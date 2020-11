OTSEBLOGI, FOTOD ja VIDEO | Martin Helme jäi ametisse, umbusaldust toetas 46 saadikut. Kaja Kallas: täna saime kaks võitu

Helmede kohatu sõnavõtt

Kaja Kallas: opositsioon sai täna kaks võitu Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Kaja Kallase sõnul sai opositsioon täna kaks võitu, sest siseminister Mart Helme astus tagasi ja ükski koalitsiooni saadik ei soovinud rahandusminister Martin Helmet hääletusel toetada. Martin Helme umbusaldamise poolt hääletasid 45 opositsiooni saadikut ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Umbusalduse vastu ei olnud keegi. “Täna saime kaks võitu. Esiteks Mart Helme lahkub siseministri kohalt ja teiseks Martin Helme umbusalduse vastu ei hääletanud isegi mitte tema enda erakond,” ütles Kaja Kallas. Tema sõnul pole sellist olukorda, kus umbusalduse poolt hääletab 46 ja vastu mitte ühtegi saadikut selle koalitsiooni ajal olnud. “Kuna aga reeglid on sellised, et umbusalduse läbiminemiseks on vajalik 51 poolthääle enamus, siis paraku jääb Martin Helme seekord veel ametisse ja see jääb kõigi koalitsioonisaadikute hingele. Aga jää on hakanud liikuma,” rääkis Kallas. “Eestile saab moodustada parema valitsuse, mille pärast ei peaks iga nädal piinlikkust tundma ning mis tegeleks Eesti ees seisvate probleemidega nagu koroonakriis, haridus, majanduse probleemid, laste vaimne tervis ja keskkonnahoid,” lõpetas Kallas.

Koalitsioonisaadikutest andis oma toetuse Martin Helme umbusaldamisele Vikatoria Ladõnskaja-Kubits erakonnast Isamaa.

Rahvaesindajad on rääkinud: Martin Helme umbusaldamist toetas 46 saadikut

Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Henn Põlluaas paneb umbusalduse hääletusele.

Kõlab kutsung, algab hääletus!

EKRE fraktsioon palus enne hääletust 10 minutit vaheaega.

Ega Helmetega ka midagi ei juhtu, neid on rohkem kui üks. Edu teile! Täna tegite parajat tsirkust, loodame, et rahvale meeldib!

Keskerakonna poolt vastab Viktor Vassiljev: te saate nüüd kaotuse endale kirja. Milleks te seda teete? Koalitsioon jääb koalitsiooniks!

Siis lähete Eesti lõhkujatena ajalukku ka teie. Lõpetame selle jama ära, palun, hääletage umbusalduse poolt.

Kaja Kallas koalitsioonipoliitikuile: kui te jätate hääletamata või hääletate umbusalduse vastu, siis on Mart ja Martin Helme seisukohad ka teie seisukohad.

Kas te jagate oma isa seisukohta, et Joe Biden on närakas, jah või ei? "See pole sisuline küsimus," vingerdab Martin Helme vastamisest kõrvale.

Vilja Toomast: kas te olete kunagi valmis tunnistama eksimusi, vabandama? "Ära iial ütle iial," vastab Martin Helme.

Miskipärast kirjutas Jüri Ratas eile ühsimeedias, et Helmed peavad USA suhete õõnestamise lõpetama. Kas see tähendab, et peaminister on rumal? Martin Helme keerutab vastusest kõrvale.

Kaja Kallas: miks te pole õeldnud, et senati ja esindajatekoja valimised pole võltsitud? Helme: Seda peab võltsijate käest küsima.

