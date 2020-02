OTSEBLOGI ja FOTOD | Pärnu haiglas karantiinis olnud eestlane polnud koroonaviirusesse nakatanud. Helsingis aga leiti viirus naisel, kes tuli Milanost

Pärnu haigla turundusspetsialist Kätlin Muru kinnitas, et see inimene käis Põhja-Itaalias reisimas ning haigestus. "Sel põhjusel pöördus ta EMO-sse, aga seal ei saa patsienti testida," rääkis Muru. Patsient oli haiglas karantiinis, kuid täna õhtul teatas terviseamet, et patsient polnud koroonaviirusesse nakatunud ning ta sai loa haiglast lahkuda. Samast reisiseltskonnast üks inimene veel viibib ühes teises Eesti haiglas karantiinis. Pole veel selge, mis haiglas teine patsient viibib.

Terviseamet soovitab Hiinas ning Põhja-Itaalias reisinud inimestel kaks nädalat kodus püsida ning koroonaviiruse sümptomite korral kutsuda enesele kiirabi numbril 112. Terviseamet rõhutab, et ei tohi minna perearsti vastuvõtule või EMO-sse, kuna koroonaviiruse puhul võib inimene sedasi teisi nakatada.

Kiirabi viib koroonaviiruse kahtlusega patsiendi haiglasse ning testib patsienti.

Kui Eestis pole seni veel teadaolevat ühtki koroonaviirusesse haigestunut, registreeritakse maailmas iga päev uusi haigestunuid. Näiteks Itaalias on haigestunuid juba 322, Saksamaal 18, Prantsusmaal 14, Suurbritannias 13, Hispaanias 9. Lisaks on üks haigestunu avastatud Soomes ja üks Rootsis.

Täna olid Itaalia tänavad võrdlemisi tühjad, sama kehtis rõivapoodide kohta. Tänaval jalutanud turistid ning kohalikud kandsid näomaske.

Koroonaviiruse sümptomid sarnanevad tavalisele külmetushaigusele. Inimest kimbutab palavik, väsimus, kuiv köha, hingamisraskused, pea- ning kurguvalu. Mõnel juhul on koroonahaige pidanud rinda pistma ka isutuse ning kõhuvaluga.

Loe blogist viimaseid koroonaviirusega seotud uudiseid.

Koroonaviiruse levik Milano tänavad olid täna harjumatult tühjad. Samamoodi jättis koroonaviiruse levik rõivapoed kundedeta. Iltalehti edastas, et soomlasega kokku puutunud inimesed olid terved. Kokkupuuteid oli vaid kaks, kuna kokkupuudetena defineeritakse vähemalt 15-minutilist tihedat suhtlust. Uudiseid Soomest. Milanost naasnud soomlane viibis seal töö tõttu. Päev pärast naasmist läks ta haiglasse ning koroonaviiruse positiivne diagnoos selgus kaks tundi tagasi. Soomes puutus ta kokku vaid kahe inimesega, keda on ka juba testitud. Teateid ka Lõuna-Ameerikast. Brasiilias avastati viirus 61-aastasel hiljuti Põhja-Itaalias käinud mehel São Paulost. Mees naasis Brasiiliasse karnevalihooaja tipphetkel, kui riigis reisivad miljonid inimesed, mis muudab viiruse leviku tõenäoliseks. Haigus taas üle lahe. Iltalehti kirjutas, et Helsingis kinnitati koroonaviirusesse haigestumine. Tegemist on naisega, kes oli käinud hiljuti Milanos. Väidetavalt on naisel küll palavik, kuid muidu olevat ta seisund stabiilne. Hea uudis! Pärnu haiglas karantiinis viibinud eestlane polnud koroonaviirusesse nakatanud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/donald-trump-valeuudiste-tootjad-naitavad-koroonaviirust-voimalikult-ohtlikuna-tekitatakse-paanikat?id=89059057 Terviseamet soovitab koolidel lastevanematelt paluda koroonaleviku kolletest saabunud lastel peale koolivaheaega veel kaheks nädalaks koju jääda.http://www.delfi.ee/article.php?id=89058475 Ehk on sinu küsimusele koroonaviiruse kohta just siin artiklis vastus? http://www.delfi.ee/article.php?id=89052887