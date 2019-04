OTSEBLOGI ja FOTOD | II sammas jääb, abielu mõiste läheb rahvahääletusele, prokuratuuri tööd hakkab kontrollima riigikogu erikomisjon: mida veel kätkeb endas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonileping ja kellest saavad järgmised ministrid?

Valitsust moodustavad erakonnad peavad täna volikogu istungeid. Isamaa koguneb kell 11 Hotellis Euroopa ning keskpäeval kogunevad keskerakondased Salme keskuses ja EKRE Radisson Blu Sky hotellis.

Esialgsetel andmetel on loodavas valitsuses 15 ministrit ja kohad jaotuvad kolme erakonna vahel võrdselt. Peaministrina jätkab Keskerakonna liider Jüri Ratas.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa volikogud

EKRE volikogul viibiva reporteri sõnul liigub kohapeal info, et rahandusministriks saab Martin Helme.

Täna saime teada, et kaitseministri kohal jätkab Jüri Luik. Siinkohal on paslik meenutada, et veel vaid mõned nädalad tagasi pidas ta Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon ebatõenäoliseks ning sõnas, et tema ennast selle valitsuse ministrina ei näe.

Kui EL järgmine eelarve ei anna Rail Balticule 81% rahastust, vaadatakse üle selle jätkamine senisel kujul.

Eestisse tuleb LNG terminal.

Uuritakse võimalust Saaremaa silla ehitamiseks.

Rongiühendusi arendatakse ja Rail Balticut jätkatakse.

Neljarealised maanteid ei lubata, kuid nendeks otsitakse võimalusi.

Jätkub ülikiire interneti püsiühenduse välja arendamine.

Vähenevad elektri võrgutasud ja taastuvenergiatasud. Kui eelarve lubab, langetatakse aktsiise. Lubatakse, et ükski maks ei tõuse.

Renditööjõu reguleerimist ja kontrolli peetakse vajalikuks.

Jätkub range sisserändepoliitika.

Võõrandatakse mittestrateegilised riigi äriühingud.

Eestile luuakse rohkem diplomaatilisi esindusi.

Enne järgmist KOV-i valimisi pannakse rahvahääletusele, kas põhiseaduses peaks olema kirjas, et abielu on mehe ja naise vahel.

Kooseluseadust ei tühistata, kuid rakendusakte vastu ei võeta.

Tõstetakse maksuvaba tulu vastavalt laste arvule peres.

Toetatakse KOVe spordiväljakute rajamisel.

Tuleb Globaalse Eesti programm, mis seoks Eesti diasporaad üle maailma.

Eesmärk et kõik koolilõpetajad omandaksid piisava eesti keele oskuse. Riigikogu juurde luuakse eesti keele õppe probleemkomisjon.

Analüüsitakse riikliku õppelaenu süsteemi loomist, kus 5 aastat Eestis töötades ei pea laenu tagasi maksma.

Teadusele läheb järk-järgult 1 % SKP-st.

Teine pensionisammas säilib! Kes tahab, võib sellest loobuda.

Eesmärk on teha erakorraline pensionitõus ja tõsta hooldajatoetust. Samuti on kavas teha sundüürnike andmebaas.

Madison lubas, et nende minstrikohtadel tuleb üllatusi. Kindel on see, et portfelli saavad Mart ja Martin Helme.

Igasse maakonnakeskusesse tuleb üks riigiasutus või -ettevõte.

Algatakse põhiseaduse muudatus rahvaalgatuse seadustamiseks ja rahvahääletuse laiendamiseks. Rahvaalgatuseks on vaja 25 000 allkirja kodanikelt. Rahvahääletusel on vaja 50 000 kodaniku allkirja. Kui on algatusel 25 000 kodaniku allkirja, siis peab see lõpphääletusele jõudma. Tehakse nii, et kui rahvahääletus läbi kukub, siiis see ei tähenda, et riigikogu peab laiali minema. Rahvahääletusele ei saa panna põhiseaduse aluspõhimõtteid, eelarvet, makse, välislepinguid, erakorralist seisukorda või riigikaitse küsimusi.

