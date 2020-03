OTSEBLOGI | Eestis suri esimene koroonahaige, ärevad teated tulid ka Saaremaalt ja Soomest

- Maailmas on täna hommikuks COVID-19 ametlik haigestunute number kerkinud üle 476 000. Surmajuhtumeid on maailmas teadalevalt üle 21 000, haiguse on seljatanud üle 110 000 inimese.

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

ELUST KODUÕPPES: "Ei tasu arvata, et peab ja ka saab õppida samas tempos ja sama palju nagu koolis, laveerime kodus vabaõppe ja klassikalise klassiõppe vahepeal," ütleb kahe koolilapse ema, kes ei kavatsegi enda lapsi igal hommikul kell 8 koolilaua taha kupatada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/liisa-indra-pajuste-kaugoppest-kolm-korda-paevas-catering-kodukoristus-ja-pidev-koduoppe-tugi-ei-anna-aega-oma-too-tegemiseks?id=89318313

Eile valisid riigikogu liikmed endale uut juhatust. Kui päris mitmed poliitikud käis ringi kaitsemaskidega, siis Annely Akkermann (RE) seda vajalikuks ei pidanud. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-annely-akkermann-ma-arvan-et-kaitsemask-ei-aita?id=89352999

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannias-voivad-miljonid-inimesed-saada-koduse-koroonaviiruse-antikehade-testi?id=89360741

https://twitter.com/kaitsemin/status/1243078598938054656

E-etteütlus toimub Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillilAlgselt 13. märtsil toimuma pidanud Vikerraadio e-etteütluse võistlus lükkus eriolukorra tõttu edasi ning toimub nüüd Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillil kell 10.30. Osalema on oodatud kõik, sest suures keelealgatuses saab kaasa lüüa kodunt väljumata.Korraldajad kutsuvad koole kasutama etteütlust ühe distantsõppe abilisena, seda nii eesti keele tundide kui ka teiste õppeprogrammide raames. Mõistagi on kirjutama oodatud ka kõik teised keelesõbrad, kel soov oma teadmised proovile panna ja ühtlasi ilusat eesti keelt väärtustada. Mitmed organisatsioonid on varasematel aastatel kasutanud etteütlust liitva ühisüritusena, virtuaalselt saab seda teha nüüdki, kui paljud inimesed on kodudes. E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette reedel, 3. aprillil kell 10.30. Samaaegselt saavad kõik osalejad Vikerraadio kodulehel olevas aknas teksti sisestada (etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja samal päeval "Uudis+" saates ning pikemalt seletatakse tänavune tekst lahti saates "Vasar". Etteütluse päeval kell 13-16 saab kirjutamise käigus tekkinud küsimusi täpsustada EKI keelenõuande telefonil 631 3731.

Tunned reisimisest puudust või kodus niisama igav? Aga tee siis üks tore virtuaalreis kaasa: https://reisijuht.delfi.ee/news/videod/top-5-kui-reisile-ei-saa-siis-randa-virtuaalselt-youtubei-parimate-reisikanalitega?id=89356463

Mõned päevad tagasi lubas minister Aab kasvõi erilennukiga minna Hiina vajalikele maskidele-kinnastele järele. Igapäevaselt edastatakse optimistlikke uudiseid, et hankemasinad käivad ning varsti on loota, et kaup jõuab ka Eestisse: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadid-soovitavad-kuidas-saada-vajalikke-maske-ja-kindaid-olukorras-kus-rahvusvaheline-meditsiinitarvikute-hanketurg-on-paanikas?id=89354399

Tanklakett tegi sellise palve valitsusele: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/circle-k-soovitab-valitsusel-alandada-kutuseaktsiisi?id=89359281

Kust saada oma kodukohas kriisiabi? https://maaleht.delfi.ee/uudised/suur-ulevaade-millist-kriisiabi-pakuvad-omavalitsused-ule-eesti?id=89339201

Ajal, mil suur osa maailmast oli koroonaviirusega suures hädas, peeti Londonis poksi Euroopa tsooni olümpiakvalifikatsiooniturniiri. Eelmise nädala alguses jäeti turniir kolme päeva järel pooleli, nüüd selgus, et kaks sportlast on koroonaviirusega nakatunud. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/kaks-sportlast-nakatusid-skandaalsel-turniiril-koroonaviirusega-voistlusel-osalesid-ka-eesti-koondislased?id=89359383

