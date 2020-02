Opositsioon andis üle Tallinna abilinnapea Betina Beškina umbusaldusavalduse

Abilinnapea Betina Beškina vastutab selle eest, et abivajajad saaksid Tallinnas vajaminevat hoolt, abi ja teenuseid ning need oleksid rahastatud. Asjaolu, et Tallinn on 2019. aastal vanemliku hoolduseta lapsi toetanud 1385 euro asemel 385 euroga kuus ning sotsiaalküsimuste eest vastutav abilinnapea on seda tõsiasja vaadanud vaikides, näitab, et sotsiaalvaldkond ei ole Tallinnas hästi juhitud. Umbusaldusele allakirjutanud leiavad, et antud juhul on abilinnapea käitunud hoolimatult oma vastusalas ega pea tema jätkamist abilinnapeana võimalikuks.

Omavalitsuse ülesanne on toetada peresid, kes vajavad selleks abi, olgu põhjuseks lapse erivajadused, kohanemine uue elukeskkonnaga või pere rahaline olukord. Kuid abistamise asemel on Tallinn abivajavate laste raha kinni hoidnud. Kahjuks juba korduvalt. Analoogne pahandus on varasemalt olnud ka puuetega laste toetustega. Riik eraldab raha, aga Tallinn annab lastele sellest edasi vaid väikese osa.

Viimased 15 aastat Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas on näidanud, et esimesena minnakse võtma lastelt ja peredelt. Kui 2009. aastal oli vaja linnaeelarvet kärpima hakata, võeti esimesena lasteaedadelt ja huvihariduselt, kaotades ära erahuvikoolide toetamine. Mõne kuu tagusest saab meenutada kurioosset lugu, kuidas linnajuhid kahtlustasid peresid petmises perepileti ostmisel. Linnavalitsuse esindaja sõnum oli, et kus me ikka teame, et kolme lapsega sportima tulles on need ikka teie lapsed?! Mis siis, tahaks küsida, kas linna mure ei peaks olema mistahes lapsi, küsimata nende vanemaid, rahalist toimetulekut sportima ja tegutsema saada? Meie arvamus linnavalitsusega siin lahkneb ning peame nende hoiakut laste ja lastega perede suhtes ükskõikseks.

Perede ja laste eest hoolitsemine peab Tallinnas muutuma paremaks. See on võimalik üksnes siis, kui neid puudutavate otsuste eest vastutavad inimesed, kes teevad oma tööd pühendumusega, südamega, hoolimisega. Kes oskavad ja tahavad oma vastutusvaldkonna eest seista. Sotsiaalküsimustega ei saa Tallinnas tegeleda kõrvaltööna linnapea sisulise meedianõuniku kohustuste kõrvalt. See peab olema valdkonna eest vastutavale abilinnapeale peamine ja kõige olulisem. Lugedes abilinnapea õigustusi riigi eraldatud raha kinnihoidmise kohta, ei anna see volikogule kindlust, et tegemist on murega, millest hoolitakse.