Eesti-USA parlamendirühma liikmete avaldus Ameerika Ühendriikide rahvas andis 3. novembril vabadel ja ausatel valimistel oma toetuse Joseph R. Biden Jr.’ile Ameerika Ühendriigid on läbi ajaloo toetanud kindlameelselt ja vankumatult Eesti iseseisvust. Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud mitte kunagi Eesti annekteerimist Nõukogude Liitu. Eesti taasiseseisvumise järel on Ameerika Ühendriigid aidanud üles ehitada meie kaitsevõimet ja on NATO liikmesriigina Eesti julgeoleku tagaja. Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitseväelased seisavad õlg-õla kõrval välismissioonidel demokraatia ja vabaduse eest. NATO sõjaline kohalolek Eestis on tõhusaim heidutus Eesti iseseisvuse vastastele. Rohkem kui kunagi varem vajab demokraatlik maailm reeglitepõhist maailmakorda. Tugevad transatlantilised suhted on rahu, stabiilsuse ja arengu eelduseks ning Eestil ja Ameerika Ühendriikidel on selles ühised huvid. Eesti rahvuslik julgeolek rajaneb usalduslikel ja vastastikku lugupidavatel suhetel meie liitlastega. On lubamatu, et ükski Eesti valitsuse liige seab oma väljaütlemistega kahtluse alla Ameerika valimiste legitiimsuse – see on üheselt vastuolus Eesti rahvuslike huvidega. Avaldusele on alla kirjutanud Eesti-USA parlamendirühma liikmed: Andres Sutt, Keit Pentus-Rosimannus, Sven Sester, Yoko Alender, Mihhail Lotman, Urve Tiidus, Raivo Tamm, Aivar Sõerd, Taavi Rõivas, Madis Milling, Kristen Michal, Kalle Laanet, Jüri Jaanson, Kristina Šmigun-Vähi, Erki Savisaar, Martin Repinski, Hanno Pevkur, Heljo Pikhof, Maris Lauri, Eerik-Niiles Kross, Raimond Kaljulaid, Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Šorin, Hele Everaus, Kalvi Kõva ja Toomas Kivimägi.

Kas te ei arva, et olete oma volitusi suurelt ületanud? Minust suuremat amerikanisti, Ameerika-Eesti koostöö pooldajat annab otsida, vastab Helme.

Kas teie erakond on saanud otseselt või kaudselt toetust Vene föderatsioonilt? "Kas ma pean hakkama tõestama, et me pole vene agendid? Kui teil on mingeid tõendeid, siis tahaks, et te jagaks neid pädevate asutustega, sellise laimu muuseas loopimine, vat see on vihakõne, see on madal."

Millal te tagasi astute? "Oh teid," ütleb Martin Helme. Seda rõõmu ma teile ei paku. Minu sõna maksab, ma olen rahandusminister!

Mart Helme ei astunud tagasi, sest oli tulemas umbusaldusavaldus. Astus tagasi, sest tahtis astuda! Saalis naerdakse.

Väitsite: kui Mart järvik läheb, läheb ka EKRE. Kui Mart Helme läheb, läheb ka EKRE. Kas Martin Helme sõna maksab või ei maksa? "Maksab," vastas Martin Helme.

Kas te jätkuvalt jääte enda juurde - pole küsimustki, et USA valimised n võltsitud? "Esiteks pole kõigis osariikides valimsitulemused kokku loetud. On ju pooles tosinas osariikides tulemused kaevatud kohtusse, on fakt, et Ameerikas on kaks meest, kes väidavad, et on valimised võitnud," ütleb Martin Helme.

Martin Helme möönab, et suhted USA-ga on strateegilise tähtsusega.

Liina Kersna: Kumb on hetkel meie valitsuse välispoliitika, kas peame suhteid USA-ga olulisiks või mitte?

Urmas Kruuse: kas sa endiselt seisab Kõige taga, mis sa eile rääkisid, oled uhke? "Eesti parim raadiosaade," kiidab Martin Helme.

Aga miks te E-valimisi siis tagantjärele ei vaidlustanud? Martin Helme ei vasta sisuliselt.

Aivar Sõerd: Väitsite, et ka Eesti valimised on võltsitud, e-hääled kehtetud. Miks siseminister ei uurinud väidetavaid pettusi? Martin Helme lubab, et IT minister tegeleb teemaga.

Hanno Pevkur: Saan aru, et te sisuliselt ei vasta millelegi, aga küsin ikka: vaadates kõiki teie välajütlemisi, mitte ainult USA suunas - kas teil häbi ka on? "Ei, mul ei ole häbi," vastab Helme.

Kas ja millal lahkute valitsusest, lubasite ju, et kui Mart läheb, on valitsusega kõik," küsib Signe Kivi. "Loodame siiski oma valijalt saadud mandaadi realiseerida," vastab Martin Helme.

