Osa Pärnu koole õpetab lapsi kehalise kasvatuse tunnis rulatama

Hiljuti leppisid Raba 5 ekstreemspordikeskuse eestvedaja Rasmus Paimre ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakond kokku, et osa kehalise kasvatuse tundidest toimub just seal, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Meie soov oli muuta kehalise kasvatuse tundi huvitavamaks ja anda noortele rohkem võimalusi erinevaid asju proovida. Tagasiside noortelt on olnud hästi positiivne. Kõik, kes on käinud, on öelnud, et tahavad siia tagasi tulla. Loomulikult noortele meeldib ka see, et nad saavad kehalise kasvatuse tundidest natuke vaheldust," rääkis Paimre.

Linn toetab ettevõtmist treeneritasudega.

Esialgu kestab projekt kuus kuud, siis peetakse aru, mis saab edasi.