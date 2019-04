Ossinovski õnnitles Soome sotsiaaldemokraate valimisvõidu puhul

"See valimisvõit, kuigi napp, on oluline saavutus. Selle tähendus on kaugelt suurem kui pelgalt Eesti sotsiaaldemokraatide väga heade sõprade võit meie naaberriigis. Parempopulism on räsinud pea kõiki Euroopa ühiskondi ning teie tulemus annab jõudu kõigile liberaalsetele ja demokraatlikele jõududele nii Soomes kui mujal," kirjutas Ossinovski Soome sotsiaaldemokraatidele saadetud kirjas.

Ta lisas: "Olen kindel, et vabadus, demokraatia ja inimväärikuse austamine seljatavad varem või hiljem meie ühiskondades üles köetud hirmu ja õeluse."

Soome sotsiaaldemokraadid kogusid 200-liikmelises Etuskunnas 40 kohta, mis on kuus mandaati enam kui 2015. aastal.