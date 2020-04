OTSEBLOGI | Haiglaravil olevate inimeste arv langes alla 100, ent tõsine mure on endiselt haigestumistega Tallinnas

- Peaminister Jüri Ratas ütles eile õhtul "Aktuaalses kaameras", et piirangute lõdvendamise juures kehtib põhimõte - üheksa korda mõõda, üks kord lõika - ja praegu on leevenduste tegemiseks tarvis teha veel palju mõõtmisi. Ratas manitses inimesi reegleid järgima, öeldes, et "kui see viirusenurk ja -tõus tuleb tagasi, siis reeglina on ta alati tulnud tagasi palju kiiremini ja palju suurema tõusuga". "Me näeme seda nii mõneski maailma riigis," hoiatas ta.

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1622738754530744

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul sai nakatumine alguse ühest pereliikmest, kellel oli kontakt COVID-positiivsega. “Tema sai selle mujalt, mitte piirkonnast kohapealt,” ütles Muusikus ja lisas, et kuna tegu on suure pere ja suguvõsaga, suhtlesid nad omavahel enne, kui kõnealune pereliige diagnoosi sai. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaa-suguvosa-nakatunute-hulgas-on-ka-4-ja-6-aastased-lapsed?id=89674263

Kuigi ettevõtte esindaja viitas transporditoetuse taotluses eriolukorra komisjoni otsusele toetada Ida-Viru maakonna bussiliinivedusid ja valikuliselt ka ettevõtteid, juhtis ministeeriumi esindaja tähelepanu sellel, et tegu on ainult Ida-Virumaale mõeldud piirkondliku toetusmeetmega. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viljandi-akna-ja-uksetehas-kusis-riigilt-ebatavalist-transporditoetust?id=89673913

Valitsusjuht Sanna Marin, haridusminister Li Andersson ning teadus- ja kultuuriminister Hanna Kosonen olid end spetsiaalselt ette valmistunud, et vastata kooliealiste laste küsimustele neile arusaadaval viisil. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valitsus-andis-lastele-viiruse-teemal-pressikonverentsi?id=89673981

COVID-19 pandeemia on toonud inimkonna mälust pinnale vanu traumasid, näiteks 1918. aasta Hispaania gripi pandeemia kui ka 14. sajandi katkulaine, märgib Eesti juhtiv keskaja tundja, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-ajaloolasega-kuidas-juhtus-nii-et-voitleme-pandeemiaga-21-sajandil-14-sajandi-meetoditega?id=89674071

“Oleme istunud nädalaid terve perega kodus. Sotsiaalmeedias näen armsaid pilte, kuidas kõik lastega kvaliteetaega veedavad, käib töö ja vile koos. Häbi tunnistada, aga meie oleme hullumas,” kirjutab kahese tütre ning nelja- ja seitsme-aastase poja ema Kristin. https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/nuud-on-narvid-viimseni-pingul-suhted-kannatavad-kodus-valitseb-toeline-hullumaja-pereterapeut-olukord-paneb-proovile-ka-koige-rahumeelsema-pere?id=89588287

https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/736368586900043

Alleri hinnangul on maaeluministeerium suutnud koroonakriisile hästi reageerida, kuna olemas on kogemus sigade Aafrika katkust ja listeeriabakteri levikust. "Mina leian, et ministeerium ja ministeeriumi allasutused on sellest õppinud," ütles Aller. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maaeluminister-meie-sektorisse-jouab-kriis-viivitusega?id=89673523

Ajalehe teatel on Briti jalgpallijuhid viimastel päevadel valitsuse liikmetega aktiivselt läbirääkimisi pidanud, millistel tingimustel võiks tippjalgpall riigis jätkuda, ilma et sellega kellegi tervist ohtu seataks. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/the-times-premier-leaguei-hooaeg-jatkub-juunis?id=89673729

Arkadi Popovi sõnul ei saa prognoosida, kuidas viirus Ida-Virumaal edasi kulgeb. Küll aga saavad kõik inimesed hoolsalt käituda ja ennetada sellega viiruse edasist levikut. Haigusnähtudega tuleb püsida 14 päeva karantiinis, rõhutas Popov. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-popov-ida-virumaa-18-nakatunut-on-oppetund-et-pusige-kodus?id=89673579

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpiku sõnul on eriliselt muret tekitav see, et iga päev diagnoositakse Tallinnas mõni niisugune koroonaviirusesse nakatunu, kes ei tea, kust või kellelt ta on nakkuse saanud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnas-tuleb-nakatunuid-pidevalt-juurde-koik-neist-ei-tea-kust-nad-viiruse-said?id=89673439

Mitmed hotellid on juba praegu otsustanud hoida uksed suletuna juuni alguseni. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Maarika Liivamägi sõnul on nii restoranide kui hotellide seas kindlasti ka neid, kes enam kunagi uksi ei ava. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/mitmed-restoranid-ja-hotellid-peale-kriisi-enam-uksi-ei-ava?id=89673295

Reedel võis Kristiine pakipunkti juures näha ebatavaliselt pikka järjekorda. Kuigi pakipunktis oli tööl neli töötajat, vähendas käsiseadmete tõrge pakkide väljastamise kiirust märkimisväärselt. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/suure-jarjekorra-omniva-kristiine-pakipunktis-pohjustas-kasiseadmete-torge?id=89673371

Jaapani sumoliit on 15-päevase Tokyo suurturniiri juba kahe nädala võrra edasi lükanud ning selle uueks alguskuupäevaks on 24. mail, kuid õhus on variandid, et see võidakse pidada ilma pealtvaatajateta või suisa ära jätta. https://sport.delfi.ee/news/sumo/uudised/koroonaviirus-rasib-ka-jaapani-sumosporti-nakatunud-on-tallipealik-ja-viis-maadlejat?id=89673249

"Oleks loogiline oodata, et koos kavaga esitatakse ka selle üliolulise dokumendi arutelu kulg, kuid kahjuks jäi see olemata. Pole siis ime, et kava sisulise arutelu asemel on käivitunud vaidlus selle üle, milline on riigikogu võimalus kaasa rääkida," nendib põhiseaduse assamblee liige Liia Hänni.https://epl.delfi.ee/arvamus/liia-hanni-eriolukord-venib-pikaks-sel-juhul-tuleb-kaasata-riigikogu?id=89671389

Medõena töötanud Katy Davis suri teisipäeval, tema õde Emma aga eile. Nii noorte inimeste suremine koroonaviirusesse on pigem haruldane, aga neil mõlemal olid ka kroonilised terviseprobleemid.https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/suurbritannias-surid-koigest-37aastased-kaksikoed-koroonaviiruse-tagajarjel?id=89673277

Valitsus toetas Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekut, mille järgi jagatakse kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suur osa rendist, kuid mitte rohkem kui 25%. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/otsustatud-kaubanduskeskuste-rentnikud-saavad-riigilt-rahalist-tuge-kogusumma-kuundib-mitme-miljonini?id=89672969

Muusikafestivalil osalejad pidid jääma karantiini. Osadelt inimestelt võttis sõjavägi isegi passid ära. Kui viimaks anti luba lahkuda, selgus uus probleem - enam polnud lende, mis kodumaale viiks. https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/video-paradiisist-porgusse-muusikafestivalil-osalenud-inimesed-on-siiani-peokohas-loksus?id=89672791

Haiglate ja hambakliinikute juhid rõhutavad, et nad võtavad eriolukorra tõttu oma plaanilisest arstiajast ilma jäänud patsientidega ise ühendust ja lepivad esimesel võimalusel uue vastuvõtuaja kokku. Kõik teenused ei käivitu siiski aga kohe, vaid samm-sammult ja range infektsioonikontrolli all. https://maaleht.delfi.ee/uudised/haiglad-hakkavad-eriolukorra-tottu-arstiajast-ilma-jaanud-patsientidega-ise-uhendust-votama?id=89672971

Pressikonverents on sellega läbi.

Küsimus: miks on meil haiglas rohkem inimesi kui Põhjamaades, aga intensiivravil vähem? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: meie intensiivravivõimekus on väga hea Eestis ja numbrid seda näitavad. Kui me räägime näiteks suremusest ja tahame seda võrrelda teiste riikidega, siis Eestis on see kuskil 2,3 protsenti, samas kui Soomes on see number poolteist korda kõrgem ja ka natuke kõrgem Leedus, kuid veidi madalam Lätis. Haiglad töötavad meil täisvõimsusel ja Eesti meditsiin on väga heal tasemel.

Küsimus: kui korteriühistus on viiruspositiivne, siis kes peab sellest teavitama? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: meie epidemioloogid jällegi võtavad ühendust inimestega ja informeerivad ka korteriühistuid. Aga loomulikult ei saa väga konkreetselt nimetada neid isikuid, kes on nakatunud, nii et me teeme sellist üldist tööd. Tavaliselt informeeritakse mitut korteriühistut, kes asuvad selles piirkonnas. Seal tõhustatakse kõiki hügieenireegleid. Ja meil on selles osas ka väga tõhus koostöö kohalike omavalitsustega. Sotsiaalminister Tanel Kiik: kui me räägime korterelamutest, siis nende puhul eelkõige määratakse isolatsiooni ikka see konkreetne leibkond, kes on haigestunud või koroonaviirusega kokku puutunud, ja juhul, kui haigestunuid on ka naabrite seas, siis ka nemad lähevad lähikondlaste alla ja ka neil tuleb olla kodus. Aga sellist terve korruse lauskarantiini panekut ei tule, pigem on oluline konkreetse kortermaja trepikoja puhastamine. Maaeluminister Arvo Aller: olles ka ise korterühistu juhatuse liige, siis oluline on teavitamine ja kõige tähtsam on see, et elanikud saaksid aru, et iseenda ohutuse tagamiseks, peame me oma tervist hoidma ja hügieeninõudeid järgima.

Küsimus: kui paljude inimestega võis Ida-Viru nakatunute pere kokku puutuda?Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: ma ei sooviks kindlasti dramatiseerida olukorda - epidemioloogid teevad usinat tööd selleks, et kolded lokaliseerida. Inimestega on võetud ühendust ja selgitatud kõik kontaktsed isikud. Ma praegu ei prognoosiks musta stsenaariumit, et sellest kasvaks üks uus Saaremaa juhtum, kindlasti mitte.

Küsimus: kas Harjumaal lisandunud 10 juhtumit tulid Tallinnast? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: jah, Tallinnas lisandus 10 juhtumit. Osaliselt nad on samadest peredest, kus juba varem oli tuvastatud nakatumine, ja osaliselt samadest ettevõtetest, kus nakatumine oli tuvastatud. Nii et selles mõttes meil väga palju uusi koldeid ei ole lisandunud.

Küsimus: kuidas lisandus Kohtla-Järvel ühest perest 15 haigestunut?Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: mis puudutab Ida-Virumaa juhtumit, siis need on inimesed ühest perekonnast, aga me ei räägi siin mingisugusest sündmusest, kus nad oleksid kõik olnud koos. Aga kuna lähedased suhtlevad omavahel üsna tihedalt, siis paraku tekib ka nakatumine. Inimesed peavad olema ettevaatlikud isegi siis, kui nad on ühest ja samast perest, ning juhul, kui üks inimene on nakatunud, siis ta peab käituma vastutustundlikult.

Küsimus: millest tulenevalt juhitaval hingamisel olevate inimeste arv väheneb? Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: kokku oli meil 32 inimest juhitaval hingamisel kogu selle perioodi jooksul ning võib öelda, et valdav osa neist paranes või on praegu paraneva trendiga. Selle osas võib öelda, et meil on positiivsed uudised. Tõepoolest nende inimeste arv langeb, kes on juhitaval hingamisel, nagu ka langeb hospitaliseeritute arv üleüldse. Tegemist on üldise trendiga, et raskemaid haigeid on vähem ja ka neid, kes vajavad hapnikravi, on vähem, kirjutatakse haiged haiglatest välja. Tänagi ei olnud ühtki surmajuhtumit. Aga kõik need trendid sõltuvad sellest, kuidas me käitume ja kas täidame kõik need reeglid, sh hügieeninõuded.

Maaeluminister Arvo Aller: toidutootmine jätkub, toiduainetetööstused teevad oma igapäevast tööd. Ei ole mingeid märke, et toiduvarud ja toidukogused hakkaksid vähenema. Poodides on piisavalt kaupa. Nii et teeme poodi minnes nimekirjad ja täpselt ostame nii palju kui vaja ning hoolime oma lähedastest. Ja loomulikult ostes Eesti toitu, toetame Eesti toetajad ning see on ka meie edasine tulevik.

Maaeluminister Arvo Aller: maaeluvaldkonda tuli seekord üle 200 miljoni euro läbi maaelu edendamise sihtasutuse, mis on suur tunnustus põllumeestele ja valitsusele, et nähakse ka pikka perspektiivi. Oleme valmis pakkuma maaelu- ja põllumajandussektorile leevendavaid meetmeid nii kevadperioodil kui ka suvel ja sügisel.

Maaeluminister Arvo Aller: ma saan raporteerida, küll mitte külvivolinikuga, aga tulles täna siia, on näha ja rõõm tõdeda, et kevadkülvid käivad ja meie sügisene toidulaud saab ettevalmistused tehtud praegu. Nagu me näeme loodusest, siis kevad tuleb ja on meil kohe kohal. Mis puutub koroonasse, siis maapiirkondades teda nii palju nähtavalt ei ole, sest asustatus on hajusam ja kindlasti põllumajandustöödel ja -ettevõtetes järgitakse samuti 2+2 reeglit, et hoida iseennast ja oma lähedasi ning tagada viiruse võimalikult vähene levimine.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: 20 hooldekodus on tuvastatud juhtumeid. Jätkame neid testimisi ja hoiame jätkuvalt hooldekodudel silma peal ning seetõttu on väga oluline ka, et valitsus otsustas eile eraldada täiendavad 10 000 eurot just infektsioonikontrolli tõhustamiseks hooldekodudes.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: doktor Popov tõi välja, et me näeme õnneks järk-järgulist paranemist nii nakatunute osas kui ka haiglaravi osas. Viimati oli alla 100 inimese Covid-19 diagnoosiga haiglaravil - see on kolme nädala parim tulemus. Aga nähes ka neid üksikuid koldeid ja juhtumeid, olgu see Tartu näide, Ida-Virumaa näide, Tallinna kodutute varjupaiga näide, siis teame, et väga kiiresti võib see nakatunute arvu kasv minna tõusu teele, kui me ei pea nõuetest kinni. Ja see oli ka üks peamine põhjus, miks valitsus otsustas eriolukorda eile pikendada 17. mai südaööni. Eesmärk on saada see nakatumiste trend veel enam kontrolli alla, et saada need piirkondlikud kolded kontrolli all ja tagada olukord, kus me ei pea hakkama juba võetud leevendavaid samme tagasi pöörama. Võiks öelda, et siin on kõige olulisem iga inimese enda panus.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: mis puudutab plaanilise ravi alustamist, siis meie tervishoiuteenuse osutajate palvel tegime välja selgitava dokumendi, mis rohkem räägib sellest, mis puhul on vaja testimist korraldada, kui inimene tuleb plaanilise ravile. Olulisim sõnum on see, et sellist kohustuslikku testimist enne plaanilisele ravile tulekut ei ole ja seda peab otsustama individuaalsel juhul tervishoiuteenuse pakkuja või perearst juhul, kui selline plaaniline ravi peaks toimuma. Eelkõige on näidustuseks aerosoolsed protseduurid ja ka siin on võimalus kas testimine 48 tundi enne visiiti või isikukaitsevahendite kasutamine. Olukord on selline, et me pigem suisa ei soovita testida, sest me teame, et kaks päeva enne protseduuri teostamist testimine ei anna ka 100% tulemust ning eelkõige soovitaksime me oma partneritel panustada isikukaitsevahendite kasutamisesse, mis annab üsna kindla tulemuse.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: tahan öelda, et haiglas on meil hetkel ravil 99 inimest - see number on langustrendiga - ja ka juhitaval hingamisel on vaid kuus inimest Eestis. Ma arvan, et see väga positiivne trend tuleneb sellest, et meie Eesti inimesed enamasti järgivad neid nõudeid, mis on praegu kehtestatud. Me oleme teile selle eest väga tänulikud ja me loodame, et meil õnnestub ka tulevikus neid trende säilitada. Me liigume selle epideemiaga võitluses õiges suunas.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov: eilse ööpäeva jooksul lisandus meil 30 uut haigusjuhtu ja kindlasti tekkisid ka küsimused, et kust need numbrid tulevad. Meil tuli Ida-Virumaalt 15 uut patsienti, kellel eile test tehti. Väga oluline sõnum on: hoolimata sellest, et üleüldine trend on meil, et meil tekib vähem patsiente üle Eesti, aga kui me eirame sotsiaalse distantseerumise reegleid, siis uued juhtumid tulevad. Antud juhul on meil tegemist perekonnaga, kus mitu inimest haigestus. Nad saavad nõustamist epidemioloogide poolt ja nendega tegeletakse väga tõsiselt.

