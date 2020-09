Oru hooldekodu töötaja nakatus koroonaviirusesse

Terviseameti meedianõuniku Eike Kingsepa sõnul viiakse hooldekodu töötaja nakatumise tõttu läbi laustestimine.

"Üritatakse välja selgitada see ringkond, kes täpselt on töötajaga suhelnud. Nakatunu on kindlasti suhelnud peale kaastöötajate ka hoolealustega," rääkis Kingsepp.

Praegu on hoolealused oma tubades ja ühistegevusi ei toimu.

"Kui nakatunuid peaks juurde tulema, siis vastavalt meie protokollidele üritatakse maja jagada tsoonideks, kus on haiged ja kus terved, et nad omavahel võimalikult vähe kokku puutuksid," kirjeldas Kingsepp meetmeid.

Tegemist on teise hooldekoduga, kuhu on koroonaviirus teise laine ajal jõudnud. 13. septembril tuvastati viirus Aseris asuva MTÜ Lille Turvakodu ühel töötajal.

"Antud juhul oli tegemist suhteliselt ohutu olukorraga, kus haige inimene viibis nakkusohtlikul perioodil tööl ainult öövalvetes ja õnneks ei olnud sel ajal ka väljakutseid, nii et ta ei puutunud kokku klientidega. Seal olid küll mõned kokkupuuted teiste töötajatega ja nemad on lähikontaktsetena ära kaardistatud," kinnitas Kingsepp.

Kevadisest puhangust on õppust võetud

Kingsepp rõhutas, et võrreldes kevadise koroonaviiruse lainega on kasutusele võetud mitmeid ohutusmeetmeid.

Ta märkis, et paljud hooldekodud on juba sisse seadnud külastuspiirangud. "Need piiranguid ei pruugi olla sellised, et kliente ei võiks üldse külastada, vaid nõutakse rangelt maskide ja ettevaatusabinõude kasutamist. Üritatakse hajutada ja vaadatakse, et haiged inimesed ei tuleks klientidele külla," sõnas Kingsepp.

"Eelmise laine üks suurimaid õppetunde oli see, et kaitsta tuleb just neid kõige nõrgemaid. Seda teame kindlasti nüüd paremini ja need meetmed on juba kõik kasutusele võetud," rõhutas Kingsepp.

"Näiteks on kõigil hooldekodu töötajatel kohustus tööl maski kanda, et ei toodaks viirust sisse. Eelmisel korral nägime just seda, et töötajad tõid viiruse hooldekodudesse sisse," tõdes ta.

Ööpäevaga lisandus 18 positiivset koroonatesti

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1575 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 18 testi tulemus osutus positiivseks.