Otepää vallavanem astub tagasi

Otepää vallavanem Kaido Tamberg esitas eile lahkumisavalduse, mille kohaselt lõpetab ta vallavanemana töö märtsi lõpus. Tamberg ise viibib praegu koosolekul ja ei saanud asja lähemalt kommenteerida.

Valla kommunikatsioonijuht Monika Otrokova sõnul ei ole Tambergi lahkumine seotud kriminaaluurimisega, mis Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku suhtes algatatud on. Vallajuhid said nimelt jaanuari keskel kahtlustuse omastamist käsitleva paragrahvi järgi.

Tamberg ja Lepik peeti kinni jaanuari keskel kahtlustatavatena korruptsioonikuritegudes, mis puudutavad Sangaste lossi ja veel ühe kinnistu omandisuhetega seotud tehinguid ning kokkuleppeid. Peale kinnipidamist teostati läbiotsimised kahtlustatavate töö- ja elukohtades ning nendega seotud äriühingutes.

Tamberg ütles toona Delfile, et tegemist on juhtumitega, mida on juba varasemalt korduvalt arutatud. "Eks uued tuuled puhuvad vanu purjeid pingule," selgitas ta. "Põhimõtteliselt puudutas kahtlustus neid samu Sangaste lossi, minu ja volikogu otsuste võimalikku seost ja omakasu. Need asjad ja mõned tehingud, millest nad siis arvavad, et äkki on saadud mingit kasu," rääkis Tamberg jaanuaris.

Valimisliidust Ühinenud Kogukonnad 2017. aastal Otepää volikokku ja sealt vallavanemaks valitud Tamberg kuulus 1998. aastast Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Peale kahtlustuse saamist on ta lahkunud ta lahkunud Sotsiaaldemokraatlikkust erakonnast.

2018. aasta märtsis avaldati Kanal 2 saates "Radar" lugu sellest, kuidas vallavanem Tamberg kasutas ära oma positsiooni, et Sangaste lossi oma perele omastada. Tamberg kaebas seepeale meediakanali kohtusse, ent kohus hagi ei rahuldanud.