OTSEBLOGI ja FOTOD | Kas "Esimese stuudio" debatis kisub tuliseks? Poliitikud räägivad koalitsioonileppe lubadustest

"Esimene stuudio" riigikogus

Kas sotsid on valmis ulatama EKREle sõbrakäe pakkumise? Ossinovski: valmis ulatama kõigile, kes liberaalse demokraatlike riikide põhimõtteid jagavad. Küsimus pole selles, et mina ei saaks Madisoniga koostööd teha. Ühed Eesti inimesed kõik. Küsimus on selles, mis on nägemus. Nende arvamus on vastuolus Eesti pikaajaliste huvidega.

Madison toob välja, et riigikogus on võimalik teha koostöödel kõigi parteidega, tema näiteks tegi omal ajal koostööd sotsist siseministri Andres Anveltiga.

Reinsalu ütleb, et nemad ei soovi seadustada samasooliste abielu, seda peabki rahvas otsustama hääletusel.

Karilaid ütleb, et rahvaalgatuse seadustamisest on räägitud aastaid. "See on suur samm demokraatia sügavike juurde edasi. Selle üle võib vaid rõõmustada," arvab ta.

Reinsalu hakkab pikalt kiitma, et koalitsioonilepe on väga hea. Parem sellest oli vaid kunagine Mart Laari valitsuse lepe.

Kuusk küsib, mis oleks positiivne programm, et lõhestumine ületada. Pevkur kostab, et vaja on teemad, mis erakondadel olnud lubadustena, jõuaks riigikogu saali.

Ossinovski rõhutab, et EKREIKE uus väärtusruum saadab osa inimesi Kanadasse, teistele ütleb, et nad ei oska tööd teha. Nii hakatakse tema sõnutsi jagama inimesi õigeteks ja valedeks.

"Kui te poleks kooseluseadust nii räpakalt toonud riigikogu ette, poleks ühiskonnas nii palju lõhesid, võta vastutus," ütleb Karilaid Ossinovskile.

Karilaid sõnab, et ühiskonda lõhestab hoopis Ossinovski ise, kes välistab koostööd EKREga ja seda suurelt reklaamis.

Reinsalu rõhutab, et ärevuse õhutamine on ühiskonnas stressi sisendamine. "Et stressi on tekkinud, siis valitsuse moodustajatel on vastutus, et võtta hirme maha. Inimesi ei hakata õigusväliselt mõjustama või haiget tegema. Eestis jääb kehtima põhiseadus ja õigused."

Pevkur ütleb, et EKRE tõstatud teemad on saanud valijatelt mandaadi. "Aga viis, kuidas seda ajate, see ei sobi. Öelda, et ametnikud on kõik lollid..." Madison sekkub ega lase Pevkuril jätkata. Saatejuhid sekkuvad. "Tundub, et tänane saade on energiline," nendib Pevkur. "Säilitage viisakus. Stiili ja viisi küsimus, see põhjus, miks Reformierakonna tõusnud 33 peale, Keskerakonnal kukkunud 20 peale. Valijate hinnang enne, kui saate tööd alustada."

Madison ütleb, et ta ründavaid sõnavõtte heaks ei kiida. Ta peab silmas ka enda parteikaaslaste omasid.

Ossinovski nõustub Madisoniga selles osas, et alati on ühiskonnas neid, kes teatud koalitsiooniga ei nõustu. Küll peab ta vääraks, et võrrelda praeguseid proteste ja kütuse proteste. "Teie lähenemine on see, et on tülikad õigusriigi piirid, millest tuleb üle saada," nendib ta ja viitab, et EKRE tahaks kohtunikke lahti lasta ja ajakirjandust suukorvistada.

Madison leiab, et lõhestav poliitika on see, kui tahetakse välistada teatud erakonda võimule saamises.

Reinsalu arvab, et demokraatia kriisi pole. Et inimesed tahet avaldavad, on demokraatia märk. "Igal inimesel peab olema õigus oma arvamusele. Kes suruvad peale ainumõeldavaid arvamusi, need lähevad vastuollu."

Madison meenutab, et käis Viru väljakul meeleavaldusel. Ent 2015. aastal oli tema sõnutsi 3000-4000 inimest protesteerimas Reformierakonna aktsiisipoliitika vastu. Ta arvab, et vastandumine koalitsiooniga on võimendatud üle. 14. aprillil toimub lauluväljakul suur üritus. Madison nendib, et on inimesi ja see on normaalne - igaühel on õigus rahumeelselt protesteerida. "Samal ajal oleme rahustanud, et midagi hullu ei juhtu."

Pevkur leiab, et on väärtuste probleem, rahvas tahab tema sõnutsi liitvat poliitikat. "Seda pole. EKRE ütleb alati, et kõik teised saavad valesti aru, aga teil on tõe monopol."

"Meil on sõiduplaan," sekkub Andres Kuusk ja vahetab teemat. Teemaks on nüüd väärtused.

Nüüd on jutuks erakondade toetus. Keskerakonna puhul on langus selge. Karilaid ei räägi põhjustest, vaid hakkab hoopis rääkima, et tema ei välistanud kunagi koostööd EKREga. Reinsalu hakkab aga omalt poolt seletama, et neid reitingute uuringuid ei saagi usaldada.