Kristina Šmigun Vähi: kas te tunnete, et olete midagi valesti teinud? "On ju selge, et neile jõududele, mida te esindate, piisab ükskõik millisest põhjusest, mis siis, et põhjust ei ole," vastas Martin Helme.

Mart otsustas tagasi astuda, et teid siia kiusama tulla, selgitas Martin Helme papa tänahommikust sammu.

Ma ei oska sinu fantaaasiatele vastata, ütles Martin Helme.

"Jääb mulje, et teile ei sobi Euroopa, ei sobi Ameerikagi enam, aga sobib KReml. Kuidas sobib see kokku teise nn rahvusliku joonega," küsib Jürgen Ligi.

"Suur tänu lahke võimaluse eest! Jätan vahele," vastas Martin Helme.

Taavi Rõivas: juba ainuüksi parlamendi Mordoriks niemtamine väärib tagasiastumist. Aga ma pakun teile võimalust vabandada ja mõista ühemõtteliselt hukka, mida rääkis Mart Helme.

Nojah, alles me olime siin. Järjekordne väljamõeldud, tühja koha pealt tekitatud skandaal! Näidake oma halvimat, Mordor! (Helme viitas "Sõrmuste isanda triloogiale")

Pulti astub Martin Helme.

Mihkelson pöördub isamaalaste ja keskerakondlaste poole: toetage umbusaldamist, Eesti väärib paremat.

Siin ei aita enam tordid ega vitsakimbud. Eesti välispoliitika keskmes on õigusriigi kaitse. Rünnates vähemusi, seab rahandusminister tõsise löögi alla ka Eesti usaldusväärsuse. See paigutab meid itta - Biden on närakas, Vladimir Putin aga "apteeker".

Martin Helme ütles presidendiks valitud Bideni ja tema poja kohta: "Hunter Biden, jah, tarvitab usinasti nakrootikume ja Ukraina prostituute, ent põhitegevus on siiski vahendada hiinlaste ja venelaste tehinguid, saada raha USA strateegilistelt vastastelt." Kui kellelegi pole kohale jõudnud, siis Mardi ja Martini eilsed kommentaarid peaksid panema punkti. Ei kõla usutavalt ei Jüri Ratase manitsused ega Urmas Reinsalu väited, et Helmed ei esinda valitsuse seisukohta.

Martin Helme on tegelenud ühiskonna lõhestamisega, rünnanud erinevad vähemusgruppe. Näiteks laupäeval õnnitles peaminister Ratas Joe Bidenit ja Kamala Harrist valimsivõidu puhul. Samal ajal rääkisid Martn ja Mart Helme raadios järgmist: Martin Helme ütles, et tsiteerin "Pole üldse mingit küsimust, et need valimised on võltsitud, kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis USA-s ju põhiseadus enam ei kehti. USA-s pole vabadust."

Rahandusminister Martin Helme viimasest rünnakust Eesti julgeoleku vastu on möödas 24 tundi, ent minister on endiselt ametis, imestab Mihkelson. Julgeolekupoliitika lõhkumisele peab kehtima nulltolerants.

Kõnepulti astub umbusalduse esitaja Marko Mihkelson.

Peaminister edastas presidendile Mart Helme tagasiastumisavaldusePeaminister Jüri Ratas võttis täna vastu siseminister Mart Helme tagasiastumisavalduse ning edastas selle president Kersti Kaljulaidile.Ratas tunnustas Helme otsust ametist lahkuda. "Ameerika Ühendriigid on meie suurim liitlane ja strateegiline partner ning iga valitsuse liikme roll on Eesti ja USA liitlassuhete hoidmisse ja tugevdamisse panustada. Mart Helme tagasiastumine on praeguses olukorras ainuvõimalik, et valitsus saaks jätkata oma tööd, sealhulgas välispoliitiliste eesmärkide elluviimist," ütles ta.Ministri vabastab peaministri ettepanekul ametist president Kaljulaid, kes nimetab pärast uue ministrikandidaadi selgumist peaministri ettepanekul ametisse ka uue ministri.

Martin Helme umbusaldamine tuleb töösse teise päevakorrapunktina.

Martin Helme umbusaldamine algab kella 16 ajal.

