OTSEBLOGI JA FOTOD | Juubelipeo avakontsert pakkus kümnetele tuhandetele lauljatele ja pealtvaatajatele vägevaid emotsioone

Täna on Tallinna ühistranspordisüsteemi lisatud 30 liigendbussi, mis transpordivad soovijaid ka hilistel tundidel (kl 00.30-2.00) Pääskülla, Pelguranda, Õismäele, Mustamäele, Piritale ja Lasnamäele. Busside väljumised toimuvad vabagraafiku alusel. Kadriorus sõidavad trammiliinidel number 1 ja 3 tavapärasest suurema mahutavusega trammid ja kolmanda trammiliini graafikut on oluliselt tihendatud ning pikendatud kuni kella üheni öösel.Lasnamäe suuna busside:- väljumised toimuvad J. Smuuli teel asuvast Liikuri peatusest;- peatused: Liikuri, Laagna, Mustakivi, Rauna ja Priisle.Pirita suuna busside:- väljumised toimuvad Pirita teel asuvast Lillepi peatusest;- peatused: Lillepi, Pirita, Randvere tee, Mähe tee, Aiatee, Merivälja.Mustamäe suuna busside:- väljumised toimuvad Viru bussiterminali kõrval asuvast A. Laikmaa peatusest;- peatused: A. Laikmaa, Koskla, Tedre, Siili, Lepistiku, Lehola, Sääse, Marja.Väike-Õismäe suuna busside:- väljumised toimuvad Viru bussiterminali kõrval asuvast A. Laikmaa peatusest;- peatused: A. Laikmaa, Taksopark, Humala, Looga, Zoo, Haabersti, Sinilille, Väike-Õismäe.Pelguranna suuna busside:- väljumised toimuvad endise Postimaja kõrval asuvast Hobujaama peatusest;- peatused: Hobujaama, Kelmiküla, Sõle, Kolde pst, Madala, Maleva.Pääsküla suuna busside:- väljumised toimuvad endise Postimaja kõrval asuvast Hobujaama peatusest;- peatused: Hobujaama, Kalev, Risti, Valdeku, Hiiu, J. V. Jannseni, Vikerkaare.

Tänaseks on kõik laulud kõlanud. Homme jätkub pidu kell 14 päeval.

Ja nüüd on esitusel Raimond Kulli "Kodumaa". Dirigeerib Neeme Järvi.

Ja nüüd kõlab ühendkoori ja lastekooris ühisesituses "Kungla rahvas". Muusika: Karl August Hermann. Tekst: Friedrich Kuhlbars. Orkestriseade Kristo Matson. Dirigent Raul Talmar.

Kõlab Karl August Hermanni (1851-1909) "Puud ma laulan haljusesse". Seade: Raimo Kangro (1949–2001) ja Kristo Matson (1980). Esitajaks ühendkoor koos lastekooriga. Dirigent Endrik Üksvärav.

Vägivallatseja toimetas Lauluväljakult kanderaamil minema kiirabi.

Juubelilaulupidu: 24 380 lauljat, 753 koori, 50 000 kuulajat ja kaasalauljat. https://twitter.com/tommilaitio/status/1147587162935898118

Nüüd nõutakse "Üksi pole keegi" kordamist, Peeter Perens naasis dirigendipulti.

Üks turvatöötaja sai laulukaare ees juhtunud intsidendis ka vigastada. G4Si töötajate korraldusi täitmast keeldunud naine vaidles pikka aega, keeldudes laululava eest lahkumast, ja lõi seejärel naisturvatöötajat näkku.

Teated laulukaare alt: üks naine keeldus allumast turvatöötajate korraldustele ja hakkas nende kähmlema. Laulupeolised skandeerisid kooris: "Välja! Välja! Välja!" Ärme lase oma juubelipidu sellest rikkuda, on nende sõnum.

Ühendkoor esitab nüüd koos lastekooriga Kuusalu rahvaviisi "Üksi pole keegi". Muusika: Tauno Aints (1975). Solist Lauri Õunapuu. Tekst: Urve Tinnuri (1953). Dirigent Peeter Perens.

Laulupeolised nõuavad "Me oleme põhjamaa lapsed" kordamist ja saab oma tahtmise. Dirigent Triin Koch naases pulti.

Ühendkoor esitab parasjagu teost "Me oleme põhjamaa lapsed". Muusika: Evald Aav (1900–1939). Tekst: Anna Haava (1864–1957). Orkestri sissejuhatus ja seade: Rasmus Puur. Dirigent Triin Koch.

Teated olmemurede kohta: rahvamassi arvestades on prügikaste tegelikult Lauluväljakul päris hästi tühjendatud. Kuigi mõnes kohas on taara jaoks eraldi kastid ja palutud segaolmesse taarat mitte visata, siis sorteerimises peolised aga küll osavad pole.

Ja nüüd esitab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (solist Age Juurikas klaveril) Heino Elleri "Kodumaise viisi". Dirigent Risto Joost.

Ühendkoori poolt tuleb esitusele "Sanctus Requiemist". Muusika: Cyrillus Kreek (1889–1962). Dirigent Tõnu Kaljuste.

Kõlas "Nüüd ole, Jeesus, kiidetud" teosest „Kreegi vihik“ naiskoori esituses. Tekst: eesti vaimulik rahvaviis (Kihnu). Dirigent Tõnu Kaljuste.

Ühendkoori esituses kõlas "Laulis isa, laulis poega" sarjast „Liivlaste pärandus“. Muusika: Veljo Tormis (1930–2017). Tekst: liivi rahvaluule. Solist Mehis Tiits (tenor). Dirigent Hirvo Surva

Laulja laulukaare all: "Jalad on nii väsinud, et kui ühendkoorid olid, siis ma võtsin kingad ära ja seisin sukkades. 19 000 sammu kontsade ja villaste kootud sukkadega pole just meeldivaim."

Dirigent Heli Jürgenson juhendab segakoori, mis esitab rahvaluulel põhineva "Noore veljo, veeritäge!".

Naiskooride esituses kõlas "Üks hetk". Juhendas Veronika Portsmuth.

Meeskoori esituses kõlab "Sa oled mu südame suvi", mida dirigeerib Ants Soots. Muusika: Artur Kapp (1878–1952). Tekst: Eduard Wöhrmann (1863–1943).

"Kui lõpeb suvepäeva viimne vine" tuleb esitlusele Ain Angeri (bass) ja Siim Selise (klaver) poolt. Muusika: Villem Kapp (1913–1964). Tekst: Juhan Sütiste (1899–1945).

Ja nüüd on laval lastekoor, kes esitab Arvo Pärdi ja Eno Raua teose "Meie aed". Dirigent Olari Elts.

Tallinna lauluväljakult on näha linna kohal kõrguvat suitsusammast. Teadaolevalt põleb Kalamajas Volta tänava lähedal. Päästekeskuse pressiesindaja ütles, et päästjad jõudsid äsja sündmuskohale ning esialgu ei ole veel teada, mis põleb.

Kõlas "Kadettide koor" ooperist „Cyrano de Bergerac“. Dirigent Anu Tali.

Naiskoori esituses kõlab Tubinite "Õitsiliste koor" balletist „Kratt“. Laulupeo debüüdi tegi dirigent Kristiina Poska.

Laulupeolised skandeerisid president Kersti Kaljulaidi kõne järel ka riigipea nime: "Kersti, Kersti, Kersti". https://twitter.com/Kadriblaster/status/1147562448234242050

Kõlab Artur Lemba "Armastuse poeem", mille kannab ette Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, keda dirigeerib Paul Mägi.

Valiksegakoor esitab Rudolf Tobiase "Otsekui hirv" ja neid juhendab dirigent Kaspar Mänd.

Teeilmakeskus rõõmustab, et pani ilmaprognoosiga tänaseks laulupeoks täppi. Ka homseks on nende sõnul oodata vahelduvat pilvisust ning hoovihma (tõenäosus hoovihmaks on suurim ajavahemikul kella 10-15ni ehk enne kontserdit). Sooja tuleb kuni 16 kraadi. https://twitter.com/teeilm/status/1147573072905588736

Abielupaar Mart Haber ja Taivo Piller tulid juubelipeole oma kaksikutega. https://www.instagram.com/p/BzlYWzSJnZi/

Arm - igaühel oma ja kõigil üks: Eestimaa.

Järgmisena Eduard Tamme "Lõbusad vastlad Peterburis", mida juhatab Aavo Ots.

Ilm õnnistas juubelilaulupidu päikesega ja rahvast on kohal kui murdu!

Olmemured laulupeolt: kes prügikaste tühjendab?

Kaitseväe orkestri- ning Politsei- ja Piirivalveorkestri ühendorkesteri poolt tuleb esitlusele Nikolai Rimski-Korsakovi "Vürstide saabumine" ballett-ooperist "Mlada". Dirigeerib Neeme Järvi.

Meeskoori esituses kõlab "Kuldrannake", mida juhendab Mikk Üleoja.

Laulukaare alt tulevad sõnumid, et seal on väga vähe õhku.

Kõlab Läti rahvalaul "Rīga dimd", mida juhendas dirigent Kaspars Putninš.

Esitusele tuleb "Kaunimad laulud", mida juhatab dirigent Aarne Saluveer.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lobusad-klopsud-lobus-tudruk-upitas-end-ule-delfi-varava-et-pidulistega-patsu-luua?id=86758035

"Nemad, need väikesed eestlased, laulavad juba maast, mida armastavad. Nad laulavad sellestki, et õnn ei tule pikutades, pigem sabast sikutades. Just need on eestlaste laulud – kild lootust igas nukras hetkes ja väike manitsus ka igas rõõmsas päevas." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kersti-kaljulaid-laul-teeb-eestlase-julgeks-ja-vabaks?id=86758259

Juubelipidu on tulnud nautima ka liitlasväed Suurbritanniast. https://twitter.com/TBubbearFCO/status/1147552226136793088

Lauluväljaku ümbruses liigub ringi igasuguseid huvitavaid tegelasi.

