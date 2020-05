OTSEBLOGI | Eesti-Soome laevadel hakatakse reisijaid testima. Kaupmeeste liidu juht: kaubanduskeskustes esialgu niisama hängida ei saa

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

Eestis on juba ligi 50 000 töötut...

Eesti on võtnud riigile suure laenu ja püüab sellega leevendada eesseisva majanduskriisi mõjusid. Ent kas sellest rahast jagub, kas oleks võinud laenu võtmata jätta ning kas see pannakse õigesse kohta? Sellest kõigest räägib SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Pressikonverents on lõppenud, Delfi jätkab sündmuste kajastamist.

Küsiti kaupmeeste mahu taastumise kohta.Peil vastas: Arvame, et esialgu taastub keskuste ja kaupmeeste käibest vaid kuni 50 protsenti. Me ei usu, et inimesed tulevad väga palju ja kiiresti tagasi keskustesse ostlema.

Küsimus töötukassa meetme kohta ning selle sõltuvust kaupmeeste seas koondamiste kohta.Peil: Kaupmeestele on see tähtis meede, on tehtud erinevaid stsenaariume, et mis saab siis kui langeb käive 20 või 30 või 50 protsenti. Samas koondamisi tehakse kõige viimasena, kuna enne kriisi oli töökäsi puudu. Ilmselt tuleb töötukassa meetme lõppedes palkade vähendamise peale minna.

Küsimus: Paljud olnud mitu kood kodumaal ilma tööta Soomest, Norrast ja Rootsist ja sooviksid tagasi minna. Kas ja kuna nad saavad? Vastus välisministeeriumist: Oleme riikidega läbi rääkimas. Kui oleme saanud kokkuleppele, siis lähme selle plaaniga valitsuse juurde. Aga ennustada on raske.

Küsimus: Kuivõrd olete te valmis leevenduste tõttu haiguse teise laine tulemiseks? Vastus: Oleme arvestanud, et väga suur on võimalus piirangute leevendamise tõttu nakatunute suurenemiseks. Töötame välja ka piirangute suurendamise kava teatud arvude põhjal. Samas meil on näiteks hospitaliseerimise võimekus kümme korda suurem, kui hetkel haigeid, et puhver on veel suur.

Küsiti ka selle kohta, et kas Eestisse pääsevad inimesed, kes on Balti riikidest vaid läbi reisimas, et ei ela siin? Vastus oli, et seda veel räägitakse Läti ja Leedu inimestega läbi.

Küsimuste voor. Delfi küsimus: Et kuidas nende riidepoodidega saab? Kas seal on erireeglid? Vastus: Paljud Eestis tegutsevad ettevõtted on vaadanud välismaa praktikat ja näiteks Baltika aurutab riideid, osad on pannud ruudekabiine kinni või piiranud nende arve. Aga ühtset reeglit pole ei Eestis ega maailmas riidepoodidele.

Peil: Tarbija vaates kehtivad samad reeglid, nagu toidupoodideski. Samuti oleks üleskutse, et keskusesse minnes võimalusel mask ette, sest teenindajad ei suuda 12 tundi päevas maski kanda. Samuti ärge olge teenindajatega ebameeldivad ega närvilised, nad on suure pinge all niigi. Lisaks kutsun üles ostlema pigem Eestist, mitte tellima näiteks Hiinast pakke.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil: Rääkisin reedel paarikümne kaubanduskeskuse juhiga, kõik kinnitasid, et juba täna on kõik reeglid neil täidetud. Ära on korjatud ainult ajaveetmisalad, et keskustes hängida niisama ei saa. Peab minema kas sööma või ostlema, niisama istuda ei saa. Lisaks on kaupmeestel palju kaupa käes, kuid agressiivseid kampaaniaid ei tule. Massidena inimesi me poodidesse ei tahaks tuua.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer: Teiste riikidega me suhtleme ja tegeleme. Ilmselt hakkavad piirid avanema samm-sammult, esiteks tööränne ja siis vaikselt edasi. Vahet tuleb teha ka ELi ja Schengeni riikidel, et Schengeni piires olevate riikide otsused saavad teha valitsused ise, aga Schengenist väljapoole riikide suhtes tuleks otsus teha Euroopa Liidu üleselt, ehk riikide ministrid teevad selle koos.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer: Igasugune piiride avamine on täiendav oht viiruse levikule. Et peame kaaluma selle kasu ja kahju ning kasu peaks üle kaaluma tekkinud kahju. See on lähtekoht. Meil on kokkuleppe Läti ja Leeduga, et alates 15. maist saavad kõik nende riikide elanikud vabalt liikuda. Leedus säilib piirikontroll, aga seal takistusi liikumisele ei tehta ja karantiini ei rakendata üheski riigis. Kõik Soomest tulevad inimesed saavad samadel alustel Eestisse ja vastupidi. Peamiselt siis tööülesandeid täitvad inimesed ja perekondlikel põhjustel jne. See saab toimuma alates 14. maist. Esimestel päevadel testitakse inimesi laevades.

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane: Numbrid on positiivse tendentsiga ja see on väga rõõmustav. Tnan siinkohal inimesi, kes aitasid numbritele kaasa. Täna on ka selline päev, et avatakse kaubanduskeskused ja inimesed on järjest rohkem liikvel. Aga haigus ei ole Eestist kuhugi kadunud, ei ole see kadunud ka naaberriikidest. Seega tuleb reeglitest kinni pidada. Et pigem vähendage kontakte, st näiteks kui teil on valida kohtumine 10 või 3 inimesega, valige viimane variant. Peske ja desinfitseerige enidselt käsi, hoidke riskigruppi.

Pressikonverents hakkab kohe pihta, kohal on Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane, välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ning Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Teemad on hetkeolukord, piiriületuse piirangute leevendamine ning kaubanduskeskuste avamine.

INFOKS: Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane, välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ning Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Teemad on hetkeolukord, piiriületuse piirangute leevendamine ning kaubanduskeskuste avamine. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni, Delfi teeb sündmusest otseülekande.

VÄRSKED ANDMED: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 595 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 2 ehk 0,3 protsenti osutusid positiivseks.Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid mõlemad positiivsed testi tulemused Harju maakonda (neist 1 Tallinna).11. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 278 inimest, lõpetatud 287 haigusjuhtumit. Tänase seisuga on tervenenud 1237 inimest. Neist 751 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,7%). 486 inimese puhul (39,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.Eelmise ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 77-aastane naine, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-kaks-positiivset-koroonaviiruse-testi-haiglaravi-vajab-48-inimest?id=89820697

Ülemiste keskus teatas just: alates tänasest on Ülemiste keskuses taaskord avatud enamus keskuse ligi 230 kauplusest, teeninduspunktist ja restoranist. Endiselt jäävad suletuks laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad, näiteks Apollo kino, O’Learys meelelahutuskeskus ja Trampolino ning Lennumaa mängutoad.