Valitsus otsustas sidevahendite teel peetud erakorralisel istungil taotleda riigikogu juhatuselt rahandusminister Martin Helme suhtes algatatud umbusaldusavalduse arutamist tänasel riigikogu istungil esimesel võimalusel.

Umbusaldusavalduse täistekst, mille riigikogu liige, reformierakondlane Marko Mihkelson täna kell 15.00 alanud parlamendi istungil menetlusse andis:"Allakirjutanutena avaldame umbusaldust Martin Helmele, kes valitsuse liikmena on sihikindlalt tegelenud Eesti julgeoleku, rahvusvahelise maine ja meie jaoks oluliste liitlassuhete kahjustamisega.Martin Helme on seadnud kahtluse alla Eesti valimiste usaldusväärsuse, Eesti demokraatlike institutsioonide sõltumatuse ja külvanud teadlikult umbusku Eesti kui demokraatliku riigi toimimise põhialustesse. Samuti on Martin Helme tegelenud ühiskonna lõhestamisega ja rünnanud erinevaid ühiskonnagruppe.Rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme ründasid USA presidendivalimiste järgse sõnavõtuga rängalt Eesti peamise julgeolekupartneri ja liitlase Ameerika Ühendriikide demokraatlike valimisi. Nad ründasid meie olulisema liitlase sisepoliitilist enesemääratlusõigust ja äsja valitud presidenti isiklikult. Mart ja Martin Helme alusetud süüdistused USA valimispettuste teemal ja isiklikud rünnakud USA valitud presidendi Joseph R. Bideni suunal on alusetud, ebamoraalsed ja täiesti ebasobivad valitsuse liikmele. Sellise sõnavõtuga on Mart ja Martin Helme erakordselt tõsiselt kahjustanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huve.Eesti välispoliitika keskmes on inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ja vähemuste kaitse. Rünnates Eesti välispoliitilise kursi kõrval ka liberaalse demokraatia üldpõhimõtteid ning kutsudes üles referendumi kaudu otsustama vähemuste õiguste üle seab Martin Helme tõsise löögi alla Eesti Vabariigi kui demokraatliku õigusriigi usaldusväärsuse Euroopa Liidu ja NATO liitlaste silmis. Ta paigutab meid läänest itta ja sellise kuuluvuse puhul pole meil põhjust oodata liitlaste tuge.Martin Helme järjepidevate rünnakute all on olnud ka võimude lahusus, sõltumatu uurimine, kohtupidamine ja ajakirjandus. Kõike eeltoodut arvesse võttes on selge, et Martin Helme ei sobi oma ametisse ja seetõttu teeme ettepaneku, et riigikogu umbusaldaks rahandusministrit."

Ajakirjanik: kas hea tahte leping kehtib veel? Ratas: Ma arvan, et see näitabki nende allkirjade jõudu. Ma mäletan, et oli paar tundi hiljem, kui tuli ühe EKRE faktsiooni liikme väga inetu ja häbiväärne kommentaar sotsiaalmeediasse ja peale seda ta võttis poliitlise vastutuse, kui me räägime rahvusringhäälingu nõukogust. See näitab ka seda, et pärast seda raadiosaadet me ei oleks arutanud seda, kas siseminister astub tagasi või mitte, kui ei oleks seda raadiosaadet olnud. See allkirjastatud paber näitabki, et kui niisuguseid asju öeldakse, siis nendel on ka tagajärjed. Tagajärg on see, et üks minister lahkub ametist, et koalitsioon saab jätkata.