Tõnis Mägi jälgib laulupeolisi laulukaare eest.

Hirvo Surva juhatas Ernesaksa lugu "Kuulajale" laulutaadi enda taktikepiga, mille talle eelmisel peol andis üle tänaseks meie seast lahkunud dirigent Eri Klas.

Juubelipidu nauditakse interneti vahendusel üle maailma. https://twitter.com/desgibtsjoned/status/1147544070627241984

Ühendkooride poolt tuleb esitusele Gustav Ernesaksa "Kuulajale", mida dirigeerib Hirvo Surva.

Sõna saab president Kersti Kaljulaid.

Kõlab Eesti hümn.

Ühendkooride poolt tuleb esitusele "Koit", mida dirigeerib Ants Soots.

Tuli jõudis lauluväljaku tuletorni.

Ka Martin Helme (EKRE) on perega laulupeole jõudnud.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart naudib laulupidu esireast.

Andrus Ansip vaatab tule jõudmist tuletorni härda pilguga.

Laulupeo tuli liigub laulukaare alt tuletorni.

Jubelilaulupidu "Minu arm" sai stardipaugu! Ühendkoor on laval, rivistamine võttis aega 41 minutit. Tuli jõuab Lauluväljakule.

Tänu laulupeole olid Tallinna tänavad täna jalakäijate päralt. https://twitter.com/tajooja/status/1147534465834635264

Järjekorrad ulatuvad Pirita teeni ja seetõttu kontserdi algus viibib. Kes juba lauluväljakul, sel tuju hea.

Just selline on vaatepilt laulukaare alt. https://www.instagram.com/p/BzlOQUvJ-kC/

Liiklus Tallinna tänavatel hakkab taastuma, tõkkeid eemaldatakse.

Rongkäik sai läbi, kestes natuke rohkem kui kuus tundi. Kõik lauljad ja tantsijad on jõudnud lauluväljakule.

Et laulukaare alla rohkem inimesi mahuks, palutakse lauljatel seljakotid seljast võtta. Muidu lihtsalt ära ei mahu.

Ka Jüri Ratas täidab täna peaministri kohustusi lauluväljakult. Tema kõrval haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Suurbritannia suursaadik Tallinnas Theresa Bubbear kirjeldab meeleolu kohapeal kui suurepärast. Britid ootavad, et saaks juba laulma hakata. https://twitter.com/TBubbearFCO/status/1147537241687908353

Eesti president Kersti Kajulaid puhub juttu oma eelkäija Toomas Hendri Ilvese ja tema abikaasa Ieva Ilvesega.

Laval on praeguseks umbes pool ühendkoorist. Astmed saavad vaikselt täis. Ernesaksa kuju juurest vaadates on lavaalune juba pea 95% täis. Häid inimesi mahub aga ühte kohta alati palju.

Õhust on vaatepilt võimas! Kontserdi alguseni on jäänud loetud minutid.

Kui ühistransport ei toimi, tuleb ema seljas peole jõuda. https://www.instagram.com/p/Bzk3UlDIRb9/

Lauluväljakule on jõunud ka Eesti endine peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Teateid lauluväljakult: lavaalune on peaaegu täis. Järjekorrad on päris meeletud ka värava taga. Inimesed ei tea, kas seisavad piletiostu või piletikontrolli sabas.

Birgit soovib kõigile ilusat laulupidu. https://www.instagram.com/p/BzlFiy4nTtL/

Hingetõmbepaus. Juba kella 19st algab kontsert.

Eestis tegutsev Starship Technologies pakirobot teeb laulupeoliste ees trikke.

Inimestele teeb peavalu segadus ühistranspordiliikluses, sest kuigi linnavalitsusest lubati, et kella 18-st taastub tavapärane graafik, ei ole busse mitmel pool endiselt liikvel ja näiteks mööda laia Narva maanteed jalutavad ka jätkuvalt inimesed.

Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves liitus peolistega Kadriorus. https://www.instagram.com/p/Bzk8XWXJiZC/

Evelin Ilves on peomeeleolus ja tõstis laulupeoliste terviseks ka klaasikese. https://www.instagram.com/p/BzlIXokpmL2/

Järjekord sööklas on pikk, aga sellest ei lasta end sugusi heidutada: iga laulupeoline saab kehakinnituseks kausitäie suppi, viilu leiba ja jäätise.

Ilm üllatas, olles terve rongkäigu aja ilus ja päikeseline, ent teisest küljest tuleb laulupeolistel seetõttu keha kinnitada umbses ja palavas sööklas. Üks laulja tunnistas söökla juurest lahkudes, et ta ei viitsinud järjekorras oodata ja jättis sootuks söömata. Toitlustaja aga sõnas, et seal toimuva kirjeldamiseks sobib kõige paremini sõna "sõna".

Tänasele peole on saanunud külalisi kõikjalt maailmast. Prantsuse Instituudi direktor, koostöö- ja kultuuriosakonna nõunik Anne Chounet-Cambas kirjutab oma Twitteri kontol eestlaste laulupeotraditsioonidest ja on üritusest vaimustatud. https://twitter.com/AnneChounet/status/1147520556104859648

Tuntud dirigent Aarne Saluveer sõidab rongkäigus ringi elektrilise tõukerattaga.

Mõni külastaja ei pidanud paljuks endale rahvusliku motiiviga särk tikkida. View this post on Instagram Modeling my #embroideredtshirt at #laulupidu2019 #laulupiduparade - - - #handembroidery #hoopembroidery #flowerembroidery #embroideryart #estoniangirl #estonianart #estonianbroidery #minuarm A post shared by Emi Embroiders (@emi_embroiders) on Jul 6, 2019 at 7:47am PDT

Kuidas pikas supijärjekorras sõpru mitte ära kaotada.

Rongkäik poleks rongkäik, kui kaasaelajad nii vahvalt ei ergutaks.

Noorel pidulisel tuli tukk peale.

Nii läbib rongkäik Reidi tee ehitust.

Koos rongkäigu saabumisega hakkab vaikselt ka Lasnamäe nõlvale publikut kogunema.

NATO sõdurid on laulu- ja tantsupeol abiks olnud kogu peonädala jooksul. View this post on Instagram #NATO briti usinad abilised hoolitsevad ka selle eest, et peolised ilma jäätiseampsuta ei jääks! 🍦 #icecream #jäätis #premia #laulupidu #minuarm A post shared by ESTONIAN SONG FESTIVAL (@laulutantsupidu) on Jul 6, 2019 at 5:15am PDT

Peost saavad osa ka pere lemmikud. View this post on Instagram We are watching the parade 🐶😍🇪🇪 #goldenretriever #kuldneretriiver #dailygolden #laulujatantsupidu #estoniansinganddancecelebration #minuarm #rongkäik #parade A post shared by 🐶 Benno 🐶 (@retrieverbenno) on Jul 6, 2019 at 3:27am PDT

Tallinna Linnatransport lisab sõidugraafikusse kella 00.30 ja 02.00 vahel kuus ajutist eribussiliini suundadelPirita (3 liigendbussi): peatused Lillepi, Pirita, Randvere tee, Mähe tee, Aia tee, Merivälja;Mustamäe (6 liigendbussi): peatused A. Laikmaa, Koskla, Tedre, Siili, Lepistiku, Lehola, Sääse, Marja;Väike-Õismäe (6 liigendbussi): A. Laikmaa, Taksopark, Humala, Looga, Zoo, Haabersti, Sinilille, Väike-Õismäe;Pelguranna (5 liigendbussi): Hobujaama, Kelmiküla, Sõle, Kolde pst, Madala, Maleva;Pääsküla (6 liigendbussi): Hobujaama, Kalev, Risti, Valdeku, Hiiu, J.V.Jannseni, Vikerkaare.

Peolised on pika maa maha marssinud, mõned neist on eelnevatel päevadel ka kaua tantsinud. Kerge uinak või eine puude all kulub seetõttu kindlasti ära. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247873

Leelo Tungal sai peoliselt lille!

Reidi tee ehituse alguses on publik end tee-ehituse aukudesse istuma sättinud. Mööduvad koorid hüüavad "Elagu Reidi tee!"

Eesti esimene LGBT+ koor Vikerlased ja nende toetajad kogunevad Kaarli puiesteel, et õige pea rongkäigus koht sisse võtta.

Tulgu taevast või pussnugasid, võimlejad on igaks ilmaks valmis.

Kipsis jalg ei sega rongkäigus osalemist!

Rongkäiku rongiga! View this post on Instagram #minuarm #kitsason #laulupidu #laulugalinna A post shared by jane (@janeleedu) on Jul 6, 2019 at 4:20am PDT

Kas laulupeo münt on juba pihku jäänud? View this post on Instagram Laulupidu ja kauplusest saadud laulupeo münt ühel päeval! Head pidu! #laulupidu laulupidu2019 #minuarm #2eurone A post shared by jana kimmel (@janakimmel) on Jul 6, 2019 at 5:33am PDT

Tallinn on valmis!

Lauluväljakul on kaks dirigendipulti. Uus kavandati spetsiaalselt tänavuse juubelipeo tarvis, ent ka vana, 1960. aastast pärit pulti saab Lasnamäe nõlval vaadata. Vana puldi küljes on kõigi sealt koore juhatanud dirigentide nimed.

Tallinna kollektiivid kogunevad vaikselt kesklinna tänavatel. Tantsuansambel "Sõprus" on mitmetes laulu- ja tantsupeo rongkäikudes Tallinna silti kandnud. Sel korral on neile kanda antud selline silt:

Sööklast tulijad tunneb ära jäätisetopsi järgi!

Rongkäik lõpeb alles supikausi taga - peolised marsivad kaare eest läbi otse toitlustamise halli.

