Opositsioon kaalub Mart Helme umbusaldamist. Kaja Kallase sõnutsi antakse Ratasele õhtuni aega, et ise otsus teha

Täna hommikul kogunenud sotside ja Reformierakonna fraktsioonid arutasid siseminister Mart Helme väljaütlemiste järgselt tekkinud kriisi Eesti-Soome suhetes.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on seisukohal, et siseminister Mart Helme on oma Soome sotsiaaldemokraadist valitsusjuhti Sanna Marinit solvava sõnavõtuga tõsiselt kahjustanud Eesti-Soome suhteid.

Partei esimees ja fraktsiooni juht Indrek Saar rõhutas, et sotsiaaldemokraatide hinnangul on väga oluline, et sel korral oleks siseministri tegevusel väga selged tagajärjed.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed leidsid, et Helme ei saa pärast sellist välispoliitilist fopaad valitsuse liikmena jätkata. "Lähitundidel peame kõnelusi teiste poliitiliste jõududega ning otsustame seejärel oma edasised sammud," ütles Saar.

Reformierakond andis teada, et nende hinnangul on siseminister solvanud Soome valitsust ja rünnanud isiklikult Soome vastset peaministrit. Seeläbi on ta kahjustanud Eesti-Soome suhteid.

"Ei peaminister ega ka siseminister ole kasutanud võimalust Soome ja Soome peaministri ees vabandada. Jüri Ratas ei kontrolli enam ammu, mis tema valitsuses toimub. Mart Helme avaldused kahjustavad Eesti rahvusvahelist mainet, see ei ole enam sisepoliitiline võitlus, vaid Eestit üldiselt häbistav olukord. Kui Jüri Ratas seda valitsust juhib, siis on tal õhtuni aega viia avaldus Mart Helme vabastamiseks siseministri ametist Kadriorgu. Kui ta seda ei tee, oleme sunnitud algatama Mart Helme umbusaldamise," märkis erakonna juht Kaja Kallas.