mis ometi toimub? Valitsuse kriisijuhtimine kui Kivirähki naljajutt, igal päeval jälle uus peategelane ja uued naljad?" kirjutab reformierakondlane Yoko Alender.https://epl.delfi.ee/arvamus/poliitkolumnist-yoko-alender-kas-kriisist-valjub-ekre-suvariik-voi-meie-koigi-eesti?id=89732963

https://epl.delfi.ee/uudised/martin-kadai-koroonakriisi-algusest-votsime-teadlikult-rahuliku-joone-see-oli-ja-on-jatkuvalt-oige?id=89728381

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pekka-haavisto-soome-avab-piiri-esmalt-eesti-tootajatele-ja-alles-hiljem-turistidele?id=89738063

Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson ütles tänasel pressikonverentsil, et peab ÜRO Julgeolekunõukogu tegutsemisvaegust COVID-19 haigusega seoses häbiväärseks. Associated Press'i ajakirjanik Edith Lederer soovis teada, kui tõsiseks peab Jürgenson asjaolu, et ÜRO Julgeolekunõukogu loovutas põhimõtteliselt igasuguse juhtrolli sellise kriitilise probleemi suhtes nagu COVID-19 kui globaalne pandeemia. Jürgenson vastas, et peab ÜRO Julgeolekunõukogu tegutsemisvaegust häbiväärseks. "Jah, ma nõustun, on häbiasi, et me [ÜRO Julgeolekunõukogu] pole suutnud võtta juhtrolli. Sellel on omad kindlad põhjused," märkis ta pressikonverentsil. "Eesti on olnud üks aktiivsemaid, kes on juba üle kuu tugevalt survestanud, et ÜRO Julgeolekunõukogu seisaks seal, kus ta peaks seisma." Jürgenson märkis, et hetkeseisuga on Julgeolekunõukogu seismas ühe COVID-19 olukorraga seotud resolutsiooni ees, mida nõukogu liikmesriigid pole valmis ühehäälselt vastu võtma. Ta loodab, et Eesti eesistumisperioodil saadakse sellega ühele poole. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-jarele-uro-julgeolekunoukogu-eesistujast-eesti-esitles-end-tervele-ilmale?id=89736815

Eesti koroonakeskmes asuv Kuressaare haigla sai täna toreda üllatuse osaliseks: võõrsilt saabus abi 15 000 euro näol. Lahkeks annetajaks osutus Poola Nivea. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/abikasi-voorsilt-poola-nivea-annetas-kuressaare-haiglale-15-000-eurot?id=89736821

Põhja meditsiinistaabi juht Peep Talving tunneb plaanilise ravi taastamisega seoses muret: kui perearstid peaksid suvekuudel puhkama, võib see erakorralise meditsiiniosakonnad ülerahvastada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pohja-meditsiinijuht-muretseb-suvise-emo-de-ulerahvastatuse-parast?id=89736717

Seoses koroonaviiruse levikuga on paljud inimesed asunud tegema ja kandma isetehtud maske. Et teada saada, millisest materjalist tehtud maskist on enam kasu, tehti katsed üheteistkümne erineva materjaliga. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikaitab/ttja-selgitab-millisest-materjalist-valmistada-isetehtud-maske?id=89736653

COVID-19 kõrval tuleb häid uudiseid gripiviiruse rindelt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/gripi-tottu-hospitaliseeritud-inimeste-arv-on-kolme-viimase-hooaja-madalaim-surnud-on-12-inimest?id=89736149

Aeg-ajalt on Delfile laekunud vihjeid ja pilte, kuidas Elroni rongid on hoolimata 2+2 reeglist rahvast täis. Nagu näiteks täna. Senise seitsme nädala jooksul ei ole aga valitsus näinud selles probleemi, millesse oluliselt sekkuma peaks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-sotsiaalsed-normid-ei-huvita-uhistranspordis-endiselt-kedagi?id=89735463

WHO esindaja dr Galea märkis Sky Newsile, et WHO ei ole pääsenud ligi ka andmetele kahest viirustega töötavast Wuhani laborist - Wuhani viroloogiainstituudist ja Wuhani nakkuskeskusest. "Kõigi olemasolevate tõendite põhjal on WHO ametnikud siiski veendunud, et viirus pärineb Wuhanist ning see on looduslikult esinev, mitte välja töötatud inimeste poolt," ütles ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-esindaja-hiina-ei-luba-meil-covid-19-paritolu-uurimisest-osa-votta?id=89735491

Tehniliselt on võimalik, et Eesti avab oma piirid varem ja Soome otsustab hiljem, kas samuti piir avada. Eestlastele see lahendus aga ei meeldi. "Kui lubaksime soomlastel vabalt reisida, siis peaks Soome tõenäoliselt kehtestama mingid uued piirangud. Palju lihtsam on asjades kokku leppida," ütles Saks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/soome-leht-eesti-soovib-soomelt-piiri-kahepoolset-avamist?id=89735461

Et sellist just tihti ei juhtu, soovis Lufthansa lennukimeeskond oma ainukese reisijaga pilti teha. Reformierakondlasest eurosaadik Paet loodab, et kriis kaob kiiresti ja lennundusettevõtted selle ka üle elavad. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paet-oli-lennukis-ainus-reisija?id=89734827

Eesliinitöötajad on suuremas nakatumisohus kui ülejäänud ning töötavad eriolukorras sageli ka kasvanud koormusega. Neid tunnustatakse ja tänatakse. Nimetatakse kangelasteks. Ja siin on mõne inimese jaoks piir ületatud, tõdeb sotsiaaldemokraat Riina Sikkut. https://epl.delfi.ee/arvamus/riina-sikkut-kriis-voimendab-ebavordsust-tanased-kangelased-on-homme-veel-suuremas-hadas?id=89733699

Kuigi korraga on kasutuses vaid üks elektriauto, siis ettevõtte tegevjuhi Enn Laansoo, Jr. sõnul suudetakse ligi viiekümne ELMO baasi kuuluva elektriautoga pakkuda ka kordades suurematele vajadustele lahendust ning ollakse valmis osalema ka teistes sarnastes vabatahtlikkuse alusel toimivates projektides. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/elmo-rent-ja-tallink-panid-seljad-kokku-et-lihtsustada-kiirabi-tood?id=89734647

Eesti valitsus peab hetkel tohutult „raskeid ja keerulisi“ läbirääkimisi Läti ja Soomega piiride taasavamiseks. Miskipärast ei meenu mulle mingeid läbirääkimisi sellest perioodist, kui need piirid suleti, kirjutab reformierakondlane Valdo Randpere. https://epl.delfi.ee/arvamus/valdo-randpere-riigi-sulgemisel-me-kull-naabritega-labiraakimisi-ei-pidanud-piirid-lati-ja-soomega-tuleks-avada-juba-tana?id=89734445

Paeti sõnul on ajakirjandusväljaanded keerulises seisus, sest nende reklaamitulu on kokku kuivanud osadel juhtudel isegi kuni 80%. “See tähendab muuhulgas, et paljud ajakirjanikud Euroopas on kas töö kaotanud või vähemalt on nad selles ohus,” ütles ta. “Suurim probleem on kohalikel meediaväljaannetel, kes kaotavad reklaamitulu kõige kiiremini,” lisas ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-parlamendi-liikmed-soovivad-ajakirjanduse-paastmiseks-eraldi-abifondi?id=89734525

Juba aasta alguspäevil lubasid rahandusminister Martin Helme ja ministeeriumi nõunik Kersti Kracht kutsuda pankade juhid vaibale, et saada selgust ettevõtjate rohketele kaebustele pankade suhtes. https://maaleht.delfi.ee/uudised/koroonakriis-tombas-pidurit-valitsuse-plaanile-ohjata-pankade-omavoli?id=89734249

Eelmisel aastal Eestit Eurovisionil looga "Storm" esindanud Victor Cronel on siiralt kahju kõigist, kes kohaliku vooru võitsid, kuid ei pääse võistluse ärajätmise tõttu Hollandisse oma riiki esindama. https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/victor-crone-tunneb-raskel-ajal-uhele-eesti-artistile-eriti-kaasa-ta-on-nii-palju-kordi-seda-puudnud?id=89725581

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 72 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 253 inimest, neist 6 viimase ööpäeva jooksul. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviiruse-tottu-on-haiglaravil-72-inimest-lisandus-viis-uut-positiivset-testi?id=89734115

Erinevad uuringud näitavad, et viimasel paaril nädalal, on eestimaalased enam liikvele läinud kui eriolukorra algul. Pereterapeut Konstabeli arvates on see kriisi käiku arvestades loomulik areng - isegi, kui riigijuhid kutsuvad endiselt üles kodus püsima. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kas-eestis-on-kaes-karantiini-vasimus-kas-kriisi-jarel-tuleb-lahutuste-laine?id=89721359

Laustestimine näitas eile õhtuse info kohaselt kõigile negatiivseid tulemusi, ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp. "Aga kaks testi läks kordamisele. Ootame tulemusi," ütles Kingsepp. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/151st-null-tammiste-laustestimine-naitas-koigile-negatiivset?id=89733537

„Oleme justkui liiga suured vaalad. Irooniliselt võib öelda, et pean tegevjuhte eelmisel aastal tehtud hea tulemuse eest nahutama – oleks pidanud mõned grupid vähem müüma,“ pettus Seli, lisades, et neil tuleb rakendada erinevaid mehhanisme ja ilmselt ei õnnestu ka kõiki töökohti hoida. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/neinar-seli-hotell-pidi-riigiabist-suu-puhtaks-puhkima?id=89733267

Põhimõtteliselt on Venemaa nüüd samasugune seis, nagu mõni aeg tagasi Inglismaal, kui sealne peaminister Boris Johnson haigestus samuti viirusesse ja viibis ravil haiglas. Valitsusjuhi kohustusi aga täitis kuni Johnsoni tervenemiseni välisminister Raab, kirjutab analüütik Toomas Alatalu. https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-president-putin-sai-jarjekordse-tagasiloogi-venemaa-peaminister-haigestus-koroonaviirusesse?id=89733315

Tartus oli volbriõhtul avatud mõni üksik baar ja liikumine oli tuvastatav ka korporatsioonides, kuid suurt rahvastekogunemist märgata ei olnud. Vaid ühte lõket oli näha ühe üliõpilaste seltsi hoovis, kuid selle ümber viibinud inimesed võis kahe käe sõrmedel kokku lugeda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-jaanud-vaid-tuhjad-tanavad-vordle-tanavust-tartu-volbrit-moodunud-aastaga?id=89733167

Vaikus oli volbriööl ka Soome tänavatel. https://kroonika.delfi.ee/news/paevapilt/fotod-nagu-oo-ja-paev-helsingi-oli-volbriool-vorreldes-eelmise-aastaga-inimtuhi?id=89732491

"Haiglas nakatumise vältimiseks on piirangud vajalikud ja mõistetavad, ent need ei tohi olla tegelikku olukorda arvestades ülemäära ranged," selgitas Madise ja viitas sünnitajate õigusi kaitsvatele rahvusvahelistele konventsioonidele ning ka Eesti põhiseadusele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oiguskantsler-sunnitajatele-seadud-piirangud-tuleb-ule-vaadata-positiivne-sunnituskogemus-eeldab-ka-sunnitoetaja-kohalolu?id=89732965

Trump süüdistas COVID-19 pandeemias Hiinat, öeldes, et viimane hoidus epideemia algul maailmaga informatsiooni jagamisest. "Me ei ole Hiinaga rahul. Me ei ole kogu selle olukorraga rahul, sest usume, et selle oleks võinud algallikas peatada," sõnas ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-meil-on-toendeid-et-koroonaviirus-parines-hiina-laboratooriumist?id=89732809

Kõrges eas vanaproua tütre minia Tatjana Alt tunnistab Delfi Naistekale antud intervjuus, et memme haigestumine ehmatas alguses lähedased ära. “Võttis kõhedaks küll, et nüüd elas ilusti saja-aastaseks, mingeid muresid pole seni olnud ja nüüd siis äkki murrab selline haigus ta maha. Aga õnneks on praegu kõik korras,” kinnitab ta. https://naistekas.delfi.ee/elu/probleemlood/videointervjuud-100-aastased-saarlannad-naitasid-koroonaviirusele-selga-uks-vanaprouadest-alistas-viiruse-ilma-igasuguste-sumptomiteta?id=89713517

Eesti Posti juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul on kriis toonud olulise muutuse inimeste käitumises ning pakiautomaat on muutunud eelistatud kanaliks. See tähendab, et postikontorites on saadetisi jäänud veelgi vähemaks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-posti-juht-meilt-oodatakse-et-jouaksime-koikideni-pakuksime-taskukohast-hinda-hooliksime-sotsiaalselt-ja-samas-teeksime-ka-ari?id=89725967

"Mõnes mõttes on see saarlase kohus natuke midagi ära teha selle asja suhtes. Teine asi on see, et see on põnev väljakutse ka endale," tunnistas Mihkel Räim ERR-ile. "Kuna mul oli niikuinii plaanis sellist asja teha sel aasta – lihtsalt ümber Saaremaa sõita, see on päris paljudel tegemata –, siis mõtlesin, et teen ära." https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/mihkel-raim-heategevussoidust-mul-oli-niikuinii-plaanis-umber-saaremaa-soita?id=89732715

„Miks ei korralda maksuamet ise tasuta veebiseminari ja ei selgita, kuidas makse eriolukorras tasuda tuleb? On ju ettevõtjail tõesti seoses eriolukorraga tekkinud maksude tasumise ja arvestamise osas palju küsimusi ja info tasuta jagamine võiks olla ameti prioriteet. Miks peab ettevõtja riigiameti edastava info eest maksma?“ imestas koolitusele kutse saanud ettevõtte raamatupidaja. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kriisiabi-maksuameti-moodi-osale-tasulisel-koolitusel-ja-saa-teada-kuidas-eriolukorras-makse-maksta?id=89726793

Aksessuaaridisainer Kadri Kruus (38) ütles usutluses Laupäevalehele, et loodab, et eestlased hakkavad koroonakriisi ajal ja järel eelistama eestimaist, ja usub, et nii võib äris jääda nina vee peale ka eriolukorra mõju kiuste. https://epl.delfi.ee/lp/olukord-tombas-vaiba-jalge-alt-ikka-taiesti-ara-karantiinikrahhist-rasitud-firmade-omanikud-tegid-kannapoorde?id=89700879

Eile selgus, et 119 hoolealusega Tammiste hooldekodust on saanud koroonakolle. Neljaks majakeseks jaotatud hooldekodu ühest hoonest tuvastati 16 nakatunut hoolealust ja neli töötajat. Sadakond hoolealust ja ligi 50 töötajat ootavad veel oma proovide tulemusi.http://www.delfi.ee/article.php?id=89728275

Venemaa peaministri Mikhail Mishustini koroonaproov andis positiivse tulemuse.http://www.delfi.ee/article.php?id=89729849

Tippsportlastele treeninguteks võimaluste avamine kipub segastel asjaoludel venima. Valitsus on kahel korral selle ettepaneku tagasi lükanud.http://www.delfi.ee/article.php?id=89729039

Kütuseaktsiisi alandamine 1. maist võimaldas Circle K-l langetada diislikütuse hinda täna kell 17.15 kõikides Circle K automaat- ja täisteenindusjaamades tasemele 0,99 eurot liitri eest.http://www.delfi.ee/article.php?id=89728559

Hommikul võtsime ette tee Tallinki laevale, et näha, mis toimub laevas eriolukorra ajal, kui laevaliiklus on imehõre.http://www.delfi.ee/article.php?id=89723929

Drive-in teenusega saavad kliendid e-poe tellimused kätte Euronicsi kaupluse juures asuvast Drive-in alast. Komplekteerimise ja väljastuse aeg on alates neljast tunnist.http://www.delfi.ee/article.php?id=89727303

Võrkpalliteemalises taskuhäälingusaates “Kuldne geim” räägitakse riiklike toetuste teemal, mis puudutab nii võrkpalli kui ka laiemalt spordi jätkusuutlikkust väga tõsiselt. Ent juttu tuleb muustki.http://www.delfi.ee/article.php?id=89727795

Kas tead seda tunnet, et käid lugematul arvul kordadel külmkapi ust avamas, lootes, et sinna on iseenesest midagi juurde tulnud? Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner lohutab, et ka treeneritel on praeguses olukorras keeruline leida motivatsiooni järjepidevaks treenimiseks ja tervislikuks toitumiseks. Treener pakub välja neli praktilist soovitust, kuidas karantiinis vormis püsida! https://lood.delfi.ee/annestiil/uudised/personaaltreener-avaldab-lihtsad-nipid-kuidas-karantiinis-olles-pidevalt-kulmkapi-juures-kaimist-valtida-ja-kaunis-figuur-sailitada?id=89720867

Eile levis ühismeedias kulutulena Eesti koondise endise ujuja Ilmar Ojase postitus, kus ta kirjeldas, kuidas väidetavalt oli koroonatestide tegemisega valitsenud segadus ning ta kaasal polnud hiljem haiglas seepigi. Eesti suuremad haiglad lugu kommenteerida ei taha. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglad-ei-oska-ja-soovi-kommenteerida-endise-ujuja-koroonakogemust-hairekeskus-nendib-puudulikku-tood?id=89727165

Viirus SARS-CoV-2 on külvanud haigusi, surma, majanduskaost ja palgalangust, ent midagi on sellest peaaegu elusast elukast ka kasu olnud – mobiil-ID taotlemine on muutunud märksa mugavamaks. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/kasu-viirusest-uks-riigiteenus-muutus-tanu-koroonale-margatavalt-mugavamaks?id=89727387

Peaminister Jüri Ratas kiitis tänasel valitsuse pressikonverentsil siseminister Mart Helme kavatsust hakata koroonakriisi ajal tegelema aktiivselt Politsei- ja piirivalveameti ümberstruktureerimisega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-kiidab-mart-helme-plaani-keset-kriisi-ppa-too-umber-korraldada-praegune-oppimiskoht-on-koige-varskem?id=89726135

5 loomingulist viisi, kuidas isolatsiooniperioodist hoolimata muuta emadepäev meeldejäävaks: 1. Tee emale videotervitus 2. Loo emale oma muusika playlist 3. Proovige koos mõnda virtuaaltundi 4. Saada emale postkaart või lilled 5. Tee emale nii öelda "akna-külastus"

Tartu linnavalitsus otsustas avada lisaks kõigile linna omandis olevatele vabaõhu spordi- ja mänguväljakutele 1. maist ka välijõusaalid. Jätkuva nakatumisohu tõttu kehtivad kõikidel väljakutel distantsi- ja hügieenireeglid. Lisaks muudele mängu- ja spordiväljakutele avatakse homsest ka Tähtvere skatepark, kuid seal kehtib erireegel, mille järgi tohib seda korraga kasutada kuni kümme inimest. Linnale kuuluvatel staadionitel on lubatud individuaaltreeningud ja maksimaalselt 10-liikmelistes gruppides sportimine. Avatakse ka discgolfi- ja BMX-rajad. Spordihooned, sh Tamme staadioni tribüünihoone, jäävad praegu suletuks. Avatakse ka koerte jalutusväljakud.

Iga-aastaselt Las Vegases toimuv turniiripokkeri MM ehk World Series of Poker (WSOP) on edasi lükatud ning MM on kolinud internetis GGPoker netipokkeri võrgustikku. Maikuu lõpuni toimub WSOP Super Circuit netipokkeri MMi võistlusseeria raames sadu turniire, kokku on garanteeritud auhinnafondiks 100 miljonit dollarit ning ihaldatud WSOP Circuit sõrmuse teenivad 18 olulisima turniiri võitjad. Vaieldamatult maailma ühe pärjatuma pokkerimängija Daniel Negreanu sõnul tuleb WSOP korraldajaid tunnustada otsuse eest tuua seeriavõistlus üle veebi. “Netimängijad on kindlasti õnnelikud, et saavad võimaluse tšempionisõrmustele jahti pidada,” kommenteeris uudist Negreanu.

Sotsiaalmeedias viidatakse teadusuuringutele, mille järgi on koroonaviiruse haiguse Covid-19 suremus väiksem, kui seni arvati, ning võrreldav seejuures gripiga. Selgub, et retsenseerimata uuringu olemasolu üksi ei tee veel väidet üldtunnustatud faktiks. https://www.delfi.ee/news/valeinfo/paljastatud/toene-kuid-oluliste-tapsustustega-vordlus-gripiga-ning-kas-covid-19-suremus-on-vaiksem-kui-arvati?id=89726525

Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel annab soovitused, kuidas koduses isolatsioonis või karantiinis toime tulla ilma alkoholi tarvitamata või tarvitamist suurendamata:1. Söö korrapäraselt ja mitmekesiselt. Joo piisavalt vett.2. Kujunda oma päevane rutiin ja pea sellest kinni.3. Treeni või liigu sees või väljas.4. Ole sõprade ja sugulastega ühenduses sidevahendite kaudu.5. Abista teisi ja ole neile toeks.6. Maga 7–9 tundi ööpäevas.7. Püüa teadvustada oma korduvaid negatiivseid mõtteid ja asenda need toetava mõttega, näiteks „Ma tulen toime“.8. Avasta kasvõi üks tegevus, mis su enesetunnet parandab.9. Õpi lõõgastuma.10. Ära osta koju alkoholi.11. Ära tarvita alkoholi laste ees.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil võis näha vahest seni selgeimat tõendust oletusele, et ühiskond on piirangutest lõplikult tüdinud. Enen kõnelema hakkamist võttis EKRE-sse kuuluv rahandusminister Martin Helme kaistemaski näolt. Enne teda kõnelnud Jüri Ratas ja Riina Solman siiski suutsid maske ees hoida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ahh-ma-ei-suuda-rahandusminister-martin-helme-rebib-valitsuse-pressikonverentsil-naomaski-eest?id=89723667

Statistikaamet koostöös mobiilioperaatoritega jätkab iga päev liikumise monitoorimist, mille tulemusi saab jälgida kaardil. Viimaste nädalate andmed kinnitavad, et eriolukorra ajal veedavad inimesed rohkem aega kodus ja liiguvad päeva jooksul lühemaid vahemaid. Eriolukorra ajal püsivad kõige vähem paiksena Harju ja Tartu maakonna elanikud. Ava kaart SIIT!

Eile tuli ilmsiks , et Eesti tööandjad on otse Soome valitsuse poole pöördunud palvega taastada tööga seotud liikumine kahe riigi vahel. Delfi küsis välisminister Reinsalult, kas valitsus toetas seda pöördumist ning kas on Soomelt saadud aimu millal see võiks toimuda? „Valitsuse seisukoht on, et tööandjate pöördumine on asjakohane ja mõistlik. Eesti positsioon on olnud, et tööränne oleks võinud olla säilinud kogu aeg kriisi ajal. Rakendades vastavaid usaldusmeetmeid – desinfitseerimist, distantsi,“ ütles minister. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-urmas-reinsalu-tooandjate-poordumine-soome-poole-oli-moistlik-helsingist-pole-aga-liikumise-taastamise-kuupaevi-oeldud?id=89725403

Nädalavahetused on just selleks, et ennast laadida. Seda muidugi juhul, kui te ei pea tööl olema. Aga kui teil on vaba aega ja peagi algav pikk nädalavahetus pakub tavapärasele veel lisa, siis võtke aega enda jaoks. Kuidas aga muuta "patareide laadimist" enese jaoks lihtsamaks ja pühapäeva õhtu kätte jõudes tunda, et olete tõeliselt puhanud? Et oli rahulolu ja rõõmu pakkuv nädalavahetus? https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/restoranid-avavad-tasapisi-uksed-ja-arvestavad-2-2-reegliga?id=89726191

Kredexi rahad hakkavad jõudma ettevõteteni lähipäevadel või järgmisel nädalal, ütles intervjuus rahandusminister Martin Helme. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-martin-helme-kredexi-rahad-hakkavad-joudma-ettevoteteni-lahipaevadel-voi-jargmisel-nadalal?id=89725419

Täna avalikustas KredEx uued kriisimeetmed, millega aidatakse koroonapuhangu tõttu kannatada saanud turismi- ja toitlustusettevõtjaid ning mikro- ja väikeettevõtjaid. Lisaks muudeti juba varem välja kuulutatud kriisimeetmete tingimusi ning töötati välja põhimõtted riiklikult oluliste projektide rahastamiseks. Meetmete rakendamine toimub läbi pankade alates 7. maist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kredex-avalikustas-turismi-ja-toitlustussektorile-ning-mikro-ja-vaikeettevotjatele-moeldud-kriisimeetmed?id=89723685

Terviseameti analüüsist nähtub, et haigestumuse kiiruse langusest, positiivsete testide osakaalu ja haiglas viibivate inimeste arvu vähenemisest saame järeldada, et koroonaviirus SARS-CoV-2 on taandumas, kuid riigisisene levik pole veel lakanud, sest Eestis esineb endiselt teadmata nakkusallikaga haigusjuhtumeid. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnul tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmete leevendamist alustada lasteasutustest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-terviseameti-ulevaade-viiruse-kandumist-lastelt-taiskasvanutele-peetakse-haruldaseks-meetmete-leevendamist-voiks-alustada-lasteasutustest?id=89721635

USA välisminister Mike Pompeo kritiseeris Lõuna-Aafrika Vabariiki enam kui 200 Kuuba arsti vastuvõtmise eest koroonaviirusega võitlemiseks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-noomis-louna-aafrika-vabariiki-kuuba-arstide-vastuvotmise-eest?id=89723243

Kodus tegevuste leidmine läheb üha raskemaks, mistõttu on paljud hakanud proovima erinevaid hobisid, millega kunagi varem tegelnud ei olegi. Nii tegi ka Tanja Mihhailova-Saar. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/tanja-mihhailova-saar-kui-rohkem-tood-ei-ole-laulmises-siis-ilmselt-lahme-pollule?id=89720275

Neljapäeva hommikul algas Saaremaal heategevuslik rattasõit Kuressaare haigla toetuseks, kus profiratturid Mihkel Räim ja Steven Kalf sõidavad ümber Saaremaa. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/delfi-video-saaremaal-toimub-heategevuslik-rattasoit-kuressaare-haigla-toetuseks-doktor-edward-laanest-sai-viiking?id=89721807

Rahandusminister Martin Helme pressikonverentsil: Tallinki osas lõplikku otsust ei ole, Kredex saadab täna välja omapoolse laenupakkumise. Usun, et Tallinkiga tuleb siis läbirääkimiste voor tingimuste ja tagatiste teemal, aga järgmisel nädalal tahaks olla juba palju targem.

Paljud lasteaiad lähevad suvel kollektiivpuhkusele, lapsevanemad aga üle pika aja uuesti tööle. Selleks, et lastel oleks vanemate tööpäevadel midagi teha ja neid ei peaks vanavanemate juurde viima, on heaks lahenduseks linnalaager. Anname ülevaate, milliseid laagreid sel suvel läbi viiakse ja kust huvi korral lisainfot saada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/suvised-linnalaagrid-on-eriolukorra-leevenemise-ootuses-alustanud-laste-registreerimisega-osad-vahetused-on-juba-tais?id=89702985

Kolmapäeval avaldatud kahe erineva uuringu tulemuste kohaselt võib ravimitööstuse Gilead Science viirusevastase ravim remdesivir olla tõhus COVID-19 raskete juhtumite raviks. https://forte.delfi.ee/news/teadus/valmimas-on-uus-paljulubav-koroonaravim?id=89722611

Aprilli keskpaigas teatas Air Balticu juht Martin Gauss, et maikuus plaanitakse alustada uuesti regulaarlendudega. Tänaseks on selgunud juba täpsemad detailid. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/julge-plaan-air-baltic-kavatseb-13-maist-alustada-lende-14-sihtkohta-nii-riiast-kui-tallinnast?id=89722215

Välisminister Urmas Reinsalu: oluline on saada meie naabritega ühine arusaam piiriületuste osas. Olen olnud sellel nädalal kontaktis Soome välisministeeriumiga, et eestlased, kes Soomes töötavad saaksid piiriüleselt liikuma. Loomulikult on inimeste oma riigi pinnale laskmine selle riigi enda otsus, kuid usun, et läbirääkimised peavad jätkuma. Samuti olin ma samal teemal kontaktis ka teiste Balti riikide välisministritega, et panna paika kolme riigi ühine arusaam riikide avanemisest. Praktiline areng sellel nädalal oli ka Vene Föderatsiooniga saavutatud kokkulepe, kus inimesed saavad Venemaalt väljuda ja seda üks kord. Meil on siin olnud palju dramaatilisi konsulaarjuhtumeid, kus pered on saanud lahutatud, sest kas ema või isa on jäänud piiri taha kinni.

Rahandusminister Matin Helme: riigi stabiliseerimisreservi ülevaatamine on valitsusel regulaarne tegevus, kuid täna vägagi oluline, sest see on riigi absoluutne viimane vahend oma asjade korraldamiseks. Fondi tänane turuväärtus on 415 miljonit eurot, aasta taguse ajaga on see summa enam-vähem muutumatu - võrreldes eelmise aastaga on see reserv vähenenud 711 000 euro võrra ja seda turumuutuste tõttu.

Rahvastikuminister Riina Solman: minu sõnum on see, et kõik inimesed peaksid uuendama oma andmeid Rahvastikuregistris. Selle registri andmete järgi saab politsei, meditsiiniasutused, päästeamet ja teised riigiasutused Teiega ühendust. Lisaks on see oluline näiteks neile, kes soovivad järgmise nädala alguses hakata liikuma Saaremaa ja mandri vahel.

Ratas: homme on Eestile märgiline päev väga mitmel põhjusel. Esiteks seetõttu, et me alustame 1. mail 2020 ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana, mis on võimas näide kuhu on Eesti jõudnud. Teine oluline tähis on see, et 1. mail täitub Eestil 16 aastat Euroopa Liidu liikmena. Need aastad on olnud Eestile kõige jõukamad. Lisaks alustab homme Ämari baasis Eesti õhu turvamist Prantsuse lennuväe üksus.

Peaminister Jüri Ratas Eesti majandusest: vaja on näha nii lühikest kui ka pikka perspektiivi. Valitsuses oli täna arutusel Ida-Virumaa toetamise projekt, et saaks sealset majandust aidata nii, et ei tuleks koondamisi ja saaks ettevõtlusega jätkata.

Kuigi kinod on eriolukorra tõttu teadmata ajaks suletud, on Forum Cinemas võtnud suunaks aidata kaasa kriisi leevendamisele. Toidupangale tehti suur annetus kinosnäkkide näol ning inimesi kutsutakse üles eesliinitöötajatele kinkekaarte ostma. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/forum-cinemas-saatis-toidupanka-ligi-500-kilo-kinosnakke?id=89722417

"Tänaseks on selge, et see kriis pole lühiajaline," rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. "Paljude inimeste sissetulekud ei taastu, aga laenu maksmise kohustus küll." https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kodulaenuomanikele-saabub-raske-aeg-tuleval-sugisel-ostjatele-aga-tahendab-see-vastupidist?id=89721449

Keskpäeval toimub valitsuse pressikonverents, kriisibriifingut täna ei toimu. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratase kõrval haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Martin Helme, rahvastikuminister Riina Solman ning välisminister Urmas Reinsalu. Teeme blogis sellest otseülekande!

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1563 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi, millest 23 ehk 1,5 protsenti osutusid positiivseks. 30. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 249 inimest, neist 10 viimase ööpäeva jooksul. Ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu kaks Pärnu Tammiste hooldekodu elanikku. Nii Pärnu haiglas surnud 82-aastasel naisterahval kui Tammiste hooldekodus surnud 87-aastasel naisterahval olid lisaks koroonaviirusele ka haiguse kulgu raskendavad kaasuvad haigused.

