OTSEBLOGI | "Esimeses stuudios" väitlevad kõikide parlamendierakondade esindajad

Maaeluministri tegevust hakkab uurima riigisekretäri juhitud komisjon, mis on Eesti poliitikas enneolematu samm. Kas valitsuskriis pühiti ajutiselt vaiba alla ning kuidas on koalitsioonil võimalik usaldamatuse õhkkonnas töötada? Seda uurivad saatejuhid Johannes Tralla ja Andres Kuusk.

Stuudios saavad sõna välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), regionaalminister Jaak Aab (Keskerakond) ning riigikogu liikmed Siim Pohlak (EKRE), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Urmas Kruuse (Reformierakond).

Debatt algab kell 21.40 ja kestab tund aega.

"Esimese stuudio" suur poliitikadebatt

Mart Helme on nimetanud asja infooperatsiooniks.Pohlak: Arumäega on leping lõpetatud. Aga liig on otsida mingeid koolides loodud sidemeid

Kruuse: Kingo läks viie sekundiga. Järviku asi on kestnud kuid. Sa ütled, et uurime veel - mida siin uurida?

Kas huvide konflikt vajab komisjoni uurimist?Reinsalu: Kõik vajab uurimist.

Ossinovski: Kui ministri nõuniku suhtes on algatatud menetlus huvide konflikti teemal, valetamine ja VTA teemad.. Need asjad kokku - see minister on kutsesobimatu valitsuse ametis. Oluline küsimus, mis on jäänud käsitlemata - tegelikult on minister läinud kallale oma kantslerile. Nüüd on jäetud õhku, et kumma me lahti laseme

Kruuse: Minister vastutab ka oma nõuniku eest. Probleem on ju minister. Selles situatsioonis, et peaminister ei leidnud jõudu ja EKRE ei julgenud tunnistada.. ei peaks laskuma nii madalale tasemele

Pohlak: Aeg ajalt on küsitavaid käike või otsuseid. Kui vaatame, et Indrek Tarand omastas SAPTK-ilt raha, või Mary Krossi otsus.. Palju küsimusi on õhus

Kas paralleelmenetlus ei tekita ebatervet tasakaalust kõrvale nihkumist?Pohlak: Kriminaalasi on ikkagi algatatud Urmas Arumäe teemal.

Ossinovski ironiseerib, et nad on osa süvariigist.

Aab: Opositsioon peabki tuld andma. Nagu Kaja Kallas eile. Tema nägu oli selline, et ta ei teinud seda käigu pealt.(Kaja Kallas ütles eile, et Jüri Ratas on valmis eesti maha müüma)

Aab: Paneme faktid ritta, ajarida, selgitused. Vaatame üle. Ja siis saame otsustada. On arvamus, et peaminister käseb, poob ja laseb. Tegelikult on koalitsioonis kolm osapoolt.

Mis volitused on sellel loodud komisjonil?Reinsalu: Komisjon saab infot nii, nagu ette näeb haldusmenetluse seadus. Kahtlemata ei ole tegemist politsei uurimisega. Kui komisjonil tekib vajadus küsida dokumente, kindlasti nad saavad selle.

Urmas Kruuse: "Tõekomisjonid" Keskerakonna puhul väga stabiilselt tõestavad, aga Järvik oleks võinud ikkagi juba kaabu ära võtta ja koju minna juba.

Ossinovski: Eks tegelik põhjus sedatüüpi lahendusel on see, et see informatsioon ei ole üldse nii vastakas, kui püütakse näidata. Selge on, et Järvik ei sobi ametisse. Taimar Pertekop ja komisjoni liikmed on ausad inimesed. Faktid saavad ausalt esitatud. Kõige hullem lahendus selle komisjoni loomine ei ole.

Reinsalu: Peaministri poolt oli väga küps käitumine see komisjon ellu kutsuda. Riik vajab seda, et meil oleks laual see, mis tegelikult juhtus

Kas EKRE on valmis austama komisjoni otsust?Siim Pohlak: Ootame tulemused ära, ärme hakka ennustama

Alustab Jaak Aab, kes peab selgitama, miks Järviku saaga Peterkopi õlgadele pandi. "Lõplik otsus on ikka poliitikute käes, sellest ei pääse," ütleb ta, et Peterkopi töö on lihtsalt asjas selgus saada.

Regionaalminister Jaak Aab on samuti koha sisse võtnud

Esimesed külalised on juba kohal

Siinkohal on paslik meelde tuletada värskeid uudiseid Järviku saatusest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-jarviku-saatuse-ule-otsustab-neljaliikmeline-komisjon?id=88052729