Algab keskpäevane asutusteülene briifing. Kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning maaeluminister Arvo Aller.

Tuline probleem on hetkel lennukites asuvad sensorid, mida on nüüd taevas palju vähem, et ilma ennustamise jaoks olulisi õhutemperatuuri ning tuulte kiirusi ja suundi mõõta ning raadio- ja satelliitside teel maa peale edastada. https://forte.delfi.ee/news/teadus/covid-19-pandeemia-tottu-lukku-pandud-maailm-voib-ilma-ennustamise-raskemaks-muuta?id=89655779

2009. aasta majandukriisi kõrghetkel oli Briti miljardär Richard Branson väga vastu ideele, et valitsus aitab ettevõtteid pankrotist päästa. Ta oli veendunud, et nõrgad lennufirmad peavadki tegevus lõpetama. Nüüd, kümme aastat hiljem on Virgin Groupi asutaja muutnud meelt. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kuidas-tuntud-arimees-richard-branson-muutis-meelt-riigilt-abiraha-kusimise-osas?id=89672873

Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones keskpäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning maaeluminister Arvo Aller. Teemad on hetkeolukord ja testimine, eriolukorra pikendamine ning maaelutoetused. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Ameti pressiesindaja sõnul lähevad testimisele veel mitu pereliiget ja nakatunute arv võib tõusta. Terviseamet tegeleb lähikontaktsete kaardistamisega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaal-tuvastati-uhes-suguvosas-18-nakatunut?id=89672889

https://www.facebook.com/delfi.ee/videos/538533427100166

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 99 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 228 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-langes-haiglaravi-vajavate-inimeste-arv-alla-saja-uusi-nakatunuid-30?id=89672619

Juba ilmnes ka esimesi märke, et vähemalt mõned ameeriklased olid hakanud Trumpi idee najal tegutsema. Marylandi kuberneri pressiesindaja teatas Twitteri kontol, et osariigi hädaolukordade juhtimise amet on saanud rohkem kui 100 kõnet pleegitusaine kasutamise kohta COVID-19 raviks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstides-oudust-tekitanud-trump-desovahendite-sustimise-idee-oli-sarkasm?id=89672497

Heategevuslik rattasõit saab alguse 28. aprilli hommikul kell 7.00 Kuressaare raekoja eest, orienteeriv lõpuaeg on vahemikus 18.00–22.00 ja finiš Kuressaare haigla juures. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/ratturid-mihkel-raim-ja-steven-kalf-soidavad-kuressaare-haigla-toetuseks-umber-saaremaa?id=89672391

Täna hommikul osales Delfi „Euroopa erisaates“ eurosaadik Urmas Paet, kellega tuli juttu nii sel nädalal EL-i liidrite laual olnud majanduse taaskäivitamise plaanist 27 riigi jaoks, kui viirusekriisi õppetundidest, mis seostuvad Hiinaga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-urmas-paet-hiina-jaik-poliitika-kahjustas-terve-maailma-inimeste-tervist-euroopa-ja-eesti-peaksid-selja-sirgeks-ajama?id=89667193

https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1622607557877197

https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/736260110244224

https://www.facebook.com/paasteamet/posts/3027830227276526

https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/posts/2996621057051472

"Valitsuse põhimõttelise toetuse saanud meetmete eesmärk on leevendada majandusšokki ning toetada meie tööinimesi, ettevõtjaid ja majandussektoreid igas ettevõtlusvaldkonnas, nende suurusest sõltumata," ütles peaminister Jüri Ratas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pohjalik-ulevaade-valitsus-pani-paika-lisaeelarvega-seotud-kriisiabi-summade-jaotuse-kes-kullatakse-ule-kes-saab-vaid-napuotsa-tais?id=89672187

„Sellest 30 miljonit on mõeldud otseselt kriisi mõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringuteks ning 30 miljonit kohalike teede hoiuks. Leppisime valitsuses eile kokku, kuidas täpsemalt seda raha omavalitsuste vahel jaotatakse,“ ütles Riigihalduse minister Jaak Aab. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-annab-kohalikele-omavalitsustele-lisaeelarvest-130-miljonit?id=89672123

Zevakin otsustas rahalistel kaalutlustel, et parem on mõnda USA-s olla kui kodumaale naasta.https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/produtsent-andrei-zevakin-on-usas-koroonaloksus-muidugi-on-igatsus-suur?id=89672141

Kuigi Soome piirid on riiki tulijatele suletud, võivad ukrainlased ja teised võõrtöölised siiski riiki siseneda. Sealse põllumajandus- ja metsandusministeeriumi sõnul on välistööjõud vajalik, et tagada Soome varustuskindlus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-voortoojoudu-riiki-ei-luba-soome-saabusid-aga-suletud-piiridele-vaatamata-esimesed-hooajatoolised-ukrainast?id=89671943

Äkki võiks vähemalt algklassilapsed minna sel aastal augusti teises pooles kooli ja lõpetada 2021 kevadel õppetöö selle võrra varem. Seda võiks teha kas või vabatahtlikkuse alusel – kes soovivad, jätkavad distantsõppel septembri alguseni. https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/paasteplaan-peredele-lapsed-lahevad-augustis-lasteaeda-ja-kooli?id=89667493

”Need piirangud on pisut ebaõiglased, mis meil praegu peal on. Täpselt selline tunne on nagu meid karistataks millegi eest – muu Eesti elab oma rütmis, aga Muhumaa ja Saaremaa on kinni,” räägib kolm aastat tagasi koos meremehest abikaasaga oma ettevõtte asutanud saarlanna Katrin Sagur. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/saaremaa-vaiketootja-kuna-tulevikku-ette-ennustada-ei-oska-ei-tea-mis-saama-hakkab-siis-annad-iseendast-veel-rohkem?id=89671709

Põhja-Eesti Regionaalhaigla I intensiivravi osakonna juhataja dr Ülo Kivistik kirjeldab videos muu hulgas protseduure, kuidas tuleb töötajatel valmistuda sellesse osakonda sisenemiseks ja kuidas toimub hiljem kaitseriiete eemaldamine. https://forte.delfi.ee/news/teadus/eksklusiivsed-videokaadrid-too-regionaalhaigla-covid-19-osakonnas?id=89671707

Tehases valmistatud kaitsevisiirid on korduvkasutatavad ning neid on võimalik toota kuni 3000 tükki päevas ja 90 000 tükki kuus. Ettevõtte tootmisvõimekust on kasvava nõudluse korral võimalik suurendada ka kuni 130 000 visiirini päevas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-legendaarne-tehas-kaivitas-kaitsevahendite-tootmise-esimene-partii-on-lainud-kingitusena-haiglatele-ja-hooldekodudele-ule-eesti?id=89670601

Viiruse leviku ajal puhkes riikide vahel ka naftasõda. Väidetavalt sütitas hinnasõja märtsis toimunud telefonikõne, kus Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman sattus Vene riigipea Vladimir Putiniga tõelisse macho-mõõduvõttu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ulevaade-millest-sai-alguse-vene-ja-saudi-araabia-naftasoda-kes-voitis-kuidas-usa-asjasse-seotud-on?id=89661871

Mängud hakkavad toimuma pealtvaatajateta ning mängijatel tuleb kanda maske. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/paast-saab-labi-suur-jalgpall-naaseb-kuid-seda-meeletus-reeglite-ja-piirangute-ragastikus?id=89669069

"Ja kuhu me siis viimases hädas pöördume: armas Hiina, aita meid! Seesama, äraneetud ja maapõhja manatud punane Hiina. Või Venemaa, kes tõttas appi Itaaliale ja isegi USA-le. Võime küll targutada, et näe, teevad propagandat, kuid fakt jääb faktiks," väidab Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Marika Tuus-Laul. https://epl.delfi.ee/arvamus/poliitkolumnist-marika-tuus-laul-kuni-ei-kao-kasuminalg-oleme-kaitsetud-viiruste-ja-kiirguste-ees?id=89670567

Uute plaanide kohaselt toimuks French Open seega 27. septembrist 11. oktoobrini. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/prantsuse-ajaleht-french-open-lukkub-veelgi-edasi?id=89667083

Uute plaanide kohaselt toimuks French Open seega 27. septembrist 11. oktoobrini. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/prantsuse-ajaleht-french-open-lukkub-veelgi-edasi?id=89667083

https://maaleht.delfi.ee/uudised/kevadine-eriolukord-on-pannud-eestlased-kodusid-remontima?id=89670739

https://epl.delfi.ee/arvamus/margus-lepik-spordiurituste-korraldajad-toid-varem-riiki-miljoneid-eurosid-hoidke-meid-vee-peal?id=89623583

https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/anett-kulbin-tore-kui-uksinda-olemine-on-valik-aga-kui-see-muutub-vaga-pikaajaliseks-kohustuseks-siis-paneb-juba-motlema-kull?id=89670339

https://reisijuht.delfi.ee/news/news/rahast-ilma-viis-onnetut-juhtumit-kus-koroonapandeemia-tottu-tuhistatud-reisid-laksid-inimestele-vaga-palju-maksma?id=89658395

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-peame-pusima-kodus-sest-kui-viirus-tuleb-tagasi-siis-tuleb-see-veel-kovema-hooga?id=89670479

https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-tai-teadlane-viirusega-nakatumisel-loeb-pigem-kontakti-sagedus-mitte-kestus-viirus-ei-roni-ussina-kaele-kuni-kontakt-aset-leiab?id=89668999

https://epl.delfi.ee/arvamus/taavi-roivas-eriolukorra-pikendamisest-nimi-nimeks-puudu-on-sisuline-tegevus?id=89670093

https://epl.delfi.ee/arvamus/mart-luik-koike-lihtsalt-ei-saa-kinni-maksta-isegi-mitte-rahatruki-tingimustes?id=89667533

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-rootsi-perearstide-seltsi-juht-meilgi-kehtivad-samad-nouded-mis-eestis-ja-mujal-jutud-karjaimmuunsusest-on-linnalegend?id=89659095

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/henn-polluaas-riigikogul-kriisist-valjumist-suures-saalis-arutada-ei-luba-koik-on-selle-asjaga-juba-nagunii-tuttavad-eraldi-arutelul-ei-ole-motet?id=89666843

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukord-jaab-kehtima-vahemalt-kuni-18-maini?id=89668289

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/delfi-live-tana-kell-17-sander-molder-tuuli-rand-paap-uspenski-minapusinkodus-studio-live-pidu-saaremaale-moeldes?id=89650625

https://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=89667093

https://m.delfi.ee/eesti/article.php?id=89667287

https://m.naistekas.delfi.ee/article.php?id=89619487

https://m.sport.delfi.ee/jalgpall/article.php?id=89666849

https://reisijuht.delfi.ee/news/news/air-baltic-pakub-voimalust-aprillis-ja-mais-lennata-norrast-austriast-hollandist-ja-saksamaalt-riiga?id=89647649

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ungaris-suurendab-orban-koroonakriisi-varjus-oma-voimu-ja-tema-lahikond-rikastub-tsensuur-on-nagu-hiinas?id=89666727

Jaanuari lõpus jooksis uudistest läbi, et Tallinna vanalinnas asuv Snelli tiik saab uue hingamise, ent paraku on vahepealsed sündmused oma töö teinud. Hetkel on idee sahtlisse paremaid aegu ootama pandud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakriis-tombas-snelli-tiigi-tuhjendamise-ja-puhastamise-plaanile-vahemasti-moneks-ajaks-kriipsu-peale?id=89666391

Kuigi apteekides ja poodides on juba mõnda aega müügil ühekordseid kaitsemaske, siis inimesed neid krõbeda hinna tõttu ostma ei kipu, kirjutab ERRi uudisteportaal. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/inimesed-ei-osta-maske-sest-need-on-liiga-kallid?id=89666601

Kõik Tallinna 124 lasteaeda on kriisi ajal avatud olnud, seisab linna pressiteates. Mõnes lasteaias võimaldatakse ka 24/7 teenust elutähtsatel ametitel töötavatele lapsevanematele. Laste arvu rühmades on hoitud maksimaalselt 6-8 piires, et kontaktid oleksid minimaalsed. Praegu töötab 358 rühma, kuid laste arvu suurenemisel avatakse lisarühmi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-lasteaedades-kaib-kohal-kaks-korda-rohkem-lapsi-kui-eriolukorra-alguses?id=89666281

Ka televisioon muutub - Arvutimaailm uuris, mismoodi tagatakse Viimsi valla kriisitelevisiooni tehes 2 + 2 reegel ja kuidas on võimalik kohvritäie tehnikaga "telemaja" püsti panna ning vajadusel seda eemalt juhtida, kirjutab AM.ee. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/telemaja-kohvris-viimsi-kriisitelevisiooni-teevad-kaugjuhtimisega-robotkaamerad?id=89661401

Valitsus otsustas kabinetinõupidamisel suurendada aktsiakapitali Nordicas 30 miljoni, Eesti Raudtees 10 miljoni ja Saarte Liinides 3 miljoni euro võrra, et tagada ettevõtete edukus tulevikus.

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Ebe Meitern toob välja, et paljud toidu müüjad on asunud toitu tellijale saatma posti teel. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kiiresti-riknevate-toiduainete-postiga-saatmine-kujutab-tarbijale-tosist-ohtu?id=89666303

Rahvusvaheliste ekspertide sõnul on prillid inimese koroonaviiruse eest kaitsmisel äärmiselt tähtsad. Igasugused prillid loovad teatava mehaanilise tõkke meie keha ja viiruste vahele. Prillide kandmine pandeemiaolukorras kaitseb kandjat tõhusalt mitte üksnes nakkuse eest, vaid toetab ka nägemist ‒ silmad väsivad vähem, isegi kui kasutame tavalisest rohkem digiseadmeid. https://naistekas.delfi.ee/tervis/tervis/just-sinu-prillid-voivad-mangida-aarmiselt-tahtsat-rolli-et-sind-koroonaviiruse-eest-kaitsta-miks?id=89664989

Evelin Ilves kirjutas eile Õhtulehe veebikeskkonnas ilmuvas Toidutare blogis, et vaatamata eriolukorrale tähistas ta selle nädala alguses koos sõbrannadega oma kodurestoranis lõbusalt sünnipäeva. Teadaolevalt teeb Evelin praegu Ida-Tallinna keskhaigla alla kuuluvas Magdaleena haigla taastusraviosakonnas residentuuri. Haigla esindaja sõnul on juhendaja Evelin Ilvesega vestelnud ja ohutuse tagamiseks on Ilvesele antud korraldus jääda karantiini. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/oma-kodus-vaikese-sunnipaevapeo-korraldanud-evelin-ilves-pandi-haigla-poolt-karantiini?id=89650249

BBC Radio 1 salvestas koroonaviiruse kriisi ajal seni suurima Live Lounge episoodi, kus osalesid Dave Grohl (Foo Fighters), Dua Lipa, Chris Martin (Coldplay), AJ Tracey, Rita Ora, Ellie Goulding, YUNGBLUD ja teised. BBC tõi ajaloo ambitsioonikaima Live Lounge projekti jaoks kokku suurimad ja austatumad artistid üle kogu maailma, et toetada ülemaailmseid jõupingutusi koroonaviiruse ajal - jääda terveks ja püsida kodus. Stay Home Live Lounge lugu ilmus eile päeval, tegu on Foo Fightersi loo “Times Like These” heategevusliku töötlusega.