Hiinas levima hakanud uus koroonaviirus võimutseb nüüd suuremas osas riikidest, sealhulgas kasvab nakatatute arv hoogsalt Eestis. Vaata Forte iga päev uuendatavalt kaardilt, kui palju kus nakatatuid leidub! https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Alates maikuust võtab Haapsalu ja Läänemaa Vana-Võrumaalt üle Eesti toidupiirkonna tiitli, millega algab Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta. „Läänemaa püüab üllatada oma külalisi aasta vältel erinevate maitseelamustega. Kiideva külaprouade retsepti järgi tehtud kilurullid on saanud presidendi vastuvõttude lahutamatuteks kaaslasteks. Mis on petiemand või voosihaps, seda peab tulema ise Läänemaale uurima. Meie juures saate tutvuda nii traditsiooniliste kui ka trendikate maitsetega populaarsetes kohvikutes, üritustel, talutoodetena või retseptidena kaasa,“ ütles Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson. Vaata eelmise toidupiirkonna, Vana-Võromaa kokkuvõtet piirkonna maitsete aastast:

Vaadates kõrvalt seda õhinat ja tuhinat, millega valitsus riiklikku lennufirmasse taas 30 miljonit tõstab, tekitab see küsimuse, kas ei müüda maksumaksjale põrsast kotis? Ja veel üsna lahjat põrsast. Äkki saame kalli raha eest saame teenuse, mis ei lahenda neid probleeme, mida see on mõeldud lahendama? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/arilehe-kommentaar-nordicale-30-miljonit-mis-selle-raha-eest-oieti-saab-ja-kas-paremat-voimalust-lennuliikluse-taastamiseks-pole?id=89708121

Terrasega tuleb kõigepealt juttu sellest, mida EL saaks teha Eesti põllumeeste heaks. Erinevalt kodumaistest valdkonna juhtidest, kes tahaksid lapsed koolist kartuleid korjama saata, näeb Terras võtit põllumeeste toetamisel erinevate reeglite koorma vähendamisega. Eriti peab ta silmas rohepöörde nõuete ajutist leevendamist maal. Terras sooviks ka seda, et Euroopa Komisjon tegeleks aktiivsemalt ühisturu kaitsmisega, et põllumehed saaksid oma kaupa piiranguteta eksportida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-riho-terras-el-vahendagu-pollumeeste-rohepoorde-noudeid-naeme-varsti-kaitsekulude-langust-ka-eestis-katame-seda-eurofondidest?id=89716167

Statistikaameti andmetel sõitis märtsis rongiga 402 800 inimest. Võrreldes eelmise aasta märtsiga vähenes reisijate arv 42% ja võrreldes veebruariga 41%. Sõitjate arv rahvusvahelistel vedudel kahanes koguni 92% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Statistikaameti analüütiku Birgitta Ojamaa sõnul mõjutas sõitjate arvu kindlasti märtsis välja kuulutatud eriolukord. „Kui selle aasta esimesel kahel kuul oli reisijate arv Eesti raudteedel kümnendiku võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, siis märtsi teises pooles toimus märkimisväärne kukkumine,“ lisas Ojamaa.

Eesti suurim naiste liikumissündmus Tallink Maijooks toimub sel aastal 23.-31. maini virtuaalsündmusena. Kõik osavõtjad, kes toetavad tänavu maijooksu traditsiooni jätkumist, aitavad osavõtutasu kaudu ka Eesti Vähiliitu rinnavähi ennetamiseks mõeldud uue kaasaegse 3D mammograafi soetamisel. Tallink Maijooksu virtuaaljooksul saab osaleda enda poolt välja valitud seitsmekilomeetri pikkusel rajal kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Virtuaaljooksule saab registreerida internetilehel www.jooks.ee

Jaak Aab: järgmise hankega kindlustame eesliini töötajad vahenditega juuni lõpuni. Valitsuse kriisikomisjon otsustas eraldada riigihalduse ministri ettepanekul täiendavad 10 miljonit eurot riiklike isikukaitsevahendite varude kindlustamiseks juuni lõpuni. Sellele järgnevateks kuudeks koostab Riigi Tugiteenuste Keskus riikliku avatud hanke, mille raames saavad tervishoiuteenuste osutajad, hoolekande- ja riigiasutused ning kohalikud omavalitsused hankida endale vajalikud vahendid.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma annab täna kell 10.30 ülevaate COVID-19 olukorrast Eestis. Täpsema ülevaate emidemioloogilisest olukorrast vahendame teieni eraldi loo formaadis.

Google Meet, Zoom, FaceTime, Skype, Discord jt – kui mitte varem, siis COVID-19 pandeemia ja kodukarantiini ajal on videokõnede tegemine paljudele vägagi tuttavaks saanud. Aga kas asi on sinus või... on need üllatavalt väsitavad? https://forte.delfi.ee/news/varia/asi-pole-sinus-videokone-vasimus-on-paris?id=89717911

„Eesti hoiab koroonakriisi julgeolekunõukogu laual ka oma eesistumise ajal, sest see ohustab maailma julgeolekukeskkonda,“ ütles president Kaljulaid telefonivestluses ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega. Pandeemia on jätnud kriisikolletes olevad inimesed eriti haavatavasse olukorda ja seetõttu on ÜRO peasekretär teinud üleskutse kogu maailmas relvarahu kehtestamiseks. Vestluses Guterresega kinnitas president Kaljulaid, et Eesti toetab seda üleskutset. Alates 1. maist on Eesti kuu aega ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja. Eesti kavatseb pöörata erilist rõhku COVID-19 pandeemia ja julgeolekukeskkonna seostele, küberturvalisusele, rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetele, sealhulgas tsiviilisikute kaitsele, ja Julgeolekunõukogu läbipaistvamaks muutmisele kriisi ajal.

Rahvusvaheline laevanduskoda (International Chamber of Shipping) kutsub sel reedel, 1. mail, rahvusvahelisel tööpühal, kell 12.00 kohaliku aja järgi kõiki sadamates seisvaid laevu üle maailma üles laevapasunate heliga tunnustama kõikide meretöötajate olulist panust tänases globaalses kriisis.Homme osalevad oma laevapasunate signaaliga üleilmses meretöötajate tunnustamise aktsioonis ka Tallinna Vanasadamas paiknevad Tallinki laevad Silja Europa, Baltic Queen ja Victoria I. Pasunad hakkavad hüüdma kell 12.00!

Benu Pargi apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, kuidas tuleks maski õigesti kasutada:1. Pese käsi nii enne kui ka pärast maski kasutamist.2. Mask peab katma nii nina kui ka suud ning olema olema tihedalt ümber nina ja põskede.3. Maski pehmem, tavaliselt heledam pool, käib näo poole, klambriga pool ülesse, kui maski juhendis pole teistmoodi väidetud.4. Maski tuleb vahetada keskmiselt kolme tunni järel.5. Kasutatud mask võib olla haigustekitajatega saastunud ja see tuleb visata suletavasse prügikasti.

Nissani Balti regiooni juht Margus Mikk nentis Luminori veebiseminaril, et eriolukorra algusest kuni praeguseni on automüük kukkunud 70 protsenti. „Autoturg sel aastal jõuliselt kasvama ei hakka, sest inimeste ebakindlus tuleviku suhtes on väga suur ja ostuotsused on seetõttu edasi lükatud. Samas usun, et teatav taastumine algab juba maist,“ lisas ta.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg on täna, 30. aprillil, kuid eriolukorra tõttu saab deklaratsioone esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil kauem. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/40-000-inimesel-on-tuludeklaratsioon-esitamata-maksuamet-pikendab-tahtaega?id=89720299

Märtsis Saaremaa Südamekodus positiivse koroonaproovi andnud vanaproual pole olnud ühtki haigusnähtu. Ta on pikisilmi oodanud ja lootnud, et proov ometi puhtaks muutuks ning karantiin otsa saaks. https://maaleht.delfi.ee/uudised/viis-pikka-koroonanadalat-kriisikodus-kas-oie-saab-lopuks-oue?id=89698451

„Kui nüüd aus olla, siis tegelikult ei olegi suurt midagi muutunud peale selle, et oleme nüüd palju rohkem koos,” ütleb Luule (48), kui palun tal kirjeldada, mida koroonapandeemiast tingitud eriolukord on tema 15-aastasesse suhtesse kaasa toonud. Teineteisega tänitamist tuleb tema sõnul ikka ette, aga kuna perel on peale elumaja ka maakodu ja igavlejatele jätkub alati piisavalt aiatööd, mahuvad kõik omaette toimetama, kui üksteisest kõrini peaks saama. https://epl.delfi.ee/lp/kas-koroona-tapab-armastuse-paarid-raagivad-oma-loo?id=89693797

Populaarses teleseriaalis "Pilvede all" Sirjet kehastav Rita Rätsepp annab praegu, kui seriaali filmimine on koroonapandeemia tõttu selleks hooajaks lõppenud, psühholoogina nõu raskel ajal toimetulekuks. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/psuhholoog-ja-naitleja-rita-ratsepp-kriis-kiirendab-hukule-maaratud-suhete-loppu?id=89717739

Kirjutan loodetavasti viimast koroonateemalist lugu - kriis hakkab vähemalt selleks korraks otsi kokku tõmbama ja tõstku käsi, kes pole lakkamatust viirusejutust väsinud. Otsustasin koondada tosina tähelepanekut, mille sellest veidrast perioodist kaasa võtan, kirjutab kirjanik Katrin Pauts. https://alkeemia.delfi.ee/eneseareng/meelerahu/koroonakriisi-12-opitundi-mida-kogu-see-jama-meile-lopuks-andis?id=89720377

Austraalias elavad teatavasti isevärki kukkurloomad, keda ei leidu ühelgi teisel kontinendil. Põhjus on lihtne, Austraalia on ülejäänud mandritest niivõrd eraldatud – ja seda juba väga pikalt. Seetõttu ongi seal miljonite aastate jooksul välja arenenud ainulaadsed loomaliigid. https://epl.delfi.ee/arvamus/nadala-nagu-andrus-kivirahk-uus-inimtoug?id=89697825

President Kersti Kaljulaid on täna virtuaalsel maakonnavisiidil Pärnumaal, kus kohtub Päästeameti kriisistaabi esindajate ja kohalike ettevõtjatega ning saab ülevaate Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Pärnu linna ning Põhja-Pärnumaa valla tegevusest eriolukorra ajal. Ennelõunal annab riigipea Pärnumaa abiturientidele ühiskonnaõpetuse koolitunni ja vastab õpilaste küsimustele.

Küll kunagi tuleb vaktsiin ka koroona vastu. Aga saad sa seda endale lubada? Praegu tuleb näiteks päris vastikute haiguste vastane kaitse endal kinni maksta. https://epl.delfi.ee/arvamus/terav-kusimus-kas-vaktsiinid-peaksid-olema-tavakodanikule-tasuta?id=89701385

Mitmetel tiitlivõistlustel ja 1992. aasta Barcelona olümpial Eesti eest ujunud Ilmar Ojase rääkis sotsiaalmeedias oma kogemusest koroonaviiruse ja sellega kaasnenud sekeldustega. Ojase põdes ise koroonaviiruse läbi kergelt, kuid tema abikaasa sattus haiglasse hingamisaparaadi alla. Seejuures jättis arstide suhtumine patsientidesse mehe sõnul kõvasti soovida. Omajagu kriitikanooli pildus endine tippsportlane ka Terviseameti pihta, kelle lubatud kõnet ootab Ojase tänaseni. https://sport.delfi.ee/news/varia/ujumine/endine-eesti-koondise-ujuja-oma-koroonakogemusest-kogu-see-jama-ajab-pehmelt-oeldes-sa-keema?id=89717327

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg on täna, 30. aprillil, kuid eriolukorra tõttu saab deklaratsioone esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil kauem. Veebikeskkonnas e-MTA jääb deklaratsioonide esitamine avatuks ka pärast ametlikku esitamise tähtaega ning e-kanalisse sisenedes jääb otseviide tulude deklareerimisele aktiivseks kuni 31. maini. MTA teenindusbürood on eriolukorra lõpuni suletud ja seetõttu saab paberil deklaratsioone esitada vähemalt juuni lõpuni.

"Poliitikud, kes räägivad, et tuleb maski kanda, peavad muidugi arvestama sellega, et järgmisel hetkel küsitakse: anna mulle siis neid maske!" leiab Osolin. https://maaleht.delfi.ee/elu/olav-osolin-lahiaegade-koige-tahtsam-asi-on-hakata-normaalselt-elama?id=89703105

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus sai täna üheaastaseks. 2019. aasta 29. aprillil sündinud kolmikliit on silma paistnud nii kohalikus kui ka välismeedias, küll aga rohkem ütlemiste kui tegemiste poolest. Mida on aasta ajaga ära tehtud ja mida on vaid öeldud, mis lubadused on täidetud ja millest on taganetud? https://epl.delfi.ee/uudised/soomlaste-solvamine-ja-7-eurone-pensionitous-it-ministri-araneetud-positsioon-ja-plaan-b-palju-onne-sunnipaevaks-ekreike?id=89719169

Vahepeal on selgunud, et hooldekodus on kokku 19 nakatunut (16 uut). Kokku elab hooldekodus 119 ja testituid koos töötajatega on alla 30, kes viibisid hooldekodu ühes majas. Homme korraldatakse masstestimine ka hooldekodu teistes majades.

Hetkel pole täit selgust, kui palju nakatunuid kokku on, osapooled ei soostunud seda veel täpsustama. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/parnu-tammiste-hooldekodus-tuvastati-nakkus-17-inimesel?id=89713221

Pesumajade roll ei ole kusjuures sugugi vähetähtis, otse vastupidi. Nende pesta on haiglate ja hooldekodude must pesu ja koroonakriisi ajal peavad nad tarvitusele võtma erimeetmeid, et viiruse ei leviks. Samas on nende töömahud kriisi ajal siiski kukkunud, sest majutusasutused ja toitlustajad on ära kukkunud. Ka lasteaedade pesukogused on vähenenud. Nii ongi neil olukord, kus kulud on samad või isegi kasvanud, aga tulud on langenud. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/taas-uhed-unustatud-eesliini-kangelased-valitsuse-poole-poordus-abipalvega-tartus-asuv-ettevote-tuues-valja-olulise-probleemi?id=89710349

Tänasel pressikonverentsil käis läbi ka väide, nagu oleks kinnitatud, et lapsed ei nakatu koroonaviirusesse. Terviseameti kriisijuht Vaiknemets seda päris ümber ei lükanud, kuid selgitas, et praegu ei ole teada eelkõige seda, kas lapsed ka edasi levitavad viirust. Siinkohal on paslik lugeda laupäeval ilmunud kirjatükki:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viroloogid-on-eri-seisukohal-kas-lapsed-levitavad-koroonaviirust?id=89674311

"Igapäevastest andmetest tööturul selgub, et ilmselt töötus suureneb lähiajal veelgi. Kriisist väljumise toetamiseks vajame väga selget strateegiat ja ilmselt ka paremini sihitud meetmeid kui tänane kõigile suunatud palgatoetus, mida töötukassa pikaajaliselt maksta ei suuda," ütles fraktsiooni juht Kaja Kallas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/reformierakond-koigile-suunatud-palgatoetusest-peab-loobuma-meetmed-peavad-olema-paremini-sihitud?id=89711639

Eesti ja Soome hakkavad koostama plaani piiride avamiseksVälisminister Urmas Reinsalu kohtus eile, 28. aprillil videosilla vahendusel Soome välisministri Pekka Haavistoga. Ministrid arutasid COVID-19 kriisis vastu võetud meetmeid ning võimalusi piiride avamiseks tulevikus.Reinsalu ütles, et nii Soome kui ka Eesti on rakendanud tõhusaid meetmeid viiruse leviku aeglustamiseks, teatas välisministeeriumi pressiteenistus.„Piiride avamine saaks toimuda ohutusmeetmeid arvesse võttes – meie ühine soov on viiruse levik peatada,“ kinnitas Reinsalu. „Eesti ettepanek Soomele on esmalt taastada pendelränne piiriülestele töötajatele, tagades seejuures ühised usaldusmeetmed inimeste tervise kaitseks. Leppisime kokku, et hakkame koostama kindlaid kriteeriumeid selle kohta, millistel alustel ja millises mahus inimeste liikumine Eesti ja Soome vahel taastada.”

Äärmiselt oluline positiivne uudis. https://lood.delfi.ee/perejakodu/vaikelaps/perearst-piret-rospu-lapsed-rasedad-ja-vastsundinud-on-pigem-mitte-nii-vaga-riskigrupid?id=89706211

Pressibriifing on lõppenud.

Vaiknemetsalt uuritakse laste nakkuse kandmise kohta. Vaiknemets: me ei julge öelda, et laps ei ole nakkusekandja. Kui laps korjab nakkuse ja kannab näiteks vanemale, kas see on võimalik, pole veel võimalik kinnitada.

Delfi küsib, kas on selgunud, mis mutatsioonid viiruse puhul Eestis on. Vaiknemets: hetketeabe järgi ei ole Eestis mutatsioone. Sellele annab aga hea vastuse teadusuuringud, mis järgnevad epideemiale. Hetkel aga teadaolevalt ei ole.

Postimees küsib, kuidas KredEx hindab ettevõtte võimalikku jätkusuutlikkust. Lubi: KredExile on antud ülesanne, et võimalikult palju ettevõtteid aitama. Teame, et oodatav kahjusus on palju kõrgem kui tavatingimustes. Tõenäoliselt osa laene läheb hapuks ja osa ettevõtteid lõpetavad tegevuse. KredEx on muutunud juba pankadele konkurendiks ja anname odavamalt laenu kui pangad.

Terviseametilt küsis Delfi, kuidas statistikaameti surmade nädala statistika avaldamine abiks saaks olla ja kas on mingeid järeldusi võimalik juba teha. Vaiknemets: Liigsuremus ei ole koroonaviiruse tõttu praegustel andmetel tõusnud. Kiirabikutsete arv ei ole märkimisväärselt tõusnud. Tagantjärele tuleks hinnata, kas õnnetuste lõikes on kasvanud surmade arv. Meile teadaolevalt liigsuremus ei ole COVID-19 tõttu tõusnud.

Lubi: Hetkel on toetust vähe küsitud, rahaline puhver on praegu olemas. See toetuste taotlemine võib nädalatega tõusta.

Viljar Lubi majandusministeeriumist: Tööpuudus endiselt kasvab, aga aeglasemalt kui oleksime kartnud. Suurusjärgus 1700 inimest viimasel nädalal. Tööpuudus hetkel on 7,4 protsenti. Viimase kriisi ajal oli kõrghetk 2010. aastal 19,5 protsenti. Tööpuuduse kasvu aitab töötukassa oma toetusmeetmetega kontrolli all hoida. Suhteliselt palju on reservi, et oluliselt rohkem ettevõtjaid aidata. Majanduse seisukohast leevendused kindlasti aitavad majanduse elavnemisele kaasa. Oleme valitsusele andnud ka omapoolsed soovitused, mis leevendustel milline majandusmõju olla võib. Haridusasutuste ja kaubanduskeskuse avamised on kindlasti suurema mõjuga kui tervisespordi radade avamine. Aga muidugi tuleb terviseametiga nõu pidada. Turism kukkus esimesena kokku, samuti väiksemad ettevõtted, kel puudus vajalik puhver, et paar kuud üle elada. EAS-i kaks toetusmeedet said heakskiidu. EAS-i kaudu on võimalik taotleda väikeettevõtetel toetust ja see on seotud eelmise aasta tööjõumaksudega. Raha ei ole kunagi liiga palju. Teine täiendus on KredExi meetmed - see avab uued teenused mikro- ja turismiettevõtetele. Erinevalt tavameetmetest pakume teenust, kus intressi subsedeeirme 50% ulatuses. Turismiettevõtted ei pea sel aastal ühtegi laenuintressi protsenti tagasi maksma. Tallink on samuti esitanud laenutaotluse ja selle tingimusi räägime praegu läbi. See ei tähenda, et leping kindlasti sõlmitud peaks saama. Variandid on veel pankadelt abi saamine või riigiosalus. Eelmisel nädalal sai kokku kutsutud töögrupp teiste riikidega turgude avamiseks, mis on ääretult oluline.

Ühtegi: Oleme saanud ametiabi taotluse esmalt terviseametilt, siis PPA-lt. Edasi veel terviseameti taotlus laienes haiglate ja mobiilsete testimispunktide toetamiseks. Oleme aidanud ka häirekeskust. Ka riigikantselei on palunud meilt abi. See on hea näide sellest, et kaitseliit, sh naiskodukaitse, näitab kui laiapõhjaline riigikaitse olla võib. Kaitseliit on suuteline väga erinevates valdkondades riiki toetama. Paraku väljaõpe sel perioodil on vähenenud oluliselt. Aktiivsus on olnud väga suur osalemaks erinevatel operatsioonidel. Neljandik kogu kaitseliidu tegevusest on läbi naiskodukaitse. Naiskodukaitse äpp "Ole valmis" on muutunud populaarseks.

Kaitseliidu rollist räägib Riho Ühtegi: Kaitseliit on olnud kaasatud üsna algusest peale. Loogiline, et riik kasutab ka kaitsevaldkonna teenuseid, kuna oleme kriisolukordadeks kõige paremini ettevalmistunud. Kaitseliidul on väljas päevas keskmiselt 125 inimest, valmiduses on sama palju veel. Tänaseks on erinevatest ülesannetest läbi käinud üle 1300 inimese. Kokku üle 45 000 tunni teenistust. Oleme kaasatud olnud erinevates valdkondades.

Vaiknemets: Mõistlik on treeningu korral maske mitte kanda. Maski kandmine vähendab hapniku õhuvoolu ja võime sellest sportimise korral puudust tunda. Ka spordi vallas on oluline kätehügieen. Mõistlik on kaasas kanda desinfitseerimisvahendit. Kui katsume välijõusaalis treeningseadet, siis jälgigem, et ei puudutaks oma näopiirkonda. Palju on räägitud - kui palju on palju. Hetkel võiks piirduda kuni 10-liikmelise grupiga välitreeningutel.

Vaiknemets: rmk kodulehel või terivseradade veebilehel on hea leida häid kohti, kuhu minna. Ei pea jääma ühe koha juurde.

Vaiknemets: Teiseks võib olla olukordasi, kus oleme asümptomaatilised. Paar päeva enne haigustunnusi võime samuti olla nakkusohtlikud. Peaksime mõtlema seetõttu sotsiaalsele distantseerumisele. 2+2 reeglid on tavatingimustes. Kui tegeleme spordialadega, kus hingame intensiivsemalt, levitame ka võimalikke viirusosakesi kaugemale. Kui on keegi kahe meetri piires, on ta potentsiaalselt jällegi nakkusohtlik. Sportimisel tuleb minimeerida kontakte. Tasub spordikaaslaste puhul minimeerida kontakte. Hoida kindlat treeningpartnerit. Maadluse puhul on mõistlik praegu kaugemasse tulevikku edasi lükata. Vältimatu olukorra puhul kindlasti võtta kindel treeningpartner.

Vaiknemets: Liikumine on oluline heaolu tunnus. Tulles toime praeguse pingelise olukorraga, veedan aega palju värskes õhus. See on abistav meede, mida soovitan kõikidele. Aga kuidas teha seda nakkusohtlikul ajal, oleme välja töötamas erinevad juhised. Üks kõige põhilisem on, et kui tunnete end haige olevat, püsige kodus.

Alustab Ragnar Vaiknemets terviseametist: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 677 COVID-19 viiruse testi, millest 9 proovi ehk 0,5 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 51 188 esmast testi, nendest 1 666 ehk 3,3 protsenti on olnud positiivsed. 29. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 89 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 236 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest. Viimase 24 h jooksul lisandus maakondades positiivseid Harju-, Tartu-, Pärnu-, Saare-, Ida Viru- ja Valgamaale. Harju maakonna 2 positiivset testi tulemust lisandusid Tallinnasse. Terviseamet kutsub üles koos valitsusega jälgima reegleid, mis on kehtestatud. Paljud distantsireeglid jäävad püsima ka peale piirangute leevendamist.

Ülevaate kriisi hetkeseisust, ettevõtluse toetusmeetmetest ja kaitseliidu rollist toovad meieni Ragnar Vaiknemets terviseametist, Riho Ühtegi kaitseliidust ja Viljar Lubi majandusministeeriumist. Otsepildiga alustatakse kell 12.

Skandinaavia lennufirma SAS teatas eile, et plaanib koondada pooled töökohad ehk kuni 5000 töötajat ning hoiatas, et äri taastumine võib võtta mitmeid aastaid. Ehk siis ülevaade lennundusmaailmas toimuvast. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonakriis-lammutab-lennundust-british-airways-koondab-lufthansaga-toimuvad-aga-hoopis-kummalised-lood?id=89709645

Tänasel keskpäevasel pressibriifingul on plaani järgi kohal terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi. Teemad on hetkeolukord ja testimine, Kaitseliidu roll koroonakriisi haldamisel ning ettevõtluse toetusmeetmed. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Ettevõtjad, kes maaeluministeeriumi lubatud käibelaenu või laenukäendust küsima läksid, jäid pika ninaga. Üks neist oli Võrumaal tegutseva Nipi Seafarmi juht Sven Feldmann.Tema ettevõte teeb suitsusaunasinki, ent viimased seitse nädalat on tegevus seisnud. Seni olid nende lihaletid Maximates, kuid eriolukorra ajal tuli need sealt kokku pakkida.https://maaleht.delfi.ee/maamajandus/lubatud-kaibelaenu-maaettevotjad-veel-ei-saa?id=89686759

Juhitaval hingamisel olevate patsientide arv kasvas kümneni.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviiruse-tottu-vajab-haiglaravi-89-inimest-lisandus-9-uut-positiivset-testitulemust?id=89709843

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti riigiabi kava, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteidKavade raames antakse laene ja riigipoolseid laenutagatisi, mis katavad 100% riskist summas kuni 800 000 eurot ettevõtte kohta, parandades sel moel veelgi ettevõtete juurdepääsu likviidsusele.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-valitsuse-riigiabi-kava-sai-euroopast-rohelise-tule?id=89708087

Värskes erisaates oli külaliseks majandusminister Taavi Aas, kellega räägiti uutest normidest ühistranspordis, aga võeti luubi alla ka olukord Ida-Virumaal, kus põlevkivisektori ettevõtted on suure surve all. Positiivse poole pealt tõi Aas esile, et Tallinna-Tartu maantee neljarealise osa pikendamise hange Mäoni läks odavamaks ja lepinguni peaks jõutama maikuus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-taavi-aas-maskid-uhistranspordis-rangelt-soovituslikuks-ida-virumaa-energiasektor-suudab-drastiliste-sammudeta-sugiseni-pusida?id=89708175

Vahelduseks ka üks huvitav videolugu: Uurisime, kuidas üks paar koroonakriisi ajal pulmi pidas ja millega sisustavad enda ootamatult tekkinud vaba aega pulmakorraldajad? https://naistekas.delfi.ee/suhted/pulmad/video-desinfitseerijad-maskid-ja-kulalised-keda-polnud-kuidas-kaivad-kokku-pulmad-ja-koroona?id=89690101

Üllar Luup küsib ka Tallinna päeva kohta 11. mail. Kõlvart: Tõepoolest, päris samamoodi nagu varem ei saa me Tallinna päeva tähistada. Meil olid suured plaanid, aga realiseerida neid ei saa. Tallinna etteütlust saame aga interneti abil korraldada. Sel aastal on tekst pühendatud Jaan Krossile ja Georg Otsale ja teksti loeb Märt Avandi. Toimub see 15. mail ja veebipõhiselt.

Pressikonverents on lõppenud. Kell 11.30 toimub see ka venekeeles. Sellest teeb ülekande ka venekeelne Delfi.

Popov räägib, et hetkel pole andmeid, et tänavate puhastamine oluliselt nakatumist vähendab, ent "kõik meetmed on head, kui tahame viirusest lahti saada." Tänavapesu kohta küsiti Popovilt. Et inimesed käivad ka jalanõudega toas, ei ole Popovi sõnul just eriti ohtlik, sest ei ole tõenäoline, et ta tänaval on täpselt samma kohta astunud, kuhu on paisatud viirus. Nii suur viiruse levik meil linnas ei ole.

Popov: Meil on andmed olemas Harjumaa ja Tallinna kohta. Me teame praegu, et Tallinna haigestumine moodustab 3/4 kogu Harjumaast. Eraldi linnaosade väljaselgitamine nõuaks rohkelt käsitööd, aga meil on need andmed olemas.

Politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko eelolevast pikast nädalavahetusest: Viimasel ajal on tulnud uudis, et viiruse leviku aeglustumine on pannud inimesed mõistlikult ootama. Samas on riigijuhid ja meditsiinieksperdid kinnitanud, et leevendus ei tähenda vabadust teha kõike, sest see võib viiruse tagasi tuua. Nakatunute arvu kasv Tallinnas tähendab, et peame endiselt olema tähelepanelikud. Politsei soovitab avalikult suurtes seltskondades mitte koguneda. Mitte seetõttu, et see on keelatud, vaid sellises keskkonnas on viirusel lihtne levida.Kuigi noored võivad kergemini läbi põdeda, on nad siiski viiruse kandjad.Politsei on pikaks nädalavahetuseks valmis ja teeb jätkuvalt kõiki tegevusi, et oleks turvaline olla. 25% oleme kasvatanud patrullide arvu. Keskmiselt tagab avalikku korda ligi 50 patrulli ühes ööpäevas.Politsei väljakutsed on Tallinnas ja Harjumaal väljakutsete arv kasvanud 1500ni, millest kolmandik puudutab eriolukorda.Väljakutsete puhul räägime inimestega suuliselt läbi ja kui nad reeglite vajalikkust ei mõista, teeme kirjaliku ettekirjutuse. Kui see pole täidetud, kohaldame sunniraha või alustame väärteomenetlust.Esmaspäevaks oli tehtud põhja prefektuuris 500 ettekirjutust, 50 sunniraha ja 2 väärteomenetlust. Suurem arv on aga inimesi, kes mõistavad reeglite vajalikkust.Inimeste kodus viibimisega seoses oleme valmis aitama kõiki, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes ei ole sellest teada andmine eriolukorra ajal kavanud. Väga paljud inimesed praegu saavad aru, et kui pöörduda meie poole, saavad nad päriselt ka abi.Kõik juhtumid kriisi ajal politseini ei jõua, sest kannatanul võib kodus viibides olla keerulisem vägivallast teada anda. Seepärast palub politsei naabritel ja sugulastel tähelepanelik olla ja vajadusel politseile sellest teada anda.Lähisuhtevägivalla ohvriabi telefon: 116 006 Lasteabi: 116111Eriolukorra ajal oleme tabanud 13 % rohkem kriminaalses joobes juhte. Arvestades liiklustihedust, on see väga kahetsusväärne.Kindlasti palume tähelepanu pöörata kergliiklejatele ja kaherattalistele.

Arkadi Popov: Eelmisel nädalal oli tõsine mure, kuidas käituvad meie haigestumise kõverad. Kas ikkagi kasvavad või stabiliseeruvad. Tänaseks võin öelda, et mõningane positiivne dünaamika on jälgitav. Tallinna regioonis eelmisel nädalal oli meie murekohaks, et kuni 50-aastased olid need, kes olid rohkem nakatunud. Täna näeme ka selles vanusegrupis langusetrendi. Liigume selle suunas, et ka Tallinnas olukord stabiliseerub. Haigestumise tipp Tallinna linnas on meil juba seljataga. Juhtus see orienteeruvalt 16-21 aprill. Liigume praegu allapoole. Et olla päris kindel, vaatame veel tulevikku. Testimistulemused on samuti langustrendiga ja kui kõveraid vaadata, on Tallinna linnas patsientide sagedus ca 1/3000. Seega 0,003% tõenäosus, et me kohtame koroonainfektsiooniga inimest. Täna on Tallinnas 140 inimest, kes on jälgimise all, kel on aktiivsed haigusjuhud. Ja 175 inimest, kes nendega lähikontaktsed on, on samuti jälgimise all. Nende puhul on aktiivne tegevus epidemioloogide poolt.Lisaks - neist juhtumitest suurem osa on need patsiendid, kelle puhul väga hästi teame, kust haigus tuli. Kas oli perekondliku päritoluga või saadud töö juures. Umbes 1/4 juhtumitest aga ei osanud kahjuks öelda, kust ta võis saada infektsiooni. See ütleb, et meil ei ole ideaalne pilt käes kohe kindlasti mitte. Edasi tegeleme selle probleemiga, peame olema ettevaatlikud avalikes kohtades. Distantseerumine ja käte pesemine on oluline. Mis puudutab üritusi ja leevendusi - ka siin palun kasutada kainet mõistust. Kui treenerid tahavad korraldada treeninguid, kindlasti arvestage nende reeglitega, mida soovitame. Valige spordialad, mis ei soodusta viiruse levikut. Mida nooremad inimesed, seda väiksemad on nakatumise riskid.

Kõlvart: Positiivne uudis on, et treeninguid saab korraldada. Aga pöörduksin treenerite poole, et oleksid tagatud reeglid ja tingimused, mis on valitsuse korralduses välja toodud - grupp kuni 10 inimest, distants vähemalt 2 meetrit. Treenerid peaksid tagama suurema distantsi sportlaste vahel, arvan. Loomulikult soovime trenažööre avada. Kindlasti üheks väljumisstrateegia osaks saab olema ka konkreetsed kuupäevad, millal saame avada jõulinnakud, mänguväljakud, koerteväljakud. Sellise informatsiooniga oleme valmis järgmine nädal välja tulema.

Kõlvart kordab üle hommikul uudistest läbi käinut - Tallinn ei ole veel valmis avama välijõusaale. "Meil on 55 linnakut, mis tähendab, et iga trenžööri juures peaks olema ametnik, kes jälgib olukorda ja desinfitseerib," ütles Kõlvart.

