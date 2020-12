OTSEBLOGI | Abielureferendumi eelnõu jääb menetlusse: tagasilükkamist toetas 48 saadikut, vastu oli 51

Abielureferendumi eelnõu esimesel lugemisel

Ida-Viru ettevõtjad saatsid täna õhtul parlamendi ette kirstu, märkimaks, kui hapras olukorra ja halval kursil on sealne majandus.

Istung on lõppenud.

Imre Sooäär lubab teha kõik endast oleneva, et abielureferendumi küsimus saaks muudetud ühiskonda ühendavaks, milliseks täpsemalt, ta ei selgita. Kui aga küsimus peaks jääma selliseks nagu praegu, lubab ta kindlalt teha kõik, et see referendum kunagi ei toimuks.

Kõigil Eesti peredel peab olema õigsukindlus. Tänane referendum on ainult mäng, petukaup. See lõhestab Eestit, teeb paljudele haiget. Riigikogus tuleb leida erakondadeülene lahendus, me peame võtma vastutuse. Tuleks sõnastada uus küsimus, kui panna referendumile rahvast ühendav küsimus, avaks see tee leppimiseks.

Pulti astub Imre Sooäär.

Puldis on Andres Metsoja. Me püüame ühelt poolt süüdistada Euroopat kõiges halveas, teisalt ootame, et noored austaksid Eestit, Vabadussõja kangelasi. See tohutu ebakindlus hävitab meie riigi.

Puldis on Peeter Ernits. Eestlaste arv maapiirkondades järjest langeb. Armastus võib olla, mul on armastus oma koerte-kasside vastu, aga sealt ei tule uusi eestlasi. Võib-olla on uus normaalsus, kui hakkame neid ostma, surrogaatemade üsas kasvatatuid.

Iga Eesti pere kriis peaks olema Eesti riigi kriis. Sadadel, tuhandetel inimestel lõppevad praegu töötutoetused, sellest saab nende kriis, kes peavad oma kodudest loobuma, aga valitsus peab referendumit nii oluliseks, et kogu tähelepanu on sellel.

Pulti astub Lauri Läänemets.

Referendumi küsimus on õiguslikult kehv, ka "jah" puhul võib ilma uue referendumita sooneutraalse abielu heaks kiita.

Pulti astub Jevgeni Ossinovski.

Poolt 48, vastu 51, eelnõu jääb menetlusse.

Algab hääletus tagasilükkamise üle.

Kümme minutit vaheaega.

Küsitlus muudab palju: rahvahääletuse vastus on siduv, siis ei piisa enam parlamendienamusest, et sooneutraalne abielu vastu võtta.

Seeder süüdistab Euroopat maailmasõdades, lastetuses, üksinduses ja vanaduses.

Pulti astub Helir-Valdor Seeder.

Pärast koalitsiooni enamushäältega, teie häältega, oleme mänginud ennast mitukümmend aastat ajas tagasi. Miks te seda teete?

Mõelde korraks, miks te seda teete, kellele seda referendumit vaja on, keda see õieti õnnelikuks teeb?

Pulti astub Indrek Saar.

Teie obstruktisoon on moraalitu kriisitekitamine, isegi seadusevastane, see lööb teid mõlema põse pihta, võib-olla isegi nokauti!

Helme alustab ajikirjanduse vaenamisega, nimetab pressi opositsiooni "paramilitaarseks tiivaks".

Pulti astub Mart Helme.

Tuletan meelde, et tegemist on eelnõuga, mis on esimesel lugemisel, tegemist on põhimõttelise valikuga. Kas peate õigeks rahva arvamuse küsimist? See on debati algus. Esimene lugemine alles avab arutelu, alles siis tekib teil võimalus seda eelnõud parandada.

Pulti astub Keskerakonna fraktsiooni nimel Tõnis Mölder.

Iga asi, mis me siin teeme, läheb ajalukku. koalitsioon, kui te loodate, et me hoiame oma obstruktsiooniga selle referendumi ära, siis palun arvestage, et te lähete ajalukku kui need, kes tahtsid kõige keerulisemal koroona-ajal Putinile meelepärast hääletust korraldada. Teeme ettepaneku see eelnõu tagasi lükata.