Saarlased jõudsid pealinna laevaga, mis rahvariiete vöödega lauluväljakule tassitakse

Teadustajatel on põlvedel mitmed mahukad teatmikud, kus iga maakonna ja kollektiivi kohta informatsioon on. Esmalt loetakse ette maakonna ja kollektiivi nimi ning seejärel huvitavad faktid.

Rongkäigus kõnnivad ka Rapla korvapallurid, kes peoks palli kõrvale on pannud ja sildid pihku haaranud.

Rongkäigu saba peab veel paar tundi enda järjekorda ootama!

Rongkäigus on auk! Kus on kollektiivid?

Jaani kirikus lastakse aastaringselt igal täistunnil väikest viisijupikest, et uute kirikukellade kõla rahvani jõuaks. Peopäevil mängitakse katkendeid rahvuslikest teostest.

Pärnu rahval on käes värvilised kindad, et droonifotol seelikumuster silma jääks. Kindaid on kollaseid, punaseid, rohelisi, siniseid, pruune ja valgeid.

Jaani kiriku kellad mängivad saateks "Ta lendab mesipuu poole".

Päästjad leidsid nutika lahenduse, kuidas olukorral paremini silma peal hoida!

Kesklinna Comarket on klientidest tühi, seega saavad ka töötajad aknast rongkäiku vaadata!

Mõned pealtvaatajad on lausa isiklikus loožis! Pole paha!

Ühe hollandlasest laulja arvates on "Tuljak" kõige raskem, sest sõnu on palju ja keel läheb pidevalt vussi.

Delfi kajastab rongkäiku ka õhust! Hetkel tangime kopterit ja siis saab kauneid kaadreid!

Üks kollektiividest on teele asunud elektrilistel tõukeratastel, mis sel suvel suur hitt on.

Oma järge rongkäigus ootavad ka lauljad Washingtoni Ülikoolist, kes viimaste kollektiivide seas lauluväljaku poole sammuma hakkavad. Washingtoni osariigist pärit lauljad on väga rõõmsad, et nad juubelipeost osa saavad, kuid ei oodanud mitte midagi nii suurt. "Me arvasime, et tuleme lihtsalt paari kooriga koos laulma," meenutab üks lauljatest. Peoliste sõnul on kõik väga sõbralikud ja avatud. "Nii tore on vaadata, kuidas kõik nii rõõmsad on," ütlevad üliõpilased. Esinejate sõnul ei ole Washingtoni osariigis ja USAst üleüldiselt laulmine ja tantsimine nii suure tähtsusega kui Eestis. Kuigi ettevalmistused laulupeoks on kestnud 3 kuni 4 kuud, osutuvad õ-täht ja eesti keele kiirus ameeriklaste jaoks endiselt kõige raskemaks. Lauljad on kooriproovides tutvunud Eesti kultuuriga ja vaadanud filmi "Laulev Revolutsioon". Washingtoni Ülikooli koori on rongkäigus näha väliskooride hulgas, kes viimastena Vabaduse väljakult tulema hakkavad.

Saab ka nõnda!

Tartu kaunid laulikud!

Ida-Virumaa tõmbab rahva meeleolu taas üles. Tänava äärtel plaksutatakse ja lehvitatakse lippe.

Tartu kollektiivid on Vabaduse väljakult möödunud, sammumas on nüüd h

TÜ orkester tõstab oma pillimänguga meeleolu tänaval lakke! Pilli mängitakse väikese tantsu saatel, et teekond ikka lõbusamalt läheks.

Tantsuklubi Janika võimlejad mitte ainult ei kõnni rongkäigus, vaid teevad tänaval ka trikke!

Rongkäigus osalevad ka vahetusõpilased organisatsioonist YFU, kes laulu- ja tantsupidu kaugelt kaema on tulnud.

Mõned pealtvaatajad on kogunenud majade akendele, kust rongkäigule parem vaade on. Akendel istuvad inimesed lehvitavad lipukestega ja hõikavad rongkäigule kaasa.

Kesklinnas elavatel inimestel on eriti mugav rongkäiku jälgida. Ei pea isegi kodust välja minema!

Sakala meeskoor laulab "Kauneim linn on Eestis Tartu", millele rahvas tänavatel kaasa plaksutab.

Kui pisike üle suurte peade ei ulatu, tuleb issi appi!

Peolistel on Eesti lipud ja lindikesed käes, mida rõõmsas meeleolus lehvitatakse.

Tartu Tamme poistekoori mütsikesed on tööõpetuse õpetaja valmistatud. Võtke õppust!

Presidendi kodukoor on liikumas Vabaduse väljakult lauluväljaku poole.

Ringkäigule järgnevad tartlased, kust sai laulupidu alguse. Tartlastel on suur siltki kaasas, milllel seisab, et laulupidu Tartus alguse sai.

Peale järgnevad kolm kaarikut maestrotega, keda saadavad torupillid. Kaariku järel liiguvad Tehnikaülikooli meeskoor, kes aitas tuld kanda.

Signatuuri saatel hakkab rongkäik liikuma. Tuld kannab Juhan Uppin, kelle külgedel on Vaike Rajaste ja Peeter Perens.

Dirigendid ja korraldajad embavad üksteist ja suruvad sõbralikult kätt. Rongkäik on hoo sisse saanud!

Dirigendid on rongkäigu pea ette rivistatud, tuli on hetkel rahvamuusikapeo loomingulise juhi Juhan Uppini käes. Peagi antakse tuli üle Peeter Perensile.

Proua Katrin pole vahele jätnud ühtegi laulupidu vahele juba aastast 1980!

Pole rahvariideid? Siit saad nippe, mida sellisel puhul selga panna! https://annestiil.delfi.ee/mood/fotod-valmis-igaks-ilmaks-mida-kanda-laulu-ja-tantsupeol-rahvariiete-asemel?id=86755779

Turvalisuse jaoks on rongkäigu teekonna äärsed alad piiretega tõkestatud!

Vabaduse väljaku kõrval käib kibe pärjamüük! Tõsi, hind on üsna soolane - lausa viis eurot!

Toimetus ootab laulupeorongkäiku juba kannatamatult.

Juba tunni pärast hakkab rongkäik! Delfi kannab seda kogu pikkuses üle!

Teeilmakeskus teatas, et sajuala on Tallinna kohalt eelamdunud ja ilm on vahelduva pilvisusega. Täna tuleb sooja Tallinnas kuni 17 kraadi. View this post on Instagram Radaripilti vaadates näeme, et sajuala on Tallinna kohalt eemaldunud. Ilm on vahelduva pilvisusega, ja sooja tuleb Tallinnas kuni +17°C kraadi. #laulupidu2019 #minuarm #laulujatantsupidu #laulupidu #ilmaprognoos #igailmaga #rongkäik Data:Foreca A post shared by T-ilm OÜ (@teeilmakeskus) on Jul 6, 2019 at 12:26am PDT

Lauluväljakul harjutatakse juba õhtust etteastet!

"Tantsupeo õhkkond näitas ja tuletas kontrastiks meie maal viimase paari aasta jooksul aset leidnud ühiskondlike tõmbetuultele meelde, et eesti rahvuslus on rahulik, sõbralik, inimlik, „ela ise ja lase teistel elada” mõtteviisi kandev rahvuslus," kirjutab reporter Indrek Tark. https://epl.delfi.ee/kultuur/arvustus-tantsupeol-tuli-meelde-milline-eesti-rahvuslus-tegelikult-on?id=86751657

Homsel laulupeol võib kohata ohtralt väliskoore! Kohal on koor "Kooskõlas" Austraaliast, USA-st tuleb Seattle segakoor, Kanadas Hamiltoni Eesti seltsi segakoor, Saksamaalt üle-euroopaline Euroopa Eestlaste koor ning suisa kaugelt Jaapanist on kohale lennanud Wakayama lastekoor. Kui laulad ise, võid meile ettevalmistustest julgelt pilte saata vihje@delfi.ee !

Laulu- ja tantsupeole ei pääse vihmavarjudega. Ka homme tasub kotti pista vihmakeep ja vari värava taha jätta. View this post on Instagram Väljapanek. Tantsupidu. 2019. #tantsupidu #laulujatantsupidu #kalevistaadion #dancing #rahvatants #umbrella #raining A post shared by Indrek Martin (@voyag1) on Jul 5, 2019 at 10:10am PDT

Oli meeleolukas pidu!http://www.delfi.ee/article.php?id=86753807

Lisaks riiete kuivatamisele tuleb lauljatel täna õhtul ka nootide heaolu eest hoolitseda. View this post on Instagram Pärast 4 tundi kestnud vihmast proovi vajas laulik veidi erikohtlemist #laulupidu #laulupidu2019 #minuarm #isamaale #eiolesuhkrust A post shared by Heiko Kruusi (@heikokruusi) on Jul 5, 2019 at 10:04am PDT

President lõi lastega patsu! https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/photos/a.1863720390567418/2356263504646435/?type=3&theater

Kalevi staadionil jätkub tantsupeolistele simman, et edukat peo õnnestumist tähistada.

Tantsijad nõuavad "Tuljaku" kordamist ja saavad oma tahtmise!

Tammepärg pannakse kaela tantsupeo üldjuhile Vaike Rajastele. "Minu hing sai rahu koos teiega, et see väike mõte sai teoks, mis kunagi tekkis," ütles Rajaste kõnes."Minu kõige suurem arm on minu lapsed ja lapselapsed. Koos teiega on minu pere kasvanud 11 000 võrra. Aitäh, aitäh, aitäh!"

Riina Sikkut tantsis esimest korda tantsupeol.https://www.facebook.com/riinasikkut.ee/posts/639895303155764#w=500

Peaminister Jüri Ratas väisas viimast pidu koos oma ametikaaslasega Lätist, lõunanaabrite peaministri Krišjānis Kariņšiga.

