Opositsioon esitab homme riigikogule Mart Helme umbusaldusavalduse

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja SDE esimees Indrek Saar kinnitasid Delfile, et plaanivad homme hommikul kell 10 anda riigikogu menetlusse siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse.

Täna hommikul ütlesid Saar ja Kallas, et nende hinnangul ei sobi Soome peaministrit kritiseerinud Mart Helme siseministriks. Nad andsid peaminister Jüri Ratasele (KE) aega täna õhtuni Helme ise ametist vabastada või ametist lahkuma sundida, kuid koalitsiooninõukogu koosoleku järel selgus, et seda ei juhtu.

Helme otsustas pärast koalitsiooninõukogu kohtumist Soome peaministri ees vabandada. Ta märkis, et tema öeldust Soome peaministri kohta saadi valesti aru. "Ma vabandan Soome peaministri ees, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes," sõnas Helme. "See asi on vaja ära klaarida," sõnas ta.

Helme kinnitas täna ka, et peab Soomet oluliseks naaberriigiks ja on tänulik Soome rahva ja riigi panuste eest Eestile. "Soome rahvaga ei ole meil mingeid kanakitkumisi. Küll aga pean tunnistama, et konservatiivina, rahvuslasena olen ma mures Soome praeguse võimaliku kursi pärast ja nende järelmite pärast, mis sellel kursil võivad olla," ütles ta.

Helme sõnas, et tänasel kohtumisel selgitasid koalitsioonierakondade esimehed oma positsioone ja arutelude lõpuks leidsid, et vaatamata vääritimõistmistele ja emotsionaalsetele reaktsioonidele, on mõistlik koos jätkata. Ta lisas, et peaminister Jüri Ratas ei rääkinud temaga ametist vabastamisest.