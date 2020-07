Opositsioon kutsub tööjõukriisi leevendamiseks kokku Riigikogu erakorralise istungi

“Valitsuse meetmed pole olukorda põllumajandussektoris täna leevendanud ning esimesed ettevõtted on tööjõupuuduse tõttu jõudnud väga terava kriisi äärele. Seetõttu teeme ettepaneku arutada parlamendis erakorraliselt Reformierakonna algatatud tööjõukriisi leevendamise eelnõu, mis põhiseaduskomisjonis on esimese lugemise juba läbinud,” ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas.

Kallase sõnul peab valitsus kindlasti pikendama koroonakriisi alguses Eestis viibinud kolmandate riikide töötajate töölubasid aasta lõpuni, vastasel juhul satuvad kriisi järgmised sektorid, näiteks piimandus. “Lahendustega on kiire ja seetõttu usume, et ka valitsuskoalitsioon toetab meie arutelu. Viimasel põhiseaduskomisjoni istungil jäi komisjon seisukohale, et kui probleemid kestavad, tuleb selle seaduse arutamiseks erakorraline istung kokku kutsuda,” ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare kinnitusel on valitsus tööjõukriisi ise tekitanud. „EKRE ministrid vaenavad põllumehi, maasikakasvatajaid on ähvardatud lausa maksuametiga, aga maksamet maasikaid üles ei korja. Kui midagi otsustavat ette ei võeta, siis jõuab kriis paraku lähiajal ka teistesse põllumajandussektoritesse. Kahju põllumajandusele saab olema suur ja see mõjutab kogu Eesti majandust,“ lausus Saar.

Riigikogu erakorralise istungjärgu kokkukutsumiseks peab ettepaneku tegema viiendik Riigikogu saadikutest.