Tänatakse kõiki 9508 tantsijat, 981 võimlejat, 25 lauljat, 49 muusikut ja 492 tantsuõpetajat. Lisaks neile saadetakse tänusõnad teele kõigile korraldajatele.

Tantsud on tantsitud! Kultuuriminister Tõnis Lukas tuleb kõnet pidama otse tantsuväljakult.

Kalevi staadionil kõlab juubelipeo viimane "Tuljak"!

Tantsupeo viimasel etendusel on esitada jäänud veel viimased kaks tantsu. Esinejate emotsioonid on laes.

Innovaatiline viis tantsimiseks. View this post on Instagram Ja kohe - kohe ongi algamas #laulutantsupidu2019 #minuarm kõigi viimane etteaste. Emotsioonid, need on laes🔵⚫⚪ A post shared by Kerli T. (@kerlotal) on Jul 5, 2019 at 9:38am PDT

Tantsupeo kolmandat etendust on ilmataat seni hoidnud - õhk on küll külm, aga vihmaloigud pole lisa saanud.

Tantsupeo peale mõeldakse ka Eestist kaugel olles - Washingtonis. Piduehteis on isegi pere lemmikud. View this post on Instagram When Mom dresses me in my flower collar I know we’re gonna do something Estonian. 🇪🇪 🔈 up to hear one of our favorite songs, the folk dance Tuljak, feat the great conductor Ants Ūleoya and the Laulupidu singers. . . . #comfortretriever #minigoldenretriever #miniaturegoldenretriever #puppiesofinstagram #goldensofig #dogstagram #cutepuppies #dailypuppy #laulupidu2019 #laulupidu150 #laulupidu #tantsupidu2019 #tantsupidu #eesti #estonia #minuarm A post shared by Lembi Armas (@lembiarmas) on Jul 5, 2019 at 6:22am PDT

Tõeliselt kehva ilmaga on ajalukku läinud kaks pidu. 1960. aastal sadas koos harjutuspäevadega peo ajal maha kuu normi jagu sademeid. 2004. aastal jäi vihma tõttu ära isegi ametlik rongkäik. Siiski marssisid omal algatusel 6000-7000 lauljat-tantsijat kesklinnast lauluväljakule.

Vihmase peo valguses tasub meenutada, milline on varasem laulu- ja tantsupidude ilm olnud. Vihm kimbutas juba esimest laulupidu 1869. aastal, kui Jakob Hurda ajaloolise kõne ajal hakkas paduvihma sadama. Hurt pidi seetõttu oma kõnet kahe kolmandiku võrra lühendama ja kõne käsikirjal on veeplekid tänaseni näha.

Tantsupidu või naisekandmine? View this post on Instagram Päris jahukott ei olnud 😜#laulujatantsupidu #minuarm A post shared by Eero Maling (@eero.maling) on Jul 5, 2019 at 7:23am PDT

Laval on Estonian Voices, kes laulavad sel tantsupeol viie tantsu saateks.

http://www.delfi.ee/article.php?id=86752993

Laulukaare all kõlab samal ajal juba "Ta lendab mesipuu poole". https://www.facebook.com/lea.saar/videos/10219868198839325/#w=846

Plaanitud pakirobotite "Tuljak" jääb ära, võrguprobleemi ei suudetudki lahendada.

Ehkki vihma enam ei saja ja päike hiilib pilve tagant, on Kalevi staadionil jahe.

Tantsupeo viimasele etendusel on kohal president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

President Kersti Kaljulaid käis täna pühapäevase kontserdi proovides.https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2356111954661590#w=500

Mida saab teha võimlejate kostüümidega?https://www.facebook.com/maaleht/posts/10156793512182982#w=500

Tantsupeo kolmas etendus on kohe algamas! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247829

Pakirobotid "Tuljakut" tantsimas? Kalevi staadionil kogunesid tantsurühmade juhendajad, et vaadata neile korraldatud üllatust - pakirobotid pidid hakkama "Tuljakut" esitama. Kahjuks tekkis võrguprobleem ja robotid ei saanud liikuma. Loodetavasti õnnestub probleem varsti lahendada.

Rahvamuusikapidu sai peetud nii vihmas kui päikeses.http://www.delfi.ee/article.php?id=86752121

Väikesed skeemid käivad baaritöö juurde? Loe, kuidas kavalad kaljamüüjad eelmisel laulupeol pisut lisaraha teenisid: http://www.delfi.ee/article.php?id=86752073

Päästjad hoiavad ka vihmas pidustustel silma peal.https://www.facebook.com/paasteamet/posts/2413405462052342#w=500

Lauluväljakul sadas veel pool tundi tagasi vihma, kuid lauljaid see ei seganud.Kohilast pärit Elisal ja Liisal on tuju hea. Vihm ei ole nende emotsioone rikkunud."Ainult veidi külm on," kurad Liisa.Külmast hoolimata meeldib neiudele see aasta laulupeol rohkem kui 2017. aastal.

Vahvad pidulised trotsivad vihma! Tervitame teid, pidage vihmas vastu ja hoidke tujud rõõmsad! :)

Pühapäevast laulupeo kontserti saadab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester, kes praegu usinalt proove teevad. View this post on Instagram Kas teadsite, et see on just EMTA sümfooniaorkester, kes 7. juulil laulupeo teisel kontserdil saateorkestri vastutusrikast ülesannet täidab? 🎼🎻🎺💃 Muusuikuelukutse viib ikka haruldastesse olukordadesse 🙂. Proovid on täies hoos! Tervitused laulukaare alt edastas viiuliüliõpilane @ilvesgloria (kui killukest päikest ka näha oli 🙈) * * * Sunday, July 7th will see the second concert of the Song Celebration where the EAMT Symphony Orchestra will act as the accompanying orchestra. Both excited and focused, the orchestrants are surely ready to take on the challenging task. 🎉 Rehearsals are in full swing! By the way, did you know that it’s the 150th Jubilee year of the Song Celebration? That’s quite something! We wish you all joyous celebrations ✨! . . . #laulupidu #minuarm #emta #eamt #eamt100 #emtasümfooniaorkester #songcelebration #estonia #visitestonia #visittallinn #orchestra #musicianlife #rehearsing #teamwork #musician #proud A post shared by Muusika- ja Teatriakadeemia (@emta_music) on Jul 5, 2019 at 5:16am PDT

Kui kõigile oma jopet ei jätku, saab jagada! View this post on Instagram Koondumine #soleketantspeol2019 #minuarm #tantsupidu #konnad A post shared by Kerti Kass (@kertikass) on Jul 5, 2019 at 5:32am PDT

Tantsijad ostavad Vabaduse väljaku äärest lilli.

Kuusalu kihelkonnast pärit "Kilströmi labajalgadeks" on lavale torupillide saatel tantsima jõudnud kaks tantsupaari. Rahvas lava ees ühineb nendega, tantsitakse ussina ja ringis.

Proovid jätkuvad iga ilmaga! View this post on Instagram Tuules ja vihmas ... ja päikesega põues 🌤🌧🇪🇪#laulupidu #laululava #segakoorid #ilmataadigaheadsuhted #minuarm #segakoorendla #laulupidu2019 A post shared by Maarika Koch (@maarika_koch) on Jul 5, 2019 at 5:03am PDT

Varju põgenenud Keilast pärit tantsijad end vihmast heidutada ei lase. Kuigi öösel ja hommikul sadas kõvasti vihma, oli plats kuiv ja mudaseks keegi ei saanud. Õhtune etendus tuleb ühe tantsija sõnul pisut masendav, sest pidu hakkab läbi saama ja jalad on juba ümarad. Teised aga lükkavad ta väite kiirelt ümber ja kinnitavad, et kella 18ks peoks saavad ka rahvariided kuivaks.

Lauluväljakul käivad samal ajal lausvihmas pühapäevase kontserdi proovid. Lauljad proovivad ronida võimalikult kõrgetele astmetele, et kaare alla varju mahtuda.

Vabaduse väljakul sajab lausvihma. Rahvas tõttab treppidest alla, et pisutki kuivaks jääda. Samuti kogunetakse restoranide ja maja äärte alla vihma eest varju. Kangemad inimesed seisavad veel vihmavarjudega platsil.

Rahvamuusikapeo laval on käinud juba viiulid ja lõõtspillid. Kandlemängijad on valmis.

Rahvamuusikapidu on hoo sisse saanud. Mitmed tantsijad keerutavad lustaka muusika saatel jalga, et õhtuks sammud rooste ei läheks.

Kaardiga saab tantsupeol maksta siis kui "Tuljakut" tantsitakse. Tantsuväljaku ääres on oma letid sisse seadnud kaupmehed, nende hulgas ka mõned sõlesepad. Mitu tantsunaist tahtis omale veel mõne sõle lisaks osta. "Kas terminaalid töötavad?" oli nende küsimus. Paraku oli müüjate vastus eitav - võrk on üle koormatud. "Tulge "Tuljaku" ajal tagasi," kõlas soovitus. "Siis on kõik tantsijad platsil!"