Pulti astub Kaja Kallas.

Raimond Kaljulaid: mil viisil kahjustaks samasooliste abielu eri sugudest paaride seisundit, kuidas nad kahju saaksid? Tooge kasvõi üks näide, mil viisil traditsiooniliste perede seisukord halveneks? Poolamets: ma ei tahaks seda debatti avada.

Riina Sikkut: kuidas te suhtute sellesse, et ettekandjad ei anna sisulisi vastuseid? Poolamets: Siim Pohlak vastas hästi, konkreetselt.

Lauri Läänemets: mis muudatused "ei" korral tulevad? Poolamets: muudatusi ei tule, see on signaal.

Andres Sutt: mis on siis see tulem, kui vastus peaks olema "ei"? Siis on väravad lahti sooneutraalse abielu suunas, vastab Poolamets.

Urmas Kruuse: mida te ütlete inimestele, kes on olnud üle 30 aasta abielus, mida nemad juurde saavad rahvahääletuselt? Ma ei hakkaks sellesse praegu süvenema, vastab Poolamets.

Poolamets: mina leian, et rahvahääletus aitab palju kaasa patiseisu lahendamisele. Meie seda teemat selles koosseisus ei ava.

Valdo Randpere: te viitate koalitsioonileppele, aga seal on ju kirjas, et te teete "jah" korral põhiseadusesse muudatuse. Küsimus on - nüüd käivad siin koalitsioonisaadikud ja räägivad, et võetakse vastu kooseluseaduse rakendussätted, kui tuleb jaa või ei. Kas see on tõsi?

Hanno Pevkur: küsimus ei anna "jah" ja "ei" korral võrdse kaaluga tulemust. Poolamets vastab hoopis obstruktsiooni kohta: ma muretsen Eesti parlamentarismi tuleviku pärast.

Poolamets räägib abielureferendumi arutelust põhiseaduskomisjons-

Kõnepulti astub põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets.

Yoko Alender: palun täpsustage, mida tähendab sõna "Eestis" selles rahvahääletuse küsimuses? Kuna küsimus on Eesti seadusandluses, siis on see asjakohane, vastab Pohlak.

Aplaus.

Kalle Laanet: miks teie abielus ei ole? Pohlak: jah, mul on pikalt olnud plaan oma laste ema omale abikaasaks kosida, võib-olla võin küsida ka siit praegu: Armas Renate, kui sa seda ülekannet vaatad, kas sa tuleksid mulle naiseks? Ma põlvili ei hakka praegu laskuma, sest mind poleks niimoodi näha, aga õhtul kodus teen kõik nii nagu vaja.

Imre Sooäär: Eesti on palju peremudeleid. Miks te olete selle vastu, et kõigil Eesti peredel oleks õigusselgus ja kaitse tuleviku ees? Pohlak: me ei ole kellegi vastu, aga abielu vajab seda küsitlust.

Andres Metsoja: kas on tulekul ka referendum Euroopa Liidust välja astumiseks? Ei ole esialgu teada, ütleb Pohlak.

Helmen Kütt: eile suri Eesti viis inimest koroonaviiruse tagajärjel. Kas te ei arva, et praegu on see arutelu kohatu? Pohlak: demokraatiat ei tohi pausile panna.

Jüri Jaanson: kas peaksime vahest referendumile panema küsimuse, et kas liiklus võiks olla parempoolne? Mis me selle tulemusega peale hakkame? See võrdlus ei päde, vastab Pohlak.

Heidi Purga: miks ei jätkunud teil julgust panna see küsimus hääletusele seaduseelnõuna, mille tulemus oleks selgem? Pohlak ei vasta sisuliselt.

Signe Kivi: kas referendumi "jah" tulemusega lakkavad teised kooselu vormid olemast? Pohlak: inimeste erallu me ei sekku.

Jüri Jaanson: kas te oskate öelda, mis on selle küsimuse mõte, kui see on juba perekonnaseaduses kirjas? Pohlak: tegu on olulise väärtusküsimusega, tarvis on panna maha märk.

