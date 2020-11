Delfi küsis neljapäeval peaminister Jüri Rataselt, kuidas hääletaks Keskerakonna fraktsioon, kui kooseluseaduse rakendusaktid riigikokku jõuaks.

“Kui te nüüd küsite, et kui opositsioon selle algatab, kas Keskerakond jookseb seda heaks kiitma, siis ma arvan, et see on meil täna koalitsioonileppes kirjas, et siin on meil erakondades erinevad positsioonid, nii et sellest me lähtume,” vastas Ratas.