Rongkäik mõjutab oluliselt homset liikluskorraldustRongkäigu tõttu on liiklus Tallinna kesklinnas ja Pirita teel laupäeval ning reede õhtul oluliselt piiratud. 5. juulil alates kell 21.00 kuni 6. juuli kell 18.00 on keelatud parkimine rongkäigu kolonnide rivistumise alal ning 6. juulil kell 9.00 kuni 18.00 on samal alal liiklus täielikult suletud.6. juulil alates kell 11.00 (liinibussid alates kell 12.00) kuni kell 18.00 on avalik liiklus seoses rongkäiguga suletud marsruudil Vabaduse väljak – Viru väljak – Narva maantee – Pirita tee – Vana-Pirita tee kuni lauluväljaku mereväravateni. Trolliliiklus Mustamäelt toimub tagasipöördeks kuni Koidu tänavani. Liinibussid suunatakse Pärnu maanteelt Estonia puiesteele ning Estonia puiesteelt Teatri väljaku ja Lembitu tänava kaudu Liivalaia tänavale.Korraldajad soovitavad rongkäiku jälgida kõnniteedel, et peolistele piisavalt ruumi jääks. Kuna rongkäik siseneb lauluväljakule Mere väravatest, tuleb rongkäigu sisenemise ajal pealtvaatajatel kasutada peoalale sisenemiseks üksnes Oru ja Lasnamäe väravaid. Pärast rongkäigu lõppu ja pühapäevasel kontserdil on pealtvaatajatele igal ajal avatud kõik väravad.Vahetult enne lauluväljakule jõudmist liigub rongkäik mööda Reidi tee ehitusest. „Rongkäigulised liiguvad Russalka juures mööda sõiduteed, pealtvaatajad suunatakse selles kohas aga paarkümmend meetrit eemale, ent visuaalne kontakt rongkäiguga säilib kogu trassi ulatuses,“ lisas Väljamäe.Mõlemal päeval on laulupeo lõppedes liiklus suletud Pirita teelt kesklinnani, kuni suurem rahvamass on lauluväljakult lahkunud.http://www.delfi.ee/article.php?id=86731959

View this post on Instagram Nii, ja kes soovisid vihmapilvede liikumise prognoosi lauluväljaku kohal? #minuarm #ilmateade #minajälgin;) #lauluväljakeemal #nofilterneeded A post shared by Aire (@aireihats) on Jul 5, 2019 at 4:10am PDT

Vabaduse väljakul algab rahvamuusikapidu. Vihmast hoolimata on seda nautima kogunenud väga palju inimesi.

Ilmataat hoidis tantsupeo teist etendust - vaid kümme minutit pärast lõppu läksid taevaluugid valla. Tantsijad ja lauljad üritavad puude all kuivaks jääda. Kuulda on laulu "Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud suvi". Esinejad loodavad, et õhtuseks peoks jõuavad pastlad ja rahvariided ära kuivada.

Kõigile margihuvilistele.http://www.delfi.ee/article.php?id=86748913

Tantsupeoliste lust levib sotsiaalmeedias üle kogu maa. View this post on Instagram meie olemegi see kõige koordineeritum grupp tantsupeol #minuarm A post shared by ◟̽◞̽ (@alicevaiknurme) on Jul 5, 2019 at 2:23am PDT

Täna toimub Tallinnas Vabaduse väljakul aegade suurim rahvamuusikapidu, kus esineb 74 kollektiivi 800 pillimängijat. Seitsme erineva pilliliigi muusikud esitavad rahvale 33 pillipala. Kontsert on tasuta. Vähem kui tunni aja pärast astuvad eraldi repertuaariga üles seitse pilliliiki: viiulid, lõõtspillid, kandled, torupillid, akordionid, näppepillid ja koondorkestrid. “Torupillide lisandumine sel korral eraldiseisva pilliliigina annab märku sellest, et torupilli mängimine on üha populaarsemaks muutunud. Laulmine, tantsimine ja seal kõrval ka pillimäng on eestlaste hingele kolm meelistegevust. Eriti tore on, et iga aastaga leiab tee pillimänguni lisaks noortele ka vanemaid inimesi, kes teevad teoks oma ammuse unistuse osata mängida mõnd pilli,” kinnitab Uppin.

Vihmasabin ei ole ka publikut peletanud.

Võimlejad ei lase ennast vihmast segada!

Tantsupeo maal võtab aina värvikirevamat vormi. View this post on Instagram kajaka art by @adele.sillat 💙🕊 #minuarm A post shared by RTA Kajakas-C (@kajakas_c) on Jul 5, 2019 at 1:26am PDT

Korraldajad paluvad tantsupeole varakult kohale tulla. Õhtuse etenduse väravad avatakse juba kell 16.30. Liiklus on piiratud ning teekond staadionile võib võtta planeeritust rohkem aega. „Selleks, et saaksime etendusega plaanipäraselt kell 18.00 alustada, palume kõikidel pealtvaatajatel tulla väljakule varakult. Sujuvaks sisenemiseks avame väravad poolteist tundi enne etenduse algust,“ rõhutavad korraldajad.Samuti palutakse pealtvaatajatel jälgida ilmateenistuse prognoosi ning arvestada riietuse valikul jaheda, tuulise ning võimaliku vihmase ilmaga.

Vihmahoog sai läbi, kohe on päike väljas. Suurema vee said nais- ja neiduderühmade võimlejad enda peale.

Tantsupeo tribüünidel läks lahti tohutu sagin, tuhanded vihmakeebid rabati välja. Staadioni kohale jõudis üks tume pilv ja vihma hakkab sadama.

Peo kõige kõrgemate tanudega tantsijad.https://www.facebook.com/maaleht/posts/10156792906392982#w=500

View this post on Instagram Minu kõige kallim tuulest viidud meedik, kes terve nädal tantsijaid on abistanud ❤️ #savijalakesed #muarmsadsavijalakesed #minuarm #tantsupidu #tantsupidu2019 #visitestonia A post shared by Kerlin Reiljan (@kerlinreiljan) on Jul 5, 2019 at 12:17am PDT

Tantsupeo teisel etendusel tantsivad lapsed tantsu "Pliks ja plaks". Paistab, et see on tänavuse tantsupeo hitt-tants - rahvas tribüünidel plaksutab kaasa ja juba eilse peaproovi ajal tegid tantsijad selle tantsuga sooja.

G4S annab 5 soovitust laulupeo külalistele:Võtke kaasa võimalikult vähe asjuLaulupeole tulge varakult ja võtke kaasa võimalikult vähe asju. Nii pääseb kiiremini lauluväljakule ja pääslates ei teki pikki järjekordi. Oma söögi ja joogiga lubatakse väljakule, ent palun veenduge, et see poleks klaastaaras, millega väljakule ei pääse. Soovitav on kaasa võtta väikesi snäkke kiireks kehakinnituseks ja joogivett. Alkoholi palume siiski mitte kaasa võtta, sest lauluväljakul, nagu mujalgi linnaruumis, seda tarbida ei või.Vihma eest kaitske end vihmakeebigaVihmavarjud jätke palun koju, nendega lauluväljakule ei pääse, et kontserdil teiste inimeste vaadet mitte varjata. Vihma eest kaitske end vihmakeebi ja vihmakindlate riietega.Tulge ratta või ühistranspordigaSoovitame laulupeole tulla ühistranspordi või jalgrattaga. Rattad, rulad ja tõukerattad saab jätta omal vastutusel rattaparklasse hoiule. Need asuvad Mere ja Lasnamäe värava juures ning Oru värava läheduses. Seal abistavad külastajaid G4S töömalevlased. Peo lõppedes liigub suur rahvamass kesklinna suunas, mistõttu on kõikide liiklejate ohutuse tagamiseks liiklus suletud seni, kuni enamik inimesi on alalt lahkunud ning turvaliselt koju jõudnud.Küsige lapsele käepaelLauluväljaku pääslate juures on lisaks turvatöötajatele ka G4S vabatahtlikud, kes juhendavad ja suunavad külastajaid ning jagavad lastele mõeldud käepaelu. Sellele saab vanem oma telefoninumbri kirjutada. Kui laps peaks rahvamassis vanemad silmist kaotama, siis käepaelal oleva kontakti abil on võimalik laps ja vanem kiiremini kokku viia. Käepaelu võib küsida ka Oru värava juures asuvast infopunktist.Olge hoolivad ja heatahtlikudLaulupeo turvagarantii on ennekõike kõikide külastajate ja osalejate vastastikune hoolimine, märkamine ja heatahtlikkus.

Sellel nädalal söövad laulu- ja tantsupeolised ära 180 000 supiportsjonit, sellest suurim kogus, 47 500 portsjonit, serveeritakse laupäeval rongkäigult tulijatele. Peolised saavad 150. juubelipeol kõhu täis kas suitsulihaga hernesupist, seljankast, värskekapsasupist, läätse-köögiviljasupist või rassolnikust. Suppides on kasutatud eestimaist köögivilja ja liha. Supikausid on valmistatud vastutustundlikult majandatud metsa puidust ja taaskasutatud kartongist ning lusikad maisist. Foto: Marko Paloveer

Mis saab, kui tantsimise ajal nööp eest tuleb või mõni õmblus rebeneb?http://www.delfi.ee/article.php?id=86742779

https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/videos/764367137293269/&show_text=0&width=560

Selg noodipuldina? Rahvamuusikud valmistuvad kell 14.00 algavaks peoks.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247809

Mida söövad tantsupeolised, et nad Kalevi staadionile nii kauneid mustreid moodustavad? Vaata galeriist, milline on tantsupeoliste elu koolimajades.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247807

Pealtvaatajad koorivad üleriideid vähemaks, kardetud vihma asemel paistab esialgu soe päike.

Tantsupeo etenduse algus viibis, kell 11 oli lääneväravas veel kaks sajameetrist järjekorda, idaväravas veidi lühem. Etendus algas kell 11.12.

http://www.delfi.ee/article.php?id=86746713

http://www.delfi.ee/article.php?id=86746663

Langevad esimeses piisad. Kõik istuvad pealtvaatajad tõusid kui dirigendikepi järgi üles ja hakkasid vihmakeepe selga panema.