Küsimusele, kas Martin Helme taganes sõnadest, et USA presidendivalimised on võltsitud, vastas Ratas, et täna ei olnud sellest juttu. "Täna oli juttu, et USA on demokraatlik õigusriik. Ma kindlasti usun seda 100 protsenti, et USA on demokraatlik õigusriik. Nii, nagu igas riigis on oma kohtusüsteem, on kindlasti Ameerika Ühendriikides oma kohtusüsteem. Mina olen Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste osas sõna võtnud. Olen soovinud jõudu Joe Bidenile, tema uuele administratsioonile. Kindlasti Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel on väga olulised strateegilised liitlassuhted, kaitsepoliitika-alased suhted ja neid me peame mitte ainult hoidma, vaid igapäevaselt ka arendama." Ratas kinnitas, et tal puudub info, et Eesti valimised oleks võltsitud. Ratas tunnistas, et Helme ütlus midagi head Eesti suhetele USA-ga ei teinud. "See on arusaadav ja ma arvan, et see, mis on Eesti valitsuses ja poliitikas viimastel tundidel toimunud, näitavad, et saadakse aru, et siit ei olnud enam võimalik selliselt enam edasi minna. See samm on kindlasti väga märkimisväärse kaaluga. Aga ma arvan, et see andis täna võimaluse koalitsioonil jätkata. Kas see on tekitanud kahju? Jah, on tekitanud kahju, samas oleme selgelt välja öelnud, et USA on strateegiline partner ja liitlane. Nii riigipea, välisminister kui mina olen välja öelnud."

Koalitsiooninõukogu lõppes. Jüri Ratas: "See oli selge, et pärast sellist raadiosaadet, pärast neid väljaütlemisi ma ei näinud kuidagi võimalust, et nii oleks saanud kuidagi jätkata. Ma arvan, et see oli Mardilt õige otsus. Selles, et Ameerika Ühendriigid on demokraatlik õigusriik, ei kahtle keegi. See vastab tõele, et seal on kohtus erinevad vaidlused. Mina olen soovinud õnne ja edu uuele Ameerika Ühendriikide presidendile Joe Bidenile. Aga selge on see, et vaidlused kohtusüsteemis täna käivad." Küsimusele, miks ainult Mart Helme tagasi astub, vastas Ratas, et see on olnud Mart Helme otsus. "Ma arvan, et Mart on teinud õige otsuse, et koalitsioon saab edasi minna. Teiselt poolt oli tõesti arutelu selle üle, et kas USA on - mis oli ka ju seal saates - demokraatlik õigusriik. Selles osas keegi kahtlusi täna ei esitanud. Nad ütlesid, vastupidi, et on, aga, loomulikult, selle juurde käivad ka kohtuvaidlused ja täna need kohtuvaidlused on olemas." Küsimusele, et kuidas saab valitsus konstruktiivselt jätkata, kui ka Martin Helme jagab neid vaateid, mille pärast Mart Helme tagasi astus, vastas Ratas, et täna ei olnud juttu, et keegi oleks Joe Bideni suhtes halvustav olnud. "Selge on see, et peale seda raadiosaadet oli üsna võimatu sellisel kujul edasi minna. See, et siseminister on esitanud tagasiastumisavalduse, näitab seda, et koalitsioonil on võimalik edasi minna." Ratas kinnitas, et on Mart Helme tagasiastumisavalduse kätte saanud.

"Hea, et Mart Helme ei ole enam valitsuses. Avalikkuse ja opositsiooni surve viis Mart Helme valitsusest, aga mure selle valitsuse pärast jääb. Hetkeks saab ehk peaminister Ratas kergemini hingata, aga mitte kauaks. Arvestades, et valitsuse üks osapool on jätkuvalt EKRE, kelle juhtimisel kavandatakse läbi viia referendum, mille eesmärk on vähemuste õigusi piirata, oleme jätkuvalt hädas. On selge, et sellega tehakse paljudele inimestele haiget ja aetakse peresid tülli. Lisaks tekitab vähemuste õiguste piiramiseks referendumi korraldamine meie liitlastes vähemalt sama palju küsimusi, kui Mart Helme äsjased avaldused USA suunal. Ja see on juba kogu valitsuse vastutus," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar pressiteate vahendusel.