Kriisist väljumise plaani esitamisega läks kriisi juhtimine ja kommunikatsioon jälle segaseks. See on väga halb, sest inimesed on pärast kuut nädalat kodus istumist ja otsuste ootamist muutumas aina rahutumaks. Aga valitsuselt tuleb niinaatamine. https://epl.delfi.ee/arvamus/kristina-kallas-valitsuse-niinaatamine-viib-selleni-et-inimesed-loovad-kaega?id=89665985

Valgevene meediakanali NEXTA teatel on kohalikus jäähokiklubis Grodno Neman avastatud 23 meeskonnaliikmel koroonaviirus. Nädala keskel teatas Venemaa uudisteagentuuri RIA Novosti, et ka Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka jäähoki amatöörmeeskonna liikmel on tuvastatud koroonaviirus. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/koroonapuhang-valgevenes-jaahokiklubis-tuvastati-23-nakatunut?id=89665753

"Nädal läks hästi. Kui hästi, saame öelda järgmisel nädalal," märkis terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov Delfile. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-arkadi-popov-auditist-kuressaare-haiglas-see-pole-karistusmeede-vaid-situatsiooni-kaardistamine?id=89664763

Rektoraadi tänase otsuse järgi algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nagu planeeritud, 15. juunil ning vastuvõtuintervjuud ja -testid toimuvad veebis. Eriolukorras on esile kerkinud suur vajadus ja huvi tervishoiu valdkonna õppekavade vastu, nentis õppeprorektor Kersti Viitkar.

Kiviõli lasteaia Kannike töötajal ja kahel tema pereliikmel tuvastati koroonaviirus. Põhjarannik kirjutab, et terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul ei olnud nakatunu õpetaja, vaid tugipersonali hulka kuuluv töötaja, kes otseselt lastega ei tegelenud, kuid siiski ei saa välistada laialdast nakatumise võimalust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kivioli-lasteaia-tootajal-diagnoositi-koroonaviirus?id=89665049

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas terviseamet tõesti ei omanud piisavalt informatsiooni, et teada Saaremaal toimunud võrkpallimatši potentsiaalsest ohtlikkusest? https://epl.delfi.ee/faktikontroll/faktikontroll-kas-terviseamet-toesti-ei-teadnud-vorkpallimatsi-potentsiaalsest-ohtlikkusest?id=89663723

Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell ütles raadiointervjuus BBC-le, et liikumispiirangud ei pruugi elusid päästa, sest 50% Rootsi surmajuhtumitest on hooldekodudes, ning Rootsi võib teise lainega paremini toime tulla, sest seal on rohkem immuunsust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-riigiepidemioloog-tegnell-immuunne-voib-olla-juba-kuni-20-stockholmi-elanikest?id=89663719

Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal ütles ERR-ile, et eriolukorra ajal on Wolt langetanud kojuveo tasu maksimaalset hinda nelja euro võrra 7,9 eurolt 3,9 eurole. Ristal lisas, et ettevõte laiendas Tallinnas ja Tartus kojuveo ala ligi seitse kilomeetrit. Kuid pärast olukorra taastumist, plaanib Wolt naasta tavapärase korralduse juurde. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toidukullerid-laiendavad-eriolukorras-piirkondi-ja-vahendavad-hinda?id=89662961

Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal ütles ERR-ile, et eriolukorra ajal on Wolt langetanud kojuveo tasu maksimaalset hinda nelja euro võrra 7,9 eurolt 3,9 eurole. Ristal lisas, et ettevõte laiendas Tallinnas ja Tartus kojuveo ala ligi seitse kilomeetrit. Kuid pärast olukorra taastumist, plaanib Wolt naasta tavapärase korralduse juurde. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toidukullerid-laiendavad-eriolukorras-piirkondi-ja-vahendavad-hinda?id=89662961

Delfile tuli vihje, et Kristiine Keskuse taga avatud ajutine Omniva pakiväljastuspunkt ei toimi nii nagu vaja: järjekorras on ligi poolsada inimest, tuules seistes teenindab neid vaid üks postitöötaja. Omniva infotelefon aga ei vasta. Kui vähegi võimalik oodake sinna asukoht pakile järgi minemisega!

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/stockholmi-linnapea-hoiatas-rahvast-tais-restorane-teid-pannakse-kinni-kui-asjad-ei-muutu?id=89665169

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub oma elanikke tarbima linnaosa ettevõttete tooteid ja teenuseid, et hoida elus kohalik ettevõtlus ning säilitada töökohti. Linnaosavalitsuse Facebooki lehel on välja toodud nimekiri lahti olevatest toidukohtadest. Nimekiri täieneb! „Tänane eriolukord on keeruline nii töövõtjatele kui ka paljudele ettevõtetele. Valusalt on see tabanud linnaosa kohvikuid, sööklaid, pagaritöökodasid ja teisi toitlustajaid, kes pakuvad paljudele lasnamäelastele tööd ning kelle juures võib ka praegu turvaliselt tellida toidu koju või kaasa,“ rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Mitmed üritusturundusega tegelevad firmad said hiljuti töötukassalt ootamatu pakkumise - ehk soovite me suvepäevi korraldada? Riigiasutus viiski hanke läbi, ent praeguseks on selge, et üritus kindlasti ei toimu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tootukassa-viis-keset-kriisi-labi-hanke-et-oma-tootajaskonnale-suured-suvepaevad-korraldada-nuudseks-on-pidurit-tommatud?id=89661895

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased alustasid uuringuga, mille eesmärk on kaardistada COVID-19 pandeemia tingimustes Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke Vabariigi Valituse välja kuulutatud eriolukorra käigus ja selle järel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/teadlased-asusid-uurima-eestlaste-vaimset-tervist-pandeemia-tingimustes?id=89662291

Tuntud piloot-youtuber Wolficornil õnnestus saada luba lennata üle Victorville'i lennujaama alade Californias Mojave kõrbes, kuhu on koroonapandeemia tõttu parkima jäänud rohkem lennukeid kui kunagi varem. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-kus-hoiavad-lennufirmad-kriisiajal-oma-lennukeid-dramaatilised-kaadrid-sadadest-suurtest-ohulindudest-kasutult-korbes-seismas?id=89661447

Esmalt sai katselise vaktsiini kaks inimest, aga sellega seotud uuringu jaoks on värvatud üle 800 vabatahtliku. Pooled neist saavad koroonavaktsiini – täpsemalt uue koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 vastase vaktsiini võimaliku variandi – ja pooled kontrollvaktsiini, mis loob inimekehas kaitse tegelikult hoopis meningiidi vastu. Vabatahtlikud ise ei tea, millise nad said. https://forte.delfi.ee/news/teadus/euroopas-algas-koroonavaktsiini-katsetamine-inimeste-peal?id=89661981

Eestis tegutsevad pangad jõudsid kokkuleppele ühises maksepuhkuste andmise reeglites, mis puudutab kõiki eraklientide laene ja liisinguid ning kuni viie miljoni euroseid ettevõtete laene, rääkis pangaliidu juhatuse esimees, LHV panga juht Erki Kilu. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/intervjuu-pangaliidu-juht-selgitab-erakordse-kokkuleppe-tagamaid-pankadel-pole-mingit-huvi-laene-ennetahtaegselt-sisse-noudma-hakata?id=89659725

Plastika — ja rekonstruktiivkirurgia kliinik Christinas Clinic on raskel ajal mõelnud hooldekodudele, mille elanikud on koroonaviiruse suurimas riskigrupis. Paunküla hooldekeskusele tehti ilus annetuse — 132 korduvkasutatavat maski. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/tuntud-ilukliinik-annetas-paunkula-hooldekeskusele-kaitsemaske?id=89663175

Erakond Eesti 200 teeb ettepaneku valitsusele eraldada toetust ka mikroettevõtjatele, kes on sarnaselt teistega kriisis kannatanud. Majanduse kriisiabi pakett jätab praegu abita need ettevõtlikud Eesti inimesed, kes iseendale tööd annavad – füüsilisest isikust ettevõtjad, ilma töötajateta väikeettevõtted, kus tööd teevad ja makse maksvad juhatuse liikmed, samuti muudes kui töölepingu vormis personali kasutavad ettevõtjad ning ettevõtluskontot kasutavad ettevõtjad.

ITK alustab esmaspäevast plaanilise raviga! Kõiki teenuseid alustatakse järk-järgult, esialgu jätkatakse ka kaugvastuvõttudega. „Kui patsient saab sõnumi, et toimub kaugvastuvõtt ja arst helistab, siis palun mitte kohale tulla, vaid oodata telefonikõnet. Arst võib ka hommikul varakult helistada näiteks kell 8, palun olla valmis telefonile vastama. Kehtivast eriolukorrast tingitud tulla kohale vähemalt 20 minutit enne vastuvõtuaega, kuid mitte ka varem, et vältida inimeste kogunemist. Kaitsemaski tuleb kanda kogu haiglaruumides viibimise aja,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Kuigi peaminister Jüri Ratas on andnud lootust, et valitsus jõuab täna veel arutada eriolukorra pikendamist ja kaitsemaskide kohustuslikuks muutmist siseruumides, siis on need arutelud ilmselt edasi lükatud järgmisesse nädalasse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukorra-pikendamise-ja-kaitsemaskide-kohustamise-arutelud-lukkuvad-ilmselt-jargmisesse-nadalasse?id=89662527

Sellel laupäeval korraldab Eesti Skautide Ühing kõigile skautidele ja skautlikust matkast huvitatutele ainulaadse matkaürituse, kus iga osaleja saab ise valida matkaraja, arvestades täna kehvitavate eriolukorra reeglitega. Tänaseks järjepidevalt üle 25 aasta toimunud skautide ühte tähtüritust ei saa ju lihtsalt ära jätta. “Leitud lahenduseks on see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil saavad kõik matkata endale sobivas kohas,“ ütles skautide e-Jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse. Täpsem ürituse info on leitav jooksvalt Eesti Skautide Ühingu kodulehel!

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-riigiepidemioloog-tegnell-immuunne-voib-olla-juba-kuni-20-stockholmi-elanikest?id=89663719

Tallinna Linnamuuseumi kaasabil on nüüd ka eestikeelsena kättesaadav koroonaviirust ja praegust olukorda lastele selgitav veebitrükis "Galaktiline koroonaviiruse teejuht uudishimulikele lastele". Väljaande loomise eestvedajaks on Itaalia lastemuuseumid koostöös rahvusvahelise lastemuuseumide ühinguga Hands on! Kui Covid-19 pandeemia vastased abinõud hakkasid aina rohkemates riikides elu mõjutama, võeti nõuks luua selle kohta lastele arusaadav selgitus. Loe raamatut SIIT!

Omniva ja Bolt alustasid pilootprojektiga, et testida postkontori pakkide kojuvedu sõidujagamisplatvormi kullerite abil. Pilootprojekt kestab kaks nädalat, mille jooksul toimetab Bolt pakke koju Tallinna Nurmenuku ja Majaka pakiväljastuspunktist. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/omniva-alustas-koostood-boltiga-postkontori-pakkide-kojuveoks?id=89661735

Eesti pangad leppisid kokku ühistes maksepuhkuse andmise reeglites nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, et toetada Eesti majanduse ja majapidamiste võimalikult sujuvat taastumist ootamatust kriisiolukorrast. Nii eraisikutele kui ettevõtetele pakutavad soodustingimustel maksepuhkused pakuvad leevendust kõige keerulisemal ajal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-pangad-leppisid-kokku-uhistes-maksepuhkuse-reeglites?id=89663367

Vaher: kui võtame aasta 2019, siis uuris politsei 4000 korral erinevaid vägivalla juhtumeid meie kodudes, liigume ka täna samas trendis. Kui üldiste vägivallakuritegude puhul on näha langust, siis kodus toimunud vägivald ei ole näidanud vähenemist. See tekitab meil küsimuse, kui palju jäävad need vägivallateod meile täna teatamata. Selge on see, et alkohol mängib suurt rolli nendes vägivallajuhtumites.

Popov: Saaremaa puhul neist inimestest, kes peaksid mandrile pääsema meil nimekirja veel pole. Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega ja kui need nimekirjad on olemas, siis saame need ka avaldada.

Popov: Tallinnas me näeme kahjuks väga väikest, kuid siiski haigestumise kasvu. Ning need haigestumised tulevad sealt peredest või töökollektiividest, kus on ka varasemalt koroonahaigus avastatud. Selge on see, et kui Tallinnas palju ringi liikuda, on alati risk viirus leida.

Popov: kriisist väljumise strateegia näeb samm-sammult liikumist ja need sammud pole suured, esimene samm oli plaanilise ravi taastamine. Kui inimesed kogunevad, siis seal on ka risk viiruse levimisele - kus on lapsed, seal enamasti kogunenud ka nende vanemad. Meie lähtume tervikpildist ja sellest lähtuvalt me ei kiirusta ka lasteaedade avamisega.

Popov: me saame tulla Saaremaale teataval määral vastu ja nimekirja alusel lasta inimesi ka mandrile käima. Püüame liikuda selles suunas, et tuleme saarlastele vastu nii palju kui võimalik.

Vaher: huvitav on ka see, et inimesed ei saa aru, et auto pole kodu ja sõidavad kambakesi koos ringi, võtavad seal koos ka napsu. Me teeme neile ettekirjutused ja sekkume, kui on vaja.

Vaher: perevägivalla juhtumite teavitamine pole langenud, vargusi on aga vähem umbes veerandi võrra. Samuti on langenud kelmuste arv. Suurem aga aga joobes juhtide hulk liikluses. Palun andke meile teada, kui näete purjus liiklejaid või teate perevägivallast!

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher: väljakutsete arve eriolukorras võrreldes eelmise aastaga on umbes 6 korda kasvanud, saame nädalas 3000 pöördumist. Enamuses on need seotud kogunemistega. 2+2 reegli vastu eksimisel on tehtud kokku 464 ettekirjutust, samuti oleme määranud 50 korral sunniraha, oleme viinud läbi ka 126 väärteomenetlust.

Popov: vaadates nii nakatumise kui haigestumise numbreid, siis need on langustrendis, mis on hea. Aga panen südamele kõikidele, et selleks, et see kõver ka nii jääks, peame vähemalt veel 3 nädalat olema kodus. Nii saame tagada, et uut nakkumiste lainet ei tule.

Popov: eile andsime ka välja dokumendi, mis selgitab kuidas käib testimine siis kui minnakse tagasi plaanilisele ravile, kus ja kelle poolt testimine käib ning ka, kes maksab selle ees. Usun, et see dokument annab võimaluse saada paljudele küsimustele vastused.

Popov: välihaigla saatmisel Saaremaale oli lisaks meditsiinilisele abile ka oluline sõnum, et Eesti ei jäta oma inimesi kriisi ajal hätta.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov: alustan hea uudisega, et Terviseamet tegi Kaitsejõududele ettepaneku lõpetada 30.04 välihaigla töö Kuressaare haigla juures. Põhjuseks on nakkuse leviku aeglustumine ja olukorra kontrolli alla saamine. Edastan suure tänu Kaitseväele abi eest!