Ilm Kalevi staadionil on pisut jahe ja tuuline, kuid veel ei saja. Pilved tekivad ja liiguvad vaikselt platsi poole. Pisut on veel päikestki silmata.

http://www.delfi.ee/article.php?id=86744845

Kaugelt mitte sellepärast, et laulupidu poleks talle oluline, vaid ta peab seda oma kodu hoovil ja oma hinges.http://www.delfi.ee/article.php?id=86710051

USA-Eesti helilooja Jonas Tarmi esimene laulupeomälestus ulatub 22 aasta tagusesse aega, kui ta vaid kolmeaastase põnnina end Lennart Meri heaks tööle pakkus.http://www.delfi.ee/article.php?id=86711201

Vaevalt oli Eesti NSV minister Arnold Green 1969. aasta juubelipeo lõppedes jõudnud öelda „Oli ilus pidu, see eesti rahva laulupidu!”, kui ta üldlaulupeo peakomisjoni juhi kohalt liigse rahvuslikkuse tõttu maha võeti.http://www.delfi.ee/article.php?id=86732549

Kui eri poliitilise ja maailmavaatega inimesed suudavad õlg õla kõrval hingestatult laulda ja tantsida, olla ja elada, siis pole ühiskond lootusetult lõhestatunud.http://www.delfi.ee/article.php?id=86740935

Ave Taavet on joonistanud lõbua karikatuuri! http://www.delfi.ee/article.php?id=86728601

Jahe aga selge suveilm, laulukaar, ühendkoor. 2014. aasta laulupeo „Puudutuse aeg” dirigendipuldis on kunstiline juht Hirvo Surva ja kavast jäänud esitamata veel üks laul – Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm”. Surva tõmbab lavamikrofoni endale suu ette ja annab vaevukuuldavalt helistiku.http://www.delfi.ee/article.php?id=86727499

Möödunud aastal kirjutasid koorijuhid valitsusele, et nende kogukond hääbub. Pooled dirigendid on üle 50 aasta vanad, vaid 10% koorijuhte on alla 30.http://www.delfi.ee/article.php?id=86731003

Mida teha, kui kaheksa-aastasel tuleb kaare all pissihäda? Oma ümbrust, dirigenti ja sõpru on ikka põnevam pildistada kui laulda. Kaare all käisid tagumistes meesteridades varem ka pudelid ringi.http://www.delfi.ee/article.php?id=86731079

Poole sajandi eest juubelilaulupeo aegu süütas üks mees end Pirita jõekäärus põlema. Arvatav poliitiline aktsioon vaikiti toona Eestis maha, kuid Rootsis ületas uudisekünnisegi.http://www.delfi.ee/article.php?id=86731479

Hiiumaa noormeestel terendab ees sõjaväeline karjäär, kuid rahvatantsu kaksivennad ei jäta.http://www.delfi.ee/article.php?id=86732923

Venemaal olen ma harjunud hoopis teistsuguste rongkäikude ja paraadidega. Need on kas sõjaväelised või spordivõistluste avapidustused.http://www.delfi.ee/article.php?id=86731077

Lauluväljakule kogunev rahvasumm pimestab eriti pisemaid peolisi, kes kipuvad virvarris kaduma. Siis on nutt kerge tulema ning segadus ja hirm võõraste ees ei soosi omaste leidmist. Ent hiljem on kadumislugusid lõbus meenutada – mida kõike peol ei juhtu!http://www.delfi.ee/article.php?id=86724255

Laulupeoks pannakse käiku ajutine bussiliin ja 30 lisabussLaulupeo nädalavahetuseks avatakse kesklinna ja Lauluväljaku vahel busside ajutine ringliin number 80, laupäeval öösel lisatakse liinidele 30 liigendbussi, mis transpordivad soovijaid Pääskülla, Pelguranda, Õismäele, Mustamäele, Piritale ja Lasnamäele. Kadriorus sõidavad trammiliinidel number 1 ja 3 tavapärasest suurema mahutavusega trammid ja kolmanda trammiliini graafikut on oluliselt tihendatud ning pikendatud kuni kella üheni öösel.„Püüame ühistranspordiga teenindada võimalikult palju pealinna peole saabunud inimesi, kuid arvestades inimeste hulka, loodame ka sõitjate mõistvale suhtumisele,“ ütles Tallinna linnatranspordi bussiteenistuse direktor Meelis Tartu. Seoses laupäeval toimuva rongkäiguga on Tallinna kesklinnas suured liiklusmuudatused ning ühistranspordiliinid ei tööta vahemikus kell 12-18.00. „Kõigil, kes on laupäeval planeerinud ühistransporti kasutada, tuleb silmas pidada, et ühistranspordi liinid suletakse jooksvalt juba natuke enne südapäeva,“ selgitas Meelis Tartu.

Juubelilaulupeoks tegi täna proove ka president Kersti Kaljulaid.http://www.delfi.ee/article.php?id=86743071

Ilona Vapper arvustab tantsupidu "Minu arm": https://epl.delfi.ee/kultuur/minu-arm-kamaluga-draamat-ja-punavad-pihlapuud?id=86743861

Tantsupeolised lahkuvad Kalevi staadionilt. Aitäh korraldajatele ilusate elamuste eest! Head koduteed!

Lavalt maha tulnud esinejad ei suuda tantsimist ja plaksutamist lõpetada. Naeratused on näol ja juubeldatakse. Lüüakse publikuga patsu, mitmed segarühmade mehed on oma partnerid õlgadele võtnud. Peomeeleolu on ülev!

Tuljaku lõputõste! Tantsupeo tantsud on tantsitud!

Platsil tantsitakse viimaseid tantse. Kogu tantsijaskond on staadionil ning oodata on traditsioonilist lõputantsu - Tuljakut!

Tantsimisest on lastel jaksu ja energiat ülegi ning treppide läheduses katsutakse omavahel jõudu.

Samal ajal käivad lauluväljakul veel laupäevase valikkooride kontserdi proovid.

Väsinumad tantsijad teevad enne lõpunumbreid kiire uinaku, et jalgadele puhkust anda ja meel värskeks saada.

Tantsupidu on kui omaette kunst. View this post on Instagram Tantsupeo mustrid / Patterns of the Dance Celebration #tantsupidu2019 #patterns #minuarm A post shared by Eero Vabamägi (@kismavekko) on Jul 4, 2019 at 10:13am PDT

Lõputuna näiva sabana oodatakse lavale pääsemist.

Tantsupidu on kajastama tulnud ka lõunanaabrid. Lisaks neile jõuavad juubelipeoks pealinna ka mitmed teises mainekad kanalid nagu New York Times, Forbes ja Vanity Fair. Esmakordselt teeb pühapäevasest suurkontserdist otseülekande Associated Press.http://www.delfi.ee/article.php?id=86734967

Tantsupeolised on abi vajanud palju, samas on üldiselt muret teinud villid ja marrastused. http://www.delfi.ee/article.php?id=86743661

Taevas on pilves, kuid päikesekiired piiluvad pilvede tagant. Tuul on pisut vaibunud ja sadama pole õnneks hakanud. Tundub, et vaid õhukeste riietega võimlejatel on pisut külm. Publikul on joped ninani tõmmatud ning pleedidesse ja pontšodesse mässitud.

Suvepäeva idüll. View this post on Instagram Nele ja Erik 💙💚 #minuarm #tantsupidu2019 #eesti🇪🇪 @perejakodu_ajakiri #helemaialamaa📸 A post shared by Hele-Mai Alamaa (@helemai.photography) on Jul 4, 2019 at 10:25am PDT

Paar päeva tagasi lauluväljakul aidanud Briti sõdurid on jõudnud ka Kalevi staadionile, kus nad pidu naudivad ja vajadusel aitavad. Brittide meelest ongi kõige lahedam, et nad saavad kultuuri näha ja kohalikega rääkida. "Meil ei ole mitte midagi sellist Inglismaal. Absoluutselt mitte midagi," selgitavad sõdurid, kes peost vaimustuses on. Mehed olid varem laulu- ja tantsupeost kuulnud vaid paarilt kohalikult Tapal. Staadionile jõudes hämmastas neid kõige enam erinevad rahvariided ja rõõmsad väiksed lapsed, kes neile plaksu lõid. Briti sõdureid on ka laulupeole oodata.

Mõni läheb lausa terve perega lustima. View this post on Instagram Pererühmade koosseisus terve perega ;) #minuarm #tantsupidu2019 A post shared by Kati Teesaar (@kati.teesaar) on Jul 4, 2019 at 8:50am PDT

Lava taga käib tants ja trall. Kaastantsijaid võetakse kukile, lapsed ja naised tantsivad ringis. Mõni teeb rahvapäraste liigutuste vahele ka uut hitti "Floss".

Mõni tantsupeoline päevitas trennide käigus endale prillid pähe. View this post on Instagram To all who ask, if we have proper sun in the summer. We do!!! 😁 Let my face be the celebration of summer, folk dance and #tantsupidu2019! ☀️ #minuarm #folkdance #leigarid #sunglasses #mišaeestis A post shared by Mí-ša (@michitchkina) on Jul 4, 2019 at 8:57am PDT

Ka meedikud on peomeeleolus. View this post on Instagram Dream team 👊🚑 #minuarm #laulupidu2019 A post shared by Karolin Kiudorv (@kkarolinki) on Jul 4, 2019 at 9:37am PDT

Kindad käes, müts peas, kampsun seljas ja päikseprillid laubal. Iga eestlane teab, et ka suvistele üritustele tasub kindad kaasa pakkida. Platsil on üsna jahedaks läinud, kuid tantsijad ei lase end häirida.

Kus on esmaabipunktid ja kust saab süüa? Kiika skeemi, et tantsu- ja laulupeol jalavaeva vähendada.http://www.delfi.ee/article.php?id=86743385

Treppide poole liigub noorte poiste rühm, kes möödujatele rõõmsalt viit viskavad. Meeleolu on lõbus!

Kas esietendusel kõik õnnestub?http://www.delfi.ee/article.php?id=86743009

Tuli on teinud auringi ümber väljaku ning tantsujuhid annavad tõrvikut käest kätte. Pealavastaja Vaike Rajaste süütab Kalevi staadioni tantsupeotule. Tantsupidu on pidulikult avatud!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247787

Anna Raudkatsi preemia laureaat on tänavu Ene Jakobson! Palju õnne!

"Ilusat pidu kõigile! Jõudu Eestimaale!" soovib Jüri Ratas.

