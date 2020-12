OTSE | Jõuluvana ootab laste kõnesid! Delfi TV RUS

Armas perejakodu lugeja, kolmas advent on käes, jõulutunne on loodetavasti kõigil südames. Õues on krõbe külm, kuusk on ehitud ja kodud on piparkoogi lõhna täis. Täna saab helistada kohe kohe ka jõuluvanale, et oma tervitused ja soovid talle edastada. Piilu siia: perejakodu.ee/13detsember