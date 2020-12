OTSEBLOGI | Abielureferendumi eelnõu jõuab täna esimesele lugemisele

Opositsioonisaadikutega on siinkohal liitumas tõenäoliselt kolm Isamaa saadikut - Viktoria Ladõnskaja, Üllar Saaremäe ja Siim Valmar Kiisler. Nii on eelnõule vastu hääli 48. Abielureferendumit ei toeta ka Andres Metsoja, ent tema on öelnud, et esimesel lugemisel hääletab ta siiski selle lõpetamise poolt.

Nädal tagasi riigikogu ees vande andnud Imre Sooääre häälega ei saa opositsioon ilmselt täna arvestada, sest intervjuus Eesti Päevalehele andis ta mõista, et referendumi vastu ta isegi pole, kui seal oleks vaid parem küsimus. Ta avaldas, et on välja töötamas uut küsimust, "mis aitab meil patiseisust üle saada".





Tänane Eesti Päevaleht aga kirjutab, et kõik riigikogu fraktsioonid on hetkel arvamusel, et eelnõuga midagi halba ei juhtu: opositsioon nõuab eelnõu tagasilükkamist, riigikogu hääletab, mõned Isamaa liikmed ühinevad vastasleeriga, kuid koalitsioon võidab ikkagi.

Siiski on Eesti Päevalehe andmetel opositsiooniga käed löönud Keskerakond, ühiselt plaanitakse abielureferendum blokeerida. Sellest loe lähemalt siit.

Kell 15 algava täiskogu istungini on veel aega. Seni kajastame kommentaare, sündmuste keerdkäike otseblogis.

Abielureferendumi eelnõu esimesel lugemisel Eile kirjutas Eesti Päevaleht, et Keskerakond ja opositsioon on referendumi blokeerimiseks sõlminud salapakti! Opositsiooni ja Keskerakonna vastastikuse abi pakt abielureferendumi vältimiseks viitab, et mõte korraldada rahvahääletus ei jõua pärast esmaspäeva enam riigikogu täissaali ette. Seega on eelseisev eelnõu esimese lugemise hääletus tõenäoliselt ka ajalooline, sest määrab, mis seisukohaga konkreetsed riigikogulased selles küsimuses ürikutesse kirjutatakse. https://epl.delfi.ee/artikkel/91955055/keskerakonna-ja-opositsiooni-salapakt-abielureferendum-blokeeritakse-uhisel-joul? Sooäär kinnitas intervjuus Eesti Päevalehele, et kavatseb välja töötada abielureferendumi jaoks uue küsimuse. Ta andis ka mõista, et küsimus peaks olema selline, mille puhul "ei" vastuse võidutsedes läheb parlament laiali. Kas ta just säärase küsimusega välja tuleb, pole selge. "Eeldan, et EKRE seda ei toeta. Aga kui ülejäänud erakondade vahel sellise kompromisslahenduse puhul oleks võimalik saada üle välja toetus, siis ma arvan, et see võiks läbi minna." https://epl.delfi.ee/artikkel/91936673/imre-sooaar-pere-on-inimese-turvaruum-tema-kindlus-jouga-selle-vastu-astuda-on-sama-kui-perele-soda-kuulutada? Esmaspäeval lõi Imre Sooäär riigikogu ukse pauguga lahti. Rahvasaadikud tegid saalis möllu, räusati ja lärmati ning riigikogu esimees keeras korduvalt Sooääre mikrofoni kinni, et ta rohkem ei räägiks. Miks? Sooäärt peetakse kabelimatsuks valitsuse plaanile panna abieluküsimus rahvahääletusele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-sooaar-laheb-riigikokku-tema-ametivannet-uritati-mitu-korda-eetrist-maha-votta?id=91890925 http://www.delfi.ee/a/91898281