Julgeolekuekspert Rasmus Lahtvee: Mart Helme tagasiastumisest ei piisa!Siseministri tagasiastumisest ei piisa säilitamaks Eesti Vabariigi häid suhteid meie riigi ja inimeste julgeoleku tagamiseks vajalike liitlastega, ütleb Erakonna Eestimaa Rohelised volikogu liige Rasmus Lahtvee."Kõnealuse sammu tinginud raadiosaates oli teadaolevalt faktidel mittepõhineva laimu esitajaid mitu. Eesti liitlassuhetele võimaliku kahju tekitajaid oli kõnealuses raadiosaates rohkem kui üks inimene, kuid tagasiastumisest on teatanud neist vaid üks. Kahjuks ei toeta ka senine kogemus mitte kuidagi koalitsioonipartnerite avalikkuses väljendatud lootust, et edaspidi hoidutakse Eesti Vabariigi ministrile kohatust pealiskaudsest ja ebaviisakast arvustamisest," rääkis Lahtvee."Mõistan, et “süvariik” võib olla universaalne müütiline koletis, mille süüks panna kõike, mis endale parasjagu ei meeldi. On ju inimlikult lihtne süüdistada enda puudustes alati teisi, kuid mõista tasub ka seda, et just see “süvariigiks” sildistatav ametkond võib olla suudab ehk senised lapsused veel pisutki ära siluda nii, et Eestile jääks natukenegi alles aastate jooksul kätte võideldud usaldusväärsust USA liitlase ja sõbrana. Kahju on samas kahtlemata juba tehtud," märkis ta."Seega on siseministri avaldus tagasiastumisest tänase päeva esimene mõistlik avalik teade. Samas võib selle valguses paljudel tekkida võltsturvatunne, et nüüd justkui ongi kõik taas korras. Ei ole! On ilmselge, et tänased koalitsioonipartnerid ei austa üksteist piisavalt, et mistahes koostöö üldse võimalik oleks. Nii suurte maailmavaateliste erinevuste puhul tundub ainuõige riigimehelik valik olevat laiali minna. Eesti Vabariigis on olemas demokraatlikud protseduurid, kuidas vajadusel kasvõi erakorraliste valimiste kaudu jõuda uue toimiva valitsuskoalitsioonini," sõnas Lahtvee.

Algas koalitsiooninõukogu.

Seoses Mart Helme tagasiastumisega jääb tänane umbusaldusavalduse esitamine riigikogus ära.

Ajakirjanik: Kui te mõlemad ühtemoodi mõtlete, siis kas ei oleks pidanud teie mõlemad tagasi astuma või mõlemad ametisse jääma? Martin Helme: Me kirjeldame objektiivset reaalsust. Täna tuli uudis, et opositsioon tahab Mart Helmele teha umbusaldusavaldust, aga meie neile seda rõõmu ei paku. Võin ka üle kinnitada, et koalitsiooni sees mingeid tagasiastumisnõudeid või ultimaatumeid keegi esitanud ei ole. Mardi otsus on väga lihtne: tõe rääkimine on olulisem kui ministriamet.

Pressikonverents lõppes.

Mart Helme peaminister Ratase sõnavõtust: Ma ei ole peaministriga suhelnud. Ma arvan, et peaministri stratkom või meediateenistus treinud talle valmis mõtteavaldusi ilma meiega eelnevalt läbi rääkimata.

Mart Helme: Meelsust ja sõnavabadust ei saa ka ministrilt ära võtta. Meelsus ja sõnavabadus on need, mida me igal pühapäeval Tre Raadio eetris ilmutame. See, et paljudele see ei meeldi, on nende probleem.

Martin Helme: FBI kinnitas umbes kümme päeva tagasi, et Hunter Bideni osas toimub kriminaaluurimine rahapesu teemal. Kujutan ette, et rahapesu on ka üks korruptsioonivorme. Küll on kurb, et Eesti avalikkus ka sellest suurt midagi ei tea. Mart Helme: Teil on loomulikult provotseerivad kallutatud küsimused, mis peavad meilt välja meelitama midagi, mida saaks meile inkrimineerida. Nüüd tahate järgmisena ette võtta Martin Helmet, et Martinile suhu panna midagi, millega saaks rääkida, kuidas ta kahjustab kahepoolseid suhteid Eesti ja USA vahel. Ärge püüdke, te ei tõmba teda lõksu. Me näeme teid läbi, te olete nii ettearvatavad. See on lihtsalt kurb. Me oleme teinud teie tegemata tööd. Rääkisime sellest, millest Eesti meedia ei räägi. Oleme teie eest teinud tööd, toonud Eesti auditooriumini teemad ja asjaolud, millest Ameerikas räägitakse, mis on juriidiliste ja poliitiliste vaidluste keskmes. Te magate siin ja siis räägite mingisugust juttu, kuidas keegi kahjustab kedagi. Ärgake üles, sõbrad! Maailm ei ole see, mille teie olete välja mõelnud! Maailm on natuke teistsugune. Ärgake üles ja visake see propagandisti müts prügikasti! Hakake ajakirjanikeks, kes räägivad asjadest nii, nagu asjad tegelikult on, aga mitte nii, nagu on poliitiliselt korrektne ja kusagil stratkomis teile suhu ja pähe pandud.

Seda, kellest saab uus siseminister, Martin Helme veel öelda ei osanud. "Ega valmis ministreid kuskil riiulis ei ole, poes ei müüda. Eks igal ministeeriumil on oma spetsiifika, mida tuleb ka kindlasti tähele panna. Aga kindlasti me leiame hea kandidaadi."

Martin Helme: Nagu Mart ütles, siis me teeme siin kord nädalas ühte tunniajast saadet, mis on ainus valguskiir meie meediamaastikul. Tegemata töö tuleb sinna tunni aja sisse ära mahutada. Need uudised, mis on viimase nädala jooksul Ameerikast tulnud, on väga murettekitavad. Tuhandeid kaebusi, videotõestuseid, kohtutele tehtud ütluseid, kus on selgelt ära tõestatud erinevad valimisreeglite rikkumised. Ja tänaseks päevaks on fakt seegi, et Ühendriikides on kaks meest, kes on ennast võitjaks kuulutanud. Seda võiks rohkem avalikkusele kajastada. Minu meelest oleks mõistlik oodata ära, mis need ametlikud tulemused on. Paljudes osariikides ei ole ametlikke tulemusi kinnitatud. On läinud lahti kohtuvaidlused. Tuletan meelde, et 2000. aastal võttis Ameerikas aega 36 või 37 päeva, enne kui selgus, kes on tõeline võitja. Tookord juhtus täpselt niimoodi, et algul öeldi, et hääli on rohkem Al Gore'il, aga siis tuli välja, et ei olnud.

Ajakirjaniku küsimus: Kas enne, kui süüdistada suuri valimisi kallutatuses, võltsimistes, ei peaks ikkagi ära ootama ametlikke tulemusi? Helme: Muidugi ootame ära! Eks me siis näeme, mis seal välja selgitada. Aga praegu on tulnud ridamisi uudiseid, kuidas valimispettusi on ka tõestatud. Michigani osariigis on praegu kohtuasjad püsti 47 maakonnas ja vähemalt ühes maakonnas on juba ka tõestatud, et võltsinguid on aset leidnud. Isegi, kui üks kaasus osutub tõeks, siis on tegemist väga tõsise olukorraga. Ma saan aru, et teil on selline ettekujutus, et Ameerika Ühendriikides võiks olla lausa fašistlik režiim. See meid ei loksuta, peaasi, et meie saame olla truud oma suurele liitlasele isegi, kui seal on fašistlik režiim. Ma ei ütle seal praegu on, ärge hakake jälle mu sõnu väänama. Need asjad ei saa nii käia, et ühes riigis on lubatud põhiseaduse rikkumine, mingid asjad, mida teiste puhul ei ole lubatud. Mida Venetsueela, Valgevene ja Venemaa puhul ei ole lubatud, aga ühe teise riigi puhul on lubatud. Ei saa olla topeltstandardid. Eriti riigis, mis peab ennast demokraatliku maailma kõige häälekamaks kaitsjaks.

Helme: Vaadake, sõbrad, ma olen otsustanud ministriametist tagasi astuda. Otsustasin juba eile õhtul. Põhjus on väga lihtne: teie ei suukorvista mind, mitte keegi ei suukorvista mind. Mind ei suukorvista ei peaminister, ei president, ei fraktsioon, ei ajakirjandus - keegi ei suukorvista mind. Ma räägin seda, mida ma pean õigeks. Ma räägin seda, mis on mu südamel, ja keegi ei pane mu suud kinni. Et mitte seada ohtu meie tegevust praeguses valitsuses - meil on väga palju suuri asju pooleli -, et mitte seada ohtu meie referendumit, olen ma otsustanud tagasi astuda. Jätkan riigikogus. Mis positsioonil täpselt, seda me arutame veel. Aga te ei pääse minust. Mida te ilma minuta üldse teeksite? Te ei oska ju ilma minuta üldse elada. Juba vähemalt viis aastat olen ma teile tööd ja leiba pakkunud, aga te muidugi olete kuritarvitanud seda ja see on piinlik.

Pressikonverents algas. Mart Helme: Lugupeetavad, niivõrd, kuivõrd te olete, otsustasin eile õhtul, vaadates seda laimu ja valet, mida Eesti meedia produtseerib, tagasi astuda. Mul on lihtsalt kõrini. Ma ei ole teinud mitte midagi niisugust, mis kahjustaks Eesti julgeolekut, ma ei ole rääkinud mitte midagi seesugust, millest ei räägiks kogu Ameerika meedia, kogu vaba meedia mitte ainult Ameerikas. Võib-olla teile, Eesti ajakirjanikele, on teadmata see, et Michiganis koguneb erakorraliselt osariigi kongress, et arutada valimispettusi, võib-olla teile kui ajakirjanikele on teadmata, et üle 40 kongresmeni on justiitsminister Barrile esitanud petitsiooni, kus nad nõuavad radikaalseid samme valimispettuste uurimiseks. Võib-olla teile kui ajakirjanikele on teadmata, et üle tuhande avalduse valimispettuste uurimiseks on Ameerikas tehtud. Mulle on see kõik teada. Kuna mulle on see kõik teada, siis ma saates "Räägime asjast" ütlesin, et valimiste puhul on väga tõsine jutt pettustest. Joe Biden ei ole Ameerika president, ta on, nagu Ameerikas öeldakse, president elected, ehk valitus president, mis ei ole kinnitatud seni, kuni kõik kohtuasjad ei ole lõplikult läbi käidud. Meil on praegu Ameerika Ühendriikides president, kelle nimi on Donald Trump. Eile õhtul istusin ja otsisin välja, mida kõike on öelnud Eesti ajakirjanikud, poliitikud, ühiskonnategelused arvamusliidrid, diplomaadid ja endine president, kui ta oli veel president, Donald Trumpi kohta. Ma ei hakka neid tsitaate teile esitama, otsige neid ise, tehke natuke kodutööd. Ma kardan, et seda kodutööd te ei viitsi teha. Milegipärast seda ei käsitletud Eesti-USA suhete rikkumisena. Ei käsitleta tänase päevani. Kui Marju Lauristin ütleb, et kõik me ootame, et 3. novembril kukuks peakloun, siis see kõik on okei.

ERR-i andmetel teatab siseminister ja endine EKRE esimees Mart Helme kohe algaval pressikonverentsil, et astub ministriametist tagasi. Helme lahkub ministriametist koalitsiooni säilitamise huvides ja naaseb riigikogusse. Sealt peab lahkuma Urmas Espenberg.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Delfile, et ei saa välistada, et mingid otsused tulevad juba enne riigikogu istungit.

Kell 11.30 annab Mart Helme riigikogu EKRE fraktsiooni ruumides pressikonverentsi.

Koalitsiooninõukogu koguneb Helmede eilset sõnavõttu arutama täna kell 13.45.

EKRE fraktsioonis käinud keskerakondlane Mailis Reps keeldus kommentaaridest.

Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps sisenes äsja EKRE fraktsiooni ruumidesse, et arutada Mart Helme väljaütlemisi.

Mart Helmet asutakse tõenäoliselt umbusaldama täna kell 15 algaval riigikogu täiskogu korralisel istungil. Umbusaldusavaldus antakse sisse kell 15 algaval täiskogu istungil. Seejärel peab koalitsioon otsustama, kas umbusaldusavaldusavaldus tuleks tänasesse päevakorda lisada. Tõenäoliselt nii läheb, sest nii on ka varem tehtud. Sel viisil saab teema kiirelt päevakorrast maha.

Veel pole selge, millal koguneb presidendi kokku kutsutud Riigikaitse Nõukogu. Kindel on see, et see ei juhtu täna.

Täna kogunevad Helmede sõnavõttu arutama nii koalitsiooninõukogu kui ka erakondade riigikogu fraktsioonid.