Koalitsioonileppes on veel kirjas seegi, et kriminaalmenetluse puhul valitakse loosiga kodanike seast rahvakohtunikud ning riigkogusse tehakse erikomisjon, mis hakkab valvama prokuratuuri üle.

Vahepeal kinnitas Jaak Madsion, et temast ei saa ministrit.

Eestis sündinud hallipassi omanikud hakkavad palju kergemini saama Eesti kodakondsust.

20.08.1991 a sündinud hakkavad saama kodakondsust natutalisatsiooni korras.

Muudatusi tuleb ka hariduses! Põhikooli lõpus tuleb tasemeeksam ühiskonnaõpetuses ja eesti keeles, mis võrdsustatakse kodakondsuseksamiga.

Kodakondsuse saamine muutub oluliselt lihtsamaks. Eriti just noortele.

Eesti saab regionaalministri, kes hakkab vastutama riigireformi eest.

PPA alla luuakse piirivalve struktuurüksus. Tehakse piirivalve õpe tugevamaks. Tehakse PPA alla vabatahtlike baasil kriisireserv.

Ratas ütles, et Keskerakonnale on oluline, et KOVide korrakaitseüksustel oleks rohkem võimu avaliku korra tagamisel. Samuti lubab ta palgatõus siseturvalisuse valdkonnas.

Välis- ja julgeolupoliitikas pole midagi uut. Ratas kinnitab, et mitte kordagi ei pidanud hirmude osas suurt debatti või arutelusid pidama. Oli selge, et seistakse sidusa ja salliva ühiskonna eest, taunitakse viha.

Ning nagu Murphy seadused ette näevad, Jüri Ratase slaidid ei tööta. Appi tõttab Tanel Kiik.

Jüri Ratas hakkab tutvustama koalitsioonilepingut. Selgub, et see on siiski natuke pikem, kui EKRE volikogult saadud info lubas. Õige lepe on 40 lehekülge pikk ja koosneb 15 peatükist.

Jüri Ratas avalas kahetsust lõhede pärast rikaste ja vaeste, maa ja linna, liberaalsuse ja konservatiivsuse vahel. Samuti ütles ta, et on kahju, et Raimond Kaljulaid erakonnast lahkus ning kandideerib nüüd Euroopa Parlamenti ja kahjustab sel moel pikaaegse koduerakonna valimistulemust. "Reformierakonna võidu nimel töötab nüüdsest 9+1 kandidaati".

Jüri Ratas ütles, et sarnases olukorras oldi 2016. aasta novembris, kui moodustati valitsust. Kuulutati, et Keskerakond lõheneb. Aga tuldi august välja. "Ei saadud 100 kriitikavaba päevagi. Ei saadud päevagi." Ta lubab, et töötatakse ka nende heaks, kes loodavat valitsust ei toeta. "Jätkatakse vastutustundliku eelarvepoliitikaga. Suuri kärpeid ei tule ja inimesed saavad vajalikke teenuseid edasi."

EKRE volikogul suleti nüüd ajakirjanike ees uksed. Erakonna liikmetele hakatakse tutvustama 35 lehekülge pikka koalitsioonilepete.

Ratas möönab kõnes, et valimistel jäädi ootustele alla. Ta ütles, et hõbedaga ei saa rahule jääda ja nüüd peab õppima vigadest ning aastal 2023 tuleb osata oma vormi paremini ajastada.

Salme keskuses saabus volikogu ette Jüri Ratas. Enne kõne pidamist tegi ta tervitusringi ja surus kohapeal oleva reporteri sõnul vaat et kõik käed läbi. Taustal kostub vaikselt muusikat, kuid selle taustal ei saa esimees kõnet pidada. Nii Kersti Sarapuu, Jaak Aab kui Mihhail Korb otsivad segaduses nuppu, millega heli maha keerata.

Mart Helme rõõmustas: "70 liberaali riigikogus ja 30 konservatiivi. Aga meie teeme valitsuse." Sellele järgnes aplaus.

Mart Helme ütles, et EKRE on asutamas oma osakonda Rootsis. Plaan on see asutada ka välismaal.