Tallinn esitleb uuel nädalal oma väljumisstrateegiat.Kõlvart: Viimasel ajal peamiseks teemaks, mida arutame, on väljumisstrateegia. Kuidas eriolukorrast hakkab riik ja Tallinn väljuma. Tänaseks on teada mõnest otsusest ja on oodata, et lähinädalatel tulevad uued otsused. Tallinn peab lähtuma eelkõige sellest, mida otsustab vabariigi valitsus, aga samas me peame arvestama Tallinna omapäraga. Tallinnas elab kõige rohkem elanikke, siin on võrreldes teiste omavalitsustega teine rahvastikutihedus, aga jätkuvalt tuleb ka juhtumeid juurde. Seepärast päris sama tempoga nagu teised omavalitsused me minna ei saa.Teisest küljest Tallinn tegeleb samamoodi strateegilise lähenemisega. Tallinn peaks väljuma konkreetse plaani alusel. See tähendab, et meil peab olema tehtud nii graafik kui ka väljatoodud konkreetsed tegevused. Järgmiseks nädalaks oleme sellise plaaniga valmis välja tulema.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents on alanud. Kohal on linnapea Mihhail Kõlvart, eriolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov ja politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-plaanib-juuni-lopuks-uut-normaalsust-prantsusmaa-muudab-maskid-kohustuslikuks-koolides-ja-uhistranspordis?id=89708721

Eelistagem kodumaist"Kutsume kõiki üles eelistama kohalikku toitu, mis on puhas ja kohalikke maitse-eelistusi arvestades valmistatud kohalikule tarbijale,” ütleb Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.Näiteks Prantsusmaal on üsna tavaline, et inimesed käivad poest vaid tikku ja patareisid ostmas, sest kõik muu tuleb kohalikelt kasvatajatelt ja tootjatelt.Eesti lihaveisekasvatajate seltsi juhatuse esinaine Jane Mättik: "Eesti veiseliha on väga hea kvaliteediga ning tervislikum kui välismaalt hiigelsuurtest tootmistest pärit masstoodang, kus loomi vaktsineeritakse ning neile süstitakse hormoone ja antibiootikume. See on oluline, sest suurkasvatustes on tuhandeid loomi koos ning muudmoodi see ei oleks võimalik."Eesti veiseliha kasvatajad suudaks aga praegustel tootmise põhimõtetel katta kogu Eesti vajadusi.https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/eesti-vaiketootjad-ja-talunikud-kutsuvad-ules-kohalikku-toitu-tarbima?id=89708489

Kell 10 vahendame otseülekannet Tallinna linnavalitsuse istungijärgselt pressikonverentsilt, kus linnapea Mihhail Kõlvart ja eriolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov annavad ülevaate koroonaviiruse levikust Tallinnast. Räägitakse ka vajalikest meetmetest leviku tõkestamiseks ja piirangutest loobumise tingimustest. Sõna saab ka politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko.

Lapsed ei käi uute reeglite kohaselt ühes lasteaias oma rühmas. Neist moodustatakse grupid selle järgi, kui palju lapsi aeda saabub. Siseruumis võiks lapsed uute reeglite järgi viibida vaid väga märja ilma korral või kui õues söömiseks on liiga külm. Laste gruppidel on õues oma konktreetsed piirkonnad, kus neil tuleb järgida 2+2 reeglit ja ka kasvatajadki ei pruugi olla enda rühma omad. laste vanemad pole niisuguste piirangutega sugugi nõus, eelkõige sellega, mis puudutab laste lõunaune võimaluse puudumist ja iga ilmaga tundide kaupa õues olemist. https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/tallinna-lasteaed-kavatses-lapsi-vaid-oues-hoida-vanemad-ei-leppinud-sellega-et-lapsed-on-8-tundi-valjas-ja-lounal-magada-ei-saa?id=89707029

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveeri sõnul aitab piirangute leevendamine majanduslangust vähendada, kuid kiireks taastumiseks garantiid ei ole. Loe lähemalt Maalehe intervjuust.https://maaleht.delfi.ee/uudised/rahandusspetsialist-esmalt-tuleks-kaotada-piirangud-kaubanduskeskustelt-siis-toitlustuselt-ja-alles-siis-meelelahutusest?id=89704415

Oluline välispoliitiline ülevaade koroonaviiruse mõjudest. Lääneriigid võivad püüda Hiinat vastutusele võtta, kuid see on tõenäoliselt määratud nurjuma. https://epl.delfi.ee/valismaa/usa-ja-hiina-uritavad-koroonaviirust-ara-kasutades-poliitilisi-punkte-noppida?id=89699385

Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste kõrgliigaklubides liigub info juba kuupäevadest, millal võiks liiga taas jätkata. Praegu antakse klubide töötajatele infot, et mängudega jätkatakse 13. juunil. Ideaalse stsenaariumi okrral saaks mängudega jätkata juba varem. Paistab, et ka Inglismaal hakkab siis koroonaviiruse levik taganemise märke näitama. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/premier-leaguei-klubidele-anti-teada-millal-tuleb-naasta-treeningutele-ja-millal-algavad-mangud?id=89708117

Statistikaamet hakkab avaldama surmade statistikat nädala kaupaAmet teeb seda näidates nädala jooksul surnud Eesti elanike arvu ja jaotust soo ning vanuserühmade kaupa. Andmeid uuendatakse teisipäeviti nii kaua, kuni on vaja hinnata eriolukorra mõju, teatas statistikaamet pressiteate vahendusel.Statistikaameti juhtivanalüütiku Alis Tammuri sõnul tekib nädalate kaupa avaldatud statistika alusel võimalus paremini jälgida näiteks koroonaviiruse mõju surmade arvule. „Koguarvu kõrval on seejuures oluline jälgida ka, kas ja milline on surmade arvu muutus vanusegruppide kaupa,“ lisas Tammur.Kõige rohkem on tänavu ühel nädalal, 9.–15. märtsil, surnud 335 Eesti elanikku. Tavapäraselt ongi aasta jooksul rohkem surmasid detsembrist märtsini ja keskmisest vähem juunis, juulis, augustis ning septembris

Valitsuspartei EKRE juhid räägivad vajadusest pakkuda kriisi ajal töökohti Eesti inimestele, mitte võõrastele. Seda juttu on aetud juba üle kuu aja. Selle valguses oli maaeluministri eilne toores ja läbimõtlemata avaldus tõeliselt kummastav. Tundus koguni, et tegemist võis olla valitsusliikme uitmõttega, kirjutab Eesti Päevaleht juhtkirjas. https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-ministri-jaburdus-ja-paris-probleem?id=89703711

Oleks andmetes mingigi indikaator, miks inimest otsustati testida! Kas ta oli sümptomitega ja tal oli haiguskahtlus? Oli ta haigega kontaktis või oli ta riigitöötaja, keda rutiinselt testitakse? Kui oleks need andmed, saaks me aimu, kui palju on asümptomaatilisi haigeid. Sellist väärt infot meil kahjuks ei ole, kuigi seda oleks suhteliselt lihtne saada.https://ekspress.delfi.ee/kuum/uskumatu-aga-tosi-me-ei-tea-mitut-inimest-on-kokku-testitud?id=89691671

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et erinevalt muust Eestist ei avata pealinnas välijõusaale ja spordiväljakuid enne eriolukorra lõppu.Tallinn annab täna ka linnavalitsuse pressikonverentsi, millega oleme ka otsepildis kella 10st. Mõistagi blogime ka seda.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-ei-ava-valijousaale-ja-spordivaljakuid-enne-eriolukorra-loppu?id=89707619

Vietnami sõjas, mis kestis üle kümne aasta, suri kokku 58 220 ameeriklast. Praeguseks on USA-s see arv ületatud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-uletas-koroonaviirusega-nakatunute-arv-miljoni-piiri-ja-surnuid-on-rohkem-kui-vietnami-sojas?id=89707757

Jaan Sütt: Ma kardan, et kohustuslikuks muutmine muudaks maski kandmise mõtte farsiks. Julgustan inimesi maski kandma rahvarohketes kohtades.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et suur nõudlus on tekitanud kõrge hinna ja hind on selline üle maailma. KOV-id jagavad maske vähekindlustatud peredele.

ITK infektsiooniosakonna õde näitab stuudios, kuidas maski kanda: iga kord tuleb käed kas pesta või desinfitseerida enne, kui mask ette panna. Antiseptikut tuleb võtta 3 millimeetrit ja hõõruda käe sisse umbes 30 sekundit. Traat peab jääma üles ning tumedam pool välja nii, et voldid jookseksid ülevalt allapoole. Traat tuleb vajutada vastu nina, kuid praegu on maskid erineva kvaliteediga, mistõttu mõni ei jää ilusti nina peale. Klapiga respiraatorit ei tohi haige inimene kanda. Ise tehtud maski peab enne järgmist kandmist pesema ja triikima.

Perearst Piret Rospu ütles, et kõik patsiendid, kes majja tulevad, saavad maski ette. Ta soovitaks maske kanda riskigruppidesse kuuluvatel inimestel, kes on sunnitud kodust välja minema olukordadesse, kus on palju inimesi tihedalt üksteisega koos. Piret Rospu ütles, et patsiendid ei oska maski ette panna ja vajavad väga täpset instrueerimist.

Irja Lutsar on Jaan Sütiga nõus: Käskudega midagi head ei saavuta.

Jaan Sütt juhtis tähelepanu sellele, et kui kogu Euroopa kasutaks kolm korda päevas uut maski, siis see tekitaks tohutul hulgal prügi. Strandberg ütles, et võib kasutada ka taaskasutatavat maski. Sütt vaidles vastu, et see kaitseb oluliselt vähem kui kirurgiline mask. Strandbergi sõnul ongi kogu asja iva viiruse levitamise tõenäosuse vähendamisel ning maski kandes on tõenäosus viirust levitada väiksem.

Marek Strandberg ütles, et maskidele vastuvaidlevad väited on arusaamatud, sest viirus ei levi mitte nimetissõrme, vaid hingamisteede kaudu.

Lutsar on arvamusel, et maske peaksid kandma need, kes kahtlustavad endal sümptomeid või on kokku puutunud COVID-haigega.Lutsar ütles, et Taiwani edu saladus pole ainult maskid, vaid ka lähikontaktide tagaajamine. Singapuris olid ka maskid kohustuslikud, aga migranttööliseid tõid ikkagi viiruse riiki sisse.

Marek Strandberg tõi näiteks Taiwani: maske hakati seal kandma kohe, kui viirus levima hakkas, ja 24 miljoni elaniku kohta on ainult 6 surnut ja alla 500 nakatunu. WHO ei saa Taiwani kogemust Strandbergi sõnul aga seetõttu levitada, et nad peavad olema Hiina meele järgi.

TÜ meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar rääkis uuringust, mille järgi oli oluliselt vähem respiratoorseid haiguseid neil inimestel, kes kandsid maske. Samas rõhutas ta, et teaduspõhisust maski kandmise teemal on vähe.

Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt kardab, et maski kandmine võib inimestele luua võltsturvatunde ja nii võidakse unustada distantsi hoidmine ja käte hügieen.Samas rõhutas Sütt, et kaine mõistus ütleb, et maski võiks kanda ja ta paneks selle isegi bussis ette, kuid selle kohustuslikuks muutmine on täiesti teine teema.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et järgmised ohukohad uueks puhanguks on Tallinn ja Tartu: seal, kus inimesi on palju koos, kui me leevendame piiranguid ja inimesed tulevad välja.

Marek Strandbergi sõnul tuleb garanteeritult viiruse teine laine, kui maske kohustuslikuks ei muudeta, aga piiranguid leevendatakse.

Ettevõtja ja materjaliteadlane Marek Strandberg on arvamusel, et maski kandmine tuleks teha kohustuslikuks võimalikult ruttu, sest see võimaldab välja tulja kriisist, mis tekitab majandusele tohutut kahju. Kui kõik kannaksid maske, saaks rohkem inimesi liikvel olla, majandus elavneks. Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt leiab, et ei peaks tegema maske kohustuslikuks, sest ta kardab, et maski hakatakse kandma kohustuse pärast: tõmmatakse taskust välja teab mis oludes kokku kägardatud mask ja pannakse avalikus kohas ette, aga maski kandmisel on mõtet vaid siis, kui seda tehakse nõuete kohaselt.

ETV saates "Suud puhtaks" arutletakse selle üle, kas kanda maski või mitte kanda. Saatejuht Urmas Vaino küsis riigihalduse ministrilt Jaak Aabilt, kas ta julgeb öelda, et kõik Eestis müüdavad maskid vastavad kvaliteedinõuetele. Aab vastas, et ei julge öelda. Põhilist probleemi näeb Aab e-kaubanduses. Aab rääkis, et paralleelselt leevendusmeetmetega hakkab rohkem inimesi liikvel olema ning üks variant, kuidas ohtu vähendada, oleks see, kui enamik inimesi kannaksid avalikus kohas maski.

Elva Vallavalitsus otsustas avada valla avalikud mängu- ja spordiväljakud, mis olid eriolukorra ja koroonaviiruse leviku tõttu suletud. Elva valla välijõusaalid jäävad praegu suletuks ning jätkuvalt on keelatud avalike ürituste korraldamine ning avalikud kogunemised. -spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida 2+2 reeglit ehk üksteisest tuleb olla vähemalt kahe meetri kaugusel; -mänguväljakute atraktsioone kasutades tuleb kanda kindaid; -enne ja pärast spordi- ja mänguväljaku külastamist tuleb kindlasti pesta käed või neid desinfitseerida; -alates 2. maist on lubatud sporditegevuste ja -treeningute korraldamine tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist; -sporditegevuste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu; -jätkuvalt kehtib reegel, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi (v.a perekond) ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

“Kuna meie soov oli ka kogu aeg, et see avamine peaks olema järkjärguline ja mitte kõike korraga, et igaks juhuks olla valmis võimalike uute haiguskollete tekkeks, siis sellest lähtuvalt on väga mõistlik, et vabariigi valitsus on need otsused niimoodi teinud,” ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/madis-kallas-saarte-liikumispiirangute-jarkjargulisest-kaotamisest-meile-valitsuse-konkreetne-plaan-sobib?id=89698819

Peaminister kinnitas mõni minut tagasi Aegi pressikonverentsil öeldut, et kui olukord püsib stabiilsena, siis kaotatakse 18. mail saartel kõik piirangud. "Avame saarte ja mandri vahelise liikumise sammsammult, et taastada meie igapäevaelu rütmi ja elavdada majanduse nii, et viiruse levik oleks jätkuvalt meie kontrolli all," ütles peaminister ühismeedia vahendusel. https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/a.420744244730207/1625497444254875/?type=3&theater

Pressikonverents on lõppenud.

Küsimus ministritele: kui palju inimesi võrdub suurüritus ja kuidas jääb eksamitega? Kuidas on eksamitel tagatud ettevaatlikkus, et nad ei saaks koroonaviirust? Reps vastas, et põhjus, miks 15. maist tahetakse gruppe hajutada ongi see, et kõik noored inimesed ei puutuks korraga kokku ja rõhutas, et igal inimesel on tähtis oma tervist jälgida ja reeglitest kinni pidada. Edasi on koolimajas hajutatus, püüame koolide ja koolipidajatega tekitada võimalused, et eksamid oleksid erinevatel pindadel mitte ainult ühes aulas, ütles minister. Suurürituste osas ütles Reps, et valitsus ei pannud paika, kui suure hulga inimestega üritusi suvel korraldada ei saa, aga eelmise suve ürituste põhjal anti signaal korraldajatele signaal, et mitme tuhande inimesega mitmepäevaseid üritusi sel suvel korraldada ei tasu.

Küsimus Aegile: Kui eriolukord lõppeb 17. mail, siis millistel alustel toimub ürituste piiramine? Aeg vastas, et kohalikel omavalitsustel on ürituste lubamisel suur roll, aga koosmõjus kehtivad erinevad seadused, mis lubavad rakendada täiendavaid reegleid. Ka ilma erikorrata võib kehtestada karantiini, sõnas Aeg ja lisas, et inimeste tervise kaitsmiseks võib piirata inimeste koosviibimist.

Küsimus Delfi ajakirjanikult Popovile: Suvel suurüritusi ei tule, aga väiksemad üritused võivad toimuda. Kuhu tõmmata piir, mis on lubatud ja mis mitte? Popov vastas, et terviseamet töötab ohuhinnangute kallal ja iga üritust tuleb eraldi analüüsida. Popovi sõnul on suur vahe, kas üritus toimub vabas õhus või siseruumides, sest vabas õhus on nakatumise risk palju väiksem. Teine oluline aspekt on tema sõnul see, kes üritusel osalevad. Vanemate ja riskigruppi kuuluvate inimeste puhul tuleb mõelda, kas nad peaksid nendel osalema ja milliseid piiranguid endiselt rakendada. Lasteürituste puhul ei pea aga ehk nii rangeid piiranguid seadma, sõnas Popov.

Küsimus Popovile: millega seletada langustrendi koroonaviirusesse haigestumises? Popov vastas, et terviseameti spetsialistid on head tööd teinud ja kiitis ka ühiskonda, kes on piirangud hästi vastu võtnud. "Tervishoiusüsteem valmistus hullemaks stsenaariumiks, aga meil läks väga hästi," ütles ta ja lisas, et meie kätes on, kuidas see viirus edasi käitub.

Küsimus Repsile: Kuidas aasta lõpuni hindeid pannakse? Kuidas kutsekoolide praktika välja hakkab nägema? Reps vastas, et seaduse järgi on kohustus panna hindeid numbriliselt, aga eriolukorrast tingitult võib sellest mööda minna ja ei pea panema numbrilisi hindeid. Ministri sõnul on see on iga aineõpetaja otsus, kuidas ta hinded lõpuks välja paneb. "Me ei kohusta õpetajaid panema lõpuhindeid välja, kaasaarvatud ka lõpuklassides." Kutsehariduses on ette pandud, et oleksid kuni kümnesed rühmad, ütles Reps.

Küsimus Popovile: millal võiksid leevenduda piirangud hooldekodudes? Popov vastas, et midagi lohutavat kahjuks praegu öelda ei saa. Hooldekodud ja vanemad inimesed, kes kuuluvad riskigruppidesse on, nagu teada, inimesed, kelle elu on kõige rohkem koroonaviiruse tõttu ohus, nentis ta. "Sellega kahjuks peame veel edasi liikuma. Teretulnud oleks suhtlemine video teel sugulaste ja lähedastega, aga praegu ei ole mul kahjuks väga kindlat sõnumit selle kohta, millal need leevendused võiksid tekkida."

Küsimus Aegile: Kas eriloaga on võimalik mandri ja saarte vahel liikuda kord päevas? Aeg vastas, et üks kord päevas on võimalik saare ja mandri vahelt sõita. Samal päeval ei pea tagasi tulema, aga luba on ühekordne.

Küsimus Repsile: Maaeluminister pani ette, et õpilased võiksid sügisel minna põllutöödele appi - mida teie sellest arvate? Kuidas kontrollitakse väikestes rühmades huvihariduse pakkumist? Reps vastas, et õpilaste põhitegevus on õppimine ja kui selle kõrvalt on võimalik töötada, siis see on tervitatav. "Eraldi koolivaheaega kartuli võtmiseks me ette ei näe," kinnitas ta ja lisas, et võõrtööjõu äralangemist õpilastega asendada ei ole tõenäoliselt võimalik. Rääkides huviharidusest ütles minister, et valdkonnas ollakse väga ettevaatlikud ja tõi välja, et enamik spordiga tegelevaid huvikoole on öelnud, et nad ei luba näiteks ühiseid duširuume kasutada, saunaõhtud lükkuvad edasi jm. Alguses tuleb alustada etapiviisiliselt ja vältida otsekontakti, sõnas Reps.

Aeg ütles, et täna otsustas valitsus, et 4. maist alates saavad inimesed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on saartel, saavad hakata vabalt liikuma sisse ja välja. Alates 18. maist kavatsetakse piirangurežiim saarte osas täielikult kaotada. Aeg lisas, et need kavatsused jõustuvad ainult sellisel juhul, kui viirus käitub samamoodi nagu seni, et näitab vähenemise märke.

Justiitsminister Raivo Aeg tänab esmalt saarlasi, kes on tulipunktis olnud ja piirangutest kinni pidanud. Kõige kriitilisemast etapist oleme üle saanud ja sisenemas järgmisesse etappi, mis lubab erinevate piirangute leevendamist, märkis ta. Valitsuse otsuse järgi võimaldatakse saartelt erilubade alusel väljas käia. Aegi sõnul tuli initsiatiiv Saaremaa ettevõtjadelt, et nad saaksid oma äripartneritega alustada normaalset suhtlust ja erinevad tööstusettevõtted, kust on vaja spetsialiste mandrilt tuua või saarte elanikel minna mandrile näiteks seadmeid häälestama, siis oli see meede vajalik ka majanduselu edendamiseks.

Reps rõhutas, et meetmete leevendused, mis puudutavad haridusvaldkonda, on tehtud tingimusel, et välditakse võimalikult palju lähikontakti ja need tegevused, mida on võimalik distantsilt teha, jätkuksid kaugelt.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rääkis valitsuse otsusest toetada huviharidust. Repsi sõnul jagatakse 15 miljonit jagatakse huvihariduse ja -tegevuse asutuste vahel, keda on umbes üle 500. Kes tulevad taotlema ja kellel on põhjendatud taotlused, selgub tema sõnul pealgi. Ta lisas, et selles valdkonnas on vajadused ka erakoolides, -lasteaedadel ja -lastehoidudel. Taotlusi oodatakse 15. maini ja siis tahetakse teha otsused väga kiiresti, et kõik saaksid meetme toetuse kätte, sõnas Reps.

Eile lisandus 13 positiivset koroonajuhtu ja ükski inimene viimase ööpäevaga haiguse tõttu ei surnud. Popov rõhutas, et tuleb siiski olla veel ettevaatlik, sest kuigi statistika paraneb, näitavad eelmise nädala jooksul lisandunud juhud, et kõik nakatunud ei tea, kust nad viiruse võisid saada, mistõttu tuleb olla valvas.

Alustab dr Arkadi Popov, kelle sõnul taastub 30. maist Kuressaare haiglas tavapärane kriisijuhtimise struktuur ja töö läheb vaikselt normaalsesse rütmi. "Räägime ka plaanilise töö taastamisest," sõnas ta.

Täna kell 12 toimub ka terviseameti korraline pressibriif, kus räägivad hetkeolukorrast, haridusotsustest ja saartel piirangute leevendamisest hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov, justiitsminister Raivo Aeg ja haridusminister Mailis Reps.

Täna keskpäeval astuvad Ülemiste City veebiseminaril "Majandus - kriisist lahendusteni" üles Eesti tippettevõtete juhid, kes võtavad luubi alla Eesti majanduse ja selle tuleviku. Seminari vahendab Delfi Ärileht. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tana-otse-eesti-majanduse-suurnimed-arutlevad-raskel-ajal-majanduse-tuleviku-ule?id=89695371

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 124 COVID-19 viiruse testi, millest 13 proovi ehk 1,2 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 49 527 esmast testi, nendest 1 660 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-oopaevaga-lisandus-13-positiivset-koroonatesti-uusi-surmajuhtumeid-polnud?id=89694901

Hispaanias tohib esmaspäevast alates lapsed iga päev tunnikeseks õue jalutama viia. Liikuda tohib kilomeetri raadiuses. https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/hispaania-lubas-ka-lapsed-toast-valja-eestlanna-lopuks-julgeme-perega-oue-minna-kuid-uhte-reeglit-me-siiski-rikkusime?id=89695075

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles Delfi eriolukorra erisaates, et ilmselt mai keskpaigas lepitakse täpsemalt kokku, kust jookseb piir võimalusel suve teises pooles lubatavate avalike ürituste ja suve lõpuni keelatud suurürituste vahel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-tonis-lukas-julgeksin-raakida-et-urituse-ja-suururituse-piir-tuleb-1000-inimese-juures-aga-see-on-vaid-minu-jutt?id=89695457

Kui lühiajaline tööluba läbi saab, siis peab kolmanda riigi kodanik Eestist lahkuma. See on alati nii olnud. Praegusel ajal teeb aga tööandjate olukorra keerulisemaks see, et riiki sisse ei saa kedagi tuua - piirid on kinni. Siseministeerium soovitab leida asendajad nende seast, kes kriisi ajal töötuks jäävad. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/graafikud-tuhanded-valistootajad-lahkuvad-eestist-kes-nad-on-ja-millised-erialad-neid-enim-vajavad?id=89694919

Terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko rääkis eelmisel nädalal Delfile, et Saaremaa ja Milano klubide võrkpallimängudel levis koroonaviirus suure tõenäosusega publiku seas, sest teadaolevalt ligi veerand haigestunutest puutus otseselt kokku Milano võrkpalluritega, kuid kolmveerandil ei olnud otsest kokkupuudet võrkpalluritega ja olid publiku hulgas. "Viimane viitab tõenäoliselt, et nakkuse levik oli publiku hulgas laiem ja ühe võimaliku levikufaktorina võisid rolli mängida pasunad – nende puhumisel võis viirus levida aerosoolina," selgitas Dontšenko. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/vorkpalliliit-arutab-saaremaal-bioloogilisteks-pommideks-osutunud-fannipasunate-keelustamist?id=89695071

Maaeluminister Arvo Alles ütles ERRis Toomas Sildamile antud intervjuus, et võõrtööliste riiki lubamise asemel võiks põllutöödele saata kooliõpilased nõukaaegse šefluse vormis. Haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets on seisukohal, et kõiki töid peaks tegema siiski professionaalid ja õpilaste kaasamist põllutöödele võiks kaasata vaid äärmisel vajadusel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeeriumi-kantsler-maaeluministri-ootamatust-ideest-kartulikorjamine-ei-tohi-oppeprotsessi-segada?id=89694821

Valitsuskabinet otsustas eile hilisõhtul ära, kuidas jagatakse täiendavad 15 miljonit kriisieurot maapiirkondadesse ülikiire interneti viimisel. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/asi-selgem-nii-jaguneb-15-miljonit-kriisieruot-maale-interneti-viimiseks?id=89694723

Koroonakriis mõjutab Euroopas enam kui veerandit kõikidest erasektori töökohtadest ning löögi all on 59 miljonit töökohta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/analuus-koroonaviirus-ahvardab-euroopas-vaga-paljusid-tookohti?id=89611207

"Kriisist väljudes peaksime jätkama head praktikat, kus juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte nakatada teisi. Eriolukorras toetab seda ka haiguslehtede hüvitamine alates esimesest päevast," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/minister-kiik-haigena-toolt-koju-jaamine-olgu-iseenesestmoistetav?id=89694389

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas otsustas eile anda saarte elanikele edasi-tagasi liikumiseks eriload. Kuna valitsuse kriisist väljumise strateegias sellist sammu ei leidu, on otsus erandlik ja tähendab vastutulekut saarteelanike üha valjemale nurinale rangete piirangute pärast. Vormsi ning Hiiu- ja Saaremaa vallavanemad kiidavad küll valitsuse otsust, kuid pika hambaga: olulist muutust see isoleeritud saartele ei too. https://epl.delfi.ee/uudised/saarlased-paasevad-jalle-juuksuri-juurde-ja-valitud-onnelikud-ka-mandrile?id=89691299

Eesti Päevaleht uuris Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) operatiivstaabi liikmete juhatuse esimehelt Agris Peedult, infektsioonikontrolli talituse juhatajalt Mait Altmetsalt, kiirabiosakonna juhatajalt dr Lilian Läätselt ja erakorralise meditsiini osakonna juhatajalt Kristiina Põllult, mida tähendab kriisist väljumine haiglale ja patsientidele ning kas edaspidi tuleb õppida koroonaviirusega elama. https://epl.delfi.ee/uudised/arstid-voivad-pikast-puhkusest-vaid-unistada-viirusest-saab-uus-normaalsus?id=89688689

Terviseamet maksab ühele suhtekorraldusbüroost appi tulnud lisatöötajale kuus keskmiselt 2600 eurot puhtalt kätte. Samal ajal teenib kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov terviseametiga sõlmitud lepingu kohaselt tavatööajaga ligi 2300-eurost brutopalka, mis jätab pärast makse alles umbes 1770 eurot. https://epl.delfi.ee/uudised/terviseamet-maksab-uutele-suhtekorraldajatele-rohkem-kui-popovile?id=89627093

Pühapäeval avaldasid saarlased meelt Saaremaal kehtiva range erikorra vastu ja esmaspäeval otsustaski valitsus sealsetele elanikele liikumisvabadust veidi juurde anda. Õige otsus, aga ühtlasi järjekordne tõend, et valitsus jookseb praegu sündmustel pigem sabas kui juhib neid. https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-valitsus-valjendagu-ennast-selgelt?id=89692509

Koroonaviirus on maailmas juba üle kolmel miljonil inimesel. Surnud on paraku üle 200 000 inimese. https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-ei-suuda-ette-kujutada-miks-inimesed-hulgaliselt-desinfitseerimisvahendi-sustimise-kohta-nou-kusivad?id=89694087

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviiruse-eesliinil-tootanud-new-yorgi-tipparst-vottis-endalt-elu?id=89693967

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirus-on-maailmas-juba-kolmel-miljonil-inimesel?id=89693913

Valitsus kiitis heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määrused. Ministri tasandi määrused tuli heaks kiita valitsuses, et vältida toetuste dubleerimist ja tagada raha sihipärane kasutus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-kiitis-heaks-majanduskriisi-leevendamise-maarused?id=89692511

Maailma Terviseorganisatsiooni juht ütles, et agentuur lõi uudse koroonaviiruse tõttu juba varakult häirekella, ent paraku ei võetud seda mitmel pool kuulda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-juht-maailm-oleks-pidanud-meid-juba-algul-kuulda-votma?id=89691693

Senine aprillikuu statistika näitab, et Tallinnas on kinnisvaraturg kukkumas väga oluliselt. Inimesed on hirmul ja ettevaatlikud. Juba esineb ka teatavat hinnalangust. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kinnisvaratehingute-arv-on-pealinnas-drastiliselt-langenud-pankade-vastutuleku-osas-on-teave-vastuoluline?id=89688977

Eriolukorra ajal on töötute arv kasvanud 11 178 inimese võrra. Kokku on ilma tööta ligi 48 000 kaasmaalast. Töötukassa teenusejuht Livia Laas räägib Eriolukorra Erisaates, et uusi tööpakkumisi tuleb aina juurde ning kui on soov midagi teha, siis rakendust ka leitakse. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-tootukassa-ekspert-kommenteerib-varskeid-numbreid-kas-tootute-ja-vabade-tookohtade-arv-on-liiga-karmis-kreenis?id=89690697

Hispaania tervishoiuminister Salvador Illa teatas, et enne suvekuid ei saa koduse jalgpalliliiga mängud mitte mingil juhul jätkuda. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/hispaania-tervishoiuminister-enne-suve-ei-toimu-uhtegi-jalgpallimangu?id=89691211

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kirjutab, mis saab Euroopast edasi. https://epl.delfi.ee/arvamus/keit-kasemets-euroopa-avaneb-jark-jargult-ent-olukord-on-hoopis-teine-kui-enne-kriisi?id=89691019

Valitsus liikmed panid kabinetinõupidamisel paika, et suvi möödub Eestis suurüritusteta. Kas piiratud publikuga oleks ehk teatud üritused juulis-augustis võimalikud, otsustatakse mais. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-mais-ning-juunis-ei-toimu-eestis-uhtegi-avalikku-uritust-suururitused-on-keelatud-suve-lopuni?id=89691021

Jaekettide e-poodide järjekorrad on lühenenud. Ühest küljest on paranenud nende komplekteerimisvõimekus, teisalt aga on inimesed ka järjest enam pärispoodidesse tagasi pöördunud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/e-poodide-jarjekorrad-on-luhenenud-inimesed-on-hakanud-rohkem-ka-parispoes-kaima?id=89690911

Kredexi kaudu toetatakse ettevõtete rekapitaliseerimist, kus eelistatakse tööjõumaksude tasumise järjestuses 50 kõige suuremat ettevõtet, kel vähemalt 10 protsenti käibest moodustab eksport. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsuse-pani-paika-eelistused-mille-alusel-jagada-erafirmadele-otselaenu-voi-osta-neis-osalusi?id=89689705

"Eesti Rahvusringhäälingul on eriolukorras ja sellest väljumise perioodil oluline roll nii avalikkuse informeerimisel kui ka kultuuri vahendamisel. Selleks on oluline tagada eeskätt telekanali ETV+ võimekus, kuna selle kaudu haaratakse muukeelset sihtrühma," rääkis kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus, mille jaoks toetus mõeldud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/err-saab-kriisiajal-riigilt-rahasusti-summa-on-moeldud-etvi-ja-kultuurivaldkonna-jaoks?id=89690735

Perede tugilaen oleks mõeldud inimestele, kel oli olemas kriisieelne sissetulek ning kes on ühiskonda maksude ja laste näol panustanud ning niimoodi aastate jooksul riigipoolset abi palumata meie kõigi heaolu suurendanud, ütles rahvastikuminister Riina Solman. "Tugev pere ja elujõuline keskklass on tugeva riigi vundament. Tugilaenu näol saame anda inimestele, kes tavaolukorras kohustustega toime tulevad, kala asemel õnge," sõnas minister. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-hakkab-inimestele-tugilaenu-andma-maksimaalse-summa-suurus-soltub-laste-arvust?id=89690401

Tänases infotunnis teatas kultuuriminister Tõnis Lukas, et sel suvel Eestis suurüritusi ei toimu. See ametliku kinnituseta väljaütlemine pani aga piletiomanike pahase surve alla sajad kontserdikorraldajad ja vahendaja Piletilevi, kellest ühelgi pole aga seaduslikku alust ega infot tegutseda ühel või teisel moel oma suviste ürituste toimumisega seoses. https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/kultuuriministri-valjautlemised-panid-piletilevi-surve-alla-arajaamise-aluseks-saab-olla-otsustuspadevust-omava-isiku-otsus-mitte-arvamus?id=89689775

