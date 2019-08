OTSEBLOGI | Arvamusfestivalil astuvad tulisesse vaidlusesse erakondade esimehed. Kaja Kallas kohale ei tulnud.

Arvamusfestivali erakondade esimeeste debatt

Saar: "Kui Jüri Ratas väitis, et EKRE retoorika on muutunud, siis suur osa ühiskonnast ei saanud aru, millele ta tugines, aga tõepoolest ma ütlen, et Mart Helme retoorika on muutunud, sest alles aasta tagasi ta ütles, et 500 miljoni leidmine riigieelarvest pole mingi probleem, aga nüüd näeme, et retoorika on tõesti muutunud."

Kas sotsiaalsete probleemide lahendamiseks võiks Eesti riigina laenu võtta?Helme: "Ma ei ole kindel, et raha laenamine ärasöömiseks on kõige otstarbekam viis. Aga praegu koalitsioon on otsustanud välja töötada laenu võtmiseks plaanid, aga infrastruktuuriks jne, mis kasvatab riigi raha. Kui ma oleks Al Bundy, kes istub diivanil ja jagab raha, siis ma jagaks ka kõigile raha, koerale kaasa arvatud. See, mida on valitsus otsustanud teha, on riigieelarve revisjon. Me oleme selgelt näinud, et riik on liiga kallis ja kulukas ja meil liialt kulutusi, mis on aastate jooksul välja kujunenud, et muudmoodi ei saagi. Vaatame üle, kas see on mõistlik, et kõiki neid asju riigieelarvest finantseerida. Võib-olla oleks mõistlik midagi ümber tõsta ja sotsiaalheaolu parandada. Eesti inimesed on väsinud vaesusest väljasaamise ootusest. Seda tuleb teha, sest muidu oleme olukorras, kus inimesed pettuvad ja me võime kaotada järgmised 100 000 inimest, kes lahkuvad Eestist parematele marjamaadele."

Saar: "üksikemade olukord on paranenud, läbi selle, et on tõusnud lastetoetused. Sotsiaaldemokraadid arvavad samuti, et miinimumpalga maskustamine on amoraalne ja et see reform sai tehtud, kellel on minimaalsed sissetulekud, on suur asi. Loodan, et siit tehakse samme edasi."

Ratas: "Kui 23% Eesti elanikkonnast elab vaesusriskis, siis mida teha? Arvan, et soovin siinkohal üle korrata eelmise valitsuse teod läbi maksureformi, mis sai palju kriitikat, aga selle eesmärk oli,et kui 500 eurot on tulumaksuvabamiinimum, siis see aitaks neid, kelle sissetulekud on kõige madalamad. Eakatest rääkides, siis võrreldes keskmist vanaduspensioni, siis ega palju muid võluvitsasid pole, et on tehtud väiksemaid abistamisi soodustuste näol, seega tulen tagasi selle juurde, et oleks vaja erakorralist pensionitõusu. See on selle valitsuse soov. See on see koht, kus eakad tuleks läbi pensioni viia kõrgemale kui on suhteline vaesusupiir"

Nüüd võetakse arutada vaesuse teemad.

Mart Helme, vägivald võib olla ka retoorikas. Kas vägivaldsed sõnad on tegudest eraldiseisvad?"Jah, sõnad võivad tegudeni viia. Olen viimase 100 päeva jooksul kogenud, et neutraalsed sõnad on pööratud vägivaldseks. Kui ma ütlen, et õues ilus ilm ja et iniemsed võiksid minna tänavale, siis ilmuvad artiklid, et Helme kutsus inimesi tänavatele. Vastutus langeb ka vahendajatele ja tiražeerijatele."Kui Jaak Madison räägib "lõpplahendusest", oli see siis meedia moonutus?"Tema saksakeelne ütlemine oli kahtlemata libastumine, aga et sellele anti selline tõlgendus, oli selgelt pahatahtlik."

Nüüd arutletakse, miks on vägivalda ühiskonnas nii palju ja mida võtta ette, et vähem inimesi oleks osa sellest kurvast statistikast.Saar: "Probleem on vähene teadlikkus sellest probleemist ja on palju enesepettust, et äkki vägivald ei kordu ja see läheb üle. Paratamatult retsidiivne käitumine ei lähe iseenesest üle. See, et ühiskonnas on olnud oluliselt rohkem diskussiooni sel teemal, on probleemi lahendamisel oluline. Neist asjust tuleb rääkida."Ratas: "Kahjuks ma arvan, et statistika ei kajasta reaalsust, vaid probleem on veelgi suurem. Sellest räägitakse vähe, sest on sotsiaalsed küsimused, sest inimesed ei pruugi olla sotsiaalselt ja majanduslikult kindlustatud ja nad ei julge seda teha. Kui see suhe peaks lõpetama, siis nad kannataksid tugevasti. Me näeme probleemi Eestis infovahetusest erinevate ametkondade vahel. Meil on kurbi näiteid, kus üks ametkond ütleb, et neil oli vajalik info olemas, aga see ei jõudnud edasi."Helme: "See, et me sel teemal räägime ja et see on ühiskonnas on tõstetud pildile, on suur samm edasi ka profülaktika mõttes. See pole enam suletud uste taga, mis perekondades toimub. Venemaal suursaadikuna lugesin seal artiklit, kus selgus, et kõige tüüpilisemad kodused mõrvarid on naised, kes on tapnud enda suhtes vägivallatseja, kes on seda aastaid teinud. See näitab, et meil on tegu kultuuriliste stereotüüpidega. Kõik on kuulnud väljendit, et "peksab, järelikult armastab". See on stereotüüp, mis tuleb murda. Eesti pole päris selle stereotüübi maa, meil on seda häbenetud ja rohkem varjatud kui teistes kultuurides, aga see on kindlasti olemas. Me oleme varjatud kujul seda tolereerinud ja me peame selgelt näitama, et me enam ei tolereeri seda ja ühiskond on küpsenud. Seni kuniks pole ka repressiivmeetmeid nende sündmuste ärahoidmiseks, siis ainult heast sõnast ei piisa."Seeder: "Arvan, et see on keeruline küsimsute ring. Siin pole üht lihtsalt põhjast ja iga juhtum on individuaalne. Üheks üldiseks põhjuseks on perekonna kui institutsiooni nõrgenemine ja peresuhete kaugenemine. Üldistatult ühiskonna tasemel vaadates võiks mõjus ravim selle vastu olla haridus ja haritus. Haritud inimeste vahel on vägivalda vähem. Ja üldine ühiskonna heaolu. Ebavõrdsus tekitab viha ja vägivalda."

Helir-Valdor Seeder: "Miks mina just alustan? Kas ma olen kõige vägivaldsem?" naljatles Seeder. Ta alustaks kõigepealt oma sõbraga rääkimisest. Indrek Saar sooviks kõigepealt teada anda ning rääkida ka ohvriga. "Tavaliselt need asjad vestlusega ära ei lõppe," sõnas ta.Mart Helme juhib tähelepanu valitsuse otsusele lähisuhtevägivalla tõkestamise tegevuskava tegemise kohta. Tema isiklikult nõustub eelkõnelejatega, et tuleks rääkida vägivallatseja ja ohvriga. "Tähtis on, et vägivallatseja ei oleks olukorras, kus ta saaks vägivallatsemist jätkata."Jüri Ratas räägib, et Eestis on palju perekondasid, kus selliseid asju juhtub, aga me ei tea neist. Ta kuulaks oma sõpra, räägiks juhtunust ja nõustub Helme mõttega, et vägivallatseja peaks senisest keskkonnast lahkuma ning otsima abi spetsialistide juurest.

Arutelu keskendub sotsiaalteemadele, keskkonnale ning ühiskonnakorraldusele. Esimese teemana alustatakse arutlema vägivalla üle. Esimeestelt tahetakse teada, kuidas käituksid nemad olukorras, kus nad on teadlikud, kui neile hea tuttav on oma lähedase osas vägivaldne.

Jüri Ratas, Mart Helme, Helir-Valdor Seeder ja Indrek Saar on Paides arutelul istet võtnud. Debatt algab.