Maris Lauri küsib uuesti: kas te kardate? Siim Pohlak ei vasta ikka midagi.

Tarmo Kruusimäe ja Siim Pohlak kiidavad vahepeal teineteist, vaenevad ühel häälel opositsiooni.

Taavi Rõivas: rahvahääletusele pannakse küsimus, mille sisust parlamendi arutelul ei räägita. Kas te ei karda, et te devalveerite oma tegevusega referendumi kui säärase? See on pahatahtlik väide, vastab Pohlak, Eesti rahvas on kahjuks usaldav rahvas, kes usub globalistlikke meediakanaleid.

Maris Lauri: me ei karda rahvahääletusi, probleem on selles, et referendum on sõnastatud vigaselt ja seda tehakse valel ajal. Miks te ei teinud ettepanekut korraldada siduvat referendumit? Kas te kardate? Pohlak sisuliselt ei vasta.

Liina Kersna: millisele kulureale on referendumi kulu arvestatud, kas see tuleb valitsuse resrvist? Kas need ikka on erakorralised kulud? Pohlak ei oska vastata, lubab hiljem vastata.

Kas EKRE väidab, et perekond on ainult mees, naine ja lapsed, küsib Kristiina Smigun-Vähi. Pohlak ei vasta.

Nüüd on riigikogus 10 minutit vaheaeg.

Liina Kersna (REF) küsis, kust tuleb referendumi korraldamise rahastus ja kui palju selle korraldamiseks läheb. Pohlak vastas, et referendumi korraldamine läheb maksma umbes 1,7 miljonit eurot.

Riho Breivel (EKRE) sõnas, et opositsioon seisab praegu referendumile vastu, sest tulevikus annab see rahvale veelgi rohkem sõnaõigust. Pohlak vastas, et on temaga täiesti nõus.

Paul Puustusmaa (EKRE) küsis, kas referendumi raames võib abieluks pidada ka vabaabielu. Pohlak vastas, et jutt käib ikkagi registreeritud abieludest.

Raimond Kaljulaid (SDE) küsis, kuidas halveneks eri soost vanematega perede olukord, kui riigikogu seadustaks võimaluse abielluda ka kahel samast soost inimesel. Pohlak ütles, et esialgu ootaks abieluteemalise referendumi ära ja siis saab edasist debatti pidada.

Erkki Keldol (REF) oli küsimus, mis muret üritatakse referendumiga lahendada, ja isiklikuks minnes tõi ta esile, et eelnõu eestkõnelejana pole Pohlak ise abielus. Pohlak vastas, et tema räägib referendumist ja isiklikuks minna ei soovi, sellist debatti pidada ei taha.

Keit Pentus (REF) toob välja, et õiguskantsler on öelnud, et mõlemad vastusevariandid on siduvad. Milles seisneb see kohustus riigiorganitele, kui tulemus on "ei"? Pohlak vastas, et eitav vastus avab võimaluse avada perekonnaseadus.

Kalle Laanet (REF) küsis, et kui Pohlak ütles, et "ei" vastuse puhul midagi ei juhtu, siis millisele seadusaktile ta tugineb. Pohlak kordas üle, et erakorralisi valimisi ei tule, kui tuleb "ei" vastus, ja see on kooskõlas ka õiguskantsleri hinnanguga.

EKRE saadik Merry Aart küsis, miks poliitikud kardavad rahva arvamust. Pohlak vastas, et kui ta seda teaks, oleks lihtne vastata. Tema hinnangul on riigimehelik rahva arvamusega arvestada, ka siis, kui tulemus tõotab olla selline, mis ei meeldi.

Jaak Valge (EKRE) sõnul on räägitud, et noor Eesti pole veel valmis referendumeid korraldama. Kuidas saab hakkama Ida-Euroopa kõige tihedamate rahvahääletustega riik Sloveenia? Pohlak ütles, et Sloveenia saab tema arvates hästi hakkama ja on ka kõige kõrgema inimarengu indeksiga riik Ida-Euroopas. Ta ei näe probleemi, kuidas võiks rahvahääletused Eestile halvasti mõjuda.

