OTSE | Vaba mikrofon riigikogus: mis seis on Rail Balticu rahastamisega ja kui sõltumatu on prokuratuur?

Istungil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ning sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu täiskogu istung

" Kas saate anda Riigikogule garantil, et Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 raames Rail Baltic tarvis eraldatud summad saavad täies määras sihtotstarbeliselt kasutatud?"Ratas: oluline on see, et Rail Balticu rajamine on jätkuvalt prioriteet kogu riigi jaoks.

Ratas: 2020. aasta riigieelarves Rail Balticuks ette nähtud 54,4 miljonit eurot.

"Miks on sedavõrd olulise môjuga strateegulise investeeringu mahtu Teie valitsuste poolt aasta aastalt oluliselt vahendatud?"Ratas: rahastust ei ole vähendatud.

Ratas: Rail Baltic oli, on ja jääb enamaks kui kiirraudtee.

1. Kas Teie hinnangul on Rail Baltic Eesti jaoks strateeguhiselt oluline objekt?2. Kas Teie valitsus toetab Rail Balticu ehitamist?Ratas: Rail Baltic on priorteet kogu riigi jaoks. See on vajalik meie majandusele ja inimestele ning kogu Euroopa Liidule.

Jüri Ratas: praegu käib arutelu, kuidas optimeerida Balti riikide vahel koostööd. Eelarve üle läbirääkimised alles käivad.

Viimaks jõutakse esimese päevakorrapunktini. Taavi Rõivas: kas valitsuse venitamine pole seadnud ohtu kõige olulisema Euroopa ühenduse - Rail Balticu - valmimist?

Hanno Pevkur tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt "Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE I)" homseks. Põlluaas palus käega märku anda, kas keegi on vastu. Osad saadikud olid vastu ning päevakorda ei muudetud.

Saadikud on rahulolematud, et ühele päevale on kuhjatud kuus arupärimist, sest see pärsib arutelu.

Enne päevakorra juurde asumist, on saadikutel palju protseduurilisi küsimusi.

Meenutuseks: http://www.delfi.ee/article.php?id=88543943

Helmen Kütt annab sotside poolt üle eelnõu 1. juuni muuta lipupühaks.

Signe Riisalo räägib ettepanekust muuta 1. juuni lipupühaks ning annab üle eelnõu.

Enne tavapäraste protseduuride juurde asumist soovib spiiker Henn Põlluaas meenutada, et täna möödub Jüri Uluotsa sünnist 130 aastat. Uluots oli peaminister 1939 kuni 1940 ja peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis 21. juunist 1940 kuni surmani 1945. aastal.

Päevakorra esimene punkt on peaminister Jüri Ratasele suunatud küsimus Rail Balticu rahastamise kohta. Nimelt esitasid Reformierakonna saadikud Ratasele novembris selle kohta järgmised kirjalikud küsimused: 1. Kas Teie hinnangul on Rail Baltic Eesti jaoks strateeguhiselt oluline objekt?2. Kas Teie valitsus toetab Rail Balticu ehitamist?3. Miks on sedavõrd olulise môjuga strateegulise investeeringu mahtu Teie valitsuste poolt aasta aastalt oluliselt vahendatud?4. Kui palju on planeeritud rahast seni kasutatud ning millisel otstarbel? 5. Kui suur summa on Rail Balticu tarvis eraldatud 2020. aasta riigieelarve-eelnõus?6. Kas nete eelarve olulises vahenemises riski Rail Balticu valmimisele planeeritud tahtajal?7. Kas saate anda Riigikogule garantil, et Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 raames Rail Baltic tarvis eraldatud summad saavad täies määras sihtotstarbeliselt kasutatud?