Koolivaheaeg sai läbi ning õppurid alustasid täna taas e-õppega. Paraku osutus see keerukaks ülesandeks, kuna eKooliga oli probleeme. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/end-taas-koolilainele-sattinud-oppureid-tabas-halb-ullatus-ekool-torkus-tootamast?id=89689809

Endine väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karu manitseb kriisiajal kuulama eksperte ja ettevõtjaid. "Valitsuse valitud strateegia ning igapäevaste otsustega kaasnevad väga kõrged panused Eesti ettevõtetele ning praegune olukord ei saa olla poliitiliste punktide võtmise aeg ühelegi erakonnale. Meie järgmise kahe kuu ühisest, mõtestatud pingutusest sõltub see, kuidas riigina olukorrast välja tuleme." https://epl.delfi.ee/arvamus/kaimar-karu-praegu-ei-ole-poliitiliste-punktide-votmise-aeg-kuulakem-ka-eksperte-ja-ettevotjaid?id=89688967

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel Ahti Varblane ütleb, et meie nõrgim koht pole maskinappus või muu aineline mure, vaid kriisivalmiduse puudulikkus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kriisistaabi-meditsiinijuht-praegu-on-olukord-selline-et-istume-vaikselt-pussirohutunni-aares-ega-tea-kas-tuluke-haabub-voi-plahvatab?id=89689293

Justiitsminister Raivo Aeg on rahul valitsuse otsusega avada taas ühendus Saaremaa ja mandri vahel ning leevendada Saaremaa teenindus- ja kaubandusettevõtetele seni kehtinud piiranguid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/justiitsminister-raivo-aeg-saaremaa-piirangute-leevendamine-on-pohjendatud?id=89689491

ERITEADE:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ametlik-saaremaal-ja-muhumaal-leevenevad-eriolukorra-piirangud?id=89689443

Saartel leevendatakse piiranguid! https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1624554514349168#w=500

12. märtsist kehtiva eriolukorra tõttu on Eestis keelatud usuliste kombetalituste läbiviimine. Erinevad konfessioonid on sellega pandud keerulisse olukorda, kuna ühest küljest tuleb kaitsta usklike elusid ja tervist, kuid seejuures vastata usklike ootustele ja vajadustele. Forte uuris erinevate usutunnistuste esindajatelt kuidas nad selle eelpool kirjeldatud vastuolu ahendavad ning palus ka nende arvamust selle kohta, miks on maailmas sellised surmavad viirused, nagu SARS-CoV-2. https://forte.delfi.ee/news/teadus/jumal-viirus-ja-eesti-kolm-kirikut-kolm-arvamust-milleks-on-loodud-surmahaigused?id=89688609

Mida karantiinis vaadata? Siin paar soovitust: https://kinoveeb.delfi.ee/filmidjaarvustused/telia-vaatamissoovitused-alanud-nadalaks-tants-laul-usk-ja-marul?id=89686995

Nagu kõikjal Eestis, nii on ka Haapsalus enamik kohvikuid suletud. Ent Müüriääre Pagar on kogu eriolukorra aja end lahti hoidnud. Kuidas nad hakkama saavad ja mida on kriisist õppinud? https://maaleht.delfi.ee/uudised/fotod-kogukonna-toetus-on-aidanud-haapsalu-vaikest-pagariari-eriolukorra-ajal-lahti-hoida?id=89688349

Vaadake oma andmed üle! https://arileht.delfi.ee/news/uudised/haigekassal-puuduvad-huvitise-valjamakseks-paljude-inimeste-kontoandmed?id=89688351

Virtuaaljooks? https://sport.delfi.ee/news/liikumine/rahvasport/maijooks-toimub-tanavu-virtuaaljooksuna?id=89688257

Ukraina on peatanud hooajatööliste väljasõidu. Ukrainlased võivad siiski maismaa piiripunktide kaudu riigist väljuda ja sõita Euroopa Liidus elavate sugulaste juurde. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ukraina-peatas-hooajatooliste-valjasoidu?id=89688239

Tööinspektsiooni poole pöördus inimene, kelle väitel tööandja skeemitab ja üritab töötukassa abihüvitist pakkuda ise töötasu maksmata. Eriolukorras on tööandjatel võimalik töötajatele saada palgahüvitist, kuid töötukassa osa sellest on 70 protsenti ning tööandja osa minimaalselt 150 eurot. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/uskumatu-skeem-tootaja-vaidab-et-tooandja-noudis-temalt-tootukassa-huvitise-saamiseks-150-eurot?id=89688179

Saarlaste protestiaktsiooni korraldanud Saaremaa vallavolikogu liige ja elamuskeskuse Thule Koda juhataja Andres Tinno väljendas ministri tänase sõnavõtu osas hämmeldust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saarlaste-protestiaktsiooni-korraldanud-ettevotja-taavi-aasa-viitest-kurikuulsale-mullifestivalile-parim-kaitse-on-runnak?id=89687571

Kriisi mõjud: Vanalinnas olevat õlu näiteks kohati all 4 euro. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-vanalinnas-kerkivad-valiterrassid-kriis-on-sundinud-krobedaid-hindu-tunduvalt-langetama?id=89687573

Miks siis minister Aas ikkagi näitab probleemiga tegelemise asemel Saaremaa aktsiooni korraldajale? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-taavi-aasa-selgitus-saarema-protesti-korraldaja-esiletostmisest-ta-on-aktiivne-inimene?id=89687173

Paraku pole ka loomad kaitstud... https://lemmikloom.delfi.ee/loomad/koroonaviirus-joudis-ka-karusloomafarmidesse?id=89687469

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/stockholmi-tervishoiuvoimud-sulgesid-ulerahvastatuse-tottu-viis-baari-ja-restorani?id=89687089

"Eesti lennufirma pidamine on nagu üks lõputu ja ülikallis tragöödia, millel küll üks läbiv kangelane puudub – kui mitte selleks pidada maksumaksja raha, mida ettevõtmisse taas sisse topitakse. Ajaks asju Tero Taskila oma 33 000eurose kuupalgaga, siis paneksime ehk toimuvat paremini tähele." https://epl.delfi.ee/arvamus/vilja-kiisler-oleks-erki-urva-asemel-tero-taskila-voi-siis-vahemalt-gunnar-kobin?id=89686757

Suurüritustel on suveks kriips peal: https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/rammsteini-sel-suvel-ei-nae-tonis-lukas-suure-publikuga-uritused-jaavad-sellel-suvel-ara?id=89686547

Oluline teema kriisi ajal: https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/kindlustusekspert-vastab-kriisiaegsed-poletavamad-kusimused-soidukite-kindlustamise-kohta?id=89683891

Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitab, et Saaremaal on olukord märgatavalt paranenud ja sestap võiks reeglid kehtida saarlastele võrdselt ülejäänud eestlastega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-madis-kallase-vahetuskaup-saaremaal-piirangute-leevendamiseks-oleme-valmis-teatud-asjades-tingimusi-karmistama?id=89683843

"Palusin 7 eesliini töötajal kirjeldada oma tööpäeva kriisi ajal ning anda inimestele üks soovitus praeguses olukorras." https://maaleht.delfi.ee/uudised/sissevaade-milline-on-koroona-testimise-eesliini-toopaev?id=89686115

Pressikonverents on lõppenud, Delfi jätkab sündmuste kajastamist otseblogina.

Küsiti ka töötasu meetmete võimaliku pikendamist suve lõpuni, Taavi Aas vastas, et valitsus otsustab seda küsimuste veel, kuid tõdes ka, et ükski valitsus ei suuda väga pikalt näiteks 70protsendilist palgatoetust maksta.

Küsimus: Kas on plaanis ka riigipoolset turundust siseturismile Eestis teha? Taavi Aas: Eks kõige enne algabki siin siseturism, sest me ei tea, kuna Eestist välja üldse saab reisida. Reedel loodi ka kriisikomisjon välisministeeriumi juurde, kes hakkab teiste riikidega piiride avamist koordineerima. Aga täna veel on kampaaniateks vara.

Küsimus Delfist: Mida tahtsite öelda sellega, et Saaremaal korraldas eilse aktsiooni inimene, kes korraldas ka kurikuulsa mullifestivali?Taavi Aas: Tahtsin sellega öelda seda, et tegemist on aktiivse inimesega.

Küsimus: Milliseid leevendusi on valitsusele soovitatud ja milliseid arutatakse?Taavi Aas: Hetkel just on valitsuse kriisikoosolek käimas, pealelõunal on valtsuse istung. Tean vaid niipalju, et just Saaremaa küsimus on seal hetkel arutluse all. Inimeste soov liikuma saada on arusaadav, aga peame arvestama, et seal on paljud inimesed tõsiselt nakkuskolde kontrolli alla saamiseks panustanud ja peame olema ettevaatlikud, et nende tööd ära ei riku sellega. Öpik: Kõiki saari ei saa vaadata ühe mütsiga, Saaremaa on erinev. teadlased on seda meelt, et vaikselt võiks leevendada piiranguid, kuid väga ettevaatlikult ja saare spetsiifiliselt.

Küsimuste aeg. Küsimus: Kas Saaremaa piiranguid võiks leevendada? Lisaks, mis saab vabaõhuetendustest ja kontsertidest jne suvel? Vastus terviseametilt: Me vaatame tervishoiunäitajaid, et valitsus peaks konkreetseid samme kommenteerima. Lukas: Kui mai ja juuni jooksul suudame tõve seljatada ja näitajad seda lubavad, siis võiks väiksemad etendused ja kontserdid toimuda vabas õhus juulis-augustis. Siseüritused, sealhulgas ka kinod peaksid planeerima oma tegevuse alguse sügisesse. Suure publikuga üritused jäävad sellel suvel ära. Aas: Juuli ja augusti otsused tulenevad sellest, kuidas suudame lähiajal viirust ohjeldada ja reeglitest kinni pidada.

Kultuuriminister Tõnis Lukas: Muuseas toetame ka spodrialaliite ja neid liigasid, mis on ära jäänud. Massirahvaspordiüritustele tuleb samuti toetus ning riiklikele spordistruktuuridele. Otsustasime toetada ka spordiklubide taristuid (et kriisi ajal tekkinud majanduslikud kulud kompenseeritakse taristutele). Kel tarvis, esitage taotlus. Me püüame 7 päevaga menetlemisega hakkama saada ja mai keskmest hakata toetusi maksma. Lisaks rääkides avamisest, siis esialgu avanevad vabaõhu rajatised, seejärel alles sisemised. Oleme esitanud ka vastava kava. Lisaks peaksid alaliidud valima igaüks konkreetse spordibaasi, kus selle ala sportlased saavad tippvõistlusteks treenida. Esitan ka selle plaani täna valitsusele.

Aas: Väikeettevõtele ja tursimile suunatud meetmetes on eraldi välja toodud Saaremaa. Me pöörame saartele eraldi tähelepanu.Eilse toimunud Saaremaa aktsiooni kohta öeldes, siis need inimesed, kes seda korraldasid, või see inimene, et ta on ka enne korraldanud igasuguseid üritusi. Ta peaks minu teada juhtima muuhulgas ka tuulekeskust, kus korraldati ka see kurikuulus festival. Et igati aktiivne inimene mitmes mõttes...Toimetaja kommentaar: eilse aktsiooni AITAB eestvedaja oli kohalik reformierakondlasest ärimees ja vallavolikogu esimees Andres Tinno.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: Räägin täna veidi meetmetest, mis kiideti reedel valitsuskabinetis heaks ja täna loodetavasti jõuavad valitsuse istungile arutamiseks. Esimene suurem on korteriühistute käendussumma renoveerimisteks (üle 70 miljoni euro). 140 miljonit eurot läheb teedeehituseks, enamik jagatakse sellest omavalitsustele. Umbes 10 miljonit eurot läheb maanteeametile, see on enamjaolt kruustaeede katte alla viimiseks üle riigi.

Öpik: Suure osa haigestumiste puhul me teame, kust nakkus saadi. Nakatumine on ennekõike ikka sotsiaalne ehk see saadakse inimeselt. Väga murelikuks teevad aga juhud, kus me ei suuda aru saada, et kust viirus tuli. Pingutame palun veel, et nakatumisjuhte ei lisanduks.

Öpik tuletas ka veel meelde kätepesu, ruumide puhtuse tähtsus ja ka trepikodade puhtust. Eraldi rõhutaski terviseameti esindaja, et just trepikodades tuleks olla eriti ettevaatlik, kuna need on tegelikult ju avalikud kohad.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: Me mõistame hästi tänast kevadist hoogu ja inimeste soovi sõpradega suhelda ning aega veeta, aga veel siiski tuleb meil olla ettevaatlikud ja hoida distantsi. Seda eriti selles vaates, et muidu pöördume me tagasi suurde nakatumiste arvu juurde. Kriisist väljumine hakkab toimuma väga väikeste sammudega ja vähehaaval. Terviseamet hoiab Tallinna piires silma peal üle 300 inimesel, kellest osad haigestunud ja osad nende lähikontaktsed.

Pressikonverents peaks kohe algama, plaani järgi on kohal terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning kultuuriminister Tõnis Lukas. Teemad on hetkeolukord ja testimine, riigi abi ettevõtetele ning kultuuri- ja spordivaldkonna abipakett.

AMETLIK! Prantsusmaa vormel-1 GP korraldajad kinnitasid täna, et 28. juuniks planeeritud võidusõit on üleilmse eriolukorra tõttu edasi lükatud. https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/ametlik-prantsusmaa-gp-jaab-ara-enne-juulit-vormelihooaeg-ei-alga?id=89685953

26.04.2020 ehk eilse seisuga oli Eesti Töötukassas töötuna arvel 47 889 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,4%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 3%, kuine kasv on 20%. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra. Lõppenud nädalal (20.04.2020 – 26.04.2020) võeti töötuna arvele 1766 inimest (nädal varem 2501 uut registreeritud töötut).Registreerimisaktiivsus oli mõnevõrra madalam kui eelmistel nädalatel alates eriolukorra kehtestamisest. Varasematel nädalatel pole uute registreeritud töötute arv jäänud alla 2000. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga samal tasemel.

Inimesi on ikka paraku igasuguseid... https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ebaausad-kliendid-kipuvad-citybee-autodest-desoainet-nappama?id=89685837

INFOKS: Plaani järgi on keskpäevasel pressiülevaatel kohal Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning kultuuriminister Tõnis Lukas. Teemad on hetkeolukord ja testimine, riigi abi ettevõtetele ning kultuuri- ja spordivaldkonna abipakett. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni. Delfi teeb sündmusest sõnas ja pildis otseülekande.

VÄRSKE INFO: Ööpäevaga lisandus 4 COVID-19 positiivset testitulemustViimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 472 COVID-19 viiruse testi, millest 4 proovi ehk 0,8 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 48 406 esmast testi, nendest 1 647 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.27. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 95 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Ida-Viru Keskhaiglas 89 aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.Viimase 24 h jooksul lisandus maakondade vaates positiivsed 2 Harjumaal, 1 Pärnumaal ja 1 Tartumaal. Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on enim COVID-19 nakatunuid 55-59 aastaste hulgas -12%.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-suri-koroonasse-uks-inimene-haiglaravi-vajab-95?id=89685003

Ajaleht The Local kirjutab, et Norra avas tänasest oma algkoolid. Lapsed vanuses 6-10 saavad sellest nädalast alates kooli minna, kuid klassides ei tohi korraga olla rohkem kui 15 õpilast. Eestiga enam-vähem samast ajast karantiinis olnud Norras on osades lapsevanemates tekitanud see otsus aga vastumeelsust, kuna aratakse, et viiruse oht pole kuhugi kadunud ja karm karantiin peaks veel jätkuma.

Sotside kiri peaministrile:https://www.facebook.com/jevgeni.ossinovski/posts/3802648909808569#w=500

"Loomulikult kardan seda viirust, muidu poleks ju nii otsustavalt kõike katki jätnud ega kohe maale põrutanud," sõnab värskes Kroonikas Rein Rannap, kes on oma Läänemaa maakodus ranges isolatsioonis juba üle kuu aja. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/rein-rannap-kardab-tervise-parast-no-voibolla-saaks-viirusest-jagu-aga-selles-ei-saa-sugugi-kindel-olla?id=89680637

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uus-meremaa-teatas-et-kogukonnasisest-nakatumist-koroonaviirusesse-seal-enam-ei-ole?id=89683755

Eesti Tennise Liit pöördus kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga avada eritingimustel inimeste jaoks tennisehallid. https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/tenniseliit-poordus-kultuuriministeeriumi-poole-palvega-avada-eritingimustel-sisehallid?id=89683557

Vanemuine pole ainus: Eesti Kontsert jätab samuti ära maikuised kontserdid ja lükkab suvised suurfestivalid järgmisesse aastasse. Seoses eriolukorra pikenemisega jätab Eesti Kontsert ära kõik maikuusse plaanitud kontserdid. Kõik suvised suurfestivalid nagu Saaremaa ooperipäevad, Haapsalu Tšaikovski festival ja festivalid „Seitsme linna muusika“ ja „In Horto Regis“ lükkuvad järgmisesse aastasse. Piletid kehtivad järgmistel festivalidel.

TEADE: Seoses Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra pikendamisega jäävad Vanemuise teatris ära kõik maikuuks planeeritud etendused ja üritused. Alates 30. aprillist on aga müügil Vanemuise teatri sügishooaja etenduste piletid. Maikuus ära jäävate etenduste piletid vahetatakse perioodil 30. aprill - 31. detsember 2020 ümber sügishooaja etenduste piletite või Vanemuise kinkekaartide vastu või ostetakse tagasi. Oma soovist saate teatrile teada anda e-posti teel aadressil kassa@vanemuine.ee.

Kutseõpe on teada-tuntud oma "käed-külge" printsiibi poolest. Juuksurid ei omanda vilumust esseedest. Tislerid ei lihvi puitu pastaka ega paberiga. Kunstnikud ei loo ilu pelgalt mõttejõu toel. Mis viisil on tänases olukorras praktiline õpe võimaldatud? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/olivarvid-asendatud-kohviga-kuidas-toimib-praktiline-kutseharidus-ajal-mil-koik-on-liikunud-veebiavarusse?id=89680981

"Inimesed ei oota kohe Kirkorovi kontserti, küll aga adekvaatset riskihinnangute tõlgendust ja ohutumate piirangute leevendamist. Jätkuvad piirangud ei pea olema seejuures kehtestatud eriolukorra juhi dekreediga, valitsus saab teadlaste hinnangutele tuginedes anda ka juhiseid ja soovitusi. Mida selgem on valitsuse antav sõnum, seda tugevam on ka autoriteet ja inimeste valmisolek neid soovitusi järgida. Just siin on enim parandamisruumi." https://epl.delfi.ee/arvamus/taavi-roivas-keegi-ei-oota-kohe-kirkorovi-kontserti?id=89678617

Viimased arvud maailmast: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) teadlased lõid innovaatilise sensori prototüübi, mis monitoorib kopsude ventilatsiooni ja hapniku edasikandumist kudedesse vereringe kaudu. https://forte.delfi.ee/news/teadus/labimurre-eesti-teadlaste-teedrajav-hingamise-ja-sudametoo-sensor-tohustab-covid-19-ravi?id=89682925

Kas valitsuse sammud on mõistetavad? https://epl.delfi.ee/arvamus/versus-kas-valitsuse-sammud-on-moistetavad?id=89680217

Maailmas hinnatud koomik tabas jälle naelapea pihta. Muide, tema seriaali "After Life" uus hooaeg on Netflixis saadaval. Kirjutasime Päevalehes esimesest hooajast juba eelmisel aastal selles loos.https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/ricky-gervais-arge-sustige-desinfektsioonivahendeid-ja-arge-pistke-elektripirne-p?id=89682533

Mis saab eestlaste ühest hetke meelisalast ehk rallist nüüdses olukorras? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/meenutus-ajaloost-ulemaailmne-kriis-jattis-uhel-aastal-ara-koguni-kuus-wrc-rallit?id=89421957

„Tulin oma tervist kontrollima.” Selline vestluse algus on perearsti kabinetis üsna tavaline. Kui juttu jätkata, selgub, et soovi taga on usk analüüsidesse ja uuringutesse, mis annavad justkui kindlustunde, et tervis on korras. https://epl.delfi.ee/arvamus/ruth-kalda-tahaks-analuusi-teha-ruttu-ja-valesti?id=89678359

"Küll annab eilne meeleavaldus tunnistust trendist, mida on näha paljudes riikides üle maailma. Inimesed on olemuselt ebahumaansetest (ehkki koroona vastu vajalikest) piirangutest väga väsinud. Üha teravamaks muutub küsimus, ega ravi osutu viimaks haigusest endast ohtlikumaks." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-aitah-saarlased-teie-haalt-oli-vaja?id=89680113

Paljud riigid tahavad kontrollida SARS-CoV-2 antikehade olemasolu, kuid sellest teadmisest ei pruugi aidata. https://epl.delfi.ee/valismaa/who-hoiatab-immuunsuses-ei-saa-kindel-olla?id=89679383

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimise üksuse juht Reimo Raivet tunneb muret: sotsiaalse distantseerumise ajal on teated laste seksuaalse väärkohtlemise kohta miinimumini kahanenud. „See kuriteoliik pole kusagile kadunud. Seetõttu ongi asi muret tekitav.” https://epl.delfi.ee/uudised/info-laste-vaarkohtlemisest-ei-joua-praegu-politsei-ega-lastekaitsjateni?id=89650099

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-peaminister-conte-teatas-uuest-piirangute-leevendamisest?id=89682665

https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/austria-tennisetaht-djokovici-plaaniga-uhineda-ei-soovi-eelistan-anda-raha-neile-kes-seda-toesti-vajavad?id=89681739

https://epl.delfi.ee/uudised/info-laste-vaarkohtlemisest-ei-joua-praegu-politsei-ega-lastekaitsjateni?id=89650099

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kuurortlinnad-loodavad-tanavu-siseturismile?id=89681809

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadid-huvitav-voimalus-mida-raskustes-ettevotte-puhul-ullatavalt-harva-kasutatakse?id=89678241

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsus täna Euroopa riike üles turismisihtkohti mitte liiga vara uuesti avama ega riskima veel ühe koroonaviiruse nakatumise lainega. "Euroopa võistlus, et näha, kes lubab esimesena turistidel reisida, toob kaasa vastuvõetamatuid riske," ütles ta Saksamaa turustusettevõttele Bild am Sonntag.

https://maaleht.delfi.ee/arvamus/ehitusettevotja-olen-murelik-et-pollumajandusse-vaiksemaid-investeeringuid-tehakse?id=89680859

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uus-reaalsus-kodukontor-ja-pidevad-videokoned-on-kasvatanud-inimestes-arevust-pannes-neid-tegema-asju-mis-varem-mottessegi-ei-tulnud?id=89680631

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/work-in-estonia-programmi-juht-valistootajate-umber-toimuvast-selgitustood-tuleb-palju-teha-eesti-voib-aga-ka-voita?id=89678285

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/milano-vorkpallimeeskonna-esindaja-saaremaaga-mangimisest-meil-on-olukorra-parast-kahju-kuid-me-jargisime-juhiseid?id=89680445

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/10-markust-madis-kallaselt-saarlaste-protesti-tuules-olustik-on-muutunud-keerakem-saaremaa-lukust-lahti?id=89680419

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/usa-pangad-keeravad-euroopa-firmadele-laenukraane-kinni?id=89680279

https://epl.delfi.ee/arvamus/sotside-aseesimees-olen-kiigega-nous-malle-peab-saama-tootuna-seaduslikult-tooampse-teha?id=89671373

Martin Helme näeb, et meedias on välja kujunenud kaks leeri: n-ö head inimesed, kes kes nõuavad riigipoolseid karme kärpeid ning n-ö halvad inimesed, kes ei näe rangeid kärpeid ellu viivat poliitikat kui miskit, mis võiks majanduse tuhast taaskord fööniksi kombel ellu äratada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-pigem-koondada-ametnikke-kui-karpida-nende-palgafondi?id=89678899

Kolm nädalat viirusega võidelnud Hofmann suri Freiburgi ülikooli kliinikumis. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/saksamaa-spordilegend-kaotas-voitluse-koroonaviirusele?id=89679829

Telekanali TVK Krasnojarski teatel arutas haigla peaarst kohaliku tervishoiuminister Boris Nemikuga konverentskõnes kuni 80 patsiendi majutamist ühte haiglahoonesse. Teadaolevalt oli Nepomnjašaja selle vastu "isikukaitsevahendite terava puuduse ja personali üleüldise ettevalmistamatuse tõttu". https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaa-krasnojarski-haigla-peaarst-kukkus-aknast-alla?id=89679531

Tom Hanksil ja abikaasal Rita Wilsonil diagnoositi koroona märtsi alguses Austraalias. Märtsi lõpus, peale nädalaid kestnud karantiini, suundusid nad tagasi koju Los Angelesse ning soovivad nüüd abiks olla. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/tom-hanks-annetab-koroona-vastase-vaktsiini-loomiseks-oma-verd-meil-on-antikehad?id=89678489

Seni tuli parimate leidude saamiseks mööda poode ringi traavida, kuid koroonaviiruse tõttu sulgesid Sõbralt Sõbrale poed uksed igal pool, ka seal, kus nad eraldi sissepääsu tõttu võinuks avatuks jääda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vanakraamipoed-kolivad-netti-misjonipoed-tunnevad-muugiedust-roomu-kuid-ka-abivajajate-hulk-kasvab?id=89679493

Sotsiaalminister Tanel Kiik viitas, et kui võrdleme tipphetke praegusega, siis kahe nädala keskmisega on nakatunute arv langenud viis korda. “Teine pool on aga see, et praegune number on küll madalam, aga jätkuvalt oluliselt üle Eesti keskmise. Saaremaa on Harjumaa järel teine maakond,” tõdes ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuskomisjon-hakkab-homme-arutama-meetmete-leevendamist-saaremaal?id=89679449

Kõigest kolm päeva pärast Saaremaaga mängimist pidi Milano kohtuma Itaalia meistriliigas Padova Kioenega. Kuna aga viiel Milano mängijal oli selleks ajaks tekkinud palavik, jäi kohtumine ära. Kuidas meeskond olukorda suhtus ja kas tegu oli koroonaviirusega? https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaal-kainud-milano-voistkonna-tahtmangija-kommenteeris-vastuolulist-matsi-mis-palavikus-meeste-tottu-ara-jai?id=89679511

Juristide sõnul ei ole varasemalt sellist olukorda olnud ning valmis ei olnud selleks ei inimesed ega ka seadused. HUGO.legal tööõiguse jurist Katrin Martis toob välja peamised põhjused, millega inimesed täna juristi poole pöörduvad. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/tootajate-probleemid-milliste-probleemidega-poordutakse-eriolukorras-koige-rohkem-toooiguse-juristi-poole?id=89679327

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) kutsub kohalikke omavalitsusi üles korteriühistuid majade desinfitseerimisel abistama. "Tänases kriisiolukorras, kus suur osa eestimaalasi on kaotanud töö ja sissetuleku, on korteriühistutel samuti rahaliselt keeruline toime tulla. Korteriühistud teevad mis nad suudavad, paraku kaasneb eriolukorras seatud rangete puhastusnõuetega ka kulude suurenemine," nentis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/korteriuhistute-liit-omavalitsused-voiks-uhistuid-desinfitseerimisvahenditega-aidata?id=89679141

“Mitmed eilsed artiklid ja fotogaleriid näitasid ilmekalt, et inimesed ongi kahjuks väljas ja üsna aktiivselt. Külastatakse kauplusi ja ollakse niisama koos. Me kindlasti soovitame inimestel seda vältida,” pani dr Popov südamele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arkadi-popov-naeme-trendi-vahema-nakatumise-suunas-kuid-valvsust-ei-tohi-kaotada?id=89679061

Telesaates "Hommik Anuga" rääkis Rästa, kuidas kohati võib lastele tegevuse leidmine väga väsitavaks osutuda. "Kui lihtsalt lastel on tegevus otsa saanud ja on igav, nad ei taha sinna onni enam minna ja siis sa pead mõtlema välja midagi, mida teha. Võib-olla sel hetkel sa oled ise täiesti väsinud ja läbi juba." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/stig-rasta-kodus-pusimisest-loomulikult-tuleb-neid-olukordi-kus-hoiad-vahepeal-peast-kinni?id=89677777

Kuigi Kuressaare keskväljal mingit massikogunemist ei toimunud, hakkasid inimesed juba keskpäevast protestiaktsiooni AITAB! Facebooki lehele postitama pilte sellest, kuidas nemadki mujal Saaremaal aktsioonis osalesid ning protesti väljendasid. Istuti üksinda, paaridena ja perekondade kaupa. Solidaarsust saarlastele väljendasid eestlased ka mandrilt ja välismaalt. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-ja-video-saarlased-ule-kogu-saare-protestisid-viisakalt-range-isolatsiooni-vastu-aktsiooniga-liitus-eestlasi-nii-mandril-kui-valismaalgi?id=89679001

Kuigi just sel nädalal alustas "Rannamaja" uute osaliste otsingutega, selgitab Luitsalu, kuidas inimesed tegelikult juba praegu osalevad kõik väga sarnases asjas, nagu reality-formaat, aga see on elu, mitte saade!https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/susan-luitsalu-selgitab-kuidas-karantiin-on-nagu-reality-saade-vaatan-et-pihikaamera-teed-on-lainud-juba-ka-paljud-tavainimesed?id=89670607

Nicaragua Spordikomisjoni nõudmisel pidid näomaske kandma kõik Alexis Arguello spordihallis viibivad inimesed. Poksijad ning ringikohtunik võtsid enda maskid eest alles ringis vahetult enne matši algust. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/fotod-kas-nii-hakkabki-olema-nicaraguas-peeti-eritingimustes-poksivoistlus-maskid-ees-nii-voitlejatel-kui-ka-pealtvaatajatel?id=89676889

Viimase nädala jooksul pole Tallinnas, Tartus, Narvas ega Pärnus pakkumiste arv tõusnud - nii mõnedki müügiobjektid on turult hoopis ära korjatud. Asi selles, et osade müüjate jaoks on tehing mõeldav ainult teatud hinnataseme pealt ning kui see on täna kättesaamatu, pole mõtet ennast petta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/nadal-kinnisvaraturul-kinnisvaraturu-jargmine-ohver-on-teada-uks-muut-sai-murtud-ning-ostjate-sekka-on-tulnud-rahakad-inimesed?id=89678013

Muuseumid on strateegia „avamispingereas“ kõrgel kohal, mai esimeses pooles lahti teha lubatud kaubanduskeskuste taga. Vabamu ootab nüüd koos paljude teiste Eesti mäluasutustega, kas nad saavad peagi uksed avada või mitte. https://epl.delfi.ee/arvamus/vabamu-tegevdirektor-muuseumid-voiks-julgelt-avada-juba-enne-kaubanduskeskusi?id=89670755

Ida-Tallinna Keskhaigla alustab esmaspäevast, 27. aprillist, tervishoiuteenuste pakkumist järk-järgult, esialgu jätkatakse ka kaugvastuvõttudega. „Kui patsient saab sõnumi, et toimub kaugvastuvõtt ja arst helistab, siis palun mitte kohale tulla, vaid oodata telefonikõnet. Arst võib ka hommikul varakult helistada näiteks kell 8, palun olla valmis telefonile vastama,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ida-tallinna-keskhaigla-taastab-plaanilise-ravi-kuidas-toimub-arsti-vastuvotule-tulek-eriolukorras?id=89678593

Saaremaal avaldas meelt ka "AK" reporterTäna keskpäeval alanud meeleavaldusest Saaremaal võttis osa ka "Aktuaalse kaamera" kohalik reporter Margus Muld, kes ütles uudistesaatele, et olukord on alates piirangute kehtestamisest oluliselt muutunud ning aeg oleks piiranguid lõdvendada."Tõesti ma istun ja ma istun siin puhtpelgalt saarlasena, sest olukord sellest hetkest alates, kui rangemad piirangud Saaremaal kehtestati, on tegelikult päris palju muutunud," ütles Muld "Aktuaalsele kaamerale". "Ma ei ole eriline protestijatüüp, aga üks konkreetne näide, mis mind väga mõjutas, oli see ja on see, et kui üks kaugsõidukapten, kes on olnud kuu aega merel ja tahab nüüd koju tulla - tal on Saaremaal oma kodu -, siis seaduste järgi peaks ta nüüd istuma järgmise kuu Virtsu kail oma autos ja seal elama.""Me arvame seda, et meil oleks olukord enam nii hull, et meie eest peaks mandrit nüüd kaitsma. Seda meelt ollakse küll, et võib-olla ei peaks see piir olema täiesti lahti, et mingisugune selekteerimine võiks ikkagi olla. Aga inimesed, kellel on Saaremaal sissekirjutus, kelle on siin oma kodu, kellel on siin suvekodud, et nemad saaksid siin Saaremaa vahet ikkagi liikuda. Aga turistide horde pigem mitte - seda meelt siin pigem praegu ei olda," lisas Muld.

