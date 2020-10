Opositsioon plaanib umbusalduse asjus koostööd teha, ent fookuspunktid lahknevad

"Kindlasti koordineerime tegevust - nagu siiani koostööd tehtud, teeme ka antud juhul," sõnas Saar küsimuse peale, kas opositsiooniparteidel on plaanis üheskoos umbusaldus(t)e telgitaguseid kooskõlastama hakata.

” Mart Helme on igati umbusaldamist väärt. Indrek Saar

Kui Reformierakond on väljendanud soovi esitada umbusaldust siseministri Mart Helme (EKRE) isiku suunas, nähakse Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas vajadust võtta käsile terve valitsuskoalitsioon.

"Vihareferendumit korraldab ju valitsus," märkis Saar, viidates abielureferendumi toimumise kinnitamisele ning selle kevadesse toomisele. "Antud olukorras on see terve valitsuse ja eelkõige peaministri vastutus." Saar rõhutas, et abielureferendumi näol on tegemist nähtusega, mis on suunatud igapäevaselt ühiskonnas maksimaalse viha üles õhutamiseks.

Kaja Kallas sõnas Delfile, et mõistab sotside nägemust.

"Jah, Mart Helme umbusaldusavaldus ei lahenda kogu probleemi: nimelt jätkab EKRE valitsuses Eesti lõhkumist. Aga me peame töötama siin sammhaaval - Jüri Ratase vastu umbusalduse avaldamine ei too sama tulemust kui Mart Helme umbusaldamine," avaldas Kallas arvamust.

” Sa pead oma võitlusi valima. Kaja Kallas

Reformierakonna esinaine usub, et Mart Helme geivastasuse temaatika on tekitanud piisavalt ebakõla koalitsioonierakondade seas, et siseministri ametist tagandamiseks oleks võimalik hääled ka praktikas kokku saada.

"Selleks, et see läheks läbi, on vaja juurde põhimõtteliselt viite inimest," sõnas Kallas. "Kui olen suhelnud koalitsioonisaadikutega, siis rahulolematuid isikuid on rohkem kui viis. Iseasi, kui palju neist julgeb ka vastavalt hääletada. Hääletamata jätmine võrduks Mart Helme ametisse jätmisega."

Millal siis ometigi selgub, millise nurgaga lähenemine opositsiooni poolt käsile võetakse? "Küll me seda siis algaval töönädalal arutame, kuidas tehniliselt tegutseda," kõlas Saare suust. Ka Kallas kinnitas, et täpsemalt jõutakse detailides selgusele esmaspäeval.