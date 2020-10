Ossinovski: Rõivasel on pärast peaministri ametist vabaks saamist poliitilise tegevuse kriis

"Eks Taavil on olnud pärast peaministri ametist vabaks saamist teatud poliitilise tegevuse kriis," sõnas Ossinovski ERRile. Ta täpsustas, et Rõivas kandideeris europarlamenti, kuid ei osutunud valituks ning noore inimese puhul on loogiline soov oma elus muudatusi teha.

Samuti Rõivase valitsuses minister olnud Margus Tsahkna sõnas, et on ka ise sama etapi üle elanud ning tervitab Rõivast erasektoris.

"Kindlasti on see talle huvitav ja põnev kogemus ja loodame, et tal läheb väga hästi. Talle tuleb seeläbi ka isiklik kogemus, kust tuleb raha ja maksud, mida valitsus ümber jagab," sõnas Tsahkna.

Reformierakonna poolt saadetud pressiteates seisis, et järgmise aasta alguses liitub Rõivas isejuhtivaid autosid tootva Auve Tech meeskonnaga, samuti on plaanis koostöö mitme rahvusvahelise konsultatsiooniettevõtte ja investeerimisfondiga.

Riigikogu kohast loobub ta aasta lõpus. "Nüüd tunnen, et 41 aasta vanuses on vara ennast kordama või elulugu kirjutama hakata ning õigem on end teises rollis proovile panna."