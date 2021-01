Opositsioon jäi esialgu pika ninaga: koalitsioon tõmbas abielureferendumi õõnestamise plaanil vaiba alt

Teatavasti esitas opositsioon abielureferendumi eelnõule tuhandeid ettepanekuid. Täna kohtus erakorraliselt põhiseaduskomisjon, et arutada, kuidas ettepanekuid esitada. Kui kõik ettepanekud läbi arutada, ei jõuaks kindlasti abielureferendum tänavu inimeste ette.

Pärast kaht tundi arutamist otsustas põhiseaduskomisjon koalitsiooni eestvedamisel, et igale muudatusettepanekute tegijale antakse oma otsuse selgitamiseks viis minutit. Neile, kes esitasid rohkem kui 100 muudatusettepanekut, antakse 7 minutit. Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes esitas 5800 muudatusettepanekut ühiselt, saab tutvustamiseks aega 15 minutit.

"Mina leian, et igal obstruktsioonil peavad olema omad piirid ja parlament peab saama tööd teha ja et me töötame kodu – ja töökorraseaduse raames," ütles komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE). "Kodukorraseaduse mõte on tagada parlamendi töövõime, mitte seda ära kaotada, mitte parlamenti seisma panna."

Poolametsa sõnul kinnitavad sel suvel ERJK eelnõule arvutiprogrammiga tehtud 50 000 ettepanekut ning pragune mastaapne Riigikogu töö takistamine, et opositsioon ei plaani tagasi tõmmata. „Nende käitumine on näidanud, et ka Riigikogu kodu- ja töökorra seadus vajab tõsiselt ülevaatamist,“ lisas ta.

Opositsioonisaadikud usuvad, et tänane komisjoni otsus esitajate aega piirata läheb vastuollu riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, kuna esitajal peaks olema iga muudatusettepaneku selgitamiseks eraldi aeg.

"See, mis komisjonis otsustati, on täielik absurd," ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets Delfile. "Ma arvan, et juba täna langetatud otsused, kui homme nende alusel tõesti menetlusega jätkatakse, siis ma ei näe siin erilist muud võimalust kui et õiguskantsler pärast seda kui riigikogu võib-olla selle otsuse [rahvahääletuse otsuse eelnõu - toim] on vastu võtnud, on kohustatud kogu selle jama peale pöörduma riigikohtusse.”

Homseks kutsub komisjon enda ette muudatusettepanekute esitajad, kes peavad oma muudatusettepanekuid selgitama, millele omakorda järgneb arutelu komisjonis. Tänase otsuse järgi on igal esitajal seega oma ettepanekute selgitamiseks ja aruteluks 5-15 minutit.