PPA kriisistaabi juht Toomas Malva räägib, et politsei võtab praegust eriolukorda elude päästmise operatsioonina. "Meie eesmärk ei ole karistada, vaid teha kõik selle nimel, et tõkestada viiruse levikut." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ppa-kriisistaabi-juht-lisajoude-me-sel-nadalal-tanavatele-ei-too-suures-osas-inimesed-ikka-jargivad-piiranguid?id=89661255

Hiina jätkab Covid-19 surmajuhtumite tegeliku arvu varjamist, usuvad julgeolekuametnikud Londonis ja Washingtonis, aga Euroopa ametnikud kardavad Hiinaga sel teemal otsesse vastasseisu minna, teatab BBC. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bbc-euroopa-kardab-hiinaga-koroonasurmade-tegeliku-arvu-asjus-vastasseisu-minna?id=89660669

Kell 12 algab taas igapäevane valitsuse koroonateemaline briifing! Pressikonverentsil osalevad ja ajakirjanike küsimustele vastavad Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Kuigi suurem osa inimesi naaseb kriisi ajal riikidesse, kus nad on kodanikud, on siiski hulk neid, kes veedavad karantiini võõrsil. Selle video kangelased on just sellise valik teinud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-siin-on-palju-ohutum-kui-jaapanis-paljud-valismaalased-otsustasid-karantiini-ajaks-eestisse-jaada?id=89579971

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1108 COVID-19 viiruse testi, millest 16 proovi ehk 1,4 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 46 281 esmast testi, nendest 1605 ehk 3,5 protsenti on olnud positiivsed. 24. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 103 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 206 inimest. Ööpäeva jooksul suri Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravil viibinud 69-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 46 inimest.

Tänases Majandusaruande podcastis räägib siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus sellest, mida tähendab ikkagi viimane välismaalaste seaduse muudatus. Lisaks oli juttu sellest, mida on plaanis teha „Poola renditöötajate" probleemiga. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/majandusaruanne-kogu-tode-valistoojoust-siseministeeriumi-ekspert-uus-aeg-on-saabunud-otsige-tootajaid-eesti-elanike-seast?id=89652161

Koroonaajastu kriis, mis on sundinud inimesed elama isolatsioonis, toob mõnevõrra muutusi ka meie tuleviku käitumisse, hindab Andero Uusberg, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi õppejõud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kuidas-muudab-kriis-meie-kaitumist-tulevikus?id=89660567

Uus koroonaviirus hävib päikesevalguse käes kiiresti, selgub uuest uuringust, millest teatas neljapäeval USA sisekaitseministri teadusnõunik William Bryan, kirjutab ERR.ee. https://forte.delfi.ee/news/teadus/uuring-uus-koroonaviirus-sureb-paikesevalguses-kiiresti?id=89661157

"Loomulikult kardan seda viirust, muidu poleks ju nii otsustavalt kõike katki jätnud ega kohe maale põrutanud," sõnab Rein Rannap. Helilooja ja pianist on elukaaslase Eve Ausiga püsinud oma Läänemaa maakodus ranges isolatsioonis juba üle kuu aja. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/linnast-pogenenud-rein-rannapi-paastavad-saastud-eluaegse-vabakutselisena-tean-hasti-et-tagavaraks-tuleb-hoida?id=89657793

Covid-19 pandeemia tõttu enneaegselt lõppenud projekti „Jalgpall kooli!” 2019./2020. õppeaasta hooajast võttis osa 2371 last. Möödunud aasta septembris alanud kooliprojekti kuues hooaeg pidi kestma juunini, kuid koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu jäid viimased külastused märtsikuusse. Projekt alustas tegevust 2014. aasta sügisel ning kuue hooajaga on koolikülastustest osa võtnud ligikaudu 33 000 õpilast.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bbc-euroopa-kardab-hiinaga-koroonasurmade-tegeliku-arvu-asjus-vastasseisu-minna?id=89660669

Hambahari on peamine suuhügieeni tagamise vahend. Kuidas endale õiget hambaharja valida? Kas on midagi, millele peaks praeguse COVID-19 pandeemia ajal suuhügieeni osas eriti tähelepanu pöörama? https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/kuula-2-2-reegel-kehtib-suuhugieenis-juba-ammu-mida-see-tahendab?id=89655659

Itaalia jalgpalli kõrgliigas palliv Sampdoria teatas, et kõik koroonaviirusesse nakatunud klubiliikmed on nüüdseks viirusest paranenud. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/hea-uudis-itaalia-korgliigaklubi-sai-koroonaviirusest-priiks?id=89659637

Pandeemia algusest hakkasid eriolukorra komisjon, Terviseamet ja kümmekond erameditsiiniettevõtet välja töötama ühist testimise võimekust Eestis.Tänaseks on koostööna testitud saatekirja alusel ning eesliinis ligi 33 000 inimest. https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/satin-ohtul-magama-mottega-et-homme-on-vaba-paev-aga-olen-hommikul-100-km-kaugusel-kodust-ja-taas-toopostil-eestlased-koroonakriisi-eesliinil?id=89659573

Ühel kaitseväe õppusel Tornaado osalenud Kalevi jalaväepataljoni ajateenijal tuvastati eile koroonaviirus, ajateenija suunati ravile koduväeossa kaitseväe Paldiski linnakusse. Ajateenija jaokaaslased ja temaga lähiajal vahetuid kokkupuuteid omanud kaasteenistujad, kokku 24 inimest, paigutati Paldiski väeosas isolatsiooni. Nakatanud ajateenija on oma lähedastega ühendust võtnud. Õppus Tornaado lõppeb täna.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tõi Statistikaameti äsja avaldatud andmetele tuginedes välja, et põllu- ja metsamajanduses hõivatute osakaal on eriolukorra vältel kasvanud 4%. Tegemist on suurima tõusuga tegevusalade lõikes. https://maaleht.delfi.ee/uudised/metsamajanduses-on-toohoive-kriisi-kestel-kasvanud?id=89659511

“Tallinna linn toetab korteriühistuid pesuvahenditega, et puhastada kortermajade trepikodasid, koridore ja postkaste, käepidemeid ja teisi kontaktpindu ning tõkestada sel moel koroonaviiruse levikut. Tegemist on kontsentreeritud üldpuhastusvahendiga, mida kasutatakse vett taluvate pindade puhastamiseks kõrgendatud puhastusnõuetega ruumides. Toode sobib värvitud-, lakitud-, kahhel-, fajanss-, plast-, linoleum-, puit- jm pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kanistri peal on kasutusjuhend ja kui vaja, saame selle eraldi ka kaasa anda,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Pirita Linnaosa Valitsuses jagatakse korteriühistutele puhastusvahendeid 4. ja 5. mail kella 8.15–12.30 ning 7. ja 8. mail kella 13–15!

Luminori küberturvalisuse veebiseminari soovitused koduse küberhügieeni hoidmiseks: 1. Kasuta iga veeblehe ja rakenduse jaoks erinevaid paroole, paroolihaldurit ja mitmetasemelist autentimist. 2. Tee regulaarselt tarkvarauuendusi kõikidele seadmetele ja tarkvarale. Ära laadi alla rakendusi tundmatu allikatest. 3. Ära kasuta tundmatuid internetivõrke. Kontrolli, et sinu traadita internetiühendus on hästi turvatud. 4. Ole ettevaatlik, mis informatsiooni sa jagad sotsiaalmeedias. Kindlasti vaata üle oma privaatsussätted. 5. Kui mõni e-kiri saabub tundmatult aadressilt või tundub kahtlane, kontrolli allikat ja helista võimalikule saatjale üle.

Kui Saaremaa lukku läks, jäi ühes peres pealinna mõneks nädalaks külla sõitnud ämm ripakile. Vanainimese võimalik naasmine saarele ajas sotsiaaltöötajad paanikasse, aga pealinna sugulased on tema kohalolekust silmnähtavalt kurnatud ja hüpitavad vanamemme nagu kuuma kartulit. See on ainult üks näide viiruse tõttu sasipuntrasse jooksnud peresuhetest. Kõige õnnelikumad näivad praegu need, kes elavad üksi. https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/koroonakriis-peresuhetes-kas-uksi-elamine-muutub-koroona-tottu-ihaldusvaarseks-ideaaliks?id=89639569

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid leppisid kokku enam kui poole triljoni euro suuruses abipaketis koheseks toetuseks koroonaviiruse pandeemiast räsitud liikmesriikidele. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroopa-liit-joudis-kokkuleppele-enam-kui-500-miljardi-euro-suuruses-toetuses-liikmesriikidele?id=89659023

Valitsuse eilse pressikonverentsi veebiülekanne algas tuttava sotsiaalreklaamiga „Lähed välja, levitad viirust”. Aga see ei mõju enam sama veenvalt kui nädal-paar tagasi. Inimesed tahavad eluga edasi minna. https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-sonumi-pusi-kodus-korvale-on-vaja-uut?id=89653303

Plaanipäraselt oleks sel nädalal pidanud Argentinas toimuma hooaja neljas etapp. Koroonaviiruse pandeemia tõttu otsustati juba märtsis, et sel nädalal rallimehed Lõuna-Ameerika riigis kihutada ei saa. Portaal DirtFish uuris valitseva maailmameistri Ott Tänaku käest nii Argentina ralli kui ka praeguse eluolu kohta. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-igatsen-koige-rohkem-voistlemist-ja-sellega-kaasnevat-pinget?id=89658539

Koroonahaigusest tervenev telesaatejuht, blogipidaja ja Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso (35) käis hiljuti üle mitme kuu Saaremaalt mandril ja tundis enda suhtes tugevat poolehoidu. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/koroonast-tervenenud-heidi-hanso-sai-loa-saaremaalt-mandril-kaia-telenaol-on-tekkinud-kopsudes-uus-probleem?id=89657823

Festivali meeskond soovib, et kõik Koolitantsul osalejad ja publik oleksid hoitud, valmis taas julgelt tantsima ning täiel rinnal festivali nautima. Seetõttu otsustas Eesti Tantsuagentuur Koolitants 2020 veel toimumata piirkondlikud tantsupäevad ja lõppkontserdi edasi lükata aasta teise poolde.

Jüri Ratas läheb tööle, portfellis purk värsket kanarbikumett. See on kingitus söör Karule. Ratas on alati karusid armastanud. Juba lapsena oli tema lemmiksaade „Mõmmi ja aabits”. Väike Jüri igatses eneselegi pehmet ja karvast Mõmmibeebit, kellega oleks tore koos tähti õppida, ning kirjutas igal aastal oma soovist jõuluvanale. Aga karu ta endale ei saanud ... https://epl.delfi.ee/arvamus/nadala-nagu-andrus-kivirahk-juri-ja-karu?id=89640413

Eriolukorra tõttu järsult halvenenud majanduskeskkonna mõju jõudis autoliisingu turule väga kiiresti – väiksem nõudlus autoliisingu järele oli ka esimene märk, mis laenuturu jahenemist näitas, kommenteeris Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ettevotete-ja-majapidamiste-laenumaksevoime-voib-markimisvaarselt-halveneda?id=89658837

Appikarjuvad ettevõtjad ja möllavad petturid. Kust tulevad selle taustal nii positiivsed uudised? https://epl.delfi.ee/arvamus/kuu-edetabel-ega-me-ju-kriisist-oigeid-jareldusi-tee-voi-siiski?id=89642035

Märtsis, kui eriolukord kehtestati, kasvas hüppeliselt mobiilse andmeside kasutamine ja kõnede hulk, ostukorvi jõudis rohkem kaua säilivat toidukraami ja hügieenitooteid. Nüüd, kui inimesed hakkavad uue elukorraldusega harjuma, muutub tarbimine taas tavapärasemaks. https://epl.delfi.ee/uudised/eriolukord-on-kestnud-kuus-nadalat-mis-on-selle-aja-jooksul-muutunud?id=89652141

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar tegi riigikogu esimehele Henn Põlluaasale ja peaminister Jüri Ratasele ettepanekuga korraldada järgmisel nädalal riigikogu täiendav istung, et valitsusjuht ja saadikud saaksid kriisist väljumist ausalt ja avalikult arutada. “Eesti ühiskond väärib ausat parlamentaarset debatti selle üle, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elu juurde. Kriis ja selle ületamine on liialt tõsine asi, et mängida kaasamist või siis ülbitseda, nagu seda tegi neljapäeval Mart Helme, kuulutades, et väljumise detailid on valitsuse rida,“ märkis Saar.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-pakkus-covid-19-raviks-desinfitseerimisvahendi-sustimist-ja-ultraviolettkiirgust?id=89658719

Eriolukord ja valitsuse sammud tõrjuvad välismaalased Eestist. Ettevõtjad ei tea, mis saab eriolukorra lõpus. Samal ajal püüab riik hakata ohjeldama hoopis teist laadi tööimmigratsiooni. õhttps://arileht.delfi.ee/news/uudised/tuhanded-voortoolised-peavad-lahikuudel-lahkuma-see-toob-tosiseid-probleeme?id=89646709

Nädalapäevad enne seda, kui ekspoliitik Siiri Oviir (72) oma Läänemaa maakodusse kolib, lepime kokku kohtumise. Kuigi teoreetiliselt on ta koroonast ohustatud vanuserühmas, ei pane Oviir ette kohtuda virtuaalselt. Selle asemel jalutame Järve terviserajal. Oviir on heas vormis ning metsas tiire tehes ja künkaid vallutades ei lange tempo hetkekski. Koroonaaeg on kõige rohkem mõjunud tema soengule – nooruslikud roosad triibud juustes pole juuksuri kätetöö, vaid olude sunnil kasutatud tooniva poepalsami liiga kauaks pähe jätmise tulemus. https://epl.delfi.ee/lp/siiri-oviir-praegust-olukorda-ei-anna-vorreldagi-1990-ndatega-tol-ajal-olid-inimesed-paljad-ja-naljas?id=89627841

Nädalapäevad enne seda, kui ekspoliitik Siiri Oviir (72) oma Läänemaa maakodusse kolib, lepime kokku kohtumise. Kuigi teoreetiliselt on ta koroonast ohustatud vanuserühmas, ei pane Oviir ette kohtuda virtuaalselt. Selle asemel jalutame Järve terviserajal. Oviir on heas vormis ning metsas tiire tehes ja künkaid vallutades ei lange tempo hetkekski. Koroonaaeg on kõige rohkem mõjunud tema soengule – nooruslikud roosad triibud juustes pole juuksuri kätetöö, vaid olude sunnil kasutatud tooniva poepalsami liiga kauaks pähe jätmise tulemus. https://epl.delfi.ee/lp/siiri-oviir-praegust-olukorda-ei-anna-vorreldagi-1990-ndatega-tol-ajal-olid-inimesed-paljad-ja-naljas?id=89627841

https://epl.delfi.ee/lp/eriolukorra-tagajarg-selg-valutab-ja-polved-naksuvad?id=89639777

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-toetab-vaikefirmasid-pea-500-miljardi-dollariga?id=89658413

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ratas-euroopa-majandus-tuleb-terava-tervisekriisi-uletamise-jarel-kiirelt-ja-otsustavalt-taaskaivitada?id=89657323

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-saatis-haapsalu-apteekritele-aegunud-maskid?id=89656405

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haigekassa-nouab-selgitusi-kuressaare-haiglas-viiakse-labi-audit?id=89657283

Tallinlased on hakanud eriolukorra jätkumisest hoolimata kasutama üha enam ühistransporti.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/nakatumise-parast-enam-ei-muretseta-tallinna-uhistransporti-kasutatakse-aina-enam?id=89655929

The Washington Post vahendab WHO Euroopa juhi avastust: ligi pooled Euroopas koroonaviirusesse surnutest olid hooldekodude elanikud.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-ligi-pooled-koroonaviiruse-tottu-surnutest-olid-hooldekodude-elanikud?id=89655811

