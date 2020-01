OTSEBLOGI ja FOTOD | Savisaare protsessil mõisteti Kallo süüdi, Kunman ja Tuulberg õigeks

Alexander Kofkinit süüdistatakse Savisaarele altkäemaksu lubamises ja andmises vastutasuks selle eest, et Savisaar kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana ning korraldaks Tallinna Kesklinna valitsuse ning Kofkinile kuuluva ettevõtte vahelise äriruumide rendilepingu tähtaja pikendamise, pikendades seda tavapärase viie aastase tähtaja asemel kümne aasta võrra. Samuti soovis Kofkin süüdistuse kohaselt, et 2015. aasta jaanuaris toimunud Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis.

Vello Kunmani süüdistatakse selles, et kui linnaametnikud peatasid tema tütre maja ebaseadusliku ehitamise, soovis ta, et Savisaar Tallinna linnapeana kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise. Vastutasuks pidi Kunman toetama Keskerakonda 20 000 euroga. Kunmani soovi Savisaarele edastanud Villu Reiljan on oma süüd tunnistanud, ta sai rahalise karistuse 33 034 eurot. Hoolimata sellest, et Reiljani jaoks oli see juba kolmas süüdimõistmine korruptsioonikuriteos, ei ole talle kordagi mõistetud tegelikku vanglakaristust.

Aivar Tuulbergi süüdistatakse selles, et ta palus Savisaarel korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise. Vastutasuna sai Savisaar süüdistuse kohaselt 80 000 eurot.