Osa hooldekodudes elavaid vanureid jääb vaktsineerimata: lähedased ei anna nõusolekut

Sellest nädalast hakkasid hooldekodud tegema ettevalmistusi, et vaktsiini saabudes võiks vaktsineerimine alata, vahendab ERR.

"Kõikide tervishoiu küsimuste osutamisel, nii nagu vaktsineerimine on, on vaja inimese nõusolekut ja kui inimene ise seda anda ei saa, siis peavad selle andma lähedased," ütles haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Sellest nädalast alates hakkasidki hooldekodud lähedastega ühendust võtma nõusoleku saamiseks. Et hooldekodu asukad koroonavaktsiini ära põlgaks või seda süsti pelgaks, Friedemann ei usu.

"Kõige keerulisemaks on hooldekodudes suhe lähedastega. Tihti juhtub, et inimene, lähedane viiakse hooldekodusse ja unustatakse sinna," lausus Friedemann.

Lasnamäe veerel asuva Iru hooldekodu juhataja Jaanika Luus loodab, et ligi 300 elanikust õnnestub koroona vastu vaktsineerida 75 kuni 80 protsenti, kuigi koroonavaktsiini peljatakse rohkem kui gripi oma. Seni küsitud nõusolekutest umbes viis protsenti on saanud eitava vastuse, aga inimestel on jäetud võimalus oma otsust muuta.