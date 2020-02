OTSEBLOGI ja FOTOD | Pärnu haiglas karantiinis olnud eestlane polnud koroonaviirusesse nakatanud. Välismaal riikide nimekiri aina pikeneb: haigestumised leidsid kinnitust ka Soomes ja Norras

Koroonaviiruse levik

Norras leidis kinnitust esimene koroonajuhtum, vahendab sealne meedia. Inimene tuli möödunud nädalavahetusel Hiinast. Norra rahvatervise instituudist kinnitati, et kontrollitakse, kellega see inimene naastes kontaktis oli.

The Guardian kirjutab, et Kreekas leidis samuti kinnitust esimene juhtum. Tegu on 38-aastase naisega, kes töötab disainerina ning osales Milano moenädalal. Ta naasis pühapäeval Milanost Thessalonikisse Ryanairi lennuga. Ta tundis end kehvasti ning läks haiglasse teisipäeval. Milanos käis ta grupi ajakirjanikega. Hetkel on temaga lävinud tuttavatest ja lähedastest 15 pandud karantiini ja kontrollitakse, kas nad on nakatunud.

RIA Novosti kirjutab, et Gruusias on kinnitust leidnud esimene juhtum. Seda ütles sealne tervishoiuminister. Nakatanud inimene tuli Gruusiasse Iraanist (ja põikas läbi ka Aserbaidžaanist).

Milano tänavad olid täna harjumatult tühjad. Samamoodi jättis koroonaviiruse levik rõivapoed kundedeta.

Iltalehti edastas, et soomlasega kokku puutunud inimesed olid terved. Kokkupuuteid oli vaid kaks, kuna kokkupuudetena defineeritakse vähemalt 15-minutilist tihedat suhtlust.

Uudiseid Soomest. Milanost naasnud soomlane viibis seal töö tõttu. Päev pärast naasmist läks ta haiglasse ning koroonaviiruse positiivne diagnoos selgus kaks tundi tagasi. Soomes puutus ta kokku vaid kahe inimesega, keda on ka juba testitud.

Teateid ka Lõuna-Ameerikast. Brasiilias avastati viirus 61-aastasel hiljuti Põhja-Itaalias käinud mehel São Paulost. Mees naasis Brasiiliasse karnevalihooaja tipphetkel, kui riigis reisivad miljonid inimesed, mis muudab viiruse leviku tõenäoliseks.

Haigus taas üle lahe. Iltalehti kirjutas, et Helsingis kinnitati koroonaviirusesse haigestumine. Tegemist on naisega, kes oli käinud hiljuti Milanos. Väidetavalt on naisel küll palavik, kuid muidu olevat ta seisund stabiilne.

Hea uudis! Pärnu haiglas karantiinis viibinud eestlane polnud koroonaviirusesse nakatanud.