Läks taas vaidluseks. Kuusk uuris, kas Madison annaks tagasi meelerahu rahandusministeeriumi ametnikele. Madison: ma ei hakka rääkima teiste inimeste nimel, iga inimene kommenteerib ise (Martin Helme - toim). Ma pole nõus sellega, et pean igal juhul uskuma pimesi iga ametnikku, et ta teeb oma tööd kõige neutraalsemal viisil. Kui keegi usub, on väga rumal poliitik, kes neutraalselt usub iga neutraalsust.

Reinsalu ütleb, et kokku valimislubaduste maht oli 10 miljardit eurot kõikidel erakondadel. Ka sotsidel olid suured lubadused, selge, et kõike teha ei saa. Reinsalu ütleb, et sel koalitsioonil, mis sünnib, on maksimaalne valijate toetus.

Ossinovski nimetab Isamaad EKRE osakonnaks. Ta kahtleb, kas Eesti rahvas tahtis sellist valitsust.

Pevkur räägib, et tegelikult teadis peaminister väga hästi, mis rahaline seis on ja kuidas maksud laekunud. Pevkur nimetab koalitsioonilepet hambutuks. "Tuleb kokku tõmmata, mind teeb murelikuks kui tulevane rahandusminister ja tulevane siseminister lähevad oma poliitikat ellu viima, kes kaasa ei tule, otsigu uus töö. Kui saate koalitsiooniks, palun ikkagi austage seda sõltumatust, mis rahandusministeeriumi ekspertidele antud seaduse järgi."

Reinsalu toonitab, et tulevane koalitsioon pole seisakus. "On kindel agenda reformideks," lausub ta. Küll aga on selge see, et tuleb maksurahu. Reinsalu tahab jätkata, aga Andres Kuusk tõmbab pidurit ja annab teistelegi sõna.

Reinsalu ütleb, et oli läbirääkimistel ruumis. Piirikaubanduse ohjeldamiseks on ikkagi eesmärgiks alkoholiaktsiisi langetamine.

Madison ütleb, et Aasa öeldu aktsiiside kohta oli tema tema isiklik arvamus, mitte koalitsiooni üldine otsus. Koalitsioonileppes aga on aktsiide langetamine sees.

Kas maalite riigi rahandusest liiga õudse stsenaariumi? Pevkur: tõsi on, et Reformierakonna fraktsiooni ridades palju rahandusspetsialiste. Vaatamata nende inimeste hurjutamisele, tegelikult ka teised eksperdid öelnud, et meie rahanduslik seis selline, et vaja kärpida. Kui ei tehta hookuspookust - pensionisambast raha välja.

Reinsalul paluti telefon ära panna, ta kontrollis enda sõnutsi ühte Ossinovski varasemat tsitaati.

Reinsalu selgitab, et poliitilistest eesmärkidest pole loobutud. "Küsimus on selles, et ei ole võimalik teha riigieelarve strateegiat ja koalitsioonilepet eraldi. Kui asume valitsusse, hakkame vaatama strateegiat."

"Usaldus on subjektiivne mõiste. Ma ei usalda pimesi ühtegi inimest," kostab Madison selle peale, kas rahandusministeeriumi ametnikke usaldab. "Aga iga ametnik üritab teha oma tööd parimal tasemel."

Eelarve on miinuses ja lubadused jäänud praegu lubadusteks, näiteks pensionitõus. Karilaid ütleb, et taganetud pole. "Riigieelarve arutelu on veel ees," märgib ta ja leiab, et ametnikud eksisid varasemate prognoosidega.

Ossinovski tunnistab, et illusiooni pole, et EKREIKE põruks, seda näitas ka riigikogu juhatuse valimine. "Lõpuks on küsimus selle loodava võimuliidu kontekstis väärtuseline."

Pevkur ütleb, et alternatiiv Reformierakonna näol on olemas. Ta märgib, et ei mäleta, mil oleks nii palju lõhestumist ühiskonnas. "Ühisosa otsimise asemel on ühiskond katki rebitud." Reinsalu sekkub ja märgib, et olid ju meeleavaldused ka siis, mil arutati kooseluseaduse vastuvõtmist.

Reinsalu ütleb, et koalitsioon suudab teha koostööd ka opositsiooniga. Ja ka koostööd ühiskonnas laiemalt. "Vastandumise asemel vaja koostööd." Ta tunnustab ka Reformierakonda ja Kaja Kallast tubli valimistulemuse puhul. "Kaja on jäänud väärikaks."

Kurikuulsad Exceli tabelid võimukõnelustel. Madisoni sõnutsi tabeli põhjal sai panna punkti koalitsioonileppesse, et uus valitsus töötab aktsiiside langetamise nimel ja üritab tõsta pensione. Tema sõnutsi oleneb kõik järgmisest aastast, kas ja mis teoks saab.

Ajalehtedes on juttu, et võimuliit on EKRE ja Isamaa nägu. Karilaid aga ütleb, et leping on tasakaalus. "Laseme valitsusel tööle asuda, tuleb üks Eesti riigi parimaid valitsusi läbi aegade."