Määramatus, kontrollitunde vähenemine ning suhete ja kuuluvuse küsimärgi alla sattumine viivad meie aju sotsiaalse ohu seisundisse. Viimasega kaasneb ratsionaalse mõtteaparaadi kollaps, kehvad otsused, uute lahenduste ja ideede puudumine, kirjutab coach ja koolitaja Ruti Einpalu.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/juhi-roll-kriisis-kuidas-hoida-inimeste-kovakettad-tootamas?id=89650181

Sellel nädalal on Delfi veergudel noortele suunatud programm "Sisukas vaheaeg". Reedel kell 10.30-12.00 on teemaks keskkond ja teadlik tarbimine ning sellest tulevad rääkima Kristjan ja Maris Lüüs ning Kertu Birgit Anton.https://kroonika.delfi.ee/news/sisukasvaheaeg/sisukas-vaheaeg-reedel-kulas-kattemaksukontorist-tuntud-kristjan-luus-ja-teemaks-keskkond-ning-teadlik-tarbimine?id=89654041

Koroonakriis valitsust nõustava teadusnõukogu juht professor Irja Lutsar räägib Delfi õhtuses erisaates, et kuigi viirus võib sügisel tagasi tulla, pole sellega võitlemiseks vaja ehk kogu riiki sulgeda. Eesti on ta sõnul kriisile reageerinud adekvaatselt, ent on tehtud ka vigu.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-professor-irja-lutsar-oleksin-paris-loll-kui-utleksin-et-midagi-poleks-teistmoodi-voinud-teha-igauks-on-vigu-teinud?id=89653943

Rahvusooper Estonia jätkab virtuaalsete etenduste näitamist ka sel laupäeval. 25. aprillil kell 19 tuleb Estonia Facebooki lehel ülekandena näitamisele Toomas Eduri ballett "Modigliani – neetud kunstnik". Etendus on publikule tasuta. https://epl.delfi.ee/kultuur/rahvusooper-naitab-veebis-balletti-modigliani-neetud-kunstnik?id=89655315

Nii Soomes kui Eestis on arutamisel idee leevendada eriolukorra piiranguid võimalikult kiiresti, et riskirühmadesse mitte kuuluvad inimeseks põeksid COVID-19 läbi enne sügist. Eesmärk on tekitada neil elanikkonna rühmadel immuunsus enne, kui algab sügisene külmetushaiguste periood. Loe lähemalt poolt- ja vastuargumente.https://forte.delfi.ee/news/teadus/poolt-ja-vastu-kas-voimalikud-paljud-tuleks-viirusega-kokku-viia?id=89655359

"Teades fakte, kuidas viirus levib, on möödapääsmatu kõik selle teed kinni panna - ka kõige pisem nireke ehk siis teisisõnu kõige väiksema tõenäosusega aset leida võiv levikuprotsess," ütleb ettevõtja ja teadlane Marek Strandberg arvamusloos.https://epl.delfi.ee/arvamus/marek-strandberg-argem-kaitugem-langevarjurina-kes-300-m-korgusel-enesekindlalt-noorid-labi-loikab?id=89652321

Midagi muusikasõpradele! Just praegu algab heategevuskontsert kiirabitöötajate toetuseks, kus astuvad üles Peter Põder, Tanja ja Mikk Saar ning Elina Nechayeva. Vaata kontserti siit:https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/otse-heategevuskontsert-tanukone-kiirabile-koos-tanja-ja-mikk-saarega-tana-kell-1900?id=89630037

Kõik pangad, liisinguandjaid ja enamus krediidiandjaid on pakkunud koroonaviiruse leviku tõttu raskustesse sattunud klientidele võimalusi maksetingimusi muuta, selgus finantsinspektsiooni läbi viidud küsitlusest. Tingimused on erinevad.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maksepuhkuste-andmise-tingimused-on-vaga-erinevad?id=89653945

Värske LP kirjutab, kuidas nautida karantiiniajal elu sotsiaalmeedia kaudu.https://epl.delfi.ee/lp/karantiini-ajal-on-valla-terve-maailm-jah-isegi-stripiklubid?id=89625391

Saaremaal Sõmera kodus on teadaolevalt 27 nakatunut.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/somera-kodus-on-27-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89648311

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid koondav EVEA tervitab rahandusminister Martin Helme ettepanekut kaubanduskeskustes tegutsenud ning uksed sulgema pidanud ettevõtetele renditoetust maksta, kuid juhib tähelepanu, et plaanitav toetus peaks olema laiem.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjad-martin-helme-renditoetuse-ideest-see-on-hea-aga-toetus-peaks-olema-laiem?id=89653961

Eestlased pole harjunud oma tervist kindlustama.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eestlane-kindlustab-koigepealt-auto-ja-alles-siis-tervise?id=89649937

Mitu näitlejat on saanud Tallinna linnalt pakkumise asendustöödeks. Näiteks Linnateatrist on töid käinud tegemas 15 inimest. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/asendustooga-noustunud-naitlejad-lisaraha-linnale-appi-minemise-eest-ei-saa-toodel-on-kainud-linnateatrist-15-inimest?id=89652139

Riia lennujaam saab Läti valitsuse otsusega 54,42 miljonit eurot toetust. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lati-toetab-riia-lennujaama-koroonakriisi-uleelamiseks-54-miljoni-euroga?id=89652991

Saksamaa jalgpalli Bundesliga on esitanud valitsusele plaani, kuidas võiks 9. mail hooajaga kinniste uste taga jätkata.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/bundesliga-plaan-hooaja-jatkamiseks-staadionile-lubatakse-korraga-vaid-322-inimest-mangijad-peavad-ise-oma-vorme-pesema?id=89653073

Statistik Krista Fischer ja füüsik Mario Kadastik tutvustasid täna värskeid koroonaviiruse leviku tulevikuprognoose, mis on tehtud praegu kehtivate piirangute ja haiglaandmete põhjal. Kui Harjumaal trend jätkub, vajatakse haiglaravi ka suve keskel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-tulevikuprognoos-kui-piirangud-kehtiks-edasi-oleks-jaanipaeval-haiglas-vaid-moni-uksik-nakatunu?id=89653457

https://www.facebook.com/indrek.saar.2/posts/2531509120436584&width=500

Kui kaitsemaskid peaksid muutuma kohustuslik, siis kuidas tagatakse, et kõik saaksid endale maske lubada? Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et riik on valmis vähekindlustatutele ja riskirühmadele jagama kaitsemaske tasuta läbi omavalitsuste.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-aab-riik-on-valmis-vahekindlustatutele-ja-riskiruhmadele-tasuta-maske-jagama?id=89652359

On näha, et populaarsed kohvikud avavad taas uksi. Näiteks ka Telliskivi loomelinnakus asuv F-hoone. "Ja kuna eeldame, et tulete üksi või kahekesi, on meil teie teenindamiseks rohkem mahti," märgitakse postituses. https://www.facebook.com/Fhoone/posts/3107992319251851&width=500

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/homme-sander-molder-tuuli-rand-paap-uspenski-minapusinkodus-reedene-studio-live-pidu-saaremaale-moeldes?id=89650625

Praegusel kriisiajal käime poes üha harvemini ning paljud on endale kuivaineid lausa mitmeks kuuks ette varunud. Makarone leidub meie köögikappides tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem. Kui makaronid tomatikastmega ei paku enam kunagist naudingut ning on soov põnevas pastade maailmas uusi pärleid avastada, lase rahvatervise kampaanial Taimne Teisipäev ennast üllatada. Siin on 3 lihtsat rooga makaronidest, mida tasub kindlasti proovida! https://naistekas.delfi.ee/kodu/retseptid/retseptid-eriolukorra-eri-3-lihtsat-lihavaba-rooga-makaronidest?id=89607353

Kuna paljud poed on olnud sunnitud oma füüsilise esinduse sulgema, siis annab eestlaste poolt loodud idufirma Shopz.com kampaania korras Eesti ettevõtjatele tasuta ära 100 terviklikku e-poodi ja mobiilirakendust https://arileht.delfi.ee/news/uudised/et-pankrot-ei-ahvardaks-eesti-idufirma-annab-ara-100-tasuta-e-poodi?id=89651455

Praeguse eriolukorra ajal kurdavad nii paljud, et suhe läheb halvemaks, seksi ei saa ja üldse on kõik nii jama. Ma ei mõista seda vingumist, alates sellest kui mehega kodukontorisse jäime, oleme hakanud iga päev mitu korda seksima! https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/eestlanna-roomustab-karantiini-ajal-oleme-hakanud-elukaaslasega-iga-paev-vahemalt-kolm-korda-seksima?id=89620681

Rahandusminister Martin Helme esitas valitsuse kabinetinõupidamisele memorandumi, millega eriolukorra tõttu suletud kauplustele makstakse renditoetust kuni kolme miljoni euro ulatuses kuus, edastab ERR Uudised. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/helme-esitas-memorandumi-kauplustele-renditoetuste-maksmiseks?id=89647647

On selge, et 2+2 reeglit on lasteaedades muidugi võimatu tagada. Eeldatakse ja see on esmatähtis, et lapsed, kes rühma tuuakse on terved. Nagu eespool ka mainisime, siis vanemaid siseruumidesse ei lastud ning lapsed kraaditi. “Lasteaias ei saa lastega hoida kahe meetrist vahet. Nad ju mängivad. Aga nad tahavad ka hellust - paid või sülle. Oluline on, et terve on nii laps kui õpetaja ja seda on meie lapsed ja õpetajad siiani ka olnud,” kinnitas Tallinna haridusameti juht Andres Pajula. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lasteaia-lopupidusid-tallinnas-sellel-kevadel-ei-toimu?id=89648223

Sotsiaalmeedias levivad videod, kuidas Arsenali mängija Nicolas Pepe mängib tosina sõbraga jalgpalli pargis ning Granit Xhaka ja David Luiz kõksivad omavahel Southgate'i linnaosas. "Neil oli väga lõbus, nad ei hoolinud millestki. Miks neile kehtivad ühed ja teistele teised reeglid?" rääkis Xhakast ja Luizist koeraga mööda jalutanud kodanik. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/eriolukorra-reeglitele-vilistavad-arsenali-covidioodid-said-klubilt-peapesu?id=89651505

Meile ei sobi, et eriolukorra kattevarjus on valitsusparteid tagasi pöördunud oma tavade juurde ja võimu kuritarvitades surunud kobareelnõudena riigikogust läbi meetmed, mis kuidagi koroonakriisi lahendamisse ei puutu. Traditsioonilised retseptid: Keskerakond - fossiilenergia, Isamaa - 2. pensionisammas, EKRE - võõraviha. https://epl.delfi.ee/arvamus/maris-hellrand-mis-oigusega-keelab-valitsus-enda-vastu-meelt-avaldada?id=89650725

Kui eile valitses segadus kaubanduskeskuste võimaliku avamisega kaasnevate allahindluste lubamise osas, siis nüüd on kaupmehed ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jõudnud ühisele arusaamisele, avamisel tuleb vältida agressiivset turnduskommunikatsiooni, et tagada koroonaviiruse leviku tõkestamine ning inimeste massilist poodidesse kogunemist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kaupmehed-ja-taavi-aas-uhel-meelel-kaubanduskeskuste-avamisel-ei-tohi-agressivselt-allahindlusi-reklaamida?id=89647127

Kuigi karantiini pikendatakse Hispaanias veelgi, võivad vähemalt alates järgmisest nädalast lapsed õues jalutamas käia. Esialgu otsustati küll, et lapsed võivad nüüd koos vanematega ainult toidupoodi ja tubakakioskisse kaasa minna, aga siis saadi õnneks ise ka oma jaburusest aru ja muudeti ümber....et ikka jalutada ka võib. Sest siiani on koertel ka Hispaanias rohkem õigusi olnud, kui lastel. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/hispaanias-elav-marju-minu-lapsed-pole-40-paeva-kordagi-oue-saanud-koertel-on-siin-ka-lastest-rohkem-oigusi?id=89644495

BBC.com avaldas täna loo Hiina vabakutselisest ajakirjanikust Li Zehua'st, kes oli üks esimesi ajakirjanikke, kes Wuhanis toimuvat ilustamata ja otse maailmale edastas. Mees jäi "kadunuks" 26. veebruaril ja ilmus nüüd, kaks kuud hiljem, uuesti välja - Li oli olnud Hiina riigivõimude sunnil nii Wuhanis kui ka oma kodulinnas karantiinis. Põhjuseks toodi asjaolu, et ajakirjanik oli olnud "tundlikus piirkonnas". Oma põgenemisest võimude eest tegi mees ka Youtube video.

Praeguse sotsiaalse distantseerumise ajal, mil piirid on kinni, käivad maalähedased eestlased läbi rabasid ja rahvusparke. Üks on aga selge — ühel hetkel saavad seni avastamata Eestimaa paigad läbi käidud. Pakume põgusat ülevaadet rahvusparkidest üle lahe Soomes, mida tasuks olukorra paranedes autoga kindlasti külastada. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/idee-suviseks-autoreisiks-urgsed-rahvuspargid-tuhande-jarve-maal-soomes?id=89651135

USAs tõusis töötus 5 nädalaga 20 miljoni inimeseni, ligi 400 miljardi dollari suurune väikeettevõtete laenupakett sai aga "ära lahendatud" vaid lühikese kahe nädala jooksul, vahendab BBC.com

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) sõnul läheb tänane päev meditsiini ajalukku, sest Hiiumaa haiglas võetud analüüsimaterjal lennutati mandrile esimest korda mehitamate lennuvahendi ehk drooniga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-hiidlase-koroonaproov-lennutati-drooniga-mandrile?id=89650895

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hollandis-on-mobiilimaste-suudatud-voi-puutud-suudata-18-korda-taustal-vandenouteooria-5g-kohta?id=89651517

Keskpank märgib, et hoiused vähenesid peamiselt märtsi kolmandal nädalal ning põhjuseks see, et inimesed ostsid aktiivselt võimalikuks eneseisolatsiooniks valmistudes, aga samuti tehti edasise hinnatõusu ootuses suuri seni edasilükatud oste. Nii soetati näiteks autosid ja olmetehnikat, märkis keskpank, lisades , et kuu lõpu poole olukord normaliseerus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/venemaalaste-hoiused-vahenesid-kuuga-315-miljardi-vorra?id=89651141

"Jagame kaitsemaske, teeme eakate jaoks sisseoste ja desinfitseerime pindu, et viiruse levikut takistada. Elan üksinda ja seega olen kogukonna jaoks täielikult olemas. Uskumatult tore, et minu külas aitavad kõik kõiki," ütles Hispaania põhjaosas elav Hyundai autoralli MM-sarja sõitja Dani Sordo kaardilugeja Carlos del Barrio. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-tiimikaaslane-aitab-kriisist-vaevatud-hispaania-elanikke?id=89646821

Valitsus ei ole senistes koroonaviiruse mõjude abimeetmetes arvestanud reisijateveoga tegelevate ettevõtete vajadusega ning vaatamata lubadustele ei ole nende jaoks ühtegi abimeedet välja töötatud ning palub nad lisada turismisektori meetmesse, selgub Autoettevõtete liidu ministritele saadetud kirjast. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/reisiveofirmad-kuigi-valitsuse-liikmed-kinnitavad-et-oleme-majanduse-jaoks-strateegiliselt-tahtsad-siis-toetamisel-seda-ei-paista?id=89647075

UEFA teatas, et 2021. aastal toimuma pidanud naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir lükatakse edasi ning peetakse 2022. aasta suvel. Turniir leiab aset Inglismaal 6.-31. juulini 2022.