Ruuben Kaalep (EKRE) küsis, kes peaks väärtusküsimuste üle otsustama kui mitte rahvas. Pohlak vastas, et on otsedemokraatia pooldaja ja tema arvates võikski Eestis rohkem rahvaküsitlusi olla.

Raimond Kaljulaidilt (SDE) protseduuriline küsimus, kas EKRE saadikute opositsiooni kritiseerivad küsimused on seaduspärased, kui peaks küsima hoopis sisuliselt eelnõu kohta. Riigikogu esimees vastas, et kõigil saadikutel on õigus küsida.

EKRE saadik Kalle Grünthal palus Pohlakul kommenteerida seda, et opositsioon, kes väidab end rahva eest seisvat, ei taha nüüd rahva häält kuulda, seistes referendumi korraldamisele vastu. Pohlak vastas, et ta nõustub ja pole midagi lisaks kommenteerida.

Taavi Rõivas (REF) küsis, kuidas on võimalik Eesti avalikkusel ja hääletajatel aru saada, mis on rahvahääletuse vastusevariantide järelmid, kui selle kohta on erinev arusaam ka näiteks Pohlakul, riigikogu esimehel ja peaministril?Pohlak vastas, et on neid järelmeid täna piisavalt selgitanud. Aga kordas üle: "jahi" puhul ei ole lubatud perekonnaseadust rahvahääletuseta muuta, "ei" vastuse korral säilib õigus perekonnaseadust muuta. Ei tähenda aga kohustust.

Kai Rimmel (EKRE) küsib, kas Pohlak on aru saanud, kuidas referendum ühiskonda lõhestab, nagu opositsioon on välja käinud. Pohlak vastas, et ei ole sellest aru saanud ja peab seda opositsiooni propagandavõtteks.

Pohlak vastab, et tema arvates on referendumi korraldamiseks õige aeg ja demokraatiat ei peaks pausile panema, ka praeguses olukorras, kui on vaja tegeleda koroonast tingitud muredega.

Kristiina Šmigun-Vähi (REF) küsib, kas praegu on õige aeg referendumit teha ja selle korraldamisele raha kulutada, kui meil on koroonakriis.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak selgitas, et abielu defineerimise teema on endiselt üleval ja aktuaalne ning rahvaküsitlus aitaks selles teemas selguse majja tuua.

Sõerd (REF) küsib, miks on vaja kehtivat normi panna rahvahääletusele ja mis probleemi selle otsuse eelnõuga lahendatakse?

Võrklaev (REF) küsib, mis "Jah" ja "ei" vastamise tulemid on. Kas "Ei" puhul peaks olema erakorralised valimised? Pohlak: "Jah"- puhul ei ole lubatud perekonnaseadust ilma rahvahääletuseta muuta. "Ei"- vastuse korral säilib õigus perekonnaseadust muuta. Ei tähenda aga kohustust, et seda peaks tingimata muutma. Erakorralisi valimisi ei tule.

Pohlak avaldab kahetsust, et vaid ühel korral on toimunud rahvahääletus –Euroopa Liitu astumise üle.

Siim Pohlaku ettekanne.

Hakkavad ettekanded. Iga riigikogu liige saab siis ka kaks küsimust esitada.

Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 53, vastu 46. Opositsioon on saanud kuskilt ühe hääle juurde.

möödas juba 11 minutit

Põlluaas korraldab 5 minutit vaheaega. Rohkem protseduurilisi küsimusi ei käsitleta peale selle.

Grünthal, kes muuseas kevadistel istungitel lausa kaitsekilega saalis oli, pole täna aga maskigi ette pannud, nähtus ennist. https://twitter.com/joosepvimm/status/1338476984960229380

Päevakorra kinnitamine läks juba peaaegu hääletusele, aga Indrek Saar veel pärib, mis järjestuses see teisipäevane päevakord ikkagi on.

Jätkub vaidlus selle üle, kas ikka abielureferendumit arutada täna või mitte. Opositsioon ei taha, koalitsioon tahab.