Tööandja saab ajutiselt töötasu ühepoolselt kärpida, kui tingimused selleks on täidetud ning praegu paljudel Eesti ettevõtetel selline olukord ka on, ütles ETV hommikusaates "Terevisioon" tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep, vahendab ERR. "Töötasu vähendamine on võimalik kuni miinimumpalgani väga erakordsete asjaolude ilmnemisel," rääkis Saarep saatejuht Katrin Viirpalu küsimustele vastates. "Täna on selleks koroonapuhang. Teine tingimus, mis peab olema täidetud: töötasu maksmine peab olema ettevõttele ebamõistlikult koormav."Saarep tõdes, et praegu on Eestis väga palju ettevõtteid, kelle tegevus on eriolukorrast tulenevalt kinni.

Oluline küsimus. Eriti, kui arvestada, et venekeelne elanikkond elab paraku veidikene teises inforuumis, kui eestikeelne elanikkond. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-miks-oli-valitsuse-eriolukorra-sms-vene-keeles-kaks-korda-luhem-kui-eesti-keeles?id=89359801

Ärge unustage kodus olles ka hommikuvõimlemist! https://lood.delfi.ee/tervispluss/veebitreening/hommikuvoimlemine-kuidas-elada-100-aastaseks?id=89359113

"Eestis on alates veebruari lõpust koostatud mitmeid mudeleid, milline saab olema Covid-19 viiruse kulg, nakatunud inimeste arv ning kas ja kui kauaks jagub meil haiglates kohti. On tehtud mudeleid, mis lähtuvad sellest, kui riik erakorralisi meetmeid kasutusele ei võta aga ka selliseid, millised saavad olema tulemused meetmete kasutusele võtmisel. Kõik need on jõudnud välja selleni, et kui elanikkond kodus ei püsi, siis epideemia kasv ei aeglustu ning intensiivravi vajavate patsientide arv ületab lähiajal haiglate võimekuse." https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205

SEB: panga statistika näitab, et inimesed võtavad karantiini tõsiselt Pärast esimesi eriolukorra ja karantiininädalaid on SEB märganud oluliselt muutunud kliendikäitumist – pangakontorite külastused on vähenenud poole võrra, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30 protsenti. Ligi kolm korda on kasvanud aga klientide videokohtumiste arv pangatöötajatega. Kõik need on märgid, et inimesed võtavad karantiinis olemist tõsiselt ja on oluliselt muutnud oma tavapärast elurütmi, teatas pank. SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang: „Alates märtsi keskpaigast oleme täheldanud inimeste suurenenud huvi maksepuhkuste (sh eluasemelaenu, liisingu ja väikelaenu) vastu. Suur osa klientidest uurib infot lihtsalt teadmiseks, kuid käes on ka esimesed taotlused. SEB-s oleme valmis toetama oma kliente nii headel kui ka keerulistel aegadel. Samuti innustame oma kliente pöörduma panka kohe, kui tekib esimene kahtlus, et oma kohustuste täitmisega võivad tulevikus tekkida raskused.“ SEB innustab oma kliente kasutama pangateenuseid digitaalsetes kanalites ja küsimuste korral pöörduma SEB kliendikeskusesse telefonil 665 5100.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koroonaviirus-lajatas-eesti-jalgpallikoondislasele-leping-katkestati?id=89359741

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/helsingi-ja-seda-umbritsev-uusimaa-regioon-isoleeritakse-homme-muust-soomest?id=89359073

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kersti-kaljulaid-teeb-virtuaalse-ringkaigu-vorumaal?id=89359185

Politseijuht Kristian Jaani õhtune manitsus noortele ja nende vanematele. Püsime kodus!https://twitter.com/KristianJaani/status/1242902173006082048

Soome valitsus teatas plaanist Uusimaa muust riigist täielikult eraldada, liikumispiirangud kehtivad esialgu 19. aprillini. Keeld ei kehti tööasjus reisjatele ja isiklike pakiliste asjade tõttu liikujatele, ent Uusimaalt mujale Soome reisimise põhjus ei saa olla näiteks vaba aja veetmine. Uusimaa elanikud peavad jääma maakonna piiridesse. Teiste maakondade elanikud ei saa Uusimaad külastada. Uusimaa on Soome lõunapoolseim osa, kus asub ka pealinn Helsingi.

