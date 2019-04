OTSEBLOGI ja FOTOD | Täna selgub, mida kätkeb endas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonileping ja kellest saavad järgmised ministrid

Valitsust moodustavad erakonnad peavad täna volikogu istungeid. Isamaa koguneb kell 11 Hotellis Euroopa ning keskpäeval kogunevad keskerakondased Salme keskuses ja EKRE Radisson Blu Sky hotellis.

Esialgsetel andmetel on loodavas valitsuses 15 ministrit ja kohad jaotuvad kolme erakonna vahel võrdselt. Peaministrina jätkab Keskerakonna liider Jüri Ratas.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa volikogud

Joosep Tiks: "Viktor Vassiljev ikka oskab poseerida. Näeb kaamerat, tõmbab suu naerule, viskab kaks näppu õhku. Kolm klõpsu fotograafil tehtud, jalutab Vassiljev sama surmtõsiselt edasi, nagu ta enne pildistamist uksest sisse astus."

Keskerakonna volikogule läinud reporter Joosep Tiks ütles, et Salme keskuses on lauad kaetud kohvitermoste ja Valeri küpsistega. Laval on pikk sinise linaga lauad, millel lipud, lilled ja vesi. Varsti võtavad laua taga standardsetel aulatoolidel istet juhatus, kes keskerakondlastega rääkima hakkab.

Salme kultuurikeskuses algab peagi Keskerakonna volikogu, mille päevakavas on koalitsioonileppe ning ministrikandidaatide kinnitamine. Volikogu algul peab ligi 50 minuti pikkuse poliitilise ettekande erakonna esimees Jüri Ratas.

Tõnis Lukas paistab õige heas tujus olevat. On võimalik, et just temast võib saada järgmine kultuuriminister. Loe pikemalt SIIT!

Kadri Simsoni ministrina läbi surutud tasuta sõit maakonnaliinidel jääb tõenäoliselt alles. Samuti kergitas ta saladuseloori mõnelt muult koalitsioonileppe punktilt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/simson-kergitas-koalitsioonileppelt-saladusteloori-euroopa-komisjoni-voliniku-koha-saab-keskerakond-rail-balticu-ehitamist-ei-lopetata?id=85830203

Täna kogunevad Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa volikogud. Isamaa alustab kell 11, teised kaks erakonda kogunevad keskpäeval.

Hoolimata sellest, et Jüri Ratasel on koalitsioon sisuliselt koos, võttis Kaja Kallas eile vastu presidendi ettepaneku valitsuse moodustamiseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-kolis-toompeal-juri-ratase-naabriks-ja-hakkab-pabereid-lugema?id=85828699

Delfi allikad kinnitasid eile hommikul, et loodavas valitsuses võtavad majandus- ja taristuministri, haridusministri, sotsiaalministri ning riigihalduse ministri portfelli Keskerakonna saadikud.Isamaale jäävad välis- ja kaitseministri, samuti kultuuri-, justiits- ja rahvastikuministri portfellid.Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saab endale rahandus-, sise-, keskkonna- ja maaeluministri portfellid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/allikad-delfile-ministrikohad-jaotuvad-uues-valitsuses-just-selliselt?id=85823017

ERR-i poliitikatoimetaja Toomas Sildam rääkis eile õhtul "Aktuaalses kaameras", et tema andmetel jagab loodav koalitsioon 15 ministriportfelli.Sildami andmetel saab Keskerakond peaministri, majandus- ja taristuministri, haridusministri, sotsiaalministri ning riigihalduse ministri koha. Haridusministrina jätkab tõenäoliselt Mailis Reps, sotsiaalministriks saab ka varem seda ametit pidanud Jaak Aab ja majandusministriks senine Tallinna linnapea Taavi Aas, vahendab ERRi uudisteportaal. EKRE-le läheb rahandusministri, siseministri, maaeluministri, keskkonnaministri ja väliskaubandusministri koht, seejuures saab Mart Helme rahandus- ja Martin Helme siseministri koha.Isamaa saab välisministri, kaitseministri, justiitsministri, kultuuriministri ja rahvastikuministri koha. Välisministriks liigub senine justiitsminister Urmas Reinsalu, kaitseministrina jätkab EKRE-ga koos valitsusse mitte minna lubanud Jüri Luik, justiitsministriks asub Raivo Aeg, kultuuriministriks Tõnis Lukas ja rahvastikuministriks Riina Solman.