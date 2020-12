Otepää sai taas talvepealinna tiitli

Kuigi astronoomiline talv algas täna keskpäeva paiku, sai Otepää talvepealinna tiitli kätte eile, 20.detsembril, mil toimusid ka talvepealinna pidustused.

Otepää kuulutati 24. korda talvepealinnaks keskväljakul, kuuse all. Külla olid tulnud Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja Pärnu abilinnapea Varje Tipp. Otepää vallavanemale Jaanus Barkalale ja vallavolikogu esimehele Rein Pulleritsule andis valitsemissaua üle Aivar Riisalu.

"Otepää on valmis auga talvepealinna tiitlit kandma, ma loodan, et meil on nelja päeva pärast põlvini lumi," sõnas Jaanus Barkala tiitli üleandmisel. "Nii, nagu Pärnu ootab suve, nii ootame meie talve. Hoiame siiski pöidlad peos, et kui ei tule just põlvini lumi, siis 20 cm lund tuleb ehk ikka. Kanname talvepealinna tiitlit väärikalt!"