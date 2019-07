Opositsiooni toetus on praegu koalitsiooni reitingust kõrgem

Reformierakonna järel teisena püsiva Keskerakonna toetus on 20 protsenti, mis on 1,2 protsenti vähem kui nädal tagasi. Vahe Reformierakonnaga on seega 15,4 protsenti, mis pole samuti selle aasta jooksul nii suur olnud. Kolmandal kohal jätkab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) (16,5 protsenti), neljandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10,8 protsenti) ning viiendal kohal Isamaa (8,4 protsenti).



Koalitsioonierakondi toetab seega kokku 44,9 protsenti ja opositsioonierakondi 46,2 protsenti. Norstati küsitlustes pole praeguse koalitsiooni toetus olnud varem nii madal ning praeguse opositsiooni toetus olnud nii kõrge.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on kuni 1,55 protsenti.