Ossinovski teeb ettepaneku jätta abielureferendumi eelnõu arutamine sellel nädalal päevakorrast välja. Siim Pohlak: kordan veelkord, EKRE fraktsioon ei ole nõus referendumi päevakorrast väljavõtmisega.

Seeder selgitab vahelduseks: olen ka Ratasega suhelnud ja olen kutsunud Covid-kriisikomisjoni, et tulla riigikogu ette kõige operatiivsema informatsiooniga. See on põhjus, miks Ratas tuleb homme hommikul.

Jätkub protseduuriliste küsimuste esitamine.

Laanet: Kas suhtlesite peaministriga või mitte?Põlluaas: Loomulikult olen peaministriga suhelnud.

Protseduuriliste küsimuste voor jätkub Urmas Kruuse suu läbi: kas tegite peaministrile ettepaneku, et ta võiks tulla täna parlamendi ette ja sel väga olulisel teemal arutelu läbi viia? Veelgi olulisem - kas võiksite võtta vaheaja ja anda peaministrile teada, et ta võiks ikka täna tulla. Tal paistab päevakava täna tühi olevat.Põlluaas: Kui arvate, et saates kirjad RK juhatusele ja peaministrile, et need kirjad ei jõua kohale. Loomulikult jõuavad.

Kaja Kallas: Kui peaminister tuleb homme, siis lükkub tervise arengukava arutamine edasi. Kas võiks ikkagi täna Ratast kuulata, et saaks homme arengukava arutada?Põlluaas jäi endise vastuse juurde. Raimond Kaljulaid: Päevakord tundub küsitav, prioriteedid on ju paigast ära. Peaksime terviseküsimustega enne tegelema kui küsitlusega. Miks te ei valmistanud ette teistsugust päevakorda, kas rahvahääletus on olulisem kui tervisekriis? Põlluaas: iga riigikogu liige saab päevakorra kinnitamisel hääletada nii nagu tahab. Teie vastuhääl läheb arvesse, päevakorra koostamisel juhatus lähtus komisjonide soovidest ja ettepanekutest. Sel hetkel ei olnud tulnud teilt mingisuguseid avaldusi selle kohta.

Ossinovski: Ratast oli näha umbes tund aega tagasi riigikogu ees, aga riigikogu ette ei saanud ta nähtavasti tulla. Ka Delfi reporter nägi Ratast veel 20 minutit tagasi riigikogus. Intervjuud ei soovinud ta anda.

Põlluaas: Peaministrilt võite seda homme üle küsida. Usun, et see on seotud peaministri pingelise töögraafikuga.

Kohalolekukontrolli järgi puudusid Ants Laaneots (Reformierakond), Imre Sooäär (Keskerakond), Mihhail Korb (Keskerakond, eneseisolatsioonis), Martin Repinski (Keskerakond), Kalvi Kõva (SDE).

Kallas: Peaminister aga teatas, et tahab tulla teisipäeval. Opositsioon aga tahtis, et ta tuleks täna kell 3, sest Ratas on isolatsioonist vaba ja midagi ei saa olulisemat olla kui covidi olukord. Miks Ratast siin ei ole ja miks me ei räägi koroonakriisist?

Põlluaas: Oleme korduvalt tervisekriisi käsitlenud ja peaministri soovile ja võimalustele vastavalt avaldas ta soovi tulla siia saali ette homme.

Protseduuriline küsimus Indrek Saarelt ettepaneku kohta esimesel võimalusel käsitleda tervisekriisiga kaasnevat temaatikat. Kas juhatus selgitaks, miks see küsimus ei ole nii ajakriitiline ja seda võib alles teisipäeval menetleda?

Kohaloleku kontroll. Kohal 96 saadikut, puudub 5

Signe Riisalo andis algatuseks üle reformierakonna poolt otsuse eelnõu koroonaviirusega võitlemiseks. Tõnis Mölder nüüd räägib veidi perevägivallast ja annab üle Keskerakonna ja EKRE ja Isamaa poolt vastavateemalise eelnõu. Vabariigi Valitsuse esindaja Heli Tõnisson teatab, et valitsus algatab täna neli seaduseelnõu.

