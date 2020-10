Opositsioon ei usu EKRE muutumisse: vihkamise märk ei ole enam ammu ainult EKRE märk. See on teie valitsuse märk

Lauri Läänemets edastas, et kui poliitiline reaalsus Eestis ei luba teistsuguse koalitsiooni sündi, peaksid kõik poliitilised jõud pingutama selle nimel, et Eestil oleks valitsus ilma EKRE-ta.

“Mart Helme sõnavõtt ei ole midagi, mida saaks lihtsalt eirata ja kui Jüri Ratasel on siin tuge vaja, siis peavad opositsioonierakonnad seda talle pakkuma. See on see koht, kus Eesti rahvas ja toetus ning mõistmine lääne riikide poolt on olulisem, kui poliitikute positsioon valitsuses või opositsioonis,” märkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraat nentis, et vähemusvalitsus kindlasti ei ole lihtne aga on demokraatlik lahendus. “Sellisel juhul kalduks poliitika tegemine ka rohkem parlamenti, mis oleks Eestile hea. Vähemusvalitsuses ei peaks opositsioon iga hinna eest Ratast umbusaldama, vaid lähenemine oleks poliitika põhine – iga eelnõu puhul toimuvad eraldi läbirääkimised.”

Üheks näiteks tõi Läänemets välja Rootsi, mis on vähemusvalitsusega koroonakriisi üle elanud.

Muutumatu tuum



Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus nõustub Läänemetsaga, et EKREga ei saa valimisliitu enam teha. “Vihkamist levitav mõtteviis ei kao sellest võimuliidust Helme ümberpaigutamisega põhiseaduskomisjoni juhiks, või ükskõik, mis muuks asjapulgaks, kui Isamaaa ja Keskerakond jätavad EKRE “Näita ust!”-mentaliteedi kandjana valitsusse edasi laamendama. Kuniks EKRE on võimul, on võimul ka vihkamiseideoloogia. Keskerakonna ja Isamaa otsusel ja abil.”

Pentus-Rosimannuse arvates on Helmede poliitika tuum püsinud muutumatuna aastaid. “Eesti isoleerimine ülejäänud lääneriikidest, erinevate ühiskonnagruppide mõnitamine, meie rahvusvahelise usaldusväärsuse murendamine, kordamööda teadlaste, diplomaatide, välismaalaste, arstide avalik alandamine. Nad on seda tõestanud juba nii korduvalt, et aeglasemadki peaks aru saama - see ei muutu. Muutuda saab see, kas vihkamiseideoloogia on legitimeeritud kõrgeimal võimaliikul riigijuhtimise tasandil - valitsuses,” lausus ta.

“Mõtlen, et mismoodi te vaatate nendele teie valitsuse osapoole mõnitamise, hirmutamise, alandamise osaks saanud Eesti inimestele otsa, isamaalased (halloo, parempoolsed?), keskerakondlased? Nad ju teavad ja saavad aru, et kui teie neid vihkamiseideolooge võimul ei hoiaks, ei oleks neil sellist legitiimsust ja platvormi. Vihkamise märk ei ole enam ammu ainult EKRE märk. See on teie valitsuse märk, sest ainult teie toel on see kõik valitsuse tasandil ja valitsuse nimel võimalik. Millele te ikka veel loodate?"