Irja Lutsar: piiranguid tuleks leevendada Valitsust nõustava teadusnõukogu juht viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles täna keskpäeval seoses Saaremaa meeleavaldusega "Aktuaalsele kaamerale", et "teadusnõukogu on juba praegu soovitanud valitsusel meetmeid lõdvendada". "Ma olen reporter Margus [Mullaga] väga nõus, et päris lahti Saaremaad teha ja kõigil kohe nüüd esimese laevaga Saaremaale suunduda ei ole soovitatav, aga mingitele lõdvendustele tuleks mõelda ja peaks mõtlema. Miks Saaremaa on kinni? Ma olen seda küsimust ka küsinud, et keda me kelle eest kaitseme. Me pigem ikkagi kaitseme saarlasi, et viirust ei toodaks mandrilt uuesti sisse. Aga mingi leevendamist mitte ainult Saaremaal, vaid kogu Eestis on Teadusnõukogu juba soovitanud," ütles Lutsar.

Just neil minutitel algab Saaremaal vaikne protestiaktsioon, millega avaldatakse meelt muust Eestist karmimate piirangute vastu. Oma meelsust oodatakse näitama, tulles taburetiga tänava äärde pooleks tunniks istuma. Kuressaare kesklinna inimestel ja firmadel palutakse koguneda oma äride ette.

ERR-i Moskva korrespondent Anton Aleksejev annab Delfi "Erisaates" Krister Parisele meeleoluka ülevaate koroonavõitlusest Vene moodi, kus käigus võidakse hoida küll strateegiline õlletehas, aga isegi majandusministril ei õnnestu Putini lubatud laenu saada. https://tv.delfi.ee/saated/erisaade-vene-ravi-eriparad-kui-tobine-koroonahaigete-palatisse-panna-pole-testida-vajagi?id=89677325

"Tundub, et aasta 2020 on selline aasta, mis mingis mõttes jääb vahele," tõdes Normet telesaates "Hommik Anuga". "Minul kadus ära koroona tulekuga 85% kõikidest töödest. Tuli hakata kiiresti mõtlema, kuidas üldse ellu jääda." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/mart-normet-eriolukorra-mojust-minul-kadus-ara-85-koikidest-toodest?id=89677565

Tuleb aru saada, et kuigi eriolukorraga seonduvalt on alates 12. märtsist üle Eesti päev-päevalt erinevaid liikumis- ning tegevuspiiranguid seatud, on Saaremaa koos mitme teise Eesti saarega nende piirkondade seas, millele on kahel korral ülejäänud Eestist oluliselt rangemad piirangud seatud, mistõttu on piirkond ülejäänud Eestist oluliselt rohkem eraldatud ja selle elanikud karmimas isolatsioonis. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kolm-pohjust-mis-seal-saaremaal-siis-lahti-on-et-inimesed-nii-kiiresti-piirangute-leevendamist-nouavad?id=89677345

Abilinnapea Eha Võrk selgitas, et otsus jagada korteriühistustele märgpesuks puhastusvahendit võeti vastu eelmisel nädala linnavalitsuse istungil ja välja valiti Mayeri kontsentreeritud üldpuhastusvahend, mida ostetakse u 6000 viieliitrist kanistrtit. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-jagab-uhistutele-puhastusvahendit?id=89677443

Prantusmaa kõrgliigaklubi Montpellier jalgpallur Junior Sambia äratati ajakirjanduse teatel reede õhtul üles, kuid ta on veel endiselt nõrk. Arstid jälgivad tema seisundit pidevalt, et uute hingamisraskuste tekkimisel kiiresti reageerida. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/koroonaviirusega-prantsusmaa-jalgpallur-toodi-koomast-valja?id=89676985

Ööpäevaga lisandus üheksa nakatunutTäna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 94 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 84 aastane naine ja Pärnu Haiglas 78 aastane naine.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-19-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89677439

Haiglajuht: 1. maist võiks tulla leevendusi Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ei soovinud Delfile küll tänase algatuse kohta hinnangut anda, kuid usub, et juhul, kui haigusjuhtumite arv Saaremaal on järgneval nädalal jätkuval langustrendis, tuleks riigil Saaremaale kohanduvaid rangemaid piiranguid leevendada. "Minu sõnum on, et 1. maini tuleks vastu pidada," märkis Laane. "Siis oleme üle 45 päeva karantiinis olnud ja see peaks olema piisav. See peaks panema viiruse levikule korraliku piiri, haigla statistika kohaselt on see samuti piisav." Haiglajuhi arvates võiks alates 1. maist kehtida Saaremaale samad piirangud, mis muulegi Eestile - seda juhul, kui järgneval nädalal jätkub kohapealne haigestumiste langustrend. "Nädal langustrendi veel ja sellised üliranged meetmed pole enam õigustatud," ütles Laane Delfile.

Saaremaa kriisikomisjon tahab leevendustSaaremaa kriisikomisjon on saatnud valitsusele ametliku pöördumise, milles palub lubada Saare- ja Muhumaa elanikel liikuda alates 1. maist 2020 mandril asuvasse töökohta ja tagasi ning võimaldada saarele sisenemist ja väljumist kõigile seal kinnisvara omavatele inimestele. Ühtlasi tegi kriisikomisjon valitsusele ettepaneku lõpetada esimesel võimalusel täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja viibimiskeelud Saaremaa ja Muhu vallas, sh veel enne seda väljastada rohkem erilubasid saare ja mandri vahel liikumiseks ettevõtjatele.Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval teemat kommenteerides, et Muhumaa ja Saaremaa vahelise liikumise lubamine on plaanis võimalikult kiiresti, kuid nii, et see oleks kindlasti turvaline. "Ehk siis me anname esimesel võimalusel võimaluse kohalikel inimestel oma lähedasi näha," ütles Ratas.

Kõige tahetum amet on kauba komplekteerija, mille ühele tööpakkumisele laekub keskmiselt 191 kandideerimisavaldust ning suurima kandideerijate arvuga tööpakkumisel ületab see isegi 900 tööotsija piiri.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/hooajatoodele-kandideerijate-arv-on-luhikese-ajaga-kahekordistunud-enim-otsitakse-ajutist-tood-laane-eestis?id=89676803

Kui mitmes Euroopa riigis tehakse juba samme lõpetamaks pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud erimeetmeid ja teistes nagu ollakse epideemia harjast üle saadud, siis vähemalt kolmes riigis lähevad kõik haigestumise näidud ülesmäge. Nendeks riikideks aga on need samad USA, Venemaa ja Hiina, kirjutab analüütik Toomas Alatalu. https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-ei-maksa-unustada-et-usa-venemaa-ja-hiina-ajavad-suurte-kriiside-ajal-asju-oma-reeglite-jargi?id=89676785

Mais jätkub praamide hõrendatud graafikMaikuus jätkavad TS Laevade parvlaevad tulenevalt eriolukorra pikendamisest Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil sõitmist hõrendatud sõiduplaanidega. Virtsu-Kuivastu liinil lisandub siiski alates homsest mõlemas suunas üks väljumine. Maikuusse pileti broneerinud inimestel palutakse oma reisiaeg ümber vaadata ja leida sobiv väljumine.https://www.facebook.com/praamid/posts/3462559650425961

Täna kell 12 pressikonverentsi ei toimu Täna, 26. aprillil tavapärast keskpäevast kriisibriifingut ei toimu. Tulenevalt oludest võib see muutuda, millest anname teada esimesel võimalusel, teatab valitsuse kommunikatsioonikeskus.

Saarlased asuvad keskpäeval protestimaTäna kell 12 toimub Saaremaal vaikne protestiaktsioon, millega avaldatakse meelt muust Eestist karmimate piirangute vastu. Oma meelsust oodatakse näitama, tulles taburetiga tänava äärde pooleks tunniks istuma. Kuressaare kesklinna inimestel ja firmadel palutakse koguneda oma äride ette.Aktsiooni eestvedaja Andres Tinno sõnul on ka kõik teised eestlased oodatud saarlastele sel moel solidaarsust avaldama. Selleks saab liituda Facebookis üritusega AITAB!, võtta tool või taburet ning istuda kella 12-st kuni 12.30-ni pool tundi oma maja ees või tänaval saarlaste piirangute leevendamise toetuseks. Ka võib ürituse lehele postitada pildi oma aktsioonist koos hashtag’iga #aitab.Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles aga laupäeval, et valitsus hakkab Saaremaa liikumispiirangute teemat arutama esmaspäeval, mil vaagitakse, kuidas minna edasi Saaremaa erilubade suurendamisega ja piirangute leevendamisega. Kiige sõnul ei ole aga praegu aeg, kus vabalt võtta ning kogunemisi korraldada.

Ajakirja Nature meditsiinirubriigis avaldatud töös kirjutavad nad, et SARS-Cov-2 sisenemisel mängivad pearolli sügaval ninas olevad rips- ja limarakud ning kaasasündinud immuungeenid. Just nende kahe rakuliigi pindadelt avastasid nad enim sisenemisproteiine ACE2 ja TMPRSS2, mida viirus meie rakkudesse pääsemiseks kasutab. https://forte.delfi.ee/news/teadus/teadlastel-selgus-majas-sars-cov-2-siseneb-meie-organismi-just-nende-ninas-olevate-rakkude-kaudu?id=89676401

USA-s lõdvendas esimene eriolukorra piiranguid Georgia osariik, kus avatakse teatud avalikud asutused ja spordisaalid, mille peale hakkasid mängijad oma meeskondadelt küsima, kas nad võiksid sinna reisida ja otsida seal võimalusi treenimiseks. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-klubid-voivad-1-maist-treeningutele-naasta?id=89676323

Viimaste kuude jooksul on klubi tabanud üks tagasilöök teise järel. Alates ebaõnnestunud peatreeneri vahetusest ja piinlikust sotsiaalmeedia skandaalist kuni korruptsioonisüüdistusteni välja. Mõistagi on pingeid lisanud ka koroonaviiruse pandeemia, mis on teinud klubi niigi keerulise majandusliku seisu veelgi raskemaks. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/kodusoda-barcelonas-tulid-staaridega-piinlikud-skandaalid-ja-kriisi-ajal-ametist-lahkuvad-tippametnikud?id=89653703

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/asjatundja-soovitused-kuidas-jagada-kodukontori-kulusid-tooandja-ja-tootaja-vahel?id=89675941

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjate-esindaja-kriisiabi-pakettide-valjatootamise-peale-kulub-eestis-pohjendamatult-palju-aega?id=89676279

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooandjad-on-juba-votnud-tootajatest-vabanemiseks-kasutusele-nii-ahvardused-kui-muud-otsitud-pohjused-vallandamiseks?id=89676241

Naistekliinik taastab järkjärgult oma plaanilise ravi Plaanilist ravi hakatakse järkjärguliselt Eesti haiglates taastama. Vaatamata kehtivale eriolukorrale ei ole osa plaanilisest ravist Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus aja jooksul peatunud. Lähinädalatel on plaanis seda mahtu veelgi suurendada. Günekoloogilise ambulatoorse ja päevaravi osakonnajuhataja dr Ele Tammemäe sõnul on kriisi algusest ja ka jätkuvalt avatud naistekliiniku erakorraline vastuvõtt ja sünnitusabi rasedatele. Seni on toimunud günekoloogilised e-konsultatsioonid ja muudetud jälgimiskava alusel rasedate kontaktvisiidid ja e-konsultatsioonid. „Vastavalt haigusjuhule ja vajaminevale ravile on eriolukorra kestel väiksemas mahus vastuvõtte toimunud ja isegi on viidud läbi ka vajaminevaid operatsioone. Seni on saanud arstile need patsiendid, kes vajavad aegkriitilist ravi,“ tõi välja dr Tammemäe. Osa plaanilisest ravist on aga eriolukorra tõttu peatatud ja täiesti on ära jäänud ennetustegevused – rinnavähi sõeluuringud ja emakakaelavähi sõeluuringud. Naistekliinik võtab eriolukorra tõttu arstivisiidist ilma jäänud patsientidega järkjärgult ise ühendust ja telefoni teel lepitakse kokku uus vastuvõtuaeg või viiakse läbi e-konsultatsioon. „Töö plaanilise ravi täismahus avamise osas käib. Hetkel küll patsiendid veel ise arsti juurde vastuvõtuaega broneerida ei saa, kuna maikuu vastuvõtuajad ei ole avatud. Küll aga võtavad raviarstid oma patsientidega aktiivselt ühendust ja määravad vajadusel uue vastuvõtuaja,“ sõnas dr Tammemäe. Lähinädalatel on oodata plaanilisele ravile pääsenud patsientide hulga kasvu. „Arst prioriseerib patsiendi ravi vajaduse ja vastavalt sellele lepitakse kokku edaspidine tegevus - näiteks kas kaugvisiidi vahendusel ravi või kutsutakse patsient kontaktvisiidile, et teha vajalikud uuringud, analüüsid, protseduurid ja korraldada ravi,“ kommenteeris dr. Tammemäe.

Eriolukorras abistavad riiki isegi hobused! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tv3-video-uuenduslik-lahenemine-eesti-lounapiiri-valvab-ratsapatrull?id=89676081

Kaubandusmaailmas ei ole miski enam endine. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kinnisvaraekspert-kaubanduskeskused-muutuvad-kriisi-jarel-ilmselt-jaadavalt?id=89674901

Irja Lutsar arvab, et normaalne elu niipea ei taastu.. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irja-lutsar-lisaks-tublidele-meditsiinitootajatele-tahan-esile-tosta-ka-paljukirutud-riigiametnikke?id=89675457

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane aga ei soovi hinnangut homse algatuse kohta anda. Küll aga usub ta, et juhul, kui haigusjuhtumite arv Saaremaal on järgneval nädalal jätkuval langustrendis, tuleks riigil Saaremaale kohanduvaid rangemaid piiranguid leevendada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/madis-kallas-saarlaste-protestiaktsioonist-kui-koduhoovis-istudes-protestida-saab-votan-samuti-osa?id=89675671

"On ülimalt tõenäoline, et piirangute leevendamisele järgnevate nädalate perspektiivis läheb viirus meie tänase eeldatava madala nakkumisleviku tulemusel pealetungile," kirjutab Reinsalu. https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-reinsalu-oodata-on-viiruse-uut-pealetungi-sellele-vastu-saamiseks-ei-tohi-me-piirangute-leevendamist-valesti-moista?id=89675181

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/saarlastel-aitab-lukus-saarel-istumisest-homme-keskpaeval-korraldatakse-karmide-piirangute-kaotamist-noudev-protestiaktsioon?id=89675247

Olukord Lasnamäel rahvast magnetina tõmmanud ehituskaubamajas Bauhaus oli ühe meie portaali lugeja sõnutsi "laulupidu järjekorras": inimesed ei hoidnud üksteisega kahemeetrist vahet, klientide näolappidelt puudusid maskid ning parkla oli autosid täis puugitud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-ja-video-kas-harjumaal-on-viirus-toesti-maapakku-pugenud-poode-taitvad-inimmassid-meenutavad-mone-arvates-laulupeoliste-kogunemisi?id=89673821

Nii Eestis kui mujal maailmas populaarne reisibroneeringute veebisait sattus suure avalikkuse ja poliitikute kriitika alla pärast seda, kui ettevõtte tegevjuht Glen Fogel teatas 15. aprillil ajalehele De Volkskrant, et kuigi ettevõte taotleb riigilt toetust, tuleb sellest hoolimata võtta ette ka suurem koondamislaine. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eestlastegi-seas-populaarne-hollandi-tehnoloogiafirma-jai-vahele-riigiabi-kusimisega-ise-on-teinud-omanikele-miljarditesse-kuundivaid-valjamakseid?id=89674529

Teaduslikus lühikokkuvõttes hoiatas terviseorganisatsioon riike inimestele immuniteedipasside või samal põhimõttel toimivate sertifikaatide väljastamise eest, kuna nende paikapidavust ei suudeta tagada.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-toendeid-haigusest-tervenenute-immuunsuse-kohta-ei-ole?id=89674567

"Kellelgi ei peaks olema illusioone selles osas, millised väljakutsed seisavad kõigi jalgpalliga seotud inimeste ees. Sel suvel ei pruugi tulla tavapärane jalgpalliturg mitte ühegi klubi jaoks, kaasa arvatud meie jaoks," sõnas Manchester Unitedi tegevjuht Ed Woodward. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/manchester-unitedi-tegevjuht-ennustab-hiigeltehingud-jalgpalliturul-on-ajalugu?id=89674597

Tubli vanaproua! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voimas-kuressaare-haigla-legendaarne-ja-pikaaegne-kokk-seljatas-100-aastaselt-koroonapuhangu?id=89674565

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul sai nakatumine alguse ühest pereliikmest, kellel oli kontakt COVID-positiivsega. “Tema sai selle mujalt, mitte piirkonnast kohapealt,” ütles Muusikus ja lisas, et kuna tegu on suure pere ja suguvõsaga, suhtlesid nad omavahel enne, kui kõnealune pereliige diagnoosi sai. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaa-suguvosa-nakatunute-hulgas-on-ka-4-ja-6-aastased-lapsed?id=89674263

Kuigi ettevõtte esindaja viitas transporditoetuse taotluses eriolukorra komisjoni otsusele toetada Ida-Viru maakonna bussiliinivedusid ja valikuliselt ka ettevõtteid, juhtis ministeeriumi esindaja tähelepanu sellel, et tegu on ainult Ida-Virumaale mõeldud piirkondliku toetusmeetmega. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viljandi-akna-ja-uksetehas-kusis-riigilt-ebatavalist-transporditoetust?id=89673913

Valitsusjuht Sanna Marin, haridusminister Li Andersson ning teadus- ja kultuuriminister Hanna Kosonen olid end spetsiaalselt ette valmistunud, et vastata kooliealiste laste küsimustele neile arusaadaval viisil. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valitsus-andis-lastele-viiruse-teemal-pressikonverentsi?id=89673981

COVID-19 pandeemia on toonud inimkonna mälust pinnale vanu traumasid, näiteks 1918. aasta Hispaania gripi pandeemia kui ka 14. sajandi katkulaine, märgib Eesti juhtiv keskaja tundja, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-ajaloolasega-kuidas-juhtus-nii-et-voitleme-pandeemiaga-21-sajandil-14-sajandi-meetoditega?id=89674071

“Oleme istunud nädalaid terve perega kodus. Sotsiaalmeedias näen armsaid pilte, kuidas kõik lastega kvaliteetaega veedavad, käib töö ja vile koos. Häbi tunnistada, aga meie oleme hullumas,” kirjutab kahese tütre ning nelja- ja seitsme-aastase poja ema Kristin. https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/nuud-on-narvid-viimseni-pingul-suhted-kannatavad-kodus-valitseb-toeline-hullumaja-pereterapeut-olukord-paneb-proovile-ka-koige-rahumeelsema-pere?id=89588287

Alleri hinnangul on maaeluministeerium suutnud koroonakriisile hästi reageerida, kuna olemas on kogemus sigade Aafrika katkust ja listeeriabakteri levikust. "Mina leian, et ministeerium ja ministeeriumi allasutused on sellest õppinud," ütles Aller. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maaeluminister-meie-sektorisse-jouab-kriis-viivitusega?id=89673523

Ajalehe teatel on Briti jalgpallijuhid viimastel päevadel valitsuse liikmetega aktiivselt läbirääkimisi pidanud, millistel tingimustel võiks tippjalgpall riigis jätkuda, ilma et sellega kellegi tervist ohtu seataks. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/the-times-premier-leaguei-hooaeg-jatkub-juunis?id=89673729

Arkadi Popovi sõnul ei saa prognoosida, kuidas viirus Ida-Virumaal edasi kulgeb. Küll aga saavad kõik inimesed hoolsalt käituda ja ennetada sellega viiruse edasist levikut. Haigusnähtudega tuleb püsida 14 päeva karantiinis, rõhutas Popov. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-popov-ida-virumaa-18-nakatunut-on-oppetund-et-pusige-kodus?id=89673579

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpiku sõnul on eriliselt muret tekitav see, et iga päev diagnoositakse Tallinnas mõni niisugune koroonaviirusesse nakatunu, kes ei tea, kust või kellelt ta on nakkuse saanud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnas-tuleb-nakatunuid-pidevalt-juurde-koik-neist-ei-tea-kust-nad-viiruse-said?id=89673439

Mitmed hotellid on juba praegu otsustanud hoida uksed suletuna juuni alguseni. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Maarika Liivamägi sõnul on nii restoranide kui hotellide seas kindlasti ka neid, kes enam kunagi uksi ei ava. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/mitmed-restoranid-ja-hotellid-peale-kriisi-enam-uksi-ei-ava?id=89673295

Reedel võis Kristiine pakipunkti juures näha ebatavaliselt pikka järjekorda. Kuigi pakipunktis oli tööl neli töötajat, vähendas käsiseadmete tõrge pakkide väljastamise kiirust märkimisväärselt. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/suure-jarjekorra-omniva-kristiine-pakipunktis-pohjustas-kasiseadmete-torge?id=89673371

Jaapani sumoliit on 15-päevase Tokyo suurturniiri juba kahe nädala võrra edasi lükanud ning selle uueks alguskuupäevaks on 24. mail, kuid õhus on variandid, et see võidakse pidada ilma pealtvaatajateta või suisa ära jätta. https://sport.delfi.ee/news/sumo/uudised/koroonaviirus-rasib-ka-jaapani-sumosporti-nakatunud-on-tallipealik-ja-viis-maadlejat?id=89673249

"Oleks loogiline oodata, et koos kavaga esitatakse ka selle üliolulise dokumendi arutelu kulg, kuid kahjuks jäi see olemata. Pole siis ime, et kava sisulise arutelu asemel on käivitunud vaidlus selle üle, milline on riigikogu võimalus kaasa rääkida," nendib põhiseaduse assamblee liige Liia Hänni.https://epl.delfi.ee/arvamus/liia-hanni-eriolukord-venib-pikaks-sel-juhul-tuleb-kaasata-riigikogu?id=89671389

Medõena töötanud Katy Davis suri teisipäeval, tema õde Emma aga eile. Nii noorte inimeste suremine koroonaviirusesse on pigem haruldane, aga neil mõlemal olid ka kroonilised terviseprobleemid.https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/suurbritannias-surid-koigest-37aastased-kaksikoed-koroonaviiruse-tagajarjel?id=89673277

Valitsus toetas Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekut, mille järgi jagatakse kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suur osa rendist, kuid mitte rohkem kui 25%. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/otsustatud-kaubanduskeskuste-rentnikud-saavad-riigilt-rahalist-tuge-kogusumma-kuundib-mitme-miljonini?id=89672969

Muusikafestivalil osalejad pidid jääma karantiini. Osadelt inimestelt võttis sõjavägi isegi passid ära. Kui viimaks anti luba lahkuda, selgus uus probleem - enam polnud lende, mis kodumaale viiks. https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/video-paradiisist-porgusse-muusikafestivalil-osalenud-inimesed-on-siiani-peokohas-loksus?id=89672791

Haiglate ja hambakliinikute juhid rõhutavad, et nad võtavad eriolukorra tõttu oma plaanilisest arstiajast ilma jäänud patsientidega ise ühendust ja lepivad esimesel võimalusel uue vastuvõtuaja kokku. Kõik teenused ei käivitu siiski aga kohe, vaid samm-sammult ja range infektsioonikontrolli all. https://maaleht.delfi.ee/uudised/haiglad-hakkavad-eriolukorra-tottu-arstiajast-ilma-jaanud-patsientidega-ise-uhendust-votama?id=89672971

Pressikonverents on sellega läbi.

Küsimus: miks on meil haiglas rohkem inimesi kui Põhjamaades, aga intensiivravil vähem? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: meie intensiivravivõimekus on väga hea Eestis ja numbrid seda näitavad. Kui me räägime näiteks suremusest ja tahame seda võrrelda teiste riikidega, siis Eestis on see kuskil 2,3 protsenti, samas kui Soomes on see number poolteist korda kõrgem ja ka natuke kõrgem Leedus, kuid veidi madalam Lätis. Haiglad töötavad meil täisvõimsusel ja Eesti meditsiin on väga heal tasemel.

Küsimus: kui korteriühistus on viiruspositiivne, siis kes peab sellest teavitama? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: meie epidemioloogid jällegi võtavad ühendust inimestega ja informeerivad ka korteriühistuid. Aga loomulikult ei saa väga konkreetselt nimetada neid isikuid, kes on nakatunud, nii et me teeme sellist üldist tööd. Tavaliselt informeeritakse mitut korteriühistut, kes asuvad selles piirkonnas. Seal tõhustatakse kõiki hügieenireegleid. Ja meil on selles osas ka väga tõhus koostöö kohalike omavalitsustega. Sotsiaalminister Tanel Kiik: kui me räägime korterelamutest, siis nende puhul eelkõige määratakse isolatsiooni ikka see konkreetne leibkond, kes on haigestunud või koroonaviirusega kokku puutunud, ja juhul, kui haigestunuid on ka naabrite seas, siis ka nemad lähevad lähikondlaste alla ja ka neil tuleb olla kodus. Aga sellist terve korruse lauskarantiini panekut ei tule, pigem on oluline konkreetse kortermaja trepikoja puhastamine. Maaeluminister Arvo Aller: olles ka ise korterühistu juhatuse liige, siis oluline on teavitamine ja kõige tähtsam on see, et elanikud saaksid aru, et iseenda ohutuse tagamiseks, peame me oma tervist hoidma ja hügieeninõudeid järgima.

Küsimus: kui paljude inimestega võis Ida-Viru nakatunute pere kokku puutuda?Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: ma ei sooviks kindlasti dramatiseerida olukorda - epidemioloogid teevad usinat tööd selleks, et kolded lokaliseerida. Inimestega on võetud ühendust ja selgitatud kõik kontaktsed isikud. Ma praegu ei prognoosiks musta stsenaariumit, et sellest kasvaks üks uus Saaremaa juhtum, kindlasti mitte.

Küsimus: kas Harjumaal lisandunud 10 juhtumit tulid Tallinnast? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: jah, Tallinnas lisandus 10 juhtumit. Osaliselt nad on samadest peredest, kus juba varem oli tuvastatud nakatumine, ja osaliselt samadest ettevõtetest, kus nakatumine oli tuvastatud. Nii et selles mõttes meil väga palju uusi koldeid ei ole lisandunud.

Küsimus: kuidas lisandus Kohtla-Järvel ühest perest 15 haigestunut?Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: mis puudutab Ida-Virumaa juhtumit, siis need on inimesed ühest perekonnast, aga me ei räägi siin mingisugusest sündmusest, kus nad oleksid kõik olnud koos. Aga kuna lähedased suhtlevad omavahel üsna tihedalt, siis paraku tekib ka nakatumine. Inimesed peavad olema ettevaatlikud isegi siis, kui nad on ühest ja samast perest, ning juhul, kui üks inimene on nakatunud, siis ta peab käituma vastutustundlikult.

Küsimus: millest tulenevalt juhitaval hingamisel olevate inimeste arv väheneb? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: kokku oli meil 32 inimest juhitaval hingamisel kogu selle perioodi jooksul ning võib öelda, et valdav osa neist paranes või on praegu paraneva trendiga. Selle osas võib öelda, et meil on positiivsed uudised. Tõepoolest nende inimeste arv langeb, kes on juhitaval hingamisel, nagu ka langeb hospitaliseeritute arv üleüldse. Tegemist on üldise trendiga, et raskemaid haigeid on vähem ja ka neid, kes vajavad hapnikravi, on vähem, kirjutatakse haiged haiglatest välja. Tänagi ei olnud ühtki surmajuhtumit. Aga kõik need trendid sõltuvad sellest, kuidas me käitume ja kas täidame kõik need reeglid, sh hügieeninõuded.

Maaeluminister Arvo Aller: toidutootmine jätkub, toiduainetetööstused teevad oma igapäevast tööd. Ei ole mingeid märke, et toiduvarud ja toidukogused hakkaksid vähenema. Poodides on piisavalt kaupa. Nii et teeme poodi minnes nimekirjad ja täpselt ostame nii palju kui vaja ning hoolime oma lähedastest. Ja loomulikult ostes Eesti toitu, toetame Eesti toetajad ning see on ka meie edasine tulevik.

Maaeluminister Arvo Aller: maaeluvaldkonda tuli seekord üle 200 miljoni euro läbi maaelu edendamise sihtasutuse, mis on suur tunnustus põllumeestele ja valitsusele, et nähakse ka pikka perspektiivi. Oleme valmis pakkuma maaelu- ja põllumajandussektorile leevendavaid meetmeid nii kevadperioodil kui ka suvel ja sügisel.

Maaeluminister Arvo Aller: ma saan raporteerida, küll mitte külvivolinikuga, aga tulles täna siia, on näha ja rõõm tõdeda, et kevadkülvid käivad ja meie sügisene toidulaud saab ettevalmistused tehtud praegu. Nagu me näeme loodusest, siis kevad tuleb ja on meil kohe kohal. Mis puutub koroonasse, siis maapiirkondades teda nii palju nähtavalt ei ole, sest asustatus on hajusam ja kindlasti põllumajandustöödel ja -ettevõtetes järgitakse samuti 2+2 reeglit, et hoida iseennast ja oma lähedasi ning tagada viiruse võimalikult vähene levimine.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: 20 hooldekodus on tuvastatud juhtumeid. Jätkame neid testimisi ja hoiame jätkuvalt hooldekodudel silma peal ning seetõttu on väga oluline ka, et valitsus otsustas eile eraldada täiendavad 10 000 eurot just infektsioonikontrolli tõhustamiseks hooldekodudes.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: doktor Popov tõi välja, et me näeme õnneks järk-järgulist paranemist nii nakatunute osas kui ka haiglaravi osas. Viimati oli alla 100 inimese Covid-19 diagnoosiga haiglaravil - see on kolme nädala parim tulemus. Aga nähes ka neid üksikuid koldeid ja juhtumeid, olgu see Tartu näide, Ida-Virumaa näide, Tallinna kodutute varjupaiga näide, siis teame, et väga kiiresti võib see nakatunute arvu kasv minna tõusu teele, kui me ei pea nõuetest kinni. Ja see oli ka üks peamine põhjus, miks valitsus otsustas eriolukorda eile pikendada 17. mai südaööni. Eesmärk on saada see nakatumiste trend veel enam kontrolli alla, et saada need piirkondlikud kolded kontrolli all ja tagada olukord, kus me ei pea hakkama juba võetud leevendavaid samme tagasi pöörama. Võiks öelda, et siin on kõige olulisem iga inimese enda panus.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: mis puudutab plaanilise ravi alustamist, siis meie tervishoiuteenuse osutajate palvel tegime välja selgitava dokumendi, mis rohkem räägib sellest, mis puhul on vaja testimist korraldada, kui inimene tuleb plaanilise ravile. Olulisim sõnum on see, et sellist kohustuslikku testimist enne plaanilisele ravile tulekut ei ole ja seda peab otsustama individuaalsel juhul tervishoiuteenuse pakkuja või perearst juhul, kui selline plaaniline ravi peaks toimuma. Eelkõige on näidustuseks aerosoolsed protseduurid ja ka siin on võimalus kas testimine 48 tundi enne visiiti või isikukaitsevahendite kasutamine. Olukord on selline, et me pigem suisa ei soovita testida, sest me teame, et kaks päeva enne protseduuri teostamist testimine ei anna ka 100% tulemust ning eelkõige soovitaksime me oma partneritel panustada isikukaitsevahendite kasutamisesse, mis annab üsna kindla tulemuse.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: tahan öelda, et haiglas on meil hetkel ravil 99 inimest - see number on langustrendiga - ja ka juhitaval hingamisel on vaid kuus inimest Eestis. Ma arvan, et see väga positiivne trend tuleneb sellest, et meie Eesti inimesed enamasti järgivad neid nõudeid, mis on praegu kehtestatud. Me oleme teile selle eest väga tänulikud ja me loodame, et meil õnnestub ka tulevikus neid trende säilitada. Me liigume selle epideemiaga võitluses õiges suunas.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: eilse ööpäeva jooksul lisandus meil 30 uut haigusjuhtu ja kindlasti tekkisid ka küsimused, et kust need numbrid tulevad. Meil tuli Ida-Virumaalt 15 uut patsienti, kellel eile test tehti. Väga oluline sõnum on: hoolimata sellest, et üleüldine trend on meil, et meil tekib vähem patsiente üle Eesti, aga kui me eirame sotsiaalse distantseerumise reegleid, siis uued juhtumid tulevad. Antud juhul on meil tegemist perekonnaga, kus mitu inimest haigestus. Nad saavad nõustamist epidemioloogide poolt ja nendega tegeletakse väga tõsiselt.

Algab keskpäevane asutusteülene briifing. Kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning maaeluminister Arvo Aller.