Eesti inimesi võib koroonapandeemiast tingitud eriolukorra järel oodata ees pidevast ohutundest tingitud stress ja väsimus, ent parimaks vastuseks sellele on proovida ka kõige raskemas olukorras olla teiste inimeste suhtes lahke ja toetav, leiab Tallinna ülikoolis psühholoogiaprofessor Aleksander Pulver intervjuus Fortele. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-psuhholoog-aleksander-pulver-eestlased-me-pole-enam-endised-hakkame-valmistuma-kokkupuuteks-uue-reaalsusega?id=89649355

Keegi meist ei oleks osanud arvata, et elu muutub päevapealt. Kõik käis nii kiiresti, et tõmbas lausa hinge kinni. Itaallane Fausto Gobbi, kes harjunud reisima kogu maailmas, oli veebruari alguses just Itaaliasse tagasi tulnud Jaapanist. Sõbrad küsisid, kas ta viirust kaasa ei toonud. Sel hetkel ei pööranud mitmekordne Itaalia judomeister aga sellele küsimusele üldse tähelepanu. Midagi seal Hiinas toimus, aga kogu aeg toimub kuskil midagi. https://ekspress.delfi.ee/kohver/itaallasest-sumotreener-jai-koroonakriisi-ajaks-eestisse-see-on-praegu-olemiseks-parim-paik-maailmas?id=89634751

Venemaa Leningradi oblasti peasanitaararst Olga Istorik väljendas muret saabuvate maipühade ja inimeste vaheliste kontaktide sagenemise üle sellel perioodil. Istorik ütles täna oblastivalitsuse istungil, et inimeste massilisest eneseisolatsioonist väljumise etapp võib maipühadega kokku langeda, vahendab Interfax. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaa-leningradi-oblasti-peasanitaararst-ootab-maipuhi-suure-arevusega?id=89650017

"Avalikustatud on kogu väljumisstrateegia," ütleb peaminister Jüri Ratas. Samas on tõsi siseminister Mart Helme tänane väljaütlemine, et valitsusel on ligipääs detailsemale ja meetmete rakendamiseks või lõdvendamiseks mõeldud konkreetsete tärminitega dokument. "Need on töised lisad," kommenteerib peaminister ning lisab, et ametkond kasutab neid erinevate indikaatorite mõõtmisel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-juri-ratas-kogu-valjumisstrateegia-on-avalikustatud-kuid-toisemad-lisad-on-ametkondlikuks-kasutamiseks?id=89648313

Fisher: karjaimmuunsuse teemaga tuleb olla väga ettevaatlik. Teadlased on toonud välja, et sellise eksperimendi hind on väga kõrge: karjaimmuunsuse tagaajamisel sureks lisaks veel umbes kolmandik riigis või piirkonnas tavaaastal surevatest inimestestest. Lisaks sellele on veel ebaselge, kas see karjaimmuunsus ka tegelikkuses toimib ja kaua kestab.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse: lisaks maskidele peaks ka muutma sotsiaalseks normiks selle, et me ei lähe haigena kodust välja: tööle, kontserdile, külla ja nii edasi. Olenemata sellest, kas on adenoviirus, koroonaviirus või mõni muu. Võtame ette kommunikeerida, et inimesed, kes jäävad haigena koju on targad, mitte töökangelased.

Kadastik: maskid aitaksid meil hoida kindlasti kontrolli all nakkuskordajat R ning kui see on alla ühe, siis koroonanakkuse levik aegustub.

Lutsar: minu selge seisukoht on see, et teeme maskid uueks sotsiaalseks normiks. Samas ma ei ole käskude ja karistuste inimene. Ning iga kord, kui ma pakun välja selle idee, ütleb WHO või mõni suurriik, et ei ole vaja kanda neid. Pidevalt käib selline jo-jo. Pigem on minu mõte ikka, et peaksime tegema maksi normiks. Seda siis avalikes siseruumides, mitte õues.

Riigihalduse minister Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku muuta eriolukorra lõpuni kohustuslikuks näomaski kandmine avalikes kinnistes ruumides. Peaministri kinnitusel arutab valitsus täna ideed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-arutab-tana-kaitsemaskide-kohustuslikuks-muutmist?id=89649009

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi asedirektor Mario Kadastik: mai alguses peaksime jõudma epideemia lõpusirgele, seda ütlevad meile numbrid.

Fisher: huvitav leid on see, et oleme suutnud üllatavalt täpselt prognoosida ette 50+ vanuses haiglapatsientide arvu. Meie mudeli järgi on selle numbri langus kena.

Fisher: Eesti nakatuskordaja on 0,7-0,75 ehk siis 10 inimest nakatavad umbes 7 inimest ja need omakorda 4-5 inimest. Kui see joon ja trend jätkab langemist, siis see on väga hea näitaja.

Fisher: natukene on mul olnud mure Harjumaal alla 50 aastastga, kelle higestumine ja haiglasse tulemine on olnud muude piirkondadega võrreldes kõrgem. Aga nüüd on ka see kõver hakanud langema.

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer: reaalsuses me teame, et haigus võib minna üle nädalaga, kuid kestab ka kuni kolm nädalat. Numbrid näitavad, et näiteks Saaremaal on 1000 elaniku kohta 2,5 haiget, samas Jõgevamaal ja Läänemaal on see number null. Mis tähendab, et sealkandis ringi liikudes on haigestumise võimalus üliväike.

Lutsar: teadusnõukoda toetab piirangute leevendamist aeglaselt ja targalt. Kui peaks tulema uus puhang, siis pooldame asjade lahendamist nii, et karantiini pannakse see piirkond või hoone, kus puhang on, mitte kogu riik või linn. Siin on heaks näiteks Tartu ja seal asuv Raatuse ühiselamu, kus ühiselamu on karantiinis, linn aga mitte.

Lutsar: inimesed olid viiruse suhtes ikka alguses väga naiivsed, arvati, et ei levi inimeste vahel.

Lutsar: Rootsi kõikuvad andmed, mis näitavad ühel päeval kuni kaks sada surnut ja siis vaid paarkümmend, tulenevad nende erilisest raporteerimis viisist. Samas on Rootsis viiruse levik stabiilne. Millega nad hakkama ei ole saanud, tunnistavad seda ka ise, on viiruse eemal hoidmine vanadekodudest. Surnud on Rootsis valdavalt vaid vanad inimesed.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul on Eestis haiguse kõrgperiood seljatatud ning vaja on hakata koostama väljumisstrateegiat. „See strateegia peab olema konkreetne ja mõõdetav, andmaks võimaluse hinnata ohte ning tagasilööke. Kindlasti on siin oluline roll teadlastel ja ekspertidel, kes oskavad erinevaid leevendusmeetmeid hinnata ning arvestada väljumisstrateegia puhul maailma parimaid praktikaid,“ rääkis Mölder.

Lutsar: graafikul jääb silma kaks värvi - hall ja pinane ehk nakatumine Saaremaal ning Harjumaal. Saaremaal on hakanud nakatumine vähenema. Harjumaal on aga nakatumus ühtlane, tõusu ei ole ja suur number on seetõttu, et Tallinn on Eesti mõistes ikka suurlinn. Minu suur hirm on alati olnud linnad, kuna koroona on linnade haigus.

Viroloog Irja Lutsar: oleme maailmas viirustestide tegemise poolest kindlasti top viie hulgas, Island on meist aga kaugel ees.

Riigikogu sotsiaalkomisjon jätkab avalikke videoistungeid valitsust koroonakriisi asjus nõustavate teadusnõukogu liikmete professor Krista Fischeri ja professor Irja Lutsariga, kes annavad täna komisjonile ülevaate viiruse leviku prognoosidest.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-lapsed-lubatakse-peagi-tunniks-paevas-oue-jalutama-ja-mangima?id=89648973

Saaremaa kriisikomisjon saatis 22. aprillil valitsusele pöördumise, milles palub lubada Saare- ja Muhumaa elanikel liikuda alates 1. maist 2020 mandril asuvasse töökohta ja tagasi ning võimaldada saarele sisenemist ja väljumist kõigile siin kinnisvara omavatele inimestele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-kriisikomisjon-soovib-taiendavate-piirangute-leevendamist?id=89647651

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kutsus täna kaasmaalasi näitama üles vastupidavust ja distsipliini, et saada üle koroonaviiruse pandeemiast, mis on alles alguses. Ta kutsus ka suurendama Euroopa Liidu eelarvet, et toetada majanduslikku taastumist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/merkel-me-ei-ela-pandeemia-loppfaasis-vaid-alles-alguses?id=89647725

RUBRIIGIST "LIIGNE AGARUS ON OGARUS": Viimase kuu aja jooksul on järsult kasvanud nende autode arv, mille omanikud on sedavõrd agaralt salongi desinfitseerinud, et on rikkusid mõned selle osad pöördumatult. „Panime tähele, et meie autoteenindusse hakati tooma autosid, mille eesmise juhtimispaneeli nuppude ja roolikate olid kulunud – selgus, et neid oli innukalt töödeldud piiritust sisaldavateantiseptikutega. Kahjuks on niisugusel juhul kaitsekiht ja poleer pöördumatult rikutud. Võib näida, et jutt on ju üksnes dekoratiivsetest detailidest, kuid just nimelt need detailid loovad auto kasutamisel mugavustunde ja mõjutavad müügihinda. Kulunud poleeri ei saa parandada, tuleb vahetada kogu töötav detail, mis pole reeglina odav,“ kommenteerib autoteeninduse MB Abi juhataja Andrei Mäting.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/reisipiiranguid-karmistas-viiruspuhangu-tottu-kirde-hiina-harbini-linn?id=89648447

2016. aastal odaviskes olümpiavõitjaks tulnud Thomas Röhler leiab, et jalgpall on koroonakriisi tingimustes Saksamaal eelisseisus. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/odaviske-olumpiavoitja-on-pahane-poliitikud-eelistavad-jalgpallureid-teised-sportlased-on-hadas?id=89647653

Lõõgastus-mindfulness rakenduse Synctuitioni kaasasutaja Allan Eesmaa 5 nõuannet, mis aitavad koduses isolatsioonis vähendada stressi ja ärevust: 1. Proovi mindfulness’i 2. Väldi uudiste ületarbimist 3. Hoia ühendust pere ja sõpradega 4. Ole aktiivne 5. Loo endale rutiin

Eestiski on Covid-19 patsientide ravimiseks lubatud kasutada malaariaravikski kasutatud hüdroksüklorokviini ehk plakveniili. New York Times ja uudisteagentur AP on aga eile ja üleeile kajastanud hiljutist uuringut, kus nähtub, justkui hüdroksüklorokviini kasutamisest siiski abi ei ole ja võib hoopis pärssida patsiendi tervenemist, kahjustades teisi organeid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hiljutine-malaariaravimi-uuring-covid-19-puhul-ei-naidanud-haid-tulemusi-aga-ei-peegelda-ka-tait-tode?id=89647073

https://reisijuht.delfi.ee/news/news/suur-intervjuu-toomas-uibo-voorfirma-toetamine-eesti-maksumaksja-rahaga-oleks-suurim-rumalus-mida-saaks-teha?id=89645577

Kriisi mõjul on e-poodide kasutus oluliselt suurenenud ja kauplejate investeeringud antud tehnoloogiatesse kasvanud ligi kolm korda. Poes käivate inimeste arv on vähenenud, kuid korraga ostetakse rohkem, selgub jaekaubandustehnoloogia ettevõtte StrongPoint statistikast. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/e-poodide-kasutus-on-laes-ja-investeeringud-e-valdkonda-on-kolmekordistunud?id=89646495

Koroonaviirusest tingitud majanduskriis muudab tööturgu. Mitmetes majandussektoritest on töö oluliselt pidurdunud või suisa seiskunud, tuues kaasa tuhendete inimeste koondamise. Metsa- ja puidusektoris on alates eriolukorra kehtestamisest tööhõive seevastu kasvanud. Üks oluline kasvu põhjus on kevadine metsaistutus. „Metsa- ja puidusektor on traditsiooniliselt pakkunud keerulistel aegadel tööd ja majanduslikku kindlustunnet, aidates rahuldada inimeste põhivajadusi. Need on vajadused, mis ei olene sellest, kas riigis kehtib eriolukord või mitte. Täna saavad enam kui pooled Eesti kodudest toasooja puidust,“ ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

USA koroonaviirusevastaste ravimite arendamisega tegeleva ametkonna direktor teatas, et ta vallandati ametist ootamatult osaliselt seetõttu, et oli vastu president Donald Trumpi toetatava koroonaviiruse ravi kättesaadavuse laiendamisele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-ametkonna-juht-teatas-et-ta-vallandati-trumpi-promotavale-covid-19-ravile-vastu-olemise-eest?id=89645859

Lukas: publik on ka ise nõudmas, et seda 2+2 reeglit järgitakse. Uus reaalsus on see, et inimesed hoolivad aina enam oma tervisest ja ka teiste tervisest.

Ratas: kui hakkame lubama üritusi ja kooskäimist, siis kindlasti säilib 2+2 reegel. Seda nii spordivõistlustel, ka kinos ja teatris. Kontserdite puhul võib olla realiteet, et me paneme reegli, et ühele üritusele tohib tulla vaid 15, 30 või 500 inimest.

Ratas: mais ja juunis me ei saa teha avalikke ürituste korraldamist legaalseks, see on valitsuse seisukoht. Juuli ja augusti osas me teeme otsuse aga maikuu lõpus. Seda aga jälle olukorra tõsidust arvesse võttes. Pange aga tähele, et teadlased on pidevalt öelnud, et parim kasvulava ja leviku sooduskoht koroonaviirusele on suured massiüritused - spordi-, kultuuri- ja ühiskonnaüritused, ka meeleavaldused.

Ratas: Tallink on väga suur ettevõte, Eesti maastikul kindlasti üks lipulaev ja minu ning minu valitsuse üldsoov on see, et anda kõik meist olenev abi, et Tallinki aidata.

Helme: lähimatel nädalatel - vaatamata sellele, et eriolukorda me 99% tõenäosusega pikendame - astume me edasi samme ka piirangute leevendamiseks.

Ratas: meie eile avaldatud ühiskonna avamise plaanist on leida vaid kaks konkreetset kuupäeva. Rohkem me ei saa neid sinna panna, kuna me ei oska näha ette, kuidas viirus levib ja olukord Eestis areneb. Aga, mis on kindel, et me iga nädala alguses vaatame olukorra üle ja hindame neid kuupäevi ning avamisvõimalusi värske info raames. Samas on avamisele vastuseks olukorra halvenemise korral alati võimalik ka ühiskonda veelgi enam kinni keerata. See sõltub olukorrast.

Ratas: täna ka kindlasti arutame minister Jaak Aabi välja pakutud ideed, et muuta mask meil ühiskonnas reegliks. Minu arvamus on, et kui me räägime olukorra leevendustest, siis see tähendab eritingimusi, seal hulgas isikukaitse vahendite kohustust. Mina arvan, et see on väga tõsine pakkumine minister Aabilt. Kaubanduskeskuste puhul arutame kindlasti, kas muuta lisaks töötajatele ka külastajatele nöomaski kasutamise kohustuslikuks.

Ratas: olukord on Saaremaal paranenud ja Muhumaa ning Saaremaa vahelise liikumise lubamine on plaanis võimalikult kiiresti, kuid nii, et see oleks kindlasti turvaline. Ehk siis me anname esimesel võimalusel võimaluse kohalikel inimestel oma lähedasi näha.

Ratas: olukord on Saaremaal paranenud ja Muhumaa ning Saaremaa vahelise liikumise lubamine on plaanis võimalikult kiiresti, kuid nii, et see oleks kindlasti turvaline. Ehk siis me anname esimesel võimalusel võimaluse kohalikel inimestel oma lähedasi näha.

Helme: praegune koroonakriis on vaid üks kriis, mis valitsusel lahendada on ja seetõttu on vaja muuta seadusi, et me saaksime ka tulevaste kriisidega paremini ning kiiremini tegeleda. Ei ole vaja olla paranoiline, et me selle pandeemia varjus muudame seaduseid, et tsentraliseerida võimu.