Tantsulust on nakatanud ka politseinikud. Pärast tantsupeo peaproovi haarati ka neid ringi. https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/videos/764367137293269/&show_text=0&width=560

Tantsupeo avamiseks saab sõna peaminister Jüri Ratas. Ta kannab ette Lydia Koidula luuletuse "Emajõe ööbik", mille ta kaks aastat enne esimest üldlaulupidu kirjutas.

Tuli jõudis autoga väljakule ja tegi auringi. Mõned inimesed arutavad, et reklaam auto peal on pisut kohatu. Nimelt reklaamitakse sõidukil Tallinna tehnikaülikooli tudengite loodud elektriautot.

Tuli süüdati 1. juunil Tartus ning jõudis pärast 33-päevast teekonda eile Tallinnasse. Laulupeotuli läbis kõik Eesti maakonnad.

Tahad tantsupidu näha, aga aega väga pole? Vaata vaid kaheminutilisest videost, missuguseid mustreid tantsijad platsile võlusid. http://www.delfi.ee/article.php?id=86742683

Kergete vihmapiiskade saatel on esimesed tantsijad Kalevi staadioni murule astunud. Tantsupeo esimene etendus algab.

Kristi Helme (kultuuriuudiste juht) läbimängust: väga värskelt kõlasid kaasaegsed töötlused lugudest, eestkätt Estonian Voices'i otseesituses. Võiks veelgi julgemalt klassikatöötlusi ette võtta, nagu seda oli just nende esituses Helju Mikkeli "Sõelsepad" noorte segarühmade esituses. Ka 2019. aasta peoks loodud tantsud, näiteks "Kirisabalind", mida tantsisid esmakordselt uue "kategooriana" peol olnud pererühmad, kõlas Kadri Voorandi seades hästi, tantsu autori Kalev Järvela töö oli samuti väga nauditav.

Millise laulu võiks järgmisena orbiidile saata?http://www.delfi.ee/article.php?id=86742965

Tantsijate jalad juba pisut valutavad. Mõni mõtleb, et ega staadionile vahepeal lifti ei ole toodud. "Pärast tahan küll sooja kakaod," ütleb üks pisut väsinud tantsija.

Kristi Helme (kutuuriuudiste juht) läbimängust: Kõige keerukamate kavade esitajad, S1 segarühmade tantsud "Suur suvine algus" ja "Oh keeruta" (kõlas Valgre legandaarse "Saaremaa valsi" Kosmikute versioon) olid vaimustavad. Oleks tahtnud lausa püsti aplodeerida. Samuti Si ja S2 meeste "Pikseloits" Lepo Sumera muusikale, mis oli sünge ja ürgse jõuga. Tants, mis oli esmakordselt kavas 1985. aasta peol.

Kristi Helme (kultuuriuudiste juht): Mõned mõtted peaproovist. Kui vaatasin pilgeni täis tribüüne, siis meenus oluliselt nukram 1997. aasta noorte laulu-ja tantsupidu ("Mis on kodu? Kus on kodu?"), kus ka ise tantsisin ja mille imeilusat kava oli vaatamas ka etenduste ajal vaevalt pool tribüünitäit inimesi. Nüüd aga olid ka peaproovis isegi lisatrübüünid suuremalt jaolt täis. See on mõistagi väga tore.

Ratastoolis inimestele on paigutatud eraldi ala, kust nad platoo otsast pidu saavad nautida.

Pidulised puhkavad nõlval jalga. Täiskasvanud keelavad mäenõlval mulla ja okstega mängivaid väikseid poisikesi. Tüdrukud käivad ümisedes ringi.

Tantsijad ja võimlejad on täielikult täitnud jalgpalliväljaku. Telgid on püsti, esinejad sätivad oma vööd ja poevad teki sisse sooja.

Juubelipeo jäädvustamine on täies hoos. Hea lugeja, jaga oma pilte sotsiaalmeedias ja lisa #minuarm #laulupidu2019 #tantsupidu2019 ja ehk leiad oma pildi otseblogistki!

Igavlevad lapsed leidsid viisi aega sisustada. Patsumängu mängides! https://www.facebook.com/maaleht/videos/1273186569512940/&show_text=0&width=560

Esietenduse ajal olid väiksed lapsed trepist üles jooksnud ja üksteist tugevalt kallistanud. "Nii rõõmus on," muljetab pisike tantsija.

Ka laulukaare astmed täituvad inimestega. Proovid käivad!

Veelgi pikem on pirukajärjekord, kus leidub viineripirukat, pontsikut ja kirsimoosipirukat.

Vaatamata jahemapoolsele ilmale on jäätiseputka järjekord küllaltki pikk.

"Supp on küll praegu viimane asi, mille peale ma mõtlen," muljetab Otepää lähedalt pärit tantsija. Tänavad on rahvariietes esinejaid täis, kõik jooksevad poodi, et enne esietendust keha kinnitada. Peolised otsustasid vaba aega kasutada ja poodi minna. Järjekorrad olid aga nii pikad, et poest naasti tühjade näppudega. Tuleb leppida kas supiga või natuke paastuda.

Naiskodukaitsjate käed käivad nii kiiresti, et isegi kaamerasilm jääb maha. Tantsijatele jagatakse supp ja leib ette, et nad saaksid kiiresti veel enne esinemist kõhud täis. Täna on menüüs hernesupp ja rassolnik. "Leiba võiks ühe viilu asemel kaks olla," kommenteerib üks peoline. Muidu supp maitseb ja kaob kiirelt topsidest kerre.

Äri tasub peol teha. http://www.delfi.ee/article.php?id=86741907

Tantsijad laulavad koos Jaan Tättega kuni tuleb aeg platsile joosta. https://www.facebook.com/maaleht/videos/1242240749275954/&show_text=0&width=560

Peaproov on lõppenud. Kell 19 saab sama kontserti taas nautida.

Kae veel kauneid mustreid tantsupeolt. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247783

Ilmateenistuse andmete põhjal hakkab kell 19 sadama. Vihma haripunkt peaks Tallinnasse jõudma kell 22, seega võtke vihmakeep peole kaasa.

Kõik platsil koos.

Patsidest ei pääse tantsupeol keegi. View this post on Instagram Kui on vaja esinemiseks patsid valmis teha ☺️ #minuarm #tantsupidu2019 #tantsupidu A post shared by Kõvvera_Kõdara (@kovvera_kodara) on Jul 4, 2019 at 3:43am PDT

Kas sina oled saanud neid maiuseid proovida? http://www.delfi.ee/article.php?id=86701135

Põnevaid kostüüme on veel.

Hmm, mida nad võiksid sümboliseerida?

Ilm on märkimisväärselt külmemaks läinud ja tuul tõuseb. Loodetavasti siiski saavad tantsijad kuiva jalaga platsilt koju.

Nooremad tantsupeolised peavad tublilt vastu. Ka pikad proovipäevad pole neid kurnanud.

View this post on Instagram Panen aga põsepuna palgele ja roosidega rätiku võtan õlale. Meie imeilusad roosinupukeses on valmis! #ilusadtüdrukud #ilusadhinged #minuarm #tantsupidu2019 #tantsupeomeemid A post shared by HEBE A1 (@tantsununnud) on Jul 4, 2019 at 5:15am PDT

Ega vaid külastajad pea järjekordades seisma, ka tantsijad peavad ootama, et end kergendada.

View this post on Instagram XX tantsupeo peaproov on juba alanud.🤸🏼‍♀️😍🇪🇪 Ootame põnevusega järgnevaid etendusi! #tantsupidu #tantsupidu2019 #minuarm #gc_janika_elite #janikaeliteteam #ühtseeestieest A post shared by GC Janika Elite Team (@janikaeliteteam) on Jul 4, 2019 at 6:01am PDT

Juubelipeo tähistamiseks valmib tantsupeo ühismaal, kuhu iga osaleja saab pintsliga oma jälje jätta. "See on midagi sarnast nagu Hollywoodis jätavad näitlejad oma käejälje, meil tõmbab igaüks ühe pintslitõmbe," räägib kunstnik ja ühismaali juhendaja Daniel Kolpaktši. Tantsupeo jooksul valmiv maal pannakse üles tantsupeomuuseumisse.

Tantsijad moodustavad mustreid, mida saab kõige paremini just kõrgelt imetleda. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247771

Kui parasjagu teised tantsijad platsil esinevad, teevad segarühmad treppide juures sooja.

Oma järjekorda ootavate tantsijatega vaheldumisi kõnnivad NATO sõdurid, kes vabatahtlikena peol abiks on.

https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/videos/2368680000055135/&show_text=0&width=560

Tumedad pilved hakkavad kogunema. Ei tea, kas hakkab ladistama?

Numismaatik Jaan ostab ja vahetab Kalevi staadionil laulu- ja tantsupidude märke. Tema kogus on olemas kõikide pidude märgid alates 1896. aastast. "Tahaks ikka vanemaid märke 19. sajandist veel oma kogusse," ütleb Jaan. Pidudel läheb äri eriti hästi, viimase 10 minutiga on ostetud või vahetatud kolm märki.

Kuigi mõned tantsupeolised on kurtnud, et supiports jätab kõhu korisema, ei paista tantsijate jaks raugevat.

Võtke peole keebid ja hea tuju kaasa, siis läheb kõik hästi! http://www.delfi.ee/article.php?id=86739667

Kui tuul platsil ei mölla, saavad tantsijad ise seeliku lendlema panna.

Otsi üles säärane telk, et uurida tantsupidude ajaloo kohta.

Kalevi staadioni juures on tantsupeomuuseumi telk, kus antakse ülevaade eesti tantsutraditsioonist ja tantsupidude ajaloost. Muuhulgas saab siit osta sõlgesid ja erinevatele maakondadele omaseid helmeid.