Alustatakse istungiga. Algab eelnõude ja arupärimiste üleandmine.

Lauri Läänemets (SDE): Põhiseaduskomisjoni aseesimehena minu poolt mõned olulised tähelepanekud, miks Riigikogu ei tohiks referendumiga edasi minna. · Selline referendum on rahva mõnitamine, sest polegi plaani midagi muuta ega teha. Seda sobib iseloomustama suhtumine, mida väljendab põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu. Väljavõte protokollist (Pohlak oli eelnõu esitajate esindaja): "Lauri Läänemets küsis, kas „jah“ ja „ei“ vastustel on sama jõud. Siim Pohlak vastas, et nägemusi võib olla igasuguseid." · Inimesed ei tea hääletama minnes mis juhtub kui vastatakse "jah" või "ei". Selle kohta pole ühtegi sõna seletuskirjas, nii, et iga üks läheb oma tõlgendusega hääletama ja pärast on väga palju pahameelt, pettumust, seda mõlema vastuse pooldajate hulgas. See aga paneb rohkem demokraatias ja riigis pettuma. · Rahvale esitatava küsimuse õiguslike tagajärgede osas pole kellelgi täit selgust. Komisjonis arutades ilmnes, et ka koalitsiooni esindajad saavad tagajärgedest erinevalt aru. Kes ütles, et "ei" korral on kohustus hakata abieluvõrdsuse poole liikuma, kes ütles, et midagi ei juhtu. · Inimesed jäävad tahaplaanile. Praegu on valitsusele ja parlamendile vaja heas mõttes survet, et keegi ei jääks tähelepanuta. Tervisemurede aga ka töötuse, toetusrahade lõppemise osas. Kui meedias on ainult referendum, see kahjuks juhtub. · Kogu referendumi jama paneb lukku ministeeriumite ja parlamendi olulise ressursi, mida tuleks praegu kasutada koroona kriisi leevendamiseks. Referendumi läbisurumiseks on viimased paar nädalat rakendatud tohutult ametnikke, kes peaks tegelema inimestele ja majandusele lahenduste otsimisega. Arstid hoiatavad, et aastavahetuse paiku võib haiglaid tabada kriis, jaanuari algus saab olema väga keeruline aga EKRE tõukab riigikogu jaanuari alguses ainult referendumiga tegelema, sest vahemikus 11.-18. jaanuar on vaja otsus läbi suruda. · Vale on eeldada, et koalitsiooni või opositsiooni eelnõu peab toetuse saama. Ei pea. Partei diktaat ei saa olla see, mis paneb hääletama, ikka saadiku isiklik veendumus ja tema valijate tahe. Muidu poleks meil demokraatiat ning rahva hääl valimistel ei oleks oluline. · Aprillis, kui viirus veel arvatavasti möllab, on eriti vastutustundetu inimesi hääletamisel kokku ajada!

Mihhail Korb eneseisolatsioonis. Üks hääl koalitsioonil vähem, kui peaks minema hääletamiseks. https://www.facebook.com/korbmihhail/posts/1299352883752885&show_text=true&width=552&height=729&appId

"Jah" võidu korral jääks kehtima perekonna- ja kooseluseadus. "Ei" kohustaks poliitiliselt rakendusaktid vastu võtta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-jaanus-karilaid-kui-voidab-ei-on-poliitiline-mandaat-votta-vastu-kooseluseaduse-rakendussatted?id=91967069

Tunnike veel jäänud, riigikogu koridorid on veel tühjad.

"Usun, et see läheb kindlalt läbi," ütles Henn Põlluaas just nüüdsama Delfile. "Koalitsioonihääled peavad, teame neid inimesi ju, kes on teisel seisukohal. Praeguste arvutuste kohaselt ei tohiks olla probleemi," rääkis Põlluaas.Tänast Eesti Päevalehe lugu kommenteeris Põlluaas, et opositsioonisaadikute koostöö tegemine mõne koalitsioonierakonnaga on lihtsalt üks poliitiline spinn, sest rahvahääletus on koalitsioonileppes olemas. "Kui kokkulepped ei pea, siis sisuliselt ka koalitsioonilepe ei pea ja sel on kindlasti omad tagajärjed," sõnas Põlluaas.