Lukas: oleme leppinud ühiskonna ja asutuste avamise plaanis kokku, et kui viroloogiliselt sobib, siis esimesena plaanime avada vabaõhumuuseumid. Vastukaaluks maikuu keskel avada plaanitavatele kaubanduskeskustele, me siis plaanime pakkuda inimestele muuseume - kultuurseid, rahulikke ja 2+2 reegleid soosivaid muuseume.

Kultuuriminister Tõnis Lukas: ka kultuurivaldkond on pingutanud ja me loodame sellest kriisist väljuda vähemalt sama tugeva kultuurieluga kui sinna sisenesime. Ka riik on kultuurile otsa vaadanud, ka kultuurisündmuste toimumise vinklist. Mis on aga selge, et me liiga ei harjuks ära selle uue olukorraga, uute digivõimalustega ja tulevikus ikka teatri- ja kinosaaliesse tagasi tahaksime minna.

Kõige raskemalt on tabanud koroonakriis kohvikuid ja restorane. Tallinna populaarse burgerikoha Dereku Burgeri omanik ja kokk Fleur Sprenk meelt ei heida ja töötab 15 tundi päevas, et restorani elus hoida. Selle kõrvalt jõuab ta mõelda ka neile, kes raskel ajal tühja kõhtu kannatavad ning iga nädal keedab ta Toidupangale 300 portsu suppi. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/kadriorus-asuv-burgerirestoran-pakub-raskel-ajal-abivajajatele-tasuta-suppi?id=89635475

Helme: me ei saa riigi poolt selles rahvusvahelises kriisis kõike kinni maksta. Seda kriisi ei ole see valitsus ega väike Eesti tekitanud ning meil ei ole võimalik kõike ja kohe ja täielikult kinni maksta.

Siseminister Mart Helme: üritasime täna hommikul mõelda välja võtit, kuidas aidata riigipoolsete meetmetega võimalikult paljusid Eesti ettevõtjaid.

Ratas: epan väga oluliseks, et meie meditsiinisüsteem saaks töötada täisvõimsusel ja saaksid pakkuda inimestele abi nii VOVID-19 viiruse kui muude murede korral. Seetõttu saigi võetud vastu lisaeelarvest eraldatav eriabi haigekassale summas 213,2 miljonit eurot.

Ratas: eriolukorra avamistrateegia otsustatakse ja võetakse vastu järgmise nädala alguses vabariigi valitsuse istungil.

Ratas: eriolukorras kehtivate piirangute leevendamine peab toimuma majanduse turgutamise eesmärgil, kuid peab toimuma targalt ja tasakaalulalt, sest valesti tehtud otsused võivad kaasa tuua veel karmima nakkuspuhangu. Sellel nädalal otsustame kindlasti ka eriolukorra pikendamise. Meie kõigi suur soov on kiirelt naasta normaalsesse ellu, samas näitavad uuringud ja ka ütlevad eksperdid, et liiga kiire ühiskonna avamine võib osutuda valeks käiguks.

Peaminister Jüri Ratas briifingul: täna on veteranidepäev ja ka jüripäev. Tänan omalt poolt neid 3000 veterani, kelle auks me kanname Sinilillemärki. Jüripäeval oli halb märk aga näiteks käia külas. Täna 111 aastat tagasi tuli kokku ka esmakordselt Asutav Kogu. Palju õnne Riigikogule sünnipäevaks!

Kuulujutt, et haigust COVID-19 põhjustav viirus on inimeste loodud, ei taha kuidagi hääbuda, ehkki seni kogunenud teaduslikud tõendid kinnitavad, et uus koroonaviirus on arenenud loomulikul viisil. „Laboris viiruse konstrueerimise vaatepunktist on osa genoomisekventsi muutustest täiesti ebaloogilised, kuna kõik varasemad tõendid annavad mõista, et need peavad viiruse muutma ebatõhusamaks. Mitte üheski laboratooriumis pole selliseid süsteeme, millega oleks võimalik teostada osa avastatud muudatustest,“ selgitas Austraalias tegutseva Queenslandi tervishoiuinstituudi immunoloog Nigel McMillan. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/kas-uus-koroonaviirus-sundis-laboris-voi-looduses-teadlased-on-vasinud-selgitamast?id=89634907

USA Utah ülikooli teadlaste sõnul ei ole rahvusvahelise uuringu tulemuste põhjal mingeid tõendeid selle kohta, et COVID-19 haiguse läbipõdenud meeste spermas või munandites oleks koroonaviirust, ja seetõttu ei levi see haigus suure tõenäosusega sugulisel teel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/varske-uuring-covid-19-ei-levi-sugulisel-teel?id=89646031

USA Utah ülikooli teadlaste sõnul ei ole rahvusvahelise uuringu tulemuste põhjal mingeid tõendeid selle kohta, et COVID-19 haiguse läbipõdenud meeste spermas või munandites oleks koroonaviirust, ja seetõttu ei levi see haigus suure tõenäosusega sugulisel teel. https://forte.delfi.ee/news/teadus/varske-uuring-covid-19-ei-levi-sugulisel-teel?id=89646031

Kohe algab vabariigi valitsuse keskpäevane briifing: riigis toimuvast annavad ülevaate peaminister Ratas, siseminister Helme ja kultuuriminister Lukas.

Majandusminister Taavi Aas tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku kaubanduskeskuste avamiseks mai esimeses pooles. Keskuste avamisel on oluline tagada Covid-19 viiruse leviku tõkestamine ja seetõttu vältida inimeste massilist poodidesse kogunemist. Ohutuse tagamiseks kutsuvad Kaupmeeste Liit ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nii kauplusi kui kaubanduskeskusi üles vältima avamisel agressiivset turunduskommunikatsiooni.

Tartu Ülikooli Kliinikum peab plaanilise ravitöö taastamisel silmas ennekõike nii patsientide kui tervishoiutöötajate ohutust ning taastab plaanilise ravitöö järk-järgult, samal ajal pidevalt COVID-19 levikut Eestis ja ka mujal maailmas jälgides. „Haiglad on täna olukorras, milles pole kunagi varem olnud. Sellest hoolimata soovib kliinikum pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi nii eriolukorra ajal kui ka sellest väljudes,“ kinnitas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer.

Riigi Infosüsteemi Amet alustas sel nädalal uue küberturvalisuse kampaaniaga “Ole eriolukorras eriti IT-vaatlik”, mis hoiatab inimesi kaugtööga seotud küberohtude eest. „Praegune olukord - kaug- ja kodutööle siirdumine - tekitas soodsa pinnase küberkurjategijatele, kes võivad ära kasutada kiirustamise tõttu ebaturvaliselt valitud suhtlusplatvorme, andmete hoolimatut jagamist ja näost-näkku suhtluse puudumist,“ sõnas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa. Kõik nõuanded turvaliselt kodukontoris ja distantsõppes toimetamiseks on koondatud veebilehele www.itvaatlik.ee.

Statistikaamet uuris valitsuse kriisikomisjoni tellimusel, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. Andmetest nähtub, et märtsi viimasel nädalal oli liikuvus kõige väiksem. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mobiilsideandmed-naitavad-inimesed-on-hakanud-aprillis-rohkem-liikuma?id=89645289

"Öelda, et pole kedagi suremas näinud, pole kellegi voodi kõrval seisnud ega ühegi haigega kokku puutunud on ikka tase küll. Kui sa ei tööta haiglas, siis sa ju tõenäoliselt ei näegi kedagi sellesse suremas? Ja vaevalt, et sa ka mõne haige voodi kõrval seisaksid. Nii palju on meie haiglates veel ruumi küll, et need abivajajad jõuavad veel enne suremist haiglasse". https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/koroonahaige-lahedane-viiruse-eitajate-vaiteid-kuulates-hoian-kahe-kaega-peast-kinni-kas-oma-ninast-kaugemale-ei-naegi?id=89644613

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1551 COVID-19 viiruse testi, millest 33 proovi osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 45 181 esmast testi, nendest 1592 on olnud positiivsed. 23. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 109 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 192 inimest. Ööpäeva jooksul suri Kuressaare haiglas ravil olnud 85 aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 45 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-suri-koroonaviiruse-tagajarjel-uks-inimene-haiglaravi-vajab-109-inimest?id=89646705

USAs on avastatud uue koroonaviirusega nakatatuid kordades rohkem kui üheski teises riigis, nii et pole ime, et ka seal on testidest tubli nappus olnud. Seda probleemi mahendab veidi esimene vastav kodutest, mille FDA (USA toidu- ja ravimiamet) müügile lubas. https://forte.delfi.ee/news/teadus/kas-sul-on-koroonaviirus-ameeriklased-saavad-ise-kodus-proovi-votta?id=89641815

Sotsiaalminister Tanel Kiik 213 miljoni euro eraldamisest tervishoiukulude katmiseks: „Nii COVID-19 haigestunute ravi kui raviasutuste valmisoleku tõstmine võimalikuks suuremaks haiguspuhanguks on toonud tervishoiule täiendavaid erakorralisi kulusid. Lisarahaga toetame meie haiglate, arstide, kiirabitöötajate, õdede ja teiste tervishoiutöötajate tööd. Samuti saame seeläbi hüvitada esimest kolme haiguspäeva, et inimestel oleks võimalik jääda haigestumisel koheselt koju isolatsiooni ning nende sissetulek säiliks praeguses keerulises majandusolukorras võimalikult suures ulatuses“.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse, millega pannakse paika eriolukorras haigekassa kaudu makstavate hüvitiste ja tervishoiu täiendavate kulude katmise tingimused. Kokku eraldatakse haigekassale 2020. aasta lisaeelarvest tervishoiu erakorraliste kulude katmiseks enam kui 213,2 miljonit eurot, millest ligi 40,7 miljonit töövõimetushüvitiste ning 172,5 miljonit eurot tervishoiusüsteemi kulude katmiseks.

"Nägin ühel aknal kirja, et vajatakse autojuhte. Et mu naine oli sel ajal eemal ja olin üksi, otsustasin vabatahtlikuks hakata. Kastid olid ilusaid vilju täis," rääkis Inglismaa jalgpalli kõrgliigas mängiva West Ham Unitedi peatreener David Moyes väljaandele The Guardian. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/tipptreener-hakkas-pandeemia-ajal-puu-ja-koogiviljade-kulleriks?id=89644777

Eesti arutab kriisist väljumist – kuid, kas sel suvel piiri taha puhkama üldse saab? Eurosaadik Jaak Madison räägib Delfi „Euroopa erisaates“, et küllap ikka läheb ka turism suve teises pooles käima ja piirid EL-i sees lahti. Madisoniga tuleb juttu ka EL-is plaanitavatest majanduse toetamise meetmetest, mida täna valitsusjuhid arutavad – Madison leiab, et saavutatud on mõistlik balanss, mille poolt saab olla. Paketis ei ole aga Lõuna-Euroopa poolt nõutud ühiseid võlakirju vaid teistsugune lahendus. Madison ütleb, et see on hea ega arva, et Itaalia selle pärast EL-ist lahkuma hakkaks. Saatejuht on Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-jaak-madison-juulis-augustis-voiks-saada-euroopasse-puhkama-el-i-abimeetmed-riikidele-on-moistlikud-itaalia-ei-hakka-liidust-lahkuma?id=89644633

Ühes on Donald Trump siiski oma arvamusele kindlaks jäänud: tema valitsus on kogu aeg koroonaviirusega väga hästi toime tulnud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-trump-kommenteerib-viirust-usa-presidendi-jutt-on-paari-kuuga-tundmatuseni-muutunud?id=89641585

Eesti rattaprofid Rein Taaramäe ja Martin Laas astuvad sel nädalal täiesti uude maailma. Et õigeid võistlusi veel mõnda aega ei toimu, tuleb ennast proovile panna kodustes tingimustes. Virtuaalsel Šveitsi tuuril sõidavad ratturid puki peal, spordihuvilised näevad telerist aga justkui päris võistlust. https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/kaks-eesti-ratturit-osalevad-kriisituuril-taaramae-tore-voistlus-aga-parim-ei-pruugi-selguda?id=89639803

“Eelmisel reedel pidi mul olema silmakae operatsioon. Ühe silmaga praegu ei näegi, pean veel kannatama juuni lõpuni, operatsioon lubati siis ära teha,” räägib Viljandimaal elav Varje. https://maaleht.delfi.ee/uudised/plaaniline-ravi-taastub-kuid-see-ei-tahenda-et-kohe-arsti-juurde-paaseb?id=89630523

Reisid, mis on planeeritud toimuma mõne kuu või poole aasta pärast, võivad asjaolude muutudes juba plaanipäraselt toimuda. Seepärast ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate reiside tühistamisega kiirustada. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ttja-annab-haid-napunaiteid-lahiajal-reisi-planeerimiseks-ei-maksa-tuhistamisega-kiirustada?id=89644611

Kogu maailmas pole tänaseni välja töötatud tõhusaid ravimeid COVID-19 vastu ja nii toetuvad Eestiski kasutusele võetud raviskeemid peamiselt kaasnevate haiguste ravile ja veel testimisel olevate ravimitega eksperimenteerimisel. https://forte.delfi.ee/news/varia/covid-19-ravi-eestis-suures-osas-veel-eksperimenteerimine-ja-korvalhaiguste-allasurumine?id=89645011

Kantar Emor on eriolukorra väljakuulutamisest saadik jälginud iganädalaselt Eesti elanike hoiakuid ja käitumist eriolukorras. Selle nädala tulemused näitavad tugevat positiivset trendi: kasvanud on nii emotsionaalne kui ka majanduslik kindlustunne ning järjest rohkem on neid, kes arvavad, et olukord läheb peagi paremaks – seda usub 41 protsenti Eesti elanikest. Endiselt püsib aga kõrgel Eesti elanike mure olukorra pikaajalise mõju pärast majandusele, mida pelgab 61 protsenti Eesti elanikest. Seda kardetakse rohkemgi kui enda või oma lähedaste nakatumist koroonaviirusesse, mille üle tunneb muret 52 protsenti Eesti elanikest.

Kui lasta hirmul oma elu juhtida, siis jääb elu elamata. See elu pole elamisväärne. Kuid sama vähe elatav on elu juhul, kui hirm välja lülitada. See elu jääb ilmselt väga lühikeseks, ütleb politoloog Karmo Tüür. https://epl.delfi.ee/arvamus/karmo-tuur-hirmuga-elu-ja-hirmuta-elu?id=89638659

Kliendina Itella pakiautomaadi juures seisnud ajakirjanikus tekitas küsimusi Itella pakiautomaadi puhastamine, mis loob kahtluse, kas sellest on abi viiruse levimise takistamisel. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/video-ajakirjanik-markas-kui-lohakalt-puhastatakse-praegusel-ajal-pakiautomaate-kuidas-selline-tegevus-viiruse-eest-kaitseb?id=89631593

Aprilli alguses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatatud Estonia kaevandus alustab uuesti tööd 27. aprillist. Aprilli alguses oli Enefit Kaevandused sunnitud peatama töö Estonia kaevanduses, kuna kaevanduse töötajal tuvastati koroonaviirus. „Praeguseks on nakatunud töötaja paranenud ning meile teadaolevalt ei kandunud haigus edasi teistele töötajatele. Sellest tulenevalt on võimalik töö allmaakaevanduses taastada, võttes erilise tähelepanu alla viiruse levikut tõkestavad ettevaatusabinõud,“ sõnas Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola. Kaevanduse avamise otsusele eelnevalt konsulteeris ettevõte ka terviseametiga.