Intervjuu PERHi juhiga.https://maaleht.delfi.ee/uudised/eesliinil-voitlevas-perhis-on-ravil-kolm-koroonaviirusega-inimest-ent-haigestunud-on-ka-haigla-tootajad?id=89357195

Matemaatika kõneleb selget keelt: intensiivravi kohtadest hakkab peagi nappima.https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205

Meditsiiniõe viha ja ahastus tänaste kaadrite peale.https://www.facebook.com/maila.maisvali/posts/2758921864144667

Saaremaalt levis koroonapisik isegi Kuubani välja...https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/kuuba-teatas-esimesest-koroonahaigest-sportlasest-kelleks-osutus-saaremaa-vorkpallur?id=89357325

Hiiumaa leinab.https://www.facebook.com/hiiumaavald/posts/1594273650711371

Homme peaks saabuma lennuk kaitsevahenditega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aab-sel-nadalal-peaksid-eestisse-joudma-miljonid-maskid-riigiasutuste-eesliinitootajatele?id=89352485

Andrus Ansip protesteerib.https://epl.delfi.ee/arvamus/andrus-ansip-helmel-ja-seedril-pole-kriisis-eneseupitamiseks-ilmselt-muud-voimalust-kui-valetada?id=89356641

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viiruste-uht-pohipesa-valitsus-sulgenud-ei-ole-teenust-osutavad-tootajad-on-paanikas-ja-paluvad-liitude-abi?id=89351669

https://ekspress.delfi.ee/kuum/regionaalhaigla-intensiivravikeskuse-juht-valmistume-halvimaks-pusige-kodus?id=89354751

Inimesed ja poodnikud, mis teil arus!?https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-poole-hinnaga-kaup-pani-inimesed-eriolukorra-reeglitele-sulitama-keskuse-tootaja-see-olukord-on-debiilne?id=89356021

Õhtune erisaade "eetris"!https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kaupmeeste-liidu-juht-segadusest-teatud-kauplused-voivad-keskustes-ka-lahti-jaada-kumned-tuhanded-tootajad-jaavad-ootele?id=89355055

Peapiiskop Urmas Viilma järelehüüe:https://www.facebook.com/urmas.viilma/photos/a.1399141583736961/2560502304267544/?type=3&theater

President Kersti Kaljulaidi kaastundeavaldus lahkunud Hiiumaa vanaproua lähedastele.https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2577494405856676#w=500

Uudis, mida kartsime, et see ükskord tuleb... Sügav kaastunne!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-suri-esimene-inimene-koroonaviirusse-elu-kaotas-83-aastane-hiiumaa-vanaproua?id=89354693

https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/video-juri-ratase-uleskutse-eesti-ettevotjatele-koik-kes-suudavad-toota-isikukaitsevahendeid-palun-votke-meiega-uhendust?id=89353297

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videod-perearstid-annavad-koroonaviirusega-toimetulemiseks-nou-kuidas-end-kodus-ravida-kuidas-kaitsta-eakaid-mida-peaks-tegema-lapsevanem?id=89352011

Peaminister palub, valitsus palub, arstid paluvad, kaaskodanikud paluvad, välismaalased paluvad, aga...https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinna-tanavatel-on-karmistunud-reeglitest-hoolimata-inimesi-kes-mitmekesi-kogunevad?id=89352587

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-piirangutest-hoolimata-siblivad-inimesed-agaralt-ehituskauplustes?id=89353517

POLITSEIVIDEO: Ei, see pole film, see on päriselu. Tänasest on politseipatrullid tänavatel liikumas ja valjuhääldist inimesi kriisiolukorras käitumisest teavitamas.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=899692380456062

Politsei juhib tähelepanu, kuidas peaks avalikes kohtades liikuma: https://www.facebook.com/laaneprefektuur/posts/1591022187688684

Koroonapandeemiast tingituna tekib ettevõtetel õigus töötajate palka vähendada vaid juhul, kui neile ei ole senises mahus tööd pakkuda – lihtsalt tulude vähenemine põhjusena ei sobi, leiab advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kristel Tael-Same.https://forte.delfi.ee/news/varia/koroonanou-jurist-selgitab-kui-tood-on-ei-tohi-tootajate-palku-vahendada?id=89352453

Praegusel ajal igati tervitatav teguviis: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/wolt-langetas-kojuveo-tasu-ulempiiri-ja-laiendas-teeninduspiirkonda?id=89352451

https://www.facebook.com/terviseamet/posts/3321482621198719

Tasub kõrva taha panna, eriti eakamate seas infot levitada:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sudameapteek-avab-tasuta-nouandeliini-605-7171?id=89352303

