OTSEBLOGI ja FOTOD | Kohtumised ministrikandidaatidega jätkuvad. Kaljulaid võõrustab Kadriorus esmalt Reinsalut

President kohtub uute ministrikandidaatidega

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244463

Reinsalu jõudis kohale punktuaalselt ehk täpselt kell 9.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-riigipeaga-kohtunud-mart-jarvik-ekre-retoorika-on-muutunud-ja-muutub-veelgi?id=85985543

Täna selgus, et üks ministrikandidaatidest jäi valimisjärgsel hommikul politseile vahele, kui jääknähtudega roolis oli. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ekre-ministrikandidaat-marti-kuusik-tabati-roolist-jaaknahtudega?id=85986997

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusiku sõnul oli president Kersti Kaljulaid vestlusel toonitanud viisaka väljendusviisi olulisust. Kuusik ütles Delfile, et on sellega kõigiti nõus.

Rene Kokk ütles pärast kohtumist, et Rail Balticu osas tuleb kõigepealt oodata ära „otsus Euroopast“, aga tema isiklikult eelistaks teist trassi kui see, mis praegu paika on pandud. Kuna ta ise on metsanduse taustaga, siis on tema üks hingelähedasemaid teemasid on metsandus.

Järgmisena kohtub president keskkonnaministri kandidaadi Rene Kokaga.

Mart Järvik kinnitas ajakirjanikele, et EKRE retoorika on muutunud ja muutub veelgi. Oma prioriteetidena ministrina nimetas ta kruusateid, mis tuleb vähemalt mustkatte alla viia ning lisas, et põllumeeste paberimäärimise koormust tuleb vähendada. Üldiselt jäi Järvik kohtumisega rahule.

Solman väljus Kadrioru lossist ning ütles ajakirjanikele, et presidendiga arutati töökorralduslikke küsimusi. Tema prioriteediks ministrina on lastega pered.

Järviku ja presidendi kohtumine on ilmselt üks huvitavamaid. Raadiosaates "Olukorrast riigis" on Lobjakas just Järviku puhul õhutanud ootust, et Kaljulaid jätab äkki mõne kandidaadi üldse kinnitamata ja asub selgroogu näitama. http://www.delfi.ee/article.php?id=85911281

Saabus maaeluministri kandidaat Mart Järvik.

Rahvastikuministri kandidaat Riina Solman tuli kohtumisele aegsasti ja saabus Kadriorgu kella 12.50 ajal.

Tänane kohtumiste kava on järgmine: - kell 13.15 rahvastikuministri kandidaat Riina Solman- kell 14.15 maaeluministri kandidaat Mart Järvik- kell 15.15 keskkonnaministri kandidaat Rene Kokk - kell 16.15 väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik

President ei kohtu Taavi Aasa, Tanel Kiiki, Mailis Repsi, Jaak Aabi, Martin Helme, Tõnis Lukase, Urmas Reinsalu, Raivo Aegi ja Jüri Luigega.

Hommikul kohtus president Kadriorus peaminister Jüri Ratasega, kes tutvustas riigipeale ministrikandidaate. Nende kohtumine kestis umbes poolteist tundi.