Opositsioon nõustub presidendi pakutud saja vihakõnevaba päevaga

Ametist lahkuv tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles, et sotsiaaldemokraadid kindlasti ühinevad presidendi üleskutsega, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Me võtame selle esimese sammu ja teeme sada päeva vihavabalt. Ma loodan, et see saab ikka normaalsemaks, praegu on küll olnud ju väga palju lõhestavaid väljaütlemisi. See ei ole midagi, mis ühiskonda sidusamaks muudab," lausus ta.

Reformierakonna aseesimees Urmas Paet, kes ka europarlamenti kandideerib, ütles, et idealistlikult lähenedes on ka valimiskampaania tuules võimalik teravatest väljaütlemistest hoiduda.

"See, et inimestel on erinevad seisukohad ja vaated nii olevikus kui tulevikus, ei tähenda, et seda peaks tegema kuidagi kurjuse ja vihaga," sõnas ta.

Samas ei pidanud Paet vajalikuks ühineda presidendi üleskutsega anda Jüri Ratase valitsusele sada kriitikavaba päeva, sest Ratas on juba üle kahe aasta peaministriametit pidanud ja tegu pole täiesti uue seltskonnaga ja uue algusega - ka Isamaa on päris pikalt valitsuses olnud.