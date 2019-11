Opositsioon ootab Mart Helmelt prokuratuuri poliitilise kallutatuse tõestamist faktidega

Eelmisel nädalal väitis Helme maaeluminister Mart Järviku skandaali valguses: "Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel."

Eile saatsid opositsioonipoliitikud siseministrile kirja, milles selle avalduse kohta aru pärisid. "Ministri sõnal on suur kaal. Eriti suur sõna kaal on siseministril, kui siseminister seab kahtluse alla sõltumatu uurimise," seisab kirjas.

Prokuratuuri seaduses on üheselt kirjas, et prokuratuur on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb, lähtudes käesolevast seadusest, muudest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest, rõhutas kirja autor Kaja Kallas (REF) ning lisas: "Samuti on seaduse alusel sõltumatu ka prokurör — "Prokurör on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb ainult seaduse alusel ja oma veendumuse järgi."

Lühikese sissejuhatuse järel loetles Kallas kaheksa küsimust, millele siseministril vastata tuleb. Muuhulgas ootavad vastuseid küsimused selle kohta, kes on need jõud, kes suunavad prokuratuuri teostatavaid uuringuid poliitiliselt ning milline näeb välja prokuratuuri poliitiline mõjutamine. Veel tahab opositsioon teada, millise analüüsiga prokuratuuri poliitiline kallutatus tuvastati ning kes sellise uurimuse koostas.