Paar päeva tagasi näitas Ruuben Kaalep riigikogu avaistungil vastuolulist märki, mida tema erakonnakaalsased hiljem kaitsesid kui "heatuju märki". Täna näitas seda sama ka Martin Helme.

Ka EKRE liikmed koogunesid volikogule. Esialgsete andmete põhjal võib see kesta umbes paar tundi. http://www.delfi.ee/article.php?id=85834721

Kell 12 algama pidanud Keskerakonna volikogu viibib. Tea, kas vaidlus läks pikemaks? Nimelt peab juhatus esimesel korrusel suletud uste taga koosolekut.

Joosep Tiks: "Viktor Vassiljev ikka oskab poseerida. Näeb kaamerat, tõmbab suu naerule, viskab kaks näppu õhku. Kolm klõpsu fotograafil tehtud, jalutab Vassiljev sama surmtõsiselt edasi, nagu ta enne pildistamist uksest sisse astus."

Salme keskuse ette on kogunenud salk protestijaid. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243745

Keskerakonna volikogule läinud reporter Joosep Tiks ütles, et Salme keskuses on lauad kaetud kohvitermoste ja Valeri küpsistega. Laval on pikk sinise linaga lauad, millel lipud, lilled ja vesi. Varsti võtavad laua taga standardsetel aulatoolidel istet juhatus, kes keskerakondlastega rääkima hakkab.

Salme kultuurikeskuses algab peagi Keskerakonna volikogu, mille päevakavas on koalitsioonileppe ning ministrikandidaatide kinnitamine. Volikogu algul peab ligi 50 minuti pikkuse poliitilise ettekande erakonna esimees Jüri Ratas.

Tõnis Lukas paistab õige heas tujus olevat. On võimalik, et just temast võib saada järgmine kultuuriminister. Loe pikemalt SIIT!

Kadri Simsoni ministrina läbi surutud tasuta sõit maakonnaliinidel jääb tõenäoliselt alles. Samuti kergitas ta saladuseloori mõnelt muult koalitsioonileppe punktilt.

Täna kogunevad Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa volikogud. Isamaa alustab kell 11, teised kaks erakonda kogunevad keskpäeval.

Hoolimata sellest, et Jüri Ratasel on koalitsioon sisuliselt koos, võttis Kaja Kallas eile vastu presidendi ettepaneku valitsuse moodustamiseks.

Delfi allikad kinnitasid eile hommikul, et loodavas valitsuses võtavad majandus- ja taristuministri, haridusministri, sotsiaalministri ning riigihalduse ministri portfelli Keskerakonna saadikud.Isamaale jäävad välis- ja kaitseministri, samuti kultuuri-, justiits- ja rahvastikuministri portfellid.Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saab endale rahandus-, sise-, keskkonna- ja maaeluministri portfellid.

ERR-i poliitikatoimetaja Toomas Sildam rääkis eile õhtul "Aktuaalses kaameras", et tema andmetel jagab loodav koalitsioon 15 ministriportfelli.Sildami andmetel saab Keskerakond peaministri, majandus- ja taristuministri, haridusministri, sotsiaalministri ning riigihalduse ministri koha. Haridusministrina jätkab tõenäoliselt Mailis Reps, sotsiaalministriks saab ka varem seda ametit pidanud Jaak Aab ja majandusministriks senine Tallinna linnapea Taavi Aas, vahendab ERRi uudisteportaal. EKRE-le läheb rahandusministri, siseministri, maaeluministri, keskkonnaministri ja väliskaubandusministri koht, seejuures saab Mart Helme rahandus- ja Martin Helme siseministri koha.Isamaa saab välisministri, kaitseministri, justiitsministri, kultuuriministri ja rahvastikuministri koha. Välisministriks liigub senine justiitsminister Urmas Reinsalu, kaitseministrina jätkab EKRE-ga koos valitsusse mitte minna lubanud Jüri Luik, justiitsministriks asub Raivo Aeg, kultuuriministriks Tõnis Lukas ja rahvastikuministriks Riina Solman.