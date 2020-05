OTSEBLOGI | Eestis on teadaolevalt alla 500 nakatunu

Viimased olulisemad sündmused:

- Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1018 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 5 ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks.

- Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 280 inimest, lõpetatud 289 haigusjuhtumit. Rohkem infot siin.

- Tänase seisuga on tervenenud 1275 inimest. Neist 777 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,9%). 498 inimese puhul (39,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil. Eestis on kokku tehtud 64 975 esmast testi, nendest 1 746 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Seega teadaolevaid haigestunuid on alla 500.

- Sellest nädalast on avatud kaubanduskeskused. Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil edastas, et kuigi Eesti kaubanduskeskused on avatud, jäävad nendes endiselt eraldatuks ja suletuks avalikud ajaveetmiskohad. Peili sõnul tuleks keskutesse minna kindla eesmärgiga kas sööma või ostlema, kuid nendes "hängida ei saa". Samuti kutsus Peil üles inimesi võimalusel kandma keskustes maske, eelistama ostlemist Eesti poodides ning püüda mõista, et teenindajad on tavapärasemast mõnevõrra suuremas stressiseisundis.

- Kas leebemad reeglid ja helgem statistika võivad meile karuteene osutada ning nakatunute arv hakkab taas kerkima? Viimased nädalad on näidanud, et võitlus koroonapuhanguga on Eestis seni olnud edukas. Statistika on lootusrikas, mistap pole ka imestada, et sotsialiseerutakse järjest rohkem. Siiski võib teiste riikide näitel öelda, et kui piirangud leevenevad, võib puhang uue hoo sisse saada. Terviseametist kinnitatakse, et ka selleks olukorraks on nad valmis ja teavad, kuidas siis reageerida.

- Vabariigi Valitsus otsustas, et selle nädala teisel poolel leevenevad Eesti ja Soome vahelise piiriületuse piirangud ning taastub Eesti, Läti ja Leedu elanike ja neis riikides seaduslikult viibijate vaba liikumine. Eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase korraldusega leeveneb alates 14. maist piirang, mille kohaselt pidid Soomest Eestisse saabuvad inimesed jääma piiriületuse järel 14 päevaks isolatsiooni.