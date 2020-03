OTSE | President Kersti Kaljulaid ja e-hariduse eksperdid annavad koduõppe osas nõu

Seminari eesmärk on vaadata tagasi möödunud kümnele päevale distantsõppes, toetada hariduskogukonda ning anda innustust ja ideid distantsõppega edasiliikumiseks eelkõige õpetajatele ja koolijuhtidele, aga ka lapsi koduõppes toetavatele lapsevanematele.

Veebiseminari vestlusringis "Kuidas on möödunud esimesed kümme päeva distantsõppel" osaleb ka president Kersti Kaljulaid, lisaks on olukorra üle arutamas Lihula gümnaasiumi õpilane Joosep Michels, lapsevanem Triin Lumi, Viljandi riigigümnaasiumi matemaatikaõpetaja Marika Anissimov ja HITSA ning Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloogIngrid Maadvere.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld annab koolidele ministeeriumi soovitused, kuidas distantsõppel edasi minna.

Sellest, kuidas koole ja õpetajaid digitaalses distantsõppes aidatakse ja e-õpet soodustavatest tööriistadest räägib HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan.

Psühholoog Kadri Järv Mändoja räägib sellest, kuidas isoleeritus inimesele mõjub, eriti, kui see on pikem? Samuti jagab ta lapsevanematele soovitusi, kuidas last aidata ja toetada, jäädes ise terveks?

Milleks peaks valmistuma koolid paari kuu vaates - direktor Mare Räis tutvustab Järveküla kooli kriisiplaani järgmiseks kaheks kuuks.

Ja lõpetuseks jagab Innove juhatuse esimees Birgit Lao õpetajatele õppekorralduslikke nõuandeid.

Küsimusi esinejatele saab esitada siit, kasutades koodi koduope.

