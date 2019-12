OSCE hakkab uurima Vene propagandakanal Sputniku olukorda Eestis

Vene riigiduuma rahvusvaheliste suhete komitee esimees Aleksei Puškov ütles, et helistas Désirile, kes lubas uurida Sputniku olukorda Eestis.

Puškov väitis, et Désir pidas meedia survestamist lubamatuks, kuna see ei käi OSCE arusaamadega kokku. "Eesti argumendid Sputniku survestamiseks on tekitanud palju küsimusi, mida Désir lubas uurida ja astuda vajadusel samme, et meediat ei piirataks põhjuseta," rääkis Puškov.

Üleeile toimus Venemaa presidendi Vladimir Putini pressikonverents. Küsimuse sai esitada ka propagandakanali Sputnik Eesti esindaja, kes tahtis Vene presidendilt infot selle kohta, mida tuleb teha, kui Eesti võimud taga kiusavad.

"Mind panevad Eestis toimuvad asjad imestama. Venemaad süüdistatakse läänes meedia allasurumises, aga Euroopa riigid tegelevad sellega ise. Te teete palju ära, katsed häirida teie tööd riigi võimude poolt ei tohi jääda märkamata. See on hämmastav künism. Võimudel ei ole palju teha, igasugused meetmed riigi poolt on ebaefektiivsed ja lisavad ainult vett nende veskile, kes meie maid lahku viivad," teatas Putin.