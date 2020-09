OTSEBLOGI JA FOTOD | Suur poliitdebatt: parteijuhid väitlevad ETV "Esimeses stuudios". Kas tuleb jätk riigikogu infotunni turmtulele?

Parteijuhid "Esimeses stuudios"

Seeder: Isamaa väga toetab, et võetaks laenu ja seda kasutataks mõistlikul kujul ja samal ajal säästetaks seal kus võimalik on. Me ei saa minna edasi samade plaanidega, mis 2-3 aastat tagasi. Teadus-arendus tegevusest siin räägiti. Arvan, et praegu on hea võimalus tõsta teadusraha 1% SKP peale, sest üldine SKP tase langeb ja see tuleb ära teha ja seda taset edaspidi hoida. See tuleks teha prioriteediks.

Kas Isamaa tõesti võitleb valitsuse koosolekutel kärbete eest või see on PR trikk?Seeder: Tuleb nii kärpida kui investeerida.Misk Martin Helme muigab?Seeder: Ma ei tea, ilmselt ta on väga rahul selle ettepanekuga.

Helme: Me teeme regionaalpoliitilisi otsusi, investeerime uutesse tehnoloogiatesse, investeerime teadusesse. See on põhjus miks me ei taha kärpida, see on see, mis Eestit edasi viib.

Kaja Kallas: Plaan on olemas, aga seda lihtsalt ei tutvustata. Laenuraha kasutamise kohta mingit plaani pole esitatud. Hirmutav number on see, mis iga eesti inimese kohta see laen tähendab. See tõuseb 8000 eurot inimese kohta. Mida me selle rahaga teeme? Plaani praegu ei ole.

Ratas, millal me naaseme eelarvetasakaalu juurde?Ratas: See peab toimuma juba 2023. aastal. Aga Kaja Kallas, meil oli selge plaan, kuidas tegeleda tööjõukriisi, majanduskriisi ja COVID kriisiga. On olnud väga selge konkreetne plaan, mis on töötanud ja see saab olema ka järgmise aastal. Ratase eelmise valitsuse jutt on vana plaat, mille võiks seisma panna.

Seeder: Kriisieelarve puhul tahan rõhutada, et laenu tuleb võtta. Me ei saa ka teiste riikidega võrreldes ujuda vastuvoolu. Aga seda raha tuleb kasutada efektiivselt ja mõistlikult, pidades silmas pikka perspektiivi. Ja tahan ümber lükata selle, et pole võimalik võtta laenu ja teha olulised investeeringud ja samal ajal ka raha säästa. Seda on võimalik teha, kui ära jätta teatud dubleerivad tegevused. Arvan, et peame külmutama avaliku sektori palgad. Praegu tuleb kriisieelarve juures teha kärped seal kus saab.

10 miljardit 2024 aastaks riigivõlga, kas see on jätkusuutlik?Ratas: Selge on see, et selles kriisis on kaks teed. Et me teeme tegevusi edasi ja siis tuleb see raha leida kas säästudest või laenudest. Või teine tee on see, et me hakkame kulusid kokku hoidma, mis tähendab kärpeid kõikides valdkondades. Me ei saa siiski riigieelarvet üleval hoida laenurahadega.Kaja Kallas: mind häirib, et plaani ei ole. Mis on see, mida laenurahaga tehakse? Lapitakse seda auku, mis tekitas Ratase eelmine valitsus, kui ei olnud kriisi ja headel aegadel kulutati raha. Martin Helme, mis on Kaja Kallase plaan?Helme: See 10 miljardit on muidugi suur summa, aga see tuleb panna konteksti. Meil oli võlakoormus enne kriisi Euroopas kõige madalam ja see nüüd tõuseb kõikidel riikidel umbkaudu 20%. Meil veidi rohkem, sest meil on ruumi kasvada rohkem. See tõuseb 30% peale SKP-st ja siis on see ka endiselt madalam kui Euroopa keskmine tase. Aga plaani juurde tulles... ma saan aru, et te pole plaani komponentidega nõus, ja päris plaan tuleb koos eelarvega, aga see praegune plaan on väga tõhus.

Härra Seeder, EKRE esimees ütles, et Isamaa on laip ja sisemiselt lõhki. Kas see tähendab, et Isamaa pole oma lubadusteks ka raha saanud?Seeder: me tunneme ennast elavana ja teistega võrdsena. Koalitsioonis täidetakse lubadusi tasakaalus, et kõik osapooled saaks oma lubadusi täita. Praeguse kriisieelarve kohta ütlen seda, et seda vabadust ei tohi kuritarvitada, mi sliikmesriikidel kriisi ajal on, ja seda raha tuleb kasutada vastutustundlikult.

Indrek Saar: miks oli Eesti majanduslangus teises kvartalis kõige väiksem, seda saab vaadata üht või teistpidi. Tähtis on see, et mida me võetava laenurahaga teeme. Oluline on, et see rah apaigutatakse sinna, et aidata neid sektoreid ja inimesi, kes kriisis kõige rohkem kannatada saanud, mitte ei jagataks seda "omadele jopedele", kes õiget erakonda toetavad. Teine oluline punkt on see, et see raha pandaks investeeringuteks, et tekkiks kasv, mis võimaldaks selle laenuraha tagasi maksta.

Helme: muidugi eelarve maht on suur ja pidevalt kasvanud, sellele lisanduvad ka Euroopa rahad. Ja praegu ei kehti erakoraalise olukorra kohta eelarve reeglid, mis annab võimaluse laenurahaga manööverdada. See annab ka võimaluse palju vabamalt tegutseda.Kallas: Kriisis võetakse ikka laenu, et rasked ajad üle elada. Aga küsimus on, kui kaua üle võimete elamine jätkub? Kui prognoos ütleb, et majandus pöördub tõusule juba ülejärgmisel aastal, siis pole põhjendatud ka sel ajal elada üle võimete elada.

Debatt algab.

Täna riigikogu infotunnis küsis opositsioon rahandusminister Martin Helmelt väga palju kriitilisi küsimusi seoses Louis Freeh advokaadibüroo palkamisega. Infotunnis antud vastused pidid andma aluse Reformierakonnale Helmet umbusaldada, kuid Kaja Kallas sõnas, et esialgu sellega veel edasi ei minda. Kas tänases debatis tuleb jätk infotunni turmtulele?https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-hetkel-umbusaldusvaldust-veel-ei-tule-anname-martin-helmele-voimaluse-erikomisjonidele-selgitusi-jagada?id=91061675

Parlamendierakondade esimeeste debatt algab peagi. Väitlevad Jüri Ratas (Keskerakond), Kaja Kallas (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ja Indrek Saar (SDE).