Ossinovski pahandab, et Põlluaas tema kirjalikku küsimust ministrile edasi ei saatnud

Kirjas selgitab Ossinovski, et esitas 19. oktoobril elektrooniliselt kirjaliku küsimuse keskkonnaminister Rene Kokkile (EKRE).

Ta viitab, et riigikogu kodu- ja töökorraseaduse kohaselt esitatakse kirjalik küsimus riigikogu esimehele, kes edastab selle adressaadile viivitamata. "Eeltoodust tulenevalt oleks riigikogu esimees pidanud need küsimused edastama keskkonnaministrile puhkepäevale järgneval tööpäeval ehk siis 21. oktoobril. Riigikogu esimees ei ole käesoleva ajani oma ametiülesannet täitnud ning kirjalikku küsimust edastanud, takistades sellega parlamentaarse kontrolli teostamist."

Ossinovski palub riigikogu juhatusel korraldada täitmata jäetud riigikogu esimehe ametiülesannete täitmine ja edastada tema kirjalik küsimus adressaadile ja põhjendada, miks ei ole tänaseni tema kirjalikke küsimusi majast välja saadetud.

Omamoodi iroonia on juhtumi puhul muidugi see, et Ossinovski kaebas Põlluaasa peale Põlluaasale endale. Nimelt kuuluvad riigikogu juhatusse esimees ehk Põlluaas ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ning Siim Kallas.