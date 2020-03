Ossinovski: tõenäoliselt tuleb veel piiranguid. Aga millal need lõppevad, selleks plaani pole

"Kas me tahame teha seda võimalikult ruttu, mida on võimalik teha epidemioloogiliselt. Siis on vaja tõepoolest tänastest meetmetest palju süsteemsemalt karmimat lähenemist lühikeseks ajaks ja siis on võimalik hakata seda lõdvendama. Või me tahame pigem ühiskonnana selle läbi põdeda, millel on ka oma plussid, aga mille inimeludes väljendatud kadu on kindlasti märksa suurem," vahendas ERR uudisteportaal.

Eriolukorra praeguste piirangute nõrk koht on tema hinnangul see, et neil puudub strateegiline pikemaajaline vaade. Ossinovski hinnangul ei ole ükski praegustest meetmetest tingimata vale ning ta rõhutas, et viirusetõrje esimeses etapis sai Eesti märkimisväärselt hästi hakkama nii poliitiliselt otsustuste tasandil kui ka ametkondlikult.

"Teises etapis on küsimus selles, kui pikalt me oleme valmis ja soovime seda ühiskonnana läbi elada. /.../ Mina tõepoolest ütlen, et strateegilises plaanis mina toetan seda, et me lepiksime kokku, et me kuu ajaga selle tervisekriisi lahendame. See eeldab tugevamaid lühiajalisi meetmeid. See ei tähenda seda - mina arvan, aga see kindlasti see vajab spetsialistide, ekspertidega kooskõlastamist, strateegilise plaani loomist -, et kõik peavad kogu aeg kodus olema. Aga kindlasti see tähendab näiteks suuremaid piiranguid töökohtadele, et kõik töökohad ei saa sellisel viisil lahti olla. Siis on võimalik hakata seda normaliseerima," rääkis Ossinovski.