OTSE | Esmakordselt eetris. Vaata, kuidas helged pead võistlevad 120 000 euro peale

Esmakordselt saavad kõik huvilised otse jälgida, kuidas uute ja ägedate ideedega meeskonnad tutvustavad oma lahendusi investoritele, kelle toetus võib just olla see esimene samm meeskonna eduloos. Prototroni finaal toimub täna alates kella 13st ja on jälgitav Delfi vahendusel. Finaalist juhib teid läbi Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja ning erikülalisena on žüriis Andres Kõpper aka NOEP.