OTSEBLOGI JA FOTOD | Tallinnas ja Tartus toimusid EKREIKE vastased meeleavaldused. Pealinnas tuli üritusele sadu inimesi, teiste seas ka EKRE toetajaid

Meeleavaldused

See pilt annab hea ülevaate, palju rahvast üritusel osales.

Nüüd sai läbi ka üritus Tallinnas.

Ka Tartus peeti kõnesid. Praeguseks on üritus lõppenud.

Meeleavaldajad on jõudnud Vabaduse väljakule, peetakse kõnesid.

Meeleavaldused on kulgenud rahulikult ja politsei kuskil sekkuma pole pidanud. Jah, on kohal ka EKRE toetajaid, aga nemadki on vaid oma sõnumit edastanud, mitte kellegagi suuremasse vaidlusse laskunud.

Praeguseks on meeleavaldajad pealinnas jõudnud raekoja platsile. Hõigatakse, et soovitakse tolerantset Eestit, kõik peavad jääma võrdseks.

Meeleavaldajad Tartus.

Tallinnas asuti teele. Rahvast on vahepeal veel juurde tulnud.

Kohal on ka noormehed, kes protesteerivad selle meeleavalduse vastu ehk toetavad pigem EKREt. Paremal seisev noormees märkis, et teda häirib, kuidas teda neonatsiks sõimatakse. "Mind on paar korda rünnatud, ma ei soovi seda uuesti," lausus ta, et hoopis teda olevat diskrimineeritud.

Mõneti ootamatu osaline - kohal on EKRE üks liidreid ehk Jaak Madison. Huvi tema vastu on suur. Järjekorras ootab Katrin Lust, et teda intervjueerida.

Hetkel veel pealinnas liikuma pole hakatud. Hüütakse kõvasti "Jääme võrdseteks". Rahvast koguneb juurde.

Delfi reporter Indrek Tark on Tallinna meeleavaldusel kohal. Ta hindab, et osalisi võib praeguseks olla umbes pool tuhat. Ta lisas, et ilm on veelgi kehvemaks läinud, sajab ning on väga jahe.

Meeleolu hoitakse üleval ka nii! Musitseerijatel on ühes ka Feministeeriumi lipud. ETV "Esimeses stuudios" teatas Mart Helme sel nädalal, et riik seda ühendust üldse toetama ei peakski. Hiljem öeldi Feministeeriumi poolt, et nad tegelikult riigilt otsetoetust ei saagi.

Loomulikult hoiavad üritusel silma peal ka politseinikud.

Samal ajal Tallinnas.

Delfi piltnik Tartus sõnas, et seal on olukord päris mannetu. Meeleavaldajaid on kohal väga vähe.

Rahvas koguneb Viru tänaval. Üritus peaks algama südapäeval.

Tõenäoliselt võib osalejate hulka vähendada ka kehv ilm. Näiteks pealinnas tibutab, sooja on vaid kolm kraadi. Tartus on sooja umbes kuus kraadi.