Tuline probleem on hetkel lennukites asuvad sensorid, mida on nüüd taevas palju vähem, et ilma ennustamise jaoks olulisi õhutemperatuuri ning tuulte kiirusi ja suundi mõõta ning raadio- ja satelliitside teel maa peale edastada. https://forte.delfi.ee/news/teadus/covid-19-pandeemia-tottu-lukku-pandud-maailm-voib-ilma-ennustamise-raskemaks-muuta?id=89655779

2009. aasta majandukriisi kõrghetkel oli Briti miljardär Richard Branson väga vastu ideele, et valitsus aitab ettevõtteid pankrotist päästa. Ta oli veendunud, et nõrgad lennufirmad peavadki tegevus lõpetama. Nüüd, kümme aastat hiljem on Virgin Groupi asutaja muutnud meelt. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kuidas-tuntud-arimees-richard-branson-muutis-meelt-riigilt-abiraha-kusimise-osas?id=89672873

Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones keskpäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning maaeluminister Arvo Aller. Teemad on hetkeolukord ja testimine, eriolukorra pikendamine ning maaelutoetused. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Ameti pressiesindaja sõnul lähevad testimisele veel mitu pereliiget ja nakatunute arv võib tõusta. Terviseamet tegeleb lähikontaktsete kaardistamisega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaal-tuvastati-uhes-suguvosas-18-nakatunut?id=89672889

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 99 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 228 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-langes-haiglaravi-vajavate-inimeste-arv-alla-saja-uusi-nakatunuid-30?id=89672619

Juba ilmnes ka esimesi märke, et vähemalt mõned ameeriklased olid hakanud Trumpi idee najal tegutsema. Marylandi kuberneri pressiesindaja teatas Twitteri kontol, et osariigi hädaolukordade juhtimise amet on saanud rohkem kui 100 kõnet pleegitusaine kasutamise kohta COVID-19 raviks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstides-oudust-tekitanud-trump-desovahendite-sustimise-idee-oli-sarkasm?id=89672497

Heategevuslik rattasõit saab alguse 28. aprilli hommikul kell 7.00 Kuressaare raekoja eest, orienteeriv lõpuaeg on vahemikus 18.00–22.00 ja finiš Kuressaare haigla juures. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/ratturid-mihkel-raim-ja-steven-kalf-soidavad-kuressaare-haigla-toetuseks-umber-saaremaa?id=89672391

Täna hommikul osales Delfi „Euroopa erisaates“ eurosaadik Urmas Paet, kellega tuli juttu nii sel nädalal EL-i liidrite laual olnud majanduse taaskäivitamise plaanist 27 riigi jaoks, kui viirusekriisi õppetundidest, mis seostuvad Hiinaga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-urmas-paet-hiina-jaik-poliitika-kahjustas-terve-maailma-inimeste-tervist-euroopa-ja-eesti-peaksid-selja-sirgeks-ajama?id=89667193

"Valitsuse põhimõttelise toetuse saanud meetmete eesmärk on leevendada majandusšokki ning toetada meie tööinimesi, ettevõtjaid ja majandussektoreid igas ettevõtlusvaldkonnas, nende suurusest sõltumata," ütles peaminister Jüri Ratas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pohjalik-ulevaade-valitsus-pani-paika-lisaeelarvega-seotud-kriisiabi-summade-jaotuse-kes-kullatakse-ule-kes-saab-vaid-napuotsa-tais?id=89672187

„Sellest 30 miljonit on mõeldud otseselt kriisi mõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringuteks ning 30 miljonit kohalike teede hoiuks. Leppisime valitsuses eile kokku, kuidas täpsemalt seda raha omavalitsuste vahel jaotatakse,“ ütles Riigihalduse minister Jaak Aab. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-annab-kohalikele-omavalitsustele-lisaeelarvest-130-miljonit?id=89672123

Zevakin otsustas rahalistel kaalutlustel, et parem on mõnda USA-s olla kui kodumaale naasta.https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/produtsent-andrei-zevakin-on-usas-koroonaloksus-muidugi-on-igatsus-suur?id=89672141

Kuigi Soome piirid on riiki tulijatele suletud, võivad ukrainlased ja teised võõrtöölised siiski riiki siseneda. Sealse põllumajandus- ja metsandusministeeriumi sõnul on välistööjõud vajalik, et tagada Soome varustuskindlus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-voortoojoudu-riiki-ei-luba-soome-saabusid-aga-suletud-piiridele-vaatamata-esimesed-hooajatoolised-ukrainast?id=89671943

Äkki võiks vähemalt algklassilapsed minna sel aastal augusti teises pooles kooli ja lõpetada 2021 kevadel õppetöö selle võrra varem. Seda võiks teha kas või vabatahtlikkuse alusel – kes soovivad, jätkavad distantsõppel septembri alguseni. https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/paasteplaan-peredele-lapsed-lahevad-augustis-lasteaeda-ja-kooli?id=89667493

”Need piirangud on pisut ebaõiglased, mis meil praegu peal on. Täpselt selline tunne on nagu meid karistataks millegi eest – muu Eesti elab oma rütmis, aga Muhumaa ja Saaremaa on kinni,” räägib kolm aastat tagasi koos meremehest abikaasaga oma ettevõtte asutanud saarlanna Katrin Sagur. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/saaremaa-vaiketootja-kuna-tulevikku-ette-ennustada-ei-oska-ei-tea-mis-saama-hakkab-siis-annad-iseendast-veel-rohkem?id=89671709

Põhja-Eesti Regionaalhaigla I intensiivravi osakonna juhataja dr Ülo Kivistik kirjeldab videos muu hulgas protseduure, kuidas tuleb töötajatel valmistuda sellesse osakonda sisenemiseks ja kuidas toimub hiljem kaitseriiete eemaldamine. https://forte.delfi.ee/news/teadus/eksklusiivsed-videokaadrid-too-regionaalhaigla-covid-19-osakonnas?id=89671707

Tehases valmistatud kaitsevisiirid on korduvkasutatavad ning neid on võimalik toota kuni 3000 tükki päevas ja 90 000 tükki kuus. Ettevõtte tootmisvõimekust on kasvava nõudluse korral võimalik suurendada ka kuni 130 000 visiirini päevas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-legendaarne-tehas-kaivitas-kaitsevahendite-tootmise-esimene-partii-on-lainud-kingitusena-haiglatele-ja-hooldekodudele-ule-eesti?id=89670601

Viiruse leviku ajal puhkes riikide vahel ka naftasõda. Väidetavalt sütitas hinnasõja märtsis toimunud telefonikõne, kus Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman sattus Vene riigipea Vladimir Putiniga tõelisse macho-mõõduvõttu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ulevaade-millest-sai-alguse-vene-ja-saudi-araabia-naftasoda-kes-voitis-kuidas-usa-asjasse-seotud-on?id=89661871

Mängud hakkavad toimuma pealtvaatajateta ning mängijatel tuleb kanda maske. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/paast-saab-labi-suur-jalgpall-naaseb-kuid-seda-meeletus-reeglite-ja-piirangute-ragastikus?id=89669069

"Ja kuhu me siis viimases hädas pöördume: armas Hiina, aita meid! Seesama, äraneetud ja maapõhja manatud punane Hiina. Või Venemaa, kes tõttas appi Itaaliale ja isegi USA-le. Võime küll targutada, et näe, teevad propagandat, kuid fakt jääb faktiks," väidab Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Marika Tuus-Laul. https://epl.delfi.ee/arvamus/poliitkolumnist-marika-tuus-laul-kuni-ei-kao-kasuminalg-oleme-kaitsetud-viiruste-ja-kiirguste-ees?id=89670567

Uute plaanide kohaselt toimuks French Open seega 27. septembrist 11. oktoobrini. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/prantsuse-ajaleht-french-open-lukkub-veelgi-edasi?id=89667083

Jaanuari lõpus jooksis uudistest läbi, et Tallinna vanalinnas asuv Snelli tiik saab uue hingamise, ent paraku on vahepealsed sündmused oma töö teinud. Hetkel on idee sahtlisse paremaid aegu ootama pandud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakriis-tombas-snelli-tiigi-tuhjendamise-ja-puhastamise-plaanile-vahemasti-moneks-ajaks-kriipsu-peale?id=89666391

Kuigi apteekides ja poodides on juba mõnda aega müügil ühekordseid kaitsemaske, siis inimesed neid krõbeda hinna tõttu ostma ei kipu, kirjutab ERRi uudisteportaal. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/inimesed-ei-osta-maske-sest-need-on-liiga-kallid?id=89666601

Kõik Tallinna 124 lasteaeda on kriisi ajal avatud olnud, seisab linna pressiteates. Mõnes lasteaias võimaldatakse ka 24/7 teenust elutähtsatel ametitel töötavatele lapsevanematele. Laste arvu rühmades on hoitud maksimaalselt 6-8 piires, et kontaktid oleksid minimaalsed. Praegu töötab 358 rühma, kuid laste arvu suurenemisel avatakse lisarühmi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-lasteaedades-kaib-kohal-kaks-korda-rohkem-lapsi-kui-eriolukorra-alguses?id=89666281

Ka televisioon muutub - Arvutimaailm uuris, mismoodi tagatakse Viimsi valla kriisitelevisiooni tehes 2 + 2 reegel ja kuidas on võimalik kohvritäie tehnikaga "telemaja" püsti panna ning vajadusel seda eemalt juhtida, kirjutab AM.ee. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/telemaja-kohvris-viimsi-kriisitelevisiooni-teevad-kaugjuhtimisega-robotkaamerad?id=89661401

Valitsus otsustas kabinetinõupidamisel suurendada aktsiakapitali Nordicas 30 miljoni, Eesti Raudtees 10 miljoni ja Saarte Liinides 3 miljoni euro võrra, et tagada ettevõtete edukus tulevikus.

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Ebe Meitern toob välja, et paljud toidu müüjad on asunud toitu tellijale saatma posti teel. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kiiresti-riknevate-toiduainete-postiga-saatmine-kujutab-tarbijale-tosist-ohtu?id=89666303

Rahvusvaheliste ekspertide sõnul on prillid inimese koroonaviiruse eest kaitsmisel äärmiselt tähtsad. Igasugused prillid loovad teatava mehaanilise tõkke meie keha ja viiruste vahele. Prillide kandmine pandeemiaolukorras kaitseb kandjat tõhusalt mitte üksnes nakkuse eest, vaid toetab ka nägemist ‒ silmad väsivad vähem, isegi kui kasutame tavalisest rohkem digiseadmeid. https://naistekas.delfi.ee/tervis/tervis/just-sinu-prillid-voivad-mangida-aarmiselt-tahtsat-rolli-et-sind-koroonaviiruse-eest-kaitsta-miks?id=89664989

Evelin Ilves kirjutas eile Õhtulehe veebikeskkonnas ilmuvas Toidutare blogis, et vaatamata eriolukorrale tähistas ta selle nädala alguses koos sõbrannadega oma kodurestoranis lõbusalt sünnipäeva. Teadaolevalt teeb Evelin praegu Ida-Tallinna keskhaigla alla kuuluvas Magdaleena haigla taastusraviosakonnas residentuuri. Haigla esindaja sõnul on juhendaja Evelin Ilvesega vestelnud ja ohutuse tagamiseks on Ilvesele antud korraldus jääda karantiini. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/oma-kodus-vaikese-sunnipaevapeo-korraldanud-evelin-ilves-pandi-haigla-poolt-karantiini?id=89650249

BBC Radio 1 salvestas koroonaviiruse kriisi ajal seni suurima Live Lounge episoodi, kus osalesid Dave Grohl (Foo Fighters), Dua Lipa, Chris Martin (Coldplay), AJ Tracey, Rita Ora, Ellie Goulding, YUNGBLUD ja teised. BBC tõi ajaloo ambitsioonikaima Live Lounge projekti jaoks kokku suurimad ja austatumad artistid üle kogu maailma, et toetada ülemaailmseid jõupingutusi koroonaviiruse ajal - jääda terveks ja püsida kodus. Stay Home Live Lounge lugu ilmus eile päeval, tegu on Foo Fightersi loo “Times Like These” heategevusliku töötlusega.

Kriisist väljumise plaani esitamisega läks kriisi juhtimine ja kommunikatsioon jälle segaseks. See on väga halb, sest inimesed on pärast kuut nädalat kodus istumist ja otsuste ootamist muutumas aina rahutumaks. Aga valitsuselt tuleb niinaatamine. https://epl.delfi.ee/arvamus/kristina-kallas-valitsuse-niinaatamine-viib-selleni-et-inimesed-loovad-kaega?id=89665985

Valgevene meediakanali NEXTA teatel on kohalikus jäähokiklubis Grodno Neman avastatud 23 meeskonnaliikmel koroonaviirus. Nädala keskel teatas Venemaa uudisteagentuuri RIA Novosti, et ka Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka jäähoki amatöörmeeskonna liikmel on tuvastatud koroonaviirus. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/koroonapuhang-valgevenes-jaahokiklubis-tuvastati-23-nakatunut?id=89665753

"Nädal läks hästi. Kui hästi, saame öelda järgmisel nädalal," märkis terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov Delfile. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-arkadi-popov-auditist-kuressaare-haiglas-see-pole-karistusmeede-vaid-situatsiooni-kaardistamine?id=89664763

Rektoraadi tänase otsuse järgi algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nagu planeeritud, 15. juunil ning vastuvõtuintervjuud ja -testid toimuvad veebis. Eriolukorras on esile kerkinud suur vajadus ja huvi tervishoiu valdkonna õppekavade vastu, nentis õppeprorektor Kersti Viitkar.

Kiviõli lasteaia Kannike töötajal ja kahel tema pereliikmel tuvastati koroonaviirus. Põhjarannik kirjutab, et terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul ei olnud nakatunu õpetaja, vaid tugipersonali hulka kuuluv töötaja, kes otseselt lastega ei tegelenud, kuid siiski ei saa välistada laialdast nakatumise võimalust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kivioli-lasteaia-tootajal-diagnoositi-koroonaviirus?id=89665049

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas terviseamet tõesti ei omanud piisavalt informatsiooni, et teada Saaremaal toimunud võrkpallimatši potentsiaalsest ohtlikkusest? https://epl.delfi.ee/faktikontroll/faktikontroll-kas-terviseamet-toesti-ei-teadnud-vorkpallimatsi-potentsiaalsest-ohtlikkusest?id=89663723

Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell ütles raadiointervjuus BBC-le, et liikumispiirangud ei pruugi elusid päästa, sest 50% Rootsi surmajuhtumitest on hooldekodudes, ning Rootsi võib teise lainega paremini toime tulla, sest seal on rohkem immuunsust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-riigiepidemioloog-tegnell-immuunne-voib-olla-juba-kuni-20-stockholmi-elanikest?id=89663719

Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal ütles ERR-ile, et eriolukorra ajal on Wolt langetanud kojuveo tasu maksimaalset hinda nelja euro võrra 7,9 eurolt 3,9 eurole. Ristal lisas, et ettevõte laiendas Tallinnas ja Tartus kojuveo ala ligi seitse kilomeetrit. Kuid pärast olukorra taastumist, plaanib Wolt naasta tavapärase korralduse juurde. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toidukullerid-laiendavad-eriolukorras-piirkondi-ja-vahendavad-hinda?id=89662961

Delfile tuli vihje, et Kristiine Keskuse taga avatud ajutine Omniva pakiväljastuspunkt ei toimi nii nagu vaja: järjekorras on ligi poolsada inimest, tuules seistes teenindab neid vaid üks postitöötaja. Omniva infotelefon aga ei vasta. Kui vähegi võimalik oodake sinna asukoht pakile järgi minemisega!

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/stockholmi-linnapea-hoiatas-rahvast-tais-restorane-teid-pannakse-kinni-kui-asjad-ei-muutu?id=89665169

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub oma elanikke tarbima linnaosa ettevõttete tooteid ja teenuseid, et hoida elus kohalik ettevõtlus ning säilitada töökohti. Linnaosavalitsuse Facebooki lehel on välja toodud nimekiri lahti olevatest toidukohtadest. Nimekiri täieneb! „Tänane eriolukord on keeruline nii töövõtjatele kui ka paljudele ettevõtetele. Valusalt on see tabanud linnaosa kohvikuid, sööklaid, pagaritöökodasid ja teisi toitlustajaid, kes pakuvad paljudele lasnamäelastele tööd ning kelle juures võib ka praegu turvaliselt tellida toidu koju või kaasa,“ rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Mitmed üritusturundusega tegelevad firmad said hiljuti töötukassalt ootamatu pakkumise - ehk soovite me suvepäevi korraldada? Riigiasutus viiski hanke läbi, ent praeguseks on selge, et üritus kindlasti ei toimu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tootukassa-viis-keset-kriisi-labi-hanke-et-oma-tootajaskonnale-suured-suvepaevad-korraldada-nuudseks-on-pidurit-tommatud?id=89661895

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased alustasid uuringuga, mille eesmärk on kaardistada COVID-19 pandeemia tingimustes Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke Vabariigi Valituse välja kuulutatud eriolukorra käigus ja selle järel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/teadlased-asusid-uurima-eestlaste-vaimset-tervist-pandeemia-tingimustes?id=89662291

Tuntud piloot-youtuber Wolficornil õnnestus saada luba lennata üle Victorville'i lennujaama alade Californias Mojave kõrbes, kuhu on koroonapandeemia tõttu parkima jäänud rohkem lennukeid kui kunagi varem. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-kus-hoiavad-lennufirmad-kriisiajal-oma-lennukeid-dramaatilised-kaadrid-sadadest-suurtest-ohulindudest-kasutult-korbes-seismas?id=89661447

Esmalt sai katselise vaktsiini kaks inimest, aga sellega seotud uuringu jaoks on värvatud üle 800 vabatahtliku. Pooled neist saavad koroonavaktsiini – täpsemalt uue koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 vastase vaktsiini võimaliku variandi – ja pooled kontrollvaktsiini, mis loob inimekehas kaitse tegelikult hoopis meningiidi vastu. Vabatahtlikud ise ei tea, millise nad said. https://forte.delfi.ee/news/teadus/euroopas-algas-koroonavaktsiini-katsetamine-inimeste-peal?id=89661981

Eestis tegutsevad pangad jõudsid kokkuleppele ühises maksepuhkuste andmise reeglites, mis puudutab kõiki eraklientide laene ja liisinguid ning kuni viie miljoni euroseid ettevõtete laene, rääkis pangaliidu juhatuse esimees, LHV panga juht Erki Kilu. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/intervjuu-pangaliidu-juht-selgitab-erakordse-kokkuleppe-tagamaid-pankadel-pole-mingit-huvi-laene-ennetahtaegselt-sisse-noudma-hakata?id=89659725

Plastika — ja rekonstruktiivkirurgia kliinik Christinas Clinic on raskel ajal mõelnud hooldekodudele, mille elanikud on koroonaviiruse suurimas riskigrupis. Paunküla hooldekeskusele tehti ilus annetuse — 132 korduvkasutatavat maski. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/tuntud-ilukliinik-annetas-paunkula-hooldekeskusele-kaitsemaske?id=89663175

Erakond Eesti 200 teeb ettepaneku valitsusele eraldada toetust ka mikroettevõtjatele, kes on sarnaselt teistega kriisis kannatanud. Majanduse kriisiabi pakett jätab praegu abita need ettevõtlikud Eesti inimesed, kes iseendale tööd annavad – füüsilisest isikust ettevõtjad, ilma töötajateta väikeettevõtted, kus tööd teevad ja makse maksvad juhatuse liikmed, samuti muudes kui töölepingu vormis personali kasutavad ettevõtjad ning ettevõtluskontot kasutavad ettevõtjad.

ITK alustab esmaspäevast plaanilise raviga! Kõiki teenuseid alustatakse järk-järgult, esialgu jätkatakse ka kaugvastuvõttudega. „Kui patsient saab sõnumi, et toimub kaugvastuvõtt ja arst helistab, siis palun mitte kohale tulla, vaid oodata telefonikõnet. Arst võib ka hommikul varakult helistada näiteks kell 8, palun olla valmis telefonile vastama. Kehtivast eriolukorrast tingitud tulla kohale vähemalt 20 minutit enne vastuvõtuaega, kuid mitte ka varem, et vältida inimeste kogunemist. Kaitsemaski tuleb kanda kogu haiglaruumides viibimise aja,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Kuigi peaminister Jüri Ratas on andnud lootust, et valitsus jõuab täna veel arutada eriolukorra pikendamist ja kaitsemaskide kohustuslikuks muutmist siseruumides, siis on need arutelud ilmselt edasi lükatud järgmisesse nädalasse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukorra-pikendamise-ja-kaitsemaskide-kohustamise-arutelud-lukkuvad-ilmselt-jargmisesse-nadalasse?id=89662527

Sellel laupäeval korraldab Eesti Skautide Ühing kõigile skautidele ja skautlikust matkast huvitatutele ainulaadse matkaürituse, kus iga osaleja saab ise valida matkaraja, arvestades täna kehvitavate eriolukorra reeglitega. Tänaseks järjepidevalt üle 25 aasta toimunud skautide ühte tähtüritust ei saa ju lihtsalt ära jätta. “Leitud lahenduseks on see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil saavad kõik matkata endale sobivas kohas,“ ütles skautide e-Jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse. Täpsem ürituse info on leitav jooksvalt Eesti Skautide Ühingu kodulehel!

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-riigiepidemioloog-tegnell-immuunne-voib-olla-juba-kuni-20-stockholmi-elanikest?id=89663719

Tallinna Linnamuuseumi kaasabil on nüüd ka eestikeelsena kättesaadav koroonaviirust ja praegust olukorda lastele selgitav veebitrükis "Galaktiline koroonaviiruse teejuht uudishimulikele lastele". Väljaande loomise eestvedajaks on Itaalia lastemuuseumid koostöös rahvusvahelise lastemuuseumide ühinguga Hands on! Kui Covid-19 pandeemia vastased abinõud hakkasid aina rohkemates riikides elu mõjutama, võeti nõuks luua selle kohta lastele arusaadav selgitus. Loe raamatut SIIT!

Omniva ja Bolt alustasid pilootprojektiga, et testida postkontori pakkide kojuvedu sõidujagamisplatvormi kullerite abil. Pilootprojekt kestab kaks nädalat, mille jooksul toimetab Bolt pakke koju Tallinna Nurmenuku ja Majaka pakiväljastuspunktist. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/omniva-alustas-koostood-boltiga-postkontori-pakkide-kojuveoks?id=89661735

Eesti pangad leppisid kokku ühistes maksepuhkuse andmise reeglites nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, et toetada Eesti majanduse ja majapidamiste võimalikult sujuvat taastumist ootamatust kriisiolukorrast. Nii eraisikutele kui ettevõtetele pakutavad soodustingimustel maksepuhkused pakuvad leevendust kõige keerulisemal ajal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-pangad-leppisid-kokku-uhistes-maksepuhkuse-reeglites?id=89663367

Vaher: kui võtame aasta 2019, siis uuris politsei 4000 korral erinevaid vägivalla juhtumeid meie kodudes, liigume ka täna samas trendis. Kui üldiste vägivallakuritegude puhul on näha langust, siis kodus toimunud vägivald ei ole näidanud vähenemist. See tekitab meil küsimuse, kui palju jäävad need vägivallateod meile täna teatamata. Selge on see, et alkohol mängib suurt rolli nendes vägivallajuhtumites.

Popov: Saaremaa puhul neist inimestest, kes peaksid mandrile pääsema meil nimekirja veel pole. Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega ja kui need nimekirjad on olemas, siis saame need ka avaldada.

Popov: Tallinnas me näeme kahjuks väga väikest, kuid siiski haigestumise kasvu. Ning need haigestumised tulevad sealt peredest või töökollektiividest, kus on ka varasemalt koroonahaigus avastatud. Selge on see, et kui Tallinnas palju ringi liikuda, on alati risk viirus leida.

Popov: kriisist väljumise strateegia näeb samm-sammult liikumist ja need sammud pole suured, esimene samm oli plaanilise ravi taastamine. Kui inimesed kogunevad, siis seal on ka risk viiruse levimisele - kus on lapsed, seal enamasti kogunenud ka nende vanemad. Meie lähtume tervikpildist ja sellest lähtuvalt me ei kiirusta ka lasteaedade avamisega.

Popov: me saame tulla Saaremaale teataval määral vastu ja nimekirja alusel lasta inimesi ka mandrile käima. Püüame liikuda selles suunas, et tuleme saarlastele vastu nii palju kui võimalik.

Vaher: huvitav on ka see, et inimesed ei saa aru, et auto pole kodu ja sõidavad kambakesi koos ringi, võtavad seal koos ka napsu. Me teeme neile ettekirjutused ja sekkume, kui on vaja.

Vaher: perevägivalla juhtumite teavitamine pole langenud, vargusi on aga vähem umbes veerandi võrra. Samuti on langenud kelmuste arv. Suurem aga aga joobes juhtide hulk liikluses. Palun andke meile teada, kui näete purjus liiklejaid või teate perevägivallast!

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher: väljakutsete arve eriolukorras võrreldes eelmise aastaga on umbes 6 korda kasvanud, saame nädalas 3000 pöördumist. Enamuses on need seotud kogunemistega. 2+2 reegli vastu eksimisel on tehtud kokku 464 ettekirjutust, samuti oleme määranud 50 korral sunniraha, oleme viinud läbi ka 126 väärteomenetlust.

Popov: vaadates nii nakatumise kui haigestumise numbreid, siis need on langustrendis, mis on hea. Aga panen südamele kõikidele, et selleks, et see kõver ka nii jääks, peame vähemalt veel 3 nädalat olema kodus. Nii saame tagada, et uut nakkumiste lainet ei tule.

Popov: eile andsime ka välja dokumendi, mis selgitab kuidas käib testimine siis kui minnakse tagasi plaanilisele ravile, kus ja kelle poolt testimine käib ning ka, kes maksab selle ees. Usun, et see dokument annab võimaluse saada paljudele küsimustele vastused.

Popov: välihaigla saatmisel Saaremaale oli lisaks meditsiinilisele abile ka oluline sõnum, et Eesti ei jäta oma inimesi kriisi ajal hätta.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov: alustan hea uudisega, et Terviseamet tegi Kaitsejõududele ettepaneku lõpetada 30.04 välihaigla töö Kuressaare haigla juures. Põhjuseks on nakkuse leviku aeglustumine ja olukorra kontrolli alla saamine. Edastan suure tänu Kaitseväele abi eest!

PPA kriisistaabi juht Toomas Malva räägib, et politsei võtab praegust eriolukorda elude päästmise operatsioonina. "Meie eesmärk ei ole karistada, vaid teha kõik selle nimel, et tõkestada viiruse levikut." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ppa-kriisistaabi-juht-lisajoude-me-sel-nadalal-tanavatele-ei-too-suures-osas-inimesed-ikka-jargivad-piiranguid?id=89661255

Hiina jätkab Covid-19 surmajuhtumite tegeliku arvu varjamist, usuvad julgeolekuametnikud Londonis ja Washingtonis, aga Euroopa ametnikud kardavad Hiinaga sel teemal otsesse vastasseisu minna, teatab BBC. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bbc-euroopa-kardab-hiinaga-koroonasurmade-tegeliku-arvu-asjus-vastasseisu-minna?id=89660669

Kell 12 algab taas igapäevane valitsuse koroonateemaline briifing! Pressikonverentsil osalevad ja ajakirjanike küsimustele vastavad Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Kuigi suurem osa inimesi naaseb kriisi ajal riikidesse, kus nad on kodanikud, on siiski hulk neid, kes veedavad karantiini võõrsil. Selle video kangelased on just sellise valik teinud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-siin-on-palju-ohutum-kui-jaapanis-paljud-valismaalased-otsustasid-karantiini-ajaks-eestisse-jaada?id=89579971

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1108 COVID-19 viiruse testi, millest 16 proovi ehk 1,4 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 46 281 esmast testi, nendest 1605 ehk 3,5 protsenti on olnud positiivsed. 24. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 103 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 206 inimest. Ööpäeva jooksul suri Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravil viibinud 69-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 46 inimest.

Tänases Majandusaruande podcastis räägib siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus sellest, mida tähendab ikkagi viimane välismaalaste seaduse muudatus. Lisaks oli juttu sellest, mida on plaanis teha „Poola renditöötajate" probleemiga. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/majandusaruanne-kogu-tode-valistoojoust-siseministeeriumi-ekspert-uus-aeg-on-saabunud-otsige-tootajaid-eesti-elanike-seast?id=89652161

Koroonaajastu kriis, mis on sundinud inimesed elama isolatsioonis, toob mõnevõrra muutusi ka meie tuleviku käitumisse, hindab Andero Uusberg, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi õppejõud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kuidas-muudab-kriis-meie-kaitumist-tulevikus?id=89660567

Uus koroonaviirus hävib päikesevalguse käes kiiresti, selgub uuest uuringust, millest teatas neljapäeval USA sisekaitseministri teadusnõunik William Bryan, kirjutab ERR.ee. https://forte.delfi.ee/news/teadus/uuring-uus-koroonaviirus-sureb-paikesevalguses-kiiresti?id=89661157

"Loomulikult kardan seda viirust, muidu poleks ju nii otsustavalt kõike katki jätnud ega kohe maale põrutanud," sõnab Rein Rannap. Helilooja ja pianist on elukaaslase Eve Ausiga püsinud oma Läänemaa maakodus ranges isolatsioonis juba üle kuu aja. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/linnast-pogenenud-rein-rannapi-paastavad-saastud-eluaegse-vabakutselisena-tean-hasti-et-tagavaraks-tuleb-hoida?id=89657793

Covid-19 pandeemia tõttu enneaegselt lõppenud projekti „Jalgpall kooli!” 2019./2020. õppeaasta hooajast võttis osa 2371 last. Möödunud aasta septembris alanud kooliprojekti kuues hooaeg pidi kestma juunini, kuid koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu jäid viimased külastused märtsikuusse. Projekt alustas tegevust 2014. aasta sügisel ning kuue hooajaga on koolikülastustest osa võtnud ligikaudu 33 000 õpilast.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bbc-euroopa-kardab-hiinaga-koroonasurmade-tegeliku-arvu-asjus-vastasseisu-minna?id=89660669

Hambahari on peamine suuhügieeni tagamise vahend. Kuidas endale õiget hambaharja valida? Kas on midagi, millele peaks praeguse COVID-19 pandeemia ajal suuhügieeni osas eriti tähelepanu pöörama? https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/kuula-2-2-reegel-kehtib-suuhugieenis-juba-ammu-mida-see-tahendab?id=89655659

Itaalia jalgpalli kõrgliigas palliv Sampdoria teatas, et kõik koroonaviirusesse nakatunud klubiliikmed on nüüdseks viirusest paranenud. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/hea-uudis-itaalia-korgliigaklubi-sai-koroonaviirusest-priiks?id=89659637

Pandeemia algusest hakkasid eriolukorra komisjon, Terviseamet ja kümmekond erameditsiiniettevõtet välja töötama ühist testimise võimekust Eestis.Tänaseks on koostööna testitud saatekirja alusel ning eesliinis ligi 33 000 inimest. https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/satin-ohtul-magama-mottega-et-homme-on-vaba-paev-aga-olen-hommikul-100-km-kaugusel-kodust-ja-taas-toopostil-eestlased-koroonakriisi-eesliinil?id=89659573

Ühel kaitseväe õppusel Tornaado osalenud Kalevi jalaväepataljoni ajateenijal tuvastati eile koroonaviirus, ajateenija suunati ravile koduväeossa kaitseväe Paldiski linnakusse. Ajateenija jaokaaslased ja temaga lähiajal vahetuid kokkupuuteid omanud kaasteenistujad, kokku 24 inimest, paigutati Paldiski väeosas isolatsiooni. Nakatanud ajateenija on oma lähedastega ühendust võtnud. Õppus Tornaado lõppeb täna.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tõi Statistikaameti äsja avaldatud andmetele tuginedes välja, et põllu- ja metsamajanduses hõivatute osakaal on eriolukorra vältel kasvanud 4%. Tegemist on suurima tõusuga tegevusalade lõikes. https://maaleht.delfi.ee/uudised/metsamajanduses-on-toohoive-kriisi-kestel-kasvanud?id=89659511

“Tallinna linn toetab korteriühistuid pesuvahenditega, et puhastada kortermajade trepikodasid, koridore ja postkaste, käepidemeid ja teisi kontaktpindu ning tõkestada sel moel koroonaviiruse levikut. Tegemist on kontsentreeritud üldpuhastusvahendiga, mida kasutatakse vett taluvate pindade puhastamiseks kõrgendatud puhastusnõuetega ruumides. Toode sobib värvitud-, lakitud-, kahhel-, fajanss-, plast-, linoleum-, puit- jm pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kanistri peal on kasutusjuhend ja kui vaja, saame selle eraldi ka kaasa anda,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Pirita Linnaosa Valitsuses jagatakse korteriühistutele puhastusvahendeid 4. ja 5. mail kella 8.15–12.30 ning 7. ja 8. mail kella 13–15!

Luminori küberturvalisuse veebiseminari soovitused koduse küberhügieeni hoidmiseks: 1. Kasuta iga veeblehe ja rakenduse jaoks erinevaid paroole, paroolihaldurit ja mitmetasemelist autentimist. 2. Tee regulaarselt tarkvarauuendusi kõikidele seadmetele ja tarkvarale. Ära laadi alla rakendusi tundmatu allikatest. 3. Ära kasuta tundmatuid internetivõrke. Kontrolli, et sinu traadita internetiühendus on hästi turvatud. 4. Ole ettevaatlik, mis informatsiooni sa jagad sotsiaalmeedias. Kindlasti vaata üle oma privaatsussätted. 5. Kui mõni e-kiri saabub tundmatult aadressilt või tundub kahtlane, kontrolli allikat ja helista võimalikule saatjale üle.

Kui Saaremaa lukku läks, jäi ühes peres pealinna mõneks nädalaks külla sõitnud ämm ripakile. Vanainimese võimalik naasmine saarele ajas sotsiaaltöötajad paanikasse, aga pealinna sugulased on tema kohalolekust silmnähtavalt kurnatud ja hüpitavad vanamemme nagu kuuma kartulit. See on ainult üks näide viiruse tõttu sasipuntrasse jooksnud peresuhetest. Kõige õnnelikumad näivad praegu need, kes elavad üksi. https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/koroonakriis-peresuhetes-kas-uksi-elamine-muutub-koroona-tottu-ihaldusvaarseks-ideaaliks?id=89639569

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid leppisid kokku enam kui poole triljoni euro suuruses abipaketis koheseks toetuseks koroonaviiruse pandeemiast räsitud liikmesriikidele. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroopa-liit-joudis-kokkuleppele-enam-kui-500-miljardi-euro-suuruses-toetuses-liikmesriikidele?id=89659023

Valitsuse eilse pressikonverentsi veebiülekanne algas tuttava sotsiaalreklaamiga „Lähed välja, levitad viirust”. Aga see ei mõju enam sama veenvalt kui nädal-paar tagasi. Inimesed tahavad eluga edasi minna. https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-sonumi-pusi-kodus-korvale-on-vaja-uut?id=89653303

Plaanipäraselt oleks sel nädalal pidanud Argentinas toimuma hooaja neljas etapp. Koroonaviiruse pandeemia tõttu otsustati juba märtsis, et sel nädalal rallimehed Lõuna-Ameerika riigis kihutada ei saa. Portaal DirtFish uuris valitseva maailmameistri Ott Tänaku käest nii Argentina ralli kui ka praeguse eluolu kohta. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-igatsen-koige-rohkem-voistlemist-ja-sellega-kaasnevat-pinget?id=89658539

Koroonahaigusest tervenev telesaatejuht, blogipidaja ja Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso (35) käis hiljuti üle mitme kuu Saaremaalt mandril ja tundis enda suhtes tugevat poolehoidu. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/koroonast-tervenenud-heidi-hanso-sai-loa-saaremaalt-mandril-kaia-telenaol-on-tekkinud-kopsudes-uus-probleem?id=89657823

Festivali meeskond soovib, et kõik Koolitantsul osalejad ja publik oleksid hoitud, valmis taas julgelt tantsima ning täiel rinnal festivali nautima. Seetõttu otsustas Eesti Tantsuagentuur Koolitants 2020 veel toimumata piirkondlikud tantsupäevad ja lõppkontserdi edasi lükata aasta teise poolde.

Jüri Ratas läheb tööle, portfellis purk värsket kanarbikumett. See on kingitus söör Karule. Ratas on alati karusid armastanud. Juba lapsena oli tema lemmiksaade „Mõmmi ja aabits”. Väike Jüri igatses eneselegi pehmet ja karvast Mõmmibeebit, kellega oleks tore koos tähti õppida, ning kirjutas igal aastal oma soovist jõuluvanale. Aga karu ta endale ei saanud ... https://epl.delfi.ee/arvamus/nadala-nagu-andrus-kivirahk-juri-ja-karu?id=89640413

Eriolukorra tõttu järsult halvenenud majanduskeskkonna mõju jõudis autoliisingu turule väga kiiresti – väiksem nõudlus autoliisingu järele oli ka esimene märk, mis laenuturu jahenemist näitas, kommenteeris Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ettevotete-ja-majapidamiste-laenumaksevoime-voib-markimisvaarselt-halveneda?id=89658837

Appikarjuvad ettevõtjad ja möllavad petturid. Kust tulevad selle taustal nii positiivsed uudised? https://epl.delfi.ee/arvamus/kuu-edetabel-ega-me-ju-kriisist-oigeid-jareldusi-tee-voi-siiski?id=89642035

Märtsis, kui eriolukord kehtestati, kasvas hüppeliselt mobiilse andmeside kasutamine ja kõnede hulk, ostukorvi jõudis rohkem kaua säilivat toidukraami ja hügieenitooteid. Nüüd, kui inimesed hakkavad uue elukorraldusega harjuma, muutub tarbimine taas tavapärasemaks. https://epl.delfi.ee/uudised/eriolukord-on-kestnud-kuus-nadalat-mis-on-selle-aja-jooksul-muutunud?id=89652141

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar tegi riigikogu esimehele Henn Põlluaasale ja peaminister Jüri Ratasele ettepanekuga korraldada järgmisel nädalal riigikogu täiendav istung, et valitsusjuht ja saadikud saaksid kriisist väljumist ausalt ja avalikult arutada. “Eesti ühiskond väärib ausat parlamentaarset debatti selle üle, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elu juurde. Kriis ja selle ületamine on liialt tõsine asi, et mängida kaasamist või siis ülbitseda, nagu seda tegi neljapäeval Mart Helme, kuulutades, et väljumise detailid on valitsuse rida,“ märkis Saar.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-pakkus-covid-19-raviks-desinfitseerimisvahendi-sustimist-ja-ultraviolettkiirgust?id=89658719

Eriolukord ja valitsuse sammud tõrjuvad välismaalased Eestist. Ettevõtjad ei tea, mis saab eriolukorra lõpus. Samal ajal püüab riik hakata ohjeldama hoopis teist laadi tööimmigratsiooni. õhttps://arileht.delfi.ee/news/uudised/tuhanded-voortoolised-peavad-lahikuudel-lahkuma-see-toob-tosiseid-probleeme?id=89646709

Nädalapäevad enne seda, kui ekspoliitik Siiri Oviir (72) oma Läänemaa maakodusse kolib, lepime kokku kohtumise. Kuigi teoreetiliselt on ta koroonast ohustatud vanuserühmas, ei pane Oviir ette kohtuda virtuaalselt. Selle asemel jalutame Järve terviserajal. Oviir on heas vormis ning metsas tiire tehes ja künkaid vallutades ei lange tempo hetkekski. Koroonaaeg on kõige rohkem mõjunud tema soengule – nooruslikud roosad triibud juustes pole juuksuri kätetöö, vaid olude sunnil kasutatud tooniva poepalsami liiga kauaks pähe jätmise tulemus. https://epl.delfi.ee/lp/siiri-oviir-praegust-olukorda-ei-anna-vorreldagi-1990-ndatega-tol-ajal-olid-inimesed-paljad-ja-naljas?id=89627841

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haigekassa-nouab-selgitusi-kuressaare-haiglas-viiakse-labi-audit?id=89657283

Tallinlased on hakanud eriolukorra jätkumisest hoolimata kasutama üha enam ühistransporti.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/nakatumise-parast-enam-ei-muretseta-tallinna-uhistransporti-kasutatakse-aina-enam?id=89655929

The Washington Post vahendab WHO Euroopa juhi avastust: ligi pooled Euroopas koroonaviirusesse surnutest olid hooldekodude elanikud.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-ligi-pooled-koroonaviiruse-tottu-surnutest-olid-hooldekodude-elanikud?id=89655811

Määramatus, kontrollitunde vähenemine ning suhete ja kuuluvuse küsimärgi alla sattumine viivad meie aju sotsiaalse ohu seisundisse. Viimasega kaasneb ratsionaalse mõtteaparaadi kollaps, kehvad otsused, uute lahenduste ja ideede puudumine, kirjutab coach ja koolitaja Ruti Einpalu.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/juhi-roll-kriisis-kuidas-hoida-inimeste-kovakettad-tootamas?id=89650181

Sellel nädalal on Delfi veergudel noortele suunatud programm "Sisukas vaheaeg". Reedel kell 10.30-12.00 on teemaks keskkond ja teadlik tarbimine ning sellest tulevad rääkima Kristjan ja Maris Lüüs ning Kertu Birgit Anton.https://kroonika.delfi.ee/news/sisukasvaheaeg/sisukas-vaheaeg-reedel-kulas-kattemaksukontorist-tuntud-kristjan-luus-ja-teemaks-keskkond-ning-teadlik-tarbimine?id=89654041

Koroonakriis valitsust nõustava teadusnõukogu juht professor Irja Lutsar räägib Delfi õhtuses erisaates, et kuigi viirus võib sügisel tagasi tulla, pole sellega võitlemiseks vaja ehk kogu riiki sulgeda. Eesti on ta sõnul kriisile reageerinud adekvaatselt, ent on tehtud ka vigu.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-professor-irja-lutsar-oleksin-paris-loll-kui-utleksin-et-midagi-poleks-teistmoodi-voinud-teha-igauks-on-vigu-teinud?id=89653943

Rahvusooper Estonia jätkab virtuaalsete etenduste näitamist ka sel laupäeval. 25. aprillil kell 19 tuleb Estonia Facebooki lehel ülekandena näitamisele Toomas Eduri ballett "Modigliani – neetud kunstnik". Etendus on publikule tasuta. https://epl.delfi.ee/kultuur/rahvusooper-naitab-veebis-balletti-modigliani-neetud-kunstnik?id=89655315

Nii Soomes kui Eestis on arutamisel idee leevendada eriolukorra piiranguid võimalikult kiiresti, et riskirühmadesse mitte kuuluvad inimeseks põeksid COVID-19 läbi enne sügist. Eesmärk on tekitada neil elanikkonna rühmadel immuunsus enne, kui algab sügisene külmetushaiguste periood. Loe lähemalt poolt- ja vastuargumente.https://forte.delfi.ee/news/teadus/poolt-ja-vastu-kas-voimalikud-paljud-tuleks-viirusega-kokku-viia?id=89655359

"Teades fakte, kuidas viirus levib, on möödapääsmatu kõik selle teed kinni panna - ka kõige pisem nireke ehk siis teisisõnu kõige väiksema tõenäosusega aset leida võiv levikuprotsess," ütleb ettevõtja ja teadlane Marek Strandberg arvamusloos.https://epl.delfi.ee/arvamus/marek-strandberg-argem-kaitugem-langevarjurina-kes-300-m-korgusel-enesekindlalt-noorid-labi-loikab?id=89652321

Midagi muusikasõpradele! Just praegu algab heategevuskontsert kiirabitöötajate toetuseks, kus astuvad üles Peter Põder, Tanja ja Mikk Saar ning Elina Nechayeva. Vaata kontserti siit:https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/otse-heategevuskontsert-tanukone-kiirabile-koos-tanja-ja-mikk-saarega-tana-kell-1900?id=89630037

Kõik pangad, liisinguandjaid ja enamus krediidiandjaid on pakkunud koroonaviiruse leviku tõttu raskustesse sattunud klientidele võimalusi maksetingimusi muuta, selgus finantsinspektsiooni läbi viidud küsitlusest. Tingimused on erinevad.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maksepuhkuste-andmise-tingimused-on-vaga-erinevad?id=89653945

Värske LP kirjutab, kuidas nautida karantiiniajal elu sotsiaalmeedia kaudu.https://epl.delfi.ee/lp/karantiini-ajal-on-valla-terve-maailm-jah-isegi-stripiklubid?id=89625391

Saaremaal Sõmera kodus on teadaolevalt 27 nakatunut.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/somera-kodus-on-27-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89648311

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid koondav EVEA tervitab rahandusminister Martin Helme ettepanekut kaubanduskeskustes tegutsenud ning uksed sulgema pidanud ettevõtetele renditoetust maksta, kuid juhib tähelepanu, et plaanitav toetus peaks olema laiem.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjad-martin-helme-renditoetuse-ideest-see-on-hea-aga-toetus-peaks-olema-laiem?id=89653961

Eestlased pole harjunud oma tervist kindlustama.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eestlane-kindlustab-koigepealt-auto-ja-alles-siis-tervise?id=89649937

Mitu näitlejat on saanud Tallinna linnalt pakkumise asendustöödeks. Näiteks Linnateatrist on töid käinud tegemas 15 inimest. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/asendustooga-noustunud-naitlejad-lisaraha-linnale-appi-minemise-eest-ei-saa-toodel-on-kainud-linnateatrist-15-inimest?id=89652139

Riia lennujaam saab Läti valitsuse otsusega 54,42 miljonit eurot toetust. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lati-toetab-riia-lennujaama-koroonakriisi-uleelamiseks-54-miljoni-euroga?id=89652991

Saksamaa jalgpalli Bundesliga on esitanud valitsusele plaani, kuidas võiks 9. mail hooajaga kinniste uste taga jätkata.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/bundesliga-plaan-hooaja-jatkamiseks-staadionile-lubatakse-korraga-vaid-322-inimest-mangijad-peavad-ise-oma-vorme-pesema?id=89653073

Statistik Krista Fischer ja füüsik Mario Kadastik tutvustasid täna värskeid koroonaviiruse leviku tulevikuprognoose, mis on tehtud praegu kehtivate piirangute ja haiglaandmete põhjal. Kui Harjumaal trend jätkub, vajatakse haiglaravi ka suve keskel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-tulevikuprognoos-kui-piirangud-kehtiks-edasi-oleks-jaanipaeval-haiglas-vaid-moni-uksik-nakatunu?id=89653457

Kui kaitsemaskid peaksid muutuma kohustuslik, siis kuidas tagatakse, et kõik saaksid endale maske lubada? Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et riik on valmis vähekindlustatutele ja riskirühmadele jagama kaitsemaske tasuta läbi omavalitsuste.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-aab-riik-on-valmis-vahekindlustatutele-ja-riskiruhmadele-tasuta-maske-jagama?id=89652359

On näha, et populaarsed kohvikud avavad taas uksi. Näiteks ka Telliskivi loomelinnakus asuv F-hoone. "Ja kuna eeldame, et tulete üksi või kahekesi, on meil teie teenindamiseks rohkem mahti," märgitakse postituses. https://www.facebook.com/Fhoone/posts/3107992319251851&width=500

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/homme-sander-molder-tuuli-rand-paap-uspenski-minapusinkodus-reedene-studio-live-pidu-saaremaale-moeldes?id=89650625

Praegusel kriisiajal käime poes üha harvemini ning paljud on endale kuivaineid lausa mitmeks kuuks ette varunud. Makarone leidub meie köögikappides tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem. Kui makaronid tomatikastmega ei paku enam kunagist naudingut ning on soov põnevas pastade maailmas uusi pärleid avastada, lase rahvatervise kampaanial Taimne Teisipäev ennast üllatada. Siin on 3 lihtsat rooga makaronidest, mida tasub kindlasti proovida! https://naistekas.delfi.ee/kodu/retseptid/retseptid-eriolukorra-eri-3-lihtsat-lihavaba-rooga-makaronidest?id=89607353

Kuna paljud poed on olnud sunnitud oma füüsilise esinduse sulgema, siis annab eestlaste poolt loodud idufirma Shopz.com kampaania korras Eesti ettevõtjatele tasuta ära 100 terviklikku e-poodi ja mobiilirakendust https://arileht.delfi.ee/news/uudised/et-pankrot-ei-ahvardaks-eesti-idufirma-annab-ara-100-tasuta-e-poodi?id=89651455

Praeguse eriolukorra ajal kurdavad nii paljud, et suhe läheb halvemaks, seksi ei saa ja üldse on kõik nii jama. Ma ei mõista seda vingumist, alates sellest kui mehega kodukontorisse jäime, oleme hakanud iga päev mitu korda seksima! https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/eestlanna-roomustab-karantiini-ajal-oleme-hakanud-elukaaslasega-iga-paev-vahemalt-kolm-korda-seksima?id=89620681

Rahandusminister Martin Helme esitas valitsuse kabinetinõupidamisele memorandumi, millega eriolukorra tõttu suletud kauplustele makstakse renditoetust kuni kolme miljoni euro ulatuses kuus, edastab ERR Uudised. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/helme-esitas-memorandumi-kauplustele-renditoetuste-maksmiseks?id=89647647

On selge, et 2+2 reeglit on lasteaedades muidugi võimatu tagada. Eeldatakse ja see on esmatähtis, et lapsed, kes rühma tuuakse on terved. Nagu eespool ka mainisime, siis vanemaid siseruumidesse ei lastud ning lapsed kraaditi. “Lasteaias ei saa lastega hoida kahe meetrist vahet. Nad ju mängivad. Aga nad tahavad ka hellust - paid või sülle. Oluline on, et terve on nii laps kui õpetaja ja seda on meie lapsed ja õpetajad siiani ka olnud,” kinnitas Tallinna haridusameti juht Andres Pajula. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lasteaia-lopupidusid-tallinnas-sellel-kevadel-ei-toimu?id=89648223

Sotsiaalmeedias levivad videod, kuidas Arsenali mängija Nicolas Pepe mängib tosina sõbraga jalgpalli pargis ning Granit Xhaka ja David Luiz kõksivad omavahel Southgate'i linnaosas. "Neil oli väga lõbus, nad ei hoolinud millestki. Miks neile kehtivad ühed ja teistele teised reeglid?" rääkis Xhakast ja Luizist koeraga mööda jalutanud kodanik. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/eriolukorra-reeglitele-vilistavad-arsenali-covidioodid-said-klubilt-peapesu?id=89651505

Meile ei sobi, et eriolukorra kattevarjus on valitsusparteid tagasi pöördunud oma tavade juurde ja võimu kuritarvitades surunud kobareelnõudena riigikogust läbi meetmed, mis kuidagi koroonakriisi lahendamisse ei puutu. Traditsioonilised retseptid: Keskerakond - fossiilenergia, Isamaa - 2. pensionisammas, EKRE - võõraviha. https://epl.delfi.ee/arvamus/maris-hellrand-mis-oigusega-keelab-valitsus-enda-vastu-meelt-avaldada?id=89650725

Kui eile valitses segadus kaubanduskeskuste võimaliku avamisega kaasnevate allahindluste lubamise osas, siis nüüd on kaupmehed ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jõudnud ühisele arusaamisele, avamisel tuleb vältida agressiivset turnduskommunikatsiooni, et tagada koroonaviiruse leviku tõkestamine ning inimeste massilist poodidesse kogunemist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kaupmehed-ja-taavi-aas-uhel-meelel-kaubanduskeskuste-avamisel-ei-tohi-agressivselt-allahindlusi-reklaamida?id=89647127

Kuigi karantiini pikendatakse Hispaanias veelgi, võivad vähemalt alates järgmisest nädalast lapsed õues jalutamas käia. Esialgu otsustati küll, et lapsed võivad nüüd koos vanematega ainult toidupoodi ja tubakakioskisse kaasa minna, aga siis saadi õnneks ise ka oma jaburusest aru ja muudeti ümber....et ikka jalutada ka võib. Sest siiani on koertel ka Hispaanias rohkem õigusi olnud, kui lastel. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/hispaanias-elav-marju-minu-lapsed-pole-40-paeva-kordagi-oue-saanud-koertel-on-siin-ka-lastest-rohkem-oigusi?id=89644495

BBC.com avaldas täna loo Hiina vabakutselisest ajakirjanikust Li Zehua'st, kes oli üks esimesi ajakirjanikke, kes Wuhanis toimuvat ilustamata ja otse maailmale edastas. Mees jäi "kadunuks" 26. veebruaril ja ilmus nüüd, kaks kuud hiljem, uuesti välja - Li oli olnud Hiina riigivõimude sunnil nii Wuhanis kui ka oma kodulinnas karantiinis. Põhjuseks toodi asjaolu, et ajakirjanik oli olnud "tundlikus piirkonnas". Oma põgenemisest võimude eest tegi mees ka Youtube video.

Praeguse sotsiaalse distantseerumise ajal, mil piirid on kinni, käivad maalähedased eestlased läbi rabasid ja rahvusparke. Üks on aga selge — ühel hetkel saavad seni avastamata Eestimaa paigad läbi käidud. Pakume põgusat ülevaadet rahvusparkidest üle lahe Soomes, mida tasuks olukorra paranedes autoga kindlasti külastada. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/idee-suviseks-autoreisiks-urgsed-rahvuspargid-tuhande-jarve-maal-soomes?id=89651135

USAs tõusis töötus 5 nädalaga 20 miljoni inimeseni, ligi 400 miljardi dollari suurune väikeettevõtete laenupakett sai aga "ära lahendatud" vaid lühikese kahe nädala jooksul, vahendab BBC.com

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) sõnul läheb tänane päev meditsiini ajalukku, sest Hiiumaa haiglas võetud analüüsimaterjal lennutati mandrile esimest korda mehitamate lennuvahendi ehk drooniga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-hiidlase-koroonaproov-lennutati-drooniga-mandrile?id=89650895

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hollandis-on-mobiilimaste-suudatud-voi-puutud-suudata-18-korda-taustal-vandenouteooria-5g-kohta?id=89651517

Keskpank märgib, et hoiused vähenesid peamiselt märtsi kolmandal nädalal ning põhjuseks see, et inimesed ostsid aktiivselt võimalikuks eneseisolatsiooniks valmistudes, aga samuti tehti edasise hinnatõusu ootuses suuri seni edasilükatud oste. Nii soetati näiteks autosid ja olmetehnikat, märkis keskpank, lisades , et kuu lõpu poole olukord normaliseerus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/venemaalaste-hoiused-vahenesid-kuuga-315-miljardi-vorra?id=89651141

"Jagame kaitsemaske, teeme eakate jaoks sisseoste ja desinfitseerime pindu, et viiruse levikut takistada. Elan üksinda ja seega olen kogukonna jaoks täielikult olemas. Uskumatult tore, et minu külas aitavad kõik kõiki," ütles Hispaania põhjaosas elav Hyundai autoralli MM-sarja sõitja Dani Sordo kaardilugeja Carlos del Barrio. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-tiimikaaslane-aitab-kriisist-vaevatud-hispaania-elanikke?id=89646821

Valitsus ei ole senistes koroonaviiruse mõjude abimeetmetes arvestanud reisijateveoga tegelevate ettevõtete vajadusega ning vaatamata lubadustele ei ole nende jaoks ühtegi abimeedet välja töötatud ning palub nad lisada turismisektori meetmesse, selgub Autoettevõtete liidu ministritele saadetud kirjast. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/reisiveofirmad-kuigi-valitsuse-liikmed-kinnitavad-et-oleme-majanduse-jaoks-strateegiliselt-tahtsad-siis-toetamisel-seda-ei-paista?id=89647075

UEFA teatas, et 2021. aastal toimuma pidanud naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir lükatakse edasi ning peetakse 2022. aasta suvel. Turniir leiab aset Inglismaal 6.-31. juulini 2022.

Eesti inimesi võib koroonapandeemiast tingitud eriolukorra järel oodata ees pidevast ohutundest tingitud stress ja väsimus, ent parimaks vastuseks sellele on proovida ka kõige raskemas olukorras olla teiste inimeste suhtes lahke ja toetav, leiab Tallinna ülikoolis psühholoogiaprofessor Aleksander Pulver intervjuus Fortele. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-psuhholoog-aleksander-pulver-eestlased-me-pole-enam-endised-hakkame-valmistuma-kokkupuuteks-uue-reaalsusega?id=89649355

Keegi meist ei oleks osanud arvata, et elu muutub päevapealt. Kõik käis nii kiiresti, et tõmbas lausa hinge kinni. Itaallane Fausto Gobbi, kes harjunud reisima kogu maailmas, oli veebruari alguses just Itaaliasse tagasi tulnud Jaapanist. Sõbrad küsisid, kas ta viirust kaasa ei toonud. Sel hetkel ei pööranud mitmekordne Itaalia judomeister aga sellele küsimusele üldse tähelepanu. Midagi seal Hiinas toimus, aga kogu aeg toimub kuskil midagi. https://ekspress.delfi.ee/kohver/itaallasest-sumotreener-jai-koroonakriisi-ajaks-eestisse-see-on-praegu-olemiseks-parim-paik-maailmas?id=89634751

Venemaa Leningradi oblasti peasanitaararst Olga Istorik väljendas muret saabuvate maipühade ja inimeste vaheliste kontaktide sagenemise üle sellel perioodil. Istorik ütles täna oblastivalitsuse istungil, et inimeste massilisest eneseisolatsioonist väljumise etapp võib maipühadega kokku langeda, vahendab Interfax. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaa-leningradi-oblasti-peasanitaararst-ootab-maipuhi-suure-arevusega?id=89650017

"Avalikustatud on kogu väljumisstrateegia," ütleb peaminister Jüri Ratas. Samas on tõsi siseminister Mart Helme tänane väljaütlemine, et valitsusel on ligipääs detailsemale ja meetmete rakendamiseks või lõdvendamiseks mõeldud konkreetsete tärminitega dokument. "Need on töised lisad," kommenteerib peaminister ning lisab, et ametkond kasutab neid erinevate indikaatorite mõõtmisel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-juri-ratas-kogu-valjumisstrateegia-on-avalikustatud-kuid-toisemad-lisad-on-ametkondlikuks-kasutamiseks?id=89648313

Fisher: karjaimmuunsuse teemaga tuleb olla väga ettevaatlik. Teadlased on toonud välja, et sellise eksperimendi hind on väga kõrge: karjaimmuunsuse tagaajamisel sureks lisaks veel umbes kolmandik riigis või piirkonnas tavaaastal surevatest inimestestest. Lisaks sellele on veel ebaselge, kas see karjaimmuunsus ka tegelikkuses toimib ja kaua kestab.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse: lisaks maskidele peaks ka muutma sotsiaalseks normiks selle, et me ei lähe haigena kodust välja: tööle, kontserdile, külla ja nii edasi. Olenemata sellest, kas on adenoviirus, koroonaviirus või mõni muu. Võtame ette kommunikeerida, et inimesed, kes jäävad haigena koju on targad, mitte töökangelased.

Kadastik: maskid aitaksid meil hoida kindlasti kontrolli all nakkuskordajat R ning kui see on alla ühe, siis koroonanakkuse levik aegustub.

Lutsar: minu selge seisukoht on see, et teeme maskid uueks sotsiaalseks normiks. Samas ma ei ole käskude ja karistuste inimene. Ning iga kord, kui ma pakun välja selle idee, ütleb WHO või mõni suurriik, et ei ole vaja kanda neid. Pidevalt käib selline jo-jo. Pigem on minu mõte ikka, et peaksime tegema maksi normiks. Seda siis avalikes siseruumides, mitte õues.

Riigihalduse minister Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku muuta eriolukorra lõpuni kohustuslikuks näomaski kandmine avalikes kinnistes ruumides. Peaministri kinnitusel arutab valitsus täna ideed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-arutab-tana-kaitsemaskide-kohustuslikuks-muutmist?id=89649009

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi asedirektor Mario Kadastik: mai alguses peaksime jõudma epideemia lõpusirgele, seda ütlevad meile numbrid.

Fisher: huvitav leid on see, et oleme suutnud üllatavalt täpselt prognoosida ette 50+ vanuses haiglapatsientide arvu. Meie mudeli järgi on selle numbri langus kena.

Fisher: Eesti nakatuskordaja on 0,7-0,75 ehk siis 10 inimest nakatavad umbes 7 inimest ja need omakorda 4-5 inimest. Kui see joon ja trend jätkab langemist, siis see on väga hea näitaja.

Fisher: natukene on mul olnud mure Harjumaal alla 50 aastastga, kelle higestumine ja haiglasse tulemine on olnud muude piirkondadega võrreldes kõrgem. Aga nüüd on ka see kõver hakanud langema.

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer: reaalsuses me teame, et haigus võib minna üle nädalaga, kuid kestab ka kuni kolm nädalat. Numbrid näitavad, et näiteks Saaremaal on 1000 elaniku kohta 2,5 haiget, samas Jõgevamaal ja Läänemaal on see number null. Mis tähendab, et sealkandis ringi liikudes on haigestumise võimalus üliväike.

Lutsar: teadusnõukoda toetab piirangute leevendamist aeglaselt ja targalt. Kui peaks tulema uus puhang, siis pooldame asjade lahendamist nii, et karantiini pannakse see piirkond või hoone, kus puhang on, mitte kogu riik või linn. Siin on heaks näiteks Tartu ja seal asuv Raatuse ühiselamu, kus ühiselamu on karantiinis, linn aga mitte.

Lutsar: inimesed olid viiruse suhtes ikka alguses väga naiivsed, arvati, et ei levi inimeste vahel.

Lutsar: Rootsi kõikuvad andmed, mis näitavad ühel päeval kuni kaks sada surnut ja siis vaid paarkümmend, tulenevad nende erilisest raporteerimis viisist. Samas on Rootsis viiruse levik stabiilne. Millega nad hakkama ei ole saanud, tunnistavad seda ka ise, on viiruse eemal hoidmine vanadekodudest. Surnud on Rootsis valdavalt vaid vanad inimesed.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul on Eestis haiguse kõrgperiood seljatatud ning vaja on hakata koostama väljumisstrateegiat. „See strateegia peab olema konkreetne ja mõõdetav, andmaks võimaluse hinnata ohte ning tagasilööke. Kindlasti on siin oluline roll teadlastel ja ekspertidel, kes oskavad erinevaid leevendusmeetmeid hinnata ning arvestada väljumisstrateegia puhul maailma parimaid praktikaid,“ rääkis Mölder.

Lutsar: graafikul jääb silma kaks värvi - hall ja pinane ehk nakatumine Saaremaal ning Harjumaal. Saaremaal on hakanud nakatumine vähenema. Harjumaal on aga nakatumus ühtlane, tõusu ei ole ja suur number on seetõttu, et Tallinn on Eesti mõistes ikka suurlinn. Minu suur hirm on alati olnud linnad, kuna koroona on linnade haigus.

Viroloog Irja Lutsar: oleme maailmas viirustestide tegemise poolest kindlasti top viie hulgas, Island on meist aga kaugel ees.

Riigikogu sotsiaalkomisjon jätkab avalikke videoistungeid valitsust koroonakriisi asjus nõustavate teadusnõukogu liikmete professor Krista Fischeri ja professor Irja Lutsariga, kes annavad täna komisjonile ülevaate viiruse leviku prognoosidest.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-lapsed-lubatakse-peagi-tunniks-paevas-oue-jalutama-ja-mangima?id=89648973

Saaremaa kriisikomisjon saatis 22. aprillil valitsusele pöördumise, milles palub lubada Saare- ja Muhumaa elanikel liikuda alates 1. maist 2020 mandril asuvasse töökohta ja tagasi ning võimaldada saarele sisenemist ja väljumist kõigile siin kinnisvara omavatele inimestele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-kriisikomisjon-soovib-taiendavate-piirangute-leevendamist?id=89647651

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kutsus täna kaasmaalasi näitama üles vastupidavust ja distsipliini, et saada üle koroonaviiruse pandeemiast, mis on alles alguses. Ta kutsus ka suurendama Euroopa Liidu eelarvet, et toetada majanduslikku taastumist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/merkel-me-ei-ela-pandeemia-loppfaasis-vaid-alles-alguses?id=89647725

RUBRIIGIST "LIIGNE AGARUS ON OGARUS": Viimase kuu aja jooksul on järsult kasvanud nende autode arv, mille omanikud on sedavõrd agaralt salongi desinfitseerinud, et on rikkusid mõned selle osad pöördumatult. „Panime tähele, et meie autoteenindusse hakati tooma autosid, mille eesmise juhtimispaneeli nuppude ja roolikate olid kulunud – selgus, et neid oli innukalt töödeldud piiritust sisaldavateantiseptikutega. Kahjuks on niisugusel juhul kaitsekiht ja poleer pöördumatult rikutud. Võib näida, et jutt on ju üksnes dekoratiivsetest detailidest, kuid just nimelt need detailid loovad auto kasutamisel mugavustunde ja mõjutavad müügihinda. Kulunud poleeri ei saa parandada, tuleb vahetada kogu töötav detail, mis pole reeglina odav,“ kommenteerib autoteeninduse MB Abi juhataja Andrei Mäting.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/reisipiiranguid-karmistas-viiruspuhangu-tottu-kirde-hiina-harbini-linn?id=89648447

2016. aastal odaviskes olümpiavõitjaks tulnud Thomas Röhler leiab, et jalgpall on koroonakriisi tingimustes Saksamaal eelisseisus. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/odaviske-olumpiavoitja-on-pahane-poliitikud-eelistavad-jalgpallureid-teised-sportlased-on-hadas?id=89647653

Lõõgastus-mindfulness rakenduse Synctuitioni kaasasutaja Allan Eesmaa 5 nõuannet, mis aitavad koduses isolatsioonis vähendada stressi ja ärevust: 1. Proovi mindfulness’i 2. Väldi uudiste ületarbimist 3. Hoia ühendust pere ja sõpradega 4. Ole aktiivne 5. Loo endale rutiin

Eestiski on Covid-19 patsientide ravimiseks lubatud kasutada malaariaravikski kasutatud hüdroksüklorokviini ehk plakveniili. New York Times ja uudisteagentur AP on aga eile ja üleeile kajastanud hiljutist uuringut, kus nähtub, justkui hüdroksüklorokviini kasutamisest siiski abi ei ole ja võib hoopis pärssida patsiendi tervenemist, kahjustades teisi organeid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hiljutine-malaariaravimi-uuring-covid-19-puhul-ei-naidanud-haid-tulemusi-aga-ei-peegelda-ka-tait-tode?id=89647073

https://reisijuht.delfi.ee/news/news/suur-intervjuu-toomas-uibo-voorfirma-toetamine-eesti-maksumaksja-rahaga-oleks-suurim-rumalus-mida-saaks-teha?id=89645577

Kriisi mõjul on e-poodide kasutus oluliselt suurenenud ja kauplejate investeeringud antud tehnoloogiatesse kasvanud ligi kolm korda. Poes käivate inimeste arv on vähenenud, kuid korraga ostetakse rohkem, selgub jaekaubandustehnoloogia ettevõtte StrongPoint statistikast. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/e-poodide-kasutus-on-laes-ja-investeeringud-e-valdkonda-on-kolmekordistunud?id=89646495

Koroonaviirusest tingitud majanduskriis muudab tööturgu. Mitmetes majandussektoritest on töö oluliselt pidurdunud või suisa seiskunud, tuues kaasa tuhendete inimeste koondamise. Metsa- ja puidusektoris on alates eriolukorra kehtestamisest tööhõive seevastu kasvanud. Üks oluline kasvu põhjus on kevadine metsaistutus. „Metsa- ja puidusektor on traditsiooniliselt pakkunud keerulistel aegadel tööd ja majanduslikku kindlustunnet, aidates rahuldada inimeste põhivajadusi. Need on vajadused, mis ei olene sellest, kas riigis kehtib eriolukord või mitte. Täna saavad enam kui pooled Eesti kodudest toasooja puidust,“ ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

USA koroonaviirusevastaste ravimite arendamisega tegeleva ametkonna direktor teatas, et ta vallandati ametist ootamatult osaliselt seetõttu, et oli vastu president Donald Trumpi toetatava koroonaviiruse ravi kättesaadavuse laiendamisele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-ametkonna-juht-teatas-et-ta-vallandati-trumpi-promotavale-covid-19-ravile-vastu-olemise-eest?id=89645859

Lukas: publik on ka ise nõudmas, et seda 2+2 reeglit järgitakse. Uus reaalsus on see, et inimesed hoolivad aina enam oma tervisest ja ka teiste tervisest.