Uuri välja, miks söövad laulupeolised just hernesuppi. http://www.delfi.ee/article.php?id=86646777

Linnulennult on tantsupeo mustrid eriti uhked.

Meeste rühmad tulevad läänetribüünilt alla staadionile. 1563 meest avavad peaproovi etenduse. Tribüünid on täis ja kõlab Pärt Uusbergi "Igaviku tuules" signatuur.

Tantsupeo peaproov algas! Värskenda artiklit ja jälgi kõiki mustreid Delfi TV otseülekande vahendusel!

Peaproovi külastajad ootavad veel turvaväravate taga. Kontroll võtab aega.

Esimestel laulupidudel käidi enne peo algust ka jumalateenistusel. Esmakordselt Tallinnas toimunud laulupeo aegu kogunes jumalateenistusele nii palju inimesi, et teenistus Kaarli kiriku siseruumidest välja kiriku kõrvale kolis.

Armastatud "Mu isamaa on minu arm" ja "Sind surmani" kõlasid juba 150 aastat tagasi 1869. aastal. Juba varsti-varsti võib neid taas kuulda!

Kõige suurema tõenäosusega kohtad sa laululaval segakooride ridades laulvat 25,5-aastast Laurat ja tema kooriliigikaaslast 27-aastast Martinit. Tantsuplatsi "keskmine" on naisrühma N2 31-aastane tantsija Katrin ja pererühma 26-aastane "isa" Martin.

Kaerajaanist Flossini! Vaata ülivingest videost, kuidas kõigile tuntud "Kaerajaan" Tallinna tänavatel uue kuue sai. https://kroonika.delfi.ee/news/videod/video-popurrii-vaata-kui-valatult-seguneb-kaerajaan-internetiajastu-tantsusammudega?id=86724963

Kaks pidu ühe hoobiga - peonädalal abiellus tantsupaar. Eile õnnitlesid "Tuljakut" tantsinud peolised noorpaari, kes oli just äsja abiellunud. Tantsupaar jooksis ümber staadioni auringi ja neile hüüti tradtisiooniliselt "Kibe!". Palju õnne vastabiellunutele!

Tantsupeoks telliti 50 taktiilset teatmikku nägemispuuetega inimeste jaoks. Esimese teatmiku sai Ülo Luht. https://www.facebook.com/piret.aus/posts/10206307293716693&width=500

Üksi pole sel peol tõepoolest mitte keegi! Esmakordselt tõlgitakse laulupidu eesti viipekeelde kuulmispuudega inimeste jaoks ja taas saavad nägemispuudega inimesed tantsupeo kirjeldustõlke. Loe EPList, mis kirjeldustõlge täpsemalt on ja kuidas edastatakse muusika viipekeele abil. Lisaks saab kuulata lõiku kirjeldustõlkest, vaadata viipekeelset hümni ja 2017. aasta noortepeo tantsu kirjeldustõlgi saatel. https://epl.delfi.ee/uudised/uksi-pole-keegi-laulu-ja-tantsupeost-saavad-osa-ka-nagemis-ja-kuulmispuudega-inimesed?id=86711395&fbclid=IwAR1QmvlL2xrjBecTKh2pGlmGBnuLvL3WwWOaH_36ONchkUeDON5HQX6SsS8

KUULA Delfi podcasti sarja "Juubelipeo jutud", kus selgitatakse, mis on roheline laulupidu, kui palju on võimalik lauljaid kaare alla mahutada ja kui keeruline on sellist suursündmust korraldada. https://tasku.delfi.ee/juubelipeojutud/643303410

Igale esinejale anti laulu- ja tantsupeo logoga korduvkasutatav veepudel, tänu millele jäi lausa 70 000 ühekordset veepudelit tootmata. Suppi pakutakse osalejatele keskkonnasäästlikes kartongist kaussides, mis 12 nädalaga tööstuslikult lagundatakse. Supilusikaski on rohelisem - see on tehtud maisist. Lisaks on loodussõbralikum tuletornis põlev tuli, mis tänavu biogaasist toodeti.

Hoiame loodust! Laulu- ja tantsupeo korraldusmeeskond on kõvasti vaeva näinud, et suurpeo ökoloogilist jalajälge vähendada. Lauluväljakule paigutatakse erinevaid jäätmekonteinereid, kus sorteeritakse panditaara ja segajäätmed. Pealtvaatajatel ja esinejatel palutakse enne prügi ära viskamist mõelda, kas jäätmed lõpetavad õiges konteineris.

Täiskasvanud! Iga aasta kaovad rahvasummas ära kõige pisemad peolised. Sel aastal jagatakse väravates laste jaoks käepaelu, kuhu kontaktisiku telefoninumbri peale saab kirjutada. Palun siduge see käepael ümber lapse randme, et kadunud laps tee taas tuttavateni leiaks. Lõbusaid ja väga nutuseid lugusid kadunud lastest saab lugeda siit:https://www.delfi.ee/news/laulupidu2019/uudised/mudilaste-kurbhetked-laulupidudel-nutt-tuli-peale-ja-enam-jarele-ei-jaanud?id=86699391

Mitmed tunnevad muret rongkäigu sujuvuse pärast Russalka ristmikul, kus parasjagu Reidi tee ehitus käib. Pealtvaatajad Russalka juures seista ei saa ja nende tee suunatakse rongkäigu peateest korraks eemale. Vaata skeemilt, kuidas liikluskorraldus ristmikul välja näeb.

Kui äge! Briti sõdurid ei võta mitte laulupeost ainult osa, vaid aitavad selleks ka ette valmistuda. Sõduritele meeldib, et Eestis teenides saab kohalikega suhelda ja kultuuriruumist osa saada. Vaata videot Briti sõduritega Delfi TVst.https://www.delfi.ee/news/laulupidu2019/uudised/video-laulupeolistele-pinke-tassinud-briti-sodurid-eestlaste-kulalislahkus-on-muljetavaldav?id=86709543

Tuli on Tallinnas! Tule teekond kestis ühtekokku 33 päeva ja pärast 450. peatust jõudis tulekera eile õhtul Pika Hermanni torni, kus see öö veetis. Täna õhtul saab tule Kalevi staadionil tantsupeo avaetendusel vastu võtta.

Eritooteid on veelgi. Põltsamaal valmisid kuut sorti suppe, mis kannavad nimesid "Laulupeo seljanka", "Tantsupeo borš", "Kaerjaani hapukapsaborš", "Labajala hernesupp", "Kunglarahva frikadellisupp" ja "Rahvaviisi rassolnik". Ka taimetoitlaste peale on sel aastal mõeldud. Neile pakutakse lihavaba rassolnikut ja läätse-köögiviljasuppi.

Kui mmmagus! Premia tootis taas uue Laulupeo jäätise, milleks sel korral kamajäätis pohlamoosiga. Jäätisesordi otsustamisel lähtuti Eesti oma maitsetest. Kes siis kilu- või verivorstimaitselist jäätist ikka süüa tahab! Nii valmiski kamajäätis pohlamoosiga. Premia loos veel käib - osale ja võid võita kastitäie Laulupeo jäätist!https://www.facebook.com/eestijaatis/posts/2270359823012011&width=500

Täna alustavad proove rahvamuusikud, et homme Vabaduse väljakul 33 pillipala esitada. Rahvamuusikapeol esineb 800 pillimängijat 74. kollektiivist. Kontsert on tasuta, nii et sea homme kella 14.00ks sammud Vabaduse väljakule!

SUURED MUUTUSED TALLINNA LIIKLUSES!Ümber suunatakse autod ja ühistransport, mitmed teed pannakse kinni, parkimine keelatakse lauluväljaku ja staadioni ümbruses ning kiirus piiratakse 30 km/h.Vaata skeeme ja loe täpsemaid muudatusi siit:https://www.delfi.ee/news/laulupidu2019/uudised/skeemid-laulu-ja-tantsupeoks-suunatakse-umber-autod-ja-bussiliinid-keelatakse-parkimine-ja-piiratakse-kiirus-30-kmh?id=86731959

2019. on rekordaasta! Laulukaare alla on oodata rohkem kui 32 000 esinejat, Kalevi keskstaadionil keerutab jalga 11 500 tantsijat ja võimlejat. Külalisi on oodata ka kaugemalt: USAst, Jaapanist, Austraaliast, Kanadast ja Euroopa riikidest.

Päästeamet käis koolides esinejaid külastamas ja avastas seal probleemi. Vaata, mida Päästeamet märkas.https://www.facebook.com/paasteamet/posts/2407980532594835&width=500

Pereema Margit jagas Maalehele nippe, kuidas juubelipeol vihmasajust hoolimata võimalikult kuivaste varvastega peolt lahkuda.Margit soovitab pesta tekstiilist jalanõud puhtaks ja need 30-40 kraadi juurde praeahju pöördõhu režiimile tunniks ajaks kuivama panna. Niiskuse välja saamiseks peaks ukse praokile jätma. https://maaleht.delfi.ee/news/teeb/juubelipidu/ilma-vaadates-lihtne-nipp-tekstiilist-jalatsite-kiireks-kuivatamiseks?id=86732995

Juubelipeoks ilmataat sooja ja kuiva ilma ennustanud ei ole. Tänaseks tantsupeo etenduseks lubatakse pilves ilma ja umbes 14 kraadi. Vihmaoht kuigi suur ei ole, kuid mõni piisk võib taevast langeda. Peole tulles riietuda vastavalt ilmale, kaasa võtta soojad riided ja vihmakeep.

Juubelipeoks valmis moodne dirigendipult, mis küljelt vaadates meenutab x-tähte. Harud on ka meetri jagu liigutatavad. Vaata pilte, millise puldi otsast dirigendid õige pea koore juhatama hakkavad.

Loe ja vaata, kuidas laulupidu läbi 150 aasta peetud on.https://longread.delfi.ee/artiklid/150-aastat-esimesest-laulupeost-ehk-laulurahva-sund?id=86657041