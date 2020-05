OTSEBLOGI | Algas viimane nädal eriolukorda: tänasest avatakse kaubanduskeskused, varsti saab vabalt liikuda Eesti ja naabrite vahel

- Viimase, pühapäevase seisuga seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 51 inimest (+3 ööpäevaga), neist 5 on juhitaval hingamisel. Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 654 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 6 ehk 0,9 protsenti osutusid positiivseks. Loe rohkem!

- Valitsuskomisjon kiitis eelmisel nädalal heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku avada kaubanduskeskused tänasest ehk 11. mail piiratud tingimustel. Keskustes tuleb tänasest endiselt järgida 2+2 reeglit ning tagada töötajate ja klientide ohutus. Lisainfo!

- Vabariigi Valitsus otsustas, et selle nädala teisel poolel leevenevad Eesti ja Soome vahelise piiriületuse piirangud ning taastub Eesti, Läti ja Leedu elanike ja neis riikides seaduslikult viibijate vaba liikumine. Eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase korraldusega leeveneb alates 14. maist piirang, mille kohaselt pidid Soomest Eestisse saabuvad inimesed jääma piiriületuse järel 14 päevaks isolatsiooni. Kui seni võisid Eestis elavad, kuid Soomes tööl käivad inimesed ilma selle nõudeta Eestisse saabuda kuni üks kord nädalas, siis järgmisest neljapäevast saavad nad Eesti ja Soome vahel liikuda ka tihedamini. Rohkem siit!

- Majanduskriisid jõuavad kinnisvaraturule tavaliselt viitajaga, aga mitte seekord. Ärilehe täna avaldatud selleteemalise turuosaliste küsitluses osalejate hinnangud erinevad nagu öö ja päev. Kinnisvaraturule annaks positiivse tõuke vaktsiini leidmine ja uuest lainest rääkimise kadumine. Loe siit.

- COVID-19 pandeemia on muutnud peaaegu kõiki rängalt kannatanud riike sügaval ja kestval viisil. Kuid muutused on eriti ohtlikud just Itaalias, kus viirus tabas juba eksisteerinud majanduslikku nõrkust ja tuletas meelde hüljatuse tunnet, mis sai juured eurotsooni- ja rändekriisi ajal. Täna pole aga enam kaalul mitte ainult Itaalia, vaid ka kogu Euroopa stabiilsus. Loe rohkem!

- Sampo grupi juht Björn Wahlroos ütles intervjuus ajalehele Helsingin Sanomat, et koroonaviiruse põhjustatud majanduskriis mõjub Soomele eriti julmalt. Wahlroos ennustab, et Soomes tuleb sügav majanduskriis, mis saab olema hullem kui mitmetes teistes riikides. Loe rohkem!