Kalvi Kõva on saanud oma koroonaanlüüsi vastuse, mis oli negatiivne. See tähendab, et sotside fraktsioon ega teised riigikogu liikmed ohus ei ole. Samuti pääses Kõva ka ise isolatsioonikohustusest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kalvi-kova-koroonatest-oli-negatiivne?id=91966411

Põhiseaduskomisjoni liige Heiki Hepner (Isamaa) mõlgutab mõtteid tänase hääletuse üle. https://www.facebook.com/hepnerheiki/posts/688381621874912&show_text=true&width=552&height=627&appId

Siin ka ühe kaalukeele arvamus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andres-metsoja-abielureferendumist-mind-hairib-kuidas-vaenatakse-neid-kes-koalitsiooniga-uhel-arvamusel-pole?id=91895875&fbclid=IwAR0_3EnqGWOBKqm7JUJ1_expl134AHDzYoKJxM8ejfXwa-QpOsp61cDczu4

Sotside fraktsioonis on teatavasti üks koroonakahtlusega inimene, kes käis täna ka proovi andmas. Analüüsi tulemus selgub kella 14 ajal, istung algab kell 15.Selle valguses on sotsid juba reedel teinud pöördumise riigikogu juhatusele. Indrek Saar: kui see peaks olema positiivne, siis loetakse mitte ainult sotsiaaldemokraatide saadikurühma liikmed, vaid ka kõiki teisi 7. ja 8. detsembril istungisaalis viibinud poliitikud ja ametnikud lähikontaktseteks, kellel tuleb jääda isolatsiooni.https://epl.delfi.ee/artikkel/91960679/indrek-saar-riigikogu-juhatus-kas-olete-homme-ja-edaspidi-valmis-kui-keegi-saadikutest-on-koroona-positiivne?

Eile kirjutas Eesti Päevaleht, et Keskerakond ja opositsioon on referendumi blokeerimiseks sõlminud salapakti! Opositsiooni ja Keskerakonna vastastikuse abi pakt abielureferendumi vältimiseks viitab, et mõte korraldada rahvahääletus ei jõua pärast esmaspäeva enam riigikogu täissaali ette. Seega on eelseisev eelnõu esimese lugemise hääletus tõenäoliselt ka ajalooline, sest määrab, mis seisukohaga konkreetsed riigikogulased selles küsimuses ürikutesse kirjutatakse. https://epl.delfi.ee/artikkel/91955055/keskerakonna-ja-opositsiooni-salapakt-abielureferendum-blokeeritakse-uhisel-joul?

Sooäär kinnitas intervjuus Eesti Päevalehele, et kavatseb abielureferendumi jaoks välja töötada uue küsimuse. Ta andis ka mõista, et küsimus peaks olema selline, mille puhul "ei" vastuse võidutsedes läheb parlament laiali. Kas ta just säärase küsimuse välja käib, pole selge."Eeldan, et EKRE seda ei toeta. Aga kui ülejäänud erakondade vahel sellise kompromisslahenduse puhul oleks võimalik saada üle välja toetus, siis ma arvan, et see võiks läbi minna."https://epl.delfi.ee/artikkel/91936673/imre-sooaar-pere-on-inimese-turvaruum-tema-kindlus-jouga-selle-vastu-astuda-on-sama-kui-perele-soda-kuulutada?

Esmaspäeval lõi Imre Sooäär riigikogu ukse pauguga lahti. Rahvasaadikud tegid saalis möllu, räusati ja lärmati ning riigikogu esimees keeras korduvalt Sooääre mikrofoni kinni, et ta rohkem ei räägiks. Miks? Sooäärt peetakse kabelimatsuks valitsuse plaanile panna abieluküsimus rahvahääletusele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-sooaar-laheb-riigikokku-tema-ametivannet-uritati-mitu-korda-eetrist-maha-votta?id=91890925