Ratas: kui hakkame lubama üritusi ja kooskäimist, siis kindlasti säilib 2+2 reegel. Seda nii spordivõistlustel, ka kinos ja teatris. Kontserdite puhul võib olla realiteet, et me paneme reegli, et ühele üritusele tohib tulla vaid 15, 30 või 500 inimest.

Ratas: mais ja juunis me ei saa teha avalikke ürituste korraldamist legaalseks, see on valitsuse seisukoht. Juuli ja augusti osas me teeme otsuse aga maikuu lõpus. Seda aga jälle olukorra tõsidust arvesse võttes. Pange aga tähele, et teadlased on pidevalt öelnud, et parim kasvulava ja leviku sooduskoht koroonaviirusele on suured massiüritused - spordi-, kultuuri- ja ühiskonnaüritused, ka meeleavaldused.

Ratas: Tallink on väga suur ettevõte, Eesti maastikul kindlasti üks lipulaev ja minu ning minu valitsuse üldsoov on see, et anda kõik meist olenev abi, et Tallinki aidata.

Helme: lähimatel nädalatel - vaatamata sellele, et eriolukorda me 99% tõenäosusega pikendame - astume me edasi samme ka piirangute leevendamiseks.

Ratas: meie eile avaldatud ühiskonna avamise plaanist on leida vaid kaks konkreetset kuupäeva. Rohkem me ei saa neid sinna panna, kuna me ei oska näha ette, kuidas viirus levib ja olukord Eestis areneb. Aga, mis on kindel, et me iga nädala alguses vaatame olukorra üle ja hindame neid kuupäevi ning avamisvõimalusi värske info raames. Samas on avamisele vastuseks olukorra halvenemise korral alati võimalik ka ühiskonda veelgi enam kinni keerata. See sõltub olukorrast.

Ratas: täna ka kindlasti arutame minister Jaak Aabi välja pakutud ideed, et muuta mask meil ühiskonnas reegliks. Minu arvamus on, et kui me räägime olukorra leevendustest, siis see tähendab eritingimusi, seal hulgas isikukaitse vahendite kohustust. Mina arvan, et see on väga tõsine pakkumine minister Aabilt. Kaubanduskeskuste puhul arutame kindlasti, kas muuta lisaks töötajatele ka külastajatele nöomaski kasutamise kohustuslikuks.

Ratas: olukord on Saaremaal paranenud ja Muhumaa ning Saaremaa vahelise liikumise lubamine on plaanis võimalikult kiiresti, kuid nii, et see oleks kindlasti turvaline. Ehk siis me anname esimesel võimalusel võimaluse kohalikel inimestel oma lähedasi näha.

Ratas: olukord on Saaremaal paranenud ja Muhumaa ning Saaremaa vahelise liikumise lubamine on plaanis võimalikult kiiresti, kuid nii, et see oleks kindlasti turvaline. Ehk siis me anname esimesel võimalusel võimaluse kohalikel inimestel oma lähedasi näha.

Helme: praegune koroonakriis on vaid üks kriis, mis valitsusel lahendada on ja seetõttu on vaja muuta seadusi, et me saaksime ka tulevaste kriisidega paremini ning kiiremini tegeleda. Ei ole vaja olla paranoiline, et me selle pandeemia varjus muudame seaduseid, et tsentraliseerida võimu.

Lukas: oleme leppinud ühiskonna ja asutuste avamise plaanis kokku, et kui viroloogiliselt sobib, siis esimesena plaanime avada vabaõhumuuseumid. Vastukaaluks maikuu keskel avada plaanitavatele kaubanduskeskustele, me siis plaanime pakkuda inimestele muuseume - kultuurseid, rahulikke ja 2+2 reegleid soosivaid muuseume.

Kultuuriminister Tõnis Lukas: ka kultuurivaldkond on pingutanud ja me loodame sellest kriisist väljuda vähemalt sama tugeva kultuurieluga kui sinna sisenesime. Ka riik on kultuurile otsa vaadanud, ka kultuurisündmuste toimumise vinklist. Mis on aga selge, et me liiga ei harjuks ära selle uue olukorraga, uute digivõimalustega ja tulevikus ikka teatri- ja kinosaaliesse tagasi tahaksime minna.

Kõige raskemalt on tabanud koroonakriis kohvikuid ja restorane. Tallinna populaarse burgerikoha Dereku Burgeri omanik ja kokk Fleur Sprenk meelt ei heida ja töötab 15 tundi päevas, et restorani elus hoida. Selle kõrvalt jõuab ta mõelda ka neile, kes raskel ajal tühja kõhtu kannatavad ning iga nädal keedab ta Toidupangale 300 portsu suppi. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/kadriorus-asuv-burgerirestoran-pakub-raskel-ajal-abivajajatele-tasuta-suppi?id=89635475

Helme: me ei saa riigi poolt selles rahvusvahelises kriisis kõike kinni maksta. Seda kriisi ei ole see valitsus ega väike Eesti tekitanud ning meil ei ole võimalik kõike ja kohe ja täielikult kinni maksta.

Siseminister Mart Helme: üritasime täna hommikul mõelda välja võtit, kuidas aidata riigipoolsete meetmetega võimalikult paljusid Eesti ettevõtjaid.

Ratas: epan väga oluliseks, et meie meditsiinisüsteem saaks töötada täisvõimsusel ja saaksid pakkuda inimestele abi nii VOVID-19 viiruse kui muude murede korral. Seetõttu saigi võetud vastu lisaeelarvest eraldatav eriabi haigekassale summas 213,2 miljonit eurot.

Ratas: eriolukorra avamistrateegia otsustatakse ja võetakse vastu järgmise nädala alguses vabariigi valitsuse istungil.

Ratas: eriolukorras kehtivate piirangute leevendamine peab toimuma majanduse turgutamise eesmärgil, kuid peab toimuma targalt ja tasakaalulalt, sest valesti tehtud otsused võivad kaasa tuua veel karmima nakkuspuhangu. Sellel nädalal otsustame kindlasti ka eriolukorra pikendamise. Meie kõigi suur soov on kiirelt naasta normaalsesse ellu, samas näitavad uuringud ja ka ütlevad eksperdid, et liiga kiire ühiskonna avamine võib osutuda valeks käiguks.

Peaminister Jüri Ratas briifingul: täna on veteranidepäev ja ka jüripäev. Tänan omalt poolt neid 3000 veterani, kelle auks me kanname Sinilillemärki. Jüripäeval oli halb märk aga näiteks käia külas. Täna 111 aastat tagasi tuli kokku ka esmakordselt Asutav Kogu. Palju õnne Riigikogule sünnipäevaks!

Kuulujutt, et haigust COVID-19 põhjustav viirus on inimeste loodud, ei taha kuidagi hääbuda, ehkki seni kogunenud teaduslikud tõendid kinnitavad, et uus koroonaviirus on arenenud loomulikul viisil. „Laboris viiruse konstrueerimise vaatepunktist on osa genoomisekventsi muutustest täiesti ebaloogilised, kuna kõik varasemad tõendid annavad mõista, et need peavad viiruse muutma ebatõhusamaks. Mitte üheski laboratooriumis pole selliseid süsteeme, millega oleks võimalik teostada osa avastatud muudatustest,“ selgitas Austraalias tegutseva Queenslandi tervishoiuinstituudi immunoloog Nigel McMillan. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/kas-uus-koroonaviirus-sundis-laboris-voi-looduses-teadlased-on-vasinud-selgitamast?id=89634907

USA Utah ülikooli teadlaste sõnul ei ole rahvusvahelise uuringu tulemuste põhjal mingeid tõendeid selle kohta, et COVID-19 haiguse läbipõdenud meeste spermas või munandites oleks koroonaviirust, ja seetõttu ei levi see haigus suure tõenäosusega sugulisel teel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/varske-uuring-covid-19-ei-levi-sugulisel-teel?id=89646031

Kohe algab vabariigi valitsuse keskpäevane briifing: riigis toimuvast annavad ülevaate peaminister Ratas, siseminister Helme ja kultuuriminister Lukas.

Majandusminister Taavi Aas tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku kaubanduskeskuste avamiseks mai esimeses pooles. Keskuste avamisel on oluline tagada Covid-19 viiruse leviku tõkestamine ja seetõttu vältida inimeste massilist poodidesse kogunemist. Ohutuse tagamiseks kutsuvad Kaupmeeste Liit ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nii kauplusi kui kaubanduskeskusi üles vältima avamisel agressiivset turunduskommunikatsiooni.

Tartu Ülikooli Kliinikum peab plaanilise ravitöö taastamisel silmas ennekõike nii patsientide kui tervishoiutöötajate ohutust ning taastab plaanilise ravitöö järk-järgult, samal ajal pidevalt COVID-19 levikut Eestis ja ka mujal maailmas jälgides. „Haiglad on täna olukorras, milles pole kunagi varem olnud. Sellest hoolimata soovib kliinikum pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi nii eriolukorra ajal kui ka sellest väljudes,“ kinnitas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer.

Riigi Infosüsteemi Amet alustas sel nädalal uue küberturvalisuse kampaaniaga “Ole eriolukorras eriti IT-vaatlik”, mis hoiatab inimesi kaugtööga seotud küberohtude eest. „Praegune olukord - kaug- ja kodutööle siirdumine - tekitas soodsa pinnase küberkurjategijatele, kes võivad ära kasutada kiirustamise tõttu ebaturvaliselt valitud suhtlusplatvorme, andmete hoolimatut jagamist ja näost-näkku suhtluse puudumist,“ sõnas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa. Kõik nõuanded turvaliselt kodukontoris ja distantsõppes toimetamiseks on koondatud veebilehele www.itvaatlik.ee.

Statistikaamet uuris valitsuse kriisikomisjoni tellimusel, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. Andmetest nähtub, et märtsi viimasel nädalal oli liikuvus kõige väiksem. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mobiilsideandmed-naitavad-inimesed-on-hakanud-aprillis-rohkem-liikuma?id=89645289

"Öelda, et pole kedagi suremas näinud, pole kellegi voodi kõrval seisnud ega ühegi haigega kokku puutunud on ikka tase küll. Kui sa ei tööta haiglas, siis sa ju tõenäoliselt ei näegi kedagi sellesse suremas? Ja vaevalt, et sa ka mõne haige voodi kõrval seisaksid. Nii palju on meie haiglates veel ruumi küll, et need abivajajad jõuavad veel enne suremist haiglasse". https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/koroonahaige-lahedane-viiruse-eitajate-vaiteid-kuulates-hoian-kahe-kaega-peast-kinni-kas-oma-ninast-kaugemale-ei-naegi?id=89644613

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1551 COVID-19 viiruse testi, millest 33 proovi osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 45 181 esmast testi, nendest 1592 on olnud positiivsed. 23. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 109 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 192 inimest. Ööpäeva jooksul suri Kuressaare haiglas ravil olnud 85 aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 45 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-suri-koroonaviiruse-tagajarjel-uks-inimene-haiglaravi-vajab-109-inimest?id=89646705

USAs on avastatud uue koroonaviirusega nakatatuid kordades rohkem kui üheski teises riigis, nii et pole ime, et ka seal on testidest tubli nappus olnud. Seda probleemi mahendab veidi esimene vastav kodutest, mille FDA (USA toidu- ja ravimiamet) müügile lubas. https://forte.delfi.ee/news/teadus/kas-sul-on-koroonaviirus-ameeriklased-saavad-ise-kodus-proovi-votta?id=89641815

Sotsiaalminister Tanel Kiik 213 miljoni euro eraldamisest tervishoiukulude katmiseks: „Nii COVID-19 haigestunute ravi kui raviasutuste valmisoleku tõstmine võimalikuks suuremaks haiguspuhanguks on toonud tervishoiule täiendavaid erakorralisi kulusid. Lisarahaga toetame meie haiglate, arstide, kiirabitöötajate, õdede ja teiste tervishoiutöötajate tööd. Samuti saame seeläbi hüvitada esimest kolme haiguspäeva, et inimestel oleks võimalik jääda haigestumisel koheselt koju isolatsiooni ning nende sissetulek säiliks praeguses keerulises majandusolukorras võimalikult suures ulatuses“.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse, millega pannakse paika eriolukorras haigekassa kaudu makstavate hüvitiste ja tervishoiu täiendavate kulude katmise tingimused. Kokku eraldatakse haigekassale 2020. aasta lisaeelarvest tervishoiu erakorraliste kulude katmiseks enam kui 213,2 miljonit eurot, millest ligi 40,7 miljonit töövõimetushüvitiste ning 172,5 miljonit eurot tervishoiusüsteemi kulude katmiseks.

"Nägin ühel aknal kirja, et vajatakse autojuhte. Et mu naine oli sel ajal eemal ja olin üksi, otsustasin vabatahtlikuks hakata. Kastid olid ilusaid vilju täis," rääkis Inglismaa jalgpalli kõrgliigas mängiva West Ham Unitedi peatreener David Moyes väljaandele The Guardian. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/tipptreener-hakkas-pandeemia-ajal-puu-ja-koogiviljade-kulleriks?id=89644777

Eesti arutab kriisist väljumist – kuid, kas sel suvel piiri taha puhkama üldse saab? Eurosaadik Jaak Madison räägib Delfi „Euroopa erisaates“, et küllap ikka läheb ka turism suve teises pooles käima ja piirid EL-i sees lahti. Madisoniga tuleb juttu ka EL-is plaanitavatest majanduse toetamise meetmetest, mida täna valitsusjuhid arutavad – Madison leiab, et saavutatud on mõistlik balanss, mille poolt saab olla. Paketis ei ole aga Lõuna-Euroopa poolt nõutud ühiseid võlakirju vaid teistsugune lahendus. Madison ütleb, et see on hea ega arva, et Itaalia selle pärast EL-ist lahkuma hakkaks. Saatejuht on Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-jaak-madison-juulis-augustis-voiks-saada-euroopasse-puhkama-el-i-abimeetmed-riikidele-on-moistlikud-itaalia-ei-hakka-liidust-lahkuma?id=89644633

Ühes on Donald Trump siiski oma arvamusele kindlaks jäänud: tema valitsus on kogu aeg koroonaviirusega väga hästi toime tulnud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-trump-kommenteerib-viirust-usa-presidendi-jutt-on-paari-kuuga-tundmatuseni-muutunud?id=89641585

Eesti rattaprofid Rein Taaramäe ja Martin Laas astuvad sel nädalal täiesti uude maailma. Et õigeid võistlusi veel mõnda aega ei toimu, tuleb ennast proovile panna kodustes tingimustes. Virtuaalsel Šveitsi tuuril sõidavad ratturid puki peal, spordihuvilised näevad telerist aga justkui päris võistlust. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/kaks-eesti-ratturit-osalevad-kriisituuril-taaramae-tore-voistlus-aga-parim-ei-pruugi-selguda?id=89639803

“Eelmisel reedel pidi mul olema silmakae operatsioon. Ühe silmaga praegu ei näegi, pean veel kannatama juuni lõpuni, operatsioon lubati siis ära teha,” räägib Viljandimaal elav Varje. https://maaleht.delfi.ee/uudised/plaaniline-ravi-taastub-kuid-see-ei-tahenda-et-kohe-arsti-juurde-paaseb?id=89630523

Reisid, mis on planeeritud toimuma mõne kuu või poole aasta pärast, võivad asjaolude muutudes juba plaanipäraselt toimuda. Seepärast ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate reiside tühistamisega kiirustada. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ttja-annab-haid-napunaiteid-lahiajal-reisi-planeerimiseks-ei-maksa-tuhistamisega-kiirustada?id=89644611

Kogu maailmas pole tänaseni välja töötatud tõhusaid ravimeid COVID-19 vastu ja nii toetuvad Eestiski kasutusele võetud raviskeemid peamiselt kaasnevate haiguste ravile ja veel testimisel olevate ravimitega eksperimenteerimisel. https://forte.delfi.ee/news/varia/covid-19-ravi-eestis-suures-osas-veel-eksperimenteerimine-ja-korvalhaiguste-allasurumine?id=89645011

Kantar Emor on eriolukorra väljakuulutamisest saadik jälginud iganädalaselt Eesti elanike hoiakuid ja käitumist eriolukorras. Selle nädala tulemused näitavad tugevat positiivset trendi: kasvanud on nii emotsionaalne kui ka majanduslik kindlustunne ning järjest rohkem on neid, kes arvavad, et olukord läheb peagi paremaks – seda usub 41 protsenti Eesti elanikest. Endiselt püsib aga kõrgel Eesti elanike mure olukorra pikaajalise mõju pärast majandusele, mida pelgab 61 protsenti Eesti elanikest. Seda kardetakse rohkemgi kui enda või oma lähedaste nakatumist koroonaviirusesse, mille üle tunneb muret 52 protsenti Eesti elanikest.

Kui lasta hirmul oma elu juhtida, siis jääb elu elamata. See elu pole elamisväärne. Kuid sama vähe elatav on elu juhul, kui hirm välja lülitada. See elu jääb ilmselt väga lühikeseks, ütleb politoloog Karmo Tüür. https://epl.delfi.ee/arvamus/karmo-tuur-hirmuga-elu-ja-hirmuta-elu?id=89638659

Kliendina Itella pakiautomaadi juures seisnud ajakirjanikus tekitas küsimusi Itella pakiautomaadi puhastamine, mis loob kahtluse, kas sellest on abi viiruse levimise takistamisel. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/video-ajakirjanik-markas-kui-lohakalt-puhastatakse-praegusel-ajal-pakiautomaate-kuidas-selline-tegevus-viiruse-eest-kaitseb?id=89631593

Aprilli alguses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatatud Estonia kaevandus alustab uuesti tööd 27. aprillist. Aprilli alguses oli Enefit Kaevandused sunnitud peatama töö Estonia kaevanduses, kuna kaevanduse töötajal tuvastati koroonaviirus. „Praeguseks on nakatunud töötaja paranenud ning meile teadaolevalt ei kandunud haigus edasi teistele töötajatele. Sellest tulenevalt on võimalik töö allmaakaevanduses taastada, võttes erilise tähelepanu alla viiruse levikut tõkestavad ettevaatusabinõud,“ sõnas Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola. Kaevanduse avamise otsusele eelnevalt konsulteeris ettevõte ka terviseametiga.

Kassid, kellel on kerge hingamisteede haigus ja kes peaksid paranema, said viiruse ilmselt inimestelt oma majapidamises või selle lähedal, teatasid USA põllumajandusministeerium ja Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC), vahendab Guardian. Varem on USA-s osutunud positiivseks mõnede tiigrite ja lõvide koroonaviiruse proovid New Yorgi Bronxi loomaaias. Väike arv juhtumeid loomadel on kinnitust leidnud ka mujal maailmas. USA võimude teatel näib, et mõned loomad võivad inimestelt viiruse saada, aga miski ei viita sellele, et loomad nakataksid inimesi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/new-yorgi-osariigis-osutus-positiivseks-kahe-kassi-koroonaviiruse-proov?id=89644665

Rahvusraamatukogust laenatud raamatuid saab tänasest tellida pakiautomaatidesse! Alates tänasest saab Rahvusraamatukogust laenatud teoseid tellida Omniva pakiautomaatidesse üle kogu Eesti. Pilootprojekt laiendab nende inimeste juurdepääsu Rahvusraamatukogu teostele, kes elavad kaugel või ei saa mingil põhjusel kohapeale laenutatud raamatutele järele tulla. Samuti on nüüdsest võimalik tagastada raamatuid pakiautomaatide kaudu. See vähendab inimeste vajadust praeguses olukorras läbida raamatute laenutamiseks või tagastamiseks pikemaid vahemaid.

Aab: kaitsemaski kandmine peaks olema tavapärane harjumus viirushaiguste leviku korral. Riigihalduse minister Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski. „Maski kandmise kohustus on eriti aktuaalne perioodil, kui hakatakse COVID-19 eriolukorra meetmeid leevendama. Mitmed riigid kohustavad piirangute leevendamisel kandma avalikes ruumides näomaski või –katet. Kusjuures lubatud on nii kirurgilised maskid, muud näomaskid kui ka isetehtud maskid,“ tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab.

Naksakas Sulo Särkinen, kelle perre sündis uus ilmakodanik Sebastian, otsustas kriisist ja sünnitanute külastamise kitsendustest hoolimata oma lapsele ja abikaasa Katrinile külla minna. Raskes olukorras tulid appi rahvatantsukaaslased rühmast Väikesed Viisud. https://maaleht.delfi.ee/uudised/noor-isa-kais-tostuki-ja-roosikimbuga-sunnitusmaja-kolmanda-korruse-akna-taga?id=89632593

Meelelahutussektor vajab piirangutes erisusi ja valgust tunneli lõpus, mida praegune väljumisstrateegia ei paku, leiab Eesti üks suurimaid turvafirmasid Meeskond Security OÜ. Ettevõte toob peaminister Jüri Ratasele ja kultuuriminister Tõnis Lukasele välja ka lahendused, kuidas pakkuda ka unarusse jäänud sektorile eriolukorras lootust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/turvafirma-valjumisstrateegia-jatab-meelelahutussektori-lahendusteta?id=89643765

Lõuna-Korea ja USA meedias hakkasid sel nädalal levima kuuldused, et Põhja-Korea 36-aastane valitseja Kim Jong-un on avalikkusest terviseprobleemide tõttu kadunud ja võib olla raskes seisus. Tõendusmaterjali totalitaarse riigi võimukoridorides toimuva kohta pole küll leitud, ent vaatlejates äratab huvi Kimi hiljutine puudumine tähtsaima riigipüha, vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamiselt. Esmaspäeval kuulutas Lõuna-Korea portaal Daily NK, et nende Põhja-Koreas asuva allika sõnul olevat puudumise põhjus 12. aprillil toimunud südameoperatsioon. Allika sõnul olevat Kimi tervis viimase poole aasta jooksul suitsetamise, ülekaalu ja ületöötamise tõttu halvenenud ning nüüd taastub ta oma mägisuvilas operatsioonist. https://epl.delfi.ee/valismaa/kim-pole-parast-infarktikuuldusi-nagu-naidanud?id=89638973

Maaeluminister Arvo Aller (EKRE) kiidab Eesti toitu ja räägib, et kuigi toidu väljaveo piirangutest Euroopas mingeid märke ei ole, on ka selliseks juhuks tegemisel plaan, kuidas rohkem omal jõul hakkama saada. Usutlusest saab muu hulgas teada, et tagasilöök ja raskem olukord võib põllumajanduses tulla lähikuudel. Eesti põllumehed suudavad ministri kinnitusel rahva põhiliste toiduainetega siiski ära toita. Praegu ei ole ka ühtki signaali, et toiduainete vedu ELi riikide vahel oleks raskendatud. Toiduained võivad küll kallineda, kuid toidu kvaliteet siis kindlasti paraneb. https://maaleht.delfi.ee/uudised/maaeluminister-arvo-aller-nuud-hakkame-lopuks-vaartustama-oiget-toidu-hinda?id=89623373

Spordimaailmas saab praegu lugeda uudiseid võistluste edasi lükkamistest, koroonaviirusega nakatunud atleetidest, sportlaste kodus treenimisest jne. Tavapäratutes tingimustes harjutavad nii tippsportlased kui ka noored. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/milles-voiksid-eesti-noorjalgpallurid-praegu-areneda-kus-on-oodata-tagasilooki?id=89604279

Uuring koosneb kaheksast ühe nädala pikkusest lainest ning igas laines küsitletakse ja testitakse 2000–4000 inimest. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma AS Emor saadab täna elektrooniliselt uuringu kutse ja küsimustiku esimesele 2000 inimesele, kes on valitud programmis osalema juhuslikkuse alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Eakate inimestega, kel ei ole võimalik elektroonilist küsimustikku täita, tehakse telefoniintervjuud. Uuringus osalemine on kõigile kutse saanud inimestele vabatahtlik ja sellest võib igal hetkel loobuda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/teadlased-testivad-16-000-inimest-koroonaviiruse-suhtes-tana-saavad-kutsed-esimesed-2000?id=89644077

Sellises kriisiolukorras võib iga ekspert üles lugeda mõne hinnangu või otsuse, mis läks ehk valesti. Kuid üks asi on möödapääsmatu: kriisi ületades algab halastamatu võimuvõitlus taas – võimuinstinkt ei kao kuhugi, möönab kunagine riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik, Kaitseliidu Toompea maleva pealik ja filmilavastaja Ilmar Raag. https://maaleht.delfi.ee/uudised/ilmar-raag-inimene-on-nous-puudust-kannatama-kui-teab-mille-nimel-ja-kui-kaua?id=89604547

„Kasutatud autode, nagu ka uute autode turul on see muutus, et pole inimesi, kes oleksid valmis autot soetama,” ütleb Wiru Auto juhataja Tõnu Paju ja ütleb, et nende müük on lausa 90% vähenenud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kriis-on-kasutatud-autode-turul-mondagi-muutnud-muuk-kukkus-kolinal-inimesed-otsivad-odavamaid-soidukeid?id=89639083

Tegelikult on natuke raha Eestisse ja teistessegi liikmesriikidesse juba süstitud. Juba koroonakriisi esimestel nädalatel otsustati Brüsselis, et kiirkorras antakse koroonatõrjeks käiku kõik, mis tänavu läbi saavas 2013.–2020. aasta eelarves veel alles on. Eestil oli veel n-ö saamata 73 miljonit eurot, mis koos meie enda panusega annab kokku maksimaalselt 220 miljonit eurot. See lubati otsekohe suunata koroonatõrjeks ja esmasteks toetusmeetmeteks, näiteks ettevõtetele käibelaenude andmiseks jne. https://epl.delfi.ee/uudised/tagatuba-mustmiljon-triljon-biljon-kas-ka-eestile-tuleb-midagi-el-i-koroonafondidest?id=89639331

Täna toimub (sunnitult) ajalooline sündmus. Esimesed kodumaised filmid, täpsemalt viiest lühifilmist koosnev kassett „Värske veri: parimate kavatsustega” linastub veebis: netikino.ee-s, Elisas, Telias ja GO3-s. Linastuvatest filmidest üks on kõigi bodyhorror’ile, õudusfilmidele ja Eesti filmimaailmale kaasaelajate rõõmuks juba teinud märkimisväärse rahvusvahelise lennu. https://epl.delfi.ee/kultuur/oskar-lehemaa-praegune-olukord-on-suur-empaatiatrenn-kogu-uhiskonnale?id=89632433

Kui enamik laenuperioodi on alles ees, siis on igakuine maksekoormuse tõus väiksem kui lühema perioodi korral. "See, kui suures ulatuses maksekoormus pärast maksepuhkuse lõppu kasvab, oleneb suuresti sellest, kui pikk on periood laenulepingu lõpuni,” ütleb Evelin Tammearu. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maksepuhkused-seavad-pangakliendid-ebavordsesse-olukorda?id=89639775

Eriolukorra tingimustes ei ole ühistranspordiga sõitmist ära keelatud. Lisaks pesemisele ja desinfitseerimisele, et elusid päästa, tegelevad suured bussifirmad ka ise ellu jäämisega. Ministeerium on aga kehtestanud ka nö ülerahvastatuse piiri. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uhistransport-kui-nakkuskolle-mida-teevad-vedajad-et-ei-juhtuks-koige-hullemat-turul-toimub-aga-raputus?id=89634931

Niipea kui üks haridusminister Mailis Repsiga seotud konflikt paistab olevat seljatatud, tõstab pead järgmine. Alles võtsid õpetajad sõna Repsi plaani vastu, et valitsus saaks õiguse eksamite üle otsustada kaheks aastaks. Nüüd väljendati mõtet Repsile umbusaldust avaldada, et ta tuleks riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuma. https://epl.delfi.ee/uudised/repsi-segasummasuvila-vastukaivad-sonumid-kulvavad-opilastesse-noutust?id=89639871

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-allkirjastas-korralduse-sisserandajatele-roheliste-kaartide-valjaandmise-peatamiseks?id=89644119

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell teatas eile, et Rootsi nakatumiskõver on alates aprilli algusest küllalt lame. „See on väga hea uudis,” sõnas ta. Päev varem oli Rootsi terviseamet öelnud, et tegelik koroonaviirusega nakatunute arv on ametlikust umbes tuhat korda suurem. Õige pea selgus, et selline hinnang ei saa kuidagi tõele vastata, sest siis oleks nakatunuid rohkem kui Rootsis elanikke. Eile teatas terviseamet, et mudeldamisel jäi andmeisse viga, ja lubas uue, täpsustatud andmete põhjal tehtud prognoosi avalikustada täna. https://epl.delfi.ee/valismaa/rootsi-purjetab-valitud-kursil-koigutamatult-edasi?id=89635123

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koik-saksa-liidumaad-muudavad-kaitsemaskide-kandmise-kohustuslikuks?id=89643885

Peaminister Jüri Ratas andis äsja intervjuu "Terevisioonis", kus vastas küsimustele eile avaldatud kriisimeetmete leevendamise strateegia kohta. Ratase sõnul asutakse viiruse leviku numbreid jälgima koos teadusnõukoguga iga nädala kaupa, et nende järgi otsustada võimalikke avamisi. Või ka vastupidi: "Kui viirus tuleb tagasi, siis neid piiravaid meetmeid tuleb tagasi panna. Nii kaua, kuni maailmas pole vaktsiini selle vastu."

Euroopa Liidu välisministrite videokohtumisel arutati Ukraina ja teiste idapartnerlusriikide toetamist koroonakriisis Täna toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel keskenduti sellele, kuidas toetada koroonakriisi tingimustes Ukraina reformipüüdlusi ning leida lahendus keerulisele julgeoleku- ja humanitaarolukorrale Ukraina idaosas. Eesti rõhutas Idapartnerlusriikide toetamise tähtsust avaldades lootust, et tippkohtumine leiab sellel aastal aset. Välisminister Reinsalu sõnul tuleks jõuliselt toetada Idapartnerlusriike koroonaviirusest jagusaamisel ja selleks saab edukalt kasutada digitaalseid lahendusi. Reinsalu kutsus liikmesriike üles Eesti eestvedamisel koordineeritud tegevusele digilahendustega viiruste vastu võitlemiseks. „Rõhutasin arutelul Euroopa Liidu välisministritega vajadust tugevalt toetada Ukraina reformikava. Peame hoidma ära, et koroonakriisi varjus ei kasutaks Venemaa, kui okupeeriv jõud võimalust olukorda Krimmis ja Ukraina idaosas halvendada. Kindlasti ei tohi unustada, mis toimub hetkel Donbassis – kuigi suur osa elanikkonnast on koroonaviiruse riskigrupis ja kohalik tervishoiusüsteem on ääretu surve all, on ligipääs humanitaarabile äärmiselt piiratud ja okupeeritud piirkonda ei lasta COVID-19 ettekäändel isegi OSCE missiooni vaatlejaid. See on lubamatu,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. Lisaks kutsus Eesti välisminister liikmesriikide kolleege osalema 8. mail ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti korraldataval kõrgetasemelisel kohtumisel Euroopa julgeoleku teemal.

