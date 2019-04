OTSE DELFI TV-S | Tallinn otsib võimalusi, kuidas vähendada ummikuid oskusliku linnaplaneerimisega

Seminari ettekanded annavad ülevaate Tallinna piirkonna liikumisviiside valikut ja senist autostumist mõjutatavatest teguritest, eelkõige ühistranspordist ja linnaplaneerimisest. Samuti räägitakse seminaril parimatest linnaplaneerimise praktikatest Helsingis.

Ettekannetega esinevad Tallinna piirkonna linnaliikuvuse arengukava 2035 projektijuht Pirko Konsa Tallinna Transpordiametist, Maanteeameti linnaliikuvus ekspert Mari Jüssi, Tallinna Linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk ja Helsingi linna strateegilise linnaplaneerimise osakonna juhataja Rikhard Manninen.

„Tallinna elanikkond ja liikluskoormus kasvab kiirelt. Meil on valik, kas olla sunnitud mahutama linna ära veel sada tuhat täiendavat autot või planeerida linna juba täna nii, et sunnitud autoga liikumisi oleks võimalikult vähe. Meil on väga palju õppida Helsingist, kus on suudetud uute kortermajade ja äripindade arendamisega rongi-ja trammipeatuste lähedusse märkimisväärselt ohjata liikluskoormust, mille tulemusel liiguvad inimesed linnas kiiremini, mugavamini ja keskkonnasõbralikumalt,“ sõnas Konsa.

Ettekannetele järgneb arutlusring teemal: „Tallinna piirkonna suurarendused aastani 2035. Milliselt mõjutab see linna liikuvust. Kuidas suunata Tallinna arenguid nii, et liikluskoormused oleksid ohjes?“. Diskussioonist võtavad osa Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk, Tallinna Linnakantselei strateegilise planeerimise osakonna juhataja Toomas Haidak, Colliers International Eesti partner Margus Tinno ning Rae vallavanem Mart Võrklaev.