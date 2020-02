Ossinovski ja Mölder: las ravimimagnaat Linnamäe pöördub pealegi kohtusse

"Eesti on õigusriik ja igaühel, kes tunneb, et talle tehakse liiga on õigus pöörduda kohtusse. Ning, kas on õigus kahjutasude maksmiseks, seda hindab kohus," rääkis Mölder ETV saates "Esimene stuudio".

Mölder möönis, et kuniks kohus pole oma hinnangut andnud on tegemist spekulatsiooniga.

"Tegelikult peaks rääkima rohkem sisust. Probleem on selles, et hulgimüük on läbi jaemüügi seotud frantsiisiga," sõnas Mölder. Ta meenutas, et reformi algatamisel oli eesmärgiks, et riik saaks ülevaate, kes on apteekide omanikud.

Mölderi seisukoht on, et apteegireform ei reguleeri hinda. "Reformi järel hinnad tõusevad - kuna tekib vahele üks lüli, kes on proviisorist omanik."

Jevgeni Ossinovski väitis, et Margus Linnamäe on asunud kasutama samu argumente, mida tegid Tamrex ja Benu, kuigi õiguskantsler ütles juba 2018. aastal, et vastuolu põhiseadusega ei ole.

"Rääkida sellest, et riik hakkab midagi sundvõõrandama on kohatu. On antud piisav üleminekuaeg," ütles Ossinovski.

Magnum kontserni omanik Linnamäe teatas 7. veebruaril, et annab apteegireformi jõustudes Apotheka nime kandvad Terve Pere Apteek OÜ apteegid ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele, kuid Eesti riigile esitab sundvõõrandamise eest kahjunõude, mille suuruse välja selgitamisega tegelevad eksperdid.