Delfi toob lugejateni otsepildi hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) veebiseminarilt "10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid".https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-president-kersti-kaljulaid-ja-e-hariduse-eksperdid-annavad-koduoppe-osas-nou?id=89348975

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-moodus-koroonaviirusesse-surnute-arvult-hiinast?id=89351781

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mihhail-kolvart-uhistranspordiga-on-praegu-suhteliselt-ohutu-soita?id=89349955

14 protsenti langust on viimaste aastate 3-5 protsendilise kasvu juures ikka väga kõrge kukkumine...https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-pank-majandus-voib-tanavu-langeda-14-iga-nadal-piiranguid-viib-skpst-0-5?id=89351481

"Meie eesmärk on see, et nakatunute arv, mis täna Eestis on mõõdetav sadades diagnoositute puhul - tõenäoliselt tegelikult on kõrgem -, jääks lähinädalatel pigem tuhandetessse, mitte et meil tekiks olukord, kus see kasvab kümne, kahekümne või enama tuhandeni, mis tähendaks väga suurt koormust haiglavõrgule, väga suurt täiendavat nakatumisohtu kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele, mis võib kaasa tuua suuri kahjusid nii tervishoiusüsteemile, majandusele kui ettevõtlusele," rääkis Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-tanel-kiik-eesmark-on-hoida-korraga-intensiivravi-vajavate-inimeste-arvu-alla-saja?id=89350179

Miks nii leebe suhtumine, küsivad austerlased eestlaste suunas:https://maaleht.delfi.ee/arvamus/eesti-naine-salzburgis-austerlastele-on-arusaamatu-kuidas-eesti-nii-leebelt-koroonalevikusse-suhtub?id=89350605

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/putin-kuulutas-jargmise-nadala-venemaal-toovabaks-ja-lukkas-edasi-konstitutsiooniparanduste-rahvahaaletuse?id=89350751

https://www.facebook.com/valismin/photos/a.10150108623111980/10159460973106980/?type=3

Esialgu piirangud peavad? Saime lugejalt foto Haaberstis asuva K-Rauta kaupluse juurest, kus rahvas seisis järjekorras vähemalt kahemeetriste vahedega. Iseküsimus muidugi, et kui hädasti kõigil sealviibijatel praegusel ajal seda poodi külastada vaja on...

Riik otsustasid täiendada elupäästvate masinate varusid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voitlus-koroonapuhanguga-ratas-teatas-150-hingamisaparaadi-ostmisest-kokku-oleks-neid-eestis-siis-500?id=89350607

https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/selver-katab-kaitseklaasiga-infoletid-ja-kassad?id=89350501

"Enne kui jõuame kriisi lõppu, peame aga tegema ühiskonnana veel suure pingutuse. Pidama kinni piirangutest ja vältima kontakte. Nädalaid kestvat isolatsiooni on raske taluda, kuid see on ainus viis, et vältida järsku massilist haigestumist ja meie haiglate ülekoormatust. Me ei tee seda ühegi poliitiku või ametniku pärast, vaid enda ning oma lähedaste pärast ja selleks, et saada tagasi oma igapäevased vabadused ja täisväärtuslik elu."https://epl.delfi.ee/arvamus/kaja-kallas-istume-kodus-et-saada-tagasi-oma-vabadused?id=89350177

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha majanduskriisi ajal heategevuseks. Taustaks, et 1. aprillist tõusevad riigikogulaste palgad järgnevalt: riigikogu aseesimehe ja riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palga koefitsient on 0,85 ja seega saavad nad 1. aprillist palka 5662,50 eurot, palgatõus on 419 eurot.

See tekitab uuesti üles küsimuse: miks ikkagi, arvestades olukorra eskaleerumist ka lasteaedasid ei suleta lõpuks?https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/lasteaiaopetaja-uks-koroonajuhtum-meil-ruhmas-juba-oli-ka-kasvatajad-on-nakkustunnustega-aga-teste-ei-tehta-ja-ruhm-planeeritakse-avada?id=89349629

Värske info välisministeeriumilt:https://reisijuht.delfi.ee/news/news/oluline-info-praegu-on-viimane-voimalus-valismaalt-eestisse-naasta-loe-millised-reisivariandid-on-selleks-olemas?id=89349701