Kassid, kellel on kerge hingamisteede haigus ja kes peaksid paranema, said viiruse ilmselt inimestelt oma majapidamises või selle lähedal, teatasid USA põllumajandusministeerium ja Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC), vahendab Guardian. Varem on USA-s osutunud positiivseks mõnede tiigrite ja lõvide koroonaviiruse proovid New Yorgi Bronxi loomaaias. Väike arv juhtumeid loomadel on kinnitust leidnud ka mujal maailmas. USA võimude teatel näib, et mõned loomad võivad inimestelt viiruse saada, aga miski ei viita sellele, et loomad nakataksid inimesi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/new-yorgi-osariigis-osutus-positiivseks-kahe-kassi-koroonaviiruse-proov?id=89644665

Rahvusraamatukogust laenatud raamatuid saab tänasest tellida pakiautomaatidesse! Alates tänasest saab Rahvusraamatukogust laenatud teoseid tellida Omniva pakiautomaatidesse üle kogu Eesti. Pilootprojekt laiendab nende inimeste juurdepääsu Rahvusraamatukogu teostele, kes elavad kaugel või ei saa mingil põhjusel kohapeale laenutatud raamatutele järele tulla. Samuti on nüüdsest võimalik tagastada raamatuid pakiautomaatide kaudu. See vähendab inimeste vajadust praeguses olukorras läbida raamatute laenutamiseks või tagastamiseks pikemaid vahemaid.

Aab: kaitsemaski kandmine peaks olema tavapärane harjumus viirushaiguste leviku korral. Riigihalduse minister Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski. „Maski kandmise kohustus on eriti aktuaalne perioodil, kui hakatakse COVID-19 eriolukorra meetmeid leevendama. Mitmed riigid kohustavad piirangute leevendamisel kandma avalikes ruumides näomaski või –katet. Kusjuures lubatud on nii kirurgilised maskid, muud näomaskid kui ka isetehtud maskid,“ tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab.

Naksakas Sulo Särkinen, kelle perre sündis uus ilmakodanik Sebastian, otsustas kriisist ja sünnitanute külastamise kitsendustest hoolimata oma lapsele ja abikaasa Katrinile külla minna. Raskes olukorras tulid appi rahvatantsukaaslased rühmast Väikesed Viisud. https://maaleht.delfi.ee/uudised/noor-isa-kais-tostuki-ja-roosikimbuga-sunnitusmaja-kolmanda-korruse-akna-taga?id=89632593

Meelelahutussektor vajab piirangutes erisusi ja valgust tunneli lõpus, mida praegune väljumisstrateegia ei paku, leiab Eesti üks suurimaid turvafirmasid Meeskond Security OÜ. Ettevõte toob peaminister Jüri Ratasele ja kultuuriminister Tõnis Lukasele välja ka lahendused, kuidas pakkuda ka unarusse jäänud sektorile eriolukorras lootust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/turvafirma-valjumisstrateegia-jatab-meelelahutussektori-lahendusteta?id=89643765

Enne kui eriolukord 12. märtsil kehtestati, käisid Eestis pinevad arutelud teemal, kas ikka on mõistlik eriolukorda välja kuulutada ja ega see ei too ühiskonna jaoks kaasa väga negatiivseid tagajärgi. Ilmselgelt oli üks kõhkluste allikas see, mis toimus täpselt 86 aastat varem, 12. märtsil 1934, kui Konstantin Päts otsustas enne aprillis toimuma pidanud riigivanema valimisi välja kuulutada kaitseseisukorra, mis sisuliselt lõppes alles Eesti taasiseseisvumisega 1991. aasta augustis. https://epl.delfi.ee/arvamus/jaan-ginter-eriolukord-ei-vordu-diktatuuriga-ja-peaks-esialgu-jatkuma?id=89634577

https://epl.delfi.ee/arvamus/em-versus-em-kas-riigikogu-peaks-rohkem-kaasama?id=89641737

Lõuna-Korea ja USA meedias hakkasid sel nädalal levima kuuldused, et Põhja-Korea 36-aastane valitseja Kim Jong-un on avalikkusest terviseprobleemide tõttu kadunud ja võib olla raskes seisus. Tõendusmaterjali totalitaarse riigi võimukoridorides toimuva kohta pole küll leitud, ent vaatlejates äratab huvi Kimi hiljutine puudumine tähtsaima riigipüha, vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamiselt. Esmaspäeval kuulutas Lõuna-Korea portaal Daily NK, et nende Põhja-Koreas asuva allika sõnul olevat puudumise põhjus 12. aprillil toimunud südameoperatsioon. Allika sõnul olevat Kimi tervis viimase poole aasta jooksul suitsetamise, ülekaalu ja ületöötamise tõttu halvenenud ning nüüd taastub ta oma mägisuvilas operatsioonist. https://epl.delfi.ee/valismaa/kim-pole-parast-infarktikuuldusi-nagu-naidanud?id=89638973

Maaeluminister Arvo Aller (EKRE) kiidab Eesti toitu ja räägib, et kuigi toidu väljaveo piirangutest Euroopas mingeid märke ei ole, on ka selliseks juhuks tegemisel plaan, kuidas rohkem omal jõul hakkama saada. Usutlusest saab muu hulgas teada, et tagasilöök ja raskem olukord võib põllumajanduses tulla lähikuudel. Eesti põllumehed suudavad ministri kinnitusel rahva põhiliste toiduainetega siiski ära toita. Praegu ei ole ka ühtki signaali, et toiduainete vedu ELi riikide vahel oleks raskendatud. Toiduained võivad küll kallineda, kuid toidu kvaliteet siis kindlasti paraneb. https://maaleht.delfi.ee/uudised/maaeluminister-arvo-aller-nuud-hakkame-lopuks-vaartustama-oiget-toidu-hinda?id=89623373

Spordimaailmas saab praegu lugeda uudiseid võistluste edasi lükkamistest, koroonaviirusega nakatunud atleetidest, sportlaste kodus treenimisest jne. Tavapäratutes tingimustes harjutavad nii tippsportlased kui ka noored. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/milles-voiksid-eesti-noorjalgpallurid-praegu-areneda-kus-on-oodata-tagasilooki?id=89604279

Uuring koosneb kaheksast ühe nädala pikkusest lainest ning igas laines küsitletakse ja testitakse 2000–4000 inimest. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma AS Emor saadab täna elektrooniliselt uuringu kutse ja küsimustiku esimesele 2000 inimesele, kes on valitud programmis osalema juhuslikkuse alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Eakate inimestega, kel ei ole võimalik elektroonilist küsimustikku täita, tehakse telefoniintervjuud. Uuringus osalemine on kõigile kutse saanud inimestele vabatahtlik ja sellest võib igal hetkel loobuda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/teadlased-testivad-16-000-inimest-koroonaviiruse-suhtes-tana-saavad-kutsed-esimesed-2000?id=89644077

Sellises kriisiolukorras võib iga ekspert üles lugeda mõne hinnangu või otsuse, mis läks ehk valesti. Kuid üks asi on möödapääsmatu: kriisi ületades algab halastamatu võimuvõitlus taas – võimuinstinkt ei kao kuhugi, möönab kunagine riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik, Kaitseliidu Toompea maleva pealik ja filmilavastaja Ilmar Raag. https://maaleht.delfi.ee/uudised/ilmar-raag-inimene-on-nous-puudust-kannatama-kui-teab-mille-nimel-ja-kui-kaua?id=89604547

„Kasutatud autode, nagu ka uute autode turul on see muutus, et pole inimesi, kes oleksid valmis autot soetama,” ütleb Wiru Auto juhataja Tõnu Paju ja ütleb, et nende müük on lausa 90% vähenenud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kriis-on-kasutatud-autode-turul-mondagi-muutnud-muuk-kukkus-kolinal-inimesed-otsivad-odavamaid-soidukeid?id=89639083

Tegelikult on natuke raha Eestisse ja teistessegi liikmesriikidesse juba süstitud. Juba koroonakriisi esimestel nädalatel otsustati Brüsselis, et kiirkorras antakse koroonatõrjeks käiku kõik, mis tänavu läbi saavas 2013.–2020. aasta eelarves veel alles on. Eestil oli veel n-ö saamata 73 miljonit eurot, mis koos meie enda panusega annab kokku maksimaalselt 220 miljonit eurot. See lubati otsekohe suunata koroonatõrjeks ja esmasteks toetusmeetmeteks, näiteks ettevõtetele käibelaenude andmiseks jne. https://epl.delfi.ee/uudised/tagatuba-mustmiljon-triljon-biljon-kas-ka-eestile-tuleb-midagi-el-i-koroonafondidest?id=89639331

Täna toimub (sunnitult) ajalooline sündmus. Esimesed kodumaised filmid, täpsemalt viiest lühifilmist koosnev kassett „Värske veri: parimate kavatsustega” linastub veebis: netikino.ee-s, Elisas, Telias ja GO3-s. Linastuvatest filmidest üks on kõigi bodyhorror’ile, õudusfilmidele ja Eesti filmimaailmale kaasaelajate rõõmuks juba teinud märkimisväärse rahvusvahelise lennu. https://epl.delfi.ee/kultuur/oskar-lehemaa-praegune-olukord-on-suur-empaatiatrenn-kogu-uhiskonnale?id=89632433

Kui enamik laenuperioodi on alles ees, siis on igakuine maksekoormuse tõus väiksem kui lühema perioodi korral. "See, kui suures ulatuses maksekoormus pärast maksepuhkuse lõppu kasvab, oleneb suuresti sellest, kui pikk on periood laenulepingu lõpuni,” ütleb Evelin Tammearu. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maksepuhkused-seavad-pangakliendid-ebavordsesse-olukorda?id=89639775

Eriolukorra tingimustes ei ole ühistranspordiga sõitmist ära keelatud. Lisaks pesemisele ja desinfitseerimisele, et elusid päästa, tegelevad suured bussifirmad ka ise ellu jäämisega. Ministeerium on aga kehtestanud ka nö ülerahvastatuse piiri. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uhistransport-kui-nakkuskolle-mida-teevad-vedajad-et-ei-juhtuks-koige-hullemat-turul-toimub-aga-raputus?id=89634931

Niipea kui üks haridusminister Mailis Repsiga seotud konflikt paistab olevat seljatatud, tõstab pead järgmine. Alles võtsid õpetajad sõna Repsi plaani vastu, et valitsus saaks õiguse eksamite üle otsustada kaheks aastaks. Nüüd väljendati mõtet Repsile umbusaldust avaldada, et ta tuleks riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuma. https://epl.delfi.ee/uudised/repsi-segasummasuvila-vastukaivad-sonumid-kulvavad-opilastesse-noutust?id=89639871

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-allkirjastas-korralduse-sisserandajatele-roheliste-kaartide-valjaandmise-peatamiseks?id=89644119

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell teatas eile, et Rootsi nakatumiskõver on alates aprilli algusest küllalt lame. „See on väga hea uudis,” sõnas ta. Päev varem oli Rootsi terviseamet öelnud, et tegelik koroonaviirusega nakatunute arv on ametlikust umbes tuhat korda suurem. Õige pea selgus, et selline hinnang ei saa kuidagi tõele vastata, sest siis oleks nakatunuid rohkem kui Rootsis elanikke. Eile teatas terviseamet, et mudeldamisel jäi andmeisse viga, ja lubas uue, täpsustatud andmete põhjal tehtud prognoosi avalikustada täna. https://epl.delfi.ee/valismaa/rootsi-purjetab-valitud-kursil-koigutamatult-edasi?id=89635123

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koik-saksa-liidumaad-muudavad-kaitsemaskide-kandmise-kohustuslikuks?id=89643885

Peaminister Jüri Ratas andis äsja intervjuu "Terevisioonis", kus vastas küsimustele eile avaldatud kriisimeetmete leevendamise strateegia kohta. Ratase sõnul asutakse viiruse leviku numbreid jälgima koos teadusnõukoguga iga nädala kaupa, et nende järgi otsustada võimalikke avamisi. Või ka vastupidi: "Kui viirus tuleb tagasi, siis neid piiravaid meetmeid tuleb tagasi panna. Nii kaua, kuni maailmas pole vaktsiini selle vastu."

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/olavi-lepp-kriisi-mojud-on-kohal?id=89643159

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-balti-riikide-peaministrid-soovivad-lahitulevikus-jouda-piirangute-uhise-leevendamiseni-piiridel?id=89640931

https://maaleht.delfi.ee/arvamus/piret-tali-surmaga-ahvardamine-eeldab-vastutustunnet-seda-hirmu-on-raske-tagasi-poorata?id=89608877

https://ekspress.delfi.ee/elu/interaktiivne-mang-kas-oskad-hambaarstile-vajaliku-kriisivarustuse-selga-panna?id=89609599

https://kroonika.delfi.ee/news/sisukasvaheaeg/sisukas-vaheaeg-neljapaeval-on-saate-teemaks-muusika-ja-kulalisteks-on-imeline-liis-lemsalu-ja-rappar-villemdrillem?id=89639401

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-riigihangete-tingimustes-jarelandmisi-ei-tee-maksuvolgasid-tuleb-edasi-kontrollida-ja-maksuvolg-peab-olema-tasutud-voi-ajatatud?id=89634359

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lennundusklastri-juht-kas-riik-paastab-40-000-tookohta?id=89638105

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-somera-kodus-osutus-veel-16-elaniku-koroonaproov-positiivseks?id=89642269

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-blogi-juri-ratas-eesti-peab-valmis-olema-et-koroonaviirus-tuleb-sugisel-tagasi-ja-veel-rangemini?id=89639873

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusminister-vastab-kas-distantsope-voiks-jaada-alatiseks-mis-saab-riskiruhmas-opetajatest-kuidas-saab-saarelt-mandrile-kooli?id=89640929

https://epl.delfi.ee/arvamus/kristen-michal-kriisi-juhtimine-ja-sonumiselgus-vajavad-kovasti-parandamist-eeskujudeks-on-doktorid-popov-ja-laane-mitte-valitsus?id=89640889

https://epl.delfi.ee/arvamus/kaja-kallas-kritiseerib-elame-endiselt-nadal-korraga-aga-parlamenti-ratas-eirab?id=89641349

Euroopa Liidu välisministrite videokohtumisel arutati Ukraina ja teiste idapartnerlusriikide toetamist koroonakriisis Täna toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel keskenduti sellele, kuidas toetada koroonakriisi tingimustes Ukraina reformipüüdlusi ning leida lahendus keerulisele julgeoleku- ja humanitaarolukorrale Ukraina idaosas. Eesti rõhutas Idapartnerlusriikide toetamise tähtsust avaldades lootust, et tippkohtumine leiab sellel aastal aset. Välisminister Reinsalu sõnul tuleks jõuliselt toetada Idapartnerlusriike koroonaviirusest jagusaamisel ja selleks saab edukalt kasutada digitaalseid lahendusi. Reinsalu kutsus liikmesriike üles Eesti eestvedamisel koordineeritud tegevusele digilahendustega viiruste vastu võitlemiseks. „Rõhutasin arutelul Euroopa Liidu välisministritega vajadust tugevalt toetada Ukraina reformikava. Peame hoidma ära, et koroonakriisi varjus ei kasutaks Venemaa, kui okupeeriv jõud võimalust olukorda Krimmis ja Ukraina idaosas halvendada. Kindlasti ei tohi unustada, mis toimub hetkel Donbassis – kuigi suur osa elanikkonnast on koroonaviiruse riskigrupis ja kohalik tervishoiusüsteem on ääretu surve all, on ligipääs humanitaarabile äärmiselt piiratud ja okupeeritud piirkonda ei lasta COVID-19 ettekäändel isegi OSCE missiooni vaatlejaid. See on lubamatu,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. Lisaks kutsus Eesti välisminister liikmesriikide kolleege osalema 8. mail ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti korraldataval kõrgetasemelisel kohtumisel Euroopa julgeoleku teemal.

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/tana-kell-20-minapusinkodus-jurioo-margutuled-tulevad-sel-aastal-siiri-sisaski-ja-vlu-muusika-ning-ministrite-tervitustega?id=89612889

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/meeleheide-ajas-ettevotja-elektriarvega-seonduvalt-otse-martin-helme-poole-poorduma-minister-vastaski-talle